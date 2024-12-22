21.12.2024, 09:33 6431

День зимнего солнцестояния: история и традиции

День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии
День зимнего солнцестояния: история и традиции
Фото: Depositphotos
День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году этот день выпадает на 21 декабря, сообщает РИА Новости.

С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.

Фото: wikipedia.org

Высота солнца в этот день

Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени.

История праздника в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.

Приметы, традиции и обряды

Древние славяне связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Они ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.

Фото: wikipedia.org

Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Древние славяне верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.

Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.

Для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.

Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.

Приметы, связанные с праздником

Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря:

  • если солнечно - день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель;
  • появился иней - грядущий год будет урожайным;
  • весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов;
  • дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну;
  • сильный снегопад сулит снежную зиму.

Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.

В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.

Фото: wikipedia.org

Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Существовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:

  • ссориться, так как помириться будет сложно;
  • обижать других, так как сам будешь скоро обижен;
  • грустить, иначе весь год будет грустным;
  • делать уборку, иначе весь год проведешь в тяжелом труде;
  • проводить обряды, не связанные с праздником;
  • девушкам нельзя распускать в этот день волосы, иначе потеряешь женское счастье.

Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
 
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Теги:Историяпраздниктрадиции

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09.12.2024, 21:33 32691

33 года назад было подписано Беловежское соглашение

В соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан
33 года назад было подписано Беловежское соглашение
Фото: wikipedia.org
Ровно 33 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение, сообщает РИА Новости.

Подписанию документа предшествовали события, происходившие с середины 1980-х годов на территории бывшего Советского Союза. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами союза.

Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.

Фото: wikipedia.org

На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.

Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности. С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости одиннадцать союзных республик.

Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект союзного договора по созданию Союза Суверенных Государств как конфедерации независимых государств.

Однако переговоры о подписании нового союзного договора зашли в тупик. Украина вышла из процесса подготовки договора о ССГ, готовясь к проведению республиканского референдума о независимости.

1 декабря 1991 года на референдуме более 90% населения Украины высказалось за независимость своего государства, а 5 декабря президент Украины Леонид Кравчук объявил, что страна денонсирует договор 1922 года о создании СССР.

8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.

Фото: wikipedia.org

В документе была подтверждена приверженность принципам устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других международных обязательств. В соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. Стороны обязались "развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену".

В соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.

В статьях, касающихся проблем военного строительства и обороны, государства-учредители зафиксировали свою готовность активно сотрудничать в "обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов", подтвердили стремление к "ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем". Стороны заявили, что "будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием", а также "совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил".

В соглашении содержался перечень основных направлений совместной деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики, развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с преступностью.

Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.

Руководители стран в дополнение к основному документу встречи подписали заявление, в котором констатировали, что "переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактором". Главы трех государств подчеркнули, что на образование Содружества Независимых Государств они решились, "осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ".


Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховными Советами Украины и Белоруссии, 12 декабря - Верховным Советом РСФСР.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате руководители 11 из 15 бывших союзных республик подписали протокол к соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.

Фото: wikipedia.org

В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.

Вступление в СНГ Грузии было оформлено решением глав государств от 3 декабря 1993 года, принятым в связи с обращением главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе от 8 октября 1993 года. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят устав содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-учредителям и государствам-участникам содружества. Туркмения на Казанском саммите СНГ заявила о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
 
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Теги:СоглашениеСНГСССР
28.11.2024, 18:34 57481

Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности

В тексте документа подчеркивается, что военное сотрудничество в рамках Организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер
Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности
Фото: Акорда
По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.

Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заявляем о своей приверженности курсу на поступательное развитие ОДКБ и намерении продолжить взаимодействие между государствами - членами в соответствии с договором о коллективной безопасности, уставом Организации, общепризнанными принципами и нормами международного права и национальными интересами наших стран. Подтверждая твердую приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципе равной и неделимой безопасности в глобальном и региональном аспектах, заявляем о готовности государств - членов ОДКБ к совместным действиям и сотрудничеству со всеми заинтересованными странами и межгосударственными объединениями в деле сохранения и укрепления мира, безопасности и всеобъемлющей стабильности", - сообщается в тексте декларации, опубликованной на сайте ОДКБ.


Также в тексте отмечается востребованность формирования и развития в Евразии устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств.

Выступаем за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве, нацеленного на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципасуверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. Глубоко озабочены эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане. Призываем к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации", - говорится в документе.


Подчеркивается необходимость создания условий для политико-дипломатического урегулирования и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.

Убеждены, что урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках международно-правовой основы, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, предполагающую создание независимого Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе двугосударственнойформулы. Выступаем за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и единого государства, свободного от войны, терроризма и наркотиков", - сообщается в тексте документа.


Кроме того, отмечается значимость формирования в Афганистане инклюзивной власти, которая будет представлять интересы всех слоев населения и этнических групп как одного из ключевых факторов для обеспечения стабильного и процветающего Афганистана.

Призываем мировое сообщество увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану в целях поддержки населения и развития инфраструктуры этой страны. Считаем, что развитие экономической взаимосвязанности и интеграция Афганистана в региональные хозяйственные системы будут способствовать укреплению мира и стабильности. Отмечаем потенциал многосторонних площадок по афганскому урегулированию, в том числе под эгидой ООН.Подтверждаем приверженность укреплению и совершенствованию коллективных усилий в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконным оборотоморужия, нелегальной миграцией, а также защиты населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф", - говорится в декларации.


В документе подчеркивается, что что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом.

Выступаем за совместнуюработу государств - членов ОДКБ в области усиленияинформационной безопасности и недопущение использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в террористических, экстремистских и других преступных целях. Считаем серьезной угрозой использование террористами информационного пространства для распространения экстремистской идеологии, в том числе среди молодежи. Призываем приложить все усилия для скорейшего вступления в силу принятой Специальным комитетом ООН конвенции против информпреступности. При этом отмечаем важность дальнейшего формирования универсального международно-правового режима регулирования сферы использования ИКТ. Отмечаем общую заинтересованность в содействии исследованию и использованию космического пространства исключительно в мирных целях на основе норм международного права ", - сообщается в тексте.


Также подчеркивается востребованность активизации общих усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве в целях скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК, предусматривающему надежные гарантии неразмещения оружия в космическом пространстве и неприменения силы или угрозы силой в отношении или с использованием космических объектов.

Подчеркиваем актуальность развития сотрудничествав сфере биологической безопасности,в том числе в целях укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия и своевременного реагирования на вызовы и угрозы на данном направлении. Считаем важным проведение на регулярной основе в зоне ответственности ОДКБ специальных операций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков "Канал", незаконной миграции "Нелегал", преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий - "ПРОКСИ", антитеррористической операции "Наемник", демонстрирующих из года в год свою эффективность и результативность. Выступаем за поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам", - отмечается в тексте.


В тексте документа подчеркивается, что военное сотрудничество в рамках Организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер.

В рамках развития военно-технического сотрудничества намерены продолжить оснащение компонентов войск ОДКБ современными и перспективными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Придаем важное значение дальнейшему развитию взаимодействия в формате парламентской Ассамблеи ОДКБ в целях совершенствования межпарламентского сотрудничества в рамках организации. Убеждены, что развитие конструктивного диалога и расширение дружественных и взаимовыгодных контактов ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями, действующими в сфере безопасности, являются важными факторами укрепления региональной безопасности и стабильности и способствуют комплексному противодействию всем видам современных вызовов и угроз", - говорится в тексте.


В декларации позитивно оценивается развитие отношений с ООН и ее специализированными учреждениями в сфере противодействия терроризму и транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконному оборотуоружия, нелегальной миграции, ликвидации последствий природных и техногенных конфликтов.

Отмечаем потенциал взаимодействия ОДКБ с ООН в сфере миротворчества в целях поддержания международного мира и безопасности, в том числе с учетом вклада государств - членов ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира. Укреплению сотрудничества способствует принятие Резолюции 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между ООН и ОДКБ". В преддверии 20-летия принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя заявляем о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес. Считаем актуальным дальнейшее развитие взаимодействия с СНГ, ШОС и их структурами по широкому спектру вопросов в рамках реализации "Практических мер по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", утвержденных Решением СКБ ОДКБ от 23 ноября 2022 года. Выступаем за развитие сотрудничества с заинтересованными международными организациями и странами, в том числе в рамках действующих в Организации институтов партнера и наблюдателя", - сообщается в тексте.


В документе признается важность коллективных усилий, направленных на продвижение в международном информационном пространстве положительного образа ОДКБ, а также на противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных установок.

Отвергаем и решительно осуждаем любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов. Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве. Подчеркиваем, что установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. Это особенно актуально в год 80-летия освобождения Беларуси от нацистских захватчиков", - подчеркивается в декларации.


Кроме того, отмечается важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Высоко оцениваем председательство Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году, которое способствовало развитию взаимовыгодного сотрудничествав целях укрепления системы коллективной безопасности. Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств - членов", - говорится в тексте.

 
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Теги:ОДКБдекларацияпринятие
22.11.2024, 13:50 72831

83 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни"

За все время действия "Дороги жизни" было перевезено свыше 1 млн 615 тысяч тонн грузов и эвакуировано около 1 млн 376 тысяч жителей Ленинграда
83 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни"
Фото: rosavtodor.gov.ru
Ровно 83 лет назад начала действовать "Дорога жизни" - единственная транспортная магистраль, связывавшая Ленинград с "большой землей" во время блокады в 1941-1943 годах и проходившая по Ладожскому озеру, сообщает gazeta.ru.

Ленинград был полностью взят в кольцо блокады 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска группы "Север" захватили Шлиссельбург. С севера город блокировали финские войска. При этом были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. В городе оставалось более 2,5 млн жителей, включая 400 тысяч детей.

Воздушный мост для доставки грузов в осажденный город силами военной авиации не мог удовлетворять все потребности в продовольствии, топливе и товарах первой необходимости, начался голод и единственным способом наладить наземную связь с "большой землей", доставлять грузы и производить эвакуацию жителей, оказался путь через Ладожское озеро, юго-западное и юго-восточное побережья которого контролировались советскими войсками. В теплое время года перевозки производились на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства, а в ледостав пришлось осваивать перевозки по льду на автотранспорте и частично по железной дороге до города.

Автодорога, проложенная по льду Ладожского озера, получила название Ледовой дороги жизни, но официально это было продолжение спешно построенной Военно-автомобильной дороги № 101 (№ 102). Еще до наступления зимы ученым Гидрологического института было поручено отыскать все возможные данные по ледовому режиму на озере и высказать соображения по проектированию ледовых трасс. В результате изучения этих данных дорогу решено было прокладывать там, где глубины были минимальными и лед оставался наиболее прочным. Трасса проходила от мыса Осиновец через острова Зеленцы с дальнейшим разветвлением на села Кобона и Лаврово, ее общая протяженность составила более 30 километров.


Чтобы лед выдержал грузовик с тонной груза, его толщина должна была составлять не менее 20 сантиметров Такой лед на Ладоге образуется за 6 суток при температуре −10°C или за 11 суток при −5°C. Достаточно толстый слой льда появился к утру 20 ноября, и тогда же в путь от деревни Коккорево на восточный берег был отправлен батальон конно-транспортного полка из 350 упряжек, который, загрузившись мукой, на следующий день, 21 ноября, привез в Осиновец 63 тонны муки, открыв тем самым зимнюю дорогу. В тот же день по льду озера прошли несколько машин ГАЗ-АА - так называемых полуторок, ставших в дальнейшем основным транспортом при перевозках по "Дороге жизни". Они везли лишь по несколько мешков продовольствия, шли почти порожними.

Фото: rosavtodor.gov.ru

В дальнейшем движение организовывалось сразу по многим веткам, пути во льдах часто переносили для того, чтобы дать ледовому покрову окрепнуть. За первый месяц дорогу меняли несколько раз. Кроме того, трасса почти сразу же стала подвергаться обстрелам и бомбежке немецкой авиацией. Угрозу представляли также сильный ветер и метель, заметающие дорогу, заставлявшие водителей терять ориентацию. В оттепель машины проваливались в полыньи, поэтому водители зачастую не закрывали двери и старались выпрыгнуть, когда автомобиль уходил под лед. К 1942 году в Ладожском озере таким образом затонуло свыше 300 автомашин.

Несмотря на обстрелы, погоду и усталость, водители старались совершить как можно больше поездок, некоторые успевали за сутки сделать не один, а два, иногда даже три рейса.

Постепенно "Дорога жизни" обрастала все более развитой инфраструктурой. На суше строились новые железнодорожные ветки, которые заводились порой прямо в воду, организовывались склады. Для летнего времени на верфях Ленинграда закладывались новые баржи, вооруженные зенитными орудиями и пулеметами. По дну Ладоги тянули кабели для связи, топливный трубопровод и электрические кабели, по которым в Ленинград поступала электроэнергия с Волховской ГЭС.

На дороге работали тысячи человек, которые не только обеспечивали проводку транспорта, но и прокладывали новые пути, изучали состояние льда, латали поврежденные участки с помощью деревянных настилов и воды. Вдоль всей трассы были выставлены регулировщики с фонарями и в белой одежде, которыми, как правило, работали девушки. Их называли "богинями" или "белыми ангелами". Часто они из-за своей заметности становились мишенями для немецких снайперов или авианалетов.

Фото: rosavtodor.gov.ru

В процессе эксплуатации ледовой дороги выявилась необычная особенность. Случалось, что тот или иной участок благополучно преодолевал тяжелый грузовик, а идущая за ним более легкая машина с людьми проваливалась под лед. Ученые из Ленинградского физико-технического института выяснили, что причина этого явления - резонанс, так называемая изгибно-гравитационная волна. Чтобы избежать подобных катастроф, автомобили должны были следовать со строго регламентированной скоростью. Для анализа подобных явлений сотрудники института под руководством Петра Кобеко создали специальный прибор "прогибограф", позволявший составить подробные рекомендации.


