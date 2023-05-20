19.05.2023, 09:09 13246
День пионерии: история и традиции праздника
Фото: Depositphotos
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19 мая 2023 года отмечается 101 год со дня организации пионерского движения. Оно просуществовало 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек.
Ежегодно 19 мая в Советском Союзе отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Именно в этот день в 1922 году Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов, сообщает life.ru.
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
История
В начале XX века в Российской империи появились первые скаутские организации, которые были созданы по подобию детских объединений в Великобритании. Около 50 тысяч детей и подростков до революции 1917 года называли себя скаутами, но советская власть в 1919 году расформировала эту организацию, а затем руководство молодой страны решило создать свое собственное молодежное движение.
Надежда Константиновна Крупская, стоявшая у истоков Социалистического союза рабочей молодежи, комсомола и пионерской организации, педагог и идейный вдохновитель движения, сформулировала установку пионерии так: "Быть пионером - значит принимать участие в улучшении окружающей жизни и думать над тем, как это сделать".
Один из идеологов скаутизма в России, Иннокентий Жуков, предложил переименовать новую детскую организацию в пионерскую и оставить старый скаутский девиз "Будь готов!". Новая организация заимствовала у скаутов разделение участников на отряды, институт вожатых, а также различные традиции и символику. Например, если скауты носили зеленые галстуки, то пионеры стали носить красные. Гимн, написанный для пионерской организации, назывался "Марш юных пионеров". Пианист Сергей Кайдан-Дёшкин и поэт Александр Жаров создали песню, которая начиналась со слов: "Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих".
В 1922 году все пионерские отряды были объединены в одну детскую коммунистическую организацию с названием "Юные пионеры имени Спартака". Однако уже через два года, в январе 1924 года, после смерти Ленина организации было присвоено его имя. Официальное название - Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина - появилось в 1926 году и сохранялось до последнего дня ее существования.
Пионерское движение в СССР
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Поступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР - пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
В 1950-1980-х годах практически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в ряды пионеров. Лучших учеников в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников, чаще всего 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Остальным красные галстуки вручали на общих линейках 19 мая, в День пионерии.
Не брали в пионеры редко, обычно только отъявленных хулиганов и двоечников. Выйти добровольно из пионерской организации было невозможно: пионер мог быть исключен только в качестве наказания за серьезные проступки.
С самого возникновения своей организации пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, проводили субботники. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и в колхозах наравне со взрослыми, помогали ухаживать за ранеными бойцами в госпиталях, выступали перед ними с концертами, отправляли теплые вещи для воинов на передовую. А многие подростки-пионеры сами сражались с фашистами на фронте и в партизанских отрядах. Более 20 тысяч юных ленинцев были награждены медалями "За оборону Москвы". Трое пионеров - Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев - удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза: Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик.
В 50-70-е годы деятельность пионерской организации была направлена в основном на воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Популярны были туристские походы, общесоюзные кампании, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования "Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина - СССР"), "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пионерских акций, проводились "трудовые операции". Одной из самых массовых была кампания по сбору макулатуры и металлолома.
Постепенно к середине 1980-х годов работа пионерской организации приобретала все более формальный характер.
Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница". Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра). За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".
В 1990 году на Х Всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. А после распада Союза единая организация - наследница пионерии перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций.
Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций" приобрел статус Международного союза детских общественных объединений.
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19.05.2023, 18:40 5571
Опубликован перечень договоренностей и инициатив в рамках формата "Китай - Центральная Азия"
Фото: russian.news.cn
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Информационное агентство "Синьхуа" опубликовало перечень договоренностей и инициатив в рамках формата "Китай - Центральная Азия".
Ниже следует полный текст перечня договоренностей и инициатив.
18-19 мая 2023 года состоялся первый Саммит "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань провинции Шэньси Китая. В ходе саммита был достигнут ряд договоренностей по сотрудничеству между государствами Центральной Азии и Китаем.
I. Основные договоренности и инициативы сотрудничества
- Создание механизма встреч глав государств Центральной Азии и Китая
- Создание механизмов встреч на уровне министров ключевых и приоритетных сфер сотрудничества
- Рассмотрение возможности учреждения Секретариата "Центральная Азия - Китай"
- Продвижение сопряжения Инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии
- Раскрытие потенциала механизма "Диалог и сотрудничество в сфере электронной коммерции"
- Продвижение взаимной торговли, содействие диверсификации структуры товарооборота, и постоянное упрощение процедур торговли
- Разработка совместной стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия - Китай"
- Наращивание взаимосвязанности цифровой и зеленой инфраструктуры
- Рассмотрение возможности создания Банка данных приоритетных зеленых инвестиционных проектов.
