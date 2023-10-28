23.10.2023, 10:44 11051
Дипломатическим отношениям между Казахстаном и Россией исполнился 31 год
Фото: Depositphotos
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22 октября 1992 года был подписан протокол об обмене полномочными представительствами России и Казахстана. С этого момента началась история дипломатических отношений Казахстана и России как дружественных суверенных государств, сообщает ТАСС.
Особый уровень взаимопонимания установился между дружественными народами России и Казахстана, тесно связанными общей историей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Казахстане по случаю 31-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами.
22 октября мы вместе с казахстанскими друзьями отмечаем важную дату - День установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. За этот сравнительно небольшой срок была сформирована прочная правовая база наших двусторонних межгосударственных союзнических отношений и интеграционных связей", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что между Россией и Казахстаном поддерживаются неизменно интенсивные политические контакты как в двустороннем формате, так и в рамках сформировавшихся за последние десятилетия на евразийском пространстве международных организаций и интеграционных структур - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.
Наши страны вносят весомый вклад в упрочение безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах. Активно развивается наше торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное и другие направления сотрудничества, в том числе и на межрегиональном уровне. Все это определяет особый уровень взаимопонимания между двумя дружественными народами, тесно связанными общей историей, многоплановыми контактами, близостью позиций и интересов на международной арене", - отмечается в сообщении посольства РФ в Казахстане.
Двустороннее взаимодействие в экономической сфере развивается на базе комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Особое внимание уделяется реализации крупных совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации. Объем товарооборота между двумя странами в 2022 году достиг рекордного уровня более 25 миллиардов долларов.
Казахстан и РФ: сотрудничество в экономике
- Россия входит в топ-5 стран мира по объему прямых иностранных инвестиций в Казахстан - $1,52 млрд
- За 17 лет РФ инвестировала в Казахстан более $20 млрд, а Казахстан в Россию - $6 млрд
- На Россию приходится 10,4 от всего казахстанского экспорта (3 место) и 34,7% от казахстанского импорта (1 место).
- Реализуются проекты в атомной энергетике - в том числе по производству обогащенного урана.
- Отдельно о сотрудничестве в нефтяной сфере. Казахстан заключил контракты на $8 млрд с российскими компаниями "Лукойл" и "Татнефть", а также с казахстанской "Урихтау Оперейтинг".️ Первые две займутся добычей углеводородов на месторождениях Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, а также разведкой нефти и газа на участке Каратон подсолевой соответственно. Объем инвестиций только одного "Лукойла" в период с 2023 по 2029 год составит свыше $6 млрд.
- Казахстан для России - главный поставщик бериллия и металлического тантала, использующегося в оборонке и в создании микропроцессоров.
Осуществляется сотрудничество в космической, военной, военно-технической, культурной и гуманитарной областях. Россия и Казахстан совместно эксплуатируют космодром Байконур, откуда осуществляются запуски пилотируемых и беспилотных космических аппаратов. Две страны также сотрудничают в рамках соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. В 2022 году было подписано Соглашение о продлении действия Договора о статусе и условиях пребывания Российского ракетного полка на территории Казахстана до 2027 года. В культурной и гуманитарной сфере реализуются различные программы по поддержке русского языка и культуры, обмену молодежью и студентами, развитию научного и образовательного сотрудничества.
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18.10.2023, 11:00 23101
Си Цзиньпин: инициатива "Один пояс, один путь" за 10 лет обросла реальными проектами
Фото: Синьхуа
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.
В этом году исполняется 10 лет BRI. Инициатива направлена на укрепление политики, инфраструктуры, торговли, финансов и связей между людьми, придание нового импульса глобальной экономике, создание новых возможностей для глобального развития и создание новой платформы для международного экономического сотрудничества.
Сотрудничество "Один пояс, один путь" приносит плодотворные результаты. За последние 10 лет международное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" сдвинулось с мертвой точки, быстро росло и принесло плодотворные результаты.
Сотрудничество распространилось от Евразийского континента до Африки и Латинской Америки, и более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве.
Планы "Пояса и пути" превратились в реальные проекты. За последние 10 лет сотрудничество в рамках "Пояса и пути" продвинулось от "набросков плана" к "заполнению деталей", и чертежи превратились в реальные проекты. Было запущено большое количество фирменных проектов и "небольших, но умных" программ, ориентированных на людей.
Были заложены важные руководящие принципы для высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути", которые включают принцип "совместного планирования, совместного строительства и совместного получения выгод", философию открытого, экологичного и чистого сотрудничества, а также цель достижения высоких стандартов, ориентированных на людей, и устойчивого сотрудничества.
Глобальная сеть взаимосвязей, созданная в рамках инициативы "Один пояс, один путь", вдохнула новую жизнь в тысячелетний Шелковый путь в новую эру. "Пояс и путь" стал дорогой спасения жизней, когда разразился COVID-19.
BRI представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Инициатива "Пояс и путь" представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Это открыло новый путь для обменов между странами и создало новые рамки для международного сотрудничества.
Человечество - это сообщество с общим будущим. Китай может преуспевать только тогда, когда дела в мире идут хорошо. Когда Китай добьется успеха, мир станет еще лучше.
