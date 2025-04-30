80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Астане презентовали "Книгу памяти о войне"

Фото: wikipedia.org

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Ровно 155 лет назад родился советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России Владимир Ильич Ленин, сообщает РИА Новости.





Владимир Ульянов родился в Симбирске (ныне город Ульяновск. - Прим. ред.) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.





Фото: wikipedia.org





Его старший брат Александр - революционер-народоволец, в мае 1887 года был казнен за подготовку покушения на царя.





В том же году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.





В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной в Женеве русскими эмигрантами во главе с Георгием Плехановым. Осенью того же года по его инициативе и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В декабре 1895 года Ульянов был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции.





Участниками союза в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии.





Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии нового типа.





После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу. Последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве. Там, вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым, Владимир Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра". С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.









В 1903 году на II съезде российских социал-демократов в результате раскола на меньшевиков и большевиков Ленин возглавил большинство, создав затем большевистскую партию.





С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале.





В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден. После освобождения уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую.





Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 17 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с Апрельскими тезисами, где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.





Фото: wikipedia.org





С апреля 1917 года Ленин становится одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания и установления власти Советов.





В начале октября 1917 года он нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета РСДРП по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет народных комиссаров, председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.





По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.





После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания cената. Ленин избирался депутатом Моссовета.





Фото: wikipedia.org





Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров. Противостояние ужесточилось в период Гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты, в свою очередь, наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.





Во время Гражданской войны Ленин стал инициатором и идеологом политики военного коммунизма. Он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, широко и бесконтрольно применявшей методы насилия и репрессий.









С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен военный коммунизм, продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику, разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.





В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал диктовать заметки и статьи, посвященные партийным и государственным делам. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.





21 января 1924 года Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней.





Фото: wikipedia.org





27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева.





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