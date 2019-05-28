Дни славянской письменности и культуры

Сразу несколько встреч, концертов и праздничных мероприятий состоялось в рамках программы Дней славянской письменности и культуры в Алматы с 24 по 26 мая 2019 года. Их организаторами выступили Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы, представительство Россотрудничества в Республике Казахстан, Союз православных граждан Казахстана, Русский культурный центр Алматы.

24 мая 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы состоялось традиционное награждение активных участников мероприятий представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Среди награждённых - организаторы и участники Пушкинского фестиваля, литературных конкурсов, концертов и творческих встреч, посвящённых Году театра в Российской Федерации. Всем награждённым были вручены книги и сладкие подарки от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. По окончании церемонии награждения состоялся праздничный концерт.

25 мая 2019 года в моле "Апорт" прошёл гала-концерт творческих коллективов города, в котором приняли участие такие полюбившиеся публике ансамбли как "Горец" и "Зори Семиречья" из Алматы, "Сударушка" из Капшагая и многие другие. Характерной особенностью праздника стали творческие мастерские от ведущих мастеров народных промыслов города. Юные алмаатинцы расписывали пряничных матрёшек, разрисовывали изображения героев русских народных сказок, учились народным танцам. Они также смогли принять участие в анимационной программе, многочисленных конкурсах и викторинах.

Сразу два концерта состоялись 26 мая 2019 года. В Музее армии воспитанники оркестра русских народных инструментов Евгения Простомолотова пригласили горожан на программу "Сокровища русского мира" с участием российской оперной дивы Евгении Смольяниной. В концерте прозвучали произведения российских и казахстанских композиторов.

Государственная филармония имени Жамбыла открыла свои двери для зрителей ежегодного Пасхального концерта, в котором приняли участие профессиональные и самодеятельные коллективы Алматинской епархии и учреждений культуры города.

Грандиозным гала-концертом "Радуга Жетысу" 24 мая 2019 года завершился в Талдыкоргане Восемнадцатый Фестиваль славянской культуры и письменности в Алматинской области. В красочном шоу приняли участие коллективы из Алматы, Алматинской области и гости из Российской Федерации.

Гости гала-концерта, собравшиеся на площади перед домом Дружбы, смогли насладиться танцевальным искусством коллективов, представивших сюиту, состоящую из танцев народов, проживающих в Семиречье. Интересующиеся народными промыслами стали посетителями ярмарки, на которой были представлены изделия из войлока, бисера, металла и дерева.

Специальным гостем фестиваля стал ансамбль казачьей песни "Чёрный ворон" из села Волчиха Алтайского края. Вместе с фольклорным ансамблем "Поречье" из Павлодара и ансамблем "Казаки Прииртышья" из города Семея коллектив исполнил специально подготовленную программу, рассказывающую о культуре, быте и истории казаков, проживавших в разных концах России и Казахстана. Звучали песенные композиции, которые объединяли темы дружбы, любви, защиты родного края и народных устоев и традиций.

Концерт длился до глубокой ночи, и зрители смогли увидеть выступления самодеятельных и профессиональных коллективов, принять участие в викторинах, народных обрядах. Собравшиеся подпевали полюбившимся исполнителям и даже временами пускались в пляс под задорный аккомпанемент баяна. Завершилась программа выступлением молодёжных рок-групп города.

Организаторами фестиваля выступил Русский этнокультурный центр Алматинской области при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и региональной Ассамблеи народа Казахстана.

Региональный координатор Странового совета Наталья Белик отметила, что Алматинская область, издавна называемая Землё семи рек (Жетысу), является одним из самых полиэтничных регионов страны. Именно поэтому проведение Фестиваля славянской культуры и письменности, дающего возможность ближе познакомиться с культурой людей, живущих с тобой в одном селе, одном городе, одной стране, так важно для жителей Талдыкоргана и гостей города.

День Славянской письменности и культуры состоялся 24 мая 2019 года в Центральном парке культуры Шымкента. Организаторами этого масштабного действа выступило Славянское этнокультурное объединение города Шымкент при содействии представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Гостей праздника ждала обширная интересная программа, в которой приняли участие детская школа искусств, Шымкентский городской русский драматический театр, Театр кукол и юного зрителя, художественная школа, Шымкент-цирк, музыкальный колледж города Шымкента, Туркестанская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина, Туркестанская областная библиотека имени Ы. Алтынсарина, детская юношеская спортивная школа силовых видов искусств, ТОО "Орион", танцевально-вокальный коллектив Молодежного крыла "Славяночка", колледж легкой промышленности и сервиса № 5, творческие коллективы Дворца школьников.

На аллеях парка было организовано сразу несколько досуговых зон. Детей и взрослых посетителей ожидали настоящие состязания спортсменов, театрализованная программа с участием лучших номеров художественной самодеятельности; конкурс рисунков на асфальте и мольбертах; выставка художественной литературы; показательные цирковые выступления; показ народно-сценических русских костюмов; показ новых дизайнерских коллекций.

В этом году ко Дню славянской письменности и культуры было приурочено проведение ставшего традиционным фестиваля "Русская песня - русская душа". Слушатели с восторгом встречали выступление детских песенных коллективов, Народного хора ветеранов и казачьего хора "Светоч". Песенные номера сменялись веселыми плясовыми в исполнении народных и профессиональных коллективов. Зрители активно поддерживали артистов, зачастую сами пускались в пляс и подпевали знакомым с детства мотивам.

Гостей праздника также ждала ярмарка "сладкоежек", где в широком ассортименте были представлены традиционные блюда русской кухни и мёд от местных производителей. Огромный интерес вызвали фотозоны, оформленные в народном стиле и ярмарка изделий народных умельцев.

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