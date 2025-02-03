82 года назад завершилась Сталинградская битва

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Сегодня высокогорный спортивный комплекс "Медео" отмечает свое 52-летие.





Спортивный комплекс "Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медео" состоялось 28 декабря 1972 года. На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru





За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.





instagram/medeu.50





В 1977 году - Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. В 1984 на лед "Медео" вернулся чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин. Большинство призовых мест на этом первенстве досталось спортсменкам из ГДР (Германская Демократическая Республика).





Фактически история катка "Медео" начинается раньше, чем появился современный спортивный комплекс, который и по сей день считается крупнейшим в мире из подобных сооружений, построенных в высокогорье.





Еще в 50-е годы XX века тренеры сборной СССР заметили особые свойства льда, который получается из воды рек предгорий Алматы. В урочище Медеу на ровном плато построили 400-метровую спортивную площадку с естественным катком.





Небольшие деревянные трибуны, несколько теплых раздевалок - вот, пожалуй, и все удобства, которые были доступны спортсменам и зрителям в то время.





Даже при отсутствии какого-то специфического оборудования за 17 сезонов на покрытии катка было установлено 47 мировых рекордов, что позволило команде СССР вырваться в число лидеров конькобежного спорта.





Кроме того, он пользовался неизменным успехом у обычных любителей коньков, несмотря на то что в те годы к комплексу было сложно добраться.









С учетом всех этих обстоятельств в начале 70-х годов было принято решение построить на этом месте грандиозный по тем временам спортивный комплекс.





Проект разработала группа казахстанских архитекторов из института "Алматыгипрогор" во главе с Владимиром Кацевым и Станиславом Матвеевым.





Одним из самых уникальных решений архитекторов было создание огромного ледового поля с искусственной установкой, которая поддерживает не только дорожки для бега, на и поле для массовых катаний.





Холодильная система - 170 километров труб, по которым транспортируется фреон. Первоначально при заливке предполагалось наличие швов во льду. Но, как вы понимаете, для спортивной площадки мирового уровня это недопустимо. Было принято решение выровнять поверхность, накрыв всю площадку бетонной плитой. Как раз тогда советскими строителями была освоена технология самонагревающегося цемента, обеспечивающего высокую водонепроницаемость. Бетон заливали без перерывов, его изготовляли прямо на площадке чуть ниже катка", - заявил Матвеев.





Сам стадион и трибуны были построены из бетона. Высокая сейсмичность этого региона внесла свои коррективы - конструкция была монолитной, с устойчивым фасадом.





Стройка была объявлена ударной комсомольской. На ней работало более 1300 человек со всего Советского Союза.





Строить "Медео" помогали и казахстанские альпинисты - они устанавливали металлическую сетку и заграждения на склоне Мохнатки. Работы были завершены раньше срока, всего за 2 года вместо 3,5 года.





Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 годы), отмечает wikipedia.org





instagram/medeu.50





Также алматинский каток носил звание "фабрика рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.





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С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.





В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.





instagram/medeu.50





Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.





С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция (вторая по счету). Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.





На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.





В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.





Сегодня "Медеу" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.









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В советское время высокогорный каток "Медео" находился в государственной республиканской собственности.





После распада СССР каток находился в республиканской собственности под управлением Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.





В 2001 году постановлением правительства Республики Казахстан от 31 марта 2001 года № 426 Республиканское государственное казенное предприятие "Высокогорный спортивный комплекс "Медео" передано в коммунальную государственную собственность города Алматы.





В 2007 году "КГП на ПВХ "ВСК "Медео" из коммунальной собственности вновь передан в республиканскую собственность под управление Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК.





В 2009 году снова передан из республиканской в коммунальную собственность города Алма-Аты. Юридически преобразован из Республиканского государственного предприятия (РГП) "ВСК "Медеу" Комитета по спорту Министерства туризма и спорта в государственное коммунальное предприятие (ГКП на ПХВ) "ВСК "Медео" на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.





26 апреля 2012 года юридически преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" акимата города Алматы в ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы. 24 июня 2013 года преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ в коммунальное государственное казенное предприятие (КГКП) "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы.





Однако в сентябре 2013 года акимом города Есимовым каток был передан из государственного управления в доверительное частное управление частной структуре ТОО "Chimbulak Development", а в 2014 году договор на доверительное управление катком частной компанией продлен сроком на 5 лет. После передачи вся прибыль от катка стала поступать не в бюджет города, а исключительно частной компании.





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9 июля 2014 года вышло постановление акимата Алматы за № 3/554 "О ликвидации коммунального государственного казенного предприятия "ВСК "Медео", после чего был начат ликвидационный процесс, который завершился 31 декабря 2015 года.





В 2019 году акиматом города Алматы вместо восстановления государственного учреждения "КГУ "ВСК Медео" высокогорный каток "Медео" передан государственной управляющей компании ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". В структуру данной компании также вошли сооружения: комплекс лыжных трамплинов "Сункар", "Центральный стадион".