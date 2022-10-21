20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая

Фото: телеканал Большая Азия
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20.10.2022, 17:38 2156
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Глава государства принял участие в работе саммита "Центральная Азия - Россия"
14.10.2022, 22:28 8491
Фото: Акорда
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась первая встреча глав государств в формате "Центральная Азия – Россия".
Глава государства отметил, что сейчас для региона важнейшей задачей является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. По его словам, на первый план выходят вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам
Саммит призван способствовать выработке согласованных подходов в этом направлении. Выражаю уверенность, что повестка дня нашей встречи позволит еще более расширить торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, особенно в части инвестиционного партнерства, промышленной кооперации, диверсификации транзитно-транспортных маршрутов. Совместно с Российской Федерацией мы сможем в полной мере использовать имеющийся потенциал региональной экономической кооперации. Важнейшим пунктом повестки дня является тема поддержания высокого уровня межчеловеческих связей между нашими странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что благодаря совместным усилиям странам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли вырос на 34 %, превысив 6 миллиардов долларов.
Президент убежден, что договоренности, которые будут достигнуты в ходе сегодняшней встречи, укрепят фундамент шестистороннего сотрудничества. Свое видение дальнейшего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев представил в контексте ключевых измерений.
Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие всего региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них", – заявил Глава государства.
Он полагает, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. По его словам, наглядными примерами служат попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предложено поручить аппаратам советов безопасности стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз.
Касым-Жомарт Токаев считает, что отдельное внимание нужно уделить ситуации в Афганистане, где по-прежнему сохраняются риски для наших стран. По его мнению, еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность границ между отдельными странами региона.
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН. Полагаю полезным создать региональную экспертную площадку с тем, чтобы рассматривать данные вопросы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства, назвав вторым измерением экономику, предложил участникам саммита разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и России. По его словам, акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.
Важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры. В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортно-импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении", – подчеркнул Глава государства.
Он сообщил, что Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в сфере цифровизации.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на третьем измерении – транспорте и транзите. Как он отметил, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек странам региона необходимо в полной мере задействовать транзитно-транспортный потенциал.
Глава государства считает, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве.
В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей, то есть от нас самих. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение выступления Президент Казахстана выразил уверенность в том, что результаты встречи внесут весомый вклад в достижение общей цели – построение сильных и процветающих государств, крепко связанных между собой узами дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
На саммите также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА
13.10.2022, 11:55 11121
Фото: akorda.kz
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В своем выступлении президент Казахстана поблагодарил лидеров стран - участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого Совещания. За этот период СВМДА стало платформой многостороннего сотрудничества и международным институтом современной дипломатии. Глава государства отдельно поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды членов СВМДА.
Особое внимание в речи было уделено геополитической ситуации на планете.
Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией". С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу", - сказал президент Казахстана.
По его словам, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества.
Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В Азии расположен 21 из 30 крупнейших городов мира. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания ставит перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.
Форум аналитических центров СВМДА будет служить универсальной платформой для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также пятое заседание Молодежного совета СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель - создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию. Также растет число наблюдателей и партнеров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - сообщил глава государства.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - отметил Президент Казахстана.
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим президент предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Он полагает, что эта инициатива КНР имеет большое значение для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания.
Особое внимание в выступлении главы государства было уделено экологическому измерению.
Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26 % ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и стать катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", - заявил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость существования на пространстве СВМДА реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами - членами СВМДА для данной категории товаров. Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - отметил глава государства.
Кроме того, президент Казахстан считает важным приоритетом ориентир на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.
Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание Партнерской сети ведущих университетов государств - членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в инновационных сферах, таких как IT-сфера, нанотехнологии и возобновляемые источники энергии", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ
30.09.2022, 20:10 24791
Фото: kremlin.ru
В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента РФ.
Путин подписал договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта. Также был подписан договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта
Путин и Пасечник подписали договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в России нового субъекта.
Вхождение новых четырех регионов в состав РФ - это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы, как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин.
Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".
Самаркандская декларация Совета глав государств - членов ШОС
17.09.2022, 18:28 38826
Фото: Акорда
Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств - членов в городе Самарканде 16 сентября 2022 года заявляют о следующем.
Сегодня мир переживает глобальные перемены, вступая в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности, ускорением темпов информатизации и цифровизации. На этом фоне усложняется современная система международных вызовов и угроз, наблюдается опасная деградация положения дел в мире, обостряются существующие и возникают новые локальные конфликты и кризисы.
Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике.
Последствия глобального изменения климата и продолжающаяся пандемия COVID-19 создают дополнительные вызовы для экономического роста, обеспечения социального благополучия и продовольственной безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этих целях требуются новые подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.
Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.
Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности. Принимая во внимание мнения государств- членов, они подтверждают актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.
Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.
Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем.
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Шанхайская организация сотрудничества сегодня твердо закрепилась в качестве авторитетного и влиятельного многостороннего объединения, деятельность которого направлена на обеспечение мира, безопасности и стабильности, совместное противостояние новым вызовам и угрозам на пространстве Организации, укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами ШОС.
Государства-члены подчеркивают историческое значение принятой 20 лет назад Хартии ШОС, заложившей фундамент тесного, плодотворного и разностороннего сотрудничества государств-членов ШОС на основе "Шанхайского духа" - взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию. Они считают, что последовательное воплощение в жизнь этих принципов способствует созданию новой модели регионального сотрудничества, которая вносит конструктивный вклад в укрепление взаимовыгодных многосторонних отношений в Евразии.
Государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля, достижения гармоничного сосуществования человека и природы.
Подчеркивая значимость 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, лидеры государств-членов утвердили Комплексный план по его реализации на 2023-2027 годы. Государства-члены будут и далее наращивать участие ШОС в усилиях по обеспечению мира и безопасности, выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно мирными политико-дипломатическими средствами в целях укрепления отношений между государствами-членами с тем, чтобы дружба их народов передавалась из поколения в поколение.
Государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС и поддерживают усилия стран региона, направленные на обеспечение процветания и мира, устойчивого развития и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы. Они выступают за дальнейшее усиление роли ШОС в укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона, приветствуют проведение регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и в этой связи отметили успешное проведение очередного саммита 21 июля 2022 года (г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика).
Государства-члены считают, что осуществляемые усилия по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией способствуют достижению общей цели обеспечения процветания и безопасности в обширном регионе ШОС путем формирования устойчивых торгово- экономических и транспортно-коммуникационных связей и укрепления межцивилизационного диалога.
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Государства-члены выразили глубокую обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма во всех его формах и проявлениях, и решительно осудили террористические акты по всему миру. Они подчеркнули важность последовательной реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
Государства-члены, подтверждая твердую приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, полны решимости и далее принимать активные меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, радикализации молодежи, распространению террористической идеологии, а также по ликвидации "спящих ячеек" и мест, которые используются как убежища террористов.
Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.
Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма.
Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Подчеркнута важность реализации практических мер, направленных на расширение ее возможностей по укреплению практического взаимодействия на этих направлениях.
Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств - членов ШОС.
Государства-члены отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор- 2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств - членов ШОС "Солидарность - 2019-2021", а также эффективное председательство Республики Индии в Совете РАТС ШОС (2021-2022 годы).
Государства-члены считают необходимой реализацию Решения СГГ ШОС о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС с учетом соответствующих инициатив: о создании Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества в городе Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа (Республика Таджикистан); об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в городе Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС (Российская Федерация); о создании на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС Центра информационной безопасности ШОС (Республика Казахстан); об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек (Кыргызская Республика).
Государства-члены ШОС продолжат сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности на основе Соглашения между правительствами государств-членов ШОС от 16 июня 2009 года (г. Екатеринбург) и соответствующего Плана взаимодействия на 2022-2023 годы.
Государства-члены будут развивать взаимодействие профильных органов государств-членов в сфере развития цифровой грамотности в целях преодоления цифрового разрыва.
Государства-члены подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, создания безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, построенного на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.
Они считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети Интернет и суверенное право государств на управление ею в своем национальном сегменте.
Государства-члены выступают категорически против милитаризации ИКТ-сферы. Они поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Государства-члены продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных механизмов в ООН и на других международных площадках.
Государства-члены призывают международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, при центральной роли ООН путем полной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.
Государства-члены отметили итоги международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии (г. Ташкент, 3-4 марта 2022 года).
Государства-члены отметили усилия Республики Таджикистан по продвижению многостороннего взаимодействия по борьбе с терроризмом и его финансированием в Центрально-Азиатском регионе ("Душанбинский процесс") и проведению совместно с ООН очередной Конференции высокого уровня "Международная и региональная безопасность и сотрудничество в области управления границами для борьбы с терроризмом и предотвращения перемещения террористов" 18-19 октября 2022 года в г. Душанбе.
