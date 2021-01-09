Страна Великой степи и Поднебесная: 2000 лет добрососедства

5 января в Китае состоялась презентация книги, которую подготовили исследователи казахстанского Центра по изучению Китая из Нур-Султан и Академии общественных наук провинции Ганьсу из китайского города Ланьчжоу. Эта китайская провинция в силу своей географии играла важную роль в Великом шелковом пути и имела тесные отношения нашим народом. Отсюда и высокий интерес к совместной истории.

Книга в русском и казахском вариантах имеет название "История дружбы и сотрудничества народов Страны Великой степи и Поднебесной". Презентацию долго откладывали в 2020 году по понятным причинам, но в этом году решили выпустить ее для начала в КНР. Закрытые границы в период карантина COVID-19 не позволили казахстанской делегации принять участие в презентации.

Проект задумывался в 2017 году и ушло несколько лет работы на подготовку единой версии, которая бы не вызывала никаких исторических и фактологических недоумений. Компетентную историческую консультацию по истории двусторонних отношений двух народов для данной книги дала известный китаевед К.Ш. Хафизова.

В свете современных провокационных дискуссий относительно суверенной территории Казахстана со стороны отдельных дилетантов от истории из России и каких-то "подарков" казахстанско-китайская книга оказалась весьма актуальной.

Так вот китайцы утверждают, что казахи издревле проживают на обширной территории в центре Евразии, которая сегодня сформировала границы суверенного Казахстана. Эта летопись хранится в китайских исторических архивах.

Всем известно бережное отношение китайцев к своей истории, хронометраж которой тянется без перерывов вот уже более 5000 лет. Да, именно пять тысяч лет, описанных и записанных на бумаге, которую изобрели опять же китайцы. Отличие кочевого казахского народа в том, что наши предки писали мало - в основном вся информация передавалась из уст в уста. Эта специфика отразилась на сохранности информации и фактов. Но нам повезло, что наш восточный сосед Китай сохранил и свою историю, и историю всех своих соседей.

Так вот в китайских архивах подтверждается, что казахи (и народы/племена, которые в ходе этногенеза сформировали казахскую нацию в нынешнем виде) проживают на этой территории уже более 2 тысяч лет. В частности, китайскими историками отмечается, что наш народ еще с тех давних времен проживал от горных хребтов на Востоке до Каспия на Западе, от Семиречья на Юге до Сибири на Севере.

В этой связи по истории действительно никто никому ничего не дарил, вся территория РК - это исконно казахская земля, где сегодня в мире и согласии проживает многонациональный народ Казахстана. Вряд ли кто-то будет оспаривать пятитысячелетние китайские архивы.

Еще интересный факт новой совместной книге. В ходе наших научных дискуссий мы выявили большой исторический отрезок времени, когда в период XVIII-XX веков в силу определенных драматических процессов как на территории современного Казахстана, так и в Китае народы-соседи фактически не контактировали и не взаимодействовали между собой.

Это был период большого форсированного извне забытья, который отразился и на современных отношениях. Именно поэтому непонятно - что мы в Казахстане хорошо знаем Россию, страны Европы, Центральной Азии и Кавказа, Турцию, Монголию, Иран, Индию и вообще весь мир. Мы хорошо знаем быт, культуру, менталитет и историю всех наших соседей, кроме Китая?! Нам показалось это весьма странным и даже искусственным.

В этой связи усилиями творческого коллектива ученых Казахстана и Китая мы попытались в некоторой мере восполнить имеющиеся пробелы в понимании истории отношений двух соседних народов - казахов и китайцев. И, естественно, нашли не только много общего, но и нашли часть своей истории. Кстати, в 2012-2013 годы казахстанские историки уже привозили из архивов КНР множество копий документов об отношениях наших народов и государств тех времен.

Наш народ Страны Великой степи всегда умел хорошо ладить и поддерживать дружеские отношения с народом Великой Поднебесной. За период более 150 лет нам было навязано восприятие китайцев и Китая как нечто враждебного и чуждого. Такова была драматическая история, в которой смешалась геополитика, конкуренция больших империй и неоднократный масштабный передел мира в период XVIII-XX веков.

Отношения казахов и китайцев прошли через идеологические жернова имперской России и Советского Союза, которые имели свой взгляд на Китай. И взгляд этот, по понятным причинам, никогда не был дружественным. Что и было навязано нам в виде искусственной синофобии сначала как южной части Российской Империи, а затем и КазССР. Этот период никуда не денется - он требует своего объективного осмысления и изучения. Это был сложный этап, который завершился в 1991 году с очередным воссозданием казахской государственности.

В тот важный для нашего народа момент КНР и китайский народ стали одними из первых в мировом сообществе, кто в 1992 году поддержал казахский народ на новом этапе развития своей государственности в момент объявления о создании Республики Казахстан.

Официальное признание Китаем суверенного Казахстана и последующее подписание между нашими странами Соглашения о казахстанско-китайской государственной границе в 1994 году - это есть настоящее отражение исторических добрососедских и доверительных отношений между нашими народами.

Отношения народов наших государств основаны не просто на прагматизме и взаимовыгодных торгово-экономических интересах, а в том числе и на базе культурного обмена, обмена знаниями и опытом. Оба наших народа придерживаются мудрости, которая гласит, что "хороший сосед ближе дальнего родственника". Таким образом, в основе взаимопонимания казахов и китайцев - большая география, глубокая история, схожие ценности.

В этом году, буквально на днях, исполнилось 29 лет казахстанско-китайским отношениям. Современное двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Китаем постепенно выходит на новый высокий уровень и развивается на новом историческом этапе всестороннего вечного стратегического партнерства. На наших глазах расширяются политико-дипломатические, торгово-экономические, культурные и другие связи.

При этом Центр по изучению Китая с китайскими коллегами-учеными из АОН провинции Ганьсу постарались взглянуть на нашу историю шире. Ведь необходимо говорить о том, что отношения народов Казахстана и Китая имели и имеют огромное влияние на развитие всей Евразии и населявших ее народов. Это очевидно на примере древнего и современного форматов Великого шелкового пути.

Данная книга является одной из первых в серии монографий "Истории дружественных отношений между Китаем и странами, расположенными вдоль Шелкового пути".

Великий шелковый путь оказал безусловное огромное влияние на эволюцию цивилизаций Востока и Запада. Исторический торговый коридор сыграл важнейшую роль в расширении многоуровневых связей между нашими народами, служил проводником распространения и обмена культурами, знаниями, товарами, услугами, технологиями и др.

Нынешние поколения наших стран имеют право узнать, что во многом благодаря взаимовыгодным отношениям между народами Страны Великой степи (Казахстана) и Поднебесной (Китая) Великий шелковый путь получил столь всестороннее развитие и стал первым прообразом глобализации, а это, в свою очередь, послужило значительному прогрессу человечества.

Примечательно, что очередное воссоздание континентального транспортного коридора в Евразии в современных условиях стало возможно вновь благодаря прагматичному взаимодействию казахов и китайцев.

Ведь именно в столице Казахстана председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году объявил о строительстве Экономического пояса Шелкового пути. И именно Казахстан, как ответственный партнер Китая, сейчас играет ключевую роль в его эффективном развитии.

Таким образом, данное издание - это первый совместный шаг научного осмысления отношений казахского и китайского народов в большом историческом цикле от Древнего Шелкового пути до современной инициативы "пояса и пути". Надеемся, данный труд будет интересен широкой аудитории читателей, интересующихся историей отношений двух народов.

Данная монография не претендует на обширный исторический труд, скорее, это некий пролог или введение в несколько сотен страниц к началу большого многолетнего исследовательского труда, который раскроет нашу историю в деталях и даст оценку двум тысячам лет соседства, отношений и взаимодействия народов Казахстана и Китая. В скором времени книга будет переведена на казахский, русский и английский языки и презентована для широкой аудитории.

Центр по изучению Китая

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