21 ноября 1942 года было принято постановление о строительстве узкоколейки прямо через Ладожское озеро, когда лед достаточно окрепнет, однако начавшееся строительство было все же свернуто в связи с прорывом блокады. "Дорога победы" была проложена по южному побережью Ладоги. В середине января 1943 года был освобожден Шлиссельбург и открыто движение на ответвлении ледовой дороги от островов Зеленцы до Шлиссельбурга. Движение через Ладожское озеро тем не менее продолжалось до конца марта 1943 года.

Фото: rosavtodor.gov.ru

За все время действия "Дороги жизни" было перевезено свыше 1 млн 615 тысяч тонн грузов и эвакуировано около 1 млн 376 тысяч жителей Ленинграда.

Стоит отметить, что после эвакуации Казахстан стал для многих ленинградцев второй родиной, сообщает inform.kz.

Согласно сведениям генконсульства РФ в Алматы, на сегодняшний день в Алматы осталось лишь 25 ленинградцев, переживших тяжелейшую блокаду всей Великой Отечественной войны. Ровно 872 дня жители Ленинграда провели в осаде, которая, по разным данным, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 млн человек, пишет sputnik.kz.

Позже, в 1996 году, Алматы стал городом-побратимом Санкт-Петербурга (С 1924 по 1991 год - Ленинград. - Прим. ред.)
 
16.11.2024, 11:53 88701

В этот день 83 года назад панфиловцы совершили свой бессмертный подвиг

В этот день 83 года назад панфиловцы совершили свой бессмертный подвиг
16 ноября 1941 года 28 панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг. В этот день бойцы из дивизии генерала Панфилова при обороне Москвы уничтожили около двадцати немецких танков и остановили наступление фашистов, сообщает информационный центр Следственного комитета России на dzen.ru.

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы Советского Союза, но потерпел неудачу.

Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив свои главные силы на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли в 100-120 километрах от Москвы, а немецкие танки пытались прорваться к столице.

Советские войска, оборонявшие город, получили приказ задержать врага во что бы то ни стало. Такую задачу дали и 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которая сдерживала наступление на волоколамском направлении.

Фашисты рассчитывали прорвать оборону у железнодорожного разъезда Дубосеково и затем двинуться к Москве. Ночью 16 ноября на их пути встали 28 панфиловцев.

В течение четырех часов они под шквальным огнем артиллерии и бомбардировками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага, отразив атаки противника и уничтожив 18 танков. Большинство бойцов этого отряда погибло, остальные были тяжело ранены. Но после этого боя враг отступил.

Подвиг героев-панфиловцев навсегда остался в истории, об их силе и мужестве ходили легенды. Всем бойцам этой дивизии присвоили звание Героя Советского Союза.

В 1967 году в деревне Нелидово вблизи разъезда Дубосеково открыли Музей героев-панфиловцев. А в 1975 году на месте боя поставили мемориальный ансамбль из гранита "Подвигу 28", состоящий из шести фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах панфиловцев.
 
07.11.2024, 01:25 110021

107- я годовщина Великой Октябрьской революции

В ночь с 7 на 8 ноября по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство
107- я годовщина Великой Октябрьской революции
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947
Сегодня, 7 ноября, в мире отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции 1917 года.

Ровно 107 лет назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, сообщает РИА Новости.

Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы советы рабочих и солдатских депутатов, советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах.

Фото: wikipedia.org

Медлительность и непоследовательность действий созданного после Февральской революции Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны.

Наиболее энергично действовала российская социал-демократическая рабочая партия, провозгласившая курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир - народам", "Земля - крестьянам", "Фабрики - рабочим".

Большую роль в развитии кризиса государственности и назревании новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти - Советов. В конце августа ‑ начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией, контролировала отряды Красной гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным.

В середине октября при Петроградском совете был образован штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет, в который вошли левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, большевики, анархисты. Для непосредственного руководства восстанием был создан Военно-революционный центр, куда вошли Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. Партия вела детальную разработку плана восстания, расстановки сил и самую широкую агитацию в массах. ВРК направил своих комиссаров во все части Петроградского гарнизона, чем фактически лишил Временное правительство власти над ними.

Фото: wikipedia.org

Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября 1917 года. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии. С самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь, были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска.

Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание "К гражданам России", в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета. Днем восставшие заняли Мариинский дворец, в котором находился предпарламент, и распустили его; матросами были заняты военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь с 7 на 8 ноября по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Восстание развивалось почти бескровно. Лишь во время осады Зимнего дворца раздавалась ружейная стрельба, и гремели залпы артиллерии.

Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства. 8 ноября он принял "Декрет о мире", "Декрет о земле", избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и сформировал первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Лениным.

Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября вооруженная борьба началась и в Москве, где революционные силы встретили чрезвычайно ожесточенное сопротивление, на улицах города шли упорные бои. 15 ноября 1917 года в Москве утвердилась советская власть.


В конце октября войска под командованием Петра Краснова и Александра Керенского предприняли попытку захвата Петрограда и восстановления власти Временного правительства, однако их поход закончился неудачей.

Вслед за Петроградом и Москвой с конца октября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России. В ряде городов и районов противники Октябрьской революции оказали вооруженное сопротивление. Однако антисоветские силы были разобщены, дезорганизованы и быстро утратили контроль над армией. Противники советской власти создавали свои вооруженные формирования из добровольцев, в основном офицеров, юнкеров, студентов. Организаторами антисоветского сопротивления выступали, как правило, представители конституционно-демократической партии, поэтому 15 декабря 1917 года на пленуме ВЦИК она была объявлена вне закона. В последующем такая же участь постигла и все другие партии, не поддержавшие политику большевиков. Революция активно поддерживалась солдатами на фронтах и матросами Балтики.


Декретами СНК, изданными в 1917 году, была отменена частная собственность на землю, введен рабочий контроль над производством, аннулированы внутренний и внешний займы царского и Временного правительств, национализированы банки и железнодорожный транспорт. В апреле 1918 года СНК приступил к национализации отдельных отраслей промышленности, внешней торговли, в июне началось огосударствление крупной промышленности. 10 июня 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции.

В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции. На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции.
 
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Теги:РеволюцияГодовщинаСССР
23.10.2024, 17:30 139416

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе.

Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", - цитирует РИА Новости президента.


Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.

Как заявил представитель делегации ОАЭ на саммите - министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег - декларация станет важным шагом в укреплении взаимодействия, "установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей".

По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
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Теги:БРИКСдекларацияпринятие
22.10.2024, 13:54 143956

В Казани начинается XVI саммит БРИКС

В Казани начинается XVI саммит БРИКС
Фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Сегодня в Казани начинается XVI саммит БРИКС, в котором примут участие делегации из 36 стран и от 6 международных организаций, в том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК.

Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По словам президента России Владимира Путина, Москва уже провела порядка 200 мероприятий и выполнила план председательства более чем на 80%", - заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.


РБК проанализировал, как почти что за 20 лет эволюционировало объединение, какие проекты оно реализовало и с какими сложностями сталкивается.

Чем БРИКС отличается от других международных организаций

БРИКС - это не блок и не альянс, как НАТО или Европейский союз, а скорее "клуб по интересам". У объединения нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, рассказывая накануне саммита в Казани о минусах формата, обратил внимание на то, что интересы стран-членов совпадают не всегда и поэтому на согласование решений уходит много времени и сил.