Государства-члены отметили выдвижение кандидатур Исламской Республики Пакистан (2025-2026 годы), Кыргызской Республики (2027- 2028 годы), Республики Индии (2028-2029 годы), Республики Таджикистан (2028-2029 годы), Республики Казахстан (2039-2040 годы) в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также выдвижение кандидатуры Кыргызской Республики (2023-2025 годы) и Китайской Народной Республики (2024-2026 годы) в Совет ООН по правам человека, кандидатуры Республики Казахстан на пост председателя Генассамблеи ООН на 2031-2032 годы и кандидатуру Республики Таджикистан на членство в Экономическом и Социальном Совете ООН на 2024-2026 годы.
Государства-члены, отметив итоги Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 18-19 августа 2022 года), подтвердили готовность и далее расширять сотрудничество в области противодействия угрозам стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г.Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности. Они также подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму.
Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма. Они подчеркнули необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов.
Государства-члены отмечают, что незаконный оборот наркотиков и их немедицинское потребление представляют угрозу международной и региональной безопасности и стабильности, устойчивому экономическому развитию государств, здоровью и благосостоянию народов, а также осуществлению основных прав и свобод человека. Они подчеркивают важность консолидации сил по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступают за дальнейшее активное развитие практического сотрудничества на этом направлении.
Государства-члены намерены и впредь совместно противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских целях, исходя из неприемлемости легализации наркотиков, которая рассматривается в качестве грубого нарушения трех профильных международных конвенций.
Государства-члены продолжат проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ на основе Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению. Они отметили итоги Совещания руководителей компетентных органов государств-членов, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Ташкент, 20 апреля 2022 года).
Государства-члены выступают за активное взаимодействие с другими заинтересованными государствами, региональными, международными организациями на данном направлении. Они отметили итоги совместного мероприятия высокого уровня ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности (15 марта 2022 года) в ходе 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и подчеркнули важность продолжения участия ШОС в реализации инициативы "Парижский пакт".
Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения документа.
Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.
Государства-члены выступают за реагирование на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности политическими и дипломатическими средствами на многосторонней основе, будут укреплять сотрудничество и активно содействовать многостороннему процессу контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая усилия в рамках Конференции по разоружению.
Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве.
Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности. Они подчеркивают необходимость строгого соблюдения КБТО, в том числе путем принятия Протокола к Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки. Они выступают против создания любых механизмов, дублирующих
функции КБТО, в том числе в части, касающейся компетенции Совета Безопасности ООН.
Государства-члены призывают к соблюдению в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) в качестве эффективного инструмента в сфере разоружения и нераспространения. Они подчеркивают важность скорейшего уничтожения всех заявленных запасов химического оружия. Государства-члены вновь заявляют о поддержке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выступают за принятие согласованных решений с тем, чтобы преодолеть разногласия в рамках Организации, обеспечить ее целостность и эффективную работу в соответствии с Конвенцией.
Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств станет значительным вкладом в обеспечение региональной безопасности и упрочение режима нераспространения ядерного оружия.
Государства-члены исходят из безальтернативности политико- дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права.
Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.
Государства-члены считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества.
Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнее гостеприимство и эффективную помощь афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину.
Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу.
Государства-члены отметили итоги XVII заседания Форума ШОС (Российская Федерация, 26 мая 2022 года), а также подчеркнули важное значение дальнейшего развития работы Форума ШОС как общественно- консультационного механизма и платформы для экспертного диалога по актуальным вопросам развития деятельности ШОС.
Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое взаимодействие в сфере права и юстиции, судебно-экспертной деятельности путем выработки согласованных подходов по обмену опытом, методикой проведения судебных экспертиз, по повышению квалификации судебных экспертов.
Они выступают за развитие сотрудничества в области нормотворческой деятельности, правовой помощи, правового просвещения населения, а также продолжение усилий по созданию онлайн- платформы для обмена правовой информацией c учетом положений национального законодательства.
Государства-члены в соответствии со своими национальными законодательствами будут развивать сотрудничество по линии генеральных прокуратур, обеспечив взаимодействие в правоохранительной деятельности, направленной на защиту прав человека и противодействие современным вызовам и угрозам транснациональной преступности, включая использование ИКТ в преступных целях, коррупцию, незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, контрабанду, терроризм, экстремизм, незаконную миграцию, торговлю людьми, деяния, посягающие на права и свободы несовершеннолетних, безопасность экологии и природопользования.
Государства-члены отмечают, что плодотворное сотрудничество по линии председателей верховных судов является надежной платформой для совершенствования совместной деятельности в области защиты прав и свобод человека, укрепления справедливости, законности и правопорядка. Данный механизм служит сближению подходов в работе судов государств - членов ШOC, улучшению эффективности межсудебного взаимодействия, созданию условий для углубления судебных реформ.
Они будут расширять сотрудничество в судебно-экспертной области, включая осуществление информационного обмена и совместных мероприятий.
Государства-члены придают важное значение сотрудничеству между верховными судами в области правосудия как эффективному фактору в укреплении взаимного доверия и дружбы, развитии добрососедства в рамках ШОС.
Государства-члены убеждены, что коррупция во всех ее проявлениях является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств, сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие. Они выступают за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности, повышение авторитета ООН и ее роли в глобальной антикоррупционной борьбе и поддерживают соответствующую Конвенцию ООН.
Государства-члены выступают за налаживание связей по линии законодательных органов и обмена опытом в области государственного управления и развития.
Государства-члены продолжат практику направления миссий ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.
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Государства-члены подтверждают открытость ШОС для присоединения заинтересованных государств, цели и стремления которых соответствуют критериям и условиям, содержащимся в нормативно-правовых документах Организации. Они отметили важное значение принятого 17 сентября 2021 года на Душанбинском саммите Решения о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве члена Организации, практической реализацией которого стало подписание Меморандума об обязательствах ИРИ в целях получения статуса государства-члена ШОС от 16 сентября 2022 года в г. Самарканде.
Государства-члены подчеркнули важность решения о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС.
Государства-члены с удовлетворением констатируют принятие решений о предоставлении Королевству Бахрейн, Мальдивской Республике, Государству Кувейт, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма статуса партнера ШОС по диалогу. Они отметили подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу с Арабской Республикой Египет, Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар.
Государства-члены приветствовали подписание Секретариатом ШОС меморандумов о взаимопонимании с Генеральным секретариатом Лиги Арабских Государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана.
Государства-члены подчеркнули, что расширение ШОС и дальнейшее углубление сотрудничества с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными объединениями расширит потенциал
Организации и поспособствует дальнейшему повышению ее роли на международной арене в качестве многостороннего механизма по решению актуальных проблем современности, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе.
Государства-члены продолжат поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том числе в международных организациях и на международных форумах.
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Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике. Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.
Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров.
Государства-члены выступают за поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП), отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.
Государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом национальных интересов. В этой связи они отметили идею создания Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
Государства-члены отметили важность дальнейшего углубления сотрудничества между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В этой связи они выразили поддержку институциональному развитию СВМДА.
Государства-члены подчеркнули необходимость последовательного выполнения Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС и Плана действий по ее реализации. Они подчеркнули, что в ШОС наработан значительный экономический и инвестиционный потенциал, который вносит вклад в улучшение торгово- экономического сотрудничества. Расширение и углубление взаимодействия в финансовой, инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, в том числе путем разработки и реализации совместных программ и проектов, отвечает интересам устойчивого социально-экономического развития в регионе ШОС. Государства-члены приняли решение создать Специальную рабочую группу по стартапам и инновациям, Специальную рабочую группу по борьбе с бедностью и Экспертную рабочую группу по традиционной медицине.
Принимая во внимание важность изучения и комплексного анализа факторов, влияющих на экономическое сотрудничество в рамках ШОС, с учетом глобальных и региональных процессов и выработки экспертных рекомендаций и предложений для развития экономической отрасли ШОС, государства-члены отмечают важность продолжения практики проведения заседаний Консорциума экономических аналитических центров государств - членов ШОС и Экономического форума ШОС.
Государства-члены выступают за дальнейшее углубление ориентированного на людей взаимодействия по вопросам повышения благосостояния и уровня жизни населения на пространстве ШОС. Они отметили итоги первой встречи руководителей министерств и ведомств ШОС по вопросам сокращения бедности (г. Ташкент, 28 января 2022 года) и Международной конференции по сокращению бедности (г. Бухара, 26-27 мая 2022 года).
Государства-члены подчеркнули влияние COVID-19 на динамику процессов экономического роста на пространстве ШОС. В этой связи они считают важным продолжать координацию усилий по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии, в том числе дальнейшей реализации Плана совместных рекомендательных мер государств - членов ШОС на 2021-2023 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
Государства-члены, отмечая значение электронной торговли для развития экономического сотрудничества в интересах повышения занятости и роста благосостояния населения, поручили Совету глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС принять меры по повышению эффективности взаимодействия в этой сфере в рамках Совещания министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, и профильной Специальной рабочей группы.
Государства-члены выступают за укрепление потенциала технопарков, объединение усилий для развития инновационной экосистемы, проведение совместных исследований и разработок, запуск новых цифровых проектов на пространстве ШОС, уделяя особое внимание реализации Концепции о создании Пула технопарков государств-членов ШОС от 2021 года.
Государства-члены отметили, что одной из составляющих развития инновационного потенциала ШОС может стать креативная экономика. Они считают, что поддержка креативных индустрий позволит внести вклад в повышение конкурентоспособности экономик стран ШОС.
