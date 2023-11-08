День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года

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Праздник середины осени, праздник Луны (中秋节, Middle Autumn Day) - один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как "фестиваль лунных пряников". Это один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.





В 2023 году празднование фестиваля середины осени в Китае выпадает на 29 сентября.





Выходные дни: 29 и 30 сентября.





Название на китайском языке: 中秋节 Zhōngqiūjié / Праздник середины осени.

中秋节 Zhōngqiūjié / Праздник середины осени. Другие названия: 月饼节 "yuèbǐng jié" / Праздник Лунного пряника, 月亮节 "yuèliàng jié" /Праздник Луны, 团圆节 "tuányuán jié" / День Воссоединения и др.

月饼节 "yuèbǐng jié" / Праздник Лунного пряника, 月亮节 "yuèliàng jié" /Праздник Луны, 团圆节 "tuányuán jié" / День Воссоединения и др. Дата празднования в 2023 году: пятница, 29 сентября.

пятница, 29 сентября. Официальные выходные дни: 29 сентября - 6 октября 2023 г (совместно с Днем образования КНР).

29 сентября - 6 октября 2023 г (совместно с Днем образования КНР). Истоки праздника: день поклонения Луне и выражения благодарности за урожай.

день поклонения Луне и выражения благодарности за урожай. Главный символ: полная Луна, которая сиволизирует воссоединение всех людей, чтобы вспомнить родные края, проявить любовь к близким и выразить надежду на будущий урожай и счастье.

полная Луна, которая сиволизирует воссоединение всех людей, чтобы вспомнить родные края, проявить любовь к близким и выразить надежду на будущий урожай и счастье. Главное лакомство: лунный пряник

лунный пряник Занятия этого дня: семейные собрания, любование полной Луной, поедание лунных пряников, сезонных овощей и фруктов, запуски фонарей в небо и по воде и т.д.

семейные собрания, любование полной Луной, поедание лунных пряников, сезонных овощей и фруктов, запуски фонарей в небо и по воде и т.д. Поздравление на китайском: 中秋快乐 "zhōngqiū kuàilè" / "Счастливой середины осени".





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Праздник середины осени отмечают 29 сентября по лунному календарю. Из-за особенностей этого календаря этот праздник каждый год выпадает на разные даты, по Григорианскому календарю чаще всего он приходится на вторую середину сентября или начало октября. Этот праздник очень любим китайцами, так как он является официальным выходным днем и празднуется несколько дней.





20 мая 2006 года Госсовет включил его в список нематериального культурного наследия КНР. С 2008 года Праздник середины осени внесен в список государственных официальных праздников и объявлен выходным днем.





По популярности данный фестиваль уступает разве что празднованию Китайского Нового года, или Фестиваля Весны (春节 "сhūnjié"）. Распространенными занятиями для этого дня являются торжественные гуляния и поедание лунных пряников, которыми люди делятся со своими родными и близкими. Китайцы празднуют его, собираясь в узком (и не очень) семейном кругу, любуясь Луной, зажигая в парках и пуская по рекам бумажные фонарики, поедая лунные пряники и обмениваясь подарками.





Китайцы утверждают, что в этот праздник можно насладиться прекрасным полнолунием, которое приходится на самую ясную ночь текущего года. Полная луна в Китае символизирует воссоединение частей, образующих цельный круг (очень важный элемент в фэн-шуй, означающий гармонию и взаимозависимость).





Как отмечают праздник лунного пряника в Китае





Данный праздник является отличным поводом отдохнуть от работы, провести время с семьей и друзьями и насладиться стихами, посвященными красоте полнолуния.





В этот день принято дарить и обмениваться лунными пряниками. Многие влюбленные парочки проводят вечер на природе, устраивают пикники в парках, любуясь полной луной и, конечно же, поедая пряники. Различные компании дарят своим партнерам и клиентам наборы символических лакомств, проявляя этим свою признательность.





