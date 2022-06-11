Казахстанской кондитерской фабрике "Рахат" исполняется 80 лет

Изделия знаменитой и старейшей в Казахстане кондитерской фабрики "Рахат" с 80-летней историей известны и любимы каждому жителю нашей страны. А голубую с золотом обертку популярного шоколада "Казахстан" в виде национального флага и его великолепный эталонный вкус знают далеко за пределами страны. Рахатовский шоколад возят в качестве подарков родственникам, дарят зарубежным друзьям и знакомым. Это своего рода визитная карточка страны, наряду со снежным барсом или "Золотым человеком".





В этом году у любимого производителя сладостей юбилей – 80 лет со дня основания. История фабрики началась в 1942 году, когда во время Великой отечественной войны в Алма-Ату эвакуировали кондитерское производство из Москвы и Харькова. Производство создали на базе ликероводочного завода и ассортимент был весьма скромен: подушечки, фруктовая карамель, монпансье, драже и различные помадки. Сейчас на "Рахате" делают 400 наименований продукции: от печенья и тортов до подарочного шоколада. На производстве заняты 4 500 человек.





В 2013 году ведущая кондитерская компания Южной Кореи LOTTE Confectionery приобрела основной пакет акций АО "Рахат". А в апреле 2021 года решением совета директоров АО "Рахат" была переименована в акционерное общество "ЛОТТЕ Рахат".

В прошлом году фабрика произвела 65 881 тонн сладостей для 8 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Армении, Азербайджана, Китая и Германии. В этом году компания впервые отгрузила продукцию в Грузию и Израиль, где сильна ностальгия по советским конфетам.





Рахат имеет неоценимое значение для Казахстана не только как историческое наследие. Этот факт бесспорен - с Алма-Атинской фабрики началась кондитерская промышленность в стране. Любимая всеми компания вносит ощутимый вклад в экономику республики. Только за последние восемь лет в развитие предприятия было инвестировано порядка 72 миллионов долларов. Налоговые выплаты компании только за 2020-2021 годы составляют порядка 12 миллиардов тенге", - отметил на пресс-конференции, посвященной юбилею компании Константин Федорец.

Он подчеркнул, что, несмотря на экономическую и эпидемиологическую ситуации в последние годы в стране и в мире, "Рахат" демонстрирует стабильные показатели в объемах производства и продажах. За прошлый год было продано 339 тыс. тонн товара. Стабильной популярностью пользуется шоколад, которого только за прошлый год произвели 87,5 тыс. тонн.





Шоколадное" направление компания намерена сохранять и в будущем. Так, к своему дню рождения бренд выпустил первый казахстанский шоколадный батончик. Новинка получила название Snatch. Новая линия позволит производить около 500 килограммов батончиков в час.

По словам Константина Федорца, новинка не имеет аналогов в Казахстане, а мировым аналогам может составить достойную конкуренцию.





Как лидеры рынка, мы стараемся запускать продукты, которые у нас не производятся. Один из таких продуктов, который мы запустили в прошлом году - "сложное" печенье под вкусным названием "Rakhat Bаkery". Также мы рады анонсировать запуск шоколадных батончиков. Покупательский спрос в этом сегменте очень высок и имеет стабильные показатели в объемах продаж. В последние годы в фокусе компании молодая, активная аудитория, которая станет основным потребителем этого продукта. Линейка батончиков будет выпускаться в разных ценовых категориях, вкусах, и в нескольких форматах - 45, 90 и 15 грамм", - рассказал Федорец. Также в числе новинок, по его словам – молочный шоколад и шоколад с молочной начинкой.





Руководитель "Рахат" особенно подчеркнул вклад компании в развитие таких сфер, как образование, искусство и здравоохранение. Для реализации социально-значимых проектов в 2010 году компания создала собственный благотворительный фонд "Рахат-Демеу". Только за последние 10 лет фонд передал на благотворительные проекты свыше 200 миллионов тенге.

С 2019 года компания поддерживает Центр паллиативной помощи детский хоспис "Я с тобой" - в рамках проекта часть средств от продажи некоторых видов продукции и выручка от продажи пакетов в сети фирменных магазинов ежемесячно перечисляются на нужды Центра.

А в 2020 году компания запустила уникальный проект "Qazaqstan oneri", цель которого познакомить казахстанцев с современным искусством Казахстана, а также поддержка творческой молодежи нашей страны в продвижении богатой школы казахстанского искусства в целом. В рамках проекта в 2021 году, совместно с галереей Art Future, была открыта арт-резиденция, в которой 30 детей из детских домов на безвозмездной основе прошли образовательный курс художественного мастерства по живописи, графике, современному искусству.