26.01.2023, 12:38 2461
Глава государства принял участие в заседании сената парламента
Фото: Акорда
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Выступая перед депутатами сената парламента, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Он подчеркнул, что недавно была избрана часть депутатов верхней палаты, кроме того, ряд сенаторов назначен его указом, информирует Акорда.
Таким образом, завершился процесс формирования состава сената, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. По его словам, согласно внесенным изменениям в Конституцию выделена специальная квота для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит сенату защищать интересы всех граждан страны.
Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности. Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе сената", - сказал президент.
По мнению главы государства, в нашей стране утвердился принцип "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.
Он напомнил, что одна из основных целей - формирование в обществе цивилизованных политических традиций. Для этого предстоит утвердить культуру высокой политической ответственности, без которой невозможен устойчивый и всесторонний прогресс. Как было отмечено в выступлении, стартовавшая недавно избирательная кампания в мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов.
Переход на смешанную модель формирования мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти. Проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане. В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы новые партии. Это большой шаг вперед. Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент полагает важным сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране. По его мнению, большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности.
Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, президент не должен состоять в политических партиях. Выборы в мажилис и маслихаты, которые пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы", - подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев указал на незыблемость принципа "разные мнения, но единая нация". Но, как было сказано далее, критика не должна носить огульный характер, она должна быть основана на конкретных фактах
Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не должно быть и не будет места в нашей стране. Демократия - это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны. Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти намеченным курсом реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм граждан. Каждый из нас должен неуклонно следовать голосу разума и принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан - страну равных возможностей и прогресса", - заявил президент.
Глава государства отметил, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. Он призвал кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе.
Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник. Плюрализм дает возможность государству развиваться эволюционным путем. У нас действуют партии с разными политическими позициями. Также вполне закономерно несовпадение взглядов кандидатов по тем или иным вопросам и проблемам. Однако даже бескомпромиссных противников, придерживающихся противоположных убеждений, объединяют общие ценности. Это наша благословенная Отчизна и священная Независимость. Об этих непреложных истинах я писал в статье "Независимость превыше всего". Как известно, борьба за независимость тесно связана с государственной политикой и повседневным трудом. Мы все в ответе за будущее. Наши потомки будут пристально изучать, каких политических позиций мы придерживались. Исходя из того, какое государство оставит им в наследство старшее поколение, они будут оценивать нынешнее время. Поэтому мы должны сплотиться ради достижения общей цели. Приверженность принципу государственности должна быть выше любых политических интересов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает, что обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок. Только так можно укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие - это важнейшая ценность.
Он подчеркнул, что именно единство позволяет нам успешно преодолевать все трудности, и призвал заботиться друг о друге и проявлять доброту.
Поддержание общественного согласия - это не только обязанность государственных органов, но и долг каждого гражданина нашей страны. В какой бы сфере мы ни работали, мы должны трудиться в интересах народа. Наша общая задача - передать следующему поколению Казахстан как авторитетное государство с процветающей экономикой, сильным духом и нерушимым единством. Верю, мы с честью выполним этот исторический долг", - отметил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев на должность председателя сената парламента предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева.
Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева. На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность спикера сената. Пусть работа сената будет успешной!" - пожелал Президент.
По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев избран председателем сената парламента.
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27.01.2023, 11:00 386
В 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады Санкт-Петербург посетят 46 ветеранов, ее переживших
Фото: Радость солдат и жителей города на Неве / 2wars.ru
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Ветераны приедут из 9 стран: Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Израиля, сообщает Sputnik Казахстан.
Ленинград находился в блокаде на протяжении 872 дней - с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.
27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 900-дневная блокада города.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал блокаду военным преступлением и геноцидом советского народа.
Были озвучены страшные цифры:
- число погибших превышает 1 млн человек - в 1,5 раза больше официальных статистических данных;
- ущерб, причиненный Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 трлн рублей по текущему курсу.
18.01.2023, 10:52 14046
В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда
Фото: Depositphotos
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Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера в районе Рабочего поселка № 5 батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова - это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции "Искра", целью которой был прорыв блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. После прорыва блокады 18 января 1943 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год до ее полного снятия 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
С 12 по 18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска уничтожили более 13 тысяч гитлеровцев, разгромив несколько дивизий и полков противника. Около 1200 немецко-фашистских захватчиков были взят в плен. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: Красная Армия деблокировала город, соединила его сухопутным коридором с "большой землей", устранив угрозу соединения немецких и финских войск - инициатива полностью перешла в руки советского командования.
Тщательная подготовка
Публикацией документов об операции "Искра", в частности, широкой общественности представлены приказ Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов от 8 декабря 1942 года, в котором ставилась стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда.
Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липке, Гэйтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург таким образом, чтобы разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу января 1943 года операцию закончить", - сказано в документе.
Из приказа войскам Ленинградского фронта от 11 января 1943 года № 8 следует, что 67-й армии следовало перейти в решительное наступление, разгромить противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, с боями прорывающимися навстречу, "и тем самым разбить осаду города Ленинграда".
Войска тщательно готовились: тренировались действовать в условиях определенного участка фронта, намеченного для прорыва блокады, с учетом точного рельефа местности, на которой предстоит действовать. Для этого потребовалось научить личный состав быстро преодолевать водные преграды, точно следовать за огневым валом артиллерии, "плотно прижимаясь к разрывам своих снарядов". Занятия проводились с учетом нового Боевого устава пехоты (БУП) от 1942 года.
Во многих резервных соединениях № 63 ГСД, 86 СД, 34 ОЛБ и других были организованы занятия по форсированию Невы пехотными подразделениями, с одновременным перебрасываем артиллерии и других средств материального обеспечения. С каждым занятием все более сокращалось время с целью добиться стремительности броска. Таким же образом, проводились занятия, тренирующие личный состав резервных соединений стремительно атаковать оборону противника, следуя за огневым валом и на местности такой же, на какой предстояло сражаться", - говорится в материалах.
Зажглась "Искра"
На опубликованной схеме положения войск перед прорывом блокады обозначены позиции противника на 7 января 1943 года. На карте становится виден замысел операции - проломить "крышку" котла вокруг города к востоку от Ленинграда в районе Шлиссельбургской губы.
По данным политдонесения о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта, ночью 12 января советская авиация начала массированные бомбардировки позиций немецкой артиллерии. В 9.30 к ударам подключилась артиллерия. Артподготовка длилась порядка двух часов. Вслед за огневым валом пошла пехота. "Они прижимались к огневому валу так плотно, что понесли незначительные потери от своего огня. Зато почти не было потерь от огня противника", - говорится в донесении.
Артиллерийская обработка переднего края и глубины обороны противника прошла эффективно, что позволило пехоте на целом ряде направлений ворваться в расположение противника без значительных потерь", - добавляется в донесении.
Как уточнили в военном ведомстве, к исходу первого дня операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке корабельной артиллерии Балтийского флота продвинулись навстречу друг другу на шесть километров.
С самого начала операции "Искра" успешно действовали инженерные части 67-й армии. Саперы шли в боевых порядках пехоты и оказывали всяческую помощь стрелкам в успешном продвижении вперед. Они разминировали до 25 тысяч мин.
Обезвреживать мины в данных условиях было необычайно трудно, ибо они покрылись снегом и обнаружить их было не так просто. Но саперы проявили смекалку и применили на этот раз новый метод разминирования: метод подрыва минных полей взрывчатыми веществами. Это обеспечило быстрое разминирование. Затем они расчищали путь пехоте от заграждений противника. Наконец, саперы проделали большую работу по созданию путей сообщения между правым и левым берегами реки. На участке 268 СД они сделали специальные спуски для продвижения машин. С помощью саперов были переправлены через реку танки", - указано в политдонесении.
За проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тысяч советских воинов, 25 из них стали Героями Советского Союза.
Воодушевляющий пример показал своим бойцам тяжелораненый младший командир одного из подразделений 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Соколин. При переправе через Неву он был тяжело ранен, но, несмотря на это, продолжил командовать своим пулеметным расчетом. Своими действиями он показал пример пулеметчикам, которые, будучи ранеными, также не оставили своих позиций.
Сразу в нескольких документах описан подвиг связиста 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии.
