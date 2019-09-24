Поэтический вечер в Алматы

Поэтический вечер "Я открыл поэта" состоялся 21 сентября 2019 года в Специализированном лицее для одарённых школьников №165 в Алматы. Вечер был посвящён творчеству казахстанского поэта советского периода Мукагали Макатаева, которого часто называли "самородком из казахской глубинки".



Проживший короткую яркую жизнь (1931-1976 годы) Мукагали Макатаев был очень популярен при жизни, многие его стихи были положены на музыку. Среди своих учителей он называл таких корифеев, как Абай, Мухтар Ауэзов, Александр Сергеевич Пушкин, Александр Блок. По свидетельству современников, простые казахстанцы встретили известие о безвременной кончине поэта со слезами на глазах, настолько в народе была популярна его лирика.



В бурные 90-е годы двадцатого века и позднее его творчество было незаслуженно забыто. И лишь совсем недавно, в 2019 году, творчество Макатаева было открыто вновь благодаря вышедшей в свет книге доктора филологический наук, профессора Сауле Абишевой "Поэтический мир Мукагали Макатаева". Профессор Абишева, посвятившая 15 лет своей жизни созданию этого фундаментального труда, впервые перевела многие стихи поэта на русский язык.



Обо всём этом гости вечера узнали из литературной композиции, подготовленной учащимися десятого класса лицея. Именно в их исполнении прозвучали стихи Мукагали Макатаева, в которых исследователи находят параллели с творчеством русского самородка из глубинки - Сергея Есенина. Именно в стихах этих двух великих поэтов отразилось всё богатство родной природы, трепетного отношения к ней со стороны обычных людей.



В исполнении Сауле Абишевой прозвучало впервые переведённое на русский язык стихотворение Мукагали Макатаева "Вспомни обо мне", ставшее фактически духовным завещанием поэта. Завершился вечер традиционными отзывами участников о том, что именно нового они открыли для себя и почему эпиграфом литературной композиции стали строки: "Всё проходит через сердце поэта".



Вечер состоялся в рамках празднования Дня языков и Года книги в СНГ.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства