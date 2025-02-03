02.02.2025, 21:22 3271
82 года назад завершилась Сталинградская битва
Фото: duma.gov.ru, памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане
Рассказать друзьям
82 года назад завершилась самая кровопролитная битва Великой Отечественной войны - Сталинградская. 2 февраля 1943-го враг был окончательно разбит. Город на Волге ценой невероятных потерь отстояли, сообщает 1tv.ru.
Тяжелейшие бои шли за каждый метр, за каждый дом. Двести страшных дней и ночей - они навсегда останутся в истории.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. После неудачного наступления на Москву Адольф Гитлер решил сконцентрировать основные усилия на юге страны. Противник планировал овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, а также нефтяными районами Кавказа, нарушив коммуникации, связывающие центр страны с этим регионом, пишет издание "Известия".
Для наступления на сталинградское направление были выдвинуты войска под командованием генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, одного из авторов плана "Барбаросса", который в числе первых предложил занять Сталинград (ныне - Волгоград) и превратить его в базу для наступления на южные районы страны. Кроме того, город, названный в честь Иосифа Сталина, имел для нацистов символическое значение.
К середине сентября армии Паулюса при поддержке авиации удалось выйти к окраинам города, а в октябре 1942 года занять почти весь центр Сталинграда. Все это время шли упорные и кровопролитные бои, превратив город в руины. Только в первые дни битвы в результате авиаударов погибли десятки тысяч жителей, более 100 тыс. были ранены. Именно тогда появился известный приказ "Ни шагу назад!", призванный положить конец отступлению.
Еще в ходе оборонительного периода советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление. Решающую роль в наступательной операции под кодовым названием "Уран" было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал будущий маршал Константин Рокоссовский. В результате боев, начавшихся утром 19 ноября, войска вермахта были окружены, оборона немцев была прорвана.
Сокрушительный удар со стороны Красной армии был нанесен в ходе стратегической операции "Кольцо", целью которой было уничтожение окруженной группировки вермахта. Советские войска заняли аэродром Гумрак, сделав невозможным снабжение врага, и после соединения частей 21-й и 62-й армий в районе Мамаева кургана расчленили силы противника на две части. Операция началась 10 января и завершилась 2 февраля 1943 года капитуляцией немцев, включая Паулюса и еще 24 генералов вермахта.
В результате битвы фашистская Германия потерпела крупное поражение, потеряв до четверти своей армии. Также поражение подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников и способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Сталинград же приобрел особое значение в памяти всего мирового сообщества, став одним из символов мужества и стойкости.
новости по теме
28.01.2025, 19:49 18101
Диверсификация экономики и ядерный кластер: о чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева состоялось расширенное заседание правительства, сообщает Акорда.
Выступая перед участниками заседания, глава государства сформулировал магистральные направления работы правительства:
- диверсификация экономики;
- переход на новый уровень инфраструктурного развития;
- всестороннее внедрение цифровых технологий;
- развитие энергетики и создание ядерного кластера;
- укрепление потенциала агропромышленного комплекса;
- реформа налогово-бюджетной политики;
- фондирование значимых проектов, а также упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки.
По мнению президента, для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата.
Нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи. Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность", - заявил глава государства.
По его словам, мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в трудных ситуациях.
Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Также в ходе мероприятия о социально-экономическом развитии страны за прошедший период и планах правительства на текущий год доложил премьер-министр Олжас Бектенов. Подходы к реформированию фискальной сферы представил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
По вопросам денежно-кредитной политики выступил председатель Национального банка Тимур Сулейменов. Об итогах деятельности фонда "Самрук-Қазына" отчитался председатель правления Нурлан Жакупов.
Кроме того, были заслушаны доклады акима Астаны Жениса Касымбека, акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.
С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева можно ознакомиться по ссылке.
27.01.2025, 12:30 25081
80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 80 лет назад Красная армия освободила немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, сообщает РИА Новости.
Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Он находился в 70 километрах от Кракова, на юге Польши и состоял из трех лагерей: Освенцим I , Освенцим II - Биркенау, или Бжезинка, и Освенцим III - Моновиц.