Государства-члены продолжат укреплять межрегиональное сотрудничество путем реализации Программы развития межрегионального сотрудничества, проведения и дальнейшего расширения формата Форума глав регионов государств - членов ШОС, в том числе путем использования заинтересованными государствами площадки демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в городе Циндао.
В целях укрепления сотрудничества и развития сферы услуг и торговли услугами в рамках ШОС, повышения региональной и глобальной конкурентоспособности заинтересованные государства-члены утвердили Рамочные основы сотрудничества между уполномоченными органами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере торговли услугами и План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Государства-члены будут и далее развивать потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, продвигать совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса на пространстве ШОС.
Государства-члены подчеркнули необходимость обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности в целях раскрытия в полной мере инвестиционного потенциала Организации и в этой связи продолжения консультаций по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.
Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и высказались за расширение этой практики.
Государства-члены продолжат взаимодействие в области цифровой экономики, поддерживать развитие цифровых технологий. Они отметили итоги первой встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, ответственных за развитие информационных технологий, (г. Ташкент, 25 ноября 2021 года) и принятие Плана действий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.
В целях содействия экономическому росту в государствах-членах ШОС посредством создания эффективной и конкурентоспособной транспортной и технологической инфраструктуры принята Программа инфраструктурного развития на пространстве ШОС.
Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего углубления сотрудничества в транспортной сфере, включая создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров, торговли и туризма, внедрение цифровых, инновационных и энергосберегающих технологий, оптимизацию трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала государств - членов ШОС.
Главы делегаций отметили итоги девятого совещания министров транспорта государств - членов ШОС (г. Хива, 12 мая 2022 года). В целях развития транзитного потенциала на пространстве ШОС, главами государств утверждена Концепция сотрудничества государств - членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.
Подходы к вопросам ускорения экономического восстановления после пандемии COVID-19, дальнейшего углубления регионального экономического сотрудничества и разблокирования международных производственных цепочек и цепочек поставок зафиксированы в принятом в формате заинтересованных государств-членов Заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.
Они отмечают важность последовательной реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года) и регулярное проведение заседаний Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
Государства-члены продолжат развитие взаимодействия железнодорожных администраций на основе Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств - членов ШОС от 2 ноября 2019 года.
Государства-члены выступают за дальнейшее развитие современных логистических центров и совместное принятие мер по координации и содействию объединению железнодорожной инфраструктуры, стыковке политики и правил, научно-технических инноваций и наращиванию потенциала, исследованию конкретных мер по увеличению количества международных интермодальных контейнерных поездов и дальнейшему содействию безопасному, стабильному и качественному развитию железнодорожных перевозок.
Государства-члены отметили предложение Республики Узбекистан о создании в Центральной Азии под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, а также предложение Республики Казахстан о создании Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Государства-члены подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации в рамках ШОС. Они отметили итоги второго Совещания министров промышленности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 15 июля 2022 года), а также подписание Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств - членов ШОС и открытие Индустриальной зоны "Узбекистан-ШОС".
Государства-члены отметили итоги Совещания министров энергетики государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24 июня 2022 года). Они продолжат углубление взаимодействия между странами ШОС в области энергетики путем практической реализации Концепции сотрудничества государств- членов ШОС в энергетической сфере (г. Душанбе, 12 августа 2021 года).
Государства-члены подчеркивают необходимость наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том числе эффективного использования всех видов энергоресурсов, а также поддерживают применение различных действенных экономически и экологически чистых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих энергетической безопасности и переходу к более чистым и экологичным источникам энергии в энергоэффективной экономике. Они отмечают важность совместного изучения путей расширения региональной взаимосвязанности электросетей государств - членов ШОС.
В этих целях государства-члены приветствовали принятие Программы сотрудничества государств-членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии.
Государства-члены подчеркнули приверженность построению устойчивой экономической системы, в том числе путем продвижения "зеленых" и экологически чистых технологий, а также инклюзивных подходов к социальному развитию на основе реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
Государства-члены отмечают значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата, сохранения и использования биоразнообразия, а также обмена опытом и оперативной информацией по этим вопросам. Они осознают, что нехватка доступа к источнику безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиене являются серьезными проблемами современности, отмечают необходимость уделять повышенное внимание устойчивому развитию и рациональному использованию водных ресурсов.
Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Будут предприняты усилия для налаживания активного диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения новых экологически чистых технологий, повышения удельного веса "зеленой" экономики.
Государства-члены, принимая во внимание ряд вызовов, с которыми сталкивается развитие сельского хозяйства в рамках производственного цикла, выступают за внедрение современных технологий, активное сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности, профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями. В этой связи они продолжат практическую реализацию Совместного заявления Совета глав государств - членов ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года), а также отмечают утверждение Концепции взаимодействия уполномоченных органов государств - членов ШОС в сфере "умного" сельского хозяйства и агроинноваций и подписание Соглашения между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере карантина растений.
Заинтересованные государства-члены отмечают целесообразность использования площадки Демонстрационной базы ШОС в г. Янлине (КНР) для обмена и обучения современным аграрным технологиям.
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Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в культурной, научно-технической, образовательно-просветительской, гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему развитию диалога между цивилизациями, добрососедских и дружественных отношений на пространстве ШОС. Они будут содействовать преумножению культурного многообразия, сотрудничать в области изучения и охраны культурного и природного наследия региона.
Государства-члены отметили итоги седьмого Совещания глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия (г. Санкт-Петербург, 9 декабря 2021 года). Они считают необходимым обеспечить выполнение Комплексного плана совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона (10 ноября 2020 года).
Государства-члены, выступая против стигматизации в связи с новой коронавирусной инфекцией, подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с ее распространением, а также в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии.
Государства - члены ШОС отмечают востребованность совместных усилий по выстраиванию сотрудничества в области цифровизации здравоохранения и рассматривают потенциал телемедицины как часть национальных стратегий государств - членов ШОС по поддержанию и укреплению здоровья своих граждан. Они отметили в этой связи принятие Концепции сотрудничества уполномоченных органов государств - членов ШОС в области телемедицины.
Государства-члены продолжат координировать меры по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение, углублять научно-техническое сотрудничество по разработке препаратов, вакцин и тест-систем, в том числе на основе Дорожной карты по сотрудничеству между медицинскими организациями государств - членов ШОС в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Государства-члены отметили инициативу Российской Федерации о проведении заинтересованными государствами-членами ШОС регулярных учений по выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно- эпидемиологического характера, в том числе с использованием мобильных лабораторий.
Государства-члены поддерживают ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в системе глобального управления в области здравоохранения, в том числе в защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВОЗ (2005 год).
Государства-члены, подчеркивая важность дальнейшей реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Москва, 26 октября 2005 года), подтвердили готовность наращивать совместные усилия в этой области. Они продолжат укреплять взаимодействие в таких сферах как обмен оперативной информацией, подготовка кадров, проведение совместных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также содействовать продвижению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах. Государства-члены будут развивать сотрудничество с ООН, другими международными и региональными организациями на этих направлениях.
Государства-члены отмечают важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области образования в рамках ШОС, расширения межвузовского сотрудничества, проведения форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов и развития деятельности Университета ШОС.
Стремясь к расширению сотрудничества в сфере цифрового обучения с учетом тенденций развития мировой экономики в эпоху цифровой глобализации, государства-члены отметили принятие Программы сотрудничества уполномоченных органов государств - членов ШОС по развитию цифровой грамотности.
Государства-члены отмечают важность дальнейшего развития на пространстве ШОС научно-технического сотрудничества, выражают готовность проводить совместные научные исследования, обмен опытом между учеными и научными организациями в рамках ШОС для поиска новых источников экономического роста и решений для преодоления общих социальных вызовов. В этой связи они подчеркивают необходимость практической реализации Заявления Совета глав государств - членов ШОС об укреплении сотрудничества в области науки, технологий и инноваций (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
Государства-члены выступают за наращивание взаимодействия по молодежной линии на основе выполнения положений Совместного обращения глав государств - членов ШОС к молодежи и Программы действий по его реализации от 2018 года, Соглашения между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 2021 года. Они дали положительную оценку итогам заседания Молодежного совета ШОС (г. Ташкент, 10 июня 2022 года). Они отметили важность проведения интеллектуальных игр-конкурсов "Модель ШОС" для школьников и студентов, проведение форумов стартапов и конкурсов по инновациям и стартапам среди молодежи, конклавов молодых ученых развития волонтерского движения, а также реализации проекта "Международный молодежный бизнес-инкубатор ШОС" по линии Молодежного совета ШОС.
Государства-члены, отметив важность активной поддержки участия женщин в политической, экономической, общественной, социальной и других сферах деятельности, приветствовали проведение в г. Самарканде 17-18 августа 2022 года Женского форума ШОС и Конференции женщин-предпринимателей государств - членов ШОС.
Государства-члены в целях дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между ними считают важным эффективную реализацию Межправительственного соглашения по сотрудничеству в области культуры от 16 августа 2007 года в г.Бишкек, в том числе в области литературы, включая переводы классических произведений, кинематографии, музыкального, театрального и изобразительного искусства, музейного дела, проведения выставок и других видов творческой деятельности. В этом контексте они отметили итоги Совещания министров культуры государств - членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Меморандума между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области музейного дела и инициативу о создании Альянса музеев государств - членов ШОС.