Туристы могут стать свидетелями традиционных народных гуляний, проходящих в парках и скверах. Важно помнить, что в этот день многие магазины и предприятия закрываются в связи с объявленным официальным выходным. Необходимо также заранее продумывать свой маршрут, так как движение транспорта на некоторых улицах может быть временно перекрытым. Равно как и в случае путешествий по стране, нужно быть готовым к тому, что все вокзалы, аэропорты, музеи и достопримечательности будут буквально переполнены людьми.





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Общественные парки, на территории которых развешивают специальные экраны, украшаются праздничными китайскими фонариками; в одних местах устанавливают сцены и показывают праздничные представления, в других - проводятся парады. Этот фестиваль известен также двумя танцами: танцем льва и танцем дракона. В храмах зажигают благовония, чтобы почтить память предков и задобрить Богиню Луны. На улицах вывешивают яркие фонари, которые затем запускают в небеса.





Основные традиции фестиваля середины осени в современном Китае





воссоединения с семьей 家庭团圆

поедание пряников 吃月饼

любование Луной 赏月

поклонение Луне 拜月

гадания и разгадывание загадок 猜谜

наблюдение за приливом 观潮

запуск горящих фонарей 燃灯

обмен подарками 送礼物

путешествия 旅游





История праздника середины осени





Исторически Праздник середины осени был поводом для поклонения Луне. В традиционной культуре Луна, как и Солнце, являлась объектом почитания, чем-то величественным и магическим, наделенным силой и властью.





Праздник середины осени зародился в древние времена (первые упоминания относятся к времам династии Шан (商代）， но стал популярен в период правления династии Хань (汉代). Записи того времени свидетельствуют об особенном почитании пожилых людей, которые занимались раздачей лепешек, а также любовании Луной. Формально день был утвержден в качестве праздника в начале правления династии Тан （唐代）, когда он стал особенно популярным на севере страны; далее получил массовое признание во времена династии Сун（宋代）- именно тогда под празднование торжества формально выделили 15 число 8 месяца каждого года. В литературных произведениях того периода также упоминается своеобразная еда в виде "маленьких лепешек, подобных жевательной луне, с хрустящей корочкой и сладким вкусом". При династиях Мин (明代） и Цин（清代） Праздник середины осени стал одним из главных народных достояний в Китае, а лунные пряники обязательным лакомством, без которого невозможно представить ежегодное торжество.





Легенды, связанные с праздником середины осени





Китайский лунный фестиваль, который на китайском языке произносится как Zhong Qiu Jie, дословно переводится как "Праздник середины осени" (или "mid-autumn day"), празднуется на протяжении 3 тысяч лет. Как и любое торжество с богатой историей, данный праздник успел обрасти большим количеством мифов. Многие истории связаны с богиней Чанъе, живущей на Луне; однако версии того, как она оказалась на Луне, сильно различаются.





В одной из легенд рассказывается о том, что богиня Луны была женой легендарного лучника, которому приказали сбить с неба девять солнц, оставив лишь одно. После того как он выполнил это задание, ему в качестве награды выдали эликсир бессмертия. Но его жена нашла этот эликсир и выпила его, после чего улетела на Луну, где и живет теперь.





Еще одна легенда, связанная с Китайским лунным фестивалем, гласит о временах правления монгольской династии Юань. Население Китая было недовольно правительством этой династии и замыслило переворот, используя лунные пряники для того, чтобы передавать друг другу записки с точной датой бунта. Восстание произошло в ночь лунного фестиваля, и монгольская династия была свергнута.





Лунные пряники





Китайские лунные пряники (月饼 "yuèbǐng", moon cake) - это маленькие кулинарные изделия, которые принято есть руками. Они пользуются огромной популярностью во время Праздника середины осени, однако их можно найти в продаже в любое время года. Обычно их дарят в специальных подарочных упаковках.





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Основной ингредиент лунных пряников - это куриный или утиный желток, а готовится это лакомство с различными начинками. В число самых распространенных начинок входят: бобовая паста, семена лотоса, фрукты и даже мясо.





Пряники, как правило, делают круглыми, похожими на полную луну. Узоры и надписи на пряниках являются символами благополучия и счастья, причем они могут различаться в зависимости от города или провинции. Подарочные коробки для лунных пряников обычно не уступают по красоте самим сдобным изделиям.