Отсутствие уставных документов, регламентирующих обязательства сторон, то обстоятельство, что решения являются отражением политической воли государств, определенная волатильность взаимодействия, которая испытывает на себе динамику текущих международных процессов и смены приоритетов правительств, тоже, безусловно, присутствует", - сказал он, подчеркнув при этом, что преимущества от взаимодействия внутри БРИКС "с лихвой" перекрывают все эти недостатки.


Центральное место в повестке БРИКС занимают экономические вопросы - именно на этой площадке страны-участницы, в частности, обсуждали, как справляться с последствиями глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. При этом участники объединения особо отмечают, что в сумме на них приходятся больше трети глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и почти половина мирового населения. Владимир Путин в обращении к Деловому форуму заявил, что к 2024 году доля объединения в мировом ВВП превысила показатель "Большой семерки". "1992 год, "Группа семи" - 45,5%. А в этот же год страны БРИКС, 1992 год - 16,7% мирового ВВП. А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно, сказал он.

rbc.ru

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Тогда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН встретились министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и России. О том, чтобы в 2009 году провести первый саммит в Екатеринбурге, они договорились в 2008 году на полях G8 в Японии. Сама идея названия - акроним из первых букв названий четырех стран - возникла благодаря аналитической записке руководителя отдела глобальных экономических исследований американской финансово‑инвестиционной компании Goldman Sachs Джима О'Нилла: в 2001 году он предложил использовать БРИК для обозначения четырех наиболее динамично развивающихся стран, которые могут занять лидирующие позиции в мировой экономике

Как шло расширение БРИКС и кто в нем участвует

У БРИКС было две волны расширения. В 2010 году к БРИК присоединилась ЮАР, и к названию добавили букву С (South Africa). Запустить вторую волну в 2022 году предложил Китай - чтобы "повысить представленность объединения и его влиятельность в мире". К августу 2023 года, когда в Йоханнесбурге прошел XV саммит, заявки в объединение подали 20 стран. В БРИКС пригласили шесть - Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Эфиопию. Из этих стран 1 января 2024 года однозначно вошли в БРИКС четыре - Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Аргентина планировала вступить в организацию, но в конце 2023 года новый президент республики Хавьер Милей от этого отказался (по сообщению Bloomberg, повременить с участием в БРИКС его попросил Евросоюз на фоне конфликта на Украине). По-прежнему не определен статус Саудовской Аравии. Она получила приглашение в БРИКС и была в списке стран, которые в 2024 году в него вступили, но Эр-Рияд этого не подтвердил - ни заявлениями, ни участием в мероприятиях формата. Рябков называл членство Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом, однако министр торговли королевства Маджид аль-Касаби говорил, что Саудовская Аравия к формату официально не присоединилась. На саммите в Казани королевство будет представлять министр иностранных дел - принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснят в ходе этого саммита.

В сентябре этого года агентство Bloomberg сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Официальных подтверждений этому со стороны Анкары не было. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в Казани.

В БРИКС давно сложилась традиция, которая заключается в том, что наряду с членами объединения на саммит приглашают страны в так называемом формате аутрич, - говорил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК. - Например, в июне, когда в Нижнем Новгороде я проводил совещание глав внешнеполитических ведомств, среди гостей присутствовал Хакан Фидан, министр иностранных дел Турецкой Республики. Сейчас в таком же качестве приглашен президент Эрдоган".


Работать с третьими странами БРИКС стал с начала 2010-х - для этого он запустил формат "БРИКС плюс/аутрич", впервые в этом формате переговоры прошли в 2013 году на саммите в Дурбане (ЮАР). По словам Рябкова, разница между "плюс" и "аутрич" в том, что в "БРИКС плюс" участвуют все страны, которые не входят в объединение, а в "БРИКС аутрич" - государства, которые находятся в географической близости от страны-председателя. Именно поэтому на саммит в Казани Россия пригласила своих соседей по СНГ. Тема заседания этого формата в Казани - "БРИКС и глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира". Сейчас БРИКС разрабатывает категории стран-партнеров - так называемые ступени, которые странам надо будет пройти до полноценного членства.

До 2023 года у БРИКС не было четких критериев членства - их согласовали на саммите в Йоханнесбурге, но они по-прежнему не сведены в какой-либо официальный документ. Судить о том, какие параметры согласовали лидеры БРИКС, можно лишь по заявлениям их представителей. По словам Лаврова, прежде всего в расчет принимают "вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента" и ее позицию на международной арене; к государствам-единомышленникам он отнес страны, которые поддерживают многополярность, необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли глобального Юга в механизмах глобального управления. Рябков в числе критериев также называл "абсолютное безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС".

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в той или иной форме к БРИКС хотят подключиться 33 страны - об этом, например, говорили власти Буркина-Фасо, Турции, Сербии, Шри-Ланки. Консенсуса на тему расширения в БРИКС пока нет.

Некоторые из нынешних стран-членов считают, что лучше остановиться на десятке. Другие выступают за дальнейшее расширение: более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов", - сказал Ушаков 10 октября, отметив, что этим вопросом лидеры займутся в Казани.


Так или иначе, Москва считает, что в расширении пока надо "взять паузу", "чтобы "переварить" вновь прибывших".

Каких экономических успехов добился БРИКС

С расширением БРИКС в 2024 году номинальная экономическая мощь объединения выросла до $28,3 трлн (суммарный ВВП в текущих ценах по итогам 2023 года, по данным МВФ), или 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В странах БРИКС проживает около 45% населения планеты (примерно 3,6 млрд человек).

Однако экономическая разнородность и пока еще низкий уровень торговой интеграции (например, в 2023 году Россия существенно нарастила товарооборот с Китаем и Индией, до общей суммы $305 млрд, но с Бразилией и ЮАР он остается невысоким - лишь $13 млрд в 2023 году) ограничивают возможности БРИКС по влиянию на мировую торговлю и международную валютную систему, утверждали аналитики Центрального банка Франции в феврале 2024 года. В то время как доля расширенного БРИКС в глобальном экспорте составляет 25%, лишь 15% из этого показателя (или 3,7 п.п.) - это поставки в другие страны объединения, а 85% (21,1 п.п.) - экспорт в остальные страны мира, приводит Банк Франции данные своих расчетов.

Но интенсивность торговли внутри блока растет, отмечают в Boston Consulting Group (BCG). В частности, западные санкции привели к перенаправлению российского экспорта как раз в страны БРИКС, особенно в Индию и Китай, указывают в BCG.

rbc.ru
rbc.ru

В финансовой сфере страны БРИКС достигли двух юридически оформленных решений: в 2014 году был создан многосторонний Новый банк развития (НБР) и организован пул условных валютных резервов общим объемом $100 млрд, резюмирует в своем обзоре The Dark Side of the BRICS: The Lack of Legal Definition исследователь Марта Боно из Университета Палермо.

В текущем году хотим завершить переговоры о том, чтобы страны, если они будут испытывать давление на платежный баланс, могли получать средства из этого пула в национальных валютах", - говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в январе 2024 года.


НБР называет себя международным институтом и соблюдает западные санкции в отношении России (которая владеет 18,98% в капитале банка), новые проекты НБР в стране поставили на паузу.

Уставный капитал НБР - $100 млрд. Цель банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития членов БРИКС и развивающихся стран. Он концентрируется на проектах в таких сферах, как чистая энергия и энергоэффективность, транспортная инфраструктура, водоснабжение и санитария, охрана окружающей среды, социальная и цифровая инфраструктура. Как указано на сайте НБР, начиная с 2016 года банк вложился в 138 проектов. Они распределились между семью странами: Китай (35 проектов), Индия (34), Бразилия (31), Россия (18), ЮАР (14), Бангладеш (4), Египет (2).

В последнее время на фоне санкций представители России называли несколько инициатив, которые, по их словам, обсуждаются в рамках БРИКС: это и возможное создание постоянного налогового секретариата, и разработка "платежно-расчетного контура" для внешнеторговых операций, и создание депозитарной системы BRICS Clear.

Создание децентрализованной системы учета и обращения ценных бумаг - очень правильная инициатива, ее необходимо всеми силами поддерживать. Насколько я знаю, коллеги из НРД (Национальный расчетный депозитарий. - Прим. РБК) начинают тестирование с Египтом и Ираном", - говорит руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы "Финансовые услуги" Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин.


Чтобы проект BRICS Clear попал в согласованную часть годового отчета Делового совета БРИКС, наиболее сложные дискуссии для сближения позиций мы с коллегами из НРД вели с китайской и южноафриканской сторонами", - отметил также Михайлишин.


В Йоханнесбургской декларации 2023 года члены БРИКС подчеркивали "важность поощрения использования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами". Рябков в октябре 2024 года сообщил, что в торговых операциях России со странами БРИКС доля национальных валют достигла 65%. Страны БРИКС действительно хотят снижать свою зависимость от доллара, но скорее за счет расширения использования локальных валют, нежели за счет создания общей валюты, отмечают экономисты Банка Франции. Один из вариантов - интернационализация китайского юаня, который может в перспективе стать новой резервной валютой для трансграничных операций. Единая новая валюта БРИКС - пока что "утопия", признавал в 2023 году старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.

Говорить о перспективах валютного союза и создания единой валюты в формате БРИКС еще не приходится, солидарна директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

Но точно неуклонно будет происходить процесс повышения роли валют стран - участниц БРИКС в международной валютно-финансовой системе. Одновременно внутри БРИКС будет расти значение национальных валют в качестве резервных, в первую очередь - китайского юаня", - уверена Арапова.


По ее словам, хотя Китай и сохраняет валютные ограничения, внутри глобального Юга и БРИКС доля резервов, которые хранятся в юанях, будет расти.

Это связано с тем, что торговля внутри блока БРИКС растет быстрее, она становится чуть более сбалансированной. Кроме того, внутри БРИКС очевиден тренд на развитие торговли в национальных валютах", - указывает эксперт.


Естественно, чтобы полноценно торговать в национальных валютах, нужно иметь устойчивый резерв валют, в которых совершаются внешнеторговые операции. Поэтому процесс накопления в качестве резервов валют БРИКС неизбежен - в первую очередь юаней, но в принципе это касается и российского рубля, и индийской рупии, и арабского дирхама", - поясняет Арапова.


В октябре 2024 года Россия, как председатель БРИКС в нынешнем году, презентовала доклад с предложениями по реформированию системы расчетов и обеспечения инвестиций внутри объединения. В частности, было предложено создать "быструю, дешевую и надежную" систему трансграничных платежей с использованием технологии распределенного реестра. "Проблема в том, что в предложениях Минфина и ЦБ нет ничего нового", - скептичен Михайлишин. "Ряд предложений похож на лозунги, очень не хватает конкретных прикладных шагов и практики, что же мы предлагаем", - сказал он, добавив, что можно было бы проанализировать прошлый опыт, когда страны Совета экономической взаимопомощи использовали переводной рубль или же будущая еврозона использовала в свое время расчетную единицу экю.

Мы со странами БРИКС обсуждаем темы, связанные с платежами, международными платежами, проводим исследования на эту тему, но сейчас пока рано говорить о конкретных результатах", - сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина 17 октября.


Как эволюционировала повестка БРИКС

То, как менялись риторика БРИКС и спектр обсуждаемых тем, можно отследить по 15 итоговым документам 15 саммитов объединения (проходят в странах-председателях по очереди). Первый саммит (Екатеринбург, 2009 год) прошел на фоне глобального финансового кризиса, поэтому главной темой стала борьба с этим кризисом при ключевой роли "Большой двадцатки". Первое итоговое заявление было самым компактным - оно состояло всего из 16 пунктов. Дальше итоговые декларации стали разрастаться - самый большой документ был принят в 2016 году по итогам саммита на Гоа (Индия), он состоял из 110 пунктов.

У всех деклараций есть несколько общих положений, которые БРИКС повторяет от саммита к саммиту начиная с 2009 года. В первую очередь это реформа институтов глобального управления - укрепление центральной роли ООН и трансформация Совета Безопасности; усиление в ООН статуса Бразилии, Индии и ЮАР; реформирование Бреттон-Вудской системы с перераспределением квот и голосов в пользу развивающихся стран.

Реформа МВФ должна усилить голос и представительность беднейших членов организации, включая страны Африки к югу от Сахары", - считают в БРИКС.


С 2009 года члены формата говорят о том, что нужны "стабильная, предсказуемая и более диверсифицированная валютная система" и "более демократический и справедливый многополярный миропорядок".

rbc.ru

Кроме того, страны БРИКС призывают других членов международного сообщества воздерживаться от протекционизма при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), описывают, какие проекты и инициативы работают в рамках формата (например, декларация саммита 2014 года в бразильской Форталезе провозгласила создание НБР и пула валютных резервов).

БРИКС в своих декларациях дает и оценку международным событиям, причем чем дальше, тем больше: если в декларации 2010 года отмечалась только солидарность с народом Гаити в связи с землетрясением, то в документе 2023 года спектр заявлений был гораздо шире - от осуждения односторонних санкций, упоминания иранского ядерного вопроса и гонки вооружений в космосе до урегулирования конфликта на Украине (благодарность за "предложения о посредничестве и добрых услугах") и конфликта на Ближнем Востоке ("установление суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина").

Насколько страны БРИКС солидарны в политической сфере

При этом нельзя сказать, что участники объединения имеют единую внешнюю политику. Чтобы понять, насколько созвучны позиции стран БРИКС по ключевым международным вопросам, РБК проанализировал, как страны голосовали в Генассамблее (ГА) ООН по конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.

В первом случае речь идет о следующих шести документах, принятых на чрезвычайной сессии ГА по Украине в 2022-2023 годах.

