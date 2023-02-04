80-ая годовщина победы в Сталинградской битве

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Мы, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства, глубокие культурные и гуманитарные связи между Россией и Казахстаном, народами двух стран,





высоко оценивая Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г., а также другие ранее достигнутые договоренности в политической, экономической, оборонной, научно-технической, социально-гуманитарной областях,





всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития российско-казахстанских отношений,





стремясь придать дополнительный импульс расширению и углублению российско-казахстанского сотрудничества в политической, экономической, оборонной, культурной и образовательной сферах, а также в области здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу­чия населения, молодежного сотрудничества и спорта,





выражая неизменную приверженность расширению всестороннего и равноправного сотрудничества двух стран, основанного на взаимном уважении и доверии,





движимые стремлением к развитию взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес в международных и региональных организациях, членами которых являются Российская Федерация и Республика Казахстан,





следуя целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН), Хельсинкского Заключительного акта, Астанинской юбилейной декларации на пути к сообществу безопасности, и других консенсусных документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), общепризнанным принципам и нормам международного права,





отмечая важность формирования справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве и взаимовыгодном многостороннем сотрудничестве при центральной координирующей роли ООН в поддержании международного мира и безопасности,





принимаем настоящую Декларацию и заявляем:





1. Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., Договору между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г., рассматривают их в качестве незыблемой правовой основы нынешнего и последующего развития и углубления всесторонних связей, союзнического взаимодействия двух братских государств и народов.





Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод.





2. Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают приверженность принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г., а также в Совместном заявлении министров иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств об укрепле­нии роли международного права от 19 марта 2021 г., во всей их совокупности и взаимосвязи.





Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают, что принципы международного права являются основой справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия.





3. Российская Федерация и Республика Казахстан проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту своих национальных интересов.





4. Российская Федерация и Республика Казахстан взаимодействуют в целях поддержания мира, стабильности и безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях. Российская Федерация и Республика Казахстан придают особое значение дальнейшему укреплению центральной координирующей роли ООН и расширению вклада Совета Безопасности ООН в предотвращение и урегулирование конфликтов, а также выступают за реализацию целей и принципов, закрепленных в консенсусных документах Содружества Независимых Государств и ОБСЕ.





5. Российская Федерация и Республика Казахстан, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также других международных организаций и форумов по вопросам, представляю­щим взаимный интерес.





Российская Федерация и Республика Казахстан будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоя­тельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены и далее развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.





Российская Федерация и Республика Казахстан, отмечая важность развития потенциала СВМДА, приветствуют запуск процесса его институционализации.





6. Российская Федерация и Республика Казахстан воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях действует механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.





7. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены укреплять межпарламентское сотрудничество.





8. Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран.





9. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах.





10. Российская Федерация и Республика Казахстан объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности. Российская Федерация и Республика Казахстан обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявле­нии и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности.





В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологичес­кого терроризма в рамках Конференции по разоружению.





11. Российская Федерация и Республика Казахстан прилагают усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, его трансформации в арену военной конфронтации, подтверждают необходимость реализации дальнейших практических мер в целях разработки многостороннего юридически обязывающего нормативно-правового акта по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, который предусматривал бы запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью.





12. Российская Федерация и Республика Казахстан исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.





13. Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путем ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием.





14. Отмечая важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности, Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло­гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности).





Российская Федерация и Республика Казахстан намерены развивать двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности.





15. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат координацию научно-производственной деятельности по подготовке и реализации космических программ, а также по использованию космических технологий в интересах народов двух государств, дела мира и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан.





16. Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой и валютно-финансовой системы, отражающей реалии многополярного мира, свободной от односторонних ограничительных мер экономического давления и принуждения.





Российская Федерация и Республика Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений.





17. Российская Федерация и Республика Казахстан рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. как надежную правовую основу для дальнейшего развития региона Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, поддержания и укрепления безопасности и стабильности, формирования атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, соблюдения интересов всех прикаспийских государств.





18. Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г., соблюдения всех предусмотренных данной Конвенцией принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море в целях повышения эффективности каспийского сотрудничества, реализации суверенных и исключительных прав стран Каспийского региона, а также для осуществления их юрисдикции в Каспийском море.





19. Рассматривая развитие сотрудничества в рамках СНГ в числе приоритетов своей внешней политики, Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат активное взаимодействие по укреплению интеграцион­ных процессов на пространстве СНГ.





20. Особое значение Российская Федерация и Республика Казахстан придают углублению многосторонних экономических связей, прежде всего в формате ЕАЭС.





Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают, что в настоящее время интеграция в ЕАЭС развивается на фоне новых глобальных научно-технологических, социально-экономических и геоэкономических вызовов.





Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают приверженность принципам, закрепленным в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза от 6 декабря 2018 г., и считают важным реализацию договоренностей в сферах, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе, а также дальнейшее совершенствование функционирования и раскрытия потенциала ЕАЭС.





21. В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан, признавая ключевую роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и стабильности, подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала Организации. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации.





22. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат системное взаимодействие в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан для обеспечения последовательного укрепления связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.





23. Российская Федерация и Республика Казахстан, придавая большое значение эффективному использованию экономического потенциала обоих государств, будут содействовать осуществлению Плана мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы.





24. Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения и инвестиционные связи на основе экономического суверенитета, технологической и продовольст­венной безопасности в целях повышения благосостояния своих народов.





25. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат укреплять межрегиональные и приграничные контакты на основе равноправия и взаимовыгодности. В связи с этим приоритетное внимание уделяется реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2021 - 2023 годы.





26. Российская Федерация и Республика Казахстан будут способствовать развитию транзитно-транспортного потенциала двух стран, поддерживать усилия друг друга, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, проходящих через их территории, в интересах укрепления транспортной взаимосвязанности на пространстве Евразии.





27. Российская Федерация и Республика Казахстан будут укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономи­чес­кие условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами.





28. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат уделять внимание производственной специализации и кооперации своих предприятий в области энергетического и агропромышленного комплексов, авиационной, химической и нефтехимической промышленности, металлургии и трубной промышленности, фармацевтической и автомобиль­ной промышленности, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, возобновляемых источников энергии, легкой промышлен­ности, транспорта и связи, в космической и военно-технической сферах, а также взаимному привлечению инвестиционных ресурсов, созданию совместных финансово-промышленных групп, совместной работе по максимальному устранению барьеров во внешнеторговой деятельности и созданию наиболее благоприятной среды для ведения бизнеса.





29. Подчеркивая роль частного предпринимательства, Российская Федерация и Республика Казахстан будут создавать в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами условия, стимулирующие сотрудничество между предприятиями и предпри­нимателями двух государств, в том числе по вопросам защиты капитало­вложений и интеллектуальной собственности, технологий и информации.





30. Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области здравоохранения.





31. Российская Федерация и Республика Казахстан будут расширять взаимодействие в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в рамках совместных проектов, направленных на изучение, профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними.





32. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, руководствуясь соответствующими положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г. и Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г.





33. Российская Федерация и Республика Казахстан будут последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и многостороннем форматах.





34. Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в качественном укреплении сотрудничества в области массовых коммуникаций, а также в совместных усилиях в сфере цифровой трансформации различных областей общественной жизни для повышения качества услуг, оказываемых гражданам.





35. Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области образования, в том числе продолжат успешную практику открытия филиалов организаций высшего и послевузовского образования на территориях друг друга.





36. Российская Федерация и Республика Казахстан будут поддерживать деятельность, направленную на развитие гуманитарных, научно-технических и культурных связей на паритетной основе, на базе двусторонних соглашений и договоров и в рамках национального законодательства.





37. Российская Федерация и Республика Казахстан не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан,привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии.



