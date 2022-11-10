Совместное заявление государств–членов ОДКБ

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Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств - членов в городе Самарканде 16 сентября 2022 года заявляют о следующем.

Сегодня мир переживает глобальные перемены, вступая в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности, ускорением темпов информатизации и цифровизации. На этом фоне усложняется современная система международных вызовов и угроз, наблюдается опасная деградация положения дел в мире, обостряются существующие и возникают новые локальные конфликты и кризисы.

Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике.

Последствия глобального изменения климата и продолжающаяся пандемия COVID-19 создают дополнительные вызовы для экономического роста, обеспечения социального благополучия и продовольственной безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этих целях требуются новые подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.

Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.

Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности. Принимая во внимание мнения государств- членов, они подтверждают актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.

Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.

Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем.

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Шанхайская организация сотрудничества сегодня твердо закрепилась в качестве авторитетного и влиятельного многостороннего объединения, деятельность которого направлена на обеспечение мира, безопасности и стабильности, совместное противостояние новым вызовам и угрозам на пространстве Организации, укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами ШОС.

Государства-члены подчеркивают историческое значение принятой 20 лет назад Хартии ШОС, заложившей фундамент тесного, плодотворного и разностороннего сотрудничества государств-членов ШОС на основе "Шанхайского духа" - взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию. Они считают, что последовательное воплощение в жизнь этих принципов способствует созданию новой модели регионального сотрудничества, которая вносит конструктивный вклад в укрепление взаимовыгодных многосторонних отношений в Евразии.

Государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля, достижения гармоничного сосуществования человека и природы.

Подчеркивая значимость 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, лидеры государств-членов утвердили Комплексный план по его реализации на 2023-2027 годы. Государства-члены будут и далее наращивать участие ШОС в усилиях по обеспечению мира и безопасности, выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно мирными политико-дипломатическими средствами в целях укрепления отношений между государствами-членами с тем, чтобы дружба их народов передавалась из поколения в поколение.

Государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС и поддерживают усилия стран региона, направленные на обеспечение процветания и мира, устойчивого развития и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы. Они выступают за дальнейшее усиление роли ШОС в укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона, приветствуют проведение регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и в этой связи отметили успешное проведение очередного саммита 21 июля 2022 года (г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика).

Государства-члены считают, что осуществляемые усилия по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией способствуют достижению общей цели обеспечения процветания и безопасности в обширном регионе ШОС путем формирования устойчивых торгово- экономических и транспортно-коммуникационных связей и укрепления межцивилизационного диалога.

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Государства-члены выразили глубокую обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма во всех его формах и проявлениях, и решительно осудили террористические акты по всему миру. Они подчеркнули важность последовательной реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).

Государства-члены, подтверждая твердую приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, полны решимости и далее принимать активные меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, радикализации молодежи, распространению террористической идеологии, а также по ликвидации "спящих ячеек" и мест, которые используются как убежища террористов.

Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.

Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма.

Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Подчеркнута важность реализации практических мер, направленных на расширение ее возможностей по укреплению практического взаимодействия на этих направлениях.

Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств - членов ШОС.

Государства-члены отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор- 2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств - членов ШОС "Солидарность - 2019-2021", а также эффективное председательство Республики Индии в Совете РАТС ШОС (2021-2022 годы).

Государства-члены считают необходимой реализацию Решения СГГ ШОС о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС с учетом соответствующих инициатив: о создании Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества в городе Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа (Республика Таджикистан); об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в городе Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС (Российская Федерация); о создании на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС Центра информационной безопасности ШОС (Республика Казахстан); об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек (Кыргызская Республика).

Государства-члены ШОС продолжат сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности на основе Соглашения между правительствами государств-членов ШОС от 16 июня 2009 года (г. Екатеринбург) и соответствующего Плана взаимодействия на 2022-2023 годы.

Государства-члены будут развивать взаимодействие профильных органов государств-членов в сфере развития цифровой грамотности в целях преодоления цифрового разрыва.

Государства-члены подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, создания безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, построенного на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.