Государства-члены, подчеркивая важное значение дальнейшего развития сотрудничества в области туризма, отметили результаты встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма, а также проведение Выставки "Восемь чудес ШОС" и Туристического форума ШОС (г. Ташкент, 19-20 мая 2022 года).
В целях дальнейшего продвижения богатого культурно-исторического наследия народов и туристического потенциала государств - членов ШОС принято решение об объявлении города Варанаси Республики Индии туристической и культурной столицей ШОС на 2022-2023 годы.
Государства-члены подчеркнули, что проведение Года культуры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу пример уважительного отношения к национальным традициям и взаимообогащения культур на пространстве Организации.
В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС.
Государства-члены высоко оценивают вклад институтов народной дипломатии и культурных центров в государствах-членах ШОС в формирование взаимного доверия, укрепление взаимопонимания и расширение культурно-гуманитарных связей на пространстве Организации. Они отметили итоги Форума народной дипломатии ШОС (г. Ташкент, 11 мая 2022 года), а также работу Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Культурно-интеграционного центра ШОС в г. Бишкеке, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в г. Душанбе и Центра народной дипломатии ШОС в г.Ташкенте.
Государства-члены считают необходимым развивать контакты по линии средств массовой информации, пресс-служб органов власти и в цифровом пространстве, в том числе путем реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации (г. Бишкек, 14 июня 2019 года).
Государства-члены, отмечая важность популяризации целей, задач, принципов и основных направлений деятельности ШОС среди широкой общественности в регионе и мире, утвердили Положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".
Государства-члены, признавая роль спорта как одного из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, подтверждают готовность наращивать сотрудничество в этой области на основе принципов олимпизма.
Государства-члены приветствуют проведение первого Совещания руководителей профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств - членов ШОС (г. Ташкент, 20 мая 2022 года). Они рассчитывают, что Совещание станет площадкой для координации взаимодействия государств-членов ШОС в сфере физической культуры и спорта, а также формирования перспективных направлений сотрудничества в данной сфере.
Государства-члены отметили проведение Куньминского и Иссык-Кульского марафонов ШОС (12 декабря 2021 года и 14 мая 2022 года), Душанбинского полумарафона (13 июня 2021 года) и Ташкентского полумарафона ШОС (27 марта 2022 года) и высказались за проведение подобных мероприятий на регулярной основе, подчеркнув их вклад в углубление дружбы и взаимопонимания между народами государств - членов ШОС, а также в позиционировании ШОС на международной арене.
Исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия, обеспечения благоприятных условий для благосостояния населения и устойчивого развития, государства - члены ШОС подчеркивают необходимость практического выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2022-2024 годы.
Государства-члены, поддерживая предложение Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, отмечают инициативу о создании Международного фонда защиты ледников путем принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Государства - члены ШОС отметили принятие по инициативе Кыргызской Республики резолюции 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество - ключевой фактор сохранения, восстановления и устойчивого использования биоразнообразия" и 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО "Расширение мониторинга и исследований горных ледников".
Государства-члены отметили принятие по инициативе Республики Узбекистан Резолюции 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
Государства-члены отметили инициативы о принятии резолюций Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении "Международного дня просвещения в области разоружения и нераспространения" и "Пятилетия действий по развитию горных регионов" в 2023-2027 годах (Кыргызская Республика), а также "Международного года мобилизации волонтеров в целях развития" (Республика Казахстан).
Государства-члены отметили итоги 2-й Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" в 2018-2028 годах (г. Душанбе, 6-9 июня 2022 года).
Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего развития взаимодействия с ООН, заинтересованными государствами и структурами в решении проблем бассейна Аральского моря в связи с масштабными проблемами его высыхания. Они отметили принятие по предложению Республики Узбекистан резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических технологий и инноваций (18 мая 2021 года), а также, с учетом позиций сторон, ее инициативу о запуске Многопартнерского трастового фонда для человеческой безопасности в регионе Приаралья.
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ШОС как ответственный и влиятельный участник международных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам в регионе.
Государства-члены, подтверждая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС.
Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Республики Узбекистан в ШОС в 2021-2022 годах, которые способствовали дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Они приветствуют выдвинутую Президентом Республики Узбекистан "Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.
Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Индии. Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2023 году в Республике Индии.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Президент Республики Казахстан К.К. Токаев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Шахбаз Шариф
Президент Российской Федерации В.В. Путин
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев
г. Самарканд, 16 сентября 2022 года
Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании Совета глав государств - членов ШОС в расширенном формате
16.09.2022, 16:11 41031
Фото: telegram/БОРТ №1
Уважаемые коллеги!
В первую очередь хочу выразить признательность президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за исключительно радушный прием и безупречную организацию Саммита ШОС в древнем Самарканде - жемчужине Великого шелкового пути.
Состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей Организации.
Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем.
Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия.
В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути "шанхайского духа", основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге.
Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение эффективности Организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников.
Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности Организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами.
Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против "трех зол", то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела.
Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности.
Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами.
Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центрально-Азиатским региональным информационным координационным центром.
Приобретают особую актуальность вопросы борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства Организации.
Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу.
Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом.
На долю государств - участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов.
В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии.
В идейных и институциональных основах нашей Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС, о чем я сейчас говорил.
Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется.
Это убедительное свидетельство высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире.
Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий.
Своеобразным драйвером роста на пространстве Организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС.
Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности Организации.
Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать.
Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных векторах экономического сотрудничества - транзитно-транспортной сфере, продовольственной и энергетической безопасности.
Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров.
Речь идет о железнодорожных перевозках по направлению Китай - Европа и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая.
Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности.
Серьезным потенциалом обладает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива.
Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.
Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона.
Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров Север - Юг и Восток - Запад.
В целом мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров.
Отдельно хотел бы затронуть вопросы продовольственной и энергетической безопасности.
Государства ШОС - крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире.
Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами.
Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке.
Отмечаем также необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов.
Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС.
Считаем актуальным принятие Программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии.
Уважаемые коллеги!
Мы все возлагаем на ШОС большие надежды.
Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в рамках Организации придаст мощный импульс развитию наших государств.
Благодарю за внимание!
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
13.09.2022, 10:03 45186
Фото: СИ ЦЗИНЬПИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ/russian.news.cn
Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, являются добрыми соседями, верными друзьями и надежными партнерами. Наши народы, делясь тысячелетней историей дружественных контактов, представляют собой свидетелей блестящей эпохи Великого шелкового пути. Танский монах Сюань Цзан и минский посланник Чэнь Чэн в свое время добрались до казахской земли, а казахские исторические знаменитости, например "Аристотель Востока" аль-Фараби, великий поэт Абай Кунанбаев, прославились в Китае. Народы наших стран и поныне хранят добрую память о них.
Этот год проходит под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Наши страны прошли большой путь, никогда не отходили от принципа взаимной поддержки и помощи. Динамично наращивая обмены и сотрудничество, Китай и Казахстан показали достойный образец сосуществования и развития добрососедских отношений.
30 лет - это период прорывного развития китайско-казахстанских отношений. От добрососедства и дружбы до стратегического партнерства, вплоть до вечного всестороннего стратегического партнерства, наши двусторонние отношения совершают исторический прорыв и приобретают качественно новые, уникальные коннотации - это межгосударственные отношения нового типа, основанные на взаимном уважении, добрососедстве и дружбе, взаимной помощи и выигрыше. Наши страны всегда взаимно оказывают твердую поддержку по ключевым вопросам, касающимся государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности, уважают путь развития друг друга, самостоятельно выбранный в соответствии с национальными реалиями, приветствуют новые достижения другой стороны в государственном развитии и национальном возрождении. Китай и Казахстан - доверительные друзья и проверенные партнеры, наши народы всегда будут рядом друг с другом.
30 лет - это период большого урожая двустороннего сотрудничества. Китай уже несколько лет подряд позиционирует себя как одного из ключевых торговых партнеров и инвесторов Казахстана. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, двусторонний товарооборот за прошлый год вернулся на допандемийный уровень и составил 25 млрд долларов. Это наш общий вклад в восстановление мировой экономики. В рамках сотрудничества в области производственных мощностей и инвестиций составлен перечень, включающий в себя 52 совместных проекта на сумму более чем 21,2 млрд долларов США. Крупные совместные проекты, в том числе ветряная электростанция Жанатаса мощностью 100 МВт, сборочная линия автомобилей JAC и модернизация Шымкентского НПЗ, эффективно стимулируют социально-экономический рост Казахстана и приносят ощутимую пользу народам двух стран.
30 лет - это период значительного укрепления инфраструктурной взаимосвязанности. Успешно формируется многовекторная и мультимодальная инфраструктурная сеть, охватывающая автомобильные, железнодорожные, авиационные перевозки и трубопроводы. В настоящее время Китай и Казахстан активно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на просторном пространстве Евразии. Все 5 автомобильных КПП и 2 железнодорожных КПП между нашими странами уже возобновили свое функционирование в нормальном режиме. Стороны интенсивно обсуждают возможность открытия нового железнодорожного КПП. Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган открывает выход к морю для казахстанских товаров. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда Китай - Европа способствуют диверсификации маршрутов доставки и играют значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производств.