Китай шире открывает свои двери миру с помощью BRl. Благодаря сотрудничеству "Один пояс, один путь" Китай еще шире открывает свои двери миру, при этом его внутренние регионы превращаются из "защитников" в "нападающих", а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости.
Китай стал основным торговым партнером более чем 140 стран и регионов и основным источником инвестиций для большего числа стран. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду.
16.10.2023, 21:15 28966
Статья Си Цзиньпина о содействии в китаизации марксизма
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Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об открытии новых рубежей для китаизации марксизма в соответствии с требованиями времени будет опубликована 16 октября в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК, сообщает издание "Синьхуа".
Статья Си Цзиньпина, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета, будет опубликована в 20-м номере журнала в этом году.
Открытие новых рубежей в деле адаптации теории марксизма к характерным национальным особенностям Китая и требованиям эпохи - это важнейшая задача, выдвинутая на 20-м Всекитайском съезде КПК и торжественная историческая ответственность партии и ее членов, отмечается в статье.
За свою столетнюю историю КПК добилась крупных успехов в периоды революции, строительства и реформ, вела народ к выполнению трудных задач, которые были непосильны для других политических сил Китая, говорится в статье. В основе этого лежат овладение партией научной теорией марксизма и ее способность к теоретическому новаторству путем осмысления новых реалий, что позволяет постигать могучую силу истины.
В статье отмечается, что на основе обобщения исторического опыта на 20-м съезде КПК были выдвинуты и изложены научные методы продвижения теоретических инноваций партии, что указало основные ориентиры для работы в этом направлении.
В статье содержится призыв к сохранению духа и корней теоретического новаторства и говорится о том, что марксизм не может быть адаптирован к китайским условиям и нуждам эпохи без твердой приверженности духу марксистской теории и корням лучшей традиционной культуры Китая.
Статья делает акцент на необходимости расширять горизонты теоретических инноваций, сохранять открытость мышления и черпать вдохновение из всех выдающихся цивилизационных достижений человеческого общества, чтобы создать богатую теоретическую базу, которая была бы всеохватывающей и опиралась на сильные стороны других теорий.
В статье также подчеркивается, что теоретические инновации должны отвечать на новые вызовы эпохи. Теоретические инновации должны продвигаться на основе практического опыта, а не на основе оторванных от действительности, несбыточных мечтаний. Необходимо открывать и развивать истину через практику, путем практики претворять эту истину в жизнь и проверять ее.
Инновационные теории партии должны развиваться, становясь более системными и рациональными, отмечается в статье. В ней указывается, что развитие идей о социализме с китайской спецификой в новую эпоху - это непрерывный процесс их обогащения, систематизации и рационализации. По мере углубления практического процесса в области теоретических инноваций партии будет достигаться все больше результатов.
Кроме того, в статье подчеркивается важность того, чтобы мудрость теоретических инноваций черпалась из творчества народных масс. В ней отмечается, что все достижения в деле адаптации марксизма к китайским реалиями и требованиям эпохи являются плодами практического опыта и коллективной мудрости партии и народа Китая.
12.10.2023, 18:13 39071
59 лет полету "Восхода-1": первый многоместный космический корабль
Фото: histrf.ru
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12 октября 1964 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель на базе Р-7 с индексом 11А57, получившая впоследствии название "Восход". Она вывела на орбиту "Восход-1" - первый в истории многоместный космический корабль с экипажем из Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Полет продолжался 24 часа 17 минут. Он завершился успешной посадкой и вызвал общественный резонанс, но был одним из самых рискованных советских космических полетов.
Программа "Восток" становится "Восходом"
Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название "Восход" и стартовала в 1963 году. Распоряжение заняться этой темой в ОКБ-1 Сергея Королева получили непосредственно от советского лидера Никиты Хрущева. В 1964 году американцы собирались запустить в космос свой двухместный космический корабль "Джеймини", а уступать космический приоритет СССР не собирался, сообщает сообщает histrf.ru.
Оперативно получить готовый к полету многоместный корабль можно было, только приспособив для этого уже имеющиеся "Востоки". Правда, выполнить главное пожелание Хрущева - подготовить и отправить в космос сразу трех человек - удалось лишь за счет сильного риска для членов экипажа. Проблема была в том, что "востоковская" капсула, рассчитанная на одного космонавта в скафандре и на катапультируемом кресле, могла вместить двух космонавтов в скафандрах, но без возможности катапультироваться. А посадить в тот же космический аппарат трех человек удавалось только при условии, что они полетят в буквальном смысле слова в спортивных костюмах.
Существовала еще и проблема спуска такого космического корабля. Космонавты "Востоков" после входа в атмосферу катапультировались и спускались на собственном парашюте. Спускаемый аппарат встречался с Землей на довольно высокой скорости, и оставить в нем трех человек без системы мягкой посадки было невозможно. В итоге конструкторам удалось создать и парашютную систему для самого спускаемого аппарата (для нее приспособили два основных купола от "Востока" площадью 574 кв. м каждый) и систему обеспечения мягкой посадки, аналогичную системе реверсивных пороховых двигателей, которая использовалась для десантирования боевой техники. Она срабатывала после того, как метровой длины щуп касался поверхности земли, и снижала вертикальную скорость аппарата до нуля. Сами космонавты испытывали при этом заметные перегрузки, но несравнимо меньшие, чем если бы такой системы мягкой посадки не было.