Они считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети Интернет и суверенное право государств на управление ею в своем национальном сегменте.

Государства-члены выступают категорически против милитаризации ИКТ-сферы. Они поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Государства-члены продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных механизмов в ООН и на других международных площадках.

Государства-члены призывают международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, при центральной роли ООН путем полной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.

Государства-члены отметили итоги международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии (г. Ташкент, 3-4 марта 2022 года).

Государства-члены отметили усилия Республики Таджикистан по продвижению многостороннего взаимодействия по борьбе с терроризмом и его финансированием в Центрально-Азиатском регионе ("Душанбинский процесс") и проведению совместно с ООН очередной Конференции высокого уровня "Международная и региональная безопасность и сотрудничество в области управления границами для борьбы с терроризмом и предотвращения перемещения террористов" 18-19 октября 2022 года в г. Душанбе.

Государства-члены отметили выдвижение кандидатур Исламской Республики Пакистан (2025-2026 годы), Кыргызской Республики (2027- 2028 годы), Республики Индии (2028-2029 годы), Республики Таджикистан (2028-2029 годы), Республики Казахстан (2039-2040 годы) в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также выдвижение кандидатуры Кыргызской Республики (2023-2025 годы) и Китайской Народной Республики (2024-2026 годы) в Совет ООН по правам человека, кандидатуры Республики Казахстан на пост председателя Генассамблеи ООН на 2031-2032 годы и кандидатуру Республики Таджикистан на членство в Экономическом и Социальном Совете ООН на 2024-2026 годы.

Государства-члены, отметив итоги Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 18-19 августа 2022 года), подтвердили готовность и далее расширять сотрудничество в области противодействия угрозам стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г.Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности. Они также подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму.

Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма. Они подчеркнули необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов.

Государства-члены отмечают, что незаконный оборот наркотиков и их немедицинское потребление представляют угрозу международной и региональной безопасности и стабильности, устойчивому экономическому развитию государств, здоровью и благосостоянию народов, а также осуществлению основных прав и свобод человека. Они подчеркивают важность консолидации сил по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выступают за дальнейшее активное развитие практического сотрудничества на этом направлении.

Государства-члены намерены и впредь совместно противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских целях, исходя из неприемлемости легализации наркотиков, которая рассматривается в качестве грубого нарушения трех профильных международных конвенций.

Государства-члены продолжат проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ на основе Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению. Они отметили итоги Совещания руководителей компетентных органов государств-членов, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Ташкент, 20 апреля 2022 года).

Государства-члены выступают за активное взаимодействие с другими заинтересованными государствами, региональными, международными организациями на данном направлении. Они отметили итоги совместного мероприятия высокого уровня ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности (15 марта 2022 года) в ходе 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и подчеркнули важность продолжения участия ШОС в реализации инициативы "Парижский пакт".

Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения документа.

Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.

Государства-члены выступают за реагирование на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности политическими и дипломатическими средствами на многосторонней основе, будут укреплять сотрудничество и активно содействовать многостороннему процессу контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая усилия в рамках Конференции по разоружению.

Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве.

Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности. Они подчеркивают необходимость строгого соблюдения КБТО, в том числе путем принятия Протокола к Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки. Они выступают против создания любых механизмов, дублирующих

функции КБТО, в том числе в части, касающейся компетенции Совета Безопасности ООН.

Государства-члены призывают к соблюдению в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) в качестве эффективного инструмента в сфере разоружения и нераспространения. Они подчеркивают важность скорейшего уничтожения всех заявленных запасов химического оружия. Государства-члены вновь заявляют о поддержке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выступают за принятие согласованных решений с тем, чтобы преодолеть разногласия в рамках Организации, обеспечить ее целостность и эффективную работу в соответствии с Конвенцией.

Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств станет значительным вкладом в обеспечение региональной безопасности и упрочение режима нераспространения ядерного оружия.

Государства-члены исходят из безальтернативности политико- дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права.

Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Государства-члены считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества.

Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнее гостеприимство и эффективную помощь афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину.

Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу.

