День семьи, любви и верности в Алматы

5 июля 2019 года, в канун Дня семьи, любви и верности в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы состоялась творческая встреча с известной российской писательницей, поэтессой, переводчицей, общественным деятелем Розой Ахтямовой, на которой читателям была представлена её новая книга "Свияжск - остров любви". Книга увидела свет в мае 2019 года в казахстанском издательстве "Цитрус".



Перед началом мероприятия к собравшимся обратилась консул генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, которая поздравила собравшихся с праздником. Она особо подчеркнула удивительную созвучность новой книги Розы Ахтямовой с самим смыслом праздника, в центре которого любовь, верность и семья.



На вечере прозвучали стихи и песни Розы Ахтямовой, включения поклонников её творчества из Воронежа и Самары, выступления однокашников и коллег по писательскому цеху. Модератором встречи выступила ответственный редактор книги Оксана Трофимова, которая не только представила произведение, но и рассказала присутствующим о Свияжске, который в разные моменты истории был островом-крепостью, центром монастырской жизни, местом ссылки жертв сталинских репрессий.



Роза Ахтямова, потерявшая зрение в девятилетнем возрасте, много говорила о реалиях жизни слабовидящих людей, об адаптации слабовидящих людей в больших городах, о том, что страшный недуг не помешал ей закончить университет в Алматы, аспирантуру, найти своё место в жизни. Много говорилось и о стихотворных переводах, которые Роза Ахтямова осуществляет с пяти языков: казахского, татарского, немецкого, турецкого и армянского.



Перу Розы Ахтямовой принадлежат такие книги и бронники, как "Судьбы и судьи", "Маленькая страна", "Свет прозрений моих", "Мадам Сидорова", Через окно воспоминаний" и другие. Имя поэтессы известно далеко за пределами России. В разные годы она была удостоена литературных премий, а также стала победительницей таких известных конкурсов как "Казахстанская литература - 2000", "Мужество жить - 2006", "Тёплый север - 2007", "Золотое перо Руси - 2008".



В настоящее время Роза Ахтямова живёт в столице Заполярья - Мурманске, посвятив себя литературе и общественной деятельности.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства