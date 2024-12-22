День зимнего солнцестояния: история и традиции

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15-16 октября 2024 года в городе Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества.

В нем приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.

На заседании председательствовал премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф.

В заседании участвовали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Р.Э.Мирзаев, председатель национальной части делового совета ШОС от Исламской Республики Пакистан Шейх Атиф Икрам, председатель совета межбанковского объединения ШОС М.Т.Елибаев.

В заседании участвовали премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ (государство-наблюдатель при ШОС) и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в качестве гостя председательствующей стороны, а также представители постоянно действующих органов СНГ и СВМДА.

Главы делегаций высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года.

Главы делегаций заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя Организации на 2024-2025 годы.

Главы делегаций отметили, что государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.

Главы делегаций подтвердили намерение государств-членов продвигать предложение о принятии Резолюции Генеральной ассамблеи ООН в связи с Инициативой ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

Главы делегаций, принимая во внимание мнения государств-членов, подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".

Главы делегаций подтвердили, что государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля для достижения гармоничного сосуществования человека и природы.

Главы делегаций отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.

Главы делегаций считают важным продолжать совместные усилия по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжать работу над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО.

Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.

Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.

Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов.

Они отметили предложение о создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.

Главы делегаций, выступая за продвижение сотрудничества в рамках Года устойчивого развития ШОС, считают важным добиваться устойчивого и инклюзивного экономического роста государств-членов на основе оптимального использования потенциала региона в таких областях, как зеленое развитие, цифровая экономика, торговля, электронная коммерция, финансы и банковское дело, инвестиции, высокие технологии, стартапы и инновации, борьба с бедностью, здравоохранение, включая традиционную и народную медицину, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистическая взаимосвязанность, энергетика, включая возобновляемые источники энергии, коммуникации, наука и техника, охрана окружающей среды и изменение климата.

Главы делегаций, подтвердив стремление к обеспечению стабильного экономического и социального развития в регионе ШОС, отметили важность реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года и Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС. Они подчеркнули необходимость скоординированной работы по линии механизмов профильного взаимодействия в целях выполнения соответствующих планов мероприятий.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (г.Исламабад, 12 сентября 2024 года), и поручили обеспечить реализацию Концепции создания Базы экономических преференций государств-членов ШОС, Концепции сотрудничества между организациями по содействию торговле государств - членов ШОС и Рамочных основ сотрудничества государств - членов ШОС в сфере развития креативной экономики.

Главы делегаций, отмечая наличие значительного потенциала и возможностей для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей, подчеркнули важность реализации Концепции сотрудничества по развитию "Нового экономического диалога" между государствами - членами ШОС.

Главы делегаций считают необходимым эффективно использовать цифровую экономику и научно-технические инновации в целях придания нового импульса экономическому развитию и прогрессу на пространстве ШОС, а также повышения конкурентоспособности экономики и потенциала региона. Они подчеркнули, что технологии должны приносить пользу всем.

Главы делегаций подчеркнули важность углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности, актуальность проблемы "цифрового разрыва" и выступили за изучение вопроса о создании механизма трансграничного обмена данными с учетом национальных законодательств стран, внедрение цифровых технологий в экономические и социальные сферы, развитие электронного правительства, электронных платежных систем, электронной коммерции и других направлений цифрового бизнеса.

Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами Концепции по развитию цифровой общественной инфраструктуры для распространения цифровых технологий среди населения (цифровой инклюзии) и продвижения инноваций (г.Нью-Дели, 13 мая 2023 года).

Главы делегаций, подчеркивая важность регулярных заседаний Специальной рабочей группы по электронной торговле, отметили предложения о созыве очередной встречи в 2025 году в Китае и о разработке проекта программы сотрудничества государств - членов ШОС в сфере электронной торговли.

Главы делегаций отметили роль инструментов стандартизации в упрощении процедур торговли и выступили за продвижение взаимовыгодного и равноправного взаимодействия государств-членов ШОС, а также обмена опытом в этих сферах.