По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение, остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы, преимущественно в Освенциме III - Моновиц. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек. Труд узников лагеря приносил значительные доходы как германским концернам, так и нацистскому государству. Ежегодно лагерь перечислял в казну около двух миллионов марок.
В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели.
Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января - 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши. В рамках нее войска 1-го украинского фронта, получившего это название 16 октября 1943 года накануне начала Киевской наступательной операции, проводили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию. В ходе этой операции армии левого крыла фронта 59-я и 60-я 19 января во время стремительного наступления, освободили город Краков.
Отводя свои войска по обоим берегам Вислы на запад, немецкое командование стремилось остатками армий организовать оборону Силезского промышленного района. Советским командованием было принято решение глубоко обходить Силезский промышленный район танковыми соединениями, а затем во взаимодействии с общевойсковыми армиями, наступающими на Силезию с севера, востока и юга, заставить гитлеровцев под угрозой окружения выйти в открытое поле и там разгромить их, сохранив в целости промышленность Силезии. С юга, где находился Освенцим, обходили силезскую группировку противника правофланговые соединения 60-й армии.
25 января части 60-й армии 1-го Украинского фронта вышли на реку Пшемша - государственную границу Польши с Германией. На следующий день они продвинулись на шесть километров, правым флангом форсировав эту реку. 100-я стрелковая дивизия 60-й армии, продолжая бои, к ночи вышла на северо-восточную окраину Освенцима. 25-26 января войска этой армии вели бои за Моновиц. В результате его освобождения были получены первые сведения о комплексе лагерей Аушвица. Командир 28-го стрелкового корпуса 60-й армии доложил, что в районе Освенцима и Моновица его части освободили из немецкого лагеря свыше трех тысяч рабочих, вывезенных немцами на подневольные работы из бывших под немецкой оккупацией советских областей, и военнопленных союзных войск.
27 января части 60-й армии продвинулись на 4-10 километров, освободив 30 населенных пунктов, в том числе Освенцим и концлагерь Освенцим I. В тот же день еще один филиал Освенцима - Явожно был освобожден бойцами 59-й армии 1-го Украинского фронта. На следующий день части 107-й стрелковой дивизии 60-й армии освободили Биркенау. По словам командира этой дивизии, бои за освобождение Аушвица-Биркенау были ожесточенными, и он потерял около 180 человек. Всего советские войска при освобождении Освенцима и основных лагерей, по неуточненным данным, потеряли 231 человек.
Согласно донесению о списочной численности военнослужащих по социально-демографическим признакам 60-й армии 1-го Украинского фронта, участвовали в освобождении заключенных концлагеря, военные "в общей сложности 39 национальностей - русские, украинцы, белорусы, армяне, осетины, грузины и многие другие".
Советские войска освободили около семи тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.
Комиссия по расследованию злодеяний в Аушвице начала работать уже в феврале 1945 года.
Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. В последующем число жертв стали оценивать в 1,5 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев, 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев. Однако эти данные часто оспариваются на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима только на шести уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысячи комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысячи комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других складов нацисты успели сжечь.
В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.01.2025, 09:26 26201
81 год назад была снята блокада Ленинграда
Фото: pervo.ru
Рассказать друзьям
27 января 1944 года было окончательно снято кольцо блокады Ленинграда. Город и его жители находились в блокаде 872 дня. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Сегодня вспоминают жертв, павших во время блокады Ленинграда, а также героев, которые 81 год назад смогли сделать казалось бы невозможное - полностью снять фашистскую блокаду вокруг города.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, пишет портал pervo.ru.
Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.
За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).
В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Операцию по прорыву блокады назвали "Искра". Она началась 12 января 1943-го с массированных авиационных ударов. Одновременно заговорила артиллерия в зоне ответственности 67-й и 2-й ударной армий. Триста тысяч советских военнослужащих двинулись вперед. На западе войска форсировали Неву и углубились во вражеские позиции. Быстро навели переправу для средних и тяжелых танков. В первый же день Красная армия захватила на шлиссельбургско-синявинском выступе крупный плацдарм, сообщает РИА Новости.
Но бои приняли затяжной характер. Советским войскам приходилось наступать по пояс в снегу. Нацистам на оборудованной линии обороны было куда комфортнее.
