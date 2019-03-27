190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого

9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич родился 9 сентября 1828 года в Ясной Поляне Тульской Губернии.





Лев Толстой: биография





Графа Льва Толстого, классика российской и мировой литературы, называют мастером психологизма, создателем жанра романа-эпопеи, оригинальным мыслителем и учителем жизни. Произведения гениального писателя – величайшее достояние России.





В августе 1828 года в имении Ясная Поляна в Тульской губернии родился классик российской литературы. Будущий автор "Войны и мира" стал четвертым ребенком в семье именитых дворян. По отцовской линии он принадлежал к старинному роду графов Толстых, служивших Ивану Грозному и Петру Первому. По материнской линии Лев Николаевич – потомок Рюриков. Примечательно, что у Льва Толстого и Александра Пушкина общий предок – адмирал Иван Михайлович Головин.





Мама Льва Николаевича – урожденная принцесса Волконская – скончалась от родовой горячки после рождения дочери. На тот момент Льву не было и двух лет. Спустя семь лет умер глава семейства – граф Николай Толстой.





Уход за детьми лег на плечи тетки писателя – Т. А. Ергольской. Позже опекуншей осиротевших детей стала вторая тетушка – графиня А. М. Остен-Сакен. После ее смерти в 1840 году дети переехали в Казань, к новой опекунше – сестре отца П. И. Юшковой. Тетушка повлияла на племянника, и детство в ее доме, считавшемся самым веселым и гостеприимным в городе, писатель назвал счастливым. Позже Лев Толстой описал впечатления от жизни в усадьбе Юшковых в повести "Детство".









Начальное образование классик получил дома от немецких и французских преподавателей. В 1843 году Лев Толстой поступил в Казанский университет, выбрав факультет восточных языков. Вскоре из-за низкой успеваемости перешел на другой факультет – юридический. Но и здесь не преуспел: через два года оставил университет, не получив степени.





Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну, желая по-новому наладить отношения с крестьянами. Затея провалилась, зато молодой человек исправно вел дневник, любил светские развлечения и увлекся музыкой. Часами Толстой слушал Иоганна Баха, Фредерика Шопена и Вольфганга Амадея Моцарта.









Разочаровавшись жизнью помещика после проведенного в деревне лета, 20-летний Лев Толстой покинул имение и перебрался в Москву, а оттуда в Петербург. Молодой человек метался между подготовкой к кандидатским экзаменам в университете, занятиями музыкой, кутежами с картами и цыганами, и мечтами стать то чиновником, то юнкером конногвардейского полка. Родные называли Льва "самым пустяшным малым", а раздавать наделанные им долги пришлось годами.





Литература





В 1851 году брат писателя – офицер Николай Толстой – уговорил Льва ехать на Кавказ. Три года Лев Николаевич жил в станице на берегу Терека. Природа Кавказа и патриархальная жизнь казачьей станицы позже отобразились в повестях "Казаки" и "Хаджи-Мурат", рассказах "Набег" и "Рубка леса".









На Кавказе Лев Толстой сочинил повесть "Детство", которую опубликовал в журнале "Современник" под инициалами Л. Н. Вскоре написал продолжения "Отрочество" и "Юность", объединив повести в трилогию. Литературный дебют оказался блестящим и принес Льву Николаевичу первое признание.





Творческая биография Льва Толстого развивается стремительно: назначение в Бухарест, перевод в осажденный Севастополь, командование батареей обогатили писателя впечатлениями. Из-под пера Льва Николаевича вышел цикл "Севастопольских рассказов". Сочинения молодого литератора поразили критиков смелым психологическим анализом. Николай Чернышевский нашел в них "диалектику души", а император Александр II прочитал очерк "Севастополь в декабре месяце" и выразил восхищение талантом Толстого.









Зимой 1855 года 28-летний Лев Толстой прибыл в Петербург и вошел в кружок "Современник", где его радушно встретили, назвав "великой надеждой русской литературы". Но за год писательская среда с ее спорами и конфликтами, чтениями и литературными обедами надоела. Позже в "Исповеди" Толстой признался:





"Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел".