Главы делегаций отметили позитивную динамику развития таможенного сотрудничества, в частности, по проектам, направленным на упрощение, безопасность и укрепление логистических цепочек на пространстве ШОС, совершенствование таможенного контроля и пресечение контрабандных каналов.

Признавая важность работы Совещания министров промышленности государств-членов ШОС, главы делегаций отметили предложения о проведении очередного заседания в 2025 году. Они считают, что поддержка креативных индустрий будет стимулировать конкурентоспособность экономик и индустриализацию, что приведет к расширению рынков труда, в том числе в интересах молодежи, снижению уровня безработицы, устойчивому росту государств-членов ШОС.

Главы делегаций также выступили за проработку предложения о создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств - членов ШОС и принятии Положения по организации конгрессно-выставочных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности государств-членов ШОС. Они отметили позитивный опыт участия ШОС в качестве организации-партнера Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" (Екатеринбург, 8-11 июля 2024 года).

Главы делегаций отметили предложение о налаживании обмена опытом по вопросам реализации национальной промышленной политики, цифровых платформ, производственных технологий, стандартизации в сфере IT-решений.

Главы делегаций отметили, что развитие микро-, малых и средних предприятий имеет важное значение для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. В этой связи они подчеркнули необходимость продолжения практического взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства (Циндао, 10 июня 2018 года).

Главы делегаций, подчеркивая важность продвижения общего видения энергетического будущего, отметили итоги Совещания министров энергетики государств - членов ШОС (г.Астана, 21 июня 2024 года). Они акцентировали необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в особенности, в целях развития трансграничной энергетической инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности на основе Стратегии развития энергетического сотрудничества государств - членов ШОС на период до 2030 года (Астана, 4 июля 2024 года), и поручили ускорить разработку "дорожной карты" по ее реализации.

Главы делегаций отметили предложение о подготовке комплексного плана стимулирования инвестиций и привлечения технологий в возобновляемую энергетику. С учетом национальных интересов государств-членов, они и далее будут содействовать развитию полномасштабного диалога по энергетической тематике, практическому сотрудничеству между государствами-производителями, транзитерами и потребителями энергоносителей.

Главы делегаций приветствовали итоги первой Встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС в области антимонопольной политики (Душанбе, 30 мая 2024 года), которые стали важным вкладом в укрепление сотрудничества в области антимонопольного регулирования и борьбы с недобросовестной конкуренцией в целях создания справедливой международной экономической и торговой среды.

Главы делегаций отметили востребованность совершенствования механизма внешнего аудита Организации путем привлечения к этой деятельности высших органов аудита государств-членов ШОС, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями. Они поручили руководителям высших органов аудита рассмотреть данный вопрос в рамках очередного профильного совещания.

Главы делегаций приветствовали создание Ассоциации инвесторов государств - членов ШОС и поручили уполномоченным органам государств-членов принять меры по налаживанию практической работы этого механизма взаимодействия. Они отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств - членов ШОС (Тегеран, 20-22 февраля 2024 года) под совместным председательством Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран, а также предложение о разработке комплекса мер по стимулированию взаимных инвестиций. Главы делегаций выразили уверенность, что деятельность указанных механизмов придаст новый импульс сотрудничеству в рамках ШОС в инвестиционной сфере.

Главы делегаций во исполнение Решения СГГ ШОС от 4 июля 2024 года о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества поручили уполномоченным министерствам и ведомствам государств-членов активизировать консультации по вопросам создания Банка развития ШОС, Фонда развития (Специального счета) ШОС и - в формате заинтересованных сторон - Инвестиционного фонда ШОС.

Главы делегаций заинтересованных государств - членов ШОС, отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах (Самарканд, 16 сентября 2022 года).

Они отметили предложения о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами.

Главы делегаций, подчеркивая важную роль Делового совета (ДС) ШОС в развитии сотрудничества между предпринимательскими сообществами государств - членов ШОС, отметили итоги заседания Правления ДС ШОС и Бизнес-форума ШОС (Астана, 28 июня 2024 года).

Главы делегаций отметили усилия Межбанковского объединения (МБО) ШОС по изучению лучших практик применения ESG-финансирования между банками - членами МБО ШОС и внедрению финансовых инноваций в целях содействия устойчивому и сбалансированному росту национальных экономик.

