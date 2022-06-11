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Казахстанской кондитерской фабрике "Рахат" исполняется 80 лет

10.06.2022, 18:59 1451
Казахстанской кондитерской фабрике "Рахат" исполняется 80 лет
Изделия знаменитой и старейшей в Казахстане кондитерской фабрики "Рахат" с 80-летней историей известны и любимы каждому жителю нашей страны. А голубую с золотом обертку популярного шоколада "Казахстан" в виде национального флага и его великолепный эталонный вкус знают далеко за пределами страны. Рахатовский шоколад возят в качестве подарков родственникам, дарят зарубежным друзьям и знакомым. Это своего рода визитная карточка страны, наряду со снежным барсом или "Золотым человеком".

 
В этом году у любимого производителя сладостей юбилей – 80 лет со дня основания. История фабрики началась в 1942 году, когда во время Великой отечественной войны в Алма-Ату эвакуировали кондитерское производство из Москвы и Харькова. Производство создали на базе ликероводочного завода и ассортимент был весьма скромен: подушечки, фруктовая карамель, монпансье, драже и различные помадки. Сейчас на "Рахате" делают 400 наименований продукции: от печенья и тортов до подарочного шоколада. На производстве заняты 4 500 человек. 

 
В 2013 году ведущая кондитерская компания Южной Кореи LOTTE Confectionery приобрела основной пакет акций АО "Рахат". А в апреле 2021 года решением совета директоров АО "Рахат" была переименована в акционерное общество "ЛОТТЕ Рахат".
 
В прошлом году фабрика произвела 65 881 тонн сладостей для 8 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Армении, Азербайджана, Китая и Германии. В этом году компания впервые отгрузила продукцию в Грузию и Израиль, где сильна ностальгия по советским конфетам.

 

Рахат имеет неоценимое значение для Казахстана не только как историческое наследие. Этот факт бесспорен - с Алма-Атинской фабрики началась кондитерская промышленность в стране. Любимая всеми компания вносит ощутимый вклад в экономику республики. Только за последние восемь лет в развитие предприятия было инвестировано порядка 72 миллионов долларов. Налоговые выплаты компании только за 2020-2021 годы составляют порядка 12 миллиардов тенге", - отметил на пресс-конференции, посвященной юбилею компании Константин Федорец.

 
Он подчеркнул, что, несмотря на экономическую и эпидемиологическую ситуации в последние годы в стране и в мире, "Рахат" демонстрирует стабильные показатели в объемах производства и продажах. За прошлый год было продано 339 тыс. тонн товара. Стабильной популярностью пользуется шоколад, которого только за прошлый год произвели 87,5 тыс. тонн. 

 

Шоколадное" направление компания намерена сохранять и в будущем. Так, к своему дню рождения бренд выпустил первый казахстанский шоколадный батончик. Новинка получила название Snatch. Новая линия позволит производить около 500 килограммов батончиков в час. 

 
По словам Константина Федорца, новинка не имеет аналогов в Казахстане, а мировым аналогам может составить достойную конкуренцию. 

 

Как лидеры рынка, мы стараемся запускать продукты, которые у нас не производятся. Один из таких продуктов, который мы запустили в прошлом году - "сложное" печенье под вкусным названием "Rakhat Bаkery". Также мы рады анонсировать запуск шоколадных батончиков. Покупательский спрос в этом сегменте очень высок и имеет стабильные показатели в объемах продаж. В последние годы в фокусе компании молодая, активная аудитория, которая станет основным потребителем этого продукта. Линейка батончиков будет выпускаться в разных ценовых категориях, вкусах, и в нескольких форматах - 45, 90 и 15 грамм", - рассказал Федорец. Также в числе новинок, по его словам – молочный шоколад и шоколад с молочной начинкой. 

 
Руководитель "Рахат" особенно подчеркнул вклад компании в развитие таких сфер, как образование, искусство и здравоохранение. Для реализации социально-значимых проектов в 2010 году компания создала собственный благотворительный фонд "Рахат-Демеу". Только за последние 10 лет фонд передал на благотворительные проекты свыше 200 миллионов тенге.
 
С 2019 года компания поддерживает Центр паллиативной помощи детский хоспис "Я с тобой" - в рамках проекта часть средств от продажи некоторых видов продукции и выручка от продажи пакетов в сети фирменных магазинов ежемесячно перечисляются на нужды Центра.
 
А в 2020 году компания запустила уникальный проект "Qazaqstan oneri", цель которого познакомить казахстанцев с современным искусством Казахстана, а также поддержка творческой молодежи нашей страны в продвижении богатой школы казахстанского искусства в целом. В рамках проекта в 2021 году, совместно с галереей Art Future, была открыта арт-резиденция, в которой 30 детей из детских домов на безвозмездной основе прошли образовательный курс художественного мастерства по живописи, графике, современному искусству.
 

новости по теме

Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана

06.06.2022, 16:17 7106
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
"Нововведения, которые вынесли на голосование казахстанцев, могут изменить общественную жизнь страны, где на передний план выходят права человека", - подчеркнул глава государства.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.

Завершился подсчет на всех 10 012 участках. Референдум в соответствии с конституционным законом считается состоявшимся, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.
 

По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила - 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Мухтар Ерман.

 
По его данным, всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан. Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.

Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
 
  • по Акмолинской области - 73,81% 
  • по Актюбинской области - 58,06% 
  • по Алматинской области - 72,83% 
  • по Атырауской области - 67,68% 
  • по Западно-Казахстанской области - 69,37% 
  • по Жамбылской области - 69,59 % 
  • по Карагандинской области - 77,39% 
  • по Костанайской области - 72,28% 
  • по Кызылординской области - 79,89% 
  • по Мангистауской области - 61,19% 
  • по Павлодарской области - 75,53% 
  • по Северо-Казахстанской области - 75,49% 
  • по Туркестанский области - 80,66% 
  • по Восточно-Казахстанской области - 77,49% 
  • по г. Нур-Султан - 57,06% 
  • по г. Алматы - 33,30% 
  • по г. Шымкент - 72,53%
 
В 20.00 явка избирателей составляла 67,65%.



Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Завтра мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге", - заключил секретарь ЦКР РК.

 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от "суперпрезидентской" к президентской форме правления.
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в основной закон.

 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 

Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки. 

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса

26.05.2022, 19:23 15656
ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Намерение России выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно (…) наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Хосай Абраимов. 

 
Он подчеркнул, что "возврат к бывшей советской системе Россия делает правильно".
 

Она даст им новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Раньше они все пользовались уважением, большим уважением", - пояснил кандидат исторических наук. 

 
Профессор отметил, что " у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование". 
 

Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов. 

 
В свою очередь директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов считает, что азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии. 
 

Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов. 

 
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе. 
 

Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор. 

 
В Министерстве образования и науки РК считают Болонскую систему успешной для Казахстана. 
 

Болонский процесс стал важнейшим компонентом Европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК. 

 
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран-участников Болонского процесса. 
 

Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве. 

 
Кроме того, Казахстан второй раз за 12 лет включается в руководящий состав исполнительной структуры Болонского процесса Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG). В 2014 и текущем 2022 году Казахстан утвержден в качестве страны-сопредседателя BFUG (BFUG Board). 
 

Высокая мобильность наших граждан за рубеж в рамках образовательной и трудовой миграции является подтверждением преимуществ, которые дает Болонский процесс", - добавили в ведомстве. 

 
Также доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, заявил о необходимости единой образовательной программы и единой системы образования в рамках Евразийского экономического союза, сообщает ИА REGNUM
 
Российский эксперт отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо неё новую. 
 

Какая именно будет новая образовательная система, пока неизвестно. Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран-членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений средне-профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов. 

 
Кроме того, по словам члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, проводимая ЕЭК работа касается, главным образом, снятия всевозможных барьеров на едином экономическом пространстве. Это относится и к рынку труда, информирует 24.kg
 

Нам удалось добиться снятия барьеров в части признания дипломов о высшем образовании, подготовлено соглашение о прямом признании документов об ученых степенях и званиях. Сейчас нужно работать над общими программами образования по тем специальностям, которые востребованы в едином экономическом пространстве", - отметил Сергей Глазьев. 

