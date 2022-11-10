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Совместное заявление государств–членов ОДКБ

09.11.2022, 13:38 2196
Совместное заявление государств–членов ОДКБ
Фото: Depositphotos
77 лет назад Победы над "коричневой чумой" удалось добиться благодаря решающему вкладу народов наших государств, вставших в единый строй на борьбу с фашизмом, а также благодаря трудовому подвигу наших граждан в тылу. В те суровые годы ярко проявилась беззаветная самоотверженность и патриотизм наших соотечественников, ценой своей жизни освободивших народы Европы и других стран мира от нацистского порабощения, сообщает МИД РФ.
 
Свой вклад в Победу над человеконенавистнической идеологией внесла и Антигитлеровская коалиция, ставшая уникальным примером объединения стран с различными политическими системами во имя общей цели.
 
Сохранить правду и память о бессмертном подвиге - наш священный долг и действенный инструмент предотвращения возрождения нацизма. Нельзя забывать о том, что современные поколения существуют благодаря той Победе и пользуются ее плодами. 
 
Категорически не приемлем и решительно осуждаем целенаправленные политически ангажированные кампании в отдельных странах по переписыванию истории, пересмотру и искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны Антигитлеровской коалиции.
 
В равной степени считаем недопустимой, кощунственной и циничной героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против Антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации.
 
Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков и в этой связи настоятельно призываем государства в полной мере выполнять их соответствующие обязательства, в частности по статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года. Государства, на территории которых происходили сражения Второй мировой войны, несут особую ответственность за сохранение памятников героям-победителям. Заявляем о необходимости бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом. Вандализм в отношении таких памятных объектов не имеет оправдания.
 
Помня об уроках прошедшей войны, полагаем, что сегодня важно не просто чтить память погибших за свободу и мир на Земле, но и всеми силами отстаивать цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны.
 

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Великая Октябрьская социалистическая революция

07.11.2022, 11:34 12651
Великая Октябрьская социалистическая революция
Фото: rubaltic.ru
Великая Октябрьская социалистическая революция - процесс революционного установления советской власти на территории России с октября 1917 года по март 1918 года, в результате которого было свергнуто буржуазное временное правительство, а власть была передана Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сообщает издание kommynist.ru.
 
Великая Октябрьская социалистическая революция явилась результатом внутренних конфликтов, накапливавшихся в российском обществе по меньшей мере с середины XIX века, порожденного ими революционного процесса, переросшего позже в первую мировую войну. Ее победа в России обеспечила практическую возможность глобального эксперимента по построению социализма в отдельно взятой стране. Революция имела глобальный характер, фактически полностью изменив историю человечества в ХХ веке, и привела к формированию на политической карте мира социалистического лагеря, существующего по сей день и каждодневно демонстрирующего всему миру преимущества социалистического строя над капиталистическим.
 
Причины и предпосылки
 
После реформ 60-70-х гг. XIX века, затронувших все стороны жизни общества, в России ускорился процесс развития капитализма. Но ускоряя сверху рост промышленного производства, самодержавие стремилось не допустить усиления политического влияния буржуазии, сохранить архаичную систему землевладения. В результате первой русской революции 1905-1907 гг. был сделан еще один шаг по превращению феодальной монархии в буржуазную. Царизм пошел на ряд уступок: была разрешена деятельность политических партий, профсоюзов, других общественных организаций; создана Государственная дума; расширены права печати. Однако целостное буржуазное общество в России не сложилось. Его внутренние противоречия до предела обострила Первая мировая война.
 
С середины 1916 года в России начался спад промышленного и сельскохозяйственного производства. Укрепившиеся в Думе, земствах, городских думах, военно-промышленных комитетах представители либерально-буржуазной оппозиции настаивали на создании Думы и правительства, пользующихся доверием страны. Праворадикальные круги, наоборот, призывали к роспуску Думы. Царь, осознавая пагубные последствия проведения радикальных, политических и других реформ в ходе войны, требующей политической стабильности, не спешил, однако, и с "закручиванием гаек". Он надеялся, что успех намеченного на весну 1917 г. наступления на Германию войск Антанты с востока и запада внесет успокоение в умы. Однако таким надеждам уже не суждено было сбыться.

 
Февральская буржуазно-демократическая революция и свержение самодержавия
 
С 23 февраля 1917 года в Петрограде в связи с продовольственными трудностями начались митинги, забастовки, демонстрации рабочих. 26 февраля власти попытались подавить народные выступления силой оружия. Это в свою очередь вызвало неповиновение в запасных частях Петроградского гарнизона, не желавших отправки на фронт, и восстание части из них утром 27 февраля. В результате восставшие солдаты соединились с бастующими рабочими. В этот же день в Государственной думе был образован Временный комитет Государственной думы во главе с председателем Думы М. В. Родзянко. В ночь с 27 на 28 февраля Комитет объявил о взятии власти "в свои руки восстановления государственного и общественного порядка". В тот же день был создан Петроградский Совет рабочих депутатов, призвавший народ к окончательному свержению старой власти. К утру 28 февраля восстание в Петрограде победило.
 
В ночь с 1 на 2 марта по соглашению Временного комитета Государственной думы с Исполнительным комитетом Петроградского Совета было сформировано Временное правительство во главе с Председателем Главного комитета Всероссийского земского Союза князем Г. Е. Львовым. В правительство вошли представители различных буржуазных партий: лидер кадетов П. Н. Милюков, лидер октябристов А. И. Гучков и другие, а также социалист А. Ф. Керенский.
 
В ночь на 2 марта Петроградский Совет принял приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, где говорилось об избрании солдатских комитетов в частях и подразделениях, подчинении воинских частей во всех политических выступлениях Совету, передаче оружия под контроль солдатских комитетов. Аналогичные порядки устанавливались и за пределами Петроградского гарнизона, что подрывало боеспособность армии.
 
Вечером 2 марта император Николай II отрекся от престола. В результате в стране возникло двоевластие со стороны буржуазного Временного правительства ("власть без силы") и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ("сила без власти").
 
Уже 3 марта Временное правительство заявило о своём стремлении довести войну до победного конца, пообещало ввести ряд политических свобод, приступить к подготовке созыва Учредительного собрания, провести экономические реформы. Впоследствии выборы в Учредительное собрание и реформы оттягивались по принципу: сначала победа на фронте, потом - реформы. Лидеры Петросовета, исходившие из тезиса о незрелости России для социализма, заняли позицию условной поддержки буржуазного Временного правительства и контроля за его действиями.
 
Большевики активно участвовали в февральских массовых выступлениях, но первоначально уступали по популярности меньшевикам и эсерам. Так, в исполком Петрограда из 15 человек были избраны только 2 большевика. До апреля 1917 года большевики стояли на позициях условной поддержки Временного правительства. 3 апреля в Петроград из эмиграции вернулся лидер большевиков В. И. Ленин. В своей знаменитой работе "Апрельские тезисы", одобренной VII Всероссийской конференцией РСДРП(б), он обосновал радикальный политический курс партии: "никакой поддержки Временному правительству", ни малейших уступок "революционному оборончеству", пропаганда идеи о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую, переход всей власти Советам, конфискация помещичьих земель и их национализация.
 
Тем временем ситуация накалялась. Заявление министра иностранных дел П. Н. Милюкова вести войну до победного конца вызвало апрельский кризис. Мощные демонстрации протеста вынудили уйти в отставку ряд министров Временного правительства. Кроме того, в него вошли представители меньшевиков и эсеров. Большевики тем временем приобретали всё большую популярность. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года Ленин открыто заявил, что его партия "готовая взять власть целиком". Это заявление было подкреплено мощными демонстрациями под лозунгом "Вся власть Советам!".

 
Июльский кризис и диктатура Временного правительства
 
18 июня началось плохо подготовленное наступление не желавшей воевать русской армии на Юго-Западном фронте. Правительство, связанное обязательствами с союзниками, рассчитывало в случае успеха поднять свой авторитет. Но наступление захлебнулось. И уже 4 июля в Петрограде, Москве, Киеве и других городах прошли антиправительственные манифестации рабочих и солдат. В Петрограде демонстрация собрала около полумиллиона человек. На улицах возникли стихийные перестрелки. Это обстоятельство позволило Временному правительству объявить город на военном положении. Ряд частей были разоружены и выведены из города, был закрыт печатный орган РСДРП(б) газета "Правда". 6 июля правительство приказало арестовать Ленина и других руководителей большевистской партии. 7 июля Г. Е. Львов ушел в отставку, а Временное правительство возглавил Керенский. Заручившись поддержкой ЦИК Советов, правительство сосредоточило в своих руках неограниченные полномочия, фактически установив свою диктатуру. 12 июля на фронте была введена смертная казнь и учреждены "военно-революционные" суды.
 
Корниловский мятеж
 
Правительство, стремясь заручиться поддержкой общественности, 12-15 августа созвало в Москве государственное совещание, на котором присутствовали около 2,5 тыс. представителей различных организаций. Совещание подтвердило растущую популярность Верховного главнокомандующего русской армией генерала Л. Г. Корнилова, потребовавшего в начале августа от Керенского милитаризации фабрик и заводов, железных дорог, введения смертной казни в тылу. По договоренности с Керенским Корнилов 25 августа двинул фронтовые части в Петроград. Керенский неожиданно объявил Корнилова мятежником и отстранил от занимаемых полномочий, но Корнилов не подчинился. Однако его выступление парализовала массовая мобилизация трудящихся, в которой активное участие приняли большевики. Были созданы отряды Красной гвардии, блокированы железные дороги, в корниловские части посланы агитаторы. Борьба с корниловским мятежом способствовала полевению масс: 31 августа Петроградский, 5 сентября Московский Советы приняли большевистские резолюции о переходе всей власти к Советам. Петросовет возглавил Л. Д. Троцкий, Московский - В. П. Ногин. В итоге правые обвинили Керенского в предательстве, левые не простили ему "соглашательства" с буржуазией.
 
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде
 
1 сентября Временное правительство после нескольких месяцев безуспешных попыток установить в стране конституционную монархию, провозгласило Россию республикой и созвало совещание представителей общественных организаций. Это Всероссийское демократическое совещание Керенский, чувствуя падение своего влияния в Советах, пытался противопоставить авторитету II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, намеченного на октябрь.
 
Однако антивоенное, стачечное и крестьянское движение продолжало шириться. Под давлением Ленина 10 октября большевистский ЦК принял решение о подготовке вооруженного восстания. Под предлогом защиты столицы от наступавшей германской армии большевики предложили Петроградскому Совету создать Революционный комитет обороны. 12 октября исполком Петросовета утвердил положение о Петроградском Военно-Революционном комитете (ВРК), дававшее ему крайне широкие полномочия. 16 октября на заседании ЦК РСДРП(б) для руководства восстанием создаётся военно-революционный партийный центр, в который вошли А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. Урицкий. 21 октября избирается бюро ВРК: большевики - Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, А. Д. Садовский; левые эсеры - П. Е. Лазимир, Г. Н. Сухарьков. ВРК направил своих комиссаров в воинские части, на склады оружия и боеприпасов, в Петропавловскую крепость, на промышленные предприятия, железные дороги, учреждения, в штаб Петроградского военного округа. В ответ на отказ командующего Петроградским военным округом Г. Н. Полковникова признать полномочия комиссаров ВРК 22 октября призвал петроградский гарнизон не исполнять приказов командования без его санкции. Начиная с этого времени, без разрешения комиссаров ВРК не выполнялось ни одно распоряжение.
 
24 октября, выступая в Предпарламенте, А. Ф. Керенский заявил о начале большевистского восстания и потребовал чрезвычайных полномочий для его подавления. Вечером 24 октября делегация умеренно социалистических групп Предпарламента посетила Керенского и сообщила о принятой резолюции, отказывающей Временному правительству в решительной поддержке. Керенский заявил, что завтра Временное правительство подаст в отставку. Один из лидеров меньшевиков и эсеро-меньшевистского ВЦИК Советов Ф. И. Дан отметил, что Керенский своим вмешательством мешает им вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания. А тем временем отряды ВРК, состоявшие из революционных солдат, матросов и рабочих-красногвардейцев стали занимать ключевые пункты столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции и другие стратегически важные учреждения. Попытки Временного правительства оказать сопротивление успехом не увенчались.
 
К утру 25 октября Зимний дворец, в котором оно размещалось, оказался полностью изолированным, что позволило Петроградскому ВРК обратиться с воззванием "К гражданам России", написанным Лениным, в котором говорилось, что Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки ВРК - органа Петроградского Совета.
 
Днём 25 октября революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился Предпарламент, и распустили его; матросами были заняты Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб.
 
В 14:35 открылось экстренное заседание Петроградского совета. Совет заслушал сообщение о том, что Временное правительство низложено. С докладом о текущем моменте выступил Ленин. К 6 часам дня революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. В 21:40 по сигналу из Петропавловской крепости прогремел холостой выстрел "Авроры", начался штурм Зимнего дворца. Керенский накануне штурма бежал из Петрограда. В 2 часа ночи 26 октября Зимний дворец был полностью занят восставшими. Временное правительство было арестовано.
 
Когда штурм Зимнего дворца был в самом разгаре, в Петрограде в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на который прибыло 649 депутатов, из них 390 большевиков, 160 эсеров, 72 меньшевика. Группа меньшевиков и правых эсеров огласила декларацию протеста "против военного заговора и захвата власти" большевиками, после чего покинула съезд. Съезд принял Декрет о мире (с предложением воюющим странам приступить к переговорам о заключении мира без аннексий и контрибуций) и Декрет о земле (вся земля, объявленная всенародной собственностью, без выкупа передавалась крестьянам), избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). На съезде также было сформировано новое правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком). Его возглавил В. И. Ленин, наркомом внутренних дел был избран А. И. Рыков, иностранных дел - Л. Д. Троцкий, по делам национальностей - И. В. Сталин. В ноябре 1917 года в совнарком вошли также левые эсеры.

 
Вооруженное восстание в Москве
 
25 октября рано утром, еще до получения сообщения из Петрограда о происшедшем перевороте, состоялось заседание московского комитета большевиков, на котором образован боевой центр партии и было принято решение о создании боевого центра Московского совета - Военно-революционного комитета. В ночь на 26 октября Московский ВРК издал приказ о приведении всех частей Московского гарнизона в боевую готовность. Одновременно с происходящим пленумом московских советов состоялось заседание гласных Московской городской думы, на котором, в противовес ВРК, был избран из представителей меньшевиков, эсеров, кадетов и других партий "Комитет общественной безопасности".
 
27 октября командующий войсками Московского военного округа Рябцев предъявил ВРК ультиматум: в течение 15 минут ликвидировать ВРК, вывести революционный гарнизон из Кремля и сдать вывезенное из арсенала Кремля оружие. ВРК отклонил ультиматум и призвал рабочих и солдат к борьбе с контрреволюционными мятежниками. Вечером на чрезвычайном общем собрании гласных районных дум принята резолюция большевиков о полном доверии ВРК как единственному органу власти в Москве. Меньшевики, эсеры и кадеты не участвовали в голосовании и демонстративно ушли с собрания.
 
В ночь на 28 октября ввиду перехода Рябцева в наступление, произошли столкновения революционных войск с юнкерами. Отряды юнкеров заняли центр города, в том числе Кремль, Арбат, Смоленский рынок, Бородинский мост, Брянский вокзал, Остоженку, Крымский мост. В ответ на это ВРК призвал рабочих к всеобщей политической забастовке.
 
На следующий день Московские революционные войска заняли Малый театр, дом губернатора в Леонтьевском переулке, Симоновский пороховой склад, Крымскую площадь с интендантскими складами и Катковским лицеем, Курско-Нижегородский и Александровский вокзалы, Почтамт и Главный телеграф. Московское бюро Викжеля сделало предложение ВРК прекратить борьбу и заключить с "Комитетом общественного спасения" перемирие. Перемирие было заключено на 24 часа и началось в 12 часов ночи.
 
Однако в связи с нарушениями условия перемирия 30-31 октября ВРК и отряды Красной Гвардии возобновили борьбу и заняли Алексеевское военное училище; Брянский вокзал, где белогвардейцы ожидали подкреплений с фронта; Крутицкие казармы; гостиница "Метрополь" и Продовольственная управа. Был взят в плен "батальон смерти", украинские полки присоединились к революционным войскам. В Московский ВРК в 6 часов вечера 31 октября прибыли делегаты от Совета крестьянских депутатов для переговоров о прекращении вооруженной борьбы. Переговоры ни к чему не привели. Совет крестьянских депутатов, находящийся под руководством эсеров, добивался восстановления свергнутой буржуазной власти. Начиная переговоры, эсеры добивались оттяжки военных действий до подхода белогвардейских подкреплений.
 
Тем временем к 1 ноября революционные войска контролировали уже практически всю Москву.
 