Они отметили намерение Правительства Исламской Республики Иран подключиться к работе МБО ШОС.

Главы делегаций считают важным вклад ДС и МБО в практическое сотрудничество в интересах устойчивого социально-экономического развития на пространстве ШОС.

Главы делегаций отметили работу Консорциума экономических аналитических центров ШОС, в том числе по подготовке доклада на тему "Улучшение торговли и технологического сотрудничества между государствами-членами ШОС: предложения и дальнейшие действия". Они приветствовали присоединение Белорусского института стратегических исследований к Консорциуму.

Главы делегаций, подтверждая особую роль развития межрегионального сотрудничества, отметили итоги Форума глав регионов ШОС (Омск, 17-19 сентября 2024 года).

Они считают важной деятельность этих форматов для укрепления торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, изучения состояния и оценки перспектив многостороннего взаимодействия в рамках Организации.

Главы делегаций отметили важность выстраивания многостороннего сотрудничества по линии официальной статистики для внедрения лучших статистических практик и методологических разработок с целью своевременного обеспечения государств-членов официальной статистической информацией в рамках реализации приоритетных направлений торгово-экономической кооперации.

Главы делегаций подтвердили, что государства-члены, разделяя стремление международного сообщества к укреплению взаимосвязанности, приветствуют инициативы стран ШОС в транспортной сфере, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества на справедливой и сбалансированной основе в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН и Хартии ШОС.

Они выступили за дальнейшую реализацию Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров (Самарканд, 16 сентября 2022 года).

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров транспорта государств-членов ШОС (ВКС, 20 июня 2024 года).

Они выступили за активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (Душанбе, 12 сентября 2014 года), включая регулярное проведение заседаний соответствующей Совместной комиссии. Главы делегаций приветствовали проведение международной региональной конференции, посвященной 10-летию подписания вышеуказанного межправительственного соглашения (Душанбе, 29 мая 2024 года).

Они поручили профильным министерствам и ведомствам принять меры в целях выполнения ранее принятых концептуальных документов в сферах декарбонизации транспорта, цифровой трансформации и инновационных технологий, развития портов и логистических центров.

Главы делегаций подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и приветствовали проведение Встречи руководителей железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС 27-29 ноября 2024 года в г.Москве.

Они выступили за использование инноваций и новейших технологий, в том числе цифровых, в мультимодальных перевозках в железнодорожной отрасли.

Главы делегаций акцентировали важность принятия мер по развитию портово-логистической и железнодорожной инфраструктуры, научно-технических инноваций, развитию мульти- и интермодальных перевозок, современных логистических центров и кадрового потенциала, цифровизации, обеспечению безопасности, включая экологические инициативы, на железнодорожном транспорте. Они выступили за активное практическое сотрудничество в рамках принятой Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере развития портов и логистических центров (г.Астана, 4 июля 2024 года).

Главы делегаций высказались за наращивание сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая сохранение биоразнообразия и управление отходами. Они поручили уполномоченным ведомствам принять меры по эффективному выполнению принятых 4 июля 2024 года в г.Астане Заявления Совета глав государств-членов ШОС об эффективном управлении отходами, Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма. Главы делегаций высоко оценили проведение государствами-членами экологических акций и мероприятий в рамках Года экологии ШОС в 2024 году.

Главы делегаций отметили важность реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие" об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов", а также о ежегодном проведении 21 марта Всемирного дня ледников и создание целевого фонда в поддержку деятельности по сохранению ледников.

Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Астана, 22 мая 2024 года), и выступили за последовательную реализацию Программы создания Платформы обмена информацией в сфере охраны окружающей среды (Пекин, 1 ноября 2022 года), принятой заинтересованными государствами-членами, а также принятых 22 мая 2024 года в г.Астане Совместных подходов государств-членов ШОС по решению экологических проблем, Плана совместных действий по реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024-2026 годы и Плана по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2025-2027 годы.