Бессмертным подвигом увековечил свое имя красноармеец-связист 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцов, добровольно вызвавшись подавить огонь немецкого дзота. Израсходовав все гранаты, Молодцов убедился, что дзот продолжает вести огонь, нанося урон нашим боевым порядкам. Тогда бессмертный герой решился на крайнюю меру. Забравшись на дзот, он своим телом заблокировал амбразуру. Красноармеец Молодцов погиб, ценой своей жизни дав возможность нашим подразделениям вырваться вперед и врасплох захватить тяжелую 305-мм немецкую батарею", - говорится в документах.
Опубликованные документы также дают представление о военных преступлениях нацистов. В политдонесении о боях 67-й армии Ленинградского фронта задокументировано применение гитлеровцами "живого щита".
Остатки двух разбитых немецких полков пытались из Шлиссельбурга прорваться на Синявино. Впереди шел танк, за ним автомашина с минометами. Перед колонной пехоты немцы гнали наших пленных и гражданское население, которое кричало: "Не стреляйте, мы свои", - сказано в донесении.
Победа советского оружия
Из более 1000 сдавшихся в плен после разгрома гитлеровцев большинство единодушно признали превосходство русского оружия и военного искусства в ходе операции "Искра".
Сталинский орган" (так немцы называют "Катюшу") имеет чрезвычайно большой моральный эффект. После налета солдаты становятся меланхоличными. Эффект "сталинского органа" равняется эффекту воздействия шестиствольного миномета", - следует из показаний командира 1-го батальона 401-го полка 170-й гренадерской дивизии капитана Штейнера.
Унтер-офицер 3-го дивизиона 227-го артполка 227-й дивизии Веллер признавался, что, будучи артиллеристом, никогда еще не видел такого сокрушительного огня, "русская артиллерия решила в первые часы наступления его исход".
05.01.2023, 12:12 30151
Годовщина январской трагедии в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
2 ЯНВАРЯ
2 января 2022 года в Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. Средняя розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр.
На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.
З ЯНВАРЯ
Утром 3 января президент РК Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене.
В результате чего распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая разработала пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов возглавил комиссию.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене.
4 ЯНВАРЯ
Правительственная комиссия приступила к работе в Актау.
Активисты Мангистауской области также заявили о создании общественного штаба по регулированию цен на сжиженный газ.
В этот же день в ходе встречи правительственной комиссии с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау, было заявлено о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунагаз".
Президент Казахстана обратился к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.
Однако, протесты распространились по всей территории республики, приобретя массовый агрессивно настроенный характер. И уже в ночь на 5 января в крупных городах Казахстана на фоне массовых протестов наблюдались перебои с интернетом, перестали работать мессенджеры и социальные сети.
5 ЯНВАРЯ
Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране, призывая проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности.
В Алматы подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек. Протестующие были настроены по-разному. Как только они пришли на площадь, в полицейских полетели камни и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.
В результате обострения ситуации, Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области.
На следующий день президент РК принял отставку правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан было временно возложено на Алихана Смаилова.
Кроме того, указом президента Ермек Сагимбаев был назначен председателем Комитета национальной безопасности РК.
Мурат Нуртлеу - первым заместителем главы Комитета национальной безопасности.
Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.
Согласно распоряжениям главы государства, Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", были задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в Жанаозене Накберген Тулепов и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.
Тем временем режим ЧП ввели и в Алматинской области.
В Алматы агрессивно настроенные мужчины, около трех тысяч, вооруженные преимущественно резиновыми дубинками, ворвались в здание акимата.
Ситуация во всем городе накалилась, и нацпалата "Атамекен" попросила полицию защитить бизнесменов от мародерства.
Вместе с тем, митингующие начали громить соцобъекты и препятствовать работе скорой помощи в Алматы.
Режим ЧП ввели и в столице страны.
Президент Казахстана заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. Он также выступил с новым обращением к народу Казахстана, заявив, что чтобы ни было, он намерен находится в столице республики.
Между тем, интернет отключили по всему Казахстану, из-за его отсутствия прекратил вещание ряд телеканалов
В Алматы митингующие разгромили офис МТРК "Мир". телеканал КТК после погрома офиса в Алматы отменил все эфиры.
В Казахстане сайты ряда госорганов и телеканалов стали недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.
В СМИ появились данные о координации протестов в Казахстане из Киева.
6 ЯНВАРЯ
В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.
Ряд авиакомпаний на фоне массовых беспорядков в республике отменили рейсы в Казахстан.
В частности, авиакомпания "Аэрофлот" на ближайшие две недели приостановила продажу билетов в Казахстан.
В это же время "Казахстан темiр жолы" на фоне ЧП в республике начал возврат казахстанцам денег за билеты на железнодорожном транспорте.
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, в ходе которого заявил, что обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ предоставить миротворческий контингент стран-участниц договора.
В Алматы началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка в городе, в результате чего был освобожден захваченный ранее террористами аэропорт.
Полиция Алматы в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков.
В стране начались глобальные кадровые перестановки - указом президента Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности РК, а Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
И в этот же день было заявлено, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Президент Казахстана продолжил ряд новых назначений в правительстве, госохране и военном командовании, в частности, глава государства сменил главу агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который ранее руководил министерством национальной экономики. Кайрат Келимбетов, который ранее возглавлял агентство, указом главы государства снят с должности, исполняющим обязанности заместителя начальника службы государственной охраны республики Казахстан - командующего силами особого назначения назначен Айткурман Омарбеков. Также от должности управляющего международным финансовым центром "Астана" освобожден Кайрат Келимбетов.
Вместе с тем, в Казахстане временно была приостановлена деятельность всех финансовых учреждений.
Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров из-за действий мародеров в Алматы, который составил около 26 млрд тенге.
Массовые скопления людей привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране, кроме того, в Казахстане выявили первые случаи заражения штаммом "Омикрон".
7 ЯНВАРЯ
Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, начато досудебное расследование актов терроризма.
В Казахстане начали действовать новые коронавирусные ограничения из-за штамма "Омикрон".
В Алматы под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы", в результате чего водитель получил смертельные ранения, пострадал и журналист.
Предприниматели Казахстана заявили о желании создать народные дружины для защиты своего бизнеса.
В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа - АО "Казмунайгаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.
Выступая с обращением к народу Токаев заявил, что контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков. Он также заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
По данным главы государства, в ходе беспорядков на Алматы напали 20 тысяч бандитов.
Глава государства в ходе обращения сообщил, что интернет будет включен в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы.
Тем не менее, в Казахстане на всей территории ввели критический - красный - уровень террористической опасности.
Помимо полной поддержки ОДКБ, председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана.
Правоохранительные органы задержали по всему Казахстану 3811 человек, 26 - ликвидировано, столько же были ранены, среди задержанных криминальный авторитет Арман Жумагельдиев известный по прозвищу "Дикий Арман". В Алматы, по последним данным, задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания.
10 сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков.
Для обеспечения безопасности граждан в Казахстане продлили зимние каникулы для школьников и студентов.
Авиакомпании постепенно восстанавливают внутреннее и международное сообщение.
8 ЯНВАРЯ
По подозрению в государственной измене был задержан бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов.
По данным Министерства внутренних дел, в Казахстане среди задержанных 4 404 человек также были иностранные граждане.
Обстановка в республике постепенно начала стабилизироваться, и национальный перевозчик АО НК "КТЖ" сообщил, что движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено, однако, в связи с возросшей потребностью в перевозках, на маршруты были введены дополнительные поезда.
Аэропорт Актау возобновил свою работу.
В связи с режимом ЧП в Казахстане изменили сроки приема заявлений и сдачи январского ЕНТ.
В Казахстане продолжилось резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. По матрице оценки эпидситуации страна перешла в желтую зону. В красной зоне - Нур-Султан, в желтой зоне - Алматы и Шымкент. Остальные регионы - в зеленой зоне.
9 ЯНВАРЯ
В Казахстане задержаны 5 135 участников беспорядков, начато 125 досудебных расследований.
В ходе беспорядков в Алматы от шальных пуль погибли два ребенка и несколько детей были ранены.
Во исполнение поручения главы государства, в Казахстане вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги.
Супермаркеты Алматы начали возобновлять работу по сокращенному графику.
