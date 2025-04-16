15.04.2025, 17:39 9626
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: алматинские школьники познакомились с детьми войны
Фото: Россотрудничество
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В Алматы учитель русского языка из села Акбай Туркестанской области Гулнара Базарбаева представила свое произведение "Дети из ниоткуда", основанное на реальных событиях, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
По инициативе Русского дома в Алматы с одним из произведений Гулнары Базарбаевой познакомились ученики алматинской школы-гимназии № 8. Здесь прошел диктант по ее рассказу "Дети из ниоткуда". Это был диктант не только и не столько по русскому языку и проверкой грамотности. Это было и погружение старшеклассников в историю, в судьбы детей войны", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что рассказ основан на реальных событиях: в годы Великой Отечественной войны в Казахстан эвакуировали большое количество детей, в том числе и в Туркестанскую область.
В наше село эвакуировали пятерых детей, и мой рассказ о них. Я работала с архивом, встречалась с людьми, которые в те годы тоже были детьми, но помнят, что их семьи приютили эвакуированных ребят", - сообщила Гулнара Мирполатовна.
Также в школе-гимназии состоялся мастер-класс "Современные игровые технологии в развитии речи учащихся" от Гулнары Базарбаевой, а от Русского дома школа-гимназия получила коллекцию книг русских классиков и современников.
В преддверии великой даты - 80-летия Победы мы сразу же поддержали очередную инициативу Русского дома в Алматы. И когда мы предложили нашим старшеклассникам написать диктант по этому произведению, откликнулись абсолютно все! И мы понимаем, что дети выразили желание участвовать в диктанте из чувства ответственности и патриотизма. Наша школа-гимназия и школа № 28 Сайрамского района договорились сотрудничать и далее, проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом", - добавила директор школы-гимназии № 8 Ардак Смагулова.
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15.04.2025, 21:56 5871
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Уникальные материалы военных лет из фонда Бахрушинского театрального музея представили в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького в Астане открылась выставка "Театр на фронте: берег надежды", в основе которой лежат уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент агентства.
На открытии выставки с приветственным словом выступил советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Комаров.
Это память о подвиге нашего народа, о тех жертвах, которые были принесены, о том, как искусство помогало выживать в самые тяжелые дни - то, что мы все храним, то, что нас всех объединяет. Искусство вечно. Вечность этого искусства, конечно, придавало силы бойцам на фронте и труженикам тыла, и помогало ковать победу, которую мы будем отмечать в самое ближайшее время. Хочется еще раз вспомнить подвиги всех, кто эту победу приближал, в том числе артистов", - сказал дипломат.
Заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Москвы Дилором Руденко рассказала о сотрудничестве России и Казахстана в области искусства и истории.
Нынешняя выставка - это первый совместный проект Бахрушинского театрального музея и Государственного академического театра русской драмы имени Максима Горького и представительства Росструдничества в Казахстане. Символично, что местом открытия и проведения выставки, посвященной подвигу театральных деятелей в годы войны, стал именно театр. В это страшное и тяжелое для всей страны время театр дарил надежду, он давал силы, вдохновлял на подвиги. Театральная жизнь в стране не останавливалась ни на один день. В Бахрушинском музее хранятся уникальные живые свидетельства эпохи военных лет, более 70 "Дневников театров на фронте". В музее также хранятся бесценные материалы, связанные с казахстанскими театрами - всего более 4 тысяч единиц. В годы войны Казахстан принял у себя большое количество предприятий из центральных районов страны, в том числе театры. Например, в Алма-Ату был эвакуирован Московский театр имени Моссовета", - поделилась Дилором Руденко.
По словам руководства Бахрушенского театрального музея, традиция проведения выставок, посвященных фронтовым театрам, берет свое начало в 1942 году, когда в экстремальных условиях военного времени сотрудниками музея была организована выставка "Театр на фронте". С тех пор выставки устраивались каждый год вплоть до окончания Великой Отечественной войны. По сей день Бахрушинский музей хранит эту добрую традицию, передавая ее новым поколениям.
Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения "Дневника театра на фронте", поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной "Искры". Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.
Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: Концерт для солдат" (1944 г.), "Спектакль на фронте" (1943 г.), "Портрет солдата в госпитале" (1942 г.), "Автопортрет" (1944 г.).
Сквозной нитью через всю выставку проходят собранные из цифровых копий фотографий и документов коллажи, посвященные известным актерам-фронтовикам, музыкальным деятелям. Прошедшие войну и спустя годы получившие народную известность актеры смогли перенести на театральную сцену полученный на полях сражений опыт, что делало их выступления особенно пронзительными, искренними, наполненными невероятной силой духа.
За время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз, силами 3685 бригад были даны 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов", - отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
География размещения эвакуированных театров по стране масштабна - от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.
Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Фронт" (Малый театр, 1942 г.), "Солдаты Сталинграда" (Малый театр, 1944 г.), операм "Князь Игорь" (Большой театр, 1944 г.) и "Иван Сусанин" (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. В это страшное время спектакли для ребят становились настоящим подарком. Среди экспонатов цифровые копии эскизов и афиш к спектаклям "Прекрасная Аленка" (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), "Хрустальный башмачок" (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), "Гулливер в стране лилипутов" (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и другие.