Главы делегаций, подтверждая приверженность государств-членов ШОС сотрудничеству по вопросам изменения климата и преодоления его негативных последствий путем обмена опытом и изучения передовых практик, поручили профильным министерствам и ведомствам ускорить налаживание деятельности Специальной рабочей группы по вопросам изменения климата, включая принятие соответствующего Положения. Они отметили предложения о разработке проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере изменения климата, а также о создании Базы данных ШОС по инновационным экологическим технологиям.

Они выступают за развитие диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды, внедрения новых экологически чистых технологий, увеличения доли "зеленой" экономики.

Главы делегаций также отметили итоги Форума стран ШОС по "зеленому" развитию (Циндао, 8-9 июля 2024 года).

Главы делегаций, отмечая возрастающие риски природных бедствий, высказались за дальнейшее углубление сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств, в том числе в области космического мониторинга рисков стихийных бедствий, обмена оперативной информацией и лучшими практиками, проведение семинаров и практических занятий для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.

Они подтвердили намерение обеспечить выполнение Плана действий на 2023-2025 годы по реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (Москва, 26 октября 2005 года).

Главы делегаций высказались за наращивание взаимодействия государств-членов в области профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, цифровизации систем здравоохранения, обеспечения доступа к высококачественным лекарственным средствам, развития медицинского туризма на пространстве ШОС. В контексте итогов Совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС (Астана, 14 марта 2024 года) они поручили профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию принятого Плана основных мер по развитию сотрудничества государств - членов ШОС в области здравоохранения на 2025-2027 годы, а также ускорить рассмотрение предложения о создании Медицинской ассоциации ШОС в формате заинтересованных государств.

Главы делегаций отметили итоги заседания экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по традиционной медицине (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Международного медицинского конгресса ШОС (Бишкек, 27-28 марта 2024 года).

Главы делегаций подчеркнули, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и повышения готовности государств-членов к противодействию эпидемиям инфекционных заболеваний, необходимо добиваться надежного доступа к базовым услугам санитарии и гигиене для всех. Они отметили предложение о проведении очередного Совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 12 декабря 2024 года в г.Санкт-Петербурге, в том числе для рассмотрения вопросов реализации Заявления Совета глав государств-членов ШОС об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии (Астана, 4 июля 2024 года), а также подготовки проекта соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой.

Главы делегаций отметили важность развития дальнейшего сотрудничества в вопросах преодоления нищеты и роста благосостояния населения в рамках деятельности Специальной рабочей группы (СРГ) государств-членов ШОС по вопросам сокращения бедности. Работа государств-членов ШОС в данной области способствует формированию образа жизни, направленного на достижение соответствующих Целей устойчивого развития ООН, а также помогает распространению опыта наилучших программ и практик среди государств-членов ШОС. Они отметили итоги заседания СРГ (ВКС, 6 декабря 2023 года) и тематической экспертной встречи (ВКС, 10 сентября 2024 года), а также предложение о разработке программы сотрудничества государств - членов ШОС по сокращению бедности.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС (ВКС, 29 мая 2024 года), в том числе утверждение Программы развития сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур между государствами-членами ШОС. Они выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества с целью увеличения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и расширения направлений взаимодействия государств-членов на основе ранее принятых документов и решений в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Главы делегаций подтверждают необходимость принятия мер по укреплению глобальной продовольственной безопасности и улучшению питания, поощряют усилия по развитию сотрудничества в области исследований устойчивых к изменению климата и питательных зерновых культур, в том числе проса, риса, пшеницы, кукурузы и других традиционных культур.

Главы делегаций отметили предложение об участии государств-членов ШОС в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро" (Минск, 3-7 июня 2025 года).

Главы делегаций подчеркнули неизменную приверженность государств-членов уважению и сохранению традиционных ценностей и культурно-цивилизационного многообразия, а также необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в гуманитарной области путем внедрения новых форматов взаимодействия в образовании, культуре, туризме и спорте. Они отметили важность укрепления глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), а также необходимость ускорить рассмотрение инициатив о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС, учреждении Рабочей группы по физической культуре и спорту и проведении Спортивных игр ШОС.

