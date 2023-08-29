Фото: wikimedia

Рассказать друзьям

Открывающийся сегодня 15-й саммит БРИКС в Южной Африке положит долгожданный конец неумеренным восторгам и столь же неумеренным страхам насчет взрывного расширения этого переговорного механизма. Прекратятся за ненадобностью медиадиверсии насчет того, кто из пяти стран хотел оказаться в неожиданно разросшейся компании единомышленников, а кто этот процесс тормозил, сообщает РИА Новости





И начнется тяжелая работа. Неважно, станет ли некоторое число новых стран полноценными членами клуба прямо в Йоханнесбурге, или (скорее всего) для их вступления будет назначен годовой переходный срок. Все равно будет тяжело. Для начала самого БРИКС больше не будет. Напомним, что эти пять букв взяты из названий стран, туда входящих: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Оценки численности желающих к нам присоединиться - от 22 до 40 государств. Очень много букв.





Все минувшие 15 лет нам было хорошо. БРИКС был клубом мировой элиты. Общая идея состояла в том, что за каждым из пяти членов стоял какой-то регион, какая-то группа стран, которые необязательно своего лидера безоговорочно любили, но хотя бы признавали факт, что это центральная, системообразующая часть того или иного региона. Что будет сейчас - неясно. Оставить за пятью основоположниками право вето? Это не понравится всем прочим. Кстати, а как вообще принимать решения: раньше действовало правило консенсуса, но консенсус двух с лишним десятков государств - это сложно, еще не хватало кого-то к нему принуждать, как это бывает в НАТО или ЕС. А если голосовать, то как: требовать простого большинства или двух третей? Устава такого пока, понятное дело, нет.





Дело в том, что быть лидером не очень удобно, по крайней мере, в сегодняшнем - переходном - мире. Сам феномен БРИКС с его мощным рывком к расширению как раз и говорит, что подавляющая часть мира никаких лидеров не желает, а желает жить так, как каждый хочет: к этому пока и сводилась общая идеология "пятерки". Даже как-то неудобно повторять, что феномен западного альянса, ведомого за кольцо в ноздре слабеющей Америкой, вызывает у большей части мира смесь ужаса и жалости. Так что в обозримой перспективе у нашего Глобального Юга одного лидера не будет - нет, даже Китай таковым не станет.





Но при этом отказаться от сближения странам вряд ли удастся, даже если Индия или Бразилия действительно не очень хотят расширения БРИКС и даже если бы все пятеро этого не хотели. Дело в экономике. С альянсом или без страны Глобального Юга явочным порядком все больше торгуют друг с другом. Вот только что опубликованная статистика из Китая: за прошлый год эта страна увеличила объем своей торговли с прочими четырьмя членами "пятерки" на 17 процентов. За первое полугодие 2023-го - на 19,1 процента.





Заметим, что раньше структура торговли Пекина с миром была такой же, как у всех прочих: она ориентировалась на США и Европу. Но когда торговлю или финансы превращают в оружие (неважно, против кого), то с этими превращателями (что логично) прекращаешь иметь дело, переходишь к более безопасным и предсказуемым партнерам. И то же относится к прочим странам БРИКС, даже таким, кто, как Индия, старается ни с кем чрезмерно не ссориться. Все оказываются просто вынуждены, например, совершать какие-то операции в национальных валютах, а этот процесс ведет к созданию многосторонних платежных систем и прочей финансовой инфраструктуры. БРИКС заявлял о необходимости таких мер и даже многое делал для них - вот сейчас и получает неожиданный приток новых участников этого разговора. Но если бы БРИКС и не было, кто-то другой взял бы на себя роль такого лидера.





То есть Запад сам развалил глобализацию, прежде всего в экономике, и прочий мир сейчас приступает к восстановлению глобализации, но нормальной - с правилами, одинаковыми для всех. Причем такими, чтобы никого не давили и не пригибали к земле.





Процесс будет бурным, сложным, непредсказуемым. Растянется на годы или десятилетия. В нем будут участвовать страны с неожиданными идеями, причем не всегда любящие друг друга. Собственно, речь идет о создании новой структуры мировой экономики и политики, притом что никто сейчас не знает, какой она будет, и никто не заставит других принять свою концепцию. Ну а БРИКС сделал свое дело - запустил этот процесс 15 лет назад - и теперь может уйти, точнее, превратиться в нечто более объемное и влиятельное. По сути, в центральную несущую структуру нового миропорядка.