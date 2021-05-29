Си Цзиньпин процитировал труды китайских классиков

1. "Взвешенное потребление природных ресурсов"

Индустриализация создавала беспрецедентные материальные блага, однако это процветание дорого обходится природе.

По данным Global Footprint Network, люди сегодня расходуют столько экологических ресурсов, сколько смогли бы обеспечить только 1,6 такой планеты, как Земля. Это означает, что Земле требуется один год и восемь месяцев, чтобы восстановить то, что люди используют за год.

Выступая с идеей о том, что "чистые реки и зеленые горы - бесценное сокровище", председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал, что "защита экологии и содействие устойчивому развитию - наши общие обязательства". У нас только одна Земля, напоминал он.

Взвешенное потребление природных ресурсов - ключ к сохранению окружающей среды. Мы должны стремиться к более простому, зеленому и низкоуглеродному образу жизни, выступать против чрезмерности и расточительности, делать акцент на экологии и здоровье", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин 28 апреля 2019 года.

На церемонии открытия Международной садоводческой выставки в 2019 году китайский лидер указал путь к сохранению окружающей среды, процитировав отрывок из "Цзы жи тун цзянь" ("Всепроницающее зерцало, управлению помогающее") - новаторского труда китайской историографии авторства Сыма Гуана (1019-1086 годы), жившего во времена правления династии Северная Сун (960-1127 годы).

Идея ограниченного использования ресурсов приобрела новое значение в современном Китае. Как отметил Си Цзиньпин в своем выступлении, модель развития, при которой "кур убивают ради яиц, а озера осушают ради рыбы", тупиковая. "Будущее будет озарено экологически чистым развитием, которое соответствует законам природы", - добавил китайский лидер.

Стремление к экологически чистому, низкоуглеродному и инновационному развитию является основой усилий, которые Китай прилагает, чтобы стать современной социалистической страной.

В 2018 году Китай впервые включил идею построения экологической цивилизации в свою Конституцию. К 2030 году страна планирует достичь пика выбросов углекислого газа, а к 2060 году - углеродной нейтральности.

В 14-м пятилетнем плане (2021-2025 годы) содержится обещание снизить потребление энергии на единицу ВВП и выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.

Китай также намерен к 2030 году увеличить объем своего лесного фонда на 6 млрд кубометров по сравнению с 2005 годом и довести общую мощность ветровой и солнечной энергетики до 1,2 млрд киловатт.

2. "Тот, кого поддерживает народ, обретёт всё государство, а тот, кто утратит народную поддержку, потеряет страну"

2020 год принес одно из самых тяжёлых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов людей. Китай, самая густонаселенная страна в мире, встретил коронавирус "народным сопротивлением", с самого начала защищая жизнь и здоровье людей. Для Китая не нова идея о том, что человек должен быть на первом месте. Как в 2016 году сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "наша партия и народ - едины, они всегда были тесно связаны. Это - базовая гарантия победы партии над трудностями и рисками. Как говорится, "тот, кого поддерживает народ, обретёт всё государство, а тот, кто утратит народную поддержку, потеряет страну".

Эта классическая цитата - из "Книги ритуалов" ("Ли цзи"), созданной более 2000 лет назад и включённой в состав конфуцианского "Пятикнижия". И эта мудрость остается актуальной и по сей день. В качестве доказательства достаточно взглянуть на то, как Китай справился с новой вспышкой коронавируса. Когда стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, китайское правительство взяло на себя ответственность и приложило усилия, чтобы вывести страну и её народ из беды.

3. "Слова должны быть такими, чтобы им можно было доверять, действия должны быть решительными"

Слова должны быть такими, чтобы им можно было доверять, действия должны быть решительными", - сказал более 2000 лет назад Конфуций. Председатель КНР Си Цзиньпин нередко вспоминает эту фразу, говоря о развитии китайской цивилизации. Китай оставался верным этому принципу на протяжении всего пути своего развития, и пятилетние планы - хорошее тому подтверждение.

Планировать цели развития по пятилеткам Китай начал в 1953 году, и на сегодня разработал и реализовал уже 13 пятилетних планов. Чем успешнее шло развитие экономики, тем масштабнее становились задачи.