Благодаря подавляющему превосходству в артиллерии, а также вводу в бой частей второго эшелона, сопротивление гитлеровцев в конце концов сломили. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров. Командование вермахта разрешило окруженным в районе Шлиссельбурга и Липок частям пробиваться на юг к Синявину. Противник оставил побережье Ладоги.
Военнослужащие двух фронтов встретились 18 января 1943 года на восточной окраине Рабочего поселка № 1. Фашисты попытались нанести контрудар и отбить позиции, однако атака захлебнулась. Чуть позже Красная армия полностью освободила Шлиссельбург и Липки.
Фашисты хотели бросить в бой резервы. Но советское командование вовремя нанесло отвлекающие удары на других участках фронта.
Седьмого февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием. В городе вернули нормы снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Это резко улучшило положение жителей и войск Ленинградского фронта. Сотни тысяч человек спаслись от голодной смерти.
Развить успех войска тогда не сумели. Предполагалось наступать южнее - на Мгу, чтобы окружить мгинско-синявинскую группировку вермахта. Однако гитлеровцы, получив пополнение, удержали позиции. И хотя полностью блокаду снять не удалось, прорыв стал знаковым событием. Уже зимой 1943 года на большинстве участков фронта инициатива перешла к Красной армии. Окончательно закрепили стратегическое превосходство летом того же года - после победы на Курской дуге.
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города - снята.
18.01.2025, 13:25 50421
82 года назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам. В ходе наступательной операции "Искра" бойцы Ленинградского фронта соединились с красноармейцами Волховского фронта, прорвав многомесячную блокаду Ленинграда и пробив коридор, соединивший город с остальной страной. Это был пик ожесточенных боев на шлиссельбургско-синявинском выступе, которые шли здесь с 1941 года, и переломный момент в битве за Ленинград, сообщает lenta.ru.
Дорога жизни
К январю 1943-го Ленинград был отрезан от остальной территории страны уже 16 месяцев. В городе царил ад. В сентябре 1941-го в ловушке оказались три миллиона человек. К концу 1942-го население сократилось до 622 тысяч. Кого-то эвакуировали, но многие погибли от ежедневных обстрелов, холода и голода - продовольствия катастрофически не хватало, информирует РИА Новости.
Фашисты сосредоточили вокруг Ленинграда 730 тысяч солдат. Гитлер хотел сровнять город с землей, а район севернее Невы отдать Финляндии. Победа здесь позволила бы рейху овладеть частью экономической базы СССР, захватить или уничтожить Балтийский военно-морской и торговый флот, обезопасить левый фланг группы армий "Центр", а также закрепить господство в Балтийском море. Что касается местного населения - его просто не должно было быть.
С большой землей северную столицу связывало лишь небо и "Дорога жизни" - через Ладожское озеро. Зимой, если толщина льда уменьшалась, трассу намораживали. Постоянно меняли маршруты, чтобы не попасть под огонь фашистов. Летом по озеру ходили баржи.
Полтора года тонким ручейком текла помощь. Командование неоднократно предпринимало попытки прорвать блокаду и спасти людей от голодной смерти. Однако немецкая группа армий "Север" очень хорошо закрепилась и раз за разом отбивала советские войска. Красной армии не хватало сил, выделить дополнительные части было попросту неоткуда. Однако благодаря успехам в Сталинграде ситуация изменилась.
Встречные удары
Операцию по прорыву блокады назвали "Искра"(...) Планировали ее фактически с осени 1941-го. Тогда же предприняли первые попытки восстановить снабжение, но безуспешно", - заявил военный историк Юрий Кнутов.
Соединения и части Ленинградского фронта из 67-й и 55-й армий, а также 13-й воздушной, оборонявшие город, находились на западном берегу Невы - от устья Ладоги и южнее. В 20-25 километрах восточнее готовились к наступлению войска Волховского фронта - 54-я, 8-я, 2-я ударная и 14-я воздушная армии. По замыслу советского командования, встречные удары по так называемому шлиссельбургско-синявинскому выступу должны были отбросить противника от Ладожского озера.
По образовавшемуся коридору тут же пошли бы колонны с продовольствием. Гитлеровцы выстроили здесь серьезную оборону: поселки превратили в опорные пункты, передний край прикрыли минными полями, проволочными заграждениями и дзотами. На этом участке действовали шесть дивизий с 700 орудиями и минометами, 100 танками и 250 самолетами 1-го воздушного флота.
