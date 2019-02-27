Американский писатель и драматург Ирвин Шоу обладал поистине уникальной способностью соединять в произведениях глубину и напряженную интригу. Он умело выстраивал сюжет, отшлифовывал до совершенства диалоги, рисовал яркие образы персонажей. Шоу – один из немногих писателей, способных облекать высокий смысл в простую и увлекательную форму. За свою жизнь он написал множество захватывающих рассказов и романов, которые не теряют популярности до сих пор.





Детство и юность

Настоящее имя Ирвина Шоу – Ирвин Гилберт Шамфорофф, родился в Нью-Йорке, в Южном Бронксе. Рос в семье евреев-эмигрантов из России. Через короткое время после рождения Ирвина семья переезжает в Бруклин. Именно в этом городе прошло детство и юношеские годы будущего писателя.





Родители соблюдали еврейские традиции, но стремились к ассимиляции. Поэтому они сменили фамилию на Шоу, когда Ирвину исполнилось 10 лет. Мальчик гордился еврейскими корнями, поэтому отказывался менять фамилию до окончания школы. Больше того, Ирвин настоял на проведении ритуала бар-мицвы, хотя и не отличался особенной религиозностью.





Отец Уилл стал жертвой Великой депрессии и разорился. По достижении 14 лет юноша подрабатывал на фабрике и в магазинах, Ирвин и его мама Роуз вынуждены были содержать семью. Юноша закончил колледж Бруклина и получил степень бакалавра. В возрасте 21 года Шоу начинает писать сценарии для популярных радиошоу, к примеру, «Дик Трейси». Именно так началась его литературная карьера.





Литература

В 1936 году поставлена первая пьеса Ирвина Шоу – «Предайте мёртвых земле», представление проходило в Нью-Йорке. В произведении рассказывается о группе солдат, которые пали в бою, защищая Родину. Оглушительный успех спектакля принес Ирвину возможность подписать выгодный контракт.

Писатель Ирвин Шоу



Благодаря этому Шоу непродолжительный период времени работал сценаристом в Голливуде. Он продолжал писать сценарии, но проза привлекала его значительно больше. Писатель буквально сразу осознал, что коммерческий кинематограф противоречит его личным литературным устремлениям. Тем не менее, продолжал писать сценарии для кино, чтобы заниматься серьёзной литературной работой.





После этого произведения Шоу считали радикалом и пацифистом, однако в его последующих книгах и рассказах проглядывается идея о том, что необходимо сопротивляться злу.

Ирвин Шоу и его книга «Богач, бедняк»



Когда писатель вернулся в Нью-Йорк, его рассказы на социальную тематику публиковали во влиятельных изданиях: «Нью-Йоркер» и «Эсквайр». В 1940 году Шоу написал сценарии к нескольким фильмам, известной комедией стала «Город говорит». Произведение посвящено теме гражданской свободы.





В сборниках рассказов «Матрос с Бремена» и «Добро пожаловать в наш город» отражены социальные конфликты и этническая разнородность Нью-Йорка того времени. Еврейские иммигранты описаны с остроумной наблюдательностью и юмором. Эти книги освещают тему антисемитизма, показанного как высшая степень зла и несправедливости.

Ирвин Шоу



Что касается рассказа «Жители иных городов», в нём действия разворачиваются в 1918 году в городе Киеве. Произведение написано от лица молодого художника-еврея. После погрома он понимает, что творчество – это не самое главное в жизни. Художник отвергает покорность отца и начинает беспощадно мстить.





Критики выделяли в первых сборниках Ирвина Шоу гениально построенный сюжет и стилистическую насыщенность. Автора называли талантливым писателем молодого поколения.

Марлон Брандо и Ирвин Шоу



Первый роман Ирвина «Молодые львы» был опубликован в 1949 году. Основан он на реальных событиях, произошедших с писателем в военные годы. Произведение оказалось удачным и в будущем было экранизировано. Сюжет получившейся экранизации сильно отличался от оригинала, поэтому работа Шоу не понравилась.





Второй по счету роман Ирвина под названием «Растревоженный эфир», где описывается рост маккартизма, опубликован в 1951 году.

