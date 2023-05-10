09.05.2023, 12:30 5466

День Победы: суть и история праздника

День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом
День Победы: суть и история праздника
Фото: Depositphotos
В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией, информирует РИА Новости.

Май 1945 года советская армия встретила в Берлине. Наступательная операция, стартовавшая 16 апреля, завершилась 2 мая, а вечером 8 мая (по московскому времени - примерно через час после полуночи 9 мая) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

История

Первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая в 02.41 представителями верховных командований вермахта, западных союзников и СССР по центральноевропейскому времени во французском Реймсе. Но по требованию Сталина состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в берлинском Карлсхорсте", - отмечает политолог МГУ имени Ломоносова Артем Косоруков.


В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ Президиума Верховного Совета СССР, который увидел свет 8 мая 1945 года. О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.

9 мая 1945 года был нерабочим днем всенародного торжества, когда люди выходили на улицы своих городов, чтобы отметить окончание войны. Праздничные мероприятия проходили по всей стране, а вечером к народу обратился председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин и прогремел первый салют.

День Победы отметили на государственном уровне в 1946 и 1947 году, а после практически на 20 лет 9 мая вновь стал рабочим днем. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, но уже не столь масштабные. Следующей важной вехой в истории праздника стал 1965 год, когда страна готовилась отметить 20-летний юбилей со дня Великой Победы.

Традиции и символы

Самый первый День Победы в мае 1945 года отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляниями. Постепенно День Победы приобрел целый ряд собственных традиций и символов, которые и по сей день являются обязательным атрибутом этого праздника.

Минута молчания

Впервые почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны было решено 9 мая 1965 года. Именно так - "Минута молчания" - называлась передача на Центральном телевидении, которая впервые вышла в эфир в тот год, когда страна отмечала 20 лет Победы. С тех пор минута молчания сопровождает не только каждое празднование Дня Победы, но и все трагические события в истории государства.


Вечный огонь

Память о тех, кто мужественно защищал родную землю и отдал за нее свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, призван хранить и Вечный огонь. В Советском Союзе самый первый Вечный огонь зажгли осенью 1957 года. Это произошло в Ленинграде, рядом с памятником "Борцам революции" на Марсовом поле.

К слову, именно этот огонь после неоднократно использовался для того, чтобы зажечь Вечные огни в память о Великой Отечественной войне в российских городах-героях. Например, именно от него в 1967 году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, которая располагается на территории Александровского сада в столице.

Сегодня Вечный огонь можно увидеть на многих посвященных событиям Великой Отечественной войны мемориалах.

Парад

День Победы для многих россиян в первую очередь ассоциируется именно с праздничным парадом на Красной площади в Москве. Однако самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал - заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.


Следующий праздничный парад в честь Дня Победы состоялся лишь два десятилетия спустя, когда страна отмечала юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по Красной площади впервые пронесли то самое Знамя Победы, которое 20 лет назад советские воины водрузили на куполе Рейхстага.

В течение нескольких десятилетий парад Победы не был привычной частью праздничной программы мероприятий на 9 мая. Он проводился только в честь юбилеев, например к 40-летию Победы в 1985 году, а также в 1990 году.

Ежегодным парад Победы стал с 1995 года.

Салют

Самый первый праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в 1945 году. Вечером 9 мая были даны три десятка артиллерийских залпов из тысячи орудий, а также небо над столицей расцветили лучи прожекторов. К слову, в годы войны салютами отмечали самые важные события военной хроники: освобождение столиц советских республик, выход к государственной границе, форсирование крупных рек и так далее.

Салют в честь Дня Победы оставался частью праздничных мероприятий и в те годы, когда 9 мая не являлось выходным днем. И в советские годы, и в наше время праздничные салюты гремят не только в небе над Москвой и Санкт-Петербургом, но и в других городах страны (например, в городах-героях).

Георгиевская лента

Одним из самых молодых символов праздника День Победы является Георгиевская лента. Свое название она получила в честь ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году, а ее внешний вид с чередованием черного и оранжевого цветов символизирует, по одной из версий, дым (или порох) и огонь.

Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые состоялась в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Гвоздики

В День Победы вот уже много лет россияне в День Победы дарят ветеранам, возлагают к Вечному огню, приносят на могилы павших героев и к военным мемориалам красные гвоздики. Алый цвет ассоциируется с пролитой на полях сражений кровью, а потому и сами цветы стали символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем красная гвоздика - это знак мужества и стойкости. К тому же красный - цвет Знамени Победы.

Фото: Depositphotos

Бессмертный полк

История акции "Бессмертный полк", участниками которой из года в год становятся миллионы граждан по всей стране, началась в 2007 году в Тюмени. Именно здесь местные жители впервые прошли в День Победы по улицам города с портретами фронтовиков. Свое шествие тогда они назвали "Парад Победителей".

Через несколько лет инициативу подхватили десятки российских регионов. А в 2012 году в Томске акция обрела свое нынешнее название - "Бессмертный полк", а уже в следующем, 2013 году Бессмертный полк прошел на Поклонной горе в столице.

Бессмертный полк" - это праздничное шествие, участники которого несут портреты родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. Акция уже давно перешагнула границы России: шествия Бессмертного полка проходят во многих странах мира. Только в нашей стране в 2022 году к ней присоединились более 12 миллионов граждан.


Песня

Сложно представить себе празднование Дня Победы без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко, которая стала настоящим гимном праздника. Слова для нее весной 1975 года в преддверии празднования 30-летнего юбилея Победы написал поэт Владимир Харитонов, музыку создал композитор Давид Тухманов.

Путь к славе у этой композиции не был легким. Изначально ее "забраковала" критика, в том числе - посчитав музыку неподходящей для столь серьезного произведения. Песня "День Победы" звучала в исполнении нескольких известных артистов, но всенародно любимой стала лишь после того, как в том же 1975 году ее спел во время празднования Дня милиции Лев Лещенко.

Фото: Depositphotos

Суть и значение праздника Победы в Великой Отечественной войне

День Победы - это не просто празднование в честь завершения одной из самых страшных войн в мировой истории. День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом.

Праздник 9 Мая - это также напоминание о том, какие ужасы, боль и страдание принесла эта война людям во всем мире. В День Победы часто говорят о том, как важно сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
 
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Теги:ИсторияДень Победыпраздник

новости по теме

06.05.2023, 12:05 14271

В рамках проекта "Русские сезоны - 2023" в Казахстане ГИТИС покажет "Детство" по повести Льва Толстого

В рамках проекта "Русские сезоны - 2023" в Казахстане ГИТИС покажет "Детство" по повести Льва Толстого
Фото: instagram/russkiydom_almaty
8 и 9 мая в 14.00 студентами режиссерского факультета Российского института театрального искусства - ГИТИС мастерской Евгения Каменьковича в учебном театре Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова будет представлен спектакль "Детство" по повести Льва Толстого, сообщили в представительстве Россотрудничества в Республике Казахстан.

Замысел спектакля режиссер - старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Наталья Назарова и сценограф - художник-постановщик Юлиана Лайкова определили как "изгнание из Рая". Того Рая, который помнит и с трепетом вспоминает, за редким исключением, любой из нас - нашего детства. Там, в личную "эпоху невинности", мы жили счастливо и беспечно. Зрители увидят первую часть, где Рай еще есть, но уже потрепан ссорами родителей, ссорами между детьми и общим несовершенством окружающего мира", - рассказали организаторы.


С 11 по 16 мая ведущие мастера и педагоги ГИТИСа будут заниматься актерским мастерством, сценическими движениями и речью, а также режиссурой со студентами Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Знаниями и опытом поделятся профессор Евгений Каменькович, старший преподаватель кафедры сценической речи Лариса Кайдалова, старший преподаватель кафедры сценической пластики Роберт Елкибаев и старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Татьяна Тарасова.

2 марта 2023 года проект "Русские сезоны" начал свою работу на сцене крупнейшего театра Центральной Азии - "Астана Опера" с приветственных слов министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и министра культуры и спорта Республики Казахстан Асхата Оралова.

