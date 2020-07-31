История мечты двух победителей Казахстана о "Мосте Китайского языка"

Язык - это мост, который помогает нам общаться друг с другом и обмениваться идеями. Язык - это окно, которое открывает нам путь к познанию огромного мира.

Международный конкурс китайского языка для студентов и учащихся средних школ под названием "Мост Китайского языка" - это широко известный международный конкурс китайского языка, который является важной площадкой для изучения китайского языка и понимания Китая среди молодежи во всем мире. На сегодняшний день в этом конкурсе приняли участие миллионы молодых людей из более чем 110 стран мира, став важным брендовым событием в области международного гуманитарного обмена. Конкурс также называется "Олимпиадой" по китайскому языку и имеет репутацию как "Моста культуры, моста дружбы и моста души", - сообщили в Генконсульстве Китая в Алматы.

По мере развития казахстанско-китайских отношений в Казахстане растет число молодых людей, изучающих китайский язык, а конкурс "Мост Китайского языка" становится все более известным и привлекает к участию все больше людей. Несмотря на то, что в этом году во всем мире распространяется эпидемия коронавирусной инфекции, конкурс по-прежнему проводится по графику, но в режиме онлайн. Недавно состоялся финал казахстанского конкурса, в котором приняли участие 23 лучших участников из 5 регионов Казахстана. По итогам конкурса победителем среди студентов стала студентка КазНУ имени аль-Фараби Онланова, а среди учащихся средних школ стала ученица СШ №62 города Алматы Айгерим. Они будут представлять Казахстан на всемирном финале конкурса "Мост Китайского языка".

Сегодня давайте поделимся историей мечты двух победителей о "Мосте Китайского языка".

Всем привет! Меня зовут Онланова Жанель, я победительница конкурса "Мост Китайского языка" по Казахстану 2020 года среди студентов. В этом году я имею честь представлять свою страну на глобальном финале конкурса "Мост Китайского языка". Это моя мечта, за которой я следовала с 2018 года.

В 2018 году я приняла участие в отборочном туре этого конкурса в Алматы и получила первое место. Но, к сожалению, я не смогла получить заветное первое место по Казахстану. Это поражение дало мне большую мотивацию, и я сказала себе, что в один день я всё же буду стоять на сцене и буду представлять свою прекрасную страну перед всем миром.

Моя подготовка к конкурсу началась в 2018 году. В том году я получила правительственный грант от генерального консульства КНР в Алматы на годичную языковую стажировку в Пекинском университете языка и культуры. Прилетев в Пекин, я старалась не провести это время зря и начала подготовку. Моя подготовка к конкурсу включала в себя повышение уровня китайского языка, изучение истории и культуры Китая, чтение новостей и т.д. Пекинский университет языка и культуры предоставляет студентам возможность обучиться игре на традиционных китайских инструментах, среди которых был и арху (китайская скрипка). Я всегда хотела научиться играть на скрипке, и, услышав, как звучит арху, я очень полюбила этот инструмент. В стенах университета я училась играть на арху 3 месяца, и после того, как год языковой подготовки подошел к концу и я вернулась на родину, я уже дома продолжила подготовку. Наш Институт Конфуция при КазНУ дал мне возможность тренироваться в игре на арху в стенах их института. Я очень старалась. Арху - это струнный музыкальный инструмент, на котором довольно сложно научиться играть: требуются десятки лет, чтобы наловчиться. Но, несмотря на это, я не сдавалась. Потому что я верю, что терпение и труд всё перетрут. Ко всему прочему, в 2019 году я успешно сдала HSK 6, набрав 213 баллов. Собственно, так я и готовилась всё это время.

Последние 3 месяца я жила у двоюродной сестры, и там же продолжала свою подготовку. Дома так же есть и 10-месячный сын сестры. В самом начале, когда я тренировалась на арху, племянник пугался и начинал плакать. А в связи с карантином я не имела возможности тренироваться в другом месте. При каждом удобном случае, когда сестра и племянник выходили на улицу, я сразу же начинала играть, было даже время, когда я играла на балконе. Несмотря на это, я старалась не забрасывать подготовку, и хоть полчаса или час в день я всё же продолжала тренироваться. Через какое-то время племянник постепенно начал привыкать к звуку арху и даже стал моим фанатом номер 1, и с тех пор каждый раз сидел рядом и слушал, как я играю.

