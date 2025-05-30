29 мая отмечают День ЕАЭС

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Пионерская организация появилась почти сразу с образованием СССР - датой ее рождения считается 19 мая 1922 года. Тогда Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов, сообщает historyrussia.org.





Принятая резолюция гласила:





Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы "скаутинг". Учитывая опыт Московской организации, Конференция постановляет распространить этот опыт на тех же основаниях на другие организации РКСМ под руководством ЦК".





Пионерская организация объединила миллионы советских школьников от 9 до 14 лет и стала одной из самых массовых детских организаций в мире. К 1970-м годам в СССР было более 25 миллионов пионеров. Почти каждый школьник становился пионером - это считалось честью.





В пионерских лагерях, таких как "Артек" и "Орленок", отдыхали лучшие ученики со всей страны. Пионеры участвовали в субботниках, собирали металлолом, помогали ветеранам и младшим школьникам. У каждого отряда был знаменосец и барабанщик, а на линейках поднимали флаг и пели гимн, сообщает ura.news.





Ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров, пионерские парады и митинги. В вечернее время при школах в отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным "пионерским костром".





Считается, что именно революционерка и жена Ленина Надежда Крупская стояла у истоков основания пионерского движения. Иннокентий Жуков, один из идеологов скаутизма в России, предложил оставить старый скаутский девиз "Будь готов!" и назвать новую детскую организацию "пионерской", пишет РБК.





У пионерской организации появился собственный гимн - "Марш юных пионеров". Тот самый, где первые строки "Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих". Песню написали пианист Сергей Кайдан-Дёшкин и поэт Александр Жаров.





Пионерская организация переняла из движения скаутов ключевую структуру: организацию по отрядам, институт вожатых, а также известные традиции, такие, как сборы у костра, и основные элементы символики и формы: красный галстук вместо зеленого, белая рубашка вместо зеленой.





21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя В. И. Ленина, а спустя два года пионерская организация стала именоваться Всесоюзная пионерская организация им. Ленина.





Пионеры всегда помогали в решении самых острых вопросов общества - в годы хаоса после Гражданской войны боролись с беспризорностью и безграмотностью. А во время Великой Отечественной собирали металлолом для нужд фронта и сражались в партизанских отрядах.





За боевые заслуги десятки тысяч пионеров были удостоены орденов и медалей, а четверым были посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик - все они бесстрашно сражались с врагом на оккупированных территориях, совершали диверсии, добывали крайне важную разведывательную информацию для нужд фронта. Например, Зина Портнова, работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп. В результате, по некоторым данным, погибло свыше ста офицеров вермахта. 17-летняя Зина впоследствии подверглась пыткам, но не выдала товарищей по партизанскому отряду. Марат Казей подорвал гранатой себя и наступавших гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды СС "Дирлевангер", когда оказался в окружении. А Лёня Голиков в августе 1942-го добыл бесценную информацию - в числе документов были, например, чертежи и описание новых образцов немецких мин.





Просуществовав почти 70 лет, в годы перестройки организация, как и вся страна, переживала явный внутренний кризис. В 1980-х были предприняты некоторые попытки реформировать пионерскую организацию, но в прежнем масштабе она так и не была создана.





После распада СССР в 1991 году организация прекратила работу, но для многих 19 мая до сих пор остается днем, который напоминает о детстве, верности, дружбе и духе той эпохи.