- Содействие реализации Циндаоской инициативы по промышленному и инвестиционному сотрудничеству "Центральная Азия - Китай"
- Продолжение работы по актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций между государствами Центральной Азии и Китаем
- Поэтапное и последовательное увеличение количества гражданских пассажирских и грузовых авиарейсов
- Рассмотрение возможности выпуска карты для деловых поездок "Центральная Азия - Китай"
- Модернизация инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов
- Распространение практики "экспресс-коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах
- Повышение взаимосвязанности "единых окон" в международной торговле, продвижение взаимодействия по упрощению таможенного оформления
- Развитие транспортного коридора "Центральная Азия - Китай"
- Развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез
- Активизация перевозок посредством контейнерных поездов Китай-Центральная Азия
- Развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию
- Завершение ТЭО проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и продвижение скорейшего запуска ее строительства
- Обеспечение бесперебойного функционирования автодороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"
- Осуществление регулярной работы автодороги "Китай-Таджикистан-Узбекистан" и автомагистрали "Западный Китай-Западная Европа"
- Рассмотрение оптимальных возможностей для транзита продукции из стран Центральной Азии на рынки стран Юго-Восточной Азии и других стран Азии и в обратном направлении
- Расширение номенклатуры импорта из стран Центральной Азии сельхозпродукции на рынок КНР
- Развитие взаимодействия в сфере "умного" сельского хозяйства и обмен опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик
- Обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии
- Обмен опытом в сфере модернизации аграрного сектора и налаживания производственных цепочек между городом и селом в целях реализации мер по сокращению бедности
- Активизация сотрудничества в области сокращения бедности путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями
- Создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию
- Обеспечение стабильного функционирования энергетического коридора по поставкам природного газа "Туркменистан - Китай"
- Развитие сотрудничества в сфере развития возобновляемых источников энергии
- Развитие сотрудничества между регионами государств Центральной Азии и Китая, установление побратимских и партнерских связей между провинциями и областями
- Проведение совместных археологических экспедиций, сохранение и реставрация культурного наследия, музейные обмены, поиск и возвращение пропавших и похищенных культурных ценностей
- Приглашение китайской стороной государств Центральной Азии к реализации проекта "Культурный Шелковый путь"
- Рассмотрение возможности разработки совместного туристического маршрута "Центральная Азия - Китай"
- Продвижение строительства центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья"
- Поддержка инициативы по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности
- Запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Центральная Азия - Китай"
- Проведение академических и студенческих обменов, молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований
- Учреждение взаимных культурных центров заинтересованными сторонами
- Выделение государствам Центральной Азии квоты на правительственные стипендии, обучение профильных специалистов Центральной Азии в Китае
- Развитие профессионального образования в рамках "Мастерских Лу Баня"
- Расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, умный город, большие данные и облачные вычисления
- Развитие и практическое применение "зеленых" решений в смягчении негативных последствий изменения климата
- Проведение мероприятий по зеленому и низкоуглеродному развитию "Центральная Азия - Китай" с целью углубления сотрудничества в области зеленого развития и борьбы с изменением климата
- Укрепление взаимодействия соответствующих ведомств по чрезвычайным ситуациям, углубление сотрудничества в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения и ликвидации их последствий, безопасности производства, поисково - спасательных работ, а также обмена технологиями сейсмической безопасности
- Реализация региональных программ и проектов в сфере "зеленых" технологий
- Рассмотрение возможности разработки Совместного антинаркотического плана действий с участием Управления ООН по наркотикам и преступности
- Организация взаимного показа телевизионных фильмов и телепередач
- Развитие сотрудничества по линии средств массовой информации "Центральная Азия - Китай"
- Активное взаимодействие в рамках Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации
- Реализация дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы по итогам онлайн-саммита глав государств "Центральная Азия - Китай"
- Проведение второго Саммита "Центральная Азия - Китай" в 2025 году в Республике Казахстан
II. Механизмы и платформы многостороннего сотрудничества, инициируемые китайской стороной
- Механизм встреч министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай"
- Механизм совещания министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч на уровне министров, курирующих вопросы индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч министров сельского хозяйства "Центральная Азия - Китай"
- Механизм сотрудничества по чрезвычайным ситуациям "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч министров транспорта "Центральная Азия - Китай"
- Механизм совещания министров образования "Центральная Азия- Китай"
- Механизм энергетического сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч руководителей таможенных служб "Центральная Азия - Китай"
- Диалог политических партий "Центральная Азия - Китай"
- Сеть сотрудничества национальных административных академий "Центральная Азия - Китай"
- Деловой совет "Центральная Азия - Китай"
- Форум сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Форум регионального сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Форум индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Форум аналитических центров "Центральная Азия - Китай"
- Механизм диалога о сотрудничестве в области электронной торговли "Центральная Азия - Китай"
- Альянс индустрии здравоохранения "Центральная Азия - Китай"
- Форум информационных агентств "Центральная Азия - Китай"
III. Многосторонние документы Саммита
- Сианьская декларация Саммита "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании об индустриально-инвестиционном сотрудничестве "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании между государствами Центральной Азии и Китаем о сотрудничестве в области цифровой торговли
- Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма совещания министров сельского хозяйства "Центральная Азия - Китай"
- Положение о работе механизма встречи руководителей таможенных служб в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области ввоза и вывоза карантина животных и растений между компетентными органами в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Делового совета "Центральная Азия - Китай"
19.05.2023, 17:21 7076
Опубликован текст Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"
Фото: russian.news.cn
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Опубликован полный текст Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"
Ниже информационное агентство "Синьхуа" приводит полный текст декларации.
18-19 мая 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев провели первый саммит "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань.
Стороны в теплой атмосфере дружбы и взаимопонимания всесторонне подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщили опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и заявили о нижеследующем:
1.Стороны едины в том, что развитие плодотворного многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем отвечает коренным интересам всех стран и их народов. На фоне беспрецедентных за столетие перемен стороны, исходя из благоприятных перспектив для народов региона, подтверждают стремление в совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая.
2.Стороны заявляют, что в рамках текущего саммита официально создается механизм встреч глав государств Центральной Азии и Китая. Саммит будет проводиться раз в два года поочередно в Китае с одной стороны, и в одном из государств Центральной Азии в алфавитном порядке с другой стороны. Стороны выразили готовность в полной мере осуществлять стратегическую руководящую роль дипломатии лидеров государств, укреплять комплексное планирование на высшем уровне развития взаимоотношений между государствами Центральной Азии и Китаем.
Стороны содействуют становлению формата "Центральная Азия - Китай", и в возможно короткие сроки создадут механизм встреч на уровне министров ключевых и приоритетных сфер сотрудничества, полностью задействуют роль внешнеполитических ведомств каждого государства, рассмотрят возможность учреждения секретариата "Центральная Азия - Китай" в целях всестороннего продвижения сотрудничества между Сторонами и функционирования соответствующих механизмов.
3.Стороны подтверждают поддержку защите коренных интересов друг друга в духе взаимопонимания. Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, усилия по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику.
Китай поддерживает динамичные процессы регионального сотрудничества в Центральной Азии, высоко оценивает механизм Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, как ключевой фактор обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, а также значительный вклад государств Центральной Азии в дело мира и развития в регионе и во всем мире.
Государства Центральной Азии высоко оценили уникальный опыт Коммунистической партии Китая по государственному управлению, подтвердили большую значимость пути китайской модернизации для развития всего мира. Стороны подтвердили неуклонное соблюдение принципа "одного Китая".
4.Стороны едины в том, что обеспечение государственной безопасности, политической стабильности и конституционного строя имеет ключевое значение, и решительно выступают против попыток дискредитации легитимной государственной власти и провоцирования "цветных революций", а также вмешательства во внутренние дела других стран в какой бы то ни было форме и под каким бы то ни было предлогом.
Стороны подчеркивают, что демократия является общим стремлением и ценностью человечества. Самостоятельный выбор пути развития и модели управления касается суверенитета каждой страны и не подлежит интервенции.
Стороны отметили значимость контактов и связей между законодательными органами для продвижения глобального взаимодействия в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности.
5.Стороны высоко оценивают важное значение инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" для развития международного сотрудничества. Отмечая 10-летие инициативы в качестве новой отправной точки, Стороны выражают готовность усиливать ее гармонизацию и сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Республики Казахстана "Нурлы Жол", Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,
Возрождение Великого шелкового пути" Туркменистана и Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды.