30 лет - это период укоренения в народе китайско-казахстанской дружбы. В настоящее время 5 институтов Конфуция работают в Казахстане, на базе 4 китайских вузов открыты центры изучения Казахстана, в 2 китайских вузах преподают казахский язык. Вышел в прокат совместный художественный фильм "Композитор", посвященный реальной истории китайского композитора Сянь Синхая и его казахского коллеги Бакытжана Байкадамова. Казахстанский специалист Саулебек Кабылбеков в офтальмологической клинике города Дацина провинции Хэйлунцзян в течение 24 лет принимал 200 тыс. китайских пациентов. Множеством трогательных эпизодов о дружбе народов сопровождаются активные гуманитарные связи. В ближайшее время взаимно будут учреждены культурные центры, в Казахстане откроется центр китайской традиционной медицины и мастерская имени Лу Баня. Динамичное культурно-гуманитарное взаимодействие укрепит фундамент дружбы наших народов.
Выдержав испытание временем и перемены, китайско-казахстанские отношения стали прочными как скала. Для нас весьма важно, чтобы на основе достигнутых результатов направлять еще больше усилий на продолжение и развитие многовековой дружбы. В рамках предстоящего визита я готов с Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым обсудить, как в новую эпоху дальше продвигать вперед китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство, расширять и оптимизировать двустороннее многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, чтобы, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана, формировать новую парадигму развития двусторонних отношений.
Во-первых, важно неуклонно следовать курсу на добрососедство и дружбу. Высокий уровень политического взаимодоверия является залогом устойчивого и динамичного развития двусторонних отношений. В этой связи мы готовы с казахстанскими друзьями на стратегической высоте и с точки зрения долгосрочных перспектив систематически планировать двусторонние отношения с опорой на поддержание тесных контактов на высоком и высшем уровнях, активизацию обменов и сотрудничества по линии правительств, законодательных органов, партий и регионов, раскрытие потенциала таких механизмов, как регулярные встречи глав правительств, межправительственный комитет по сотрудничеству и его подкомитеты. Будем и в дальнейшем оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей наших стран, чтобы упрочить политический фундамент китайско-казахстанских отношений.
Во-вторых, важно продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество. В следующем году исполнится ровно 10 лет инициативе совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути", выдвинутой мной в Казахстане. За этот отрезок времени инициатива "Один пояс - один путь" от теоретической разработки перешла к практической реализации. Она зарекомендовала себя как инклюзивная и открытая площадка международного сотрудничества, а также международное общественное благо, пользующееся всеобщей поддержкой мирового сообщества. В постковидный период наши страны должны дальше идти вперед в совместном строительстве ОПОП с целью упрощения инвестиционных и торговых процедур, раскрытия пропускных возможностей КПП и транзитных перевозок, культивирования новых точек роста в таких сферах, как искусственный интеллект, большие данные, цифровые финансы, электронная коммерция, зеленая энергетика. Мы должны реализовать социально значимые проекты с применением высоких стандартов на благо устойчивого развития, поднимать прагматическое сотрудничество на качественно новый уровень, способствовать практической реализации Инициативы по глобальному развитию и вносить наш общий вклад в восстановление мировой экономики.
В-третьих, важно твердо защищать нашу общую безопасность. В условиях сложной международной и региональной ситуации обеспечение солидарности и углубление сотрудничества было и остается инструментом преодоления кризиса и решения проблем безопасности. Китай готов с Казахстаном расширять сотрудничество по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, руководствуясь Инициативой по глобальной безопасности, претворять в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продвигать реализацию Инициативы по взаимодействию в обеспечении безопасности данных между Китаем и государствами Центральной Азии, совместными усилиями бороться с тремя силами зла, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, решительно противодействовать попыткам внешнего вмешательства, сообща поддерживать прочный мир и долгосрочную стабильность в регионе.
В-четвертых, важно всесторонне укреплять сотрудничество на международной арене. Наши страны должны быть настроены на тесное взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов, как ООН, ШОС, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", оперативно обмениваться мнениями по вопросам международного управления, продовольственной и энергетической безопасности, стабилизации цепочек производства и поставок, а также урегулирования региональных горячих точек, выступать против односторонних действий и блокового мышления, содействовать развитию мирового порядка и международной системы в более справедливом и рациональном направлении.
Скоро состоится 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Он проходит в решающий момент, когда Китай отправляется в новый поход всестороннего построения модернизированного социалистического государства и движется к цели, намеченной к столетию КНР. Мы с удовлетворением отмечаем, что, продвигая стратегию строительства Нового Казахстана, ваша страна идет к цели вхождения в топ-30 развитых стран. Китай готов продолжать делиться с казахстанской стороной успехами и опытом развития. Двери открытости и сотрудничества Китая всегда будут открыты для Казахстана.
Казахская пословица гласит: "Дружба - неисчерпаемое богатство". Уверен, что если мы продолжим придерживаться принципов добрососедства и дружбы, углублять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, то Китай и Казахстан ожидает очередное золотое 30-летие взаимоотношений.
"Рыцарь революции": как Феликс Дзержинский стал одним из самых разносторонних руководителей в истории СССР
12.09.2022, 13:15 46206
Фото: russian.rt.com
11 сентября 1877 года родился революционер и советский государственный деятель Феликс Дзержинский. У экспертов нет единой оценки его роли в истории СССР и России. Одни жёстко критикуют его за участие в реализации политики красного террора, другие отмечают его огромную роль в развитии государственной безопасности и решении социально-экономических проблем Советского Союза по окончании Гражданской войны.
Подполье и каторга
Феликс Дзержинский родился в мелкопоместной дворянской семье преподавателя физики и математики. Его отец умер от туберкулёза в 1882 году, когда Феликсу было всего пять лет.
Всё, что связано с детством, юностью и молодостью Дзержинского, изучено плохо. В его биографии есть много белых пятен", - отметил в разговоре с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.
Известно, что некоторое время Дзержинский был ревностным католиком и даже собирался вступить в орден иезуитов. Но затем его взгляды резко изменились. Он увлёкся марксистскими идеями и в 1896 году стал одним из организаторов Социал-демократической партии Литвы, которая десять лет спустя влилась в состав РСДРП. В том же 1896 году Дзержинский ушёл из последнего класса гимназии, чтобы полностью посвятить свою жизнь политической деятельности. Вскоре он занялся революционной пропагандой в Ковно (современный город Каунас, Литва), выпуская там подпольную газету.
Дзержинский искренне поддерживал идеи освобождения людей труда от власти капитала, обеспечения крестьян землёй и ликвидации самодержавия", - рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
В 1897 году Дзержинский был арестован. За революционную деятельность его сослали на три года в Вятскую губернию. Однако через некоторое время он оттуда бежал и занялся восстановлением разгромленной властями социал-демократической организации в Варшаве.
В 1900 году Дзержинского опять арестовали и отправили в ссылку, но он снова бежал и вернулся в Польшу.
Дзержинский принимал активное участие в революционных событиях 1905 года, во время которых вновь попал в руки правоохранительных органов и был заточён в Варшавскую (Александровскую) цитадель.
Освободившись по амнистии, Дзержинский вскоре стал делегатом четвёртого съезда Российской социал-демократической рабочей партии, вошёл в состав ЦК РСДРП и познакомился с Владимиром Лениным.
В дальнейшем, вплоть до 1917 года, Дзержинский неоднократно попадал под арест. В общей сложности он провёл в тюрьмах, на каторге и в ссылке около 11 лет. Находясь в местах лишения свободы, он заболел туберкулёзом.
Во время Февральской революции Дзержинский был освобождён из Бутырской тюрьмы и вскоре вошёл в состав Московского комитета, а затем и ЦК РСДРП(б).
Чекист и хозяйственник
По словам Михаила Мягкова, Дзержинский был убеждённым сторонником прихода большевиков к власти в России путём вооружённого восстания. Во время Октябрьской революции он был членом Военно-революционного партийного центра и Петроградского военно-революционного комитета. Именно он в октябре 1917 года командовал взятием главного почтамта и телеграфа, а затем руководил красногвардейцами, охранявшими Смольный.
Дзержинский обеспечивал охрану периметра, соблюдение внутреннего режима, работу телохранителей", - пояснил Александр Крушельницкий.
После Октябрьской революции Дзержинский стал членом Всероссийского центрального исполнительного комитета и одним из организаторов Народного комиссариата внутренних дел.
В конце 1917 года руководство большевиков подняло вопрос о необходимости создания в Советской России собственной спецслужбы - Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). По словам историков, Дзержинского сочли идеальной кандидатурой на пост её председателя.
Дзержинский был старым революционером, отличавшимся крайними взглядами и имевшим репутацию ответственного работника", - подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Александр Арсентьев.
20 декабря 1917 года Дзержинский официально возглавил ВЧК и руководил ею, а затем созданным на её базе Государственным политическим управлением с небольшими перерывами до 1926 года.