В 12 часов ночи 2 ноября меньшевистско-эсеровская делегация прибыла в ВРК Москвы для выяснения условий прекращения борьбы. ВРК выдвинул следующие условия: вся власть принадлежит Советам; "Комитет безопасности" должен быть распущен; белая гвардия и юнкера должны быть разоружены, им гарантируется личная неприкосновенность. До принятия этих условий ВРК отказался от каких бы то ни было переговоров. В результате "Комитет общественной безопасности" вынужден был принять все условия ВРК. В 9 часов вечера Московский ВРК отдал приказ войскам о прекращении военных действий.
 
3 ноября была распущена Московская городская дума, а на 13 ноября были назначены новые выборы. По призыву Московского ВРК и Совета профсоюзов закончена всеобщая политическая стачка в Москве в связи с победой революционного восстания. Также по предписанию ВРК освобождено 135 революционных солдат и крестьян, арестованных Временным правительством.
 
Триумфальное шествие советской власти
 
Советская власть утвердилась на большей части бывшей Российской империи с конца октября 1917 года по февраль 1918 года. Так как власть Советам передавалась относительно легко и почти без сопротивления, этот процесс был назван В. И. Лениным "Триумфальным шествием Советской власти" и под таким названием закрепился в советской историографии.
 
Более затяжным, по сравнению с восстанием в Петрограде, было руководимое большевиками вооруженное восстание в Москве. Здесь оно сопровождалось огромными жертвами с обеих сторон. В большинстве крупных промышленных центров власть переходила в руки Советов в конце октября - начале ноября 1917 года без каких-либо серьезных столкновений. Из 84 крупных городов только в 15 советская власть установилась в результате вооруженной борьбы.
 
Таким образом, власть Советов была установлена:
 
  • 25 октября - в Иваново-Вознесенске, Шуе, Костроме, Твери, Брянске, Ярославле, Рязани, Владимире, Коврове, Серпухове и Подольске;
  • 26 октября - в Двинске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Козлове и Уфе;
  • 27 октября - в Ижевске и Самаре;
  • 28 октября - в Сызрани;
  • 29 октября - в Саратове, Иркутске и Киеве;
  • 30 октября - в Красноярске, Перовске, Воронеже;
  • 1 ноября - в Ташкенте, Белгороде;
  • 2 ноября - в Минске, Нижнем Новгороде, Баку и Ярославле;
  • 4 ноября - в Царицыне;
  • 5 ноября - в Севастополе;
  • 25 ноября - в Орле;
  • 26 ноября - в Курске;
  • 28 ноября - в Калуге;
  • 29 ноября - во Владивостоке и Иркутске;
  • 4 декабря - в Самарканде;
  • 6 декабря - в Барнауле и Томске;
  • 7 декабря - в Туле.
 
В ноябре-декабре 1917 г. советская власть получила поддержку на фронтах. Первые попытки контрреволюции начать борьбу, опираясь на казачьи войска, - выступления осенью 1917 г. Корпуса генерала П. Н. Краснова под Петроградом, атаманов казачьих войск А. М. Каледина на Дону и А. И. Дутова в Оренбургской губернии - были подавлены относительно легко. Сложнее установление советской власти шло на национальных окраинах. Важную роль в ее победе сыграла "Декларация прав народов России", принятая 2 ноября 1917 г. и обещавшая народам суверенитет, равенство и право на самоопределение. В октябре 1917 г. в Белоруссии, в ноябре - в Туркестане, в январе - феврале 1918 г. На Украине и в Казахстане была провозглашена советская власть. Националистическим правительствам удалось удержаться только в Закавказье. 3 января 1918 г. ВЦИК объявил Россию Социалистической Федеративной Республикой Советов рабочих и крестьянских депутатов (РСФСР).
 
Большевики, определявшие политическую линию советской власти, которой левые эсеры пытались придерживаться (по крайней мере до марта 1918 г.), столкнулись с ожесточенным сопротивлением чиновничества (саботаж служащих госучреждений), предпринимателей (закрытие фабрик и заводов, сокрытие документации, финансовых средств в ответ на введение рабочего контроля), буржуазно-помещичьих партий (попытка организации заговоров). Ответные действия не заставили себя долго ждать. Была ограничена свобода печати, партия кадетов была объявлена партией врагов народа, стимулирована низовая инициатива масс: национализация под давлением рабочих значительного числа промышленных предприятий, "черный" уравнительный передел земли в деревне.
 
Роспуск Учредительного собрания
 
Учитывая популярность лозунга об Учредительном собрании, советское правительство в ноябре провело выборы в Учредительное собрание и 5 января 1918 созвало его. Поскольку выборы проводились по партийным спискам, подготовленным органами Временного правительства, и в период, когда еще только шло установление советской власти и её декреты не были известны значительной части населения, большинство депутатов Учредительного собрания оказалось представителями партий (меньшевики, эсеры, кадеты, националистические партии и организации), свергнутых Октябрьской революцией. Состав Учредительного собрания не отражал нового соотношения классовых сил в стране. Контрреволюционно настроенное большинство Учредительного собрания отказалось признать советскую власть, утвердить Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Поэтому 6 января по постановлению ВЦИК Учредительное собрание было распущено. Этот акт встретил повсеместную поддержку рабочих, солдат, крестьян и их Советов.

 
Последствия
 
Брестский мир
 
Занятое решением проблем внутри страны молодое советское правительство уже не могло принимать участие в Первой мировой войне, особенно после собственных заявлений о необходимости выхода России из империалистической войны.
 
Возникшая острая необходимость в перемирии была удовлетворена в декабре 1917 года в городе Брест-Литовске. Однако требования Германии отдать ей территории в 150 000 кв. км (Польша, часть Прибалтики и Белоруссии) вызвали разногласия в правительстве. Меньшая его часть во главе с Лениным настаивала на безоговорочном принятии германских условий. Большая - поддерживала Н. И. Бухарина, призывавшего к "революционной войне" с Германией всеми возможными средствами. Л. Т. Троцкий, возглавлявший делегацию и действовавший в соответствии со своими собственными взглядами, по сути, спровоцировал мощное наступление германских войск. В результате советскому правительству пришлось заключить грабительский Брестский мир 3 марта 1918 года на значительно более тяжелых условиях, передав Германии 750 000 кв. км территории и обязавшись выплатить огромную контрибуцию.
 
Гражданская война и интервенция
 
Ушедшие в подполье после установления советской власти контрреволюционные силы не собирались просто так расставаться с потерянными привилегиями и, воспользовавшись восстанием чехословацкого корпуса, перешли в наступление на Юге и Урале, тем самым спровоцировав затянувшуюся до конца 1920 года гражданскую войну. Первые атаки генерала Краснова были успешно отбиты.
 
Однако после окончания Первой мировой войны, страны Антанты, решив воспользоваться слабостью обессиленной войной и революцией Советской России для подчинения ее себе, высадили свои десанты на Юге и на Дальнем Востоке. Ставка была сделана на белых генералов. В итоге уже к осени в Сибири устанавливается диктатура адмирала Колчака; на севере главенствующую роль стал играть генерал Миллер; на северо-западе - генерал Юденич; на юге укрепляется власть командующего Добровольческой армией генерала Деникина.
 
Попытки Антанты силовым путем свергнуть советское правительство вызвали волну возмущения среди рабочего движения по всему миру. В Европе и Америке прошли массовые демонстрации под лозунгом "Руки прочь от Советской России".
 
Уже весной 1919 года, хорошо вооруженные и укомплектованные за счет Антанты армии белогвардейцев окружили советскую республику кольцом фронтов. Однако белые генералы действовали крайне несогласованно. К тому же их стремление установить на подконтрольных территориях порядки царской России вызвало бурю недовольства со стороны народных масс, что и проявилось в массовом партизанском движении.
 
В тоже время советская власть сумела стабилизировать положение в тылу, создать наконец укомплектованную и боеспособную Красную Армию, приняв политику "военного коммунизма": продразверстка и всеобщая трудовая повинность, перевод на военное положение и централизация управления промышленностью. Благодаря этому, Колчак, направлявшийся к Волге, был остановлен и отброшен войсками Восточного фронта, которые затем перешли в наступление в Сибири. Деникин был разгромлен и начал отступление, которое завершилось весной 1920 г. в Крыму.
 
В апреле 1920 года началась Советско-польская война, завершившаяся Рижским миром, по которому Польша получала значительную часть Украины и Белоруссии. Завершающим событием гражданской войны стал разгром генерала Врангеля в Крыму.
 
Образование Союза Советских Социалистических Республик
 
После того как советская власть была восстановлена на большей части бывшей Российской империи, руководства дружественных советских республик инициировали процесс создания союзного государства. В результате этого процесса 30 декабря 1922 года I съезд Советов СССР провозгласил образование нового государства - Союза Советских Социалистических Республик.
 
