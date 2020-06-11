День русского языка в Алматы

День русского языка, приуроченный ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, отметили в Алматы целым циклом мероприятий.

В канун праздника, 5 июня 2020 года, на онлайн-площадке центра "Русский язык и культура" Казахского национального университета имени аль-Фараби состоялась традиционная встреча "И мы сохраним тебя, русская речь", в которой приняли участие русисты из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Китая. Со словами приветствия к участникам обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, которая отметила важность преподавания русского языка в странах Азии и пожелала участникам успехов в овладении его богатствами.

Литературный вечер прошёл в тёплой дружественной атмосфере. Его участниками были как преподаватели, так и студенты. Каждый из участников творческого вечера прочёл своё любимое стихотворение, поделился впечатлениями о поэзии великого поэта, о чувствах, которые пробуждает в нём Пушкин.

Вопреки традиции, участники вечера не смогли встретиться 6 июня на возложении цветов к памятнику великому поэту по причине ограничений, вызванных пандемией коронавируса, поэтому открытие конкурса "Почитаем Пушкина" состоялось на виртуальной площадке представительства Россотрудничества на Ютубе

Плейлист "Почитаем Пушкина" очень обогатили сразу две премьеры: чтение отрывка из "Пиковой дамы" в исполнении Андрея Фендрикова (Алматы) и новый моноспектакль "Сказка о золотом петушке" Андрея Кочинова (Москва).

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