Международный аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя КНБ.
Токаев наградил орденами погибших полицейских и военнослужащих.
10 ЯНВАРЯ
10 января в Казахстане был объявлен Днем общенационального траура по погибшим в результате террористического нападения.
По предварительным подсчетам ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге.
Банковский сектор функционирует в стабильном режиме, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Токаев провел заседание оперативного штаба, на котором ему доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране.
В ходе заседания Токаев назвал текущие беспорядки попыткой государственного переворота.
Касым-Жомарт Токаев оценил предварительный экономический ущерб государству в размере 2-3 млрд долларов во время двусторонних переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Президент РК уточнил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.
В Алматы в этот день было задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.
На фоне антитеррористических операций волна смертей военных чиновников прошла в Казахстане, в частности, в Таразе было обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области.
Также в Алматы скончался заместитель начальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов.
А в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства было обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева.
Почти во всех регионах Казахстана ЦОНы возобновили работу.
С 10 января возобновлена работа практически всех подразделений ЕНПФ.
11 ЯНВАРЯ
В Казахстане во вторник в ходе заседания мажилиса президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.
В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых.
В Алматы ЦОНы возобновили работу.
В Казахстане прошли похороны погибших военнослужащих и полицейских.
По информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан, на 11 января в стране задержано 9900 человек.
Международное авиасообщение полностью восстановлено в Нур-Султане.
Размер ущерба бизнесу из-за беспорядков в Казахстане уже превысил 95 млрд тенге.
В Алматы ожидают быстрое распространение штамма Омикрон.
Токаев в ходе заседания в мажилисе по социально-экономическим и политическим реформам заявил о том, что проект ЛРТ был изначально ошибочным.
Президент РК также объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты членов правительства, депутатов и акимов.
Глава государства также заявил о том, что предстоит кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности.
Токаев поручил прекратить утилизационный сбор в ходе заседания мажилиса.
По распоряжению президента РК, общественный социальный фонд создадут в Казахстане.
Токаев также поручил реформировать Банк развития Казахстана, отметив, что БРК превратился в личный банк для избранных.
Кроме того, президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны.
Также в ходе заседания Токаев предложил изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан".
12 ЯНВАРЯ
В Алматы с 12 января начали курсировать практически все автобусные маршруты.
Также возобновили работу обменники.
СпецЦОНы Казахстана возобновили работу.
В Казахстане по поручению главы государства усилили контроль за выводом денег из страны.
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг социальных сетей.
Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП.
Размер ущерба бизнесу от беспорядков достиг уже 103,7 млрд тенге.
Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционное обучение.
В Алматы бандиты целенаправленно расстреляли и вывели из строя 493 камеры.
13 ЯНВАРЯ
В Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07 часов 00 минут 13 января будет отменено чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января.
Аэропорт Алматы возобновил свою работу.
С 13 января начался вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ.
Миротворцы покинут страну до 23 января. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Было принято решение об установке в Алматы памятника силовикам, погибшим во время беспорядков. В конце года был открыт мемориал жертвам январской трагедии в Алматы.
Всего в ходе январских событий погибли 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим. 67 человек признаны нападавшими, 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции, 4 погибли при совершении иных преступлений. Наибольшее количество погибших 151 человек - в городе Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента. Аналогичные жертвы имели место в Кызылорде, Шымкенте и Таразе. В результате январских событий погибли 19 сотрудников силовых структур, 3037 полицейских и военнослужащих получили ранения.
29.12.2022, 16:14 38131
100-летие образование СССР
Фото: Depositphotos
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Ровно 100 лет назад был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. В марте 1922 года возникла Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, в состав которой вошли Грузия, Армения и Азербайджан, информирует gazeta.ru.
Их взаимодействие друг с другом определялось специальными договорами, предусматривавшими совместные меры по созданию единых вооруженных сил, денежной системы, внешней и внутренней политики, включая образование, делопроизводство, суд.
Декларация прав народов России", принятая в 1917 году, гарантировала "равенство и суверенность народов", их право на "свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства". Тогда, в условиях распада Российской империи и стремления наций к самоопределению, большевики не рискнули реализовать план "единой интернациональной республики".
Предпосылками создания единого государства послужило нахождение у власти большевиков и схожесть государственного устройства, а также общие экономические связи и перспективы появления единой системы внешней безопасности.
В августе 1922 года Политбюро ЦК РКПсоздало комиссию для рассмотрения вопроса о взаимодействиях РСФСР и других советских республик. Решающую роль в ней играл Сталин, который был тогда наркомом по делам национальностей, а с апреля 1922 года - Генсеком ЦК РКП. Он разработал проект резолюции комиссии "О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками", первым пунктом которого значилось: "Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР открытым и ограничившись принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и прочее".
В партийных кругах проект Сталина был воспринят неоднозначно.
Осенью 1922 года с ним ознакомился Ленин и предложил взамен другую форму государственного объединения - образование нового союзного государства как федерации равноправных республик.
В соответствии с его указаниями пленум ЦК в октябре 1922 года постановил: "Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией, федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз Социалистических Советских Республик с оставлением за каждой из них права свободного выхода из состава Союза". Высшим органом нового Союза было предложено считать союзный ВЦИК, а исполнительным - союзный Совнарком.
29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик, РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, был подписан договор об образовании СССР.
30 декабря 1922 года состоялся I Всесоюзный съезд Советов, где договор был утвержден.
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма, - говорилось в Декларации об образовании СССР. - Там, в лагере капитализма - национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма - взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов".
Согласно декларации, "в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов", "отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних" и "успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству".
В качестве причин, по которым было необходимо образовать единое государство, указывались неустойчивость международного положения, опасность новых нападений и "само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе".
Также делегаты выразили надежду на то, что новое союзное государство "послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику".
Сам договор включал 26 пунктов, которые определяли структуру высших органов власти, регулировали судебную деятельность и вопросы бюджетов республик, устанавливали единое гражданство, символику и столицу СССР. Пункт 26 закреплял право республик на свободный выход из СССР.
В 1924 году с небольшими изменениями договор вошел в первую, а затем и в последующие редакции Конституции СССР.
В 1924 году в СССР вошла Туркменская ССР, в 1925 Узбекская ССР, в 1929 Таджикская ССР. В 1936 году вошла Казахская и Киргизская ССР. В 1940 году к СССР были присоединены Молдавская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР. 31 марта 1940 года была образована Карело-Финская ССР, которая просуществовала до 1956 года, после чего была преобразована в Карельскую АССР.
Можно выделить несколько этапов развития советского государства и сопутствующие им реальные события, отмечет histrf.ru.
Военный коммунизм
Это один из самых сложных периодов становления нового, советского государства. Закончившаяся Первая мировая война нанесла непоправимый урон всему экономическому хозяйству страны. Тысячи предприятий были разрушены, по всей стране свирепствовал голод. Политическая нестабильность, массовое недовольство населения и отдельных социальных групп вылились в вооруженное противостояние, которое вошло в историю как Гражданская война 1917-1922 годов.
Молодая республика одновременно вела борьбу против белых армий и интервентов. Гражданская война закончилась полной победой молодой советской республики, и начались первые действия по восстановлению разрушенного хозяйства.
НЭП
Новая экономическая политика" - такое название получила программа большевиков, принятая на Х съезде РКП. Первоочередными задачами программы стали восстановление экономики, нормализация отношений города и деревни, решение проблемы стабилизации денег и успокоение деревни, недовольной продразверсткой, которая провоцировала крестьян на усиление повстанческого движения. Перед страной стояла задача и восстановления международных отношений.
В итоге НЭП дал положительные результаты. Начался рост экономического развития. Увеличился национальный доход, материальное положение граждан стало более устойчивым. Активно шел процесс восстановления промышленности и сельского хозяйства.
Однако, несмотря на то что во многом программа была успешной, она начала постепенно сворачиваться. Сказалось усиливающееся противоречие между экономикой и политикой. Частный сектор стремился обеспечить свои политические гарантии, что шло вразрез с генеральной линией большевиков. Это спровоцировало и внутрипартийную борьбу.
Период индустриализации и коллективизации
В декабре 1925 года на XIV съезде партии был взят курс на индустриализацию, которую планировалось провести в максимально сжатые сроки.