Трое первых
Программа многоместных пилотируемых кораблей "Восход" привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача - Бориса Егорова. Он был сыном одного из создателей советской нейрохирургии Бориса Егорова, а с космосом оказался связан с 1961 года, когда молодому выпускнику 1-го Московского мединститута предложили работу в сфере космической медицины.
На включении в экипаж представителя конструкторского бюро настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе своего детища от человека, хорошо знающего космический аппарат. Таким оказался Константин Феоктистов, имевший непосредственное отношение к постройке "Восходов". Пришлось, правда, пойти на нарушение регламента и политических требований. Феоктистова не должны были пустить в космос, во-первых, как беспартийного, а во-вторых, по состоянию здоровья, но Королеву удалось продавить свою креатуру. Никаких вопросов не вызвала только кандидатура командира корабля майора Владимира Комарова. Он числился в отряде космонавтов с 1960 года, успел побывать дублером и наконец дождался решения о своем полете. Оно было принято всего за трое суток до запуска: утверждение Комарова состоялось 9 октября 1964 года.
Лететь в космос членам экипажа корабля "Восход-1" предстояло в легких тренировочных костюмах и в очень неудобных амортизационных креслах-ложементах. Из-за тесноты внутри капсулы их разместили уступами и так развернули, что все надписи на пульте управления кораблем оказались вертикальными. Но сделать с этим уже ничего было нельзя. Отсчет времени до старта начался, а преодолевать трудности трое космонавтов учились годами.
Полет во время переворота
Ракета-носитель с кораблем "Восход-1" стартовала с Байконура 12 октября в половине одиннадцатого утра по московскому времени. Опаснее всего были момент запуска и первые сорок четыре секунды полета. Из-за отсутствия скафандров и катапульт спасти экипаж, если бы на старте случилась авария, не было шансов. То же касалось и первых 27 секунд полета. На следующих семнадцати шансы на спасение были, но мизерные. Однако обошлось. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Вскоре ТАСС сообщило всему миру, что Советский Союз впервые в человеческой истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле.
За 16 витков, которые и составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио (на ней лидером в общем медальном зачете стала сборная СССР). На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.
На шестнадцатом витке корабль начал готовиться к посадке, и тут с "Восходом-1" пропала связь. Восстановить ее так и не удалось, и напряжение отпустило всех причастных к полету только тогда, когда начальник службы поиска генерал-лейтенант Александр Кутасин сообщил: его подчиненные видят спускаемый аппарат, медленно опускающийся на парашютах! А вскоре поступило и сообщение от пилота поискового Ил-14, который нашел место приземления капсулы "Восхода-1", а рядом с нею… троих машущих руками космонавтов.
Тогда существовала традиция: как только приземлившиеся космонавты оказывались на Байконуре, их сразу же поздравлял по телефону Никита Хрущев. Но не в этот раз. Поздравлений члены экипажа "Восхода-1" дождались только на пятый день. И случилось это не на космодроме, а уже в Москве, во время вручения наград - Золотых Звезд Героев Советского Союза и орденов Ленина. И не от Хрущева, а от нового первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Пока они были в космосе, а потом ждали возвращения в столицу, произошел самый настоящий политический переворот, закончившийся смещением Никиты Хрущева со всех руководящих постов.
Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным - впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. А вот пилотируемые полеты остальных "Восходов" (с третьего по седьмой) так и не состоялись. Хотя на них возлагали большие надежды. Среди экипажей этих кораблей должен был быть первый женский, причем одной из космонавток предстояло выйти в открытый космос. Экипажам других кораблей предстояло поставить эксперимент по созданию искусственной силы тяжести (за счет раскрутки корабля на тросе с помощью третьей ступени ракеты-носителя), опробовать "космический мотоцикл" и даже провести первую в мире хирургическую операцию на орбите! Но все эти планы так и остались невыполненными: после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".
04.10.2023, 16:17 56036
4 октября считается началом космической эры человечества
Фото: ru.wikipedia.org
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4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
Над созданием искусственного спутника, ставшим первым искусственным небесным телом, во главе с основоположником практической космонавтики С.П. Королёвым работали ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов и многие другие.
Проектирование велось быстрыми темпами, и изготовление деталей шло параллельно с выпуском чертежей. Спутник делался максимально простым, но надёжным и рассчитанным на проведение целого ряда научных исследований.
4 октября 1957 г. в 22 ч. 28 мин. по московскому времени с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур, была запущена отечественная ракета-носитель Р-7 ("Спутник-1"), которая вывела на земную орбиту первый в мире искусственный спутник, пишет prlib.ru.
Этот день по праву называют началом космической эры человечества, которому впервые удалось преодолеть земное тяготение. Первая космическая скорость, вычисленная ещё Ньютоном, теперь, три столетия спустя, была впервые достигнута творением ума и рук человеческих. Русское слово "спутник" сразу вошло в языки всех народов мира.