В задачи ВЧК входила борьба со шпионажем, с диверсиями, контрреволюционными выступлениями, саботажем, заговорами и мятежами. В дальнейшем к этому перечню добавились борьба со спекуляциями и должностными преступлениями, охрана транспортных перевозок и государственной границы, а также разведка.
Чекисты были живыми скрепами советской государственности. Они были преданы делу и себя абсолютно не жалели. Сейчас я работаю над книгой о деятельности чекистов в первые годы становления советской власти и просто поражён тем, сколько из них погибли на своём посту", - подчеркнул в разговоре с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.
По его словам, сам Дзержинский полностью соответствовал занимаемой им должности.
Это был человек, который не отдыхал, не знал покоя, постоянно находился в движении. Он не просто числился на тех должностях, которые занимал, а вкладывал в них душу", - отметил Колпакиди.
При этом Дзержинский был довольно жёстким человеком. Он заявлял, что "либеральное чувство жалости и абстрактной справедливости наносит огромный вред делу борьбы с преступностью, не отвечает задачам защиты классовых интересов трудящихся". Поскольку Дзержинский был одним из руководителей реализации политики красного террора, часть историков подвергают его жесточайшей критике.
Однако, по мнению Михаила Мягкова, возлагать ответственность за красный террор на одного Дзержинского и делать из этого выводы о его личности некорректно.
Ответственность за красный террор лежит сразу на всём руководстве большевиков. Что же касается лично Дзержинского, то это был абсолютно чуждый коррупции человек, ответственно относившийся к любому порученному ему вопросу и веривший в свои идеалы", - подчеркнул Мягков.
По словам экспертов, при личном участии Дзержинского в годы Гражданской войны и после её завершения был ликвидирован ряд антибольшевистских организаций, сорваны подрывные акции эмигрантских центров, подавлены Тамбовское и Кронштадтское восстания.
Руководство РСФСР (а затем и СССР) давало Дзержинскому различные государственные поручения, часть из которых не были напрямую связаны с его основной деятельностью. Он был наркомом внутренних дел, наркомом путей сообщения, председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Дзержинский лично руководил Комитетом обороны Москвы, Военным советом войск внутренней охраны республики, Главным комитетом по всеобщей трудовой повинности. Под его началом велась борьба с движением Нестора Махно на Украине.
Кроме того, Дзержинский был инициатором и первым председателем детской комиссии ВЦИК, практически победившей беспризорность в СССР. В начале 1920-х годов он руководил ликвидацией топливного кризиса в Донбассе, а затем был членом Особенного временного комитета по науке при Совнаркоме и председателем комиссии по борьбе со взяточничеством.
Во главе ВСНХ Дзержинский проводил эффективную политику, направленную на снижение промышленных цен, восстановление металлургии и повышение производительности труда. При этом он считал необходимым "подведение научной базы под производственные процессы".
Дзержинский поддерживал введение Новой экономической политики, кооперацию и экономическую конкуренцию. Он защищал интересы крестьянства, добиваясь снижения цен на необходимую селу промышленную продукцию.
В партийной работе Дзержинский придерживался консервативных взглядов и жёстко критиковал деятельность оппозиции в рядах большевиков.
Если оценивать личный вклад различных людей в создание и становление СССР, то Дзержинский будет, по моему мнению, на третьем месте после Владимира Ленина и Иосифа Сталина", - заявил Александр Колпакиди.
20 июля 1926 года во время заседания Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в Москве Феликс Дзержинский скончался от сердечного приступа. По словам Александра Арсентьева, существует версия о его отравлении, но объективно она ничем не была подтверждена.
Дзержинский - рыцарь революции без страха и упрёка. Ему приписывают слова о том, что у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце, и он, будучи пламенным революционером, судя по всему, в это искренне верил. Сегодня можно критиковать его за многое с высоты нашего времени, но нельзя забывать, в каких сложнейших для страны обстоятельствах ему приходилось действовать", - подытожил Михаил Мягков.
По материалам RT
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
01.09.2022, 13:19 54386
Фото: akorda.kz
СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Уважаемые соотечественники!
Уважаемые депутаты, члены Правительства!
В соответствии со статьей 59 Конституции Республики Казахстан объявляю третью сессию Парламента VII созыва открытой.
Уважаемые депутаты!
Поздравляю всех с началом очередной сессии Парламента!
В этом году наша страна вступила в новый этап развития.
На общенациональном референдуме большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию.
Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании Нового Справедливого Казахстана.
Продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования.
Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде "гражданин – бизнес – государство". В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех.
Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий институт Омбудсмена при Президенте.
Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка. Мощное развитие получит малый и средний бизнес.
Теперь обозначу конкретные направления реформ.
ПЕРВОЕ. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций, неравномерное распределение доходов.
Безусловно, все это – сложные проблемы, но существуют конкретные пути их решения. Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала, обеспечение верховенства закона.
Однако ощутимого прогресса в этих вопросах до сих пор нет. Очевидно, нужны новые подходы.
Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан.
Приоритетами нового экономического курса станут:
– стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;
– развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;
– и, конечно, справедливое распределение национального дохода.
Все это предполагает решение ряда первоочередных задач.
Первое. Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта.
Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление.
Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать.
Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.
В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан.
На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.
Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа.
Следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода.
Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других.
Второе. Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения.
Следует на законодательном уровне определить понятие "конгломерат". Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен.
На развитие рыночной экономики негативно влияет деятельность единых операторов. Поэтому следует отрегламентировать данный институт.
Существующих операторов нужно передать в конкурентную среду либо признать монополистами и регулировать их деятельность в рамках специального антимонопольного права.
Третье. Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики.
В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен.
Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.
Еще один приоритет – повышение эффективности налогового стимулирования.
Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки. Потребуется упростить специальные налоговые режимы с тем, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.
В новом кодексе следует предусмотреть недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки.
Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.
В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь". Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.
Отдельно остановлюсь на теме сборов при покупке автомашин.
Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности.
Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года.
Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".
Четвертое. Эффективная налоговая политика тесно связана с прозрачным таможенным администрированием.
Важно завершить полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем.
Далее. Множество проверяющих – одна из главных причин неэффективности.
Поэтому на границе необходимо внедрить механизм интегрированного таможенного контроля. Центры таможенного оформления должны работать по принципу "одного окна".
Пятое. Нам нужно научиться жить по средствам.
Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами".
Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета.
Будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. Это крайне важно. При этом трансферты из Нацфонда продолжатся, но исключительно на развитие критической инфраструктуры и проекты общестранового значения.
Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Нужно также позволить государственным органам переносить неосвоенные средства на следующий год. Это решение позволит избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет.
Одновременно предстоит запустить систему управления бюджетными рисками, охватывающую в том числе квазигосударственный сектор.
Мы начали передачу в регионы налоговых поступлений, данную работу нужно продолжить.
Зарекомендовавший себя проект "Бюджет народного участия" следует масштабировать на города районного значения и села. При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ.
Для эффективной реализации обозначенных подходов необходимо принять новый Бюджетный кодекс.
Шестое. Системная поддержка предпринимательства.
Здесь, в первую очередь, необходимо запустить полноценное "регулирование с чистого листа". Это поручение волокитится уже два года.
Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы. В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года.
Далее. При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям.
Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений. Параллельно будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.
Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена.
Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон "О государственных закупках".
Седьмое. Следует перейти на новую модель государственно-частного партнерства.
Сегодня многие проекты ГЧП стали "кормушкой" для недобросовестных предпринимателей и чиновников. Контракты в этой сфере должны быть прозрачными и заключаться на конкурсной основе. Для повышения эффективности данного механизма нужно принять соответствующий закон.
Восьмое. Серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов.
Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику.
Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.
С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются.
Девятое. Земля – базовый фактор производства. Без доступа к ней ведение бизнеса невозможно.
До конца года нужно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков.
В каждом регионе и крупном населенном пункте следует провести оценку наличия незанятых или не используемых по назначению земель. Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу.
Уверен, указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но и экономики в целом.
ВТОРОЕ. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Прежде всего, потребуется значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.
Нужно завершить создание единого банка данных геологической информации.
Поручаю Правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора.
В прошлом году по моему поручению была проведена оценка эффективности всех специальных экономических зон. По ее итогам определены проблемные места и намечены новые подходы.
Теперь нужно перейти к принципиально другой политике по развитию СЭЗ. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий.
К предоставлению инвестиционных льгот для СЭЗ следует подходить дифференцированно. Главным здесь должен быть принцип: чем больше вложения, тем больше льготы.
При этом инвесторам, не подпадающим под приоритетные виды деятельности, но реализующим важные индустриальные проекты, можно выдавать земельные участки без применения налоговых и таможенных преференций.
Предстоит также решить вопрос права земельной собственности на территории СЭЗ для предприятий, добросовестно выполнивших все инвестиционные обязательства.
В целом, необходима системная работа по привлечению инвестиций. Это приоритетная задача Правительства.
Далее. Как уже говорилось, государство будет последовательно снижать свое участие в экономике.
Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. Другие активы и акции Фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "Народного IPO".
В качестве соинвестора "Самрук-Казына" будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться Президентом.
Следующий вопрос – укрепление транзитного потенциала страны.
С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно мирового значения.