Союзное государство было образовано на основе РСФСР, ЗСФСР, Украинской и Белорусской ССР. С течением времени число союзных республик достигло 15.
 
Третий (Коммунистический) Интернационал
 
Практически сразу после провозглашения советской власти в России руководство РКП(б) выступило с инициативой оформления нового интернационала с целью объединения и сплочения рабочего класса планеты.
 
В январе 1918 г. В Петрограде прошло совещание представителей левых групп ряда стран Европы и Америки. А 2 марта 1919 г. В Москве начал свою работу I учредительный конгресс Коммунистического Интернационала.
 
Коминтерн ставил перед собой задачи поддержки рабочего движения по всему миру с целью осуществления мировой революции, которая бы окончательно заменила мировое капиталистическое хозяйство мировой системой коммунизма.
 
Во многом именно благодаря деятельности Коммунистического Интернационала были образованы коммунистические партии во многих странах Европы, Азии и Америки, что в конечном счете привело к их победе в Китае, Монголии, Корее и Вьетнаме и установлению в них социалистического строя.
 
Таким образом, Великая Октябрьская революция, создавшая первое социалистическое государство - Советский Союз, положила начало краху капиталистической системы во многих странах мира.
 

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии 5-го импортного ЭКСПО

05.11.2022, 15:38 17806
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии 5-го импортного ЭКСПО
Фото: Кадр с видео
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии пятого Международного импортного ЭКСПО. Цель шестидневной выставки - дать возможность компаниям со всего мира представить свою продукцию и найти бизнес-партнеров, сообщает CGTN.
 
Председатель КНР Си Цзиньпин: "​5 лет назад я объявил о планах проведения импортного ЭКСПО, исходя из целей расширения открытости и создания на емком китайском рынке широких возможностей для всего мира. За столь короткое время импортное ЭКСПО превратилось в окно формирования новой архитектоники развития, площадку расширения открытости на высоком уровне и доступное для всего мирового сообщества общественное благо".
 
В этом году в выставке принимают участие 145 стран, регионов и международных организаций. Представлены более 280 компаний из списка Fortune 500. 90% экспонентов участвовали в шанхайском ЭКСПО в прошлые годы. Стоит отметить, что нынешняя выставка стала первым крупным международным мероприятием в Китае после недавно завершившегося 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии. В своем выступлении Си Цзиньпин напомнил, что на съезде подтвердили приверженность Китая политике открытости внешнему миру. Он подчеркнул, что страна готова создавать новые возможности для мира за счет своего нового развития и стимулировать формирование открытой мировой экономики.
 
Председатель КНР Си Цзиньпин​: "Мы будем делиться со всеми странами и партнерами широкими возможностями своего огромного рынка, ускорять формирование мощного внутреннего рынка, продвигать оптимизацию и модернизацию торговли товарами, обновлять механизм развития торговли услугами, расширять импорт высококачественной продукции, создавать пилотную зону "электронной коммерции Шелкового пути" и государственные образцово-показательные зоны инновационного развития торговли услугами, содействовать креативному развитию торговли в целях высококачественного сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути"".



 

Выступление Си Цзиньпина на заключительном заседании ХХ Всекитайского съезда КПК

24.10.2022, 10:27 27036
Выступление Си Цзиньпина на заключительном заседании ХХ Всекитайского съезда КПК
Товарищи!
 
На сегодня повестка дня ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая уже исчерпана. Благодаря общим усилиям всех делегатов наш съезд увенчался полным успехом, став съездом, который позволил нам достигнуть идейного единства, укрепить уверенность, указать четкое направление и поднять боевой энтузиазм. Это съезд, высоко несущий знамя социализма с китайской спецификой, съезд для объединения сил, сплочения и мужественного движения вперед.
 
Доклад Центрального Комитета 19-го созыва, принятый съездом, высоко несет великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития, всесторонне следует идеям о социализме с китайской спецификой новой эпохи. На основе анализа внутренней и международной обстановки доклад выдвинул основную тему XX съезда партии, ретроспективно обобщил работу за истекшее пятилетие и великие преобразования за десятилетие новой эпохи, осветил такие важнейшие вопросы, как открытие новых горизонтов в китаизации и осовременивании марксизма, китайская специфика и сущностные требования китайской модернизации. Был разработан стратегический план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, а также всесторонний план по комплексному продвижению реализации общей схемы пятиединого строительства и скоординированному осуществлению четырехаспектной всесторонней стратегической концепции. Было указано направление и утверждено руководство к действию для дальнейшего развития дела партии и государства в новом походе в новую эпоху, для осуществления намеченной к столетию КНР цели. Доклад, будучи квинтэссенцией мудрости партии и народа, являет собой политическую декларацию и программу действий нашей партии, сплачивающей и ведущей за собой многонациональный народ Китая в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой, а также программный документ марксизма.

 
В докладе о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва, принятом съездом, были подведены итоги работы комиссий по проверке дисциплины всех уровней со времени XIX съезда КПК, которые вели практические поиски и достигли важных результатов в продвижении всестороннего устрожения внутрипартийного управления под твердым руководством ЦК КПК. Доклад глубоко осветил исключительную важность углубленного осуществления всестороннего устрожения внутрипартийного управления и интенсивного продвижения партийного строительства как новой великой программы в новую эпоху для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации. В нем раскрыто огромное значение направления социальных преобразований с помощью революционных самопреобразований партии, продемонстрирована непоколебимая решимость партии продвигать работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, а также борьбу с коррупцией, сохраняя трезвость и настойчивость в постоянном осуществлении всестороннего устрожения внутрипартийного управления.
 
Принятый съездом Проект пересмотренного Устава партии воплощает в себе достижения партии в сфере теоретических, практических и институциональных инноваций, полученные со времени XIX съезда, выдвинул четкие требования относительно отстаивания и усиления всестороннего партийного руководства, непоколебимого продвижения всестороннего устрожения внутрипартийного управления, неизменного осуществления и совершенствования партийного строительства, способствования революционным самопреобразованиям партии.
 
Съезд избрал Центральный Комитет нового созыва, в котором сконцентрированы руководящий костяк и выдающиеся представители партии из разных районов, разных ведомств, разных сфер деятельности и разных отраслей. ЦК нового созыва, отличающийся высокими личностными качествами всех его членов, их равномерным размещением и рациональной структурой, отвечает требованиям ЦК КПК и ожиданиям кадровых работников и народных масс, соответствует реальному состоянию руководящих составов и рядов кадровых работников. Он непременно справится с важными историческими задачами всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации, сплачивая и ведя за собой всю партию и многонациональный народ страны. На съезде также избрана Центральная комиссия по проверке дисциплины нового созыва.
 
Мы уверены, что все утвержденные XХ съездом партии решения и планы, а равно и все его результаты непременно будут играть чрезвычайно важную руководящую и гарантирующую роль во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации и в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой.

 
Мы как делегаты Всекитайского съезда КПК несем на себе славную миссию и огромную ответственность. Мы обязательно должны твердо помнить изначальную цель и возложенную на нас миссию, укреплять свои идеалы и убеждения, развивать великий дух основания КПК, добросовестно изучать и усваивать теорию, линию, курс и политику партии, реализовывать на практике стратегический план ЦК КПК по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, еще более сознательно изучать, соблюдать, претворять в жизнь и оберегать Устав партии, сохранять наивысшую степень идеологического, политического и практического единения с ЦК КПК. Мы обязательно должны крепко-накрепко запомнить, что страна - это ее народ, народ - это страна, воплощать в жизнь основную цель партии – беззаветное служение народу, сохранять кровные связи с народными массами, всегда быть вместе с народом, жить с ним одними думами и вместе с ним трудиться, активно выражать чаяния и мнения многочисленных членов партии и народных масс, правильно исполнять свои делегатские обязанности, сознательно становиться под контроль со стороны партии и народа. Мы обязательно должны ни на минуту не забывать о коренных интересах государства, повышать политическую рассудительность, политическую проницательность и способность исполнения политических решений, служить примером в защите авторитета ЦК КПК и поддержании его единого централизованного руководства, в соблюдении политической дисциплины и политической этики, в укреплении чувства партийности, повышении личностных качеств и навыков, отдавать весь свой ум и силы делу партии и народа, подавать личный пример для всех членов партии и тем самым оправдать их доверие.
 
В дни работы съезда центральные комитеты всех демократических партий, Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев, деятели всех национальностей и различных кругов обратились к съезду с поздравлениями. С открытием съезда поздравили в той или иной форме и широкие слои народных масс.
 
Многие политические партии и организации различных стран мира в адрес съезда тоже прислали поздравительные телеграммы и письма. Президиум съезда выражает всем им сердечную благодарность!
 
Товарищи!
 
Коммунистическая партия Китая уже прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели. За сто лет наша партия, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, добилась великих побед новодемократической революции, социалистической революции и строительстве, в проведении реформ и расширении открытости, а также в осуществлении социалистической модернизации, открыв новую эпоху социализма с китайской спецификой. Достигнутые за сто лет успехи несравненно блестящи, а 100-летняя КПК находится в расцвете сил и энергии. Мы обладаем абсолютной уверенностью и достаточной способностью совершить новые и более великие чудеса в новом походе в новую эпоху, которые будут изумлять весь мир. Все члены партии должны, тесно сплачиваясь вокруг ЦК партии и высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, укреплять историческую уверенность, повышать историческую инициативу, смело вести борьбу и одерживать победы, самозабвенно работать, целеустремленно стремиться вперед, сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за реализацию целей и задач, утвержденных на ХХ съезде партии!
 

20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая

20.10.2022, 17:38 32751
20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая
Фото: телеканал Большая Азия
 

Глава государства принял участие в работе саммита "Центральная Азия - Россия"

14.10.2022, 22:28 39086
Глава государства принял участие в работе саммита "Центральная Азия - Россия"
Фото: Акорда
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась первая встреча глав государств в формате "Центральная Азия – Россия".
 
Глава государства отметил, что сейчас для региона важнейшей задачей является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. По его словам, на первый план выходят вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам
 

Саммит призван способствовать выработке согласованных подходов в этом направлении. Выражаю уверенность, что повестка дня нашей встречи позволит еще более расширить торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, особенно в части инвестиционного партнерства, промышленной кооперации, диверсификации транзитно-транспортных маршрутов. Совместно с Российской Федерацией мы сможем в полной мере использовать имеющийся потенциал региональной экономической кооперации. Важнейшим пунктом повестки дня является тема поддержания высокого уровня межчеловеческих связей между нашими странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он сообщил, что благодаря совместным усилиям странам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли вырос на 34 %, превысив 6 миллиардов долларов.
 
Президент убежден, что договоренности, которые будут достигнуты в ходе сегодняшней встречи, укрепят фундамент шестистороннего сотрудничества. Свое видение дальнейшего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев представил в контексте ключевых измерений.
 

Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие всего региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них", – заявил Глава государства.

 
Он полагает, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. По его словам, наглядными примерами служат попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предложено поручить аппаратам советов безопасности стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что отдельное внимание нужно уделить ситуации в Афганистане, где по-прежнему сохраняются риски для наших стран. По его мнению, еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность границ между отдельными странами региона.
 

Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН. Полагаю полезным создать региональную экспертную площадку с тем, чтобы рассматривать данные вопросы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства, назвав вторым измерением экономику, предложил участникам саммита разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и России. По его словам, акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.
 

Важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры. В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортно-импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении", – подчеркнул Глава государства.

 
Он сообщил, что Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в сфере цифровизации.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на третьем измерении – транспорте и транзите. Как он отметил, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек странам региона необходимо в полной мере задействовать транзитно-транспортный потенциал.
 
Глава государства считает, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве.
 

В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей, то есть от нас самих. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение выступления Президент Казахстана выразил уверенность в том, что результаты встречи внесут весомый вклад в достижение общей цели – построение сильных и процветающих государств, крепко связанных между собой узами дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
 
На саммите также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА

13.10.2022, 11:55 41716
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА
Фото: akorda.kz
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
В своем выступлении президент Казахстана поблагодарил лидеров стран - участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого Совещания. За этот период СВМДА стало платформой многостороннего сотрудничества и международным институтом современной дипломатии. Глава государства отдельно поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды членов СВМДА.

 
Особое внимание в речи было уделено геополитической ситуации на планете.
 

Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией". С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу", - сказал президент Казахстана.

 
По его словам, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества.
 

Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В Азии расположен 21 из 30 крупнейших городов мира. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания ставит перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.
 

Форум аналитических центров СВМДА будет служить универсальной платформой для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также пятое заседание Молодежного совета СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель - создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию. Также растет число наблюдателей и партнеров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - сообщил глава государства.


 
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - отметил Президент Казахстана.

 
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
 

Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


 
Наряду с этим президент предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Он полагает, что эта инициатива КНР имеет большое значение для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания.
 
Особое внимание в выступлении главы государства было уделено экологическому измерению.
 

Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26 % ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и стать катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", - заявил Президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость существования на пространстве СВМДА реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
 

Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами - членами СВМДА для данной категории товаров. Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - отметил глава государства.


 
Кроме того, президент Казахстан считает важным приоритетом ориентир на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.
 

Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание Партнерской сети ведущих университетов государств - членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в инновационных сферах, таких как IT-сфера, нанотехнологии и возобновляемые источники энергии", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.


 
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.

 

Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ

30.09.2022, 20:10 55386
Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ
Фото: kremlin.ru
В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин подписал договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта. Также был подписан договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта
 
Путин и Пасечник подписали договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в России нового субъекта.
 
Вхождение новых четырех регионов в состав РФ - это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
 

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

 
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы, как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
 
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
 

В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин.

 

Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".

 

Самаркандская декларация Совета глав государств - членов ШОС

17.09.2022, 18:28 68976
Самаркандская декларация Совета глав государств - членов ШОС
Фото: Акорда
Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств - членов в городе Самарканде 16 сентября 2022 года заявляют о следующем.
 
Сегодня мир переживает глобальные перемены, вступая в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности, ускорением темпов информатизации и цифровизации. На этом фоне усложняется современная система международных вызовов и угроз, наблюдается опасная деградация положения дел в мире, обостряются существующие и возникают новые локальные конфликты и кризисы.
 
Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике.
 
Последствия глобального изменения климата и продолжающаяся пандемия COVID-19 создают дополнительные вызовы для экономического роста, обеспечения социального благополучия и продовольственной безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этих целях требуются новые подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.
 
Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.
 
Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности. Принимая во внимание мнения государств- членов, они подтверждают актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.
 
Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.
 
Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем.
 
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Шанхайская организация сотрудничества сегодня твердо закрепилась в качестве авторитетного и влиятельного многостороннего объединения, деятельность которого направлена на обеспечение мира, безопасности и стабильности, совместное противостояние новым вызовам и угрозам на пространстве Организации, укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами ШОС.
 
Государства-члены подчеркивают историческое значение принятой 20 лет назад Хартии ШОС, заложившей фундамент тесного, плодотворного и разностороннего сотрудничества государств-членов ШОС на основе "Шанхайского духа" - взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию. Они считают, что последовательное воплощение в жизнь этих принципов способствует созданию новой модели регионального сотрудничества, которая вносит конструктивный вклад в укрепление взаимовыгодных многосторонних отношений в Евразии.
 
Государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля, достижения гармоничного сосуществования человека и природы.
 
Подчеркивая значимость 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, лидеры государств-членов утвердили Комплексный план по его реализации на 2023-2027 годы. Государства-члены будут и далее наращивать участие ШОС в усилиях по обеспечению мира и безопасности, выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно мирными политико-дипломатическими средствами в целях укрепления отношений между государствами-членами с тем, чтобы дружба их народов передавалась из поколения в поколение.
 
Государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС и поддерживают усилия стран региона, направленные на обеспечение процветания и мира, устойчивого развития и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы. Они выступают за дальнейшее усиление роли ШОС в укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона, приветствуют проведение регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и в этой связи отметили успешное проведение очередного саммита 21 июля 2022 года (г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика).
 
Государства-члены считают, что осуществляемые усилия по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией способствуют достижению общей цели обеспечения процветания и безопасности в обширном регионе ШОС путем формирования устойчивых торгово- экономических и транспортно-коммуникационных связей и укрепления межцивилизационного диалога.
 
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Государства-члены выразили глубокую обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма во всех его формах и проявлениях, и решительно осудили террористические акты по всему миру. Они подчеркнули важность последовательной реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
 
Государства-члены, подтверждая твердую приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, полны решимости и далее принимать активные меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, радикализации молодежи, распространению террористической идеологии, а также по ликвидации "спящих ячеек" и мест, которые используются как убежища террористов.
 
Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.
 
Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма.
 
Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Подчеркнута важность реализации практических мер, направленных на расширение ее возможностей по укреплению практического взаимодействия на этих направлениях.
 
Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств - членов ШОС.
 
Государства-члены отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор- 2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств - членов ШОС "Солидарность - 2019-2021", а также эффективное председательство Республики Индии в Совете РАТС ШОС (2021-2022 годы).
 