6.Стороны отмечают огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем, выражают готовность задействовать роль Совещания министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай", всесторонне увеличивать объемы торговли, раскрывать потенциал механизма "Диалог и сотрудничество в сфере электронной коммерции", а также активизировать взаимодействие в новых отраслях, в том числе в цифровой торговле и зеленой экономике.
Стороны выражают готовность повышать качество и уровень торгово-экономического сотрудничества, последовательно продвигать взаимную торговлю, содействовать диверсификации структуры товарооборота и постоянно упрощать процедуры торговли.
Стороны подчеркивают важность разработки совместной Стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия - Китай", которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирования общего пространства промышленной кооперации.
Стороны выразили готовность продвигать развитие сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства, наращивать взаимосвязанность цифровой и зеленой инфраструктуры, объединять усилия для устойчивого развития сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства. Стороны готовы рассмотреть возможность создания Банка данных приоритетных зеленых инвестиционных проектов.
Стороны объявили о создании Делового совета "Центральная Азия - Китай" и выразили готовность поддерживать учреждения по содействию торговле, торговые палаты и заинтересованные организации в укреплении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций с целью внести больший вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем.
Стороны намерены регулярно проводить Форум индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай", продолжить работу по актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций между государствами Центральной Азии и Китаем, поощрять расширение индустриального сотрудничества, повышать уровень развития в этой сфере, обеспечивать стабильность и эффективность цепочек производства и поставок, создавать совместные цепочки стоимости, стимулировать повышение стабильности, справедливости, прозрачности и устойчивости своей политики по привлечению иностранных инвестиций, формировать более привлекательный и деловой инвестиционный климат на рыночных условиях.
7.Стороны договорились поэтапно увеличивать количество авиарейсов и рассматривать возможность разработки и введения мер по упрощению взаимных деловых поездок, в том числе выпуска карты для деловых поездок "Центральная Азия - Китай", а также активизировать модернизацию инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов /КПП/, изучать вопрос об открытии новых КПП, распространять практику "экспресс коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, повышать взаимосвязанность "единых окон" в международной торговле, улучшать бизнес среду на пунктах пропуска, продвигать взаимодействие по упрощению таможенного оформления и активно развивать логистическую сеть в регионе.
Стороны подчеркивают необходимость повышения статуса Центральной Азии, как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, активизировать развитие транспортного коридора "Китай - Центральная Азия", развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по направлениям Китай-Центральная Азия-Южная Азия, Китай-Центральная Азия-Ближний Восток, Китай-Центральная Азия-Европа, в том числе по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез.
Стороны будут совместно развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию.
Стороны отмечают значимость завершения ТЭО проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан -Узбекистан" и продвигают скорейший запуск ее строительства, а также отмечают значимость строительства казахстанско-китайской железной дороги Аягуз - Тачэн, обеспечения бесперебойного функционирования автодороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", осуществления регулярной работы автодороги "Китай - Таджикистан - Узбекистан" и автомагистрали "Западный Китай - Западная Европа".
Стороны отметили важность проработки оптимальных возможностей для транзита продукции из стран Центральной Азии на рынки стран Юго-Восточной Азии и других стран Азии и в обратном направлении.
Стороны предпримут эффективные меры для увеличения грузооборота, включая меры по увеличению объемов перемещения товаров на совместных пунктах пропуска на границах в целях формирования всеохватывающей, мультимодальной, многоуровневой, экологичной и устойчивой системы транспортной инфраструктуры между Китаем и государствами Центральной Азии.
8.Стороны выражают готовность задействовать потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе содействовать развитию торговли растениеводческой и животноводческой продукцией. Китайская сторона готова расширять номенклатуру импорта сельхозпродукции из стран Центральной Азии на рынок КНР.
Стороны активизируют усилия в области развития "умного" сельского хозяйства, обмена опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик в данной сфере.
Стороны согласились активизировать обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии, укреплять стрессоустойчивость аграрного сектора с целью его устойчивого развития.
Стороны приветствовали инициативу по проведению Международной конференции по продовольственной безопасности в 2023 году в Узбекистане, а также отметили итоги Международной конференции "Сотрудничество по продовольственной безопасности" в условиях изменения климата, прошедшей 9-10 марта 2023 в Ашхабаде.
Стороны подтверждают необходимость согласованных усилий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата, а также отмечают важность ведения сельского хозяйства наиболее экологичными способами,поддерживающими биоразнообразие, с оптимальным использованием водных и земельных ресурсов.
Стороны отмечают важность консолидации усилий по совершенствованию политики в области сокращения бедности, повышения занятости и доходов населения и создания рабочих мест. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в данном направлении путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями.
9.Стороны поддерживают создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию, наращивание сотрудничества по всей производственной цепочке, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере традиционных источников энергии, в том числе нефти, природного газа и угля, укрепление сотрудничества в сфере гидроэнергетики, солнечной, ветровой энергии и других возобновляемых источников, углубление сотрудничества по мирному использованию атомной энергии, реализации проектов с использованием зеленых технологий и чистых источников энергии, претворение в жизнь концепции инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и совместного развития.
Отмечая необходимость стабильного энергообеспечения для развития торгово-инвестиционного сотрудничества, стороны приветствуют ускорение строительства четвертой линии газопровода "Туркменистан - Китай", проходящего по территории государств Центральной Азии.
Стороны отметили сотрудничество в энергетической области как важную составляющую устойчивого развития региона.
Стороны отметили инициативу о разработке стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также разработку под эгидой ООН международной "Дорожной карты" по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.
10.Стороны подтверждают готовность укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество в таких областях, как образование, наука, культура, туризм, археология и архивы, физическая культура и спорт, СМИ и аналитические центры, способствовать взаимодействию и установлению побратимских и партнерских связей между провинциями и областями, расширять механизм молодежного обмена за счет новых форм мероприятий, развивать сотрудничество по проведению совместных археологических экспедиций, сохранению и реставрации культурного наследия, музейным обменам, поиску и возвращению пропавших и похищенных культурных ценностей.
Китайская сторона приглашает государства Центральной Азии подключиться к реализации проекта "Культурный Шелковый путь" с целью сближения народов.
Стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества в области туризма и разработки совместного туристического маршрута "Центральная Азия - Китай".
Стороны заинтересованы углублять сотрудничество в сфере здравоохранения, продвигать строительство центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья".
Стороны отмечают важность расширения сотрудничества по вопросам биологической безопасности и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний. В этой связи стороны выражают поддержку инициативе по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности.