Главной целью явилось стремление ликвидировать гигантскую пропасть в экономическом развитии между СССР и западными странами.
Был разработан первый пятилетний план - на 1928-1932 годы. В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов, с тем чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых заводов и фабрик. Основу новой экономики должен был составить государственный сектор, частнику же в ней места не было. За первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время отходило на второй план.
В это же время страна переходит и к массовой коллективизации сельского хозяйства. Одной из ее причин стало изыскание средств для финансирования индустриализации. Деньги было решено взять из деревни. Коллективизация проводилась жесткими, часто насильственными методами. Сегодня индустриализация и коллективизация в СССР именуются Великим переломом.
Результатом неимоверных усилий Советского Союза стал гигантский рывок в развитии промышленности. С 1929 по 1940 год было построено 8,5 тысячи крупных предприятий. В это время в основном была выполнена программа электрификации страны (ГОЭЛРО). Завершалась культурная революция.
Темпы роста промышленного производства были в три раза выше, чем в Российской империи в начале века. Это позволило СССР стать не только индустриальной державой, но и выйти в лидеры среди промышленно развитых стран.
Но наряду с вопросами экономического развития приходилось решать вопросы и защиты Отечества от проявлений внешней агрессии.
В 1929 году начался советско-китайский конфликт. Это вооруженное столкновение было спровоцировано китайской стороной из-за совместного пользования Китайско-Восточной железной дорогой, которая была построена в конце XIX века Российской империей.
Начались провокации на границе СССР, КВЖД была захвачена, 200 граждан Советского Союза, обслуживающие дорогу, были арестованы. Для защиты от китайской агрессии была создана Особая Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера, которая разгромила китайские войска, и по Хабаровскому протоколу восстановилось прежнее положение на КВЖД.
В 1938 году японские милитаристы провели проверку боеспособности Советского Союза в районе озера Хасан в Приморском крае. Три японские дивизии, кавалерийский полк и механизированная бригада сделали попытку вторгнуться на территорию СССР. 6-9 августа советские войска разгромили вторгшуюся японскую армию и восстановили границы в прежнем положении.
Период мобилизационной модели экономики
Этот период для страны можно назвать наиболее тяжелым. СССР продолжал наращивать темпы экономического развития. По-прежнему строились заводы, фабрики, гидроэлектростанции. Вместе с тем в это время обостряются противоречия внутри партии.
Усиление личной власти Сталина способствовало и усилению тоталитарного общества. Идеология формировала новое мышление и восприятие.
В 1937 году начался период массовых репрессий. Практически без руководства осталась Красная Армия.
В этих условиях продолжалась активная работа по перевооружению армии, созданию новых образцов вооружения.
30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Поводом для войны стали многочисленные и безуспешные попытки заключения договора между СССР и Финляндией об обмене территориями. Этот обмен был жизненно необходим для обеспечения обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Отказывая, финская сторона стала устраивать провокации на границе. 30 ноября Красная Армия перешла границу и начала боевые действия. Война продолжалась более трех месяцев и показала слабые стороны подготовки Красной Армии. Не хватало современного оружия, теплой одежды и умелого руководства. Только 13 марта в Москве был подписан договор, по которому необходимые территории перешли Советскому Союзу. Решился вопрос защиты Ленинграда.
До июня 1941 года в стране принимались беспрецедентные меры подготовки к возможной войне с Германией. 22 июня 1941 года Германия и ее сателлиты внезапно напали на Советский Союз. Война стала для страны оборонительной и справедливой и получила название Великой Отечественной. Советская армия уничтожила фашистских агрессоров, освободила Советский Союз и сорвала планы по уничтожению нашего государства. Были освобождены народы Европы.
Победа в этой войне была обеспечена беспримерным мужеством и стойкостью советского народа, проявившимися не только в регулярной армии, но и в партизанском движении, в тылу. Победе способствовал и высокий профессионализм советских военачальников.
9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии.
Период устойчивого развития
Новый этап в жизни советского государства начинается со смертью Сталина в марте 1953 года. Этот период в развитии советской государственности характеризуется началом демократизации общества. Прекращаются репрессии, ликвидируется ГУЛАГ. Начинается процесс реабилитации невинно пострадавших.
В рассматриваемый период принимаются меры по повышению эффективности управления народным хозяйством. Происходят изменения в трудовом законодательстве, в направлении повышения материального и социального обеспечения граждан. Принимается план построения материально-технической базы коммунизма.
Активно развивается атомная энергетика и электроника. Первый человек отправлен в космос. Начинается освоение целинных и залежных земель, расширяется доля легкой промышленности.
Предпосылки распада СССР
К 1980-м годам СССР оказался в состоянии системного кризиса, сообщает ТАСС.
Значительная часть населения разуверилась в догмах официально декларируемой коммунистической идеологии. Проявилось экономическое и технологическое отставание Советского Союза от западных государств. Попытка реформирования политической системы в годы перестройки 1985-1991 годов привела к обострению всех имевшихся противоречий. В 1988-1990 годах по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была значительно ослаблена роль КПСС. В 1988 году началось сокращение партаппарата, была проведена реформа избирательной системы. В 1990 году в Союзе была изменена конституция, ликвидирована статья 6, в результате чего КПСС полностью отделили от государства. При этом межреспубликанские отношения не подвергались пересмотру, что привело на фоне ослабления партийных структур к резкому росту сепаратизма и обострению этнических конфликтов в союзных республиках (к середине 1990 года в результате межнациональных столкновений более 600 тысяч граждан СССР стали беженцами или вынужденными переселенцами).
Парад суверенитетов
В стране началось движение за независимость республик, в ходе которого их власти провозглашали верховенство республиканских законов над союзными. Этот процесс получил название "парад суверенитетов". 16 ноября 1988 года Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на территории Эстонии. 26 мая и 28 июля 1989 года аналогичные акты были приняты Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 года в Литве и Эстонии и 4 мая того же года в Латвии были подписаны законы о восстановлении независимых государств. Среди других республик первым суверенитет провозгласил Азербайджан (23 сентября 1989 года). В течение 1990 года подобные акты были приняты во всех союзных республиках.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года I съездом народных депутатов республики. Во второй половине 1990 года руководство РСФСР во главе с председателем Верховного Совета Борисом Ельциным значительно расширило полномочия российского правительства, министерств и ведомств. Собственностью республики были объявлены находящиеся на ее территории предприятия, отделения союзных банков и др. 24 декабря 1990 года ВС РСФСР принял закон, согласно которому действие союзных актов на территории республики могло быть приостановлено, если они нарушают суверенитет РСФСР. Предусматривалось также, что все решения органов власти СССР вступают в силу в российской республике только после их ратификации местным Верховным Советом.
17 марта 1991 года в РСФСР было проведено голосование по вопросу учреждения поста президента республики (за - 69,85%). 12 июня 1991 года им был избран Борис Ельцин.
Попытки заключения нового Союзного договора
С целью остановить дезинтеграцию президент СССР Михаил Горбачев на последнем XXVIII съезде КПСС 2-13 июля 1990 года предложил заключить новый Союзный договор, который предусматривал сохранение СССР как федерации равноправных суверенных республик. За союзными органами власти сохранялся узкий объем полномочий: организация обороны и обеспечение государственной безопасности, выработка и осуществление внешней политики, разработка стратегии экономического развития и так далее. Эта инициатива была поддержана 3 декабря 1990 года ВС СССР и 24 декабря того же года IV съездом народных депутатов СССР. На съезде также было принято решение о проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР "как обновленной федерации равноправных суверенных республик". Референдум состоялся 17 марта 1991 года. В нем приняли участие 80% граждан, имевших на это право. За сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против - 21,7%. Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония отказались от проведения плебисцита на своей территории.
28.12.2022, 07:49 42141
Медео - 50 лет! История и современность
Фото: instagram/medeu.50
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Сегодня высокогорный спортивный комплекс "Медео" отмечает свое 50-летие.
Спортивный комплекс "Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медео" состоялось 28 декабря 1972 года. На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru.
За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.
В 1977 году - Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. В 1984 на лед "Медео" вернулся чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин. Большинство призовых мест на этом первенстве досталось спортсменкам из ГДР (Германская Демократическая Республика).
Фактически история катка "Медео" начинается раньше, чем появился современный спортивный комплекс, который и по сей день считается крупнейшим в мире из подобных сооружений, построенных в высокогорье.
Еще в 50-е годы XX века тренеры сборной СССР заметили особые свойства льда, который получается из воды рек предгорий Алматы. В урочище Медеу на ровном плато построили 400-метровую спортивную площадку с естественным катком.
Небольшие деревянные трибуны, несколько теплых раздевалок - вот, пожалуй, и все удобства, которые были доступны спортсменам и зрителям в то время.
Даже при отсутствии какого-то специфического оборудования за 17 сезонов на покрытии катка было установлено 47 мировых рекордов, что позволило команде СССР вырваться в число лидеров конькобежного спорта.
Кроме того, он пользовался неизменным успехом у обычных любителей коньков, несмотря на то что в те годы к комплексу было сложно добраться.
С учетом всех этих обстоятельств в начале 70-х годов было принято решение построить на этом месте грандиозный по тем временам спортивный комплекс.
Проект разработала группа казахстанских архитекторов из института "Алматыгипрогор" во главе с Владимиром Кацевым и Станиславом Матвеевым.
Одним из самых уникальных решений архитекторов было создание огромного ледового поля с искусственной установкой, которая поддерживает не только дорожки для бега, на и поле для массовых катаний.
Холодильная система - 170 километров труб, по которым транспортируется фреон. Первоначально при заливке предполагалось наличие швов во льду. Но, как вы понимаете, для спортивной площадки мирового уровня это недопустимо. Было принято решение выровнять поверхность, накрыв всю площадку бетонной плитой. Как раз тогда советскими строителями была освоена технология самонагревающегося цемента, обеспечивающего высокую водонепроницаемость. Бетон заливали без перерывов, его изготовляли прямо на площадке чуть ниже катка", - заявил Матвеев.
Сам стадион и трибуны были построены из бетона. Высокая сейсмичность этого региона внесла свои коррективы - конструкция была монолитной, с устойчивым фасадом.
Стройка была объявлена ударной комсомольской. На ней работало более 1300 человек со всего Советского Союза.
Строить "Медео" помогали и казахстанские альпинисты - они устанавливали металлическую сетку и заграждения на склоне Мохнатки. Работы были завершены раньше срока, всего за 2 года вместо 3,5 года.
Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 годы), отмечает wikipedia.org.
Также алматинский каток носил звание "фабрика рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.
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С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.
В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.
Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.
С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция (вторая по счету). Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.
На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.
В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.
Сегодня "Медеу" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.
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В советское время высокогорный каток "Медео" находился в государственной республиканской собственности.
После распада СССР каток находился в республиканской собственности под управлением Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.
В 2001 году постановлением правительства Республики Казахстан от 31 марта 2001 года № 426 Республиканское государственное казенное предприятие "Высокогорный спортивный комплекс "Медео" передано в коммунальную государственную собственность города Алматы.
В 2007 году "КГП на ПВХ "ВСК "Медео" из коммунальной собственности вновь передан в республиканскую собственность под управление Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК.
В 2009 году снова передан из республиканской в коммунальную собственность города Алма-Аты. Юридически преобразован из Республиканского государственного предприятия (РГП) "ВСК "Медеу" Комитета по спорту Министерства туризма и спорта в государственное коммунальное предприятие (ГКП на ПХВ) "ВСК "Медео" на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.
26 апреля 2012 года юридически преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" акимата города Алматы в ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы. 24 июня 2013 года преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ в коммунальное государственное казенное предприятие (КГКП) "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы.
Однако в сентябре 2013 года акимом города Есимовым каток был передан из государственного управления в доверительное частное управление частной структуре ТОО "Chimbulak Development", а в 2014 году договор на доверительное управление катком частной компанией продлен сроком на 5 лет. После передачи вся прибыль от катка стала поступать не в бюджет города, а исключительно частной компании.
9 июля 2014 года вышло постановление акимата Алматы за № 3/554 "О ликвидации коммунального государственного казенного предприятия "ВСК "Медео", после чего был начат ликвидационный процесс, который завершился 31 декабря 2015 года.
В 2019 году акиматом города Алматы вместо восстановления государственного учреждения "КГУ "ВСК Медео" высокогорный каток "Медео" передан государственной управляющей компании ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". В структуру данной компании также вошли сооружения: комплекс лыжных трамплинов "Сункар", "Центральный стадион".
22.12.2022, 10:07 49346
Щит и меч: 20 декабря отмечается День работника органов безопасности
Фото: iz.ru
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Кто наведет порядок?
В первые недели после октября 1917 года для революционного правительства не было более болезненной проблемы, чем саботаж чиновничества. Как говаривал император Николай I, "Россия держится на столоначальниках". Именно они отнеслись к большевикам наиболее враждебно. И в большинстве своем были уверены, что власть народных комиссаров станет лишь кратким эпизодом в истории России. Чиновники нередко просто закрывали двери перед представителями "диктатуры пролетариата". Чтобы прекратить саботаж, требовался инструмент принуждения.
И это была не единственная проблема. Полицейского аппарата в столицах не стало вскоре после Февральской революции. Неудивительно, что в крупных городах начался разгул преступности. В воспоминаниях Владимира Бонч-Бруевича сохранилась отчаянная реплика Ленина: "Неужели у нас не найдется свой Фукье-Тенвиль (общественный обвинитель Революционного трибунала во времена Французской революции, казнен в 1795 году по обвинению в заговоре в пользу "планов врагов народа и Республики" и убийстве "под видом суда бесчисленной массы французов всякого возраста и обоего пола". - "Известия"), который наведет порядок в деле борьбы с контрреволюцией?"
Никаких эффективных инструментов для поддержания "диктатуры пролетариата" у большевиков в первые недели после взятия Зимнего не было. Действовал революционный трибунал, формировались отряды милиции. Но не хватало главного, "окончательного" штаба, в котором можно было бы и решать оперативные задачи, и воспитывать профессионалов, умеющих защищать интересы государства, которое еще только создавалось.
В свое время - еще до Октября - Ленин утверждал, что диктатура пролетариата станет первым послереволюционным этапом на пути к коммунистическому обществу. А диктатура не может продержаться без карательного аппарата. Правда, вождь мирового пролетариата предсказывал, что период сопротивления новой власти будет кратким. Писал Ленин и о том, что специальный постоянный орган подавления большевикам не понадобится.
С ним соглашались и соратники, стремившиеся как можно дальше уйти от традиций жандармерии и "полицейщины". О спецслужбах не хотелось и думать. Многие считали, что защитить власть можно за счет верных революционных матросов и вооруженных рабочих отрядов. И в первые дни после захвата власти большевики даже не слишком думали об охране своих вождей. Не один раз только случайность и непрофессионализм тех, кто готовил покушения, спасали Ленина и Троцкого от гибели.
Наркомат "по внутренним делам", на который Ленин возлагал немалые надежды, в первые недели оказался неспособным организовать работу. Первый нарком Алексей Рыков не проработал и нескольких дней, только успел подписать постановление об организации народной милиции. А потом, не соглашаясь с политикой Ленина, ушел в отставку. Ленин поставил на его место не энергичного Дзержинского, а мягкотелого Григория Петровского.
По борьбе с контрреволюцией
Противники большевиков, ошарашенные октябрьскими событиями, не проявляли открытой активности. По существу, надеялись, что большевики не справятся с системой управления огромной взбаламученной страной.
21 ноября Дзержинский предложил создать Комиссию по борьбе с контрреволюцией. В нее, не считая самого Железного Феликса, вошли пять человек. В Петрограде в то время немалую силу набрал центральный стачечный комитет при Союзе союзов служащих государственных учреждений. В своем воззвании организаторы союза заявили о "приостановке занятий во всех государственных учреждениях". 27 ноября "Продовольственный совет" созвал в Петрограде, в помещении бывшего министерства продовольствия, совещание снабженцев. В разгар заседания в зал вошел Дзержинский и объявил, что по решению Совнаркома все присутствующие подлежат аресту. Когда его попросили предъявить ордер - он тут же подписал такую бумагу.
Но у комиссии не хватало ни полномочий, ни сил. Страна погружалась в хаос. "Доходит дело даже до сaботaжa продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей. Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерaми и сaботaжникaми" - это из письма Ленина Дзержинскому, написанного незадолго до 20 декабря 1917 года.