Захват плацдарма
Операция "Искра" началась 12 января 1943-го с массированных авиационных ударов. Одновременно заговорила артиллерия в зоне ответственности 67-й и 2-й ударной армий. Триста тысяч советских военнослужащих двинулись вперед. На западе войска форсировали Неву и углубились во вражеские позиции. Быстро навели переправу для средних и тяжелых танков. В первый же день Красная армия захватила на шлиссельбургско-синявинском выступе крупный плацдарм.
Но бои приняли затяжной характер. Советским войскам приходилось наступать по пояс в снегу. Нацистам на оборудованной линии обороны было куда комфортнее. Именно в эти дни красноармейцы впервые встретились в бою с новым немецким тяжелым танком "Тигр". Одну из машин подбили и позже вывезли в тыл.
Благодаря подавляющему превосходству в артиллерии, а также вводу в бой частей второго эшелона, сопротивление гитлеровцев в конце концов сломили. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров. Командование вермахта разрешило окруженным в районе Шлиссельбурга и Липок частям пробиваться на юг к Синявину. Противник оставил побережье Ладоги.
Военнослужащие двух фронтов встретились 18 января 1943-го на восточной окраине Рабочего поселка № 1. Фашисты попытались нанести контрудар и отбить позиции, однако атака захлебнулась. Чуть позже Красная армия полностью освободила Шлиссельбург и Липки.
Возобновление снабжения
Фашисты хотели бросить в бой резервы. Но советское командование вовремя нанесло отвлекающие удары на других участках фронта.
Седьмого февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием. В городе вернули нормы снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Это резко улучшило положение жителей и войск Ленинградского фронта. Сотни тысяч человек спаслись от голодной смерти.
Развить успех войска тогда не сумели. Предполагалось наступать южнее - на Мгу, чтобы окружить мгинско-синявинскую группировку вермахта. Однако гитлеровцы, получив пополнение, удержали позиции. И хотя полностью блокаду снять не удалось, прорыв стал знаковым событием. Уже зимой 1943-го на большинстве участков фронта инициатива перешла к Красной армии.
Окончательно закрепили стратегическое превосходство летом того же года - после победы на Курской дуге. Но именно в честь прорыва блокады Ленинграда в Москве дали первый салют - 20 залпами из 224 орудий.
28.12.2024, 10:26 89951
52 года назад был открыт высокогорный спортивный комплекс "Медео"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Сегодня высокогорный спортивный комплекс "Медео" отмечает свое 52-летие.
Спортивный комплекс "Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медео" состоялось 28 декабря 1972 года. На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru.
За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.
В 1977 году - Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. В 1984 на лед "Медео" вернулся чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин. Большинство призовых мест на этом первенстве досталось спортсменкам из ГДР (Германская Демократическая Республика).
Фактически история катка "Медео" начинается раньше, чем появился современный спортивный комплекс, который и по сей день считается крупнейшим в мире из подобных сооружений, построенных в высокогорье.
Еще в 50-е годы XX века тренеры сборной СССР заметили особые свойства льда, который получается из воды рек предгорий Алматы. В урочище Медеу на ровном плато построили 400-метровую спортивную площадку с естественным катком.
Небольшие деревянные трибуны, несколько теплых раздевалок - вот, пожалуй, и все удобства, которые были доступны спортсменам и зрителям в то время.
Даже при отсутствии какого-то специфического оборудования за 17 сезонов на покрытии катка было установлено 47 мировых рекордов, что позволило команде СССР вырваться в число лидеров конькобежного спорта.
Кроме того, он пользовался неизменным успехом у обычных любителей коньков, несмотря на то что в те годы к комплексу было сложно добраться.
С учетом всех этих обстоятельств в начале 70-х годов было принято решение построить на этом месте грандиозный по тем временам спортивный комплекс.
Проект разработала группа казахстанских архитекторов из института "Алматыгипрогор" во главе с Владимиром Кацевым и Станиславом Матвеевым.
Одним из самых уникальных решений архитекторов было создание огромного ледового поля с искусственной установкой, которая поддерживает не только дорожки для бега, на и поле для массовых катаний.