Подчеркивая важность развития культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления взаимопонимания между народами, стороны приветствовали запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Центральная Азия - Китай".
Стороны будут поддерживать и способствовать академическим и студенческим обменам, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.
Заинтересованные стороны будут активно способствовать учреждению взаимных культурных центров. Китайская сторона готова продолжать практику выделения государствам Центральной Азии квоты на правительственную стипендию, приглашать профильных специалистов Центральной Азии в Китай на обучение, курсы повышения квалификации и обмены. Стороны намерены содействовать развитию профессионального образования в рамках "Мастерских Лу Баня".
Стороны поощряют расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, умный город, большие данные и облачные вычисления.
11.Стороны подтвердили приверженность Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, являющимся главной площадкой и правовой основой для приложения международным сообществом совместных усилий на противодействие изменению климата, подчеркнули необходимость соблюдать цели, принципы и институционную базу, закрепленные в Конвенции и Парижском соглашении, в особенности принцип общей, но дифференцированной ответственности, содействовать полной и эффективной реализации Парижского соглашения с прицелом на формирование справедливой, рациональной, совместной и общеполезной глобальной системы управления климатом.
Стороны выступили за более тесное взаимодействие в сфере климатической устойчивости и адаптации, подчеркивая, что совместное применение "зелёных" решений призваны служить эффективными мерами в смягчении негативных последствий изменения климата.
Стороны будут укреплять взаимодействие соответствующих ведомств по чрезвычайным ситуациям, углублять сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения и ликвидации их последствий, безопасности производства, поисково - спасательных работ, а также обмена технологиями сейсмической безопасности.
Китайская сторона приветствовала принятие Региональной программы "Зеленая повестка" для Центральной Азии по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, состоявшейся 21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики. Стороны поддерживают взаимодействие в реализации региональных программ и проектов в сфере "зеленых" технологий.
Стороны отметили важность принятой резолюции "Расширение мониторинга и исследований горных ледников", представленной Кыргызской Республикой в ходе 41-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года, и резолюции 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития, резолюции 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", объявившую Пятилетие действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, а также оценили вклад Совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию, прошедшего 19 сентября 2022 года в Нью-Йорке, в укреплении международного сотрудничества по вопросам горной повестки и ее дальнейшей реализации.
Стороны отметили важность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "2025 год - Международный год защиты ледников", представленной Республикой Таджикистан, а также высоко оценили проведение Водной конференции ООН, которая прошла 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке под председательством Республики Таджикистан и Королевства Нидерландов.
Стороны приветствуют инициативу об открытии регионального центра климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН в Ашхабаде, как платформы по трансферту технологий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
Стороны отметили важность принятой по инициативе Республики Узбекистан специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
Стороны отметили инициативу о создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
12.Стороны считают, что стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии отвечают общим интересам народов не только шести стран, но и всего мира.
Решительно осуждая терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, Стороны готовы совместными усилиями бороться с "тремя силами зла", наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, обмениваться опытом обеспечения безопасности ключевых проектов и массовых мероприятий, а также поддержания безопасного и стабильного функционирования совместных проектов стратегического значения, и сообща противодействовать угрозам безопасности.
Стороны приняли во внимание проведение Международной конференции высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов", которая прошла 18-19 октября 2022 года в Душанбе, Республика Таджикистан.
Стороны подтверждают важную роль инклюзивного диалога в развитии межгосударственных отношений и подчеркивают значимость инициативы Туркменистана об объявлении 2023 года "Международным годом диалога как гарантии мира", представляющей собой способ мобилизовать мировое сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия.
Стороны приветствовали "Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.
Стороны готовы вместе с международным сообществом продолжать оказывать помощь народу Афганистана в поддержании мира и стабильности, восстановлении социальной инфраструктуры, интеграции в региональную и мировую экономическую систему.
Стороны подчеркивают важность формирования в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических и политических групп афганского общества.
Стороны отметили инициативу о формировании Международной переговорной группы под эгидой ООН.
Стороны выступают и поддерживают становление Афганистана как мирной, стабильной, процветающей страны, свободной от терроризма, войн и наркотиков.
Стороны отмечают необходимость общих усилий в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков, в том числе путем рассмотрения возможности разработки Совместного антинаркотического плана действий с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.
13.Стороны считают, что в современном мире остро стоит вопрос безопасности и развития. Государства Центральной Азии высоко оценивают и готовы активно взаимодействовать в рамках выдвинутых Китаем Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации, отмечая их актуальное значение для достижения целей в рамках повестки дня ООН в области устойчивого развития, обеспечения мира и безопасности во всем мире и содействия прогрессу человеческой цивилизации.
14.Стороны поддерживают развитие мирного, открытого, безопасного, совместного и упорядоченного киберпространства в рамках "Глобальной инициативы по безопасности данных", подчеркивают важность совместно продвигать "Инициативу по сотрудничеству в области безопасности цифровых данных в формате "Центральная Азия - Китай", переговоры под эгидой ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно - коммуникационных технологий в преступных целях, совместных усилий для устранения вызовов и угроз международной информационной безопасности.
15.Стороны подтверждают приверженность укреплению центральной роли ООН в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития, распространению общечеловеческих ценностей - мир, развитие, справедливость, равноправие, демократия и свобода, выступают против попыток политизации вопросов прав человека.
Стороны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, включая неприкосновенность территориальной целостности и суверенитета государств. Стороны выражают решимость твердо защищать многосторонность и общепризнанные нормы международного права и международных отношений, обеспечить международную справедливость и равноправие, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития.
Стороны выражают заинтересованность в активизации диалога и сотрудничества в рамках ООН, ШОС, СВМДА и в других многосторонних объединениях, оперативном обмене мнениями и координации позиций по актуальным региональным и международным вопросам.
Стороны признают важную роль МАГАТЭ в мирном использовании атомной энергии и отмечают право каждого государства - члена МАГАТЭ в полной мере участвовать во всех процессах принятия решений Агентства. В этой связи Стороны поддерживают процесс восстановления суверенного равенства в МАГАТЭ, предусмотренного Уставом Агентства, и вступления стран Центральной Азии в соответствующие региональные группы МАГАТЭ.
Стороны выражают признательность китайской стороне за высокий уровень организации первого Саммита "Центральная Азия - Китай".
Стороны приняли решение о проведении второго Саммита "Центральная Азия - Китай" в 2025 году в Республике Казахстан.
19.05.2023, 16:33 7981
Совместная пресс-конференция Си Цзиньпина и глав государств Центральной Азии
Фото: Акорда
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В Международном конференц-центре города Сианя 19 мая успешно завершился Саммит "Китай - Центральная Азия". По итогам саммита Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев провели совместную пресс-конференцию.