  • Резолюция ES-11/1 (2 марта 2022 года), в которой содержится требование "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести российские войска с территории соседнего государства.
  • Резолюция ES-11/2 (24 марта 2022 года) с повторным призывом.
  • Резолюция ES-11/3 (7 апреля 2022 года), которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).
  • Резолюция ES-11/4 (12 октября 2022 года) о референдумах в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
  • Резолюции ES-11/5 (14 ноября 2022 года), в которой говорится, что Россия "должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права на Украине или против Украины".
  • Резолюция ES-11/6 (23 февраля 2023 года), в которой содержатся призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска.

rbc.ru

Россия проголосовала против всех резолюций. Воздерживались от голосования по всем документам Индия и ЮАР. Бразилия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали четыре резолюции и воздержались при голосовании по двум, где речь шла об исключении России из СПЧ и привлечении ее к ответственности.

По конфликту на Ближнем Востоке РБК проанализировал голосование по четырем документам.

  • Резолюция A/ES-10/L.25 (27 октября 2023 года), которая призывает "защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня".
  • Резолюция A/RES/ES-10/22 (12 декабря 2023 года) о немедленном гуманитарном прекращении огня.
  • Резолюция A/RES/ES-10/23 (10 мая 2024 года) о приеме Палестины в ООН.
  • Резолюция A/ES-10/L.31/Rev.1 (18 сентября 2024 года), которая требует, чтобы Израиль в течение года "безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории".

rbc.ru

Здесь страны БРИКС ни разу не проголосовали против. Индия и Эфиопия воздержались при голосовании по двум документам - по первой резолюции о прекращении огня и четвертой о прекращении присутствия Израиля на территории Палестины. В остальном у стран БРИКС по ближневосточному конфликту наблюдался консенсус.
 
16.10.2024, 15:46 155226

В Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств ШОС

В Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств ШОС

15-16 октября 2024 года в городе Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества.

В нем приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.

На заседании председательствовал премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф.

В заседании участвовали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Р.Э.Мирзаев, председатель национальной части делового совета ШОС от Исламской Республики Пакистан Шейх Атиф Икрам, председатель совета межбанковского объединения ШОС М.Т.Елибаев.

В заседании участвовали премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ (государство-наблюдатель при ШОС) и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в качестве гостя председательствующей стороны, а также представители постоянно действующих органов СНГ и СВМДА.

Главы делегаций высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года.

Главы делегаций заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя Организации на 2024-2025 годы.

Главы делегаций отметили, что государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.

Главы делегаций подтвердили намерение государств-членов продвигать предложение о принятии Резолюции Генеральной ассамблеи ООН в связи с Инициативой ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

Главы делегаций, принимая во внимание мнения государств-членов, подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".

Главы делегаций подтвердили, что государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля для достижения гармоничного сосуществования человека и природы.

Главы делегаций отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.

Главы делегаций считают важным продолжать совместные усилия по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжать работу над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО.

Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.

Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.

Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов.

Они отметили предложение о создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.

Главы делегаций, выступая за продвижение сотрудничества в рамках Года устойчивого развития ШОС, считают важным добиваться устойчивого и инклюзивного экономического роста государств-членов на основе оптимального использования потенциала региона в таких областях, как зеленое развитие, цифровая экономика, торговля, электронная коммерция, финансы и банковское дело, инвестиции, высокие технологии, стартапы и инновации, борьба с бедностью, здравоохранение, включая традиционную и народную медицину, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистическая взаимосвязанность, энергетика, включая возобновляемые источники энергии, коммуникации, наука и техника, охрана окружающей среды и изменение климата.

Главы делегаций, подтвердив стремление к обеспечению стабильного экономического и социального развития в регионе ШОС, отметили важность реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года и Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС. Они подчеркнули необходимость скоординированной работы по линии механизмов профильного взаимодействия в целях выполнения соответствующих планов мероприятий.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (г.Исламабад, 12 сентября 2024 года), и поручили обеспечить реализацию Концепции создания Базы экономических преференций государств-членов ШОС, Концепции сотрудничества между организациями по содействию торговле государств - членов ШОС и Рамочных основ сотрудничества государств - членов ШОС в сфере развития креативной экономики.

Главы делегаций, отмечая наличие значительного потенциала и возможностей для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей, подчеркнули важность реализации Концепции сотрудничества по развитию "Нового экономического диалога" между государствами - членами ШОС.

Главы делегаций считают необходимым эффективно использовать цифровую экономику и научно-технические инновации в целях придания нового импульса экономическому развитию и прогрессу на пространстве ШОС, а также повышения конкурентоспособности экономики и потенциала региона. Они подчеркнули, что технологии должны приносить пользу всем.

Главы делегаций подчеркнули важность углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности, актуальность проблемы "цифрового разрыва" и выступили за изучение вопроса о создании механизма трансграничного обмена данными с учетом национальных законодательств стран, внедрение цифровых технологий в экономические и социальные сферы, развитие электронного правительства, электронных платежных систем, электронной коммерции и других направлений цифрового бизнеса.

Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами Концепции по развитию цифровой общественной инфраструктуры для распространения цифровых технологий среди населения (цифровой инклюзии) и продвижения инноваций (г.Нью-Дели, 13 мая 2023 года).

Главы делегаций, подчеркивая важность регулярных заседаний Специальной рабочей группы по электронной торговле, отметили предложения о созыве очередной встречи в 2025 году в Китае и о разработке проекта программы сотрудничества государств - членов ШОС в сфере электронной торговли.

Главы делегаций отметили роль инструментов стандартизации в упрощении процедур торговли и выступили за продвижение взаимовыгодного и равноправного взаимодействия государств-членов ШОС, а также обмена опытом в этих сферах.

Главы делегаций отметили позитивную динамику развития таможенного сотрудничества, в частности, по проектам, направленным на упрощение, безопасность и укрепление логистических цепочек на пространстве ШОС, совершенствование таможенного контроля и пресечение контрабандных каналов.

Признавая важность работы Совещания министров промышленности государств-членов ШОС, главы делегаций отметили предложения о проведении очередного заседания в 2025 году. Они считают, что поддержка креативных индустрий будет стимулировать конкурентоспособность экономик и индустриализацию, что приведет к расширению рынков труда, в том числе в интересах молодежи, снижению уровня безработицы, устойчивому росту государств-членов ШОС.

Главы делегаций также выступили за проработку предложения о создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств - членов ШОС и принятии Положения по организации конгрессно-выставочных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности государств-членов ШОС. Они отметили позитивный опыт участия ШОС в качестве организации-партнера Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" (Екатеринбург, 8-11 июля 2024 года).

Главы делегаций отметили предложение о налаживании обмена опытом по вопросам реализации национальной промышленной политики, цифровых платформ, производственных технологий, стандартизации в сфере IT-решений.

Главы делегаций отметили, что развитие микро-, малых и средних предприятий имеет важное значение для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. В этой связи они подчеркнули необходимость продолжения практического взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства (Циндао, 10 июня 2018 года).

Главы делегаций, подчеркивая важность продвижения общего видения энергетического будущего, отметили итоги Совещания министров энергетики государств - членов ШОС (г.Астана, 21 июня 2024 года). Они акцентировали необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в особенности, в целях развития трансграничной энергетической инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности на основе Стратегии развития энергетического сотрудничества государств - членов ШОС на период до 2030 года (Астана, 4 июля 2024 года), и поручили ускорить разработку "дорожной карты" по ее реализации.