Государства-члены считают необходимой реализацию Решения СГГ ШОС о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС с учетом соответствующих инициатив: о создании Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества в городе Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа (Республика Таджикистан); об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в городе Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС (Российская Федерация); о создании на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС Центра информационной безопасности ШОС (Республика Казахстан); об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек (Кыргызская Республика).
 
Государства-члены ШОС продолжат сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности на основе Соглашения между правительствами государств-членов ШОС от 16 июня 2009 года (г. Екатеринбург) и соответствующего Плана взаимодействия на 2022-2023 годы.
 
Государства-члены будут развивать взаимодействие профильных органов государств-членов в сфере развития цифровой грамотности в целях преодоления цифрового разрыва.
 
Государства-члены подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, создания безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, построенного на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.
 
Они считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети Интернет и суверенное право государств на управление ею в своем национальном сегменте.
 
Государства-члены выступают категорически против милитаризации ИКТ-сферы. Они поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Государства-члены продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных механизмов в ООН и на других международных площадках.
 
Государства-члены призывают международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, при центральной роли ООН путем полной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.
 
Государства-члены отметили итоги международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии (г. Ташкент, 3-4 марта 2022 года).
 
Государства-члены отметили усилия Республики Таджикистан по продвижению многостороннего взаимодействия по борьбе с терроризмом и его финансированием в Центрально-Азиатском регионе ("Душанбинский процесс") и проведению совместно с ООН очередной Конференции высокого уровня "Международная и региональная безопасность и сотрудничество в области управления границами для борьбы с терроризмом и предотвращения перемещения террористов" 18-19 октября 2022 года в г. Душанбе.
 
Государства-члены отметили выдвижение кандидатур Исламской Республики Пакистан (2025-2026 годы), Кыргызской Республики (2027- 2028 годы), Республики Индии (2028-2029 годы), Республики Таджикистан (2028-2029 годы), Республики Казахстан (2039-2040 годы) в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также выдвижение кандидатуры Кыргызской Республики (2023-2025 годы) и Китайской Народной Республики (2024-2026 годы) в Совет ООН по правам человека, кандидатуры Республики Казахстан на пост председателя Генассамблеи ООН на 2031-2032 годы и кандидатуру Республики Таджикистан на членство в Экономическом и Социальном Совете ООН на 2024-2026 годы.
 
Государства-члены,        отметив итоги Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 18-19 августа 2022 года), подтвердили готовность и далее расширять сотрудничество в        области противодействия угрозам стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г.Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее        наращивание сотрудничества в области        обороны и безопасности. Они также подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму.
 
Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма. Они подчеркнули необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов.
 
Государства-члены отмечают, что незаконный оборот наркотиков и их немедицинское потребление представляют угрозу международной и региональной безопасности и стабильности, устойчивому экономическому развитию государств, здоровью и благосостоянию народов, а также осуществлению основных прав и свобод человека. Они подчеркивают важность консолидации сил по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступают за дальнейшее активное развитие практического сотрудничества на этом направлении.
 
Государства-члены намерены и впредь совместно противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских целях, исходя из неприемлемости легализации наркотиков, которая рассматривается в качестве грубого нарушения трех профильных международных конвенций.
 
Государства-члены продолжат проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ на основе Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению. Они отметили итоги Совещания руководителей компетентных органов государств-членов, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Ташкент, 20 апреля 2022 года).
 
Государства-члены выступают за активное взаимодействие с другими заинтересованными государствами, региональными, международными организациями на данном направлении. Они отметили итоги совместного мероприятия высокого уровня ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности (15 марта 2022 года) в ходе 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и подчеркнули важность продолжения участия ШОС в реализации инициативы "Парижский пакт".
 
Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения документа.
 
Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
 
Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.
 
Государства-члены выступают за реагирование на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности политическими и дипломатическими средствами на многосторонней основе, будут укреплять сотрудничество и активно содействовать многостороннему процессу контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая усилия в рамках Конференции по разоружению.
 
Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве.
 
Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности. Они подчеркивают необходимость строгого соблюдения КБТО, в том числе путем принятия Протокола к Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки. Они выступают против создания любых механизмов, дублирующих
 
функции КБТО, в том числе в части, касающейся компетенции Совета Безопасности ООН.
 
Государства-члены призывают к соблюдению в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) в качестве эффективного инструмента в сфере разоружения и нераспространения. Они подчеркивают важность скорейшего уничтожения всех заявленных запасов химического оружия. Государства-члены вновь заявляют о поддержке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выступают за принятие согласованных решений с тем, чтобы преодолеть разногласия в рамках Организации, обеспечить ее целостность и эффективную работу в соответствии с Конвенцией.
 
Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств станет значительным вкладом в обеспечение региональной безопасности и упрочение режима нераспространения ядерного оружия.
 
Государства-члены исходят из безальтернативности политико- дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права.
 
Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.
 
Государства-члены считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества.
 
Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнее гостеприимство и эффективную помощь афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину.
 
Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу.
 
Государства-члены отметили итоги XVII заседания Форума ШОС (Российская Федерация, 26 мая 2022 года), а также подчеркнули важное значение дальнейшего развития работы Форума ШОС как общественно- консультационного механизма и платформы для экспертного диалога по актуальным вопросам развития деятельности ШОС.
 
Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое взаимодействие в сфере права и юстиции, судебно-экспертной деятельности путем выработки согласованных подходов по обмену опытом, методикой проведения судебных экспертиз, по повышению квалификации судебных экспертов.
 
Они выступают за развитие сотрудничества в области нормотворческой деятельности, правовой помощи, правового просвещения населения, а также продолжение усилий по созданию онлайн- платформы для обмена правовой информацией c учетом положений национального законодательства.
 
Государства-члены в соответствии со своими национальными законодательствами будут развивать сотрудничество по линии генеральных прокуратур, обеспечив взаимодействие в правоохранительной деятельности, направленной на защиту прав человека и противодействие современным вызовам и угрозам транснациональной преступности, включая использование ИКТ в преступных целях, коррупцию, незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, контрабанду, терроризм, экстремизм, незаконную миграцию, торговлю людьми, деяния, посягающие на права и свободы несовершеннолетних, безопасность экологии и природопользования.
 
Государства-члены отмечают, что плодотворное сотрудничество по линии председателей верховных судов является надежной платформой для совершенствования совместной деятельности в области защиты прав и свобод человека, укрепления справедливости, законности и правопорядка. Данный механизм служит сближению подходов в работе судов государств - членов ШOC, улучшению эффективности межсудебного взаимодействия, созданию условий для углубления судебных реформ.
 
Они будут расширять сотрудничество в судебно-экспертной области, включая осуществление информационного обмена и совместных мероприятий.
 
Государства-члены придают важное значение сотрудничеству между верховными судами в области правосудия как эффективному фактору в укреплении взаимного доверия и дружбы, развитии добрососедства в рамках ШОС.
 
Государства-члены убеждены, что коррупция во всех ее проявлениях является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств, сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие. Они выступают за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности, повышение авторитета ООН и ее роли в глобальной антикоррупционной борьбе и поддерживают соответствующую Конвенцию ООН.
 
Государства-члены выступают за налаживание связей по линии законодательных органов и обмена опытом в области государственного управления и развития.
 
Государства-члены продолжат практику направления миссий ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.
 
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Государства-члены подтверждают открытость ШОС для присоединения заинтересованных государств, цели и стремления которых соответствуют критериям и условиям, содержащимся в нормативно-правовых документах Организации. Они отметили важное значение принятого 17 сентября 2021 года на Душанбинском саммите Решения о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве члена Организации, практической реализацией которого стало подписание Меморандума об обязательствах ИРИ в целях получения статуса государства-члена ШОС от 16 сентября 2022 года в г. Самарканде.
 
Государства-члены подчеркнули важность решения о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС.
 
Государства-члены с удовлетворением констатируют принятие решений о предоставлении Королевству Бахрейн, Мальдивской Республике, Государству Кувейт, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма статуса партнера ШОС по диалогу. Они отметили подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу с Арабской Республикой Египет, Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар.
 
Государства-члены приветствовали подписание Секретариатом ШОС меморандумов о взаимопонимании с Генеральным секретариатом Лиги Арабских Государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана.
 
Государства-члены подчеркнули, что расширение ШОС и дальнейшее углубление сотрудничества с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными объединениями расширит потенциал
 
Организации и поспособствует дальнейшему повышению ее роли на международной арене в качестве многостороннего механизма по решению актуальных проблем современности, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе.
 