Си Цзиньпин отметил, что на завершившемся саммите главы государств подвели итоги дружественных обменов и плодотворного сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии, обобщили полезный опыт с выходом на новые договоренности. Подписана Сианьская декларация, принят перечень договоренностей и инициатив. Определены новые ориентиры дальнейшего развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии.
Си Цзиньпин подчеркнул, что на фоне беспрецедентных за столетие перемен исходя из коренных интересов и широких перспектив народов шесть стран подтверждают стремление вместе двигаться вперед, преодолевать вызовы во имя создания более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, внести тем самым вклад в формирование сообщества единой судьбы человечества.
Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета, независимости, безопасности, территориальной целостности, уважают выбранный путь развития каждого государства с учетом национальных реалий, решительно выступают против вмешательства каких бы то ни было сил во внутренние дела под любым предлогом. Государства Центральной Азии называют путь китайской модернизации значимым для мирового развития, вновь подтверждают твердую приверженность принципу одного Китая.
Отмечая 10-летие Инициативы ОПОП в качестве новой отправной точки, стороны выражают готовность активизировать сотрудничество по сопряжению национальных стратегий развития, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли, расширять инвестиционно-индустриальную кооперацию, продвигать строительство транспортных коридоров Китай - Центральная Азия, поддерживать создание партнерских отношений Китай - Центральная Азия в энергетическом секторе, поощрять сотрудничество в высокотехнологичных сферах, обеспечивать продовольственную безопасность в регионе, совместными усилиями формировать новую архитектонику сотрудничества, характеризующуюся глубокой взаимодополняемостью и общим выигрышем.
Стороны выражают намерение всемерно наращивать культурно-гуманитарные обмены, укреплять сотрудничество в таких областях, как спорт, археология, туризм, медицина и здравоохранение, проводить мероприятия в рамках Года культуры и искусства народов Китая и стран Центральной Азии и молодежного фестиваля искусств "Китай - Центральная Азия", ускорять взаимное учреждение культурных центров, активизировать взаимные поездки граждан и молодежный обмен, прилагать совместные усилия к реализации проекта "Культурный Шелковый путь". Китайская сторона готова и впредь выделить квоты на правительственную стипендию для молодежи стран ЦА, открывать больше мастерских "Лубань" и центров традиционной медицины в целях подготовки высококвалифицированных специалистов.
Стороны будут решительно противодействовать терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех формах и проявлениях, вести беспощадную борьбу с наркотрафиком, трансграничной организованной преступностью, укреплять сотрудничество в области биобезопасности, кибербезопасности, реагировании на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжать оказывать афганскому народу помощь в обеспечении безопасности, стабильности и мирного восстановления, сообща открыть прекрасное будущее Центральной Азии, где воцаряется мир и нет места для конфликта.
Стороны подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава ООН, подчеркивая твердый настрой на соблюдение принципов мультилатерализма, общепризнанных норм международного права и международных отношений, на защиту международной справедливости, продвижение миропорядка и глобального управления в справедливом и рациональном русле. Отмечая актуальное значение инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации для мира и безопасности во всем мире и прогресса человеческой цивилизации, стороны выражают поддержку и готовность активно взаимодействовать для их реализации.
В рамках саммита официально создается механизм встреч глав государств Китая и Центральной Азии. Саммит будет проводиться раз в два года поочередно в Китае с одной стороны, и в одном из государств Центральной Азии с другой стороны. Следующий саммит состоится в Казахстане в 2025 году. Стороны будут ускоренными темпами содействовать институциональному становлению механизма, учреждать в Китае постоянно действующий орган - секретариат, определять транспорт, торгово-экономические связи, инвестиционно-индустриальную кооперацию, сельское хозяйство, энергетику, таможенное сотрудничество и культурно-гуманитарные обмены как приоритетные направления, планомерно и эффективно продвигать широкомасштабное и углубленное сотрудничество шести стран.
Си Цзиньпин отметил, что данный саммит дал хороший старт сотрудничеству в рамках вышеупомянутого механизма. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и государствами Центральной Азии будут устремляться на всех парусах вперед, придавать дополнительные импульсы процветанию шести стран, служить мощным конструктивным фактором для мира и стабильности в регионе.
19.05.2023, 12:33 10976
Программная речь председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "Китай - Центральная Азия"
Фото: news.cn
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Уважаемые коллеги! Дамы, господа и друзья!
Рад приветствовать вас на Саммите "Китай - Центральная Азия" в городе Сиане. Эта уникальная площадка позволяет нам обсудить перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
Сиань в древние времена назывался Чанъань, был местом зарождения китайской цивилизации и колыбелью китайской нации, считался восточной отправной точкой Великого Шелкового пути. Чжан Цянь более 2100 лет назад в качестве посланника династии Хань отправился из Чанъаня в Западный край, заложив начало дружественных контактов Китая и Центральной Азии. В течение столетий народы Китая и стран Центральной Азии вместе проложили Великий шелковый путь и веками были свидетелями его процветания, внося исторический вклад в обмен и бурное развитие мировых цивилизаций. Ли Бо, китайский поэт династии Тан, написал: "Новая встреча и добрая беседа бесценна". Сегодняшний саммит в Сиане, призванный продолжить тысячелетние традиции дружбы и открыть новые перспективы, имеет очень важное значение.
В 2013 году после избрания председателем КНР я впервые посетил страны Центральной Азии с визитом и предложил инициативу о совместном строительстве Экономического пояса Шелкового пути. За 10 лет мы с центральноазиатскими партнерами продвигаем всестороннее возрождение Великого шелкового пути, развиваем ориентирующееся на будущее сотрудничество, выводим двусторонние отношения в новую эпоху.
Транстяньшаньское шоссе Китай - Кыргызстан - Узбекистан, автодорога Китай - Таджикистан вдоль Памирского нагорья, китайско-казахстанский трубопровод через просторную пустыню, газопровод Китай - Центральная Азия - современные шелковые пути. Регулярный железнодорожный экспресс Китай - Европа, потоки грузовых автомобилей, прямые воздушные рейсы - современный караван. Деловые предприниматели, противоковидные медицинские работники, дружественные деятели культуры, усердно учащиеся и у нас, и у вас студенты - дружеские посланники нашего времени.
Отношения Китая и стран Центральной Азии базируются на глубоких исторических корнях, обусловлены реальной востребованностью и обладают прочным общественным фундаментом. В новую эпоху они полны энергичной жизненной силой.
Уважаемые коллеги,
Набирают обороты глобальные перемены на глазах. Мир, эпоха и исторические условия претерпевают невиданные изменения. Центральная Азия, расположенная в самом центре Евразийского континента, соединяет его север и юг, восток и запад.
Мир нуждается в стабильной Центральной Азии. Суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны.
Мир нуждается в процветающей Центральной Азии. Динамично развивающаяся ЦА не только отвечает чаяниям народов региона на прекрасную жизнь, но и придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики.
Мир нуждается в гармоничной Центральной Азии. "Доброе братство милее богатства". Межэтнические конфликты, религиозные трения и межкультурные различия в ЦА далеко не являются проблемами не преодолимыми. Народы едины в стремлении укреплять солидарность, инклюзивность и согласие. Никто не имеет права создать разлад и даже противоборство в регионе, тем более претендовать на корыстные политические интересы.
Мир нуждается во взаимосвязанной Центральной Азии. Располагая уникальным географическим положением, ЦА имеет все предпосылки, условия и возможности утвердиться как важный транспортный узел на евразийском континенте, внося собственный вклад в глобальную торговлю, межцивилизационные обмены и научно-техническое развитие всего мира.
Коллеги!
На прошлогоднем видео-саммите, приуроченном к 30-летию установления дипотношений между Китаем и странами ЦА, было объявлено о создании Сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии. Это исторический выбор, сделанный нами в новых условиях с учетом коренных интересов и во имя будущего народов региона. Чтобы формировать сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии, необходимо придерживаться следующих 4 направлений.
Первое, оказать друг другу взаимопомощь и поддержку.
Необходимо укреплять стратегическое взаимодоверие, оказать друг другу решительную и твердую поддержку в обеспечении наших основных интересов, прежде всего в вопросах суверенитета, независимости, национального достоинства, долгосрочного развития, вместе создать сообщество, характеризующееся взаимопомощью и поддержкой, солидарностью и взаимным доверием.
Второе, содействовать совместному развитию.
Мы должны дальше идти вперед в совместном строительстве ОПОП, продвигать реализацию Инициативы по глобальному развитию, полностью выявлять потенциал сотрудничества в таких традиционных сферах, как экономика и торговля, промышленность, энергетика, транспорт, культивировать новые точки роста в таких сферах, как финансы, сельское хозяйство, ликвидация бедности, зеленое и низкоуглеродное развитие, медицина и здравоохранение, цифровые инновации, вместе создать сообщество, характеризующееся взаимовыгодным сотрудничеством и совместным развитием.
Третье, обеспечить всеобщую безопасность.
Следует совместными усилиями претворять в жизнь "Инициативу по глобальной безопасности", решительно выступать против попыток извне вмешиваться во внутренние дела государств региона и провоцировать "цветные революции", сохранять нулевую терпимость к "трем силам зла", прилагать большие усилия для укрепления безопасности в регионе, вместе создать сообщество, характеризующееся долгосрочной стабильностью и вечным спокойствием.
Четвертое, укреплять многовековую дружбу.
Необходимо претворять в жизнь Глобальную инициативу цивилизации, приумножать традиции дружбы, уплотнять взаимные поездки людей, активизировать обмен опытом в сфере государственного управления, углублять культурно-гуманитарные связи, укреплять взаимопонимание, упрочивать основу многовековой дружбы между народами Китая и стран Центральной Азии, сообща формировать сообщество дружбы и единодушия.
Коллеги,
Сегодняшний саммит позволил нам создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА. Пусть саммит станет уникальной возможностью для уплотнения взаимодействия по планированию, продвижению и развитию сотрудничества "Китай - Центральная Азия".
Первое, усиливать работу по становлению формата.
Уже созданы механизмы встречи глав МИД, торгово-экономических ведомств и таможенных служб, а также деловой совет. Нами еще инициировано создание механизмов встречи и диалога в сферах индустриализации и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, реагирования на ЧП, образования, межпартийного сотрудничества с целью иметь универсальные платформы для развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества шестерки.
Второе, расширять торгово-экономические связи.
Китайская сторона намерена принимать дополнительные шаги для упрощения процедур торговли, актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций, распространять практику "зеленый коридор" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, проводить тематическую онлайн-презентацию товаров стран ЦА, создать торговый центр биржевых товаров, поднять объем торговли на новый уровень.
Третье, углублять взаимосвязанность.
Будем всесторонне повышать пропускную способность трансграничной перевозки, поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, увеличивать пропускную способность автодороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Китай - Таджикистан - Узбекистан, продвигать консультации по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Важно ускорять модернизацию действующих пунктов пропуска, открыть новый КПП "Бедель", существенно расширять доступ на рынки авиаперевозок и развивать региональную логистическую сеть. Считаю целесообразным наращивать потенциал железнодорожных контейнерных терминалов по маршруту Китай - Европа, поощрять конкурентоспособные предприятия к созданию зарубежных складов в государствах Центральной Азии, формировать цифровую платформу универсальных услуг.
Четвертое, расширять энергетическое сотрудничество.
Предлагаем создать партнерские отношения "Китай - Центральная Азия" по энергетическому развитию, ускорить строительство четвертой линии газопровода Китай - Центральная Азия, продолжить увеличение объема торговли углеводородами, развить взаимодействие по всей производственной цепочке, укрепить кооперацию в области альтернативных источников энергии и мирного атома.
Пятое, продвигать зеленые инновации.
Мы заинтересованы в активизации сотрудничества с государствами Центральной Азии в области мелиорации засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, создать совместную лабораторию сухого земледелия, содействовать преодолению экологического кризиса в Приаралье, поддерживаем создание в Центральной Азии высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков ИКТ. Китайская сторона приветствует присоединение государств Центральной Азии к целевым программам сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" в области технологий устойчивого развития, инноваций и предпринимательства, космических информационных технологий.
Шестое, наращивать потенциал развития.
Китай планирует выработать целевую научно-техническую программу Китая и государств ЦА по сотрудничеству в области сокращения бедности, реализовать Программу по повышению технической квалификации "Китай - Центральная Азия", увеличивать количество "мастерских Лу Баня" в государствах ЦА и поощрять китайские предприятия в создании новых рабочих мест для местного населения. Для содействия сотрудничеству Китая и государств Центральной Азии и национальному развитию стран ЦА будем выделять денежные средства общей суммой в 26 млрд китайских юаней в виде финансового сопровождения и безвозмездной помощи.
Седьмое, активизировать межцивилизационный диалог.
