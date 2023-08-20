70 лет назад на Семипалатинском полигоне была испытана первая в мире водородная бомба

Фото: Синьхуа

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на 23-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.





Уважаемый премьер-министр Нарендра Моди,





уважаемые коллеги!





Выражаю признательность индийской стороне за организацию саммита ШОС в качестве председательствующей страны.





Прием на заседании Исламской Республики Иран как полноправного члена организации, подписание меморандума об обязательствах Республики Беларусь для получения статуса члена ШОС демонстрируют энергию и жизненную силу большой шосовской семьи. Я поздравляю иранского и белорусского коллег.





Уважаемые коллеги!





10 лет назад на фоне колоссальных исторических перемен в мире я отметил, что живущее на одном земном шаре человечество становится все более неделимым и взаимосвязанным общей судьбой. За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практическую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС.





Мы твердо поддерживаем друг друга в отстаивании ключевых интересов, продолжая добрые традиции взаимопомощи и солидарных усилий, выступаем доверительными партнерами друг для друга на пути развития и возрождения.





Мы претворяем в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, учитываем разумные озабоченности друг друга в области безопасности, комплексными подходами противодействуем традиционным и нетрадиционным вызовам, с тем чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе, создать благоприятные условия для развития и процветания стран региона.





Мы придерживаемся концепции инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, продвигаем сопряжение национальных стратегий развития с региональными интеграционными инициативами, культивируем новые точки роста в сотрудничестве в таких сферах, как торговля и экономика, взаимосвязанность, энергетика, сельское хозяйство, финансы и технологичная инновация, чтобы добиваться соразвития экономики разных стран.





Мы приумножаем дух традиционного добрососедства и дружбы, продолжали и продолжаем равноправное взаимное заимствование и толерантный диалог между цивилизациями, призываем к мирному и гармоничному сосуществованию разных цивилизаций, активизируем гуманитарное сотрудничество, упрочиваем социальную базу для дальнейшего развития межгосударственных отношений.





Мы стоим на страже международной справедливости, выступаем против гегемонии, деспотизма и травли, расширяем "круг друзей" ШОС, формируем отношения диалога и партнерства, носящие неконфронтационный и внеблоковый характер, что значительно способствует росту прогрессивных сил в защиту мира и стабильности во всем мире.





Уважаемые коллеги!





Современный мир претерпевает перемены и потрясение, набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, человечество стоит перед беспрецедентно серьезными вызовами. Что выбрать, единство или раскол? Мир или конфликт? Сотрудничество или противостояние? Эти вопросы снова актуализировались в наше время. Мой ответ таков: чаяния народов к лучшей жизни - это то, к чему мы должны стремиться. Мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш - необратимая историческая тенденция.





Постоянный рост и укрепление ШОС в последние годы предоставляют нам не только уникальные возможности, но и небывалые вызовы. Как в свое время сказал индийский поэт Тагор, "уверенность позволяет человеку быть сильнее перед непредсказуемостью судьбы". Мы должны достойно исполнить славную историческую миссию, быть преданными первоначальным целям, объединенными усилиями выступать стабилизирующим и конструктивным фактором в деле мира и развития на планете. В этой связи я хотел бы озвучить следующие предложения. Первое, неуклонно держать верный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. За более чем 20 лет существования ШОС в условиях международной турбулентности выдержала серьезные испытания, уверенно движется правильным путем - путем к солидарности, взаимодоверию, развитию и сотрудничеству. Накоплен весьма ценный опыт и результат развития. Как факты доказывают, если только мы будем преисполнены целеустремленности и чувства ответственности, то сумеем защищать безопасность и интересы развития наших стран от всяких помех.





Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие, призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, твердо поддерживать друг друга в достижении процветания и возрождения. Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, решительно выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом, крепко держать судьбу собственного развития и процветания только в своих руках.





Второе, поддержать мир в регионе во имя общей безопасности. Достижение долгосрочного мира и спокойствия в регионе - наша общая ответственность. Китай готов со всеми странами претворять в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, продвигать нивелирование разногласий и противоречий через диалог и консультации, содействовать политическому урегулированию актуальных международных и региональных проблем в интересах укрепления безопасности в регионе.





