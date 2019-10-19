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Выставка из фондов российской государственной библиотеки искусств в Алматы

18.10.2019, 01:26 17227
Выставка гравюр "Костюм народов России в графике XVIII-XIX веков" из фондов РГБИ открылась в Национальной библиотеке Республики Казахстан в Алматы. В экспозицию вошли редчайшие произведения, изображающие костюмы и быт народов, населявших многонациональную Российскую империю в XVIII-XIX веках.
 
Выставку представила известный литературовед, библиограф, кандидат филологических наук, директор РГБИ Ада Колганова. Она отметила, что народный костюм - произведение искусства, которое посредством формы, цвета и орнамента раскрывает тайны понимания каждым народом законов мироздания. Российская государственная библиотека искусств с первых лет работы уделяет огромное внимание комплектованию книжных и художественных изданий по истории одежды разных стран и народов. В её фондах, помимо русского костюма всех областей, широко представлены костюмы народов Кавказа, Поволжья, Крайнего Севера, Сибири, Средней Азии.
 
Для экспозиции были отобраны работы нескольких выдающихся мастеров, среди которых Корнелий де Бруин, ставший в XVIII веке первым иностранцем, получившим возможность зарисовать жизнь народов России. Огромную ценность представляют гравюры этнографа, натуралиста и рисовальщика Иоганна-Готлиба Георги, дающие подробное представление об одежде народов России 
 
Среди произведений русских художников графиков особое место заняли работы академика исторической живописи Емельяна Корнеева, впервые опубликованные в Париже в 1812 году. В экспозицию вошли также листы из альбома "Народы России: таблицы в красках", выпущенного этнографом, хранителем Дашковского этнографического музея в Москве Николаем Янчуком. 
 
Выставка продлится в Национальной библиотеке до начала декабря и даст возможность всем ценителям прекрасного полюбоваться красотой и оригинальностью народных костюмов и по достоинству оценить неповторимую художественную манеру каждого автора. 
 
По окончании церемонии открытия состоялась лекция-практикум Ады Колгановой "Библиотека помогает национальному искусству". 
 

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