Приглашаем государства ЦА подключиться к реализации проекта "Культурный Шелковый путь". Будем создавать еще больше центров традиционной медицины в ЦА, ускорять взаимное учреждение культурных центров и продолжать практику выделения государствам ЦА квоты на правительственную стипендию, поддерживать присоединение вузов государств ЦА к Университетскому альянсу Шелкового пути, обеспечивать успешное проведение мероприятий в рамках Года культуры и искусства народов стран Китая и Центральной Азии, диалога высокого уровня по линии СМИ "Китай - ЦА", способствовать проведению конкурса столицы культуры и туризма "Китай - ЦА", запустить туристические ж/д маршруты в направлении ЦА.
Восьмое, поддержать мир в регионе.
Китай готов помогать государствам ЦА в укреплении правоохранительного и оборонного потенциала, поддерживать усилия центральноазиатских партнеров, нацеленные на самостоятельное обеспечение региональной безопасности и борьбу с терроризмом, намерен развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Следует и впредь выявлять роль формата стран - соседей Афганистана в интересах мирного восстановления этой страны.
Коллеги!
В октябре прошлого года успешно состоялся XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, по итогам которого поставлена первоочередная задача - осуществление намеченной к столетию КНР цели полного построения могущественного модернизированного социалистического государства, всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации путем китайской модернизации. Был намечен грандиозный план дальнейшего развития страны. Мы готовы с партнерами Центральной Азии укреплять обмен опытом в области идей и практики модернизации, продвигать сопряжение национальных стратегий развития, открывать новые возможности сотрудничества во имя модернизации наших стран.
Коллеги,
В народе провинции Шэньси говорят: "Упорный труд позволит извлечь золото из земли". В Центральной Азии есть пословица: "Дашь - возьмешь, посеешь - пожнешь". Пусть совместные усилия и солидарность помогут нам активно продвигать общее процветание и зажиточность, открывать прекрасные перспективы для развития наших шести государств!
Благодарю за внимание.
Председатель Китайской Народной Респубублики Си Цзиньпин
09.05.2023, 12:30 40461
День Победы: суть и история праздника
Фото: Depositphotos
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В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией, информирует РИА Новости.
Май 1945 года советская армия встретила в Берлине. Наступательная операция, стартовавшая 16 апреля, завершилась 2 мая, а вечером 8 мая (по московскому времени - примерно через час после полуночи 9 мая) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
История
Первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая в 02.41 представителями верховных командований вермахта, западных союзников и СССР по центральноевропейскому времени во французском Реймсе. Но по требованию Сталина состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в берлинском Карлсхорсте", - отмечает политолог МГУ имени Ломоносова Артем Косоруков.
В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ Президиума Верховного Совета СССР, который увидел свет 8 мая 1945 года. О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.
9 мая 1945 года был нерабочим днем всенародного торжества, когда люди выходили на улицы своих городов, чтобы отметить окончание войны. Праздничные мероприятия проходили по всей стране, а вечером к народу обратился председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин и прогремел первый салют.
День Победы отметили на государственном уровне в 1946 и 1947 году, а после практически на 20 лет 9 мая вновь стал рабочим днем. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, но уже не столь масштабные. Следующей важной вехой в истории праздника стал 1965 год, когда страна готовилась отметить 20-летний юбилей со дня Великой Победы.
Традиции и символы
Самый первый День Победы в мае 1945 года отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляниями. Постепенно День Победы приобрел целый ряд собственных традиций и символов, которые и по сей день являются обязательным атрибутом этого праздника.
Минута молчания
Впервые почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны было решено 9 мая 1965 года. Именно так - "Минута молчания" - называлась передача на Центральном телевидении, которая впервые вышла в эфир в тот год, когда страна отмечала 20 лет Победы. С тех пор минута молчания сопровождает не только каждое празднование Дня Победы, но и все трагические события в истории государства.
Вечный огонь
Память о тех, кто мужественно защищал родную землю и отдал за нее свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, призван хранить и Вечный огонь. В Советском Союзе самый первый Вечный огонь зажгли осенью 1957 года. Это произошло в Ленинграде, рядом с памятником "Борцам революции" на Марсовом поле.
К слову, именно этот огонь после неоднократно использовался для того, чтобы зажечь Вечные огни в память о Великой Отечественной войне в российских городах-героях. Например, именно от него в 1967 году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, которая располагается на территории Александровского сада в столице.
Сегодня Вечный огонь можно увидеть на многих посвященных событиям Великой Отечественной войны мемориалах.
Парад
День Победы для многих россиян в первую очередь ассоциируется именно с праздничным парадом на Красной площади в Москве. Однако самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал - заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Следующий праздничный парад в честь Дня Победы состоялся лишь два десятилетия спустя, когда страна отмечала юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по Красной площади впервые пронесли то самое Знамя Победы, которое 20 лет назад советские воины водрузили на куполе Рейхстага.
В течение нескольких десятилетий парад Победы не был привычной частью праздничной программы мероприятий на 9 мая. Он проводился только в честь юбилеев, например к 40-летию Победы в 1985 году, а также в 1990 году.
Ежегодным парад Победы стал с 1995 года.
Салют
Самый первый праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в 1945 году. Вечером 9 мая были даны три десятка артиллерийских залпов из тысячи орудий, а также небо над столицей расцветили лучи прожекторов. К слову, в годы войны салютами отмечали самые важные события военной хроники: освобождение столиц советских республик, выход к государственной границе, форсирование крупных рек и так далее.
Салют в честь Дня Победы оставался частью праздничных мероприятий и в те годы, когда 9 мая не являлось выходным днем. И в советские годы, и в наше время праздничные салюты гремят не только в небе над Москвой и Санкт-Петербургом, но и в других городах страны (например, в городах-героях).
Георгиевская лента
Одним из самых молодых символов праздника День Победы является Георгиевская лента. Свое название она получила в честь ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году, а ее внешний вид с чередованием черного и оранжевого цветов символизирует, по одной из версий, дым (или порох) и огонь.
Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые состоялась в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Гвоздики
В День Победы вот уже много лет россияне в День Победы дарят ветеранам, возлагают к Вечному огню, приносят на могилы павших героев и к военным мемориалам красные гвоздики. Алый цвет ассоциируется с пролитой на полях сражений кровью, а потому и сами цветы стали символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем красная гвоздика - это знак мужества и стойкости. К тому же красный - цвет Знамени Победы.
Бессмертный полк
История акции "Бессмертный полк", участниками которой из года в год становятся миллионы граждан по всей стране, началась в 2007 году в Тюмени. Именно здесь местные жители впервые прошли в День Победы по улицам города с портретами фронтовиков. Свое шествие тогда они назвали "Парад Победителей".