 
Напомним, Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. 
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

 

Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации

19.05.2022, 08:50 33781
Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Сегодня, 19 мая, исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
 
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
 
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Поступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР - пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
 
Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.
 
В 50-х - 60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница".
 
Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).
 
За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".

 

Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве

16.05.2022, 19:39 27766
Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве

Фото: akorda.kz

В заседании, посвященном юбилейным датам, – 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ – принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
 
На повестке дня Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы ситуации в зоне ответственности Организации, перспективы её развития, а также принятие заявления, посвященного юбилею ОДКБ.
 
В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения, сообщает Sputnik

Президент: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть!

11.05.2022, 16:14 33876
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана в своем выступлении выразил признательность за участие в мероприятии вице-президенту Турции Фуату Октаю, назвав его настоящим другом нашей страны. Глава государства отметил, что Турция - братская страна, важный стратегический партнер, а также один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана.
 

Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 16 лет составил более 4,2 млрд долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти, несмотря на пандемию, когда мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции, который достиг 680 млн долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с турецким капиталом", - сказал Глава государства.

 
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат для авторитетных представителей бизнеса братского турецкого народа. Он заявил о том, что между казахстанскими и турецкими деловыми кругами сложилась атмосфера взаимопонимания и сотрудничества.
 

Как президент я уделяю особое внимание постоянному улучшению ситуации. Эта работа очень важна для нас. У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами. С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается", - отметил глава государства.

 
Президент Казахстана проинформировал представителей деловых кругов Турции о проводимом им курсе на построение Нового Казахстана с полной трансформацией политической и экономической систем. Он отметил, что планомерно осуществляется переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
 

5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель - дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной экономики.
 

Мы взяли курс на качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. Одним словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса", - считает глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев полагает, что для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Глава государства сообщил, что для достижения поставленных целей в прошлом году был принят закон "О промышленной политике", особо отметив развитие машиностроения, которое стало одним из драйверов экономического роста Казахстана.
 

Ежегодно импорт продукции машиностроения составляет 17 млрд долларов при отечественном производстве всего 4,3 млрд долларов. Вы знаете, что в Казахстане реализуются масштабные, многомиллиардные проекты по расширению таких крупных нефтегазовых месторождений, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. При поддержке компаний Chevron, Total, ExxonMobil в Казахстане создан Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения. Совместно с нефтегазовыми операторами мы проанализировали свыше 35 000 товарных позиций и определили товары с наибольшим потенциалом для локализации. Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт", - сказал глава государства.

 
Президент отдельно остановился на перспективах сотрудничества в сфере недропользования. Он отметил, что Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов. По мнению главы государства, еще одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.
 

Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое - по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза, до 1,5 млн гектаров, и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Казахстан и дальше продолжит укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения. Кроме того, в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 

После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - сказал президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, он напомнил о строительстве "Караван-сарая" в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.
 

Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил, что в нашей стране создана благоприятная и современная институциональная среда для инвесторов, и выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.
 

Данная встреча, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос - реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества выступили вице-президент Турции Фуат Октай, председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, президент Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, председатель правления Yildiz Holding Али Улкер, председатель правления Anadolu Industry Holding Тунджай Озилхан, председатель правления Aselsan Халык Горгюн, член правления Femash Group Юсуф Уге, председатель правления Eczacibasi Holding Аталай Гюмрах, председатель правления Atabay Зейнеп Атабай, председатель правления Ronesans Holding Эрман Ылыджак, председатель правления MFA Maske Фатих Фуртун, член правления Iskefe Holding Билал Алкоч, председатель правления Calik Holding, почетный консул Казахстана в провинции Бурса Ахмет Чалык.
 

Глава государства принял участие во внеочередном, XXIII съезде партии AMANAT

26.04.2022, 18:13 48916
Глава государства принял участие во внеочередном, XXIII съезде партии AMANAT
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед делегатами внеочередного, XXIII съезда партии AMANAT. В своем выступлении глава государства подробно рассказал о роли партии в процессе кардинального реформирования государства и общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

AMANAT придает приоритетное значение утверждению принципа социальной справедливости. Исключительно важная миссия нашей организации - укрепление государственности и сохранение единства народа. На прошлом съезде было объявлено о ребрендинге партии. Начата работа по ее институциональной модернизации. Партия незамедлительно приступила к выполнению этих задач. Есть конкретные результаты, и мы уже видим изменения. Нужно продолжить эту работу, не сбавляя заданного темпа", - сказал глава государства.

 
Президент напомнил, что чуть больше месяца назад в своем Послании народу Казахстана он представил масштабную программу политических реформ. Была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию, без которых невозможна эффективная реализация намеченных масштабных преобразований.
 

Цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов - Нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан - это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником порой вопиющей несправедливости являются представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией AMANAT стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью", - подчеркнул Токаев.

 
Глава государства отметил, что изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование всей политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия парламента, маслихатов.
 
Одним из приоритетов в выступлении названа модернизация партийно-политической сферы. Президент акцентировал внимание на либерализации партийного и выборного законодательства, которая укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Он полагает, что конкуренция за голоса избирателей станет более острой, изменятся динамика и содержание самого политического процесса.
 

Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией AMANAT. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность лидерам и членам партии Adal, принявшим такое важное решение. Построение Нового Казахстана требует общей солидарности и мобилизации усилий всех здоровых общественно-политических сил. Очень важно наладить диалог между партиями и развивать политическую систему. Поэтому считаю правильным поддержать это начинание партии Adal и объединиться. У Adal есть крепкое партийное ядро, сложилась собственная база сторонников. Это особенно ценно в условиях усиливающейся политической конкуренции", - считает президент.

 
По его словам, конституционная реформа - это новая веха в истории независимости Казахстана, продиктованная требованиями времени и запросами общества.
 

Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия председателя партии AMANAT и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер. В связи с этим хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, оказанную мне в ходе президентских выборов. Также признателен за то, что в ответственное время вы доверили мне бразды правления партии. Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на месте. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция", - заявил Токаев.

 
По его мнению, это решение создаст равные возможности для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к партии и повысить ее авторитет.
 

Сейчас партия обладает уверенным большинством в мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго контролировать работу правительства и акимов. Полагаю, что с выходом президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия AMANAT и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны", - заключил глава государства.

 
Напомним, сегодня на съезде Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT. На должность председателя партии он предложил кандидатуру председателя мажилиса парламента Ерлана Кошанова, которую единогласно одобрили делегаты съезда. 
 
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что происходящие преобразования будут способствовать обновлению партии AMANAT в соответствии с современными реалиями.
 

Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина

22.04.2022, 19:36 54811
Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина
Фото: gazeta.ru
Сегодня, 22 апреля, исполняется ровно 152 года со дня рождения революционера, создателя Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), теоретика марксизма и видного политического деятеля Владимира Ильича Ленина.
 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином, сообщает РИА Новости.
 
Старший брат, Александр, участвовал в народническом движении, в мае 1887 года он был казнен за подготовку покушения на царя.
 
В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.
 
В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 
 
В декабре 1895 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
 
Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".
 
После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".
 
С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.
 
С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".
 
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.
 
Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми "Апрельскими тезисами", где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.
 
В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года, в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.
 
По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.
 
После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.
 
Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.
 
Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.
 
С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.
 
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.
 
Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.
 
Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.
 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

18.04.2022, 12:28 59586
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
Фото: culture.ru
18 апреля в России отмечается День воинской славы - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
 
Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля - по новому, 1242 года, официально праздник - День воинской славы - установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.
 
В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.
 
К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с "низовыми" войсками Суздальского княжества. Когда "низовое" войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.
 
Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

 
На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие "братья"-рыцари), 90 немцев (из них 6 "братьев") попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.
 
Эта битва вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята) имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада - в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.
 
Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.
 
В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектениях по всем новгородским церквям. И сегодняшний День воинской славы - еще один повод вспомнить героев тех времен и обратиться к истории великих сражений русской армии.

Материал calend.ru
 

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