Главы делегаций отметили предложение провести 9-18 декабря

2024 года в г.Тегеране турнир на Кубок государств-членов ШОС по мини-футболу "Шелковый путь".

Главы делегаций, отмечая итоги Встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), высказались за последовательное выполнение Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма (Самарканд, 16 сентября 2022 года) и Совместного плана действий ШОС в сфере туризма на период 2024-2025 годы.

Главы делегаций подчеркнули положительный вклад ежегодного марафона ШОС в г.Куньмине (Китайская Народная Республика) и Иссык-Кульской области (Кыргызская Республика) в развитие спортивного сотрудничества в рамках ШОС.

Главы делегаций придают большое значение проведению спортивных мероприятий и соревнований с участием государств-членов ШОС, государств - наблюдателей при ШОС и партнеров ШОС по диалогу в целях укрепления спортивных связей между странами, а также развития олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта.

Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, главы делегаций подчеркнули, что государства-члены ШОС будут способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку, включая гражданство, язык, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение.

Главы делегаций, выступая за развитие сотрудничества в области молодежной политики, отметили роль Молодежного совета ШОС в укреплении взаимодействия между молодежными организациями и молодыми лидерами, в том числе итоги мероприятия "Бизнес-инкубатор ШОС" (Москва и Дубна, 23-28 сентября 2024 года).

Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС (ВКС, 19 июня 2024 года), на котором достигнута договоренность уделять приоритетное внимание формированию и реализации представляющих взаимный интерес программ и проектов в сфере научно-технического сотрудничества, совершенствованию правовой базы и активизации научно-технического сотрудничества государств - членов ШОС. Главы делегаций указали на необходимость активизации взаимодействия в рамках Плана действий по научно-техническому сотрудничеству между государствами - членами ШОС на приоритетных направлениях на 2022-2025 годы (Самарканд, 16 сентября 2022 года).

Главы делегаций считают, что в условиях глобализации стартапы и инновации играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности государств, и в связи с этим отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по стартапам и инновациям (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Форума стартапов ШОС (Нью-Дели, 18-20 марта 2024 года).

Главы делегаций приветствовали совместные усилия государств-членов ШОС по проведению пилотного отбора совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках ШОС, а также принятию "дорожной карты" по реализации Программы сотрудничества государств - членов ШОС по развитию искусственного интеллекта.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров культуры государств-членов ШОС (ВКС, 15 мая 2024 года) и акцентировали важность дальнейшего развития культурного сотрудничества для укрепления дружбы и добрососедских отношений. Они подчеркнули перспективы сотрудничества в области культуры и отметили предложение по составлению Календаря культурных обменов государств - членов ШОС.

Главы делегаций высказались за дальнейшую активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия (Душанбе, 17 сентября 2021 года), в том числе в целях противодействия контрабанде культурных ценностей.

Главы делегаций высоко оценили мероприятия в рамках туристической и культурной столицы ШОС в 2023-2024 годах в г.Алматы. Они считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС на период 2024-2025 годов также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры.

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров образования государств - членов ШОС (Москва, 18 апреля 2024 года), на котором приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания взаимодействия в рамках Университета ШОС, развития сотрудничества в области академических обменов, совместной научной работе, организации профессионального образования, языковой подготовки, активизации взаимодействия молодежи, а также цифровизации в сфере образования в ШОС заинтересованными государствами-членами.

Главы делегаций подчеркивают, что народная дипломатия способствует укреплению взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. Они отметили вклад Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, Культурно-интеграционного Центра ШОС в Кыргызской Республике, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Республике Таджикистан и Национального центра народной дипломатии ШОС в Российской Федерации в развитие гуманитарного взаимодействия в рамках Организации.

Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, и бюджет ШОС на 2025 год.

Приняли решения по ряду вопросов, касающихся финансовой и организационной деятельности постоянно действующих органов ШОС с учетом вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Главы делегаций выразили признательность Исламской Республике Пакистан за успешную организацию двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, которое прошло в конструктивной и дружественной атмосфере.

Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Российской Федерации.