Первый в истории человечества спутник просуществовал как космическое тело сравнительно недолго - 92 суток, до 4 января 1958 г., совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн. км), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.
Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 метра соответственно). Мощности передатчиков обеспечивают уверенный прием радиосигналов широким кругом радиолюбителей. Сигналы имеют вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 сек., с паузой такой же длительности. Посылка сигнала одной частоты производится во время паузы сигнала другой частоты.
Официально "Спутник-1", как и "Спутник-2", Советский Союз запускал в соответствии с принятыми на себя обязательствами по Международному Геофизическому Году. Излучение радиоволн "Спутником-1" позволяло изучать верхние слои ионосферы, ведь до запуска первого спутника можно было наблюдать только за отражением радиоволн от областей ионосферы, лежащих ниже зоны максимальной ионизации ионосферных слоев, сообщает рцпв.рф.
01.10.2023, 14:34 69181
Нюрнбергский процесс завершился 77 лет назад
Фото: Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. В зале суда
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Ровно 77 лет назад в немецком городе Нюрнберге Международный военный трибунал завершил судебный процесс, давший правовую оценку преступлениям нацистов Третьего рейха.
Сначала планировалось проводить допросы без участия советской стороны, однако обвинителям от СССР во главе с Романам Руденко все же удалось отстоять это право. 11 февраля 1946 года он допрашивал бывшего генерал-фельдмаршала вермахта Фридриха Паулюса. Видеофрагмент его выступления на Нюрнбергском процессе хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов, пишет tvzvezda.ru.
В ходе Нюрнбергского процесса было проведено 403 открытых судебных заседания. Были рассмотрены более 300 тысяч письменных показаний. На оглашение приговоров потребовалось два дня.
В состав трибунала вошли судьи, представлявшие государства-учредители (Джеффри Лоуренс от Великобритании, Иона Никитченко от СССР, Фрэнсис Биддл от США и Анри Доннедье де Вабр от Франции), их заместители и главные обвинители (от СССР - генеральный прокурор Украинской ССР Роман Руденко; от США - член федерального Верховного суда Роберт Джексон; от Великобритании - Хартли Шоукросс; от Франции - Франсуа де Ментон).
В первоначальный список обвиняемых были включены 24 государственных и военных деятеля Третьего рейха: рейхсмаршал Герман Геринг, заместитель Адольфа Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс, глава МИД рейха Иоахим фон Риббентроп и другие. Глава нацистской партийной канцелярии Мартин Борман обвинялся заочно, так как его судьба на тот момент не была достоверно известна.
По словам историка Александра Михайлова, обвинительное заключение включало в себя четыре основных пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. Под этим подразумевалось развязывание и ведение агрессивных войн, убийства и истязания военнопленных и мирного населения оккупированных стран, уничтожение населенных пунктов, угон людей в рабство и другие злодеяния.
Заседания продолжались почти целый год, вплоть до 1 октября 1946 года. В этот день фашистские лидеры выслушивали свои приговоры в присутствии медработника, а за дверями кабинета их ожидали носилки и смирительные рубашки. К высшей мере наказания были приговорены 12 человек.
В ходе Нюрнбергского процесса впервые в истории на международном уровне закрепилась правовая ответственность конкретных лиц, совершивших преступления против человечности. Между тем руководство СССР еще в 1941 году заявляло о необходимости учреждения международного трибунала и "наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии". Однако поначалу эту идею западные союзники не поддержали.
Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет в этом году. Он добился обвинительных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти в ходе "крупнейшего процесса по делу об убийстве в истории" в Нюрнберге.
29.09.2023, 17:27 76946
Праздник середины осени в Китае
Фото: Depositphotos
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Праздник середины осени, праздник Луны (中秋节, Middle Autumn Day) - один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как "фестиваль лунных пряников". Это один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.
В 2023 году празднование фестиваля середины осени в Китае выпадает на 29 сентября.
Выходные дни: 29 и 30 сентября.
- Название на китайском языке: 中秋节 Zhōngqiūjié / Праздник середины осени.
- Другие названия: 月饼节 "yuèbǐng jié" / Праздник Лунного пряника, 月亮节 "yuèliàng jié" /Праздник Луны, 团圆节 "tuányuán jié" / День Воссоединения и др.
- Дата празднования в 2023 году: пятница, 29 сентября.
- Официальные выходные дни: 29 сентября - 6 октября 2023 г (совместно с Днем образования КНР).
- Истоки праздника: день поклонения Луне и выражения благодарности за урожай.
- Главный символ: полная Луна, которая сиволизирует воссоединение всех людей, чтобы вспомнить родные края, проявить любовь к близким и выразить надежду на будущий урожай и счастье.
- Главное лакомство: лунный пряник
- Занятия этого дня: семейные собрания, любование полной Луной, поедание лунных пряников, сезонных овощей и фруктов, запуски фонарей в небо и по воде и т.д.
- Поздравление на китайском: 中秋快乐 "zhōngqiū kuàilè" / "Счастливой середины осени".
Праздник середины осени отмечают 29 сентября по лунному календарю. Из-за особенностей этого календаря этот праздник каждый год выпадает на разные даты, по Григорианскому календарю чаще всего он приходится на вторую середину сентября или начало октября. Этот праздник очень любим китайцами, так как он является официальным выходным днем и празднуется несколько дней.