Государства-члены отметили итоги XVII заседания Форума ШОС (Российская Федерация, 26 мая 2022 года), а также подчеркнули важное значение дальнейшего развития работы Форума ШОС как общественно- консультационного механизма и платформы для экспертного диалога по актуальным вопросам развития деятельности ШОС.

Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое взаимодействие в сфере права и юстиции, судебно-экспертной деятельности путем выработки согласованных подходов по обмену опытом, методикой проведения судебных экспертиз, по повышению квалификации судебных экспертов.

Они выступают за развитие сотрудничества в области нормотворческой деятельности, правовой помощи, правового просвещения населения, а также продолжение усилий по созданию онлайн- платформы для обмена правовой информацией c учетом положений национального законодательства.

Государства-члены в соответствии со своими национальными законодательствами будут развивать сотрудничество по линии генеральных прокуратур, обеспечив взаимодействие в правоохранительной деятельности, направленной на защиту прав человека и противодействие современным вызовам и угрозам транснациональной преступности, включая использование ИКТ в преступных целях, коррупцию, незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, контрабанду, терроризм, экстремизм, незаконную миграцию, торговлю людьми, деяния, посягающие на права и свободы несовершеннолетних, безопасность экологии и природопользования.

Государства-члены отмечают, что плодотворное сотрудничество по линии председателей верховных судов является надежной платформой для совершенствования совместной деятельности в области защиты прав и свобод человека, укрепления справедливости, законности и правопорядка. Данный механизм служит сближению подходов в работе судов государств - членов ШOC, улучшению эффективности межсудебного взаимодействия, созданию условий для углубления судебных реформ.

Они будут расширять сотрудничество в судебно-экспертной области, включая осуществление информационного обмена и совместных мероприятий.

Государства-члены придают важное значение сотрудничеству между верховными судами в области правосудия как эффективному фактору в укреплении взаимного доверия и дружбы, развитии добрососедства в рамках ШОС.

Государства-члены убеждены, что коррупция во всех ее проявлениях является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств, сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие. Они выступают за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности, повышение авторитета ООН и ее роли в глобальной антикоррупционной борьбе и поддерживают соответствующую Конвенцию ООН.

Государства-члены выступают за налаживание связей по линии законодательных органов и обмена опытом в области государственного управления и развития.

Государства-члены продолжат практику направления миссий ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.

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Государства-члены подтверждают открытость ШОС для присоединения заинтересованных государств, цели и стремления которых соответствуют критериям и условиям, содержащимся в нормативно-правовых документах Организации. Они отметили важное значение принятого 17 сентября 2021 года на Душанбинском саммите Решения о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве члена Организации, практической реализацией которого стало подписание Меморандума об обязательствах ИРИ в целях получения статуса государства-члена ШОС от 16 сентября 2022 года в г. Самарканде.

Государства-члены подчеркнули важность решения о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС.

Государства-члены с удовлетворением констатируют принятие решений о предоставлении Королевству Бахрейн, Мальдивской Республике, Государству Кувейт, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма статуса партнера ШОС по диалогу. Они отметили подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу с Арабской Республикой Египет, Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар.

Государства-члены приветствовали подписание Секретариатом ШОС меморандумов о взаимопонимании с Генеральным секретариатом Лиги Арабских Государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана.

Государства-члены подчеркнули, что расширение ШОС и дальнейшее углубление сотрудничества с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными объединениями расширит потенциал

Организации и поспособствует дальнейшему повышению ее роли на международной арене в качестве многостороннего механизма по решению актуальных проблем современности, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе.

Государства-члены продолжат поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том числе в международных организациях и на международных форумах.

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Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике. Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров.

Государства-члены выступают за поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП), отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.

Государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом национальных интересов. В этой связи они отметили идею создания Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.

Государства-члены отметили важность дальнейшего углубления сотрудничества между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В этой связи они выразили поддержку институциональному развитию СВМДА.