Через несколько лет инициативу подхватили десятки российских регионов. А в 2012 году в Томске акция обрела свое нынешнее название - "Бессмертный полк", а уже в следующем, 2013 году Бессмертный полк прошел на Поклонной горе в столице.
Бессмертный полк" - это праздничное шествие, участники которого несут портреты родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. Акция уже давно перешагнула границы России: шествия Бессмертного полка проходят во многих странах мира. Только в нашей стране в 2022 году к ней присоединились более 12 миллионов граждан.
Песня
Сложно представить себе празднование Дня Победы без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко, которая стала настоящим гимном праздника. Слова для нее весной 1975 года в преддверии празднования 30-летнего юбилея Победы написал поэт Владимир Харитонов, музыку создал композитор Давид Тухманов.
Путь к славе у этой композиции не был легким. Изначально ее "забраковала" критика, в том числе - посчитав музыку неподходящей для столь серьезного произведения. Песня "День Победы" звучала в исполнении нескольких известных артистов, но всенародно любимой стала лишь после того, как в том же 1975 году ее спел во время празднования Дня милиции Лев Лещенко.
Суть и значение праздника Победы в Великой Отечественной войне
День Победы - это не просто празднование в честь завершения одной из самых страшных войн в мировой истории. День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом.
Праздник 9 Мая - это также напоминание о том, какие ужасы, боль и страдание принесла эта война людям во всем мире. В День Победы часто говорят о том, как важно сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
06.05.2023, 12:05 49426
В рамках проекта "Русские сезоны - 2023" в Казахстане ГИТИС покажет "Детство" по повести Льва Толстого
Фото: instagram/russkiydom_almaty
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8 и 9 мая в 14.00 студентами режиссерского факультета Российского института театрального искусства - ГИТИС мастерской Евгения Каменьковича в учебном театре Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова будет представлен спектакль "Детство" по повести Льва Толстого, сообщили в представительстве Россотрудничества в Республике Казахстан.
Замысел спектакля режиссер - старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Наталья Назарова и сценограф - художник-постановщик Юлиана Лайкова определили как "изгнание из Рая". Того Рая, который помнит и с трепетом вспоминает, за редким исключением, любой из нас - нашего детства. Там, в личную "эпоху невинности", мы жили счастливо и беспечно. Зрители увидят первую часть, где Рай еще есть, но уже потрепан ссорами родителей, ссорами между детьми и общим несовершенством окружающего мира", - рассказали организаторы.
С 11 по 16 мая ведущие мастера и педагоги ГИТИСа будут заниматься актерским мастерством, сценическими движениями и речью, а также режиссурой со студентами Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Знаниями и опытом поделятся профессор Евгений Каменькович, старший преподаватель кафедры сценической речи Лариса Кайдалова, старший преподаватель кафедры сценической пластики Роберт Елкибаев и старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Татьяна Тарасова.
2 марта 2023 года проект "Русские сезоны" начал свою работу на сцене крупнейшего театра Центральной Азии - "Астана Опера" с приветственных слов министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и министра культуры и спорта Республики Казахстан Асхата Оралова.
В программе по представлению русской культуры в Казахстане заявлено свыше 15 мероприятий: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы пройдут с участием Симфонического оркестра Мариинского театра, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, а также Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" и других творческих коллективов.
03.05.2023, 11:03 58431
Русский дом в Алматы проведет онлайн-шествие "Бессмертный полк" и онлайн-фестиваль ко Дню Победы
Фото: Depositphotos
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В память об отцах, дедах и прадедах, о героях, прошедших войну, о тех, кто погиб на полях сражений и пропавших без вести, Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк".
До 6 мая все желающие могут направить нам информацию о своих героях: фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, где погиб. Всю информацию принимаем на электронную почту [email protected]", - проинформировали организаторы.
9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
Кроме того, всех, кто чтит подвиг дедов и прадедов, кто помнит павших на полях сражений в 1941-1945 годах, Русский дом в Алматы приглашает присоединиться к онлайн фестивалю.
Участникам предлагают записать видео с песней или стихотворением о Великой Отечественной войне и направить на почту [email protected] до 7 мая 2023 года. Все видео будут опубликованы на страницах Русского дома в Алматы в соцсетях.
01.05.2023, 12:09 65161
История 1 Мая - Дня международной солидарности трудящихся
Фото: back-in-ussr.com
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В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием 8-часового рабочего дня (она закончились тогда кровопролитным столкновением с полицией), принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся.
В резолюции конгресса отмечалось: "Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения всех других постановлений Международного конгресса в Париже… Трудящиеся различных наций организуют эту манифестацию так, как это будет подсказано условиями их страны…"
В Российской империи День международной солидарности трудящихся впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве проведением стачки, собравшей 10 тысяч рабочих.
В 1891 году группа социал-демократов М.И. Бруснева организовала в Петербурге первую маевку - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом. Присутствовало около 200 человек, которые пришли к выводу о необходимости объединения для совместной борьбы. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями.
В 1901 году по инициативе газеты "Искра" была издана общепартийная первомайская прокламация РСДРП, сформулировавшая политические задачи пролетариата. На демонстрациях в Гомеле, Тифлисе и Харькове впервые прозвучали лозунги "Долой самодержавие!" и "Да здравствует республика!", а в Петербурге произошло первое столкновение рабочей демонстрации с войсками. В 1905 году 1 Мая отмечали уже в 177 городах и промышленных зонах России.
В 1912 году в первомайских стачках и демонстрациях принимали участие 400 тысяч рабочих, годом позже их количество возросло до 420 тысяч, в 1914 году - до 500 тысяч. Выдвигались требования о 8-часовом рабочем дне, конфискации помещичьих земель, свержении самодержавия. Впоследствии количество участников первомайских манифестаций ежегодно увеличивалось, кроме рабочих, в них принимали участие крестьяне, солдаты и матросы.
После победы Февральской революции 1917 года 1 Мая впервые отмечали свободно с лозунгами: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
После Октябрьской революции 1917 года Первомай в России государственным праздником, первоначально он назывался "День Интернационала" и с 1918 года был нерабочим днем. С 1928-го нерабочим праздничным днем стало и 2 мая.
Первого мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады - первый первомайский парад Красной Армии состоялся в 1918 году на Ходынском поле. На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили "маевки" - массовые празднования на природе.
В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его также 1 и 2 мая, но демонстрации по-прежнему проводили в первый день. Последний раз официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года
После распада СССР, в 1992 году, появилось новое название - Праздник Весны и Труда, сообщает kprfrzn.ru.
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