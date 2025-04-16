80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Уникальные материалы военных лет из фонда Бахрушинского театрального музея представили в Астане   

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького в Астане открылась выставка "Театр на фронте: берег надежды", в основе которой лежат уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент агентства.









На открытии выставки с приветственным словом выступил советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Комаров.





Это память о подвиге нашего народа, о тех жертвах, которые были принесены, о том, как искусство помогало выживать в самые тяжелые дни - то, что мы все храним, то, что нас всех объединяет. Искусство вечно. Вечность этого искусства, конечно, придавало силы бойцам на фронте и труженикам тыла, и помогало ковать победу, которую мы будем отмечать в самое ближайшее время. Хочется еще раз вспомнить подвиги всех, кто эту победу приближал, в том числе артистов", - сказал дипломат.





Заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Москвы Дилором Руденко рассказала о сотрудничестве России и Казахстана в области искусства и истории.





Нынешняя выставка - это первый совместный проект Бахрушинского театрального музея и Государственного академического театра русской драмы имени Максима Горького и представительства Росструдничества в Казахстане. Символично, что местом открытия и проведения выставки, посвященной подвигу театральных деятелей в годы войны, стал именно театр. В это страшное и тяжелое для всей страны время театр дарил надежду, он давал силы, вдохновлял на подвиги. Театральная жизнь в стране не останавливалась ни на один день. В Бахрушинском музее хранятся уникальные живые свидетельства эпохи военных лет, более 70 "Дневников театров на фронте". В музее также хранятся бесценные материалы, связанные с казахстанскими театрами - всего более 4 тысяч единиц. В годы войны Казахстан принял у себя большое количество предприятий из центральных районов страны, в том числе театры. Например, в Алма-Ату был эвакуирован Московский театр имени Моссовета", - поделилась Дилором Руденко.





Kazakhstan Today

По словам руководства Бахрушенского театрального музея, традиция проведения выставок, посвященных фронтовым театрам, берет свое начало в 1942 году, когда в экстремальных условиях военного времени сотрудниками музея была организована выставка "Театр на фронте". С тех пор выставки устраивались каждый год вплоть до окончания Великой Отечественной войны. По сей день Бахрушинский музей хранит эту добрую традицию, передавая ее новым поколениям.





Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения "Дневника театра на фронте", поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной "Искры". Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.





Kazakhstan Today

Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: Концерт для солдат" (1944 г.), "Спектакль на фронте" (1943 г.), "Портрет солдата в госпитале" (1942 г.), "Автопортрет" (1944 г.).





Сквозной нитью через всю выставку проходят собранные из цифровых копий фотографий и документов коллажи, посвященные известным актерам-фронтовикам, музыкальным деятелям. Прошедшие войну и спустя годы получившие народную известность актеры смогли перенести на театральную сцену полученный на полях сражений опыт, что делало их выступления особенно пронзительными, искренними, наполненными невероятной силой духа.





За время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз, силами 3685 бригад были даны 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов", - отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.





География размещения эвакуированных театров по стране масштабна - от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.





Kazakhstan Today

Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Фронт" (Малый театр, 1942 г.), "Солдаты Сталинграда" (Малый театр, 1944 г.), операм "Князь Игорь" (Большой театр, 1944 г.) и "Иван Сусанин" (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. В это страшное время спектакли для ребят становились настоящим подарком. Среди экспонатов цифровые копии эскизов и афиш к спектаклям "Прекрасная Аленка" (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), "Хрустальный башмачок" (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), "Гулливер в стране лилипутов" (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и другие.





Отдельный раздел экспозиции посвящен спектаклям послевоенного времени, сохраняющим память о трагических годах отечественной истории. Афиши и фотографии спектаклей "Дым Отечества" (Театр им. Ленинского комсомола, Москва, 1963 г.), "Знак беды" (Ленинградский театр драмы и комедии, 1986 г.), "Прости меня" (Государственный финский драматический театр, Петрозаводск, 1981 г.), "Тёркин" (Чехов-Центр, Южно-Сахалинск, 2019 г.), "Вечно живые" (Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола, Саратов, 1964 г.) и другие.





Выставка "Театр на фронте: берег надежды" продлится в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького (Астана, Казахстан) с 15 апреля по 18 мая 2025 года. 6+





Справочная информация





Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). При поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Сочетание мультимедийных, научно-исследовательских и информационных ресурсов позволит реализовывать масштабные культурные программы, творческие и социальные проекты.





Бахрушинский музей - крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объему фондов после ГИМ и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея - это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно-прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания. Главная усадьба Бахрушинского в составе 6 объектов находится в Москве, как и 10 филиалов: 3 мемориальных дома (А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина), 5 музеев-квартир (Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, В.Н. Плучека, актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых - А.С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д.Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра. В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске - на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание в Музейном квартале в Туле для новых объектов.