Казахстан уже начал реализацию таких крупных проектов, как создание контейнерного хаба в Актау, развитие Транскаспийского коридора. К данной работе будут привлечены передовые логистические компании мира.
Национальная компания "?аза?стан темір жолы" будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.
Отдельное внимание нужно уделить качеству строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения.
Несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня. Ранее я поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Правительству нужно взять данный вопрос под прямой контроль.
Необходимы конкретные результаты в работе по выявлению нарушений при строительстве дорог.
До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Это нонсенс для крупной нефтедобывающей страны. Правительство должно окончательно решить эту проблему.
В целом, говоря откровенно, системные провалы работы Правительства, постоянно возникающие дефициты то топлива, то сахара приводят к справедливому негодованию граждан. Это следствие неповоротливости, нерешительности кабинета министров. Если так будет продолжаться, придется вновь принимать конкретные кадровые решения.
Далее. Важное место в структуре национальной экономики занимает строительный сектор. Он генерирует 5-6% ВВП страны, а с учетом смежных отраслей – значительно больше.
Между тем сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысяч различных документов.
Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы.
Поэтому поручаю Правительству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей.
В земельном кадастре карты участков промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Одной из ключевых остается проблема развития сельского хозяйства.
Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Предстоит решить стратегическую задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции.
Время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое. Правительство должно подготовить новые долгосрочные подходы к субсидированию отрасли. Бюджетные средства должны давать эффективную отдачу.
Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий.
Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация.
Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в сельхозкооперативах, участвовавших в нем, увеличилась в два раза, а прирост поголовья – почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учетом специфики регионов.
Отрасль остро нуждается в передовых технологических решениях.
Сейчас для развития сельского хозяйства нет полноценной информации. Все разрозненные сведения о состоянии сельскохозяйственных земель, водных ресурсах, ирригационных системах и транспортной доступности будут объединены на единой цифровой платформе.
В целом, со следующего года агропромышленный комплекс страны должен заработать по новым и стабильным правилам.
Хочу отдельно остановиться на деятельности Комиссии по изъятию неиспользуемых земель.
В рамках ее работы государству уже возвращено около 2,9 миллиона гектаров сельхозземель. До конца года планируется возврат не менее 5 миллионов гектаров.
Общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель, составляет около 10 миллионов гектаров.
Правительство и акимы должны принять конкретные решения по ним до конца 2023 года. Тем более, что мораторий на проверки, связанные с земельными вопросами, снят.
Серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов национальной безопасности.
Сокращение внешнего притока воды усугубляется ее неэффективным использованием – потери доходят до 40%.
Другие характерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и дефицит кадров.
Для их решения необходимо активизировать работу Водного совета при Правительстве с привлечением экспертов. В целях подготовки востребованных специалистов требуется определить сильный базовый вуз.
В целом, для развития водной отрасли нужно подготовить трехлетний проект.
ТРЕТЬЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Люди – главная ценность нашей страны.
Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ.
Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего.
Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования.
Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг.
Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты.
Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение.
Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю Правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом.
Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства.
Медицина – инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия.
Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны.
В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан.
В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения.
В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан.
Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.
Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.
Все эти меры позволят не на словах, а на деле улучшить здоровье нашей нации.
Следующий важный вопрос – состояние системы образования, которая играет решающую роль в повышении потенциала нации.
У нашего народа есть пословица: "Ел боламын десе?, бесігі?ді т?зе" ("Будущее страны формируется в колыбели младенца").
Поэтому сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от 2 до 6 лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами.
Вместе с тем следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку.
Движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей.
Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа".
До 2025 года мы создадим 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах.
В целом, строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов.
Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.
Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции. Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета.
Целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности.
Глубоко убежден, что решающую роль в построении Нового Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало.
Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.
Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.
В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками.
Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила.
В свою очередь, учебным заведениям технического и профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны.
При этом необходимо последовательно выстраивать партнерские отношения с родителями и учениками, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков.
Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры.
Все средства, предоставляемые государством на обучение ребенка, в том числе внеклассное, будут аккумулироваться на единых образовательных счетах.
По сути, это станет первичным целевым капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование. Данный шаг позволит на практике реализовать принцип равных возможностей для каждого гражданина страны.
В этой логике развития необходимо продолжать реформы и в сфере высшего образования. По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них.
Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.
Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.
Следующий чувствительный вопрос – обеспечение студентов общежитиями. Для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями.
В то же время считаю, что перекладывать решение всех проблем на плечи государства неправильно. Поэтому наличие общежитий должно быть одним из критериев доступа частных вузов к государственному финансированию.
Разумеется, такие требования к учебным заведениям следует внедрять постепенно. Можно также проработать возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов.
Ключевым звеном развития образовательной экосистемы должны стать эндаумент-фонды при вузах. В ведущих университетах мира такие фонды целевого капитала являются основой устойчивого финансирования науки и инноваций.
Базовым фактором повышения благосостояния народа является рост зарплат, адекватных рыночным условиям. Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
Мной принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.
Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему.
Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.
Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.
Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. Туда можно привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами.
Потребуется скорректировать и систему социального обеспечения.
Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте.
Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности.
Важным элементом благополучия граждан станет создание единой системы адресной социальной помощи. С 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и Социальный кошелек.
В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры государственной поддержки. Они станут понятными и, самое главное, – точечными и проактивными.
Всесторонняя поддержка молодежи – один из наших безусловных приоритетов.
В следующем году различными мерами занятости будут охвачены около 100 тысяч молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного микрокредитования под 2,5% годовых.
Предлагаемые меры позволят повысить эффективность системы социальной защиты граждан, сделают наше общество более гармоничным и справедливым.
Принятые на общенациональном референдуме поправки в Конституцию стали символом Справедливого Казахстана.
Мы закрепили в Основном законе ключевой принцип, по которому земля и природные ресурсы принадлежат народу. Это не просто красивая декларация, а лейтмотив всех реформ.
Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мной Года детей дать старт принципиально новой программе "Национальный фонд – детям".
Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.
По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь.
Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года.
Еще одной инициативой, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Казына" в общественный фонд "?аза?стан хал?ына".
Кроме того, уверен, что успешные предприниматели и состоятельные граждане продолжат вносить средства в данный фонд.
В целом, для развития человеческого потенциала, важно привлекать в страну талантливых специалистов из-за рубежа, особенно тех, кто добился успеха в сферах творчества и предпринимательства.
Речь об эффективной миграционной политике. Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров.
Для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT государство будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство.
У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более 300 тысяч долларов, появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство.
Кардинальной реформе подвергнутся политика переселения кандасов и регулирование внутренней миграции.
В этом вопросе принципиально важно использовать подходы, учитывающие демографические и экономические тенденции, а также общенациональные интересы.
Сила нации заключена в людях, в их здоровье и глубоких знаниях. Крайне важно, чтобы в нашем обществе высоко ценились профессионализм и трудолюбие.
Еще раз повторю: трудолюбивые граждане, настоящие профессионалы своего дела должны быть самыми уважаемыми людьми в стране. Именно такие граждане укрепляют наше государство.
На заседании Национального курултая и съезде молодежного крыла партии Amanat "Жастар рухы" я особо выделил эту тему.
Мы должны почитать людей труда. Каким бы делом ни занимался человек, главное, чтобы он выполнял свою работу добросовестно.
Важно, чтобы молодежь стремилась постичь все тонкости одной конкретной профессии, поскольку труд профессионалов всегда высоко ценится.
Наше подрастающее поколение должно быть конкурентоспособно не только в Казахстане, но и за его пределами.
Граждане соседних государств трудятся за границей, не пренебрегая никакой работой. Среди них немало профессионалов, которые добиваются больших успехов и в нашей стране. С таких людей следует брать пример.
Самое главное – честный труд. Нам необходимо воспитать поколение, которое хорошо понимает это. Большое внимание данному вопросу следует уделить в идеологической работе.
ЧЕТВЕРТОЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы государственного управления.
Люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего. Граждане ждут от госорганов фактического, а не формального исполнения своих обещаний.
Акцент необходимо сделать на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.
Часть компетенций Правительства следует передать министерствам – за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не "коллективный кабинет".
Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов. Первым шагом в этом направлении станет трансформация Канцелярии Премьер-министра в компактный аппарат Правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в реальной реформе.
Через оптимизацию вертикали центральных ведомств нам нужно существенно расширить полномочия местных исполнительных органов.
Это позволит приблизить решение насущных вопросов к регионам, к людям.
Нужно обратить самое пристальное внимание на вопросы местного самоуправления, переформатирование деятельности общественных советов, КСК и ОСИ.
Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. Их внешний вид и функционирование внутренней инфраструктуры не отвечают ожиданиям граждан и, честно сказать, дискредитируют страну в глазах иностранцев.
Поручаю Правительству разработать новую административную реформу для повышения результативности и ответственности государственных органов.
Новому Казахстану нужны новые государственные управленцы.
С учетом требований времени следует перестроить систему отбора и увольнения госслужащих. Важно, чтобы государственная служба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора.
Нужно усилить кадровый резерв. Агентство по делам государственной службы должно стать полноценным институтом стратегического HR.