Главы делегаций отметили предложение о подготовке комплексного плана стимулирования инвестиций и привлечения технологий в возобновляемую энергетику. С учетом национальных интересов государств-членов, они и далее будут содействовать развитию полномасштабного диалога по энергетической тематике, практическому сотрудничеству между государствами-производителями, транзитерами и потребителями энергоносителей.

Главы делегаций приветствовали итоги первой Встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС в области антимонопольной политики (Душанбе, 30 мая 2024 года), которые стали важным вкладом в укрепление сотрудничества в области антимонопольного регулирования и борьбы с недобросовестной конкуренцией в целях создания справедливой международной экономической и торговой среды.

Главы делегаций отметили востребованность совершенствования механизма внешнего аудита Организации путем привлечения к этой деятельности высших органов аудита государств-членов ШОС, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями. Они поручили руководителям высших органов аудита рассмотреть данный вопрос в рамках очередного профильного совещания.

Главы делегаций приветствовали создание Ассоциации инвесторов государств - членов ШОС и поручили уполномоченным органам государств-членов принять меры по налаживанию практической работы этого механизма взаимодействия. Они отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств - членов ШОС (Тегеран, 20-22 февраля 2024 года) под совместным председательством Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран, а также предложение о разработке комплекса мер по стимулированию взаимных инвестиций. Главы делегаций выразили уверенность, что деятельность указанных механизмов придаст новый импульс сотрудничеству в рамках ШОС в инвестиционной сфере.

Главы делегаций во исполнение Решения СГГ ШОС от 4 июля 2024 года о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества поручили уполномоченным министерствам и ведомствам государств-членов активизировать консультации по вопросам создания Банка развития ШОС, Фонда развития (Специального счета) ШОС и - в формате заинтересованных сторон - Инвестиционного фонда ШОС.

Главы делегаций заинтересованных государств - членов ШОС, отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах (Самарканд, 16 сентября 2022 года).

Они отметили предложения о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами.

Главы делегаций, подчеркивая важную роль Делового совета (ДС) ШОС в развитии сотрудничества между предпринимательскими сообществами государств - членов ШОС, отметили итоги заседания Правления ДС ШОС и Бизнес-форума ШОС (Астана, 28 июня 2024 года).

Главы делегаций отметили усилия Межбанковского объединения (МБО) ШОС по изучению лучших практик применения ESG-финансирования между банками - членами МБО ШОС и внедрению финансовых инноваций в целях содействия устойчивому и сбалансированному росту национальных экономик.

Они отметили намерение Правительства Исламской Республики Иран подключиться к работе МБО ШОС.

Главы делегаций считают важным вклад ДС и МБО в практическое сотрудничество в интересах устойчивого социально-экономического развития на пространстве ШОС.

Главы делегаций отметили работу Консорциума экономических аналитических центров ШОС, в том числе по подготовке доклада на тему "Улучшение торговли и технологического сотрудничества между государствами-членами ШОС: предложения и дальнейшие действия". Они приветствовали присоединение Белорусского института стратегических исследований к Консорциуму.

Главы делегаций, подтверждая особую роль развития межрегионального сотрудничества, отметили итоги Форума глав регионов ШОС (Омск, 17-19 сентября 2024 года).

Они считают важной деятельность этих форматов для укрепления торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, изучения состояния и оценки перспектив многостороннего взаимодействия в рамках Организации.

Главы делегаций отметили важность выстраивания многостороннего сотрудничества по линии официальной статистики для внедрения лучших статистических практик и методологических разработок с целью своевременного обеспечения государств-членов официальной статистической информацией в рамках реализации приоритетных направлений торгово-экономической кооперации.

Главы делегаций подтвердили, что государства-члены, разделяя стремление международного сообщества к укреплению взаимосвязанности, приветствуют инициативы стран ШОС в транспортной сфере, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества на справедливой и сбалансированной основе в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН и Хартии ШОС.

Они выступили за дальнейшую реализацию Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров (Самарканд, 16 сентября 2022 года).

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров транспорта государств-членов ШОС (ВКС, 20 июня 2024 года).

Они выступили за активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (Душанбе, 12 сентября 2014 года), включая регулярное проведение заседаний соответствующей Совместной комиссии. Главы делегаций приветствовали проведение международной региональной конференции, посвященной 10-летию подписания вышеуказанного межправительственного соглашения (Душанбе, 29 мая 2024 года).

Они поручили профильным министерствам и ведомствам принять меры в целях выполнения ранее принятых концептуальных документов в сферах декарбонизации транспорта, цифровой трансформации и инновационных технологий, развития портов и логистических центров.

Главы делегаций подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и приветствовали проведение Встречи руководителей железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС 27-29 ноября 2024 года в г.Москве.

Они выступили за использование инноваций и новейших технологий, в том числе цифровых, в мультимодальных перевозках в железнодорожной отрасли.

Главы делегаций акцентировали важность принятия мер по развитию портово-логистической и железнодорожной инфраструктуры, научно-технических инноваций, развитию мульти- и интермодальных перевозок, современных логистических центров и кадрового потенциала, цифровизации, обеспечению безопасности, включая экологические инициативы, на железнодорожном транспорте. Они выступили за активное практическое сотрудничество в рамках принятой Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере развития портов и логистических центров (г.Астана, 4 июля 2024 года).

Главы делегаций высказались за наращивание сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая сохранение биоразнообразия и управление отходами. Они поручили уполномоченным ведомствам принять меры по эффективному выполнению принятых 4 июля 2024 года в г.Астане Заявления Совета глав государств-членов ШОС об эффективном управлении отходами, Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма. Главы делегаций высоко оценили проведение государствами-членами экологических акций и мероприятий в рамках Года экологии ШОС в 2024 году.

Главы делегаций отметили важность реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие" об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов", а также о ежегодном проведении 21 марта Всемирного дня ледников и создание целевого фонда в поддержку деятельности по сохранению ледников.

Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Астана, 22 мая 2024 года), и выступили за последовательную реализацию Программы создания Платформы обмена информацией в сфере охраны окружающей среды (Пекин, 1 ноября 2022 года), принятой заинтересованными государствами-членами, а также принятых 22 мая 2024 года в г.Астане Совместных подходов государств-членов ШОС по решению экологических проблем, Плана совместных действий по реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024-2026 годы и Плана по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2025-2027 годы.

Главы делегаций, подтверждая приверженность государств-членов ШОС сотрудничеству по вопросам изменения климата и преодоления его негативных последствий путем обмена опытом и изучения передовых практик, поручили профильным министерствам и ведомствам ускорить налаживание деятельности Специальной рабочей группы по вопросам изменения климата, включая принятие соответствующего Положения. Они отметили предложения о разработке проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере изменения климата, а также о создании Базы данных ШОС по инновационным экологическим технологиям.

Они выступают за развитие диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды, внедрения новых экологически чистых технологий, увеличения доли "зеленой" экономики.

Главы делегаций также отметили итоги Форума стран ШОС по "зеленому" развитию (Циндао, 8-9 июля 2024 года).

Главы делегаций, отмечая возрастающие риски природных бедствий, высказались за дальнейшее углубление сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств, в том числе в области космического мониторинга рисков стихийных бедствий, обмена оперативной информацией и лучшими практиками, проведение семинаров и практических занятий для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.

