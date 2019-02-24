К 250-летию со дня рождения И. А. Крылова

Иван Андреевич Крылов публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 год). Подавляющая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, а многие выражения из его басен стали крылатыми. Не правда ли, интересное словосочетание: выражения басен Крылова стали крылатыми.

Умение Ивана Андреевича видеть суть вещей, явлений, человеческих недостатков, "зрить в корень", как говорил известный литературный персонаж Козьма Прутков, вызывало и до сих пор вызывает восхищение наших соотечественников. Поэтому, вполне естественно, что крылатые фразы Крылова так часто звучат в современном российском обществе. Его басни чрезвычайно актуальны в день сегодняшний.

Иван Андреевич родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве, в семье бедного армейского офицера. После выхода в отставку отец поступил на гражданскую службу и переехал с женой и двумя сыновьями в Тверь. В 1778 году отец умер, финансовое состояние семьи резко ухудшилось.

От отца Иван перенимает большую любовь к чтению, получив в наследство огромный сундук с книгами. Не имея системного образования, молодой Крылов настойчиво занимался самообразованием. Много читал, самостоятельно научился играть на разных инструментах. В 15-летнем возрасте даже написал небольшую комическую оперу, сочинив для неё куплеты и назвав "Кофейница". Язык написания был очень богат, что явилось следствием частого пребывания Ивана на ярмарках и разных народных увеселениях.

Затем Ивана вместе с матерью и братом переезжает в Петербург, где получает новую должность приказного служителя в казённой палате. В 1789 году в типографии И. Г. Рахманинова Крылов печатает ежемесячный сатирический журнал "Почта духов". Изображение недостатков русского общества того времени облекалось в журнале в фантастическую форму переписки гномов с волшебником Маликульмульком. "Почта духов" выходила только с января по август, так как имела всего 80 подписчиков; в 1802 году она вышла вторым изданием. Такая сатира вызвала неудовольствие властей, и Крылову предложили на пять лет за счёт правительства уехать попутешествовать за границу. На что он согласился.

В 1805 году в Москве Крылов показывает известному русскому баснописцу члену Российской академии Ивану Ивановичу Дмитриеву свой перевод (с французского языка) двух басен Лафонтена: "Дуб и Трость" и "Разборчивая невеста". Насколько известно, Дмитриев, прочитав их, сказал Крылову: "Это истинный ваш род; наконец, вы нашли его". С этого времени, полагаю, и стоит вести отсчёт литературной деятельности Крылова-баснописца.

В 1810 году Крылов поступает на работу в Императорскую публичную библиотеку. С момента основания в 1811 году общества "Беседы любителей русского слова" становится его уважаемым участником. Во главе "Бесед" стояли известные государственные деятели, литераторы Г. Р. Державин и А. С. Шишков. Кроме Крылова, в общество входили писатели С. А. Ширинский-Шахматов, Д. И. Хвостов, А. А. Шаховской, Н. И. Гнедич. В противовес Карамзину и сторонникам сентиментализма члены "Бесед" отстаивали национально-демократические традиции в развитии русского языка, гражданский и демократический пафос в литературе.

В декабре 1811 года Крылов избирается членом Российской академии. В январе 1823 года получает золотую медаль Академии за литературные заслуги, а при преобразовании Российской академии в отделение русского языка и словесности Академии наук (1841) был утверждён ординарным академиком. Император Николай I согласился на преобразования с условием, "чтобы Крылов был первым академиком". 2 февраля 1838 года в Петербурге с большой торжественностью праздновался 50-летний юбилей литературной деятельности Ивана Андреевича.

Скончался великий баснописец 9 ноября 1844 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Похороны были пышными. Граф Орлов - второй человек в государстве - отстранил одного из студентов и сам нёс гроб до похоронной повозки.

Российская Газета к 250-летию Крылова

Один старый ленинградец вспоминал, как в июне 1944 года он шел через Летний сад и увидел, как с памятника Крылову рабочие снимают деревянный футляр, под которым баснописец сидел с осени 1941 года. "Рядом бегали дети в венках из одуванчиков. На крыловском халате играли солнечные блики. Я всю войну не плакал, а тут..."

Укрытый январским снегом памятник Ивану Андреевичу Крылову на Патриарших прудах в Москве. Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда Укрытый январским снегом памятник Ивану Андреевичу Крылову на Патриарших прудах в Москве. Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда Укрытый январским снегом памятник Ивану Андреевичу Крылову на Патриарших прудах в Москве. Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда

Кажется, что Иван Андреевич Крылов всегда был не только в нашей литературе, но и в русской жизни.

Благодушный толстяк, дедушка Крылов - как же он забавлял нас в начальной школе своими баснями о зверушках! Разве мы могли догадаться, что за масками зверей прячутся самые несимпатичные стороны грешной человеческой души?

Какое это вообще недоразумение: отнести Крылова с его сложными гротескными образами и жесткой сатирой к детской литературе! Но, наверное, так удобнее взрослым. Правда глаза колет. Может, поэтому и не слышно пока о подготовке к юбилею великого мудреца? Впрочем, ожидаются небольшие выставки в Третьяковской галерее и Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.

Крылов был не только мудрый, но добрый, чистый человек. Не напиши Иван Андреевич свои 236 басен - он и без них остался бы в истории русской словесности. Ведь, быть может, лучшее произведение Крылова - это жизнь Ивана Андреевича. Причем к его написанию он не приложил никаких усилий. Жил, почти не сдвигаясь с места. Не попадал в приключения, не сидел в темнице, не стрелялся на дуэлях и крайне неохотно волочился за барышнями.

Казалось бы, и рассказать-то об Иване Андреевиче нечего. По счастью, приятели и знакомые Крылова понимали, что имеют дело с незаурядной личностью, и оставили о нем свои воспоминания.

Пушкин ловил каждое слово Ивана Андреевича, записывал его рассказы о пугачевщине. Отец баснописца, скромный армейский офицер, участвовал в подавлении восстания, а малолетний Крылов в это время находился с матерью в осажденном Оренбурге.

Из пушкинских материалов к "Истории Пугачева": "Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном..."

При всей своей легендарной лености Крылов всегда оказывался свидетелем самых ярких исторических событий. 14 декабря 1825 года Иван Андреевич был на Сенатской площади и, не смущаясь опасностью, переживал все происходящее. Ему кричали: "Иван Андреевич, уходите, пожалуйста, скорей!" Но Крылов под залпы орудий пробрался к самому каре восставших и успел погрозить своей неизменной палкой Вильгельму Кюхельбекеру, которого знал еще мальчишкой.

Потом в Читинском остроге Кюхельбекер запишет в дневнике: "Странно бы было говорить, что Крылова басни прекрасны: это все равно, что рассказывать за новость о белизне снега..."

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