20 мая 2006 года Госсовет включил его в список нематериального культурного наследия КНР. С 2008 года Праздник середины осени внесен в список государственных официальных праздников и объявлен выходным днем.
По популярности данный фестиваль уступает разве что празднованию Китайского Нового года, или Фестиваля Весны (春节 "сhūnjié"）. Распространенными занятиями для этого дня являются торжественные гуляния и поедание лунных пряников, которыми люди делятся со своими родными и близкими. Китайцы празднуют его, собираясь в узком (и не очень) семейном кругу, любуясь Луной, зажигая в парках и пуская по рекам бумажные фонарики, поедая лунные пряники и обмениваясь подарками.
Китайцы утверждают, что в этот праздник можно насладиться прекрасным полнолунием, которое приходится на самую ясную ночь текущего года. Полная луна в Китае символизирует воссоединение частей, образующих цельный круг (очень важный элемент в фэн-шуй, означающий гармонию и взаимозависимость).
Как отмечают праздник лунного пряника в Китае
Данный праздник является отличным поводом отдохнуть от работы, провести время с семьей и друзьями и насладиться стихами, посвященными красоте полнолуния.
В этот день принято дарить и обмениваться лунными пряниками. Многие влюбленные парочки проводят вечер на природе, устраивают пикники в парках, любуясь полной луной и, конечно же, поедая пряники. Различные компании дарят своим партнерам и клиентам наборы символических лакомств, проявляя этим свою признательность.
Туристы могут стать свидетелями традиционных народных гуляний, проходящих в парках и скверах. Важно помнить, что в этот день многие магазины и предприятия закрываются в связи с объявленным официальным выходным. Необходимо также заранее продумывать свой маршрут, так как движение транспорта на некоторых улицах может быть временно перекрытым. Равно как и в случае путешествий по стране, нужно быть готовым к тому, что все вокзалы, аэропорты, музеи и достопримечательности будут буквально переполнены людьми.
Общественные парки, на территории которых развешивают специальные экраны, украшаются праздничными китайскими фонариками; в одних местах устанавливают сцены и показывают праздничные представления, в других - проводятся парады. Этот фестиваль известен также двумя танцами: танцем льва и танцем дракона. В храмах зажигают благовония, чтобы почтить память предков и задобрить Богиню Луны. На улицах вывешивают яркие фонари, которые затем запускают в небеса.
Основные традиции фестиваля середины осени в современном Китае
- воссоединения с семьей 家庭团圆
- поедание пряников 吃月饼
- любование Луной 赏月
- поклонение Луне 拜月
- гадания и разгадывание загадок 猜谜
- наблюдение за приливом 观潮
- запуск горящих фонарей 燃灯
- обмен подарками 送礼物
- путешествия 旅游
История праздника середины осени
Исторически Праздник середины осени был поводом для поклонения Луне. В традиционной культуре Луна, как и Солнце, являлась объектом почитания, чем-то величественным и магическим, наделенным силой и властью.
Праздник середины осени зародился в древние времена (первые упоминания относятся к времам династии Шан (商代）， но стал популярен в период правления династии Хань (汉代). Записи того времени свидетельствуют об особенном почитании пожилых людей, которые занимались раздачей лепешек, а также любовании Луной. Формально день был утвержден в качестве праздника в начале правления династии Тан （唐代）, когда он стал особенно популярным на севере страны; далее получил массовое признание во времена династии Сун（宋代）- именно тогда под празднование торжества формально выделили 15 число 8 месяца каждого года. В литературных произведениях того периода также упоминается своеобразная еда в виде "маленьких лепешек, подобных жевательной луне, с хрустящей корочкой и сладким вкусом". При династиях Мин (明代） и Цин（清代） Праздник середины осени стал одним из главных народных достояний в Китае, а лунные пряники обязательным лакомством, без которого невозможно представить ежегодное торжество.
Легенды, связанные с праздником середины осени
Китайский лунный фестиваль, который на китайском языке произносится как Zhong Qiu Jie, дословно переводится как "Праздник середины осени" (или "mid-autumn day"), празднуется на протяжении 3 тысяч лет. Как и любое торжество с богатой историей, данный праздник успел обрасти большим количеством мифов. Многие истории связаны с богиней Чанъе, живущей на Луне; однако версии того, как она оказалась на Луне, сильно различаются.
В одной из легенд рассказывается о том, что богиня Луны была женой легендарного лучника, которому приказали сбить с неба девять солнц, оставив лишь одно. После того как он выполнил это задание, ему в качестве награды выдали эликсир бессмертия. Но его жена нашла этот эликсир и выпила его, после чего улетела на Луну, где и живет теперь.
Еще одна легенда, связанная с Китайским лунным фестивалем, гласит о временах правления монгольской династии Юань. Население Китая было недовольно правительством этой династии и замыслило переворот, используя лунные пряники для того, чтобы передавать друг другу записки с точной датой бунта. Восстание произошло в ночь лунного фестиваля, и монгольская династия была свергнута.
