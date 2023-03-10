89 лет назад родился первый в истории космонавт Юрий Гагарин   

Юрий Гагарин стал героем не только в своей стране, но и во всем мире

Фото: histrf.ru

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Сегодня, 9 марта 2023 года, могло исполниться 89 лет Юрию Гагарину - первому человеку, полетевшему в Космос. Его имя вписано золотыми буквами как в российскую, так и в мировую историю, а для русского народа он стал настоящим национальным героем.





Это и неудивительно, ведь Гагарин сильно раздвинул представления о возможностях человечества, сообщает riafan.ru.





Ранние годы





Юрий Гагарин родился в 1934 году в деревне Клушино Смоленской области (тогда - Западная область РСФСР с центром в Смоленске). Будущий покоритель космоса происходил из многодетной крестьянской семьи: его отец, Алексей Иванович Гагарин, был плотником, а мать, Анна Тимофеевна Матвеева, работницей молочно-товарной фермы. Известно, что родители души не чаяли в своих четверых детях и много занимались ими.





Через год после того, как Юра пошел в школу, началась Великая Отечественная война, и деревня, в которой он жил, почти на полтора года оказалась в немецкой оккупации. Его уже достаточно взрослых брата и сестру нацисты увезли на работы в Германию, где те чудом остались живы. После войны они вернулись домой. Тогда же семья решила переехать в город Гжатск.





В 1949 году Гагарин уехал в Москву к родственникам, где через пару лет поступил в Саратовский индустриальный техникум и записался в клуб авиалюбителей. Именно там будущий покоритель космоса познакомился с трудами Константина Циолковского - полученные благодаря им знания сыграли едва ли не определяющую роль в его судьбе.









Армия





После окончания техникума юноша отправился в военное авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова, где учился у известного в то время летчика-инструктора Акбулатова. Гагарин показывал выдающиеся результаты, однако посадки самолетов давались ему плохо: летательный аппарат все время клевал носом, и этот незначительный огрех едва не стоил карьеры будущему космонавту. Требования к курсантам были очень высоки, и Гагарина уже собирались отчислить, когда начальник училища понял, в чем проблема начинающего пилота. Дело в том, что из-за невысокого роста у юноши были проблемы с углом обзора для посадки. Специально для него сиденье самолета переоборудовали, и с того момента проблем с приземлением у Гагарина больше не было.





Окончив авиационное училище в 1957 году, молодой офицер начал служить в Мурманской области.





Подготовка к космосу





Военно-воздушные силы СССР начали отбор и подготовку космонавтов в 1959 году. Уже тогда было ясно, что полетят они на корабле "Восток-1", сконструированном Сергеем Королевым. Всего кандидатов должно было быть 20, и 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой стать одним из них.





Психологи, участвующие в отборе претендентов на полет в космос, отметили такие качества Гагарина, как лидерство, выносливость, и целеустремленность. Также им понравился уровень его интеллектуального развития и, в частности, прекрасная память.





В итоге Юрий Гагарин стал одним из шестерых, кому специальная комиссия дозволила быть космонавтом. Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский также оказались в числе счастливчиков. В период с декабря 1960 года по январь 1961 года они все готовились к первому полету в космос в городе Жуковском. Тренировками кандидатов в космонавты занимался знаменитый летчик-испытатель и Герой Советского Союза Марк Галлай.





Выпускные экзамены, прошедшие 17-18 января 1961 года, все шестеро сдали на отлично. Однако лучшим оказался именно Гагарин - его в итоге и назначили командиром отряда космонавтов.









Первый человек в космосе





Руководство СССР ожидало полета американцев в космос в 20-х числах апреля, поэтому решило сработать на опережение. Корабль "Восток-1" пришлось запускать на орбиту в менее безопасном для пилота состоянии, чем планировалось изначально. Из его конструкции были убраны такие элементы, как система аварийного спасения на старте, система мягкой посадки корабля и дублирующий тормозной механизм. Последнее решение было обосновано тем, что даже при полном отказе тормозов "Восток-1" провел бы на орбите не более 10 дней, а затем, вследствие естественного торможения о верхние слои атмосферы, сам бы вернулся на Землю.





