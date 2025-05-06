80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Алматы представили обновленную экспозицию Музея боевой славы

Фото: Евгений Халдей/Getty Images

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80 лет назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы - один из главных символов разгрома нацистской Германии. На здании Рейхстага было установлено несколько флагов.





30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, информирует МИД России





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28 апреля начались ожесточенные бои за Рейхстаг, который нацистами был превращен в мощный узел сопротивления. Его обороняли свыше тысячи человек, в том числе войска СС, поддерживаемые артиллерией и танками.





От дома Гиммлера, где накануне штурма Рейхстага находились красноармейцы Булатов и Кошкарбаев, было меньше 500 метров.





Советским бойцам потребовалось семь часов, чтобы под шквальным огнем, преодолеть это расстояние. При себе они имели самодельное Знамя - флагшток с простым алым полотном.





Кошкарбаев позже вспоминал о моменте установки в разгар боя знамени на фасаде здания:





Началась артподготовка, и с первыми же выстрелами ее мы (с Булатовым) подбежали к Рейхстагу. Я поднял Булатова, придерживая его за ноги, и там же, на высоте второго этажа, установили флаг".





Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 Кошкарбаев и Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг".





Это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.





За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены Орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице Республики - в Астане, а Булатову - в Кирове.





1 мая 1945 года военнослужащие Красной армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, сообщает РБК





Первоначально знамя установили на фронтоне Рейхстага, а затем перенесли к самому верху - на купол.





Кругом метались вспышки. По кровле постукивали осколки. Где прикрепить флаг? Около статуи? Нет, не годится. Ведь было сказано - на купол. Ведущая на него лестница шаталась - она была перебита в нескольких местах. Тогда бойцы полезли по редким ребрам каркаса, обнажившегося из-под разбитого стекла... Карабкались медленно, друг за другом, мертвой хваткой цепляясь за железо... Прикрутили ремнем к металлической перекладине Знамя - и тем же путем вниз", - описывал события командующий 150-й дивизией генерал Василий Шатилов в книге "Знамя над Рейхстагом".





Дочь Михаила Егорова, Ирина, вспоминала, что у ее отца были изрезаны руки. "Папа так объяснял происхождение этих ран: купол Рейхстага был из стекла и металла, приходилось подтягиваться, забираясь наверх", - рассказывала она.





За участие в этой операции Михаил Егоров и Мелитон Кантария были удостоены звания Героев СССР. Алексея Береста наградили орденом Красного Знамени. В 2005 году занимавший тогда пост президента Украины Виктор Ющенко присвоил Бересту звание Героя Украины.





В историю вошел кадр водружения Знамени Победы, сделанный фотографом Евгением Халдеем. Однако фото не репортажное, а постановочное. Снимок сделан 2 мая 1945 года, когда закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. На снимке встретившиеся фотографу солдаты - Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горычев.