Холодильная система - 170 километров труб, по которым транспортируется фреон. Первоначально при заливке предполагалось наличие швов во льду. Но, как вы понимаете, для спортивной площадки мирового уровня это недопустимо. Было принято решение выровнять поверхность, накрыв всю площадку бетонной плитой. Как раз тогда советскими строителями была освоена технология самонагревающегося цемента, обеспечивающего высокую водонепроницаемость. Бетон заливали без перерывов, его изготовляли прямо на площадке чуть ниже катка", - заявил Матвеев.
Сам стадион и трибуны были построены из бетона. Высокая сейсмичность этого региона внесла свои коррективы - конструкция была монолитной, с устойчивым фасадом.
Стройка была объявлена ударной комсомольской. На ней работало более 1300 человек со всего Советского Союза.
Строить "Медео" помогали и казахстанские альпинисты - они устанавливали металлическую сетку и заграждения на склоне Мохнатки. Работы были завершены раньше срока, всего за 2 года вместо 3,5 года.
Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 годы), отмечает wikipedia.org.
Также алматинский каток носил звание "фабрика рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.
***
С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.
В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.
Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.
С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция (вторая по счету). Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.
На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.
В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.
Сегодня "Медеу" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.
***
В советское время высокогорный каток "Медео" находился в государственной республиканской собственности.
После распада СССР каток находился в республиканской собственности под управлением Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.
В 2001 году постановлением правительства Республики Казахстан от 31 марта 2001 года № 426 Республиканское государственное казенное предприятие "Высокогорный спортивный комплекс "Медео" передано в коммунальную государственную собственность города Алматы.
В 2007 году "КГП на ПВХ "ВСК "Медео" из коммунальной собственности вновь передан в республиканскую собственность под управление Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК.
В 2009 году снова передан из республиканской в коммунальную собственность города Алма-Аты. Юридически преобразован из Республиканского государственного предприятия (РГП) "ВСК "Медеу" Комитета по спорту Министерства туризма и спорта в государственное коммунальное предприятие (ГКП на ПХВ) "ВСК "Медео" на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.
26 апреля 2012 года юридически преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" акимата города Алматы в ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы. 24 июня 2013 года преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ в коммунальное государственное казенное предприятие (КГКП) "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы.
Однако в сентябре 2013 года акимом города Есимовым каток был передан из государственного управления в доверительное частное управление частной структуре ТОО "Chimbulak Development", а в 2014 году договор на доверительное управление катком частной компанией продлен сроком на 5 лет. После передачи вся прибыль от катка стала поступать не в бюджет города, а исключительно частной компании.
9 июля 2014 года вышло постановление акимата Алматы за № 3/554 "О ликвидации коммунального государственного казенного предприятия "ВСК "Медео", после чего был начат ликвидационный процесс, который завершился 31 декабря 2015 года.
В 2019 году акиматом города Алматы вместо восстановления государственного учреждения "КГУ "ВСК Медео" высокогорный каток "Медео" передан государственной управляющей компании ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". В структуру данной компании также вошли сооружения: комплекс лыжных трамплинов "Сункар", "Центральный стадион".
21.12.2024, 09:33 111626
День зимнего солнцестояния: история и традиции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году этот день выпадает на 21 декабря, сообщает РИА Новости.
С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.
Высота солнца в этот день
Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени.
История праздника в день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.
Приметы, традиции и обряды
Древние славяне связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Они ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.
Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Древние славяне верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.
Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.
Для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.
Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.
Приметы, связанные с праздником
Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря:
- если солнечно - день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель;
- появился иней - грядущий год будет урожайным;
- весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов;
- дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну;
- сильный снегопад сулит снежную зиму.
Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.
В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.
Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Существовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:
- ссориться, так как помириться будет сложно;
- обижать других, так как сам будешь скоро обижен;
- грустить, иначе весь год будет грустным;
- делать уборку, иначе весь год проведешь в тяжелом труде;
- проводить обряды, не связанные с праздником;
- девушкам нельзя распускать в этот день волосы, иначе потеряешь женское счастье.
Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
09.12.2024, 21:33 138011
33 года назад было подписано Беловежское соглашение
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 33 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение, сообщает РИА Новости.
Подписанию документа предшествовали события, происходившие с середины 1980-х годов на территории бывшего Советского Союза. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами союза.