Осенью 1856 года молодой писатель уехал в имение Ясная Поляна, а в январе 1857 – за границу. Полгода Лев Толстой путешествовал по Европе. Побывал в Германии, Италии, Франции и Швейцарии. Вернулся в Москву, а оттуда – в Ясную Поляну. В родовом имении занялся обустройством школ для крестьянских ребятишек. В окрестностях Ясной Поляны с его участием появилось двадцать учебных заведений. В 1860-м писатель много путешествовал: в Германии, Швейцарии, Бельгии он изучал педагогические системы европейских стран, чтобы применить увиденное в России.





Особую нишу в творчестве Льва Толстого занимают сказки и сочинения для детей и подростков. Писатель создал для маленьких читателей сотни произведений, среди которых добрые и поучительные сказки "Котенок", "Два брата", "Еж и заяц", "Лев и собачка".





Школьное пособие "Азбука" Лев Толстой написал для обучения детей письму, чтению и арифметике. Литературно-педагогическая работа состоит из четырех книг. Писатель включил в нее поучительные истории, былины, басни, а также методические советы учителям. В третью книгу вошел рассказ "Кавказский пленник".









В 1870 годы Лев Толстой, продолжая учить крестьянских детей, написал роман "Анна Каренина", в котором противопоставил две сюжетные линии: семейную драму Карениных и домашнюю идиллию молодого помещика Левина, с которым отождествлял себя. Роман лишь на первый взгляд казался любовным: классик поднял проблему смысла существования "образованного сословия", противопоставив ему правду мужицкой жизни. "Анну Каренину" высоко оценил Федор Достоевский.





Перелом в сознании писателя отразился в произведениях, написанных в 1880-ых. Духовное прозрение, меняющее жизнь, занимает центральное место в рассказах и повестях. Появляются "Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Отец Сергий" и рассказ "После бала". Классик российской литературы рисует картины социального неравенства, бичует праздность дворян.









В поисках ответа на вопрос о смысле жизни Лев Толстой обратился к Русской православной церкви, но и там не нашел удовлетворения. Писатель пришел к убеждению, что христианская церковь коррумпирована, а под видом религии священники продвигают ложное учение. В 1883 году Лев Николаевич основал издание "Посредник", где изложил духовные убеждения с критикой Русской православной церкви. За это Толстого отлучили от церкви, за писателем наблюдала тайная полиция.





В 1898 году Лев Толстой написал роман "Воскресение", получивший одобрительные рецензии критиков. Но успех произведения уступал "Анне Карениной" и "Войне и миру".





Последние 30 лет жизни Лев Толстой с учением о ненасильственном сопротивлении злу признан духовным и религиозным лидером России.





"Война и мир"





Лев Толстой недолюбливал свой роман "Война и мир", называя эпопею "многословной дребеденью". Произведение классик писал в 1860-х, живя с семьей в Ясной Поляне. Первые две главы, названные "1805 год", напечатал "Русский вестник" в 1865 году. Спустя три года Лев Толстой написал еще три главы и завершил роман, вызвавший бурные споры критиков.









Черты героев произведения, написанного в годы семейного счастья и душевного подъема, романист взял из жизни. В княжне Марье Болконской узнаваемы черты матери Льва Николаевича, ее склонность к рефлексии, блестящее образование и любовь к искусству. Чертами отца – насмешливость, любовь к чтению и охоте – писатель наградил Николая Ростова.





При написании романа Лев Толстой трудился в архивах, изучал переписку Толстых и Волконских, масонские рукописи, побывал на Бородинском поле. Молодая жена помогала ему, переписывая черновики набело.









Роман читался взахлеб, поразив читателей широтой эпического полотна и тонким психологическим анализом. Лев Толстой характеризовал произведение как попытку "написать историю народа".





По подсчетам литературоведа Льва Аннинского, к концу 1970 годов только за рубежом произведения российского классика экранизировали 40 раз. До 1980-го эпопею "Война и мир" сняли четырежды. Режиссеры Европы, Америки и России сняли 16 фильмов по роману "Анна Каренина", "Воскресение" экранизировано 22 раза.