Отдельный раздел экспозиции посвящен спектаклям послевоенного времени, сохраняющим память о трагических годах отечественной истории. Афиши и фотографии спектаклей "Дым Отечества" (Театр им. Ленинского комсомола, Москва, 1963 г.), "Знак беды" (Ленинградский театр драмы и комедии, 1986 г.), "Прости меня" (Государственный финский драматический театр, Петрозаводск, 1981 г.), "Тёркин" (Чехов-Центр, Южно-Сахалинск, 2019 г.), "Вечно живые" (Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола, Саратов, 1964 г.) и другие.
Выставка "Театр на фронте: берег надежды" продлится в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького (Астана, Казахстан) с 15 апреля по 18 мая 2025 года. 6+
Справочная информация
Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). При поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Сочетание мультимедийных, научно-исследовательских и информационных ресурсов позволит реализовывать масштабные культурные программы, творческие и социальные проекты.
Бахрушинский музей - крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объему фондов после ГИМ и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея - это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно-прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания. Главная усадьба Бахрушинского в составе 6 объектов находится в Москве, как и 10 филиалов: 3 мемориальных дома (А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина), 5 музеев-квартир (Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, В.Н. Плучека, актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых - А.С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д.Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра. В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске - на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание в Музейном квартале в Туле для новых объектов.
15.04.2025, 18:04 8466
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: родственникам погибшего в Великой Отечественной войне солдата из Казахстана передали его личные вещи
Фото: посольство России в Казахстане
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В рамках рабочего визита в Казахстан делегации Удмуртской Республики в Государственном военно-историческом музее ВС РК состоялась церемония передачи медальона и личных вещей участника Великой Отечественной войны Тукена Мендышева родственникам солдата из Казахстана, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане.
Медальон и личные вещи солдата, подсумок для патронов, ложку, спичечницу, бритву, пуговицы, звездочку, ключ от винтовки СВТ и пряжки, приняли родственники Тукена Мендышева: дети и внуки его брата. Встрече в Астане предшествовало знакомство семьи Мендышевых с ижевскими и омскими поисковиками в формате телемоста", - заявили в пресс-службе.
По данным посольства, медальон был найден 7 мая 2024 года Ольгой Байбородовой, студенткой Волгоградского государственного медицинского университета, участвовавшей вместе с сестрой в межрегиональной поисковой экспедиции "Любань" недалеко от урочища Макарьевская пустынь Тосненского района Ленинградской области.
На следующий день удалось установить, что он принадлежит Тукену Мендышеву, 1907 года рождения - уроженцу аула Кират Русско-Полянского района Омской области, и уже 9 мая родственники Тукена Мендышева нашлись. Как выяснилось, на фронт он ушел вместе с родным братом Каергельды, который вернулся с войны, воспитал детей и всю жизнь искал пропавшего без вести Тукена с надеждой, что они обязательно встретятся", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что мероприятие стало очередным подтверждением солидарности России и Казахстана в стремлении сохранить имена героев Великой Отечественной войны и увековечить подвиг наших предков. По оценкам специалистов, более 3 млн казахстанцев разыскивают своих близких и родных, пропавших в годы войны, число которых превышает 270 тысяч.
Кроме того, за последние 5 лет благодаря российским и казахстанским поисковикам удалось найти информацию о 28 тысячах погибших воинов из КазССР, их останки при содействии Минобороны Казахстана перевозятся на родину.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина, зампредседателя центрального совета ветеранов ВС РК Марат Нагуманов, депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев, представители Минобороны и ветеранских организаций Казахстана, посольства России, а также российские поисковики. Среди них - председатель Удмуртской республиканской молодежной общественной организации "Долг" Фаиль Ибрагимов, Ольга и Мария Байбородовы.
14.04.2025, 09:30 15896
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: ветерану Великой Отечественной войны Ивану Матвеевичу Бегунову исполняется 100 лет
Фото: Фото из семейного архива
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Иван Матвеевич Бегунов родился 15 апреля 1925 года в украинском городе Житомире в семье простых рабочих. Детские годы пришлись на тяжелое время - голод 30-х, годы репрессий. В 9 лет, оставшись сиротой, он переехал в Ярославскую область к своей крестной. Постоянный труд с детства закалил характер и воспитал в нем ответственность за порученное дело. Иван получил всего три класса образования. В 16 лет в поисках работы он оказался в Западном Казахстане, говорится в письме, поступившем в редакцию Kazakhstan Today.
В 1943 году из Актюбинской области он был призван в Красную Армию и отправился на фронт. Пройдя ускоренную подготовку, пулеметчик Иван Бегунов был направлен на 2-й Украинский фронт в составе 228-го гвардейского стрелкового полка.
В одном из боев за освобождение Европы, при форсировании реки Ширес, пулеметным огнем он прикрывал наступление пехоты. Благодаря его смелым действиям бойцы без потерь переправились через реку и смогли занять важную высоту.
За смелость и отвагу, за умение поднять боевой дух Иван Матвеевич Бегунов был награжден орденом Красного Знамени.
В боевом листе ветерана есть такие строки: "Товарищ Бегунов пулеметным огнем не дал врагу поднять голову. Несмотря на плотный огонь, он вел бой, подбадривая бойцов криками: "Бей, товарищ, фашиста, не давайте им поднять головы, вперед на Берлин!"
Также он был удостоен медалей "За отвагу", "За победу над Германией", получил