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.
На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности. С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости одиннадцать союзных республик.
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект союзного договора по созданию Союза Суверенных Государств как конфедерации независимых государств.
Однако переговоры о подписании нового союзного договора зашли в тупик. Украина вышла из процесса подготовки договора о ССГ, готовясь к проведению республиканского референдума о независимости.
1 декабря 1991 года на референдуме более 90% населения Украины высказалось за независимость своего государства, а 5 декабря президент Украины Леонид Кравчук объявил, что страна денонсирует договор 1922 года о создании СССР.
8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
В документе была подтверждена приверженность принципам устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других международных обязательств. В соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. Стороны обязались "развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену".
В соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.
В статьях, касающихся проблем военного строительства и обороны, государства-учредители зафиксировали свою готовность активно сотрудничать в "обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов", подтвердили стремление к "ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем". Стороны заявили, что "будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием", а также "совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил".
В соглашении содержался перечень основных направлений совместной деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики, развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с преступностью.
Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.
Руководители стран в дополнение к основному документу встречи подписали заявление, в котором констатировали, что "переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактором". Главы трех государств подчеркнули, что на образование Содружества Независимых Государств они решились, "осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ".
Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.
10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховными Советами Украины и Белоруссии, 12 декабря - Верховным Советом РСФСР.
21 декабря 1991 года в Алма-Ате руководители 11 из 15 бывших союзных республик подписали протокол к соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.
В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.
Вступление в СНГ Грузии было оформлено решением глав государств от 3 декабря 1993 года, принятым в связи с обращением главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе от 8 октября 1993 года. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят устав содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-учредителям и государствам-участникам содружества. Туркмения на Казанском саммите СНГ заявила о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
28.11.2024, 18:34 162316
Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.
Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заявляем о своей приверженности курсу на поступательное развитие ОДКБ и намерении продолжить взаимодействие между государствами - членами в соответствии с договором о коллективной безопасности, уставом Организации, общепризнанными принципами и нормами международного права и национальными интересами наших стран. Подтверждая твердую приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципе равной и неделимой безопасности в глобальном и региональном аспектах, заявляем о готовности государств - членов ОДКБ к совместным действиям и сотрудничеству со всеми заинтересованными странами и межгосударственными объединениями в деле сохранения и укрепления мира, безопасности и всеобъемлющей стабильности", - сообщается в тексте декларации, опубликованной на сайте ОДКБ.
Также в тексте отмечается востребованность формирования и развития в Евразии устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств.
Выступаем за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве, нацеленного на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципасуверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. Глубоко озабочены эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане. Призываем к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации", - говорится в документе.
Подчеркивается необходимость создания условий для политико-дипломатического урегулирования и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.
Убеждены, что урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках международно-правовой основы, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, предполагающую создание независимого Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе двугосударственнойформулы. Выступаем за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и единого государства, свободного от войны, терроризма и наркотиков", - сообщается в тексте документа.
Кроме того, отмечается значимость формирования в Афганистане инклюзивной власти, которая будет представлять интересы всех слоев населения и этнических групп как одного из ключевых факторов для обеспечения стабильного и процветающего Афганистана.
Призываем мировое сообщество увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану в целях поддержки населения и развития инфраструктуры этой страны. Считаем, что развитие экономической взаимосвязанности и интеграция Афганистана в региональные хозяйственные системы будут способствовать укреплению мира и стабильности. Отмечаем потенциал многосторонних площадок по афганскому урегулированию, в том числе под эгидой ООН.Подтверждаем приверженность укреплению и совершенствованию коллективных усилий в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконным оборотоморужия, нелегальной миграцией, а также защиты населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф", - говорится в декларации.
В документе подчеркивается, что что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом.
Выступаем за совместнуюработу государств - членов ОДКБ в области усиленияинформационной безопасности и недопущение использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в террористических, экстремистских и других преступных целях. Считаем серьезной угрозой использование террористами информационного пространства для распространения экстремистской идеологии, в том числе среди молодежи. Призываем приложить все усилия для скорейшего вступления в силу принятой Специальным комитетом ООН конвенции против информпреступности. При этом отмечаем важность дальнейшего формирования универсального международно-правового режима регулирования сферы использования ИКТ. Отмечаем общую заинтересованность в содействии исследованию и использованию космического пространства исключительно в мирных целях на основе норм международного права ", - сообщается в тексте.