В программе по представлению русской культуры в Казахстане заявлено свыше 15 мероприятий: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы пройдут с участием Симфонического оркестра Мариинского театра, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, а также Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" и других творческих коллективов.
 
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Теги:ТеатрСпектакльРоссотрудничество
03.05.2023, 11:03 23276

Русский дом в Алматы проведет онлайн-шествие "Бессмертный полк" и онлайн-фестиваль ко Дню Победы

Русский дом в Алматы проведет онлайн-шествие "Бессмертный полк" и онлайн-фестиваль ко Дню Победы
Фото: Depositphotos
В память об отцах, дедах и прадедах, о героях, прошедших войну, о тех, кто погиб на полях сражений и пропавших без вести, Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк".

До 6 мая все желающие могут направить нам информацию о своих героях: фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, где погиб. Всю информацию принимаем на электронную почту [email protected]", - проинформировали организаторы.


9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".

Кроме того, всех, кто чтит подвиг дедов и прадедов, кто помнит павших на полях сражений в 1941-1945 годах, Русский дом в Алматы приглашает присоединиться к онлайн фестивалю.

Участникам предлагают записать видео с песней или стихотворением о Великой Отечественной войне и направить на почту [email protected] до 7 мая 2023 года. Все видео будут опубликованы на страницах Русского дома в Алматы в соцсетях.
 
01.05.2023, 12:09 30236

История 1 Мая - Дня международной солидарности трудящихся

История 1 Мая - Дня международной солидарности трудящихся
Фото: back-in-ussr.com
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием 8-часового рабочего дня (она закончились тогда кровопролитным столкновением с полицией), принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся.

В резолюции конгресса отмечалось: "Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения всех других постановлений Международного конгресса в Париже… Трудящиеся различных наций организуют эту манифестацию так, как это будет подсказано условиями их страны…"

В Российской империи День международной солидарности трудящихся впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве проведением стачки, собравшей 10 тысяч рабочих.

В 1891 году группа социал-демократов М.И. Бруснева организовала в Петербурге первую маевку - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом. Присутствовало около 200 человек, которые пришли к выводу о необходимости объединения для совместной борьбы. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями.

В 1901 году по инициативе газеты "Искра" была издана общепартийная первомайская прокламация РСДРП, сформулировавшая политические задачи пролетариата. На демонстрациях в Гомеле, Тифлисе и Харькове впервые прозвучали лозунги "Долой самодержавие!" и "Да здравствует республика!", а в Петербурге произошло первое столкновение рабочей демонстрации с войсками. В 1905 году 1 Мая отмечали уже в 177 городах и промышленных зонах России.

В 1912 году в первомайских стачках и демонстрациях принимали участие 400 тысяч рабочих, годом позже их количество возросло до 420 тысяч, в 1914 году - до 500 тысяч. Выдвигались требования о 8-часовом рабочем дне, конфискации помещичьих земель, свержении самодержавия. Впоследствии количество участников первомайских манифестаций ежегодно увеличивалось, кроме рабочих, в них принимали участие крестьяне, солдаты и матросы.

После победы Февральской революции 1917 года 1 Мая впервые отмечали свободно с лозунгами: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".

После Октябрьской революции 1917 года Первомай в России государственным праздником, первоначально он назывался "День Интернационала" и с 1918 года был нерабочим днем. С 1928-го нерабочим праздничным днем стало и 2 мая.

Первого мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады - первый первомайский парад Красной Армии состоялся в 1918 году на Ходынском поле. На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили "маевки" - массовые празднования на природе.

В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его также 1 и 2 мая, но демонстрации по-прежнему проводили в первый день. Последний раз официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года

После распада СССР, в 1992 году, появилось новое название - Праздник Весны и Труда, сообщает kprfrzn.ru.
 