Государства-члены продолжат поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том числе в международных организациях и на международных форумах.
 
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Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике. Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.
 
Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров.
 
Государства-члены выступают за поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП), отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.
 
Государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом национальных интересов. В этой связи они отметили идею создания Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
 
Государства-члены отметили важность дальнейшего углубления сотрудничества между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В этой связи они выразили поддержку институциональному развитию СВМДА.
 
Государства-члены        подчеркнули        необходимость последовательного выполнения Программы многостороннего        торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС и Плана действий по ее реализации. Они подчеркнули, что в ШОС наработан значительный экономический и инвестиционный потенциал, который вносит вклад в улучшение торгово- экономического сотрудничества. Расширение и углубление взаимодействия в финансовой, инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, в том числе путем разработки и реализации совместных программ и проектов, отвечает интересам устойчивого социально-экономического развития в регионе ШОС. Государства-члены приняли решение создать Специальную рабочую группу по стартапам и инновациям, Специальную рабочую группу по борьбе с бедностью и Экспертную рабочую группу по традиционной медицине.
 
Принимая во внимание важность изучения и комплексного анализа факторов, влияющих на экономическое сотрудничество в рамках ШОС, с учетом глобальных и региональных процессов и выработки экспертных рекомендаций и предложений для развития экономической отрасли ШОС, государства-члены отмечают важность продолжения практики проведения заседаний Консорциума экономических аналитических центров государств - членов ШОС и Экономического форума ШОС.
 
Государства-члены выступают за дальнейшее углубление ориентированного на людей взаимодействия по вопросам повышения благосостояния и уровня жизни населения на пространстве ШОС. Они отметили итоги первой встречи руководителей министерств и ведомств ШОС по вопросам сокращения бедности (г. Ташкент, 28 января 2022 года) и Международной конференции по сокращению бедности (г. Бухара, 26-27 мая 2022 года).
 
Государства-члены подчеркнули влияние COVID-19 на динамику процессов экономического роста на пространстве ШОС. В этой связи они считают важным продолжать координацию усилий по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии, в том числе дальнейшей реализации Плана совместных рекомендательных мер государств - членов ШОС на 2021-2023 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
 
Государства-члены, отмечая значение электронной торговли для развития экономического сотрудничества в интересах повышения занятости и роста благосостояния населения, поручили Совету глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС принять меры по повышению эффективности взаимодействия в этой сфере в рамках Совещания министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, и профильной Специальной рабочей группы.
 
Государства-члены выступают за укрепление потенциала технопарков, объединение усилий для развития инновационной экосистемы, проведение совместных исследований и разработок, запуск новых цифровых проектов на пространстве ШОС, уделяя особое внимание реализации Концепции о создании Пула технопарков государств-членов ШОС от 2021 года.
 
Государства-члены отметили, что одной из составляющих развития инновационного потенциала ШОС может стать креативная экономика. Они считают, что поддержка креативных индустрий позволит внести вклад в повышение конкурентоспособности экономик стран ШОС.
 
Государства-члены продолжат укреплять межрегиональное сотрудничество путем реализации Программы развития межрегионального сотрудничества, проведения и дальнейшего расширения формата Форума глав регионов государств - членов ШОС, в том числе путем использования заинтересованными государствами площадки демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в городе Циндао.
 
В целях укрепления сотрудничества и развития сферы услуг и торговли услугами в рамках ШОС, повышения региональной и глобальной конкурентоспособности заинтересованные государства-члены утвердили Рамочные основы сотрудничества между уполномоченными органами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере торговли услугами и План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
 
Государства-члены будут и далее развивать потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, продвигать совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса на пространстве ШОС.
 
Государства-члены подчеркнули необходимость обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности в целях раскрытия в полной мере инвестиционного потенциала Организации и в этой связи продолжения консультаций по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.
 
Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и высказались за расширение этой практики.
 
Государства-члены продолжат взаимодействие в области цифровой экономики, поддерживать развитие цифровых технологий. Они отметили итоги первой встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, ответственных за развитие информационных технологий, (г. Ташкент, 25 ноября 2021 года) и принятие Плана действий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.
 
В целях содействия экономическому росту в государствах-членах ШОС посредством создания эффективной и конкурентоспособной транспортной и технологической инфраструктуры принята Программа инфраструктурного развития на пространстве ШОС.
 
Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего углубления сотрудничества в транспортной сфере, включая создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров, торговли и туризма, внедрение цифровых, инновационных и энергосберегающих технологий, оптимизацию трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала государств - членов ШОС.
 
Главы делегаций отметили итоги девятого совещания министров транспорта государств - членов ШОС (г. Хива, 12 мая 2022 года). В целях развития транзитного потенциала на пространстве ШОС, главами государств утверждена Концепция сотрудничества государств - членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.
 
Подходы к вопросам ускорения экономического восстановления после пандемии COVID-19, дальнейшего углубления регионального экономического сотрудничества и разблокирования международных производственных цепочек и цепочек поставок зафиксированы в принятом в формате заинтересованных государств-членов Заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.
 
Они отмечают важность последовательной реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года) и регулярное проведение заседаний Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
 
Государства-члены        продолжат развитие взаимодействия железнодорожных администраций на основе Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств - членов ШОС от 2 ноября 2019 года.
 
Государства-члены выступают за дальнейшее развитие современных логистических центров и совместное принятие мер по координации и содействию объединению железнодорожной инфраструктуры, стыковке политики и правил, научно-технических инноваций и наращиванию потенциала, исследованию конкретных мер по увеличению количества международных интермодальных контейнерных поездов и дальнейшему содействию безопасному, стабильному и качественному развитию железнодорожных перевозок.
 
Государства-члены отметили предложение Республики Узбекистан о создании в Центральной Азии под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, а также предложение Республики Казахстан о создании Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
 
Государства-члены подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации в рамках ШОС. Они отметили итоги второго Совещания министров промышленности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 15 июля 2022 года), а также подписание Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств - членов ШОС и открытие Индустриальной зоны "Узбекистан-ШОС".
 
Государства-члены отметили итоги Совещания министров энергетики государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24 июня 2022 года). Они продолжат углубление взаимодействия между странами ШОС в области энергетики путем практической реализации Концепции сотрудничества государств- членов ШОС в энергетической сфере (г. Душанбе, 12 августа 2021 года).
 
Государства-члены подчеркивают необходимость наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том числе эффективного использования всех видов энергоресурсов, а также поддерживают применение различных действенных экономически и экологически чистых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих энергетической безопасности и переходу к более чистым и экологичным источникам энергии в энергоэффективной экономике. Они отмечают важность совместного изучения путей расширения региональной взаимосвязанности электросетей государств - членов ШОС.
 
В этих целях государства-члены приветствовали принятие Программы сотрудничества государств-членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии.
 
Государства-члены подчеркнули приверженность построению устойчивой экономической системы, в том числе путем продвижения "зеленых" и экологически чистых технологий, а также инклюзивных подходов к социальному развитию на основе реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
 
Государства-члены отмечают значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата, сохранения и использования биоразнообразия, а также обмена опытом и оперативной информацией по этим вопросам. Они осознают, что нехватка доступа к источнику безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиене являются серьезными проблемами современности, отмечают необходимость уделять повышенное внимание устойчивому развитию и рациональному использованию водных ресурсов.
 
Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Будут предприняты усилия для налаживания активного диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения новых экологически чистых технологий, повышения удельного веса "зеленой" экономики.
 
Государства-члены, принимая во внимание ряд вызовов, с которыми сталкивается развитие сельского хозяйства в рамках производственного цикла, выступают за внедрение современных технологий, активное сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности, профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями. В этой связи они продолжат практическую реализацию Совместного заявления Совета глав государств - членов ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года), а также отмечают утверждение Концепции взаимодействия уполномоченных органов государств - членов ШОС в сфере "умного" сельского хозяйства и агроинноваций и подписание Соглашения между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере карантина растений.
 
Заинтересованные государства-члены отмечают целесообразность использования площадки Демонстрационной базы ШОС в г. Янлине (КНР) для обмена и обучения современным аграрным технологиям.
 
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Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в культурной, научно-технической, образовательно-просветительской, гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему развитию диалога между цивилизациями, добрососедских и дружественных отношений на пространстве ШОС. Они будут содействовать преумножению культурного многообразия, сотрудничать в области изучения и охраны культурного и природного наследия региона.
 
Государства-члены отметили итоги седьмого Совещания глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия (г. Санкт-Петербург, 9 декабря 2021 года). Они считают необходимым обеспечить выполнение Комплексного плана совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона (10 ноября 2020 года).
 