Впервые "Войну и мир" экранизировал режиссер Петр Чардынин в 1913 году. Более всего известен фильм, снятый советским режиссером Сергеем Бондарчуком в 1965 году.





Личная жизнь

На 18-летней Софье Берс Лев Толстой женился в 1862 году, когда ему исполнилось 34 года. Граф прожил с супругой 48 лет, но жизнь пары трудно назвать безоблачной.





Софья Берс – вторая из трех дочерей врача Московской дворцовой конторы Андрея Берса. Семья жила в столице, но летом отдыхала в тульском имении неподалеку от Ясной Поляны. Впервые Лев Толстой увидел будущую жену ребенком. Софья получила домашнее образование, много читала, разбиралась в искусстве и окончила Московский университет. Дневник, который вела Берс-Толстая, признан образцом мемуарного жанра.









В начале супружеской жизни Лев Толстой, желая, чтобы между ним и женой не было тайн, дал Софье прочитать дневник. Шокированная супруга узнала о бурной молодости мужа, увлечении азартными играми, разгульной жизни и крестьянской девушке Аксинье, ждавшей от Льва Николаевича ребенка.





Первенец Сергей родился в 1863 году. Вначале 1860-х Толстой взялся за написание романа "Война и мир". Софья Андреевна помогала мужу, несмотря на беременность. Всех детей женщина учила и воспитывала дома. Пятеро из 13 детей умерли в младенческом или раннем детском возрасте.









Проблемы в семье начались после окончания работы Льва Толстого над "Анной Карениной". Писатель погрузился в депрессию, выражал недовольство жизнью, которую так старательно обустраивала в семейном гнезде Софья Андреевна. Нравственные метания графа привели к тому, что Лев Николаевич потребовал от родных отказаться от мяса, алкоголя и курения. Толстой заставлял жену и детей одеваться в крестьянскую одежду, которую сам мастерил, и пожелал отдать нажитое имущество крестьянам.





Софья Андреевна приложила немалые усилия, чтобы отговорить мужа от идеи раздать добро. Но произошедшая ссора расколола семью: Лев Толстой ушел из дома. Вернувшись, писатель возложил обязанность переписывать черновики на дочерей.









Смерть последнего ребенка – семилетнего Вани – ненадолго сблизила супругов. Но вскоре взаимные обиды и непонимание отдалили их окончательно. Софья Андреевна находила утешение в музыке. В Москве женщина брала уроки у преподавателя, к которому появились романтические чувства. Их отношения остались дружескими, но граф не простил жене "полуизмены".





Роковая ссора супругов случилась в конце октября 1910 года. Лев Толстой ушел из дома, оставив Софье прощальное письмо. Он написал, что любит ее, но иначе поступить не может.





Смерть





82-летний Лев Толстой в сопровождении личного врача Д. П. Маковицкого покинул Ясную Поляну. В пути писатель заболел и сошел с поезда на железнодорожной станции Астапово. Последние 7 дней жизни Лев Николаевич провел в домике станционного смотрителя. За новостями о состоянии здоровья Толстого следила вся страна.









Дети и жена приехали на станцию Астапово, но Лев Толстой не хотел никого видеть. Не стало классика 7 ноября 1910 года: он умер от воспаления легких. Супруга пережила его на 9 лет. Похоронили Толстого в Ясной Поляне.





Цитаты Льва Толстого





Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.

Все приходит к тому, кто умеет ждать.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста.

Без любви жить легче. Но без нее нет смысла.

У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю все, что у меня есть.

Мир движется вперед благодаря тем, кто страдает.

Величайшие истины — самые простые.

Все строят планы, и никто не знает, проживет ли он до вечера.





Библиография





1869 – "Война и мир"

1877 – "Анна Каренина"

1899 – "Воскресение"

1852-1857 – "Детство". "Отрочество". "Юность"

1856 – "Два гусара"

1856 – "Утро помещика"

1863 – "Казаки"

1886 – "Смерть Ивана Ильича"

1903 – "Записки сумасшедшего"

1889 – "Крейцерова соната"

1898 – "Отец Сергий"

1904 – "Хаджи-Мурат"









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