Государства-члены подчеркнули необходимость последовательного выполнения Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС и Плана действий по ее реализации. Они подчеркнули, что в ШОС наработан значительный экономический и инвестиционный потенциал, который вносит вклад в улучшение торгово- экономического сотрудничества. Расширение и углубление взаимодействия в финансовой, инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, в том числе путем разработки и реализации совместных программ и проектов, отвечает интересам устойчивого социально-экономического развития в регионе ШОС. Государства-члены приняли решение создать Специальную рабочую группу по стартапам и инновациям, Специальную рабочую группу по борьбе с бедностью и Экспертную рабочую группу по традиционной медицине.

Принимая во внимание важность изучения и комплексного анализа факторов, влияющих на экономическое сотрудничество в рамках ШОС, с учетом глобальных и региональных процессов и выработки экспертных рекомендаций и предложений для развития экономической отрасли ШОС, государства-члены отмечают важность продолжения практики проведения заседаний Консорциума экономических аналитических центров государств - членов ШОС и Экономического форума ШОС.

Государства-члены выступают за дальнейшее углубление ориентированного на людей взаимодействия по вопросам повышения благосостояния и уровня жизни населения на пространстве ШОС. Они отметили итоги первой встречи руководителей министерств и ведомств ШОС по вопросам сокращения бедности (г. Ташкент, 28 января 2022 года) и Международной конференции по сокращению бедности (г. Бухара, 26-27 мая 2022 года).

Государства-члены подчеркнули влияние COVID-19 на динамику процессов экономического роста на пространстве ШОС. В этой связи они считают важным продолжать координацию усилий по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии, в том числе дальнейшей реализации Плана совместных рекомендательных мер государств - членов ШОС на 2021-2023 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).

Государства-члены, отмечая значение электронной торговли для развития экономического сотрудничества в интересах повышения занятости и роста благосостояния населения, поручили Совету глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС принять меры по повышению эффективности взаимодействия в этой сфере в рамках Совещания министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, и профильной Специальной рабочей группы.

Государства-члены выступают за укрепление потенциала технопарков, объединение усилий для развития инновационной экосистемы, проведение совместных исследований и разработок, запуск новых цифровых проектов на пространстве ШОС, уделяя особое внимание реализации Концепции о создании Пула технопарков государств-членов ШОС от 2021 года.

Государства-члены отметили, что одной из составляющих развития инновационного потенциала ШОС может стать креативная экономика. Они считают, что поддержка креативных индустрий позволит внести вклад в повышение конкурентоспособности экономик стран ШОС.

Государства-члены продолжат укреплять межрегиональное сотрудничество путем реализации Программы развития межрегионального сотрудничества, проведения и дальнейшего расширения формата Форума глав регионов государств - членов ШОС, в том числе путем использования заинтересованными государствами площадки демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в городе Циндао.

В целях укрепления сотрудничества и развития сферы услуг и торговли услугами в рамках ШОС, повышения региональной и глобальной конкурентоспособности заинтересованные государства-члены утвердили Рамочные основы сотрудничества между уполномоченными органами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере торговли услугами и План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Государства-члены будут и далее развивать потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, продвигать совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса на пространстве ШОС.

Государства-члены подчеркнули необходимость обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности в целях раскрытия в полной мере инвестиционного потенциала Организации и в этой связи продолжения консультаций по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.

Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и высказались за расширение этой практики.

Государства-члены продолжат взаимодействие в области цифровой экономики, поддерживать развитие цифровых технологий. Они отметили итоги первой встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, ответственных за развитие информационных технологий, (г. Ташкент, 25 ноября 2021 года) и принятие Плана действий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.

В целях содействия экономическому росту в государствах-членах ШОС посредством создания эффективной и конкурентоспособной транспортной и технологической инфраструктуры принята Программа инфраструктурного развития на пространстве ШОС.

Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего углубления сотрудничества в транспортной сфере, включая создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров, торговли и туризма, внедрение цифровых, инновационных и энергосберегающих технологий, оптимизацию трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала государств - членов ШОС.

Главы делегаций отметили итоги девятого совещания министров транспорта государств - членов ШОС (г. Хива, 12 мая 2022 года). В целях развития транзитного потенциала на пространстве ШОС, главами государств утверждена Концепция сотрудничества государств - членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.