Важно повышать уровень взаимодействия ШОС в области безопасности, регулярно проводить совместные операции, беспощадно бороться с тремя силами зла, в том числе террористическими силами "Восточного Туркестана", незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью. Полагаю важным вплотную заниматься совершенствованием механизмов сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб, расширять взаимодействие в нетрадиционных сферах безопасности, включая безопасность цифровых данных, биобезопасность и космическую безопасность. Нужно продолжать раскрывать потенциал формата стран - соседей Афганистана и других площадок в целях наращивания гуманитарной поддержки этой страны, добиваться от Кабула формирования широкой и инклюзивной политической конфигурации и выхода на путь мирного восстановления.





Третье, наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество. Общей задачей, стоящей перед региональными странами, остается содействие экономическому росту. Китай готов со всеми партнерами реализовать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, слишком широкой трактовки понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество, а народы разных стран имели более равный доступ к большим достижениям развития.





Предлагаю активизировать усилия по сопряжению высококачественного сотрудничества в рамках инициативы ОПОП с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными инициативами, углублять работу по либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, ускорять обустройство погранпереходов и создание международного логистического коридора в регионе в целях обеспечения стабильности и бесперебойности региональных цепочек производства и поставок. В этом году исполняется 10 лет со дня выдвижения мной инициативы "Один пояс и один путь". Будем рады приветствовать гостей на третьем Форуме международного сотрудничества ОПОП, вместе будем прокладывать и расширять путь к счастью в интересах всего мира.





Считаю целесообразным увеличивать долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС. Китай готов делиться с партнерами огромным рынком и опытом развития, реализовать программу повышения квалификации молодых профессиональных крестьян, организовать подготовку специалистов по цифровым технологиям на базе Центра сотрудничества Китай - ШОС в области больших данных, проводить Форум зеленого развития ШОС.





В рамках организации создан механизм профильных министерских совещаний, отвечающий за практическое сотрудничество. А в Китае действует Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества и Демонстрационная база по обменам и обучению аграрных технологий. В интересах высококачественного развития экономики стран ШОС предлагаю активно раскрыть роль этих механизмов и площадок в устранении препятствий и проблем.





Четвертое, активизировать обмен и взаимозаимствование для сближения народов. Гармоничное развитие разнообразных цивилизаций - чаяние народов стран региона. Мы заинтересованы в совместной реализации Инициативы глобальной цивилизации в интересах инклюзивного сосуществования различных цивилизаций и укрепления взаимопонимания народов.





Мы должны продолжать углублять сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, спорта и по линии СМИ, поддерживать комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и другие общественные организации в проведении культурно-гуманитарных мероприятий. За ближайшие 3 года китайская сторона предоставит в рамках ШОС квоту на 1000 человек в области преподавания китайского языка и квоту на 3000 человек для участия в летнем лагере "Мост китайского языка". По приглашению китайской стороны 100 молодых ученых будут иметь возможность прибыть в Китай на обмен в сфере НИОКР. Будем рады участию представителей ваших стран в организованных нами мероприятиях, посвященных вопросам развития сельской местности и изменения климата.





Пятое, претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать системы глобального управления. Справедливость и равноправие являются общим устремлением стран региона. Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать ООНоцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и политике силы, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, добиваться модернизации человечества при обеспечении равных доступов на продвижение интересов, получение возможностей и выработку правил. Важно поддерживать наращивание связей с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу, а также международными и региональными организациями, включая ООН, вносить общий вклад в дело поддержания международного мира, глобального развития и защиты мирового порядка.





Уважаемые коллеги!





В настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В то же время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации. Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира.





Уважаемые коллеги!





Поздравляю президента Касым-Жомарта Токаева с принятием председательства в Совете глав государств - членов ШОС. Китайская сторона готова вместе с государствами-членами оказать всемерное содействие казахстанскому председательству.





Как говорится, на правильном пути мы сообща добиваемся великих целей. ШОС идет в ногу с веянием эпохи, соответствует направлению прогресса человечества, будет непременно динамично развиваться и укрепляться при наших совместных усилиях.





Благодарю за внимание!