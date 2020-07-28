Есенинские чтения в Алматы

Есенинские чтения, посвящённые 125-летию со дня рождения великого поэта, состоялись 27 июля 2020 года на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Алматы. В них приняли участие юные воспитанники общественного фонда "Право на любовь" под руководством Марии Макаровой.





Ребята представили на суд зрителей свои любимые стихи Сергея Есенина, рассказывающие о России, её удивительной природе и сложной судьбе. "Гляну в поле, гляну в небо", "С добрым утром!", "Черёмуха", "Топи да болота"," Поёт зима, аукает" сменялись тонкой, пронзительной лирической нотой в таких произведениях как "Разбуди меня завтра рано", "Письмо матери", "Шаганэ ты моя, Шаганэ".





В чтениях приняли участие Кира Рыжих, Давид Арашкевич, Екатерина Клокова, Илана Арашкевич, София Бабенко, Михаил Киштов, Адам Арашкевич, Нащлы Бату, Рамина Заитова.





Юбилейные чтения, посвящённые творчеству Сергея Есенина, - вторые в цикле юбилейных литературных чтений, рассказывающих о поэтах-юбилярах 2020 года. Проект создан фондом "Право на любовь" при содействии представительства Россотрудничества в Республике Казахстан в условиях карантина.





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