Также подчеркивается востребованность активизации общих усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве в целях скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК, предусматривающему надежные гарантии неразмещения оружия в космическом пространстве и неприменения силы или угрозы силой в отношении или с использованием космических объектов.
Подчеркиваем актуальность развития сотрудничествав сфере биологической безопасности,в том числе в целях укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия и своевременного реагирования на вызовы и угрозы на данном направлении. Считаем важным проведение на регулярной основе в зоне ответственности ОДКБ специальных операций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков "Канал", незаконной миграции "Нелегал", преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий - "ПРОКСИ", антитеррористической операции "Наемник", демонстрирующих из года в год свою эффективность и результативность. Выступаем за поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам", - отмечается в тексте.
В тексте документа подчеркивается, что военное сотрудничество в рамках Организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер.
В рамках развития военно-технического сотрудничества намерены продолжить оснащение компонентов войск ОДКБ современными и перспективными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Придаем важное значение дальнейшему развитию взаимодействия в формате парламентской Ассамблеи ОДКБ в целях совершенствования межпарламентского сотрудничества в рамках организации. Убеждены, что развитие конструктивного диалога и расширение дружественных и взаимовыгодных контактов ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями, действующими в сфере безопасности, являются важными факторами укрепления региональной безопасности и стабильности и способствуют комплексному противодействию всем видам современных вызовов и угроз", - говорится в тексте.
В декларации позитивно оценивается развитие отношений с ООН и ее специализированными учреждениями в сфере противодействия терроризму и транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконному оборотуоружия, нелегальной миграции, ликвидации последствий природных и техногенных конфликтов.
Отмечаем потенциал взаимодействия ОДКБ с ООН в сфере миротворчества в целях поддержания международного мира и безопасности, в том числе с учетом вклада государств - членов ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира. Укреплению сотрудничества способствует принятие Резолюции 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между ООН и ОДКБ". В преддверии 20-летия принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя заявляем о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес. Считаем актуальным дальнейшее развитие взаимодействия с СНГ, ШОС и их структурами по широкому спектру вопросов в рамках реализации "Практических мер по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", утвержденных Решением СКБ ОДКБ от 23 ноября 2022 года. Выступаем за развитие сотрудничества с заинтересованными международными организациями и странами, в том числе в рамках действующих в Организации институтов партнера и наблюдателя", - сообщается в тексте.
В документе признается важность коллективных усилий, направленных на продвижение в международном информационном пространстве положительного образа ОДКБ, а также на противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных установок.
Отвергаем и решительно осуждаем любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов. Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве. Подчеркиваем, что установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. Это особенно актуально в год 80-летия освобождения Беларуси от нацистских захватчиков", - подчеркивается в декларации.
Кроме того, отмечается важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Высоко оцениваем председательство Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году, которое способствовало развитию взаимовыгодного сотрудничествав целях укрепления системы коллективной безопасности. Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств - членов", - говорится в тексте.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.02.2025, 09:40На канале имени Сатпаева заменят 19 насосных агрегатов 03.02.2025, 10:2214371В Казахстане порядка 1,4 млн человек получили социальные выплаты из госфонда по итогам 2024 года 03.02.2025, 11:1212516Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана 03.02.2025, 10:5212456В Казахстане будут отмечать День казахских пород собак 03.02.2025, 11:3810316Совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске 30.01.2025, 12:46223876Случаи насилия замалчиваются - сенатор о росте подростковой беременности 30.01.2025, 14:24223446Животноводов Казахстана предупредили о сложных погодных условиях в феврале 30.01.2025, 18:57213856Аэропорт Алматы обратился к пассажирам 30.01.2025, 19:03212481Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой 30.01.2025, 10:39205871Аэропорты Алматы и Астаны признаны троечниками по пятибалльной шкале мирового рейтинга 16.01.2025, 14:29251886В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 25.01.2025, 16:17250416В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 16.01.2025, 13:39246546Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 15.01.2025, 17:11239821Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков 15.01.2025, 19:32238986Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?