Дом на Гороховой
Вскоре была перехвачена телеграмма с призывом к управленцам организовать саботаж во всероссийском масштабе. Она исходила от бывших министров свергнутого Временного правительства. Пропали последние сомнения в том, что системе требуется карающий меч и щит для обороны от заговорщиков и зарубежных разведок. Иначе - потеря контроля над Петроградом и полный распад страны, которой еще только предстояло склеиться из осколков. Дзержинский сделал на эту тему доклад на заседании Совнаркома.
Так 20 декабря начался отсчет истории Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Формально - при Совнаркоме, то есть при советском правительстве. В реальности ВЧК в те времена скорее была "гвардией большевиков" и держала отчет перед партией.
Вечером того же дня на первом, организационном заседании коллегии ВЧК Дзержинский обозначил ее первоочередные задачи: "Пресекать в корне все контрреволюционные и саботажные дела и попытки к ним по всей России; предавать суду Революционного трибунала контрреволюционеров и саботажников, выработать меры борьбы с ними и беспощадно проводить их в жизнь". Кроме того, ВЧК должна была "наблюдать за печатью и контрреволюционными партиями, саботирующими чиновниками и прочими преступниками, проникающими в советские организации".
К решению широкого круга острых проблем Дзержинский приступил, располагая 23 сотрудниками. В течение зимы 1917-1918 годов численный состав комиссии рос медленно. В середине марта, после переезда столицы из Петрограда в Москву, в подчинении у Дзержинского находилось 96 кадровых сотрудников и 35 солдат. Ситуация изменилась лишь с началом иностранной военной интервенции и Гражданской войны.
Сначала в ВЧК насчитывалось всего лишь три отдела - информации, организационный и главный - отдел борьбы с контрреволюцией и саботажем. Потом их стало больше - как и кадровых сотрудников ВЧК. В Москве, на Лубянке и в Петрограде, на Гороховой, 2, рождалась и контрразведка, и нелегальная разведка - и профессиональные успехи этих отделов не заставили себя долго ждать. Очень быстро в обиход вошло слово "чекист", которое сохранилось и после того, как аббревиатура ВЧК ушла в прошлое. Яков Петерс - один из первых сотрудников ВЧК - записал в те дни: "Вчера были на Гороховой. Дом бывшего градоначальника - пустой, с выбитыми окнами. Нас двадцать три человека, включая машинисток и курьеров. Вся "канцелярия" - в тощей папке Дзержинского; вся "касса" - у меня в кармане кожаной куртки. С чего начать?"
23 декабря "Известия ЦИК" опубликовали сообщение о создании ВЧК, указали адрес ее нахождения и призвали граждан в любое время дня и ночи приходить на Гороховую с жалобами на спекулянтов, саботажников и контрреволюционеров. Это решение оказалось опрометчиво романтическим. К чекистам "за правдой" ринулись сотни обиженных соседями, недовольных работой дворников и прочих мучеников "квартирного вопроса". Сотрудники ВЧК сразу же окунулись в череду коммунальных дрязг, на некоторое время они стали чем-то вроде собеса. Конечно, попадались и полезные люди с ценными сведениями, с показаниями на потенциальных заговорщиков. Но на такую "работу с населением" уходило слишком много времени. Пришлось чекистам искать другие, более профессиональные, методы получения информации. Учиться приходилось прежде всего на собственных ошибках. Ни у кого из первых сотрудников ВЧК не было образования, которое могло бы помочь в службе.
Атакующие дебюты
К истории первых месяцев работы Чрезвычайной комиссии любили обращаться писатели и кинематографисты. В то время будущим асам контрразведки приходилось действовать по принципу "не умеем - научимся". И они раскрывали заговоры, боролись со спекулянтами и налетчиками, а главное - остановили саботаж и, по существу, предотвратили голод в столицах.
Одним из первых дел ВЧК стала ликвидация Союза союзов служащих государственных учреждений, который называли штабом саботажа. Дзержинский лично допрашивал руководителей этой организации, собирал доказательства, увещевал.
Первый смертный приговор, утвержденный Коллегией ВЧК, привели в исполнение 26 февраля 1918 года. Расстреляли двух бандитов - самозваного князя Эболи (он же - Маковский, Долматов) и его подругу Бритт. Они грабили богатые квартиры под видом сотрудников ВЧК. Через два дня казнили еще двоих подобных самозванцев. Боролись чекисты и со спекуляцией, и со служебными злоупотреблениями - по существу, с коррупцией.
Еще одним направлением работы стала борьба с Петроградским союзом защиты Учредительного собрания - объединенным комитетом социалистических партий и демократических организаций, которым руководил эсер Василий Филипповский.
В марте 1918 года в стране уже действовали 40 губернских и 365 уездных чрезвычайных комиссий. Царских специалистов в ВЧК (в отличие, например, от армии и милиции) не брали. Сравнений со старорежимным политическим сыском большевики боялись (хотя в том же доме 2 по Гороховой в конце XIX века базировалось печально известное Охранное отделение). Только некоторое время спустя чекисты иногда стали обращаться к помощи таких консультантов - например, к бывшему командующему Отдельным корпусом жандармов Владимиру Джунковскому.
Человек в длинной шинели
Стоит напомнить несколько фактов из жизни первого руководителя ВЧК. У Дзержинского - подпольщика с немалым стажем - имелся опыт борьбы с провокаторами еще в польской социал-демократической партии. У него явно имелись способности следователя, умение подчинять людей своей воле. Должна была помочь и фантастическая работоспособность этого человека, фанатично преданного делу. Мартын Лацис вспоминал: "Мы нередко видели, как он сам допрашивает обвиняемого и роется в изобличительных материалах. Его настолько захватывает дело, что он просиживает ночи в помещении ВЧК. Ему некогда сходить домой. Он спит тут же, в кабинете за ширмой. Он и столуется тут же, курьер приносит ему еду, какой питаются все сотрудники ВЧК".
Дзержинский стал организатором первой советской разведывательной операции на зарубежной территории - в Финляндии. Навыки нелегальной работы помогали ему действовать нестандартно. Портреты Дзержинского и в наше время можно встретить в кабинетах руководителей российских спецслужб, отсчитывающих свою историю со дня образования ВЧК.
Зорче и в оба, чекист, смотри
Полномочия ВЧК были значительно расширены в годы Гражданской войны. Тогда люди в кожанках казались всесильными, многие демонизировали их. В пылу жестокого противостояния, красного и белого террора, зачастую они действовали бесконтрольно. Но как только стали угасать военные пожарища, чекистам по инициативе Дзержинского поручили борьбу с беспризорностью. Нужно было дать "путевку в жизнь" миллионам сирот. Комиссию по улучшению жизни детей не случайно называли Детской чрезвычайной комиссией: в основном там работали чекисты. Беспризорников доставляли в распределительные центры, подчас вытягивали их из уголовной среды. Там их лечили, там к ним приходили педагоги. А потом тем, кто постарше, давали работу, а юных отправляли в детские дома или коммуны, одну из которых возглавлял знаменитый Антон Макаренко - не только педагог, но и чекист.
6 февраля 1922 года ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. Гражданская война закончилась, считалось, что время чрезвычайных мер прошло. Но все представители советских органов госбезопасности по-прежнему с гордостью называли себя чекистами.
Владимир Маяковский приветствовал гвардию революции стихами:
Есть твердолобые вокруг и внутри - зорче и в оба, чекист, смотри!
Мы стоим с врагом о скулу скула? и смерть стоит, ожидает жатвы.
ГПУ - это нашей диктатуры кулак сжатый.
ГПУ - это нашей диктатуры кулак сжатый.
За несколько лет ВЧК-ГПУ превратилась в одну из сильнейших спецслужб в мире. Чекистам во многом удалось сохранить связи с революционным подпольем по всему миру, удалось поставить на службу интересам Москвы даже эмиграцию.
В летописи ВЧК отразились все трагические противоречия истории нашей страны в ХХ веке. Достаточно вспомнить, что почти все основоположники советской разведки и контрразведки в годы Большого террора сами стали жертвами репрессий. А потом многих из них реабилитировали - посмертно, возвращая честные имена таким выдающимся профессионалам, как Артур Артузов и Владимир Стырне.
