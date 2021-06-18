100 лет КОМПАРТИИ КИТАЯ: Как КНР восстанавливает экономику после пандемии

Пандемия коронавируса, которая подкосила мир в 2020 году, привела к масштабным финансовым потерям в большинстве стран: останавливались производства, замирали в ожидании фирмы, торговля училась работать по-новому.

Китай оказался страной, принявшей на себя первый удар: благодаря прежде всего мудрому решению Компартии и властных структур на всех уровнях о введении тотального карантина и использовании защитных масок, а также невероятно высоким темпам работы ученых из этого кризиса удалось выйти достаточно быстро.

Справившись со страшной болезнью, которая уносила жизни тысяч человек, Китайская Народная Республика приступила к постепенному восстановлению экономики, чтобы не допустить падения.

Согласно данным информационного агентства Xinghua, темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2021 года составили 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хорошее начало для реализации 14-й пятилетней программы Китая, рассчитанной на 2021-2025 годы, которое не только укрепляет потенциал Китая в решении проблем, связанных с неопределенностью и вызовами в будущем, но и вселяет в мир уверенность в восстановлении экономики после пандемии.

Темпы экономического роста в первых кварталах 2020 и 2021 годов в среднем составили 5% по сравнению с уровнем января-марта 2019 года. Это означает то, что страна встала на путь высококачественного роста, который предусмотрен в национальной программе развития Китая.

Кроме того, положительные экономические индикаторы сообщают о благоприятной ситуации в сферах производства и потребления. Как показали статистические данные, за первые три месяца 2021 года добавленная стоимость в промышленном производстве, объем розничных продаж и размер инвестиций в основные фонды в Китае увеличились соответственно на 24,5%, 33,9% и 25,6%.

После преодоления пика заболеваемости стало видно, что продажи в сфере общественного питания почти вернулись к уровню, зафиксированному в начале 2019 года. Это доказывает, что люди имеют большое желание выходить из дома, встречаться с друзьями и тратить деньги.

Последние внешнеторговые показатели Китая и его привлекательность для прямых иностранных инвестиций говорят о том, что интеграция китайской экономики в мир является неудержимым процессом, как и процесс глобализации. Китай служит одной из основных движущих сил для экономической глобализации и международного сотрудничества, делясь плодами своего развития с миром и способствуя общему развитию с другими странами.

Такие успехи по экономическим показателям дались Китаю нелегко. Страна под руководством КПК выдвинула высокоуровневую схему по содействию социалистической модернизации Китая и пятилетнюю программу развития, в которых подчеркнута важная роль таких факторов для будущего роста страны, как инновации, сектор реальной экономики, сильный внутренний рынок, подъем села, а также обеспечение зеленого развития.

Несмотря на восстановление деятельности в сфере экономики, Китай не ослабляет бдительность в отношении проблем, стоящих на пути развития страны. Поскольку коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, до сих пор сохраняется нестабильность ситуации по восстановлению внутренней экономики. Тем не менее, экономика КНР с честью выдержала испытание пандемией и уверенно демонстрирует хороший старт года.





*по материалам китайских СМИ

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