Хотелось бы искренне поблагодарить Институт Конфуция и КазНУ имени аль-Фараби за знания, которые они мне дали, за помощь и поддержку. Без их поддержки я бы вряд ли смогла осуществить свою мечту. Имея честь представлять свою страну на глобальном финале конкурса "Мост Китайского языка", я буду стараться больше прежнего, чтобы добиться лучших результатов.

Я являюсь фанаткой Китая и изучаю китайский язык в течение 5 лет. Китайский язык всегда сопровождает меня в моей повседневной жизни, например, при использовании приложения "Тик-ток", просмотре китайских ТВ-программ и прослушивании китайских песен. У меня также есть мечта - учиться в Университете Цинхуа в Китае. В мае прошлого года после просмотра финала казахстанского конкурса "Мост Китайского языка" я решилась участвовать в этом конкурсе в следующем году. Вернувшись домой, я в тот же день с нетерпением начала искать и просматривать видео предыдущих конкурсов "Моста Китайского языка" и свежие новости об отношениях между Китаем и Казахстаном.

Чтобы осуществить мою мечту, во время летних каникул мама взяла меня с собой в путешествие по Китаю. Я побывала в таких местах, как столица Китая Пекин, волшебный город Шанхай, город садов Сучжоу, приморский город Далянь и других. В районе хутуна Наньлогу в Пекине я не только почувствовала культуру хутунов старого Пекина, услышала приятный столичный акцент, но и попробовала популярный пирог с дурианом и ледяной отвар из чернослива. Самым запоминающимся моментом является посещение Пекинского университета и Университета Цинхуа. На станции метро в Шанхае я увидела проходящие мимо как муравьи толпы людей и поняла, что именно трудолюбие народа сделало Китай такой развитой страной. Как говорят, "на небе - рай, а на земле - Сучжоу и Ханчжоу", Сучжоу со своими историческими парками и садами, а также мостиками с текущими под ними реками заставили меня увлечься местными красотами до самозабвения. В Даляне, окруженном морем, я попробовала жареного кальмара, сидя на яхте, вдыхая ароматный морской воздух - чем не романтика! После этой незабываемой поездки я глубоко почувствовала свою любовь к Китаю и укрепила свою мечту о Китае.

В Китае говорят: "Десять лет практики ради одной минуты на сцене". Вернувшись домой, я разработала план подготовки к "Мосту Китайского языка" по двум направлениям. Для того чтобы выступить на китайском со стандартным произношением я каждый день старалась читать вслух короткие китайские эссе, заучивать тексты древней поэзии и намеренно подражать пекинскому акценту во время просмотра онлайн видео. Во время выступления мое китайское произношение было положительно оценено учителями и членами жюри, после завершения отборочных соревнований я неоднократно пересматривала видео своего участия. Я заменила сатирический скетч-монолог на пение под собственный аккомпанемент с игрой на фортепиано, потому что это лучше проявляет мою сильную сторону. Весь процесс - от исполнения произведения "Бело-синий фарфор" и до композиции из нескольких популярных песен, был для меня большим вызовом, и для того, чтобы спеть эти китайские песни на должном уровне я специально смотрела клипы к ним и узнавала предысторию каждой из этих песен. Я многократно проигрывала эти видео и одновременно подпевала, следуя мелодии, записывала их на аудио и неустанно корректировала недостатки. Я также просмотрела все сборники вопросов предыдущих конкурсов "Моста Китайского языка" и каждый день тратила час времени на чтение книг о культуре и истории Китая, чтобы собрать ключевые познавательные факты и исправить неправильные ответы на вопросы. Глядя на толстую кучу моих тетрадей для упражнений, накопленные за последний год, я осознаю, что не только получила звание победителя конкурса, но и приобрела немало знаний китайского языка и понимание китайской культуры.

Моста Китайского языка" - это для меня не просто конкурс, но и поворотный момент в моей жизни, который укрепил мою уверенность в изучении китайского языка. Я благодарна этой платформе и надеюсь встретить больше единомышленников на мировом конкурсе китайского языка для учащихся средних школ и добиться наилучшего роста!

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