Лунные пряники
Китайские лунные пряники (月饼 "yuèbǐng", moon cake) - это маленькие кулинарные изделия, которые принято есть руками. Они пользуются огромной популярностью во время Праздника середины осени, однако их можно найти в продаже в любое время года. Обычно их дарят в специальных подарочных упаковках.
Основной ингредиент лунных пряников - это куриный или утиный желток, а готовится это лакомство с различными начинками. В число самых распространенных начинок входят: бобовая паста, семена лотоса, фрукты и даже мясо.
Пряники, как правило, делают круглыми, похожими на полную луну. Узоры и надписи на пряниках являются символами благополучия и счастья, причем они могут различаться в зависимости от города или провинции. Подарочные коробки для лунных пряников обычно не уступают по красоте самим сдобным изделиям.
Большинство лунных пряников сладкие на вкус, но не все. Бывают и соленые, и острые. Ежегодно пекари стараются разнообразить существующий ассортимент и придумывают новые варианты. Пряники с такими экзотическими начинками, как самбал (соус из красного перца), дуриан, соленые утиные яйца и золотые хлопья, зачастую стоят дороже обычных.
Среди иностранцев, живущих в Китае, наибольшую популярность сыскали замороженные лунные пряники с начинкой из мороженного, а также пряники, продающиеся в международных заведениях, таких как Starbucks и McDonalds, иностранных кофейнях и булочных.
Несмотря на свой маленький размер, китайские лунные пряники готовятся с использованием топленого сала или кондитерского жира, а потому получаются весьма и весьма калорийными. Съесть за раз несколько штук получится далеко не у каждого. Многие разрезают лунные пряники на четыре части, чтобы поделиться ими с друзьями.
Учитывая сложность приготовления настоящих лунных пряников и их экзотическую начинку, стоимость некоторых изделий на удивление высокая! Ранее в магазинах можно было встретить пряники с акульими плавниками и другими премиальными начинками, но с 2022 года правительство попросило отнестись к производству более разумно и не продавать юэбины по цене выше 500 юаней.
К сожалению, в наши дни лунные пряники постигает та же судьба, что и американские кексы: ими обмениваются, выражая признание, но в итоге их никто не съедает.
Где купить лунные пряники
За несколько недель до проведения фестиваля лунные пряники появляются практически в каждом магазине в Китае, причем не важно - в традиционной лавке или модном западном Starbucks. Это стандартная праздничная атрибутика праздника середины осени, сравнимая с или рождественскими елками, или пасхальными яйцами, а потому найти пряники в продаже не составляет проблем.
Лунные пряники продаются в любом ресторане, магазине и кондитерской. В большинстве отелей, как правило, имеется отдельный стенд с данным праздничным лакомством. Во время проведения фестиваля даже в кафе, специализирующихся на продаже мороженого, в ассортименте появляются лунные пряники или мороженое с их вкусом.
Если вы собираетесь дарить лунные пряники в подарочных коробках, обратите внимание, что азиатский этикет вручения подарков отличается от западного. Не ждите, что тот, кому вы сделали подарок, откроет его на ваших глазах и начнет пробовать.
Интересные факты о фестивале середины осени
1. Полнолуние может не наступить в день Праздника середины осени.
Один из интересных фактов о Празднике середины осени заключается в том, что полная Луна не всегда бывает на 15-й день 8-го лунного месяца. Фактически, вполне возможно, что полнолуние придется на 14, 16 или 17-й день. Люди обычно думают, что в ночь праздника Луна самая яркая и круглая в году, однако научно доказано, что первоочередно это зависит от орбиты Луны по отношению к Земле.
2. В древнем Китае Праздник середины осени имел значение Дня Святого Валентина.
В современном Китае принято считать, что фестиваль Циси （七夕节 "qīxì jié"）- китайская версия Дня Святого Валентина. Однако увлекательным является то, что Праздник середины осени также имеет корни Дня Святого Валентина. В китайской мифологии Бог Луны, или Лунный старец, (月老), отвечает за любовь и брак. Он создавал любовь между мальчиками и девочками, связывая их вместе волшебной шелковой нитью, недоступной для глаза обычных людей. Таким образом, праздник поклонения Луне изначально был праздником молитвы о любви и счастливом браке.
3. Лунный пряник занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
В Книге рекордов Гиннесса 2007 года указано, что самый большой лунный пряник был создан в Китае - диаметром 8,15 метра, толщиной 20 сантиметров и общим весом 12,98 тонны, которым могли насладиться 110 000 человек. С тех пор пока никому не удалось побить этот рекорд.
4. Не знаете, как поздравить с праздником по-современному? - Отправьте конверт.
Молодое поколение Китая уже привыкло отмечать праздники, обмениваясь красными конвертами в WeChat внутри своих семей, круга друзей и даже коллег по работе. С 2015 года в рамках Праздника середины осени было отправлено более 1 миллиарда цифровых красных конвертов.
23.09.2023, 22:36 90366
Си Цзиньпин выступил с приветственной речью на приеме в честь открытия XIX Азиатских игр
Фото: Olympic.kz
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань провели в отеле "Сицзы" в Ханчжоу приветственный банкет по случаю прибытия в Китай высокопоставленных иностранных гостей для участия в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр.