Экранизация книги Ирвина Шоу «Молодые львы»



После ложных обвинений в коммунистических взглядах в антикоммунистической публикации «Красные каналы» Шоу занесен главами кинокомпаний в чёрный список Голливуда. В 1951 году писатель покинул США и переехал в Европу, где проживал около 25 лет. В эмиграции Шоу создал несколько сценариев для кино и романов, они буквально сразу превратились в бестселлеры. Среди них:





«Люси Краун» - книга в первый раз опубликована в 1956 году. В произведении описывается жена и мать в одном и том же персонаже. Летом 1937 года у женщины случился роман с парнем, которого наняли как компаньона для хрупкого сына Тони.

Книга Ирвина Шоу «Люси Краун»



«Две недели в другом городе», произведение написано в 1960 году. Книга заставляет задуматься и переосмыслить жизнь. Писатель размышляет о том, что настало время что-то изменить и попытаться исправить прошлые неудачи, но одновременно сомневается по поводу перемен.





«Богач, бедняк», созданное в 1970 году, к которому позднее написано неудачное, по словам критиков, продолжение — «Нищий, вор». По этому роману в 1976 году был снят сериал, заслуживший исключительную успешность. В 1982 году Литовская киностудия СССР также экранизировала «Богача, бедняка».

Экранизация книги Ирвина Шоу «Богач, бедняк»



Ирвин Шоу – обладатель ряда весомых наград. Писатель получил две премии О. Генри, которые выдаются за лучший рассказ. Шоу удостоен награды «Американской академии искусств и литературы». Получил также 3 премии Плейбой. В 1943 году был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.





Личная жизнь

Во время Второй мировой войны, в 1942 году, писатель ушел на фронт и служил в армии Америки, был уорент-офицером. Служил в специальном подразделении, которое состояло из творческих личностей, рассказывающих о событиях на фронте. Шоу воевал в Северной Африке и Европе, являлся одним из освободителей Парижа.

Ирвин Шоу и его жена Мэриан Эдвардс



Ирвин женился на писательнице романтических произведений. Его жена Мэриан Эдвардс в 1950 году родила сына, его назвали Адамом. Мальчик - единственный ребенок в семье, больше детей у Шоу не было. Впоследствии сын Ирвина стал журналистом и писателем.





Смерть

В начале 80-х годов у Шоу диагностировали рак предстательной железы, что и стало причиной смерти. 16 мая 1984 года он скончался в больнице Давоса, после бесполезного курса лечения. Смерть настигла писателя в возрасте 71 года.

Ирвин Шоу в зрелом возрасте



Шоу пользовался большой популярностью: тираж книг писателя превысил 14 млн. Его произведения переведены на 25 языков, множество из них экранизировано. Тем не менее, с 50-х годов критики относились к Ирвину пренебрежительно. К примеру, Л. Фидлер назвал его книги «полуискусством». И только после смерти писателя биография и творчество Шоу начали серьезно изучаться.





Библиография

1936 — «Предайте мёртвых земле» (пьеса)

1937 — «Осада» (пьеса)

1937 — «Бруклинская идиллия» (пьеса)

1939 — «Моряк из Бремена» (сборник рассказов)

1941 — «Добро пожаловать в наш город» (сборник рассказов)

1944 — «Убийцы» (пьеса)

1946 — «Акт доверия» (сборник рассказов)

1949 — «Молодые львы»

1950 — «Доверяй, но проверяй» (сборник рассказов)

1951 — «Растревоженный эфир»/«Взвихрённый воздух» (роман)

1956 — «Люси Краун» (роман)

1957 — «Ставка на мёртвого жокея» (сборник рассказов)

1960 — «Две недели в другом городе» (роман)

1965 — «Голоса летнего дня» (роман)

1965 — «Любовь на тёмной улице» (сборник рассказов)

1970 — «Богач, бедняк» (роман)

1973 — «Вечер в Византии» (роман)

1973 — «Бог был здесь, но уже ушёл» (сборник рассказов)

1975 — «Ночной портье» (роман)

1977 — «Нищий, вор» (роман)

1978 — «Пять десятилетий» (сборник рассказов)

1979 — «Вершина холма» (роман)

1981 — «Хлеб по водам» (роман)

1982 — «Допустимые потери» (роман)

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