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Теги:праздник1 Мая
30.04.2023, 20:56 32141

Знамя Победы водрузили над рейхстагом 78 лет назад

Знамя Победы водрузили над рейхстагом 78 лет назад
Фото: МИД РФ
30 апреля 1945 года в ходе штурма Рейхстага на его фасаде было установлено первое красное знамя. Его водрузили бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов.

Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 Булатов и Кошкарбаев "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это было первое из знамен, водруженных над Рейхстагом воинами-освободителями, говорится в сообщении телеграм-канала МИД России.

За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице республики Астане, а Булатову - в Кирове.
 
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Теги:День Победыпамять
22.04.2023, 10:58 49136

153 года исполняется со дня рождения Владимира Ленина

153 года исполняется со дня рождения Владимира Ленина
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947
Сегодня, 22 апреля 2023 года, исполняется 153 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.

В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного. В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре 1985 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), информирует РИА "Новости".

Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".

После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".

С 1901 года он стал использовать псевдоним Ленин и с тех пор был известен в партии под этим именем.

С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".

В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.

Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми Апрельскими тезисами, где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.

В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года в Петрограде произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.

По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.

После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.

Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.

Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.

С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.

В декабре 1922 года Ленин сыграл решающую роль в формировании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) как федеративного государства с правом союзных республик на выход из его состава. С момента образования Советского Союза возглавлял Совнарком и Совет труда и обороны СССР.

В 1917-1924 годы Ленин возглавлял Совнарком РСФСР (с 1923 г. - СССР), также руководил военно-хозяйственными органами: Советом рабоче-крестьянской обороны (1918-1920) и Советом труда и обороны (1920-1923). После прихода к власти установил в России однопартийную диктатуру, в январе 1918 года по его приказу было разогнано Учредительное собрание. В марте 1918 годы по инициативе Ленина РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков).

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.

В годы советской власти на различных зданиях, связанных с деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, в городах установлены памятники вождю. Были учреждены: орден Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина. Именем Ленина был назван ряд предприятий, учреждений и учебных заведений.

В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В.И. Ленина, а в 1932 году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгельса был образован единый Институт Маркса - Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве этого института (ныне - Российский государственный архив социально-политической истории) хранится более 30 тысяч документов, автором которых является Владимир Ленин.

Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.

Ленин - это величайший человек XX столетия" - Александр Зиновьев о Ленине и Октябрьской революции


Сколько лжи и грязи вылито на Ленина и его деятельность, начиная с деятелей горбачевской перестройки и заканчивая нынешними российскими "верхами", которые обвиняют Владимира Ильича во многих проблемах и бедах России. Хотя, думаю, всем понятно, что таким образом эти люди пытаются найти на самом деле оправдание собственным ошибкам и просчетам.

Но вернемся к Владимиру Ильичу Ленину, день рождения которого сегодня отмечается.

На мой взгляд, объективную оценку Ленину и результатам его деятельности дал в свое время всемирно известный советский и русский философ, социолог и писатель Александр Александрович Зиновьев (1922 - 2006).

Ленин - величайший человек XX столетия, человек номер один

Так вот, в интервью 2004 года Александр Александрович дал такую оценку деятельности Владимира Ильича Ленина

Моя оценка Ленина, которую я не раз высказывал, такова: это один из величайших людей в истории человечества и величайший человек XX века. Когда меня просили назвать самых великих людей минувшего столетия, я называл и сейчас повторю: Ленин и Сталин. XX век - это век Ленина и Сталина.

По мнению Зиновьева, человека нужно оценивать по тому, что он сделал. Писатель считал, что если так смотреть на Ленина, он заслуживает, в том числе по личностным качествам, великого восхищения.

Александр Александрович подчеркивал, что он не знает в истории другого примера такой же масштабности, когда роль личности отдельного человека была такой большой:

Не было бы Ленина, Великой Октябрьской социалистической револю­ции и потом Советского Союза, в истории не возникла бы целая эволюционная линия, сомасштабная той, которую представлял западный капиталистический мир. Она, эта новая эволюционная линия, оказала громадное влияние на всё последующее развитие человечества. Если с этой точки зрения рассматривать, то Ленин, конечно, человек номер один".