Они подтвердили намерение обеспечить выполнение Плана действий на 2023-2025 годы по реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (Москва, 26 октября 2005 года).

Главы делегаций высказались за наращивание взаимодействия государств-членов в области профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, цифровизации систем здравоохранения, обеспечения доступа к высококачественным лекарственным средствам, развития медицинского туризма на пространстве ШОС. В контексте итогов Совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС (Астана, 14 марта 2024 года) они поручили профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию принятого Плана основных мер по развитию сотрудничества государств - членов ШОС в области здравоохранения на 2025-2027 годы, а также ускорить рассмотрение предложения о создании Медицинской ассоциации ШОС в формате заинтересованных государств.

Главы делегаций отметили итоги заседания экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по традиционной медицине (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Международного медицинского конгресса ШОС (Бишкек, 27-28 марта 2024 года).

Главы делегаций подчеркнули, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и повышения готовности государств-членов к противодействию эпидемиям инфекционных заболеваний, необходимо добиваться надежного доступа к базовым услугам санитарии и гигиене для всех. Они отметили предложение о проведении очередного Совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 12 декабря 2024 года в г.Санкт-Петербурге, в том числе для рассмотрения вопросов реализации Заявления Совета глав государств-членов ШОС об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии (Астана, 4 июля 2024 года), а также подготовки проекта соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой.

Главы делегаций отметили важность развития дальнейшего сотрудничества в вопросах преодоления нищеты и роста благосостояния населения в рамках деятельности Специальной рабочей группы (СРГ) государств-членов ШОС по вопросам сокращения бедности. Работа государств-членов ШОС в данной области способствует формированию образа жизни, направленного на достижение соответствующих Целей устойчивого развития ООН, а также помогает распространению опыта наилучших программ и практик среди государств-членов ШОС. Они отметили итоги заседания СРГ (ВКС, 6 декабря 2023 года) и тематической экспертной встречи (ВКС, 10 сентября 2024 года), а также предложение о разработке программы сотрудничества государств - членов ШОС по сокращению бедности.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС (ВКС, 29 мая 2024 года), в том числе утверждение Программы развития сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур между государствами-членами ШОС. Они выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества с целью увеличения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и расширения направлений взаимодействия государств-членов на основе ранее принятых документов и решений в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Главы делегаций подтверждают необходимость принятия мер по укреплению глобальной продовольственной безопасности и улучшению питания, поощряют усилия по развитию сотрудничества в области исследований устойчивых к изменению климата и питательных зерновых культур, в том числе проса, риса, пшеницы, кукурузы и других традиционных культур.

Главы делегаций отметили предложение об участии государств-членов ШОС в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро" (Минск, 3-7 июня 2025 года).

Главы делегаций подчеркнули неизменную приверженность государств-членов уважению и сохранению традиционных ценностей и культурно-цивилизационного многообразия, а также необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в гуманитарной области путем внедрения новых форматов взаимодействия в образовании, культуре, туризме и спорте. Они отметили важность укрепления глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), а также необходимость ускорить рассмотрение инициатив о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС, учреждении Рабочей группы по физической культуре и спорту и проведении Спортивных игр ШОС.

Главы делегаций отметили предложение провести 9-18 декабря

2024 года в г.Тегеране турнир на Кубок государств-членов ШОС по мини-футболу "Шелковый путь".

Главы делегаций, отмечая итоги Встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), высказались за последовательное выполнение Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма (Самарканд, 16 сентября 2022 года) и Совместного плана действий ШОС в сфере туризма на период 2024-2025 годы.

Главы делегаций подчеркнули положительный вклад ежегодного марафона ШОС в г.Куньмине (Китайская Народная Республика) и Иссык-Кульской области (Кыргызская Республика) в развитие спортивного сотрудничества в рамках ШОС.

Главы делегаций придают большое значение проведению спортивных мероприятий и соревнований с участием государств-членов ШОС, государств - наблюдателей при ШОС и партнеров ШОС по диалогу в целях укрепления спортивных связей между странами, а также развития олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта.

Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, главы делегаций подчеркнули, что государства-члены ШОС будут способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку, включая гражданство, язык, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение.

Главы делегаций, выступая за развитие сотрудничества в области молодежной политики, отметили роль Молодежного совета ШОС в укреплении взаимодействия между молодежными организациями и молодыми лидерами, в том числе итоги мероприятия "Бизнес-инкубатор ШОС" (Москва и Дубна, 23-28 сентября 2024 года).

Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС (ВКС, 19 июня 2024 года), на котором достигнута договоренность уделять приоритетное внимание формированию и реализации представляющих взаимный интерес программ и проектов в сфере научно-технического сотрудничества, совершенствованию правовой базы и активизации научно-технического сотрудничества государств - членов ШОС. Главы делегаций указали на необходимость активизации взаимодействия в рамках Плана действий по научно-техническому сотрудничеству между государствами - членами ШОС на приоритетных направлениях на 2022-2025 годы (Самарканд, 16 сентября 2022 года).

Главы делегаций считают, что в условиях глобализации стартапы и инновации играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности государств, и в связи с этим отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по стартапам и инновациям (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Форума стартапов ШОС (Нью-Дели, 18-20 марта 2024 года).

Главы делегаций приветствовали совместные усилия государств-членов ШОС по проведению пилотного отбора совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках ШОС, а также принятию "дорожной карты" по реализации Программы сотрудничества государств - членов ШОС по развитию искусственного интеллекта.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров культуры государств-членов ШОС (ВКС, 15 мая 2024 года) и акцентировали важность дальнейшего развития культурного сотрудничества для укрепления дружбы и добрососедских отношений. Они подчеркнули перспективы сотрудничества в области культуры и отметили предложение по составлению Календаря культурных обменов государств - членов ШОС.

Главы делегаций высказались за дальнейшую активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия (Душанбе, 17 сентября 2021 года), в том числе в целях противодействия контрабанде культурных ценностей.

Главы делегаций высоко оценили мероприятия в рамках туристической и культурной столицы ШОС в 2023-2024 годах в г.Алматы. Они считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС на период 2024-2025 годов также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров образования государств - членов ШОС (Москва, 18 апреля 2024 года), на котором приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания взаимодействия в рамках Университета ШОС, развития сотрудничества в области академических обменов, совместной научной работе, организации профессионального образования, языковой подготовки, активизации взаимодействия молодежи, а также цифровизации в сфере образования в ШОС заинтересованными государствами-членами.

Главы делегаций подчеркивают, что народная дипломатия способствует укреплению взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. Они отметили вклад Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, Культурно-интеграционного Центра ШОС в Кыргызской Республике, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Республике Таджикистан и Национального центра народной дипломатии ШОС в Российской Федерации в развитие гуманитарного взаимодействия в рамках Организации.

Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, и бюджет ШОС на 2025 год.

Приняли решения по ряду вопросов, касающихся финансовой и организационной деятельности постоянно действующих органов ШОС с учетом вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Главы делегаций выразили признательность Исламской Республике Пакистан за успешную организацию двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, которое прошло в конструктивной и дружественной атмосфере.

Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Российской Федерации.


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