Взять, к примеру, ликвидацию нищеты в сельских районах. Эта цель была одним из приоритетов 13-й пятилетки. За 8 лет - к 2020-му году - КНР удалось вывести из-за черты бедности почти 100 млн сельских жителей.

Не меньшее внимание в стране уделяют и выполнению международных обязательств, в том числе борьбе с изменением климата.

В 2009-м году на саммите в Копенгагене Китай обещал нарастить потребление неископаемых (или экологичных) видов топлива и довести их удельный вес в своем энергобалансе до 15% к 2020-му году. Задачу удалось выполнить досрочно. По официальной статистике, уже 2019-м году показатель увеличился до 15,3%. По данным Министерства экологии и окружающей среды КНР, с 2005 года уровень выбросов на единицу ВВП снизился почти вполовину. Эта цель была также выполнена раньше срока.

В 2021 году Китай начал программу модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана (2021-2025). В этот период страна планирует удержать показатель безработицы в городах на уровне ниже 5,5%, а также ежегодно увеличивать расходы на исследования и разработки на 7%.

Также Китай планирует уменьшить потребление энергии на единицу ВВП на 13,5% и сократить эмиссии углекислого года на 18%. По планам, это поможет построить "зеленую" экономику и достичь целей по сокращению вредных выбросов. "Страна пройдет пик выбросов диоксида углерода до 2030-го года и достигнет углеродной нейтральности до 2060-го", - заявил Си Цзиньпин на климатическом саммите в апреле. Задача, как отмечают эксперты, не из простых, и в ее решении КНР придется приложить множество усилий.

В период 14-й пятилетки мы должны ориентироваться на интересы общества, чтобы каждый ощутил перемены к лучшему. Мы должны стараться обеспечивать повышение уровня жизни в процессе стимулирования высококачественного развития. Мы должны больше фокусироваться на проблемах людей и путях их решения, принимать точечные меры, реализовывать их одну за другой, год за годом, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и были довольны" - подчеркнул Си Цзиньпин.

4. "Следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы"

Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на территории равнины Чэнду в течение 2000 лет.

Будучи одной из старейших и до сих пор работающих подобных систем в мире, Дуцзянъянь - пример мудрого взаимодействия человека и природы.

Энциклопедия для простого народа" - это энциклопедия по вопросам сельского хозяйства, созданная в шестом веке. В ней говорится: "Следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы".

Эта классическая цитата все еще влияет на современный Китай, который проводит "зеленую" трансформацию в социально-экономическом развитии.

Ссылаясь на эту древнюю фразу на встрече, посвященной защите окружающей среды, в мае 2018-го года председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность единения неба, земли и человека, связи экосистемы и человеческой цивилизации, следования законам природы.

Расцвет или падение цивилизаций связаны с их отношениями с природой", - добавил он.

Энциклопедия для простого народа" была завершена Цзя Сысе в период династии Северная Вэй (386-534).

Цзя Сысе в качестве примера привел выращивание зерновых, проиллюстрировав фразу "следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы", - объясняет профессор древнекитайской литературы Центрального Южного университета Китая.

В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021-2025) социально-экономического развития и долгосрочными целями страны до 2035 года, существенное место в процессе модернизации страны займут шаги по достижению гармонии между человеком и природой.

По плану Китай снизит потребление энергии на единицу ВВП и эмиссию углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18%, соответственно.

В прошлом сентябре Китай анонсировал, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

В основе этого важного стратегического решения - наше чувство ответственности за строительство сообщества единой судьбы и наше осознание необходимости безопасного устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин на саммите лидеров по климату 22 апреля 2021 года.

На фоне беспрецедентных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, Си Цзиньпин призвал участников саммита принять беспрецедентные действия.

Он подчеркнул, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, зеленому развитию, систематическому управлению, подходу, основанному на нуждах людей, мультилатерализму, принципу общей, но дифференцированной ответственности.

Чтобы усовершенствовать глобальные усилия по сохранению биоразнообразия в мире, в октябре 2021 года Китай проведет 15-ую конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

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