Об октябрьской революции и ее историческом значении

Александр Зиновьев считал, что Октябрьская революция и коммунистический социальный строй в России появились вовсе не как некое уклонение от российской истории:

Это было закономерное продолжение русской истории. Благодаря коммунистической революции сохранилось лучшее, что было создано в русской истории. Необходимо обратить внимание на то, что Октябрьская революция была подготовлена десятилетиями, если не столетиями русской истории

Дела Ленина были востребованы временем и соответствовали ему

Александр Александрович вспоминал, что в юности, по незнанию, он увлекался критикой, а потом, помудрев, стал прибегать к такому приему, задавая самому себе такой вопрос: ну хорошо, Зиновьев, ты недоволен, скажем, действиями Ленина или Сталина, но сам-то ты на их месте как бы поступил?

И сам же, по словам Зиновьева, приходил к такому выводу: иначе поступить не смог бы. Так что не надо спекулировать на "жестокости", "репрессиях" и т.д. Избежать этого исторически было нельзя. Всё, что делалось, - делалось в силу необходимости:

Более того, если сейчас по этой теме в чем-то упрекнуть Сталина и Ленина, я бы сказал: не добили. Сколько мр...зи осталось и теперь повылезало! И какой вред нанесла эта мр...зь нашей стране! Вред, не соизмеримый ни с какими ошибками Ленина и Сталина, - в десятки, в сотни раз больше.

Ведь впервые в истории смертность стала у нас преобладать над рождаемостью, и численность русских начала такими стремительными темпами сокращаться. Нас уничтожают в полном смысле слова! А на этом фоне продолжают поносить Ленина и Сталина, заставляя народ забыть, какая ими была создана страна.

Ленин спас Россию

Александр Зиновьев считал, что для Запада, который вёл и продолжает вести войну против нашей страны, коммунизм был в определенном смысле лишь предлогом и если бы не произошла Октябрьская революция, не сложился бы советский строй в России, то Запад разгромил и захватил бы этот регион уже давным-давно.

Писатель был убежден, что советский строй сложился именно как средство выживания народов бывшей Российской империи и русского народа прежде всего, в той ситуации, которая складывалась в мире:

Если бы не произошло у нас того, что произошло под руководством Ленина, Россия давно уже стала бы колонией и была растащена на кусочки.

Ну и в заключении хочу привести вот эти слова Александра Зиновьева, которые на мой взгляд, объясняют в полной мере стремление всех антисоветчиков в российской "элите" принизить Владимира Ильича Ленина.
 
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Теги:Лениндень рождения
19.04.2023, 23:00 53366

Социально-экономические реформы в Казахстане: как это будет

Социально-экономические реформы в Казахстане: как это будет
Фото: Акорда
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил принять ряд мер по реформированию социально-экономического устройства страны:

● необходим переход к реальной рыночной экономике, критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций;

● следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, акцентированно работать над продвижением семейных ценностей;

● ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК, это позволит получить рыночный антиинфляционный инструмент;

● необходимо провести ревизию деятельности ФОМС;

● признать неэффективность реформы ОСИ, в таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется;

● повысить тарифы на комуслуги и цена на топливо, учитывая уровень доходов конкретных групп потребителей;

● необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов, закрепить сопровождение прокуратуры за каждым значимым инвестиционным проектом;

● обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 6% для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода;

● обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2 и не допустить повторения прошлогодней кризисной ситуации;

● обратить самое серьезное внимание на обустройство наших городов и столицы, так как города выглядят плохо;

● принять меры по отношению к бродячим собакам.
 
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Теги:КазахстанТокаевРеформыСовещание
16.04.2023, 13:00 62331

Православные Казахстана празднуют Пасху  

Православные Казахстана празднуют Пасху
В воскресенье отмечается главный для православных христиан праздник - Пасха, или Светлое Христово Воскресение. В этом году Пасха выпала на 16 апреля, пишет издание АПН.

Праздник посвящен краеугольному событию всей христианской философии - воскресению Иисуса Христа, произошедшему после его распятия на горе Голгофа в Страстную пятницу.