Правительству совместно с Агентством следует запустить специальную платформу для консолидации потенциала сограждан по всему миру.
Особое внимание следует уделить повышению эффективности управления в квазигосударственном секторе. Работа в этом направлении началась, нужно довести ее до искомого результата. Для этого необходимо окончательно определить новую модель работы фонда "Самрук-Казына". За ориентир нужно взять лучшие инвестиционные и производственные компании мира.
Управление государственными активами должно стать более прозрачным. Правительство обеспечит ежегодную подготовку Национального доклада и будет направлять его в Парламент.
ПЯТОЕ. ЗАКОН И ПОРЯДОК
Необходимо обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса.
Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными. В первую очередь, предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег.
Многие позиции председателей судов будут преобразованы в судейские должности. Предлагаю применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий.
Необходимо приступить и к внедрению элементов выборности судей Верховного Суда. Для этого Президент будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе.
Важно создать соответствующие стимулы и условия для привлечения в сферу сильных юристов.
Для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус Высшего судебного совета. В ведение Совета будут переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.
Данный государственный орган должен стать полноценным институтом с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней.
Принципиально важно искоренить влияние силовых органов, исключив все инструменты их административного давления на судей.
Вместе с ограничением вмешательства в деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения.
Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться Судебным жюри. Предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию "качество отправления правосудия".
Требует реформирования институт апелляции. Здесь решения должны выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию.
Необходимо также расширить сферу административной юстиции. Передача в процедурно-процессуальный кодекс широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами сделает отечественное правосудие гуманным и справедливым.
Одновременно надо проработать вопросы доступа к правосудию на уровне районных и областных судов.
Бизнес справедливо считает серьезным ограничением в защите своих интересов чрезмерные ставки судебной пошлины. Поэтому следует установить разумные размеры пошлины по имущественным спорам вместо существующих процентов от суммы иска.
Надо сокращать участие государства в судебных процессах. Пора уже разобраться с судебными спорами государственных органов между собой.
Если два министерства по-разному понимают закон, то точку в этом вопросе должно ставить Правительство. Такой подход применим и к спорам госорганов с государственными организациями. Нередко в разных регионах принимаются различные решения по аналогичным делам.
Сейчас разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван обеспечить единообразие в отправлении правосудия. Верховному Суду следует ускорить полноценное внедрение данной интеллектуальной системы.
Разумеется, на этом реформа судебной системы не заканчивается, она будет разрабатываться силами специалистов уже вне Верховного Суда. Это позволит сделать процесс более состязательным, открытым для общественности, независимых экспертов, а значит – более эффективным.
Далее остановлюсь на реформе правоохранительного блока. Эта сфера традиционно находится под пристальным вниманием общественности.
Серьезным испытанием для системы правопорядка стали дни "Трагического января". Тогда под влиянием провокаторов митинги переросли в массовые беспорядки, которые затем обрели характер антигосударственного мятежа.
Многие из подстрекателей отделались условными или мягкими приговорами. Однако степень их вины гораздо выше, поскольку эти люди сознательно нагнетали обстановку и сыграли ключевую роль в эскалации ситуации, которая закончилась трагедией.
Ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского сообщества с обоснованиями необходимости ужесточения наказания за призывы к массовым беспорядкам. Их доводы вполне резонные, поэтому поручаю уполномоченным органам проработать этот вопрос и принять конкретные меры.
Мы должны жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия. Люди, которые совершают подобные деструктивные действия и призывают к нарушению закона, не смогут избежать сурового наказания.
Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: "политическому плюрализму мы говорим да, экстремизму, бандитизму, хулиганству мы говорим решительное нет".
Там, где начинаются целенаправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова и плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность общества, попытка расшатывания устоев государства.
Сегодня нам как никогда нужно единство. И участники протестов, и сотрудники силовых органов – это наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества.
Государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьезных преступлений.
Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий.
Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.
Под амнистию не подпадут и лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.
Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения.
Семьи погибших в ходе январских событий, находящиеся в сложной финансовой ситуации, получат материальную поддержку. Считаю, фонд "?аза?стан хал?ына" также внесет достойный вклад в это благородное дело.
Важным уроком январской трагедии стало осознание необходимости значительного усиления общественной безопасности.
В последнее время учащаются случаи тяжких преступлений – убийств и бандитских разборок. Они совершаются с особым цинизмом и являются вызовом всему нашему обществу.
Эту опасную тенденцию нужно пресечь на корню – ужесточить наказание и исключить условно-досрочное освобождение за подобные преступления.
В обществе уже долгое время поднимается вопрос о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере.
Правоохранительные органы сомневаются в необходимости данного шага, поскольку считают, что он приведет к снижению выявляемости таких правонарушений.
В этом есть доля истины. Однако как бы то ни было, нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия.
Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния.
Нельзя, чтобы пострадавшие от семейно-бытового насилия боялись осуждения общества или давления с чьей-либо стороны. Для этого полицейские должны очень деликатно работать с ними, принимая все необходимые меры.
Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков.
Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом.
С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
Отдельное внимание следует уделить валу интернет- и телефонного мошенничества.
Правоохранительным органам нужно усилить информационно-аналитическую работу по выявлению и нейтрализации подобных угроз. Следует также системно повышать правовую и финансовую грамотность граждан.
Важно последовательно наращивать усилия по вскрытию глубинных механизмов, поиску истинных организаторов коррупционных и теневых схем расхищения бюджетных средств и общенационального богатства.
Следует провести ревизию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, избавиться от всего, что фактически не работает или препятствует правосудию.
Не менее важно, чтобы после внесения соответствующих поправок они не подвергались бесконечным корректировкам.
С 2015 года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесено уже более 1200 изменений. Недопустимо, чтобы законы менялись в угоду сиюминутной конъюнктуре или узким корпоративным интересам.
Поэтому полномочия по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства необходимо передать Министерству юстиции. Это потребует укрепления кадрового потенциала и повышения качества законотворческой деятельности ведомства.
Уважаемые соотечественники!
Сегодня мы обозначили ключевые направления предстоящих реформ.
Нам предстоит перезагрузить все сферы государства и общества.
Мы осуществляем политическую модернизацию в соответствии с основополагающей формулой "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Реформы в этом направлении продолжатся.
Мы будем укреплять общенациональное согласие, партнерство власти и общества, следуя концепции "слышащего государства".
Мы должны фокусироваться не на разделительных линиях, а, наоборот, консолидироваться ради достижения масштабных целей.
Именно в этом глубинный смысл идеи Нового Справедливого Казахстана.
Перед нами стоит особо важная задача – сохранить суверенитет и территориальную целостность страны.
Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность. Другого пути нет.
Единство народа всегда было нашей самой главной ценностью, которая сегодня приобретает еще большее значение.
Наш народ всегда ставил превыше всего мир и стабильность.
В это непростое время мы должны стать еще крепче в своем единстве. Поэтому важно прекратить сеять взаимное недоверие и вносить раздор в общество.
Уважаемые депутаты Парламента, дорогие соотечественники!
Хочу поделиться с вами соображениями, имеющими прямое отношение к будущему нашего государства.
В современных геополитических условиях нам нужно последовательно укреплять свою государственность, твердо следовать курсом реформ и обновления.
В своих действиях мы должны быть предельно прагматичными и исходить из долгосрочных интересов страны. Крайне важно сохранить набранный темп реформ, решить все политические вопросы, не откладывая их в долгий ящик. Для этого нужно рационально выстроить предстоящие электоральные циклы.
Как вы знаете, очередные выборы Президента должны состояться в 2024 году, а Парламента – в 2025 году.
Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Это позволит нам активизировать совместную работу во имя благополучия каждого гражданина и процветания всей страны.
Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний.
Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы.
Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа.
Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий.
Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента.
Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.
На чем базируется эта инициатива?
С одной стороны, 7 лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы.
С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития.
Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем. Вы это видите.
Обновление политических кадров – это не чья-то прихоть, а жизненная необходимость.
Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому я предлагаю внедрить норму однократного президентства.
Мы должны установить цивилизованные принципы формирования, функционирования власти.
Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.
После выборов я вынесу инициативу, ограничивающую полномочия Президента одним сроком, на рассмотрение Парламента. В случае ее принятия, в Казахстане начнется новая политическая эпоха.
В рамках политической модернизации в нашей стране центральное место занимает развитие парламентаризма.
Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры.
Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены.
Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам.
В целом, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года.
Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников.
Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл.
Поэтому предлагаю провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и Парламента.
В будущем в состав Правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества.
Таким образом, в этом году состоятся выборы Президента, в следующем году – выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, а затем будет сформировано Правительство.
В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: Президента, Парламента, Правительства.
Мы строим Справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого.
Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия.
Публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла отвечает принципам открытости в принятии решений.
Все эти шаги поэтапно наполняют реальным содержанием нашу главную формулу "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".
Будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках.
Каждый день мы делаем выбор между старым и новым, застоем и развитием.
Призываю всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов.
Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости.
Построение Справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера.
Мы не свернем с намеченного пути!
Вместе мы построим Справедливый Казахстан!
Светлое будущее нашей священной Родины – в наших руках!
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?