Уважаемые коллеги! Уважаемый и. о. президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх! Уважаемый президент Международного олимпийского комитета Томас Бах! Дамы и господа, друзья!
Очень рад нашей встрече, которая проходит на берегу знаменитого озера Сиху накануне открытия XIX летних Азиатских игр. Прежде всего, от имени правительства и народа Китая, а также от имени моей супруги и от себя лично сердечно приветствую всех дорогих гостей!
Сегодня наступает "Цюфэнь (осеннее равноденствие)" по китайскому лунному календарю. Весьма символично, что в Китае будет вновь зажжен огонь Азиатских игр в разгар сбора урожая и сезона семейного воссоединения. С момента подачи заявки на проведение игр Китай прилагает максимум усилий для выполнения своего обещания и всестороннего продвижения организационной работы. Мы готовы вместе с ОСА и командами разных стран представить всему миру зрелищное спортивное торжество в совмещении китайского стиля и азиатского колорита, внести новый вклад в развитие олимпийского движения в Азии и во всем мире", - цитирует главу КНР информационная служба "Россия-Китай: главное".
В археологическом парке Лянчжу в городе Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр. По традиции, с этого момента начинается 100-дневный обратный отсчёт до соревнований.
Организаторы Азиады отметили, что сейчас к играм готовы все 56 спортивных площадок и 31 объект для тренировок. Кроме того, там разработали умную систему, чтобы сделать пребывание для спортсменов и гостей более комфортным.
Мы протестировали готовность площадок, создали систему тестовых зон для 17 специальных команд и уже провели 42 тестовые игры. В ближайшее время проведем стресс-тесты систем программного и аппаратного обеспечения мероприятия, и только после этого мы можем с уверенностью сказать, что мы готовы", - проинформировал заместитель председателя организационного комитета Азиатских игр в Ханчжоу Чжоу Цзиньцян.
Азиада стартует 23 сентября и пройдет в 6 городах: Ханчжоу, Нинбо, Вэньчжоу, Цзиньхуа, Шаосине и Хучжоу. Заявки на участие подали комнады из 45 стран и регионов Азии.
05.09.2023, 12:22 119056
Десятилетие совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь": достижения и новая глава плодотворного сотрудничества
Фото: Посольство КНР в РК
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В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан выдвинул инициативу совместного построения "Экономического пояса Шелкового пути". В октябре того же года председатель Си Цзиньпин предложил совместно построить "Морской шелковый путь XXI века" в Индонезии. Инициатива "Один пояс и один путь", твердо придерживаясь духа Шелкового пути, основанного на принципах мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимной выгоды, соответствует внутренним требованиям реформы системного глобального управления, демонстрирует создание Сообщества единой судьбы человечества, ориентирующегося на сплоченность и общую ответственность. Инициатива "Один пояс и один путь" создала платформу международного сотрудничества с широким участием и беспрерывно предлагает новые идеи и решения для улучшения реформы системы глобального управления, что в целом приветствуется международным сообществом.
За последние 10 лет совместное строительство "Одного пояса и одного пути", основываясь на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, круг друзей которого продолжает расширяться, в различных областях постоянно обогащается и развивается. "Один пояс и один путь" стал крупнейшим в мире международным общественным благом с самым крупным масштабом, широким участием и наибольшими преимуществами и достиг поистине солидных и серьезных высот.
Сопряжение стратегий развития и широкое углубление политической координации
Инициатива "Один пояс и один путь" привлекла 152 страны и 32 международные организации к подписанию более 200 документов о сотрудничестве, а соответствующие концепции и предложения сотрудничества были включены в важные итоговые документы многих авторитетных международных организаций.
Усиление строительства инфраструктур и эффективное улучшение качества жизни людей
В основном сформировалась модель сотрудничества "шесть коридоров и шесть путей, множество государств, множество портов", а также большое количество взаимовыгодных проектов, таких как порт Пирей, высокоскоростная железная дорога Джакарта -Бандунг и железная дорога Белград - Будапешт были успешно реализованы, принося пользу народам стран вдоль маршрута.
Углубление экономического и торгового сотрудничества и стимулирование мирового экономического роста
За 10 лет общая сумма инвестиций в рамках инициативы "Один пояс и один путь" уже составляет около триллиона долларов США. Инициатива объединяет участников в реализации более 3000 совместных проектов, создав 420 тысяч рабочих мест, что позволило избавить приблизительно 40 млн людей от нищеты, увеличила ВВП стран с низкими доходами на 3,4%.
Укрепление гуманитарных контактов и содействие взаимопониманию и дружбе между народами
Страны, расположенные вдоль "Одного пояса и одного пути", осуществляют углубленное гуманитарное сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, археологии и спорта. От обмена студентами до совместной археологии, от взаимного перевода книг до совместного производства фильмов - дружба между народами, которая длится уже тысячи лет, крепнет день ото дня.
Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", и занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Пояса и пути". За последние десять лет под стратегическим руководством и личным продвижением глав двух государств качественное, совместное строительство "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном дало плодотворные результаты.