Подходы к вопросам ускорения экономического восстановления после пандемии COVID-19, дальнейшего углубления регионального экономического сотрудничества и разблокирования международных производственных цепочек и цепочек поставок зафиксированы в принятом в формате заинтересованных государств-членов Заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.

Они отмечают важность последовательной реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года) и регулярное проведение заседаний Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

Государства-члены продолжат развитие взаимодействия железнодорожных администраций на основе Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств - членов ШОС от 2 ноября 2019 года.

Государства-члены выступают за дальнейшее развитие современных логистических центров и совместное принятие мер по координации и содействию объединению железнодорожной инфраструктуры, стыковке политики и правил, научно-технических инноваций и наращиванию потенциала, исследованию конкретных мер по увеличению количества международных интермодальных контейнерных поездов и дальнейшему содействию безопасному, стабильному и качественному развитию железнодорожных перевозок.

Государства-члены отметили предложение Республики Узбекистан о создании в Центральной Азии под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, а также предложение Республики Казахстан о создании Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Государства-члены подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации в рамках ШОС. Они отметили итоги второго Совещания министров промышленности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 15 июля 2022 года), а также подписание Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств - членов ШОС и открытие Индустриальной зоны "Узбекистан-ШОС".

Государства-члены отметили итоги Совещания министров энергетики государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24 июня 2022 года). Они продолжат углубление взаимодействия между странами ШОС в области энергетики путем практической реализации Концепции сотрудничества государств- членов ШОС в энергетической сфере (г. Душанбе, 12 августа 2021 года).

Государства-члены подчеркивают необходимость наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том числе эффективного использования всех видов энергоресурсов, а также поддерживают применение различных действенных экономически и экологически чистых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих энергетической безопасности и переходу к более чистым и экологичным источникам энергии в энергоэффективной экономике. Они отмечают важность совместного изучения путей расширения региональной взаимосвязанности электросетей государств - членов ШОС.

В этих целях государства-члены приветствовали принятие Программы сотрудничества государств-членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии.

Государства-члены подчеркнули приверженность построению устойчивой экономической системы, в том числе путем продвижения "зеленых" и экологически чистых технологий, а также инклюзивных подходов к социальному развитию на основе реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).

Государства-члены отмечают значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата, сохранения и использования биоразнообразия, а также обмена опытом и оперативной информацией по этим вопросам. Они осознают, что нехватка доступа к источнику безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиене являются серьезными проблемами современности, отмечают необходимость уделять повышенное внимание устойчивому развитию и рациональному использованию водных ресурсов.

Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Будут предприняты усилия для налаживания активного диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения новых экологически чистых технологий, повышения удельного веса "зеленой" экономики.

Государства-члены, принимая во внимание ряд вызовов, с которыми сталкивается развитие сельского хозяйства в рамках производственного цикла, выступают за внедрение современных технологий, активное сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности, профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями. В этой связи они продолжат практическую реализацию Совместного заявления Совета глав государств - членов ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года), а также отмечают утверждение Концепции взаимодействия уполномоченных органов государств - членов ШОС в сфере "умного" сельского хозяйства и агроинноваций и подписание Соглашения между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере карантина растений.

Заинтересованные государства-члены отмечают целесообразность использования площадки Демонстрационной базы ШОС в г. Янлине (КНР) для обмена и обучения современным аграрным технологиям.

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Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в культурной, научно-технической, образовательно-просветительской, гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему развитию диалога между цивилизациями, добрососедских и дружественных отношений на пространстве ШОС. Они будут содействовать преумножению культурного многообразия, сотрудничать в области изучения и охраны культурного и природного наследия региона.

Государства-члены отметили итоги седьмого Совещания глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия (г. Санкт-Петербург, 9 декабря 2021 года). Они считают необходимым обеспечить выполнение Комплексного плана совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона (10 ноября 2020 года).

Государства-члены, выступая против стигматизации в связи с новой коронавирусной инфекцией, подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с ее распространением, а также в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии.