Большинство лунных пряников сладкие на вкус, но не все. Бывают и соленые, и острые. Ежегодно пекари стараются разнообразить существующий ассортимент и придумывают новые варианты. Пряники с такими экзотическими начинками, как самбал (соус из красного перца), дуриан, соленые утиные яйца и золотые хлопья, зачастую стоят дороже обычных.





Среди иностранцев, живущих в Китае, наибольшую популярность сыскали замороженные лунные пряники с начинкой из мороженного, а также пряники, продающиеся в международных заведениях, таких как Starbucks и McDonalds, иностранных кофейнях и булочных.





Несмотря на свой маленький размер, китайские лунные пряники готовятся с использованием топленого сала или кондитерского жира, а потому получаются весьма и весьма калорийными. Съесть за раз несколько штук получится далеко не у каждого. Многие разрезают лунные пряники на четыре части, чтобы поделиться ими с друзьями.





Учитывая сложность приготовления настоящих лунных пряников и их экзотическую начинку, стоимость некоторых изделий на удивление высокая! Ранее в магазинах можно было встретить пряники с акульими плавниками и другими премиальными начинками, но с 2022 года правительство попросило отнестись к производству более разумно и не продавать юэбины по цене выше 500 юаней.





К сожалению, в наши дни лунные пряники постигает та же судьба, что и американские кексы: ими обмениваются, выражая признание, но в итоге их никто не съедает.





Где купить лунные пряники





За несколько недель до проведения фестиваля лунные пряники появляются практически в каждом магазине в Китае, причем не важно - в традиционной лавке или модном западном Starbucks. Это стандартная праздничная атрибутика праздника середины осени, сравнимая с или рождественскими елками, или пасхальными яйцами, а потому найти пряники в продаже не составляет проблем.





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Лунные пряники продаются в любом ресторане, магазине и кондитерской. В большинстве отелей, как правило, имеется отдельный стенд с данным праздничным лакомством. Во время проведения фестиваля даже в кафе, специализирующихся на продаже мороженого, в ассортименте появляются лунные пряники или мороженое с их вкусом.





Если вы собираетесь дарить лунные пряники в подарочных коробках, обратите внимание, что азиатский этикет вручения подарков отличается от западного. Не ждите, что тот, кому вы сделали подарок, откроет его на ваших глазах и начнет пробовать.





Интересные факты о фестивале середины осени





1. Полнолуние может не наступить в день Праздника середины осени.

Один из интересных фактов о Празднике середины осени заключается в том, что полная Луна не всегда бывает на 15-й день 8-го лунного месяца. Фактически, вполне возможно, что полнолуние придется на 14, 16 или 17-й день. Люди обычно думают, что в ночь праздника Луна самая яркая и круглая в году, однако научно доказано, что первоочередно это зависит от орбиты Луны по отношению к Земле.





2. В древнем Китае Праздник середины осени имел значение Дня Святого Валентина.

В современном Китае принято считать, что фестиваль Циси （七夕节 "qīxì jié"）- китайская версия Дня Святого Валентина. Однако увлекательным является то, что Праздник середины осени также имеет корни Дня Святого Валентина. В китайской мифологии Бог Луны, или Лунный старец, (月老), отвечает за любовь и брак. Он создавал любовь между мальчиками и девочками, связывая их вместе волшебной шелковой нитью, недоступной для глаза обычных людей. Таким образом, праздник поклонения Луне изначально был праздником молитвы о любви и счастливом браке.





3. Лунный пряник занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В Книге рекордов Гиннесса 2007 года указано, что самый большой лунный пряник был создан в Китае - диаметром 8,15 метра, толщиной 20 сантиметров и общим весом 12,98 тонны, которым могли насладиться 110 000 человек. С тех пор пока никому не удалось побить этот рекорд.





4. Не знаете, как поздравить с праздником по-современному? - Отправьте конверт.

Молодое поколение Китая уже привыкло отмечать праздники, обмениваясь красными конвертами в WeChat внутри своих семей, круга друзей и даже коллег по работе. С 2015 года в рамках Праздника середины осени было отправлено более 1 миллиарда цифровых красных конвертов.



