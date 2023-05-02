История 1 Мая - Дня международной солидарности трудящихся

Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947

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Сегодня, 22 апреля 2023 года, исполняется 153 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.





Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.





В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного. В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре 1985 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), информирует РИА "Новости"





Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".





После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".





С 1901 года он стал использовать псевдоним Ленин и с тех пор был известен в партии под этим именем.





С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".





В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.





Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми Апрельскими тезисами, где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.





В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года в Петрограде произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.





По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.





После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.





Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.





Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.





С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.





В декабре 1922 года Ленин сыграл решающую роль в формировании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) как федеративного государства с правом союзных республик на выход из его состава. С момента образования Советского Союза возглавлял Совнарком и Совет труда и обороны СССР.





В 1917-1924 годы Ленин возглавлял Совнарком РСФСР (с 1923 г. - СССР), также руководил военно-хозяйственными органами: Советом рабоче-крестьянской обороны (1918-1920) и Советом труда и обороны (1920-1923). После прихода к власти установил в России однопартийную диктатуру, в январе 1918 года по его приказу было разогнано Учредительное собрание. В марте 1918 годы по инициативе Ленина РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков).





В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.





Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.





В годы советской власти на различных зданиях, связанных с деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, в городах установлены памятники вождю. Были учреждены: орден Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина. Именем Ленина был назван ряд предприятий, учреждений и учебных заведений.





В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В.И. Ленина, а в 1932 году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгельса был образован единый Институт Маркса - Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве этого института (ныне - Российский государственный архив социально-политической истории) хранится более 30 тысяч документов, автором которых является Владимир Ленин.





Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.





Ленин - это величайший человек XX столетия" - Александр Зиновьев о Ленине и Октябрьской революции





Сколько лжи и грязи вылито на Ленина и его деятельность, начиная с деятелей горбачевской перестройки и заканчивая нынешними российскими "верхами", которые обвиняют Владимира Ильича во многих проблемах и бедах России. Хотя, думаю, всем понятно, что таким образом эти люди пытаются найти на самом деле оправдание собственным ошибкам и просчетам.





Но вернемся к Владимиру Ильичу Ленину, день рождения которого сегодня отмечается.





На мой взгляд, объективную оценку Ленину и результатам его деятельности дал в свое время всемирно известный советский и русский философ, социолог и писатель Александр Александрович Зиновьев (1922 - 2006).





Ленин - величайший человек XX столетия, человек номер один





Так вот, в интервью 2004 года Александр Александрович дал такую оценку деятельности Владимира Ильича Ленина





Моя оценка Ленина, которую я не раз высказывал, такова: это один из величайших людей в истории человечества и величайший человек XX века. Когда меня просили назвать самых великих людей минувшего столетия, я называл и сейчас повторю: Ленин и Сталин. XX век - это век Ленина и Сталина.





По мнению Зиновьева, человека нужно оценивать по тому, что он сделал. Писатель считал, что если так смотреть на Ленина, он заслуживает, в том числе по личностным качествам, великого восхищения.





Александр Александрович подчеркивал, что он не знает в истории другого примера такой же масштабности, когда роль личности отдельного человека была такой большой:





Не было бы Ленина, Великой Октябрьской социалистической револю­ции и потом Советского Союза, в истории не возникла бы целая эволюционная линия, сомасштабная той, которую представлял западный капиталистический мир. Она, эта новая эволюционная линия, оказала громадное влияние на всё последующее развитие человечества. Если с этой точки зрения рассматривать, то Ленин, конечно, человек номер один".





Об октябрьской революции и ее историческом значении





Александр Зиновьев считал, что Октябрьская революция и коммунистический социальный строй в России появились вовсе не как некое уклонение от российской истории:





Это было закономерное продолжение русской истории. Благодаря коммунистической революции сохранилось лучшее, что было создано в русской истории. Необходимо обратить внимание на то, что Октябрьская революция была подготовлена десятилетиями, если не столетиями русской истории





Дела Ленина были востребованы временем и соответствовали ему





Александр Александрович вспоминал, что в юности, по незнанию, он увлекался критикой, а потом, помудрев, стал прибегать к такому приему, задавая самому себе такой вопрос: ну хорошо, Зиновьев, ты недоволен, скажем, действиями Ленина или Сталина, но сам-то ты на их месте как бы поступил?





И сам же, по словам Зиновьева, приходил к такому выводу: иначе поступить не смог бы. Так что не надо спекулировать на "жестокости", "репрессиях" и т.д. Избежать этого исторически было нельзя. Всё, что делалось, - делалось в силу необходимости:





Более того, если сейчас по этой теме в чем-то упрекнуть Сталина и Ленина, я бы сказал: не добили. Сколько мр...зи осталось и теперь повылезало! И какой вред нанесла эта мр...зь нашей стране! Вред, не соизмеримый ни с какими ошибками Ленина и Сталина, - в десятки, в сотни раз больше.





Ведь впервые в истории смертность стала у нас преобладать над рождаемостью, и численность русских начала такими стремительными темпами сокращаться. Нас уничтожают в полном смысле слова! А на этом фоне продолжают поносить Ленина и Сталина, заставляя народ забыть, какая ими была создана страна.





Ленин спас Россию





Александр Зиновьев считал, что для Запада, который вёл и продолжает вести войну против нашей страны, коммунизм был в определенном смысле лишь предлогом и если бы не произошла Октябрьская революция, не сложился бы советский строй в России, то Запад разгромил и захватил бы этот регион уже давным-давно.





Писатель был убежден, что советский строй сложился именно как средство выживания народов бывшей Российской империи и русского народа прежде всего, в той ситуации, которая складывалась в мире:





Если бы не произошло у нас того, что произошло под руководством Ленина, Россия давно уже стала бы колонией и была растащена на кусочки.





Ну и в заключении хочу привести вот эти слова Александра Зиновьева, которые на мой взгляд, объясняют в полной мере стремление всех антисоветчиков в российской "элите" принизить Владимира Ильича Ленина.