Символическое значение Воскресения Христова заключается не только в победе над смертью, но и в том, что своей жертвой Сын Божий спас человечество, взяв грехи людей на себя.

Кроме того, Пасха знаменует собой завершение самого длительного христианского поста - Великого, который длился 48 дней.

Каждый год дата Пасхи меняется, ее вычисляют по солнечно-лунному календарю. Праздник выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния, которым считается полнолуние, наступившее после весеннего равноденствия. При этом Пасха не должна совпадать с еврейским праздником Песах.

В преддверии праздника глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев, отметив особую роль Пасхи.

Приближается священное событие - праздник Светлого Христова Воскресения. Этот праздник невозможно представить без добрых дел, помощи тем, кому трудно. Вне зависимости от того, верующий он или нет, православный или нет. Традиционно священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Желаю нашему священному народу ясного неба, мира, любви и терпения", - пожелал глава Православной церкви Казахстана митрополит Александр.


Как празднуют Пасху

В предшествующую Пасхе Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова происходит чудо сошествия Благодатного огня. Оно символизирует Воскресение Спасителя. В тот же день самолетами Благодатный огонь доставляют в главные храмы в других странах.

Затем, с полуночи воскресенья, во всех храмах начинается пасхальная служба. Происходит крестный ход вокруг храма, проводится особая Божественная литургия. Верующим возвещают о Воскресении Господнем, также священнослужители переоблачаются в белые одеяния. Пасхальные службы продолжаются в течение недели, до следующего воскресенья.

Верующие же поздравляют друг друга фразой "Христос воскресе - воистину воскресе!". Главные символы праздника - крашенные яйца, куличи и пасха (творожная масса с сахаром, медом и сливочным маслом). Все эти яства напрямую связаны с пасхальными преданиями и верованиями, они напоминают о торжестве жизни над смертью.

В Пасху принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, а также обязательно посетить храм. Так как Великий пост завершается, позволено накрывать застолья, но постившимся лучше не налегать на тяжелую пищу и сохранять умеренность в еде.

Чего нельзя делать на Пасху

Как и в другие великие церковные праздники, на Пасху запрещается заниматься любым трудом - будь то работа или домашние хлопоты. Также нельзя ругаться, сквернословить, скупиться, грустить и унывать. Поверье гласит, что нужно помириться даже с теми, кто нанес сильную обиду.

Также в народе распространена традиция ходить в Пасху на кладбища. Многие богословы считают, что делать этого нельзя: праздник - не время для скорби. Однако на предпасхальной пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подчеркнул, что ничего плохого в том, чтобы помянуть усопших и посетить погост, нет.

Народные приметы на Пасху

Идет дождь - к дождливой весне, а если небо хмурилось, но дождь не пошел - жди прохладного лета.

Гроза на Пасху или в Великую Субботу сулит позднюю и теплую осень. Если же всю неделю перед Пасхой грозы не было, то осень будет прохладной и дождливой.

Густая облачность на Пасху сулит прохладное лето.

Если на Пасху солнечно и ясно - будет теплое лето с богатым урожаем.

На Пасху пошел снег - год выдастся урожайным и богатым на свершения.

Легкий мороз на Пасху - к солнечному и сухому лету.
 
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Теги:праздникЦерковьПасха
12.04.2023, 11:16 69446

С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 62 года

С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 62 года
Фото: Ревизор.ru
12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. В этот день в 09.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток".

Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.

Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля, сообщает historyrussia.org.


После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Как и планировалось, на высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10 час. 55 мин. по московскому времени.

Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.

14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Алексеевичу Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Первый полет человека в космос имел важнейшее значение для дальнейшего развития космонавтики и всего человечества.


По современным оценкам успешный исход полета составлял не более 46 процентов, на что тогда сильно влияла спешка, с которой готовили первый полет человека в космос. К тому же не было доподлинно известно, как может отразиться пребывание в космосе на психике человека. Но, к счастью, все прошло лучшим образом, сообщает "Комсомольская правда".

Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.

Это событие - колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса.

 
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