Автор - заместитель главного редактора журнала "Историк"
06.12.2022, 20:54 68211
Декларация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
Фото: Акорда
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Мы, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства, глубокие культурные и гуманитарные связи между Россией и Казахстаном, народами двух стран,
высоко оценивая Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г., а также другие ранее достигнутые договоренности в политической, экономической, оборонной, научно-технической, социально-гуманитарной областях,
всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития российско-казахстанских отношений,
стремясь придать дополнительный импульс расширению и углублению российско-казахстанского сотрудничества в политической, экономической, оборонной, культурной и образовательной сферах, а также в области здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, молодежного сотрудничества и спорта,
выражая неизменную приверженность расширению всестороннего и равноправного сотрудничества двух стран, основанного на взаимном уважении и доверии,
движимые стремлением к развитию взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес в международных и региональных организациях, членами которых являются Российская Федерация и Республика Казахстан,
следуя целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН), Хельсинкского Заключительного акта, Астанинской юбилейной декларации на пути к сообществу безопасности, и других консенсусных документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), общепризнанным принципам и нормам международного права,
отмечая важность формирования справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве и взаимовыгодном многостороннем сотрудничестве при центральной координирующей роли ООН в поддержании международного мира и безопасности,
принимаем настоящую Декларацию и заявляем:
1. Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г., Договору между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г., рассматривают их в качестве незыблемой правовой основы нынешнего и последующего развития и углубления всесторонних связей, союзнического взаимодействия двух братских государств и народов.
Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод.
2. Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают приверженность принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г., а также в Совместном заявлении министров иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств об укреплении роли международного права от 19 марта 2021 г., во всей их совокупности и взаимосвязи.
Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают, что принципы международного права являются основой справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия.
3. Российская Федерация и Республика Казахстан проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту своих национальных интересов.
4. Российская Федерация и Республика Казахстан взаимодействуют в целях поддержания мира, стабильности и безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях. Российская Федерация и Республика Казахстан придают особое значение дальнейшему укреплению центральной координирующей роли ООН и расширению вклада Совета Безопасности ООН в предотвращение и урегулирование конфликтов, а также выступают за реализацию целей и принципов, закрепленных в консенсусных документах Содружества Независимых Государств и ОБСЕ.
5. Российская Федерация и Республика Казахстан, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также других международных организаций и форумов по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Российская Федерация и Республика Казахстан будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены и далее развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.
Российская Федерация и Республика Казахстан, отмечая важность развития потенциала СВМДА, приветствуют запуск процесса его институционализации.
6. Российская Федерация и Республика Казахстан воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях действует механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.
7. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены укреплять межпарламентское сотрудничество.
8. Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран.
9. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах.
10. Российская Федерация и Республика Казахстан объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности. Российская Федерация и Республика Казахстан обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности.
В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению.
11. Российская Федерация и Республика Казахстан прилагают усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, его трансформации в арену военной конфронтации, подтверждают необходимость реализации дальнейших практических мер в целях разработки многостороннего юридически обязывающего нормативно-правового акта по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, который предусматривал бы запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью.
12. Российская Федерация и Республика Казахстан исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
13. Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путем ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием.
14. Отмечая важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности, Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности).
Российская Федерация и Республика Казахстан намерены развивать двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности.
15. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат координацию научно-производственной деятельности по подготовке и реализации космических программ, а также по использованию космических технологий в интересах народов двух государств, дела мира и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан.
16. Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой и валютно-финансовой системы, отражающей реалии многополярного мира, свободной от односторонних ограничительных мер экономического давления и принуждения.
Российская Федерация и Республика Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений.
17. Российская Федерация и Республика Казахстан рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. как надежную правовую основу для дальнейшего развития региона Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, поддержания и укрепления безопасности и стабильности, формирования атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, соблюдения интересов всех прикаспийских государств.
18. Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г., соблюдения всех предусмотренных данной Конвенцией принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море в целях повышения эффективности каспийского сотрудничества, реализации суверенных и исключительных прав стран Каспийского региона, а также для осуществления их юрисдикции в Каспийском море.
19. Рассматривая развитие сотрудничества в рамках СНГ в числе приоритетов своей внешней политики, Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат активное взаимодействие по укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ.
20. Особое значение Российская Федерация и Республика Казахстан придают углублению многосторонних экономических связей, прежде всего в формате ЕАЭС.
Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают, что в настоящее время интеграция в ЕАЭС развивается на фоне новых глобальных научно-технологических, социально-экономических и геоэкономических вызовов.
Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают приверженность принципам, закрепленным в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза от 6 декабря 2018 г., и считают важным реализацию договоренностей в сферах, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе, а также дальнейшее совершенствование функционирования и раскрытия потенциала ЕАЭС.
21. В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан, признавая ключевую роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и стабильности, подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала Организации. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации.
22. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат системное взаимодействие в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан для обеспечения последовательного укрепления связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
23. Российская Федерация и Республика Казахстан, придавая большое значение эффективному использованию экономического потенциала обоих государств, будут содействовать осуществлению Плана мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы.
24. Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения и инвестиционные связи на основе экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности в целях повышения благосостояния своих народов.
25. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат укреплять межрегиональные и приграничные контакты на основе равноправия и взаимовыгодности. В связи с этим приоритетное внимание уделяется реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2021 - 2023 годы.
26. Российская Федерация и Республика Казахстан будут способствовать развитию транзитно-транспортного потенциала двух стран, поддерживать усилия друг друга, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, проходящих через их территории, в интересах укрепления транспортной взаимосвязанности на пространстве Евразии.
27. Российская Федерация и Республика Казахстан будут укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами.
28. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат уделять внимание производственной специализации и кооперации своих предприятий в области энергетического и агропромышленного комплексов, авиационной, химической и нефтехимической промышленности, металлургии и трубной промышленности, фармацевтической и автомобильной промышленности, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, возобновляемых источников энергии, легкой промышленности, транспорта и связи, в космической и военно-технической сферах, а также взаимному привлечению инвестиционных ресурсов, созданию совместных финансово-промышленных групп, совместной работе по максимальному устранению барьеров во внешнеторговой деятельности и созданию наиболее благоприятной среды для ведения бизнеса.
29. Подчеркивая роль частного предпринимательства, Российская Федерация и Республика Казахстан будут создавать в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами условия, стимулирующие сотрудничество между предприятиями и предпринимателями двух государств, в том числе по вопросам защиты капиталовложений и интеллектуальной собственности, технологий и информации.
30. Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области здравоохранения.
31. Российская Федерация и Республика Казахстан будут расширять взаимодействие в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в рамках совместных проектов, направленных на изучение, профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними.
32. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, руководствуясь соответствующими положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г. и Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г.
33. Российская Федерация и Республика Казахстан будут последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
34. Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в качественном укреплении сотрудничества в области массовых коммуникаций, а также в совместных усилиях в сфере цифровой трансформации различных областей общественной жизни для повышения качества услуг, оказываемых гражданам.
35. Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области образования, в том числе продолжат успешную практику открытия филиалов организаций высшего и послевузовского образования на территориях друг друга.
36. Российская Федерация и Республика Казахстан будут поддерживать деятельность, направленную на развитие гуманитарных, научно-технических и культурных связей на паритетной основе, на базе двусторонних соглашений и договоров и в рамках национального законодательства.
37. Российская Федерация и Республика Казахстан не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан,привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии.
Подписано в Москве 28 ноября 2022 года, сообщает kremlin.ru.
26.11.2022, 15:12 83436
Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации
Фото: Акорда
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Дамы и господа!
Дорогие гости!
Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами.
Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков.
Уверен, это правильное решение. В соответствии с требованиями Конституции предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти.
Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор.
По оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями. Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас.
Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства. На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа - это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем.
Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, - это высокая честь и колоссальная ответственность. Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.
У казахов есть благородное понятие "аманат" - завет. Доверие народа - это вверенный мне аманат. И исполнить его - мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство.
Выражаю благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах. Особо признателен тем, кто активно участвовал в кампании, наблюдателям, журналистам.
Хочу высказать свое уважение кандидатам в президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент.