Первое - развитие политических контактов и разработка плана сотрудничества. Под руководством глав двух государств Китай и Казахстан первыми подписали документ о двустороннем сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь". При руководящей и координирующей роли Китайско-Казахстанского Комитета по сотрудничеству, стороны всемерно содействуют сопряжению инициативы с Новой экономической политикой Республики Казахстан "Нурлы жол", закладывая прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Второе - взаимосвязанность и создание кооперативной сети. Китай и Казахстан успешно создали всестороннюю и трехмерную сеть связи, охватывающую автомобильные, железные дороги, авиацию, а также нефте- и газопроводы. Обе страны активно развивают транзитные перевозки. Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган и СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" построили новый сухопутно-морской транспортный канал Азия-Европа. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда Китай - Европа стали "стальным караваном верблюдов", играя значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производства.
Третье - углубление торговли и увеличение "пирога" общих интересов. Китай является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, а объем торговли между двумя странами увеличивается с каждым годом. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Северо-Казахстанский сельскохозяйственный технологический парк и многие другие проекты реализуются в Казахстане, ускоряя процесс индустриализации. Автомобили китайских марок, такие как Changan, Chery, Haval и JAC, пользуются популярностью у потребителей в Казахстане, а китайские смартфоны, такие как Huawei, Xiaomi и OPPO, имеют бесчисленное количество фанатов в Казахстане. Более 220 казахстанских предприятий вышли на международную платформу электронной коммерции Alibaba, а казахстанская высококачественная продукция стала доступной многочисленным семьям в Китае.
Четвертое - валютно-финансовые потоки открывающие "кровную связь" сотрудничества. Пять китайских финансовых учреждений активно участвовали в строительстве Международного финансового центра "Астана", оказывая мощную поддержку развитию китайско-казахстанской торговли. Двусторонние расчеты в местной валюте между Китаем и Казахстаном постепенно расширяются, а Национальный банк РК и Народный банк КНР подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания в Казахстане механизма клиринговых расчетов по операциям в юанях. Страны учредили специальный фонд для китайско-казахстанского сотрудничества в области производственных мощностей, а также в полной мере используют финансовые платформы, такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, которые предоставляют новые каналы финансирования для совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Пятое - это гуманитарный обмен, объединяющий сердца людей для сотрудничества. Китай и Казахстан образовали 23 пары городов-побратимов и регионов-побратимов, динамика регионального сотрудничества имеет высокую тенденцию. Китай открыл в Казахстане 5 Институтов Конфуция, в которых ежегодно обучение проходят более 3000 людей. Бум на изучение китайского языка продолжает расти. Сотрудничество между образовательными и научно-исследовательскими учреждениями двух стран стабильно развиваются, "Мастерская Лу Баня" успешно продвигается, а Китайский культурный центр и Центр традиционной китайской медицины ускорили свою реализацию. Передвижение людей и обмены в различных кругах между двумя странами увеличиваются с каждым днем, постоянно создавая новые перспективы для контактов между народами.
Десять лет сотрудничества принесли плодотворные результаты, и мы будем продолжать работать вместе, чтобы открыть новую главу. Пользуясь 10-летием совместного строительства "Одного пояса и одного пути" как возможностью, Китай продолжит придерживаться принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования на основе высоких стандартов, устойчивости в интересах улучшения жизни людей, обобщать опыт со всеми сторонами, укреплять связи и способствовать качественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути" для достижения новых и больших побед.
Во-первых, проложить путь к процветанию. Придерживаться принципа взаимной выгоды, укреплять согласованность стратегий развития и координации экономической политики, активно высвобождать потенциал развития, углублять сотрудничество в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и других областях в интересах экономической интеграции, скоординированного развития и общего выигрыша.
Во-вторых, продвигать путь открытости. Придерживаться принципа открытости и инклюзивности, создать открытую платформу сотрудничества, совместно заложить стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую бизнес-среду и реализовать новую "горячую точку" для инвестиций и развития бизнеса.
В-третьих, проложить путь к "зеленому". Придерживаться принципа концепции "зеленого" развития, продвигать сотрудничество в области зеленой инфраструктуры, зеленой энергетики, зеленых инвестиций, зеленых финансов и других областей, пусть зеленый станет фоновым цветом совместного строительства "Пояса и пути".
Четвертое - проложить путь к инновациям. Придерживаться принципа расширения возможностей "Пояса и пути" с помощью цифровых технологий, создавать больше практических достижений в 5G, больших данных, трансграничной электронной коммерции, искусственном интеллекте и других областях для построения новой модели цифрового и интеллектуального сотрудничества для будущего.
Пятое - проложить путь к сердцам народа. Придерживаться народоориентированной концепции сотрудничества, укреплять практическое сотрудничество в сфере занятости, сокращения бедности, образования и других областях, а также создавать больше проектов сотрудничества, чтобы приносить людям больше возможностей и пользы.
Инициатива "Один пояс и один путь" зародилась в Китае и принадлежит всему миру. Китай будет работать со всеми сторонами, включая Казахстан, для содействия качественному развитию под руководством Глобальной инициативы по развитию, Глобальной инициативы по безопасности и Глобальной инициативы по цивилизации, продолжать способствовать построению сообщества единой судьбы человечества, чтобы принести еще больше блага народам всех стран.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?