Государства - члены ШОС отмечают востребованность совместных усилий по выстраиванию сотрудничества в области цифровизации здравоохранения и рассматривают потенциал телемедицины как часть национальных стратегий государств - членов ШОС по поддержанию и укреплению здоровья своих граждан. Они отметили в этой связи принятие Концепции сотрудничества уполномоченных органов государств - членов ШОС в области телемедицины.

Государства-члены продолжат координировать меры по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение, углублять научно-техническое сотрудничество по разработке препаратов, вакцин и тест-систем, в том числе на основе Дорожной карты по сотрудничеству между медицинскими организациями государств - членов ШОС в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Государства-члены отметили инициативу Российской Федерации о проведении заинтересованными государствами-членами ШОС регулярных учений по выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно- эпидемиологического характера, в том числе с использованием мобильных лабораторий.

Государства-члены поддерживают ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в системе глобального управления в области здравоохранения, в том числе в защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВОЗ (2005 год).

Государства-члены, подчеркивая важность дальнейшей реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Москва, 26 октября 2005 года), подтвердили готовность наращивать совместные усилия в этой области. Они продолжат укреплять взаимодействие в таких сферах как обмен оперативной информацией, подготовка кадров, проведение совместных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также содействовать продвижению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах. Государства-члены будут развивать сотрудничество с ООН, другими международными и региональными организациями на этих направлениях.

Государства-члены отмечают важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области образования в рамках ШОС, расширения межвузовского сотрудничества, проведения форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов и развития деятельности Университета ШОС.

Стремясь к расширению сотрудничества в сфере цифрового обучения с учетом тенденций развития мировой экономики в эпоху цифровой глобализации, государства-члены отметили принятие Программы сотрудничества уполномоченных органов государств - членов ШОС по развитию цифровой грамотности.

Государства-члены отмечают важность дальнейшего развития на пространстве ШОС научно-технического сотрудничества, выражают готовность проводить совместные научные исследования, обмен опытом между учеными и научными организациями в рамках ШОС для поиска новых источников экономического роста и решений для преодоления общих социальных вызовов. В этой связи они подчеркивают необходимость практической реализации Заявления Совета глав государств - членов ШОС об укреплении сотрудничества в области науки, технологий и инноваций (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года).

Государства-члены выступают за наращивание взаимодействия по молодежной линии на основе выполнения положений Совместного обращения глав государств - членов ШОС к молодежи и Программы действий по его реализации от 2018 года, Соглашения между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 2021 года. Они дали положительную оценку итогам заседания Молодежного совета ШОС (г. Ташкент, 10 июня 2022 года). Они отметили важность проведения интеллектуальных игр-конкурсов "Модель ШОС" для школьников и студентов, проведение форумов стартапов и конкурсов по инновациям и стартапам среди молодежи, конклавов молодых ученых развития волонтерского движения, а также реализации проекта "Международный молодежный бизнес-инкубатор ШОС" по линии Молодежного совета ШОС.

Государства-члены, отметив важность активной поддержки участия женщин в политической, экономической, общественной, социальной и других сферах деятельности, приветствовали проведение в г. Самарканде 17-18 августа 2022 года Женского форума ШОС и Конференции женщин-предпринимателей государств - членов ШОС.

Государства-члены в целях дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между ними считают важным эффективную реализацию Межправительственного соглашения по сотрудничеству в области культуры от 16 августа 2007 года в г.Бишкек, в том числе в области литературы, включая переводы классических произведений, кинематографии, музыкального, театрального и изобразительного искусства, музейного дела, проведения выставок и других видов творческой деятельности. В этом контексте они отметили итоги Совещания министров культуры государств - членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Меморандума между уполномоченными органами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области музейного дела и инициативу о создании Альянса музеев государств - членов ШОС.

Государства-члены, подчеркивая важное значение дальнейшего развития сотрудничества в области туризма, отметили результаты встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма, а также проведение Выставки "Восемь чудес ШОС" и Туристического форума ШОС (г. Ташкент, 19-20 мая 2022 года).