Благодарю членов Народной коалиции, выдвинувшей меня единым кандидатом в президенты.
Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Народная мудрость гласит: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую.
Сегодня, целуя небесно-голубой флаг, я преклонил голову перед своим мудрым народом и почтил память предков, отдавших жизни за нашу свободу. Я поклялся всегда быть верным мечтам и чаяниям народа, никогда не сворачивать с намеченного пути и отстаивать национальные интересы Казахстана. Положив руку на Конституцию, я поклялся неукоснительно следовать каждому ее слову. Клятва, данная народу, будет незыблемым ориентиром в моей работе.
Уважаемые соотечественники!
Прошедшие президентские выборы стали подлинным патриотическим актом. Выборы подтвердили искреннее неравнодушие граждан к судьбе Родины. Они стали олицетворением торжества идеи справедливости, триумфа народной воли, начала всестороннего обновления нашей страны.
Выборы установили новую планку открытости и прозрачности электорального процесса в Казахстане. Они продемонстрировали высокий уровень политической культуры и зрелость нашего общества.
На избирательных участках народ дал положительную оценку программы развития государства на ближайшие семь лет. Безмерно благодарен всем за оказанное доверие, готов верой и правдой служить нашей стране на посту президента. Это высочайшая честь и огромная ответственность.
Для меня интересы государства превыше всего. Сделаю все, чтобы в предстоящие семь лет оправдать высокое доверие народа.
Теперь наша общая цель - построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость.
Сейчас мы находимся в самом начале тернистого пути. Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни - от образования до индустриализации.
Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан. Приоритетная задача - устранить все искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух наших деятельных граждан.
Предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями. Государство и бизнес - это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры.
Важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию. Построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции невозможны без обеспечения подлинного верховенства права.
Поэтому равенство всех перед законом - ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства.
Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего, в парламенте. Предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют такую возможность. Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация".
Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии".
Провокации, сеющие раздор в обществе, подрывающие единство нации и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться.
Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача.
На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов президентского кадрового резерва.
Наше главное богатство - это люди. Поэтому крайне важно создавать все условия для благополучия граждан.
В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций.
Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов.
В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям.
Будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.
Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН.
Дорогие соотечественники!
Мы построим справедливое государство, справедливую экономику и справедливое общество. Эти принципы нашли конкретное воплощение в моей предвыборной программе.
Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце. Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды.
Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы.
В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации.
Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы. Сейчас время не праздновать победу на выборах, а упорно трудиться. Поэтому нам нужно незамедлительно приступить к работе. Ни в коем случае нельзя расслабляться.
В этой связи хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые необходимо решить в первую очередь.
В моих предвыборных выступлениях особое внимание было уделено развитию села. На сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности.
Не зря в народе говорят: "Ауыл - ел бесігі" ("Аул - это золотая колыбель"). Поэтому улучшение условий жизни сельчан - дело чести для нас. С этой целью я сегодня подпишу указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.
Это будет мой первый указ в рамках нового срока президентских полномочий. Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе.
Другое важное направление. Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов.
Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.
Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов. Соответствующий указ я подпишу сегодня.
Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан.
В государственном строительстве мы четко следуем формуле "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".
Выборы президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти.
Они стали первым этапом большого электорального цикла. Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации.
Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы.
По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената.
Кроме того, сегодня мною в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация.
О решениях по другим важным и актуальным вопросам я объявлю позже. Вновь повторю, нам предстоят большие дела. Это будет нелегкая работа во благо нашей страны.
Я требую от всего государственного аппарата с честью выполнить эту задачу.
В наших рядах найдется место только для тех, кто самоотверженно трудится и преданно служит стране.
Они могут рассчитывать на нашу поддержку и уважение общества.
Хотел бы немного перефразировать народную мудрость: "Богатство и карьера - это лед, который тает в руках. А дела во благо страны оставят наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение".
Это должен осознавать каждый гражданин.
Интересы страны превыше всего.
Требую от всех государственных служащих добросовестно исполнять свои обязанности.
Одним словом, профессионализм, честность и скромность должны стать нашими главными принципами.
Если нам не удастся привить обществу новые ценности и выработать лучшие качества, то все реформы будут тщетными.
Небесно-голубой флаг, паспорт и государственный язык олицетворяют единство нашего народа.
Наши предки, сплотившись воедино, образовали на пространстве Евразии такие сильные государства, как Золотая орда и Казахское ханство, тем самым вписав славные страницы в нашу историю.
Наш народ в самые сложные времена отстаивал свою свободу.
Героизм наших ханов, батыров, выдающихся личностей - яркое тому подтверждение.
В упорной борьбе за свободу Казахстан обрел свою независимость.
Мы должны дать справедливую оценку историческим личностям, внесшим огромный вклад в создание и укрепление нашего суверенного государства.
Только время и история позволят дать оценку успехам и просчетам. Время - самый справедливый судья, история - мерило истины. Поэтому мы не должны допускать политической кампанейщины.
Если мы хотим стать справедливым государством, мы должны объективно оценивать прошлое и извлекать из него уроки. "Хорошему учись, от плохого подальше держись". Этого правила должно придерживаться устремленное в будущее государство.
Мы должны прививать такие благородные качества, как патриотизм, трудолюбие, любознательность, новаторство, созидание, солидарность и милосердие. Я часто говорю об этом.
В Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться особым почетом. Очень важно еще выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян.
Они должны стать самыми уважаемыми гражданами страны. Только тогда, когда представители этих профессий будут пользоваться должным уважением и почетом, мы сможем сказать, что наше общество действительно обновилось.
Многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время. Но настоящие герои не там, где яркие софиты и где звучат продолжительные аплодисменты. Герои находятся среди нас.
Каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику.
Подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей.
Наши герои - это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей.
Наши герои - это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы.
Все они являются гордостью и надеждой народа. Именно на людей труда опирается наша страна.
Чтобы быть в авангарде передовых государств, нам необходимо стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны не только пользоваться тем, что создали другие, но и дать миру собственные открытия и достижения. И для этого у нашего народа есть и потенциал, и талант, и навыки. Я горжусь нашей динамичной и прогрессивно мыслящей молодежью.
Поэтому готов повторять слова поэта Магжана Жумабаева: "Я верю в молодежь".
Действительно, все мы должны поддерживать молодежь! Именно подрастающее поколение откроет нашей стране путь к светлому будущему. Но, чтобы добиться успеха, молодым людям нужно неустанно трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту.
Только в этом случае они станут настоящими профессионалами своего дела, будут востребованными и уважаемыми, принесут пользу обществу.
Личности, которая следует этим принципам, не грозит поражение. Современная эпоха ускоряет время, спрессовывает происходящие события. Истинную ценность наших слов и дел могут определить только весы истории.
Наградой для всех будет чистая совесть и признание народа. Эту формулу я отношу прежде всего к самому себе.
Мы сильная и самодостаточная нация, обладающая богатым духовным наследием и огромным созидательным потенциалом для поступательного прогресса.
Великий учитель Востока аль-Фараби призывал людей быть справедливыми, любить правду и дорожить честью, быть умеренными в своих желаниях и всегда стремиться к знаниям.
Уверен, у нас есть хороший шанс войти в историю как поколение, которое сумело осуществить мощный прорыв в развитии нашей государственности.
Все зависит от нас самих, от того, как упорно мы будем работать.
Наш долг - оставить будущим поколениям сильное государство.
Мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями.
Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие.
Обращаясь сегодня ко всему народу, хочу пожелать лишь одно - чтобы наши начинания были успешно воплощены в жизнь.
Казахи - народ, верный своим традициям.
В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном - о благополучии нашей страны.
Только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, мы сможем сделать нашу государственность незыблемой.
Мой священный долг как сына казахского народа и президента Казахстана - хранить эти непреложные ценности.
Могут прямо сказать: любая должность временна, но народ вечен.
Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию.
У нас одна Родина, одно государство, один народ!
Так давайте будем едины!
Пусть процветает наша страна!
Да здравствует наша Родина - Республика Казахстан!
Да здравствует наш народ!
Пусть будет благополучен наш народ!
Да здравствует независимый Казахстан!
Текст выступления размещен на сайте Акорды.
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