Однако ситуация повернулась так, что, если бы базовый тормоз отказал, Гагарин мог вернуться на поверхность планеты уже мертвым. Дело в том, что при запуске отказал другой механизм - система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени - из-за чего ракета поднялась не на 180-200 километровую высоту, а на 302 километра выше уровня моря. При отказе тормозов на такой высоте Гагарину пришлось бы провести в космосе от 20 до 50 дней, а не 10 суток, как планировали конструкторы корабля, создавая систему жизнеобеспечения пилота "Восток-1".





К счастью, этого не произошло. Произнеся свое легендарное "Поехали!", Юрий Гагарин отправился вверх - навстречу звездам и собственному бессмертию. На орбите он сообщал о своих ощущениях, видах Земли, звезд и солнца. Также космонавт смог первым из людей увидеть состояние невесомости: карандаш, которым он делал записи, "улетал" от него.





Проведя там в общей сложности 108 минут, "Восток-1" начал снижение. Спуск происходил по баллистической траектории, в результате чего Гагарин испытывал 8-10-кратные перегрузки. Будучи прекрасно подготовленным, космонавт сумел их вынести, однако факт того, что его корабль при соприкосновении со слоями атмосферы начал гореть, не мог его не беспокоить. По стеклам иллюминатора потекли струйки расплавленного металла, а кабина начала потрескивать.









Герой





Гагарин катапультировался из своей капсулы на 7-километровой высоте, однако приземлился совсем не там, где планировалось: он спустился с неба в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе сел Смеловка и Подгорное. Тренировки и здесь оказались полезны: первый человек, полетевший в космос, мог утонуть ледяных водах Волги, однако благодаря превосходному владению парашютом, сумел приземлиться в 1,5-2 километрах от ее берега.





Гагарина встретили и отвезли в Москву. Перед самим приездом космонавта в столицу первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев срочно позвонил министру обороны маршалу Малиновскому и потребовал от того немедленно повысить пионера советской космонавтики в звании. Тот, согласно воспоминаниям сына Хрущева, нехотя согласился присвоить тогда еще старшему лейтенанту Гагарину звание капитала. Руководитель СССР рассердился: "Какого капитана? Вы ему хоть майора дайте".





В итоге во всех сообщениях ТАСС 12 апреля уже говорилось о "майоре Юрии Гагарине". Космонавт прилетел в Москву с почетным авиационным эскортом. Он показался в небе над столицей и приземлился во Внуково, где молодого человека ожидал поистине роскошный прием: ликующие люди, журналисты, цветы, награды и благодарности от руководства страны. На Красной площади прошел митинг, на котором Никита Хрущев объявил о присвоении Гагарину званий Герой Советского Союза и "Летчик-космонавт".





Бессмертие





Юрий Гагарин стал героем не только в своей стране, но и во всем мире - человечество справедливо рассматривало его достижение как огромный шаг вперед для всего вида Homo sapiens. Следующие семь лет космонавт провел в поездках по стране и за рубежом, вел большую общественно-политическую работу. Справедливо будет отметить, что за всю историю существования коммунистических идей никто не сделал для их популяризации больше, чем он. Тот факт, что первым человеком в космосе был именно советский гражданин, для многих стал поводом поверить в идеалы коммунизма.





Спустя годы Гагарин начал готовиться к новому полету на космическом корабле. Однако 27 марта 1968 года случилась трагедия: выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области, первый космонавт потерпел крушение и погиб.





Смерть Гагарина стала невосполнимой утратой. Несмотря на то, что в космос от СССР уже успели отправиться Герман Титов и Валентина Терешкова, именно Гагарин был символом превосходства человека над бесконечностью небесной тверди. Его авторитет был невероятно высок, и любое сказанное им в публичном пространстве слово было способно влиять на мир. Сложно угадать, как сложилась бы российская и мировая история, проживи Юрий Гагарин вплоть до сегодняшнего дня. К сожалению, мы об этом уже никогда не узнаем.





Ранее генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов заявил, что российские космонавты выйдут в открытый космос предположительно в апреле-мае 2023 года.