В целях дальнейшего продвижения богатого культурно-исторического наследия народов и туристического потенциала государств - членов ШОС принято решение об объявлении города Варанаси Республики Индии туристической и культурной столицей ШОС на 2022-2023 годы.

Государства-члены подчеркнули, что проведение Года культуры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу пример уважительного отношения к национальным традициям и взаимообогащения культур на пространстве Организации.

В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС.

Государства-члены высоко оценивают вклад институтов народной дипломатии и культурных центров в государствах-членах ШОС в формирование взаимного доверия, укрепление взаимопонимания и расширение культурно-гуманитарных связей на пространстве Организации. Они отметили итоги Форума народной дипломатии ШОС (г. Ташкент, 11 мая 2022 года), а также работу Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Культурно-интеграционного центра ШОС в г. Бишкеке, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в г. Душанбе и Центра народной дипломатии ШОС в г.Ташкенте.

Государства-члены считают необходимым развивать контакты по линии средств массовой информации, пресс-служб органов власти и в цифровом пространстве, в том числе путем реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации (г. Бишкек, 14 июня 2019 года).

Государства-члены, отмечая важность популяризации целей, задач, принципов и основных направлений деятельности ШОС среди широкой общественности в регионе и мире, утвердили Положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".

Государства-члены, признавая роль спорта как одного из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, подтверждают готовность наращивать сотрудничество в этой области на основе принципов олимпизма.

Государства-члены приветствуют проведение первого Совещания руководителей профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств - членов ШОС (г. Ташкент, 20 мая 2022 года). Они рассчитывают, что Совещание станет площадкой для координации взаимодействия государств-членов ШОС в сфере физической культуры и спорта, а также формирования перспективных направлений сотрудничества в данной сфере.

Государства-члены отметили проведение Куньминского и Иссык-Кульского марафонов ШОС (12 декабря 2021 года и 14 мая 2022 года), Душанбинского полумарафона (13 июня 2021 года) и Ташкентского полумарафона ШОС (27 марта 2022 года) и высказались за проведение подобных мероприятий на регулярной основе, подчеркнув их вклад в углубление дружбы и взаимопонимания между народами государств - членов ШОС, а также в позиционировании ШОС на международной арене.

Исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия, обеспечения благоприятных условий для благосостояния населения и устойчивого развития, государства - члены ШОС подчеркивают необходимость практического выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2022-2024 годы.

Государства-члены, поддерживая предложение Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, отмечают инициативу о создании Международного фонда защиты ледников путем принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Государства - члены ШОС отметили принятие по инициативе Кыргызской Республики резолюции 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество - ключевой фактор сохранения, восстановления и устойчивого использования биоразнообразия" и 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО "Расширение мониторинга и исследований горных ледников".

Государства-члены отметили принятие по инициативе Республики Узбекистан Резолюции 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Государства-члены отметили инициативы о принятии резолюций Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении "Международного дня просвещения в области разоружения и нераспространения" и "Пятилетия действий по развитию горных регионов" в 2023-2027 годах (Кыргызская Республика), а также "Международного года мобилизации волонтеров в целях развития" (Республика Казахстан).

Государства-члены отметили итоги 2-й Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" в 2018-2028 годах (г. Душанбе, 6-9 июня 2022 года).

Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего развития взаимодействия с ООН, заинтересованными государствами и структурами в решении проблем бассейна Аральского моря в связи с масштабными проблемами его высыхания. Они отметили принятие по предложению Республики Узбекистан резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических технологий и инноваций (18 мая 2021 года), а также, с учетом позиций сторон, ее инициативу о запуске Многопартнерского трастового фонда для человеческой безопасности в регионе Приаралья.

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ШОС как ответственный и влиятельный участник международных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам в регионе.

Государства-члены, подтверждая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС.

Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Республики Узбекистан в ШОС в 2021-2022 годах, которые способствовали дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Они приветствуют выдвинутую Президентом Республики Узбекистан "Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.

Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Индии. Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2023 году в Республике Индии.

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди

Президент Республики Казахстан К.К. Токаев

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Шахбаз Шариф

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев

г. Самарканд, 16 сентября 2022 года