Государства-члены, выступая против стигматизации в связи с новой коронавирусной инфекцией, подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с ее распространением, а также в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии.
 
Государства - члены ШОС отмечают востребованность совместных усилий по выстраиванию сотрудничества в области цифровизации здравоохранения и рассматривают потенциал телемедицины как часть национальных стратегий государств - членов ШОС по поддержанию и укреплению здоровья своих граждан. Они отметили в этой связи принятие Концепции сотрудничества уполномоченных органов государств - членов ШОС в области телемедицины.
 
Государства-члены продолжат координировать меры по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение, углублять научно-техническое сотрудничество по разработке препаратов, вакцин и тест-систем, в том числе на основе Дорожной карты по сотрудничеству между медицинскими организациями государств - членов ШОС в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Государства-члены отметили инициативу Российской Федерации о проведении заинтересованными государствами-членами ШОС регулярных учений по выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно- эпидемиологического характера, в том числе с использованием мобильных лабораторий.
 
Государства-члены поддерживают ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в системе глобального управления в области здравоохранения, в том числе в защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВОЗ (2005 год).
 
Государства-члены, подчеркивая важность дальнейшей реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Москва, 26 октября 2005 года), подтвердили готовность наращивать совместные усилия в этой области. Они продолжат укреплять взаимодействие в таких сферах как обмен оперативной информацией, подготовка кадров, проведение совместных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также содействовать продвижению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах. Государства-члены будут развивать сотрудничество с ООН, другими международными и региональными организациями на этих направлениях.
 
Государства-члены отмечают важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области образования в рамках ШОС, расширения межвузовского сотрудничества, проведения форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов и развития деятельности Университета ШОС.
 
Стремясь к расширению сотрудничества в сфере цифрового обучения с учетом тенденций развития мировой экономики в эпоху цифровой глобализации, государства-члены отметили принятие Программы сотрудничества уполномоченных органов государств - членов ШОС по развитию цифровой грамотности.
 
Государства-члены отмечают важность дальнейшего развития на пространстве ШОС научно-технического сотрудничества, выражают готовность проводить совместные научные исследования, обмен опытом между учеными и научными организациями в рамках ШОС для поиска новых источников экономического роста и решений для преодоления общих социальных вызовов. В этой связи они подчеркивают необходимость практической реализации Заявления Совета глав государств - членов ШОС об укреплении сотрудничества в области науки, технологий и инноваций (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).
 
Государства-члены выступают за наращивание взаимодействия по молодежной линии на основе выполнения положений Совместного обращения глав государств - членов ШОС к молодежи и Программы действий по его реализации от 2018 года, Соглашения между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 2021 года. Они дали положительную оценку итогам заседания Молодежного совета ШОС (г. Ташкент, 10 июня 2022 года). Они отметили важность проведения интеллектуальных игр-конкурсов "Модель ШОС" для школьников и студентов, проведение форумов стартапов и конкурсов по инновациям и стартапам среди молодежи, конклавов молодых ученых развития волонтерского движения, а также реализации проекта "Международный молодежный бизнес-инкубатор ШОС" по линии Молодежного совета ШОС.
 
Государства-члены, отметив важность активной поддержки участия женщин в политической, экономической, общественной, социальной и других сферах деятельности, приветствовали проведение в г. Самарканде 17-18 августа 2022 года Женского форума ШОС и Конференции женщин-предпринимателей государств - членов ШОС.
 
Государства-члены в целях дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между ними считают важным эффективную реализацию Межправительственного соглашения по сотрудничеству в области культуры от 16 августа 2007 года в г.Бишкек, в том числе в области литературы, включая переводы классических произведений, кинематографии, музыкального, театрального и изобразительного искусства, музейного дела, проведения выставок и других видов творческой деятельности. В этом контексте они отметили итоги Совещания министров культуры государств - членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Меморандума между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области музейного дела и инициативу о создании Альянса музеев государств - членов ШОС.
 
Государства-члены, подчеркивая важное значение дальнейшего развития сотрудничества в области туризма, отметили результаты встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма, а также проведение Выставки "Восемь чудес ШОС" и Туристического форума ШОС (г. Ташкент, 19-20 мая 2022 года).
 
В целях дальнейшего продвижения богатого культурно-исторического наследия народов и туристического потенциала государств - членов ШОС принято решение об объявлении города Варанаси Республики Индии туристической и культурной столицей ШОС на 2022-2023 годы.
 
Государства-члены подчеркнули, что проведение Года культуры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу пример уважительного отношения к национальным традициям и взаимообогащения культур на пространстве Организации.
 
В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС.
 
Государства-члены высоко оценивают вклад институтов народной дипломатии и культурных центров в государствах-членах ШОС в формирование взаимного доверия, укрепление взаимопонимания и расширение культурно-гуманитарных связей на пространстве Организации. Они отметили итоги Форума народной дипломатии ШОС (г. Ташкент, 11 мая 2022 года), а также работу Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Культурно-интеграционного центра ШОС в г. Бишкеке, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в г. Душанбе и Центра народной дипломатии ШОС в г.Ташкенте.
 
Государства-члены считают необходимым развивать контакты по линии средств массовой информации, пресс-служб органов власти и в цифровом пространстве, в том числе путем реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации (г. Бишкек, 14 июня 2019 года).
 
Государства-члены, отмечая важность популяризации целей, задач, принципов и основных направлений деятельности ШОС среди широкой общественности в регионе и мире, утвердили Положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".
 
Государства-члены, признавая роль спорта как одного из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, подтверждают готовность наращивать сотрудничество в этой области на основе принципов олимпизма.
 
Государства-члены приветствуют проведение первого Совещания руководителей профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств - членов ШОС (г. Ташкент, 20 мая 2022 года). Они рассчитывают, что Совещание станет площадкой для координации взаимодействия государств-членов ШОС в сфере физической культуры и спорта, а также формирования перспективных направлений сотрудничества в данной сфере.
 
Государства-члены отметили проведение Куньминского и Иссык-Кульского марафонов ШОС (12 декабря 2021 года и 14 мая 2022 года), Душанбинского полумарафона (13 июня 2021 года) и Ташкентского полумарафона ШОС (27 марта 2022 года) и высказались за проведение подобных мероприятий на регулярной основе, подчеркнув их вклад в углубление дружбы и взаимопонимания между народами государств - членов ШОС, а также в позиционировании ШОС на международной арене.
 
Исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия, обеспечения благоприятных условий для благосостояния населения и устойчивого развития, государства - члены ШОС подчеркивают необходимость практического выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2022-2024 годы.
 
Государства-члены, поддерживая предложение Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, отмечают инициативу о создании Международного фонда защиты ледников путем принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
 
Государства - члены ШОС отметили принятие по инициативе Кыргызской Республики резолюции 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество - ключевой фактор сохранения, восстановления и устойчивого использования биоразнообразия" и 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО "Расширение мониторинга и исследований горных ледников".
 
Государства-члены отметили принятие по инициативе Республики Узбекистан Резолюции 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
 
Государства-члены отметили инициативы о принятии резолюций Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении "Международного дня просвещения в области разоружения и нераспространения" и "Пятилетия действий по развитию горных регионов" в 2023-2027 годах (Кыргызская Республика), а также "Международного года мобилизации волонтеров в целях развития" (Республика Казахстан).
 
Государства-члены отметили итоги 2-й Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" в 2018-2028 годах (г. Душанбе, 6-9 июня 2022 года).
 
Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего развития взаимодействия с ООН, заинтересованными государствами и структурами в решении проблем бассейна Аральского моря в связи с масштабными проблемами его высыхания. Они отметили принятие по предложению Республики Узбекистан резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических технологий и инноваций (18 мая 2021 года), а также, с учетом позиций сторон, ее инициативу о запуске Многопартнерского трастового фонда для человеческой безопасности в регионе Приаралья.
 
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ШОС как ответственный и влиятельный участник международных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам в регионе.
 
Государства-члены, подтверждая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС.
 
Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Республики Узбекистан в ШОС в 2021-2022 годах, которые способствовали дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Они приветствуют выдвинутую Президентом Республики Узбекистан "Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.
 
Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Индии. Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2023 году в Республике Индии.
 
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
 
Президент Республики Казахстан        К.К. Токаев
 
Председатель Китайской Народной Республики        Си Цзиньпин
 
Президент Кыргызской Республики        С.Н. Жапаров
 
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Шахбаз Шариф
 
Президент Российской Федерации         В.В. Путин
 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
 
Президент Республики Узбекистан        Ш.М. Мирзиёев
 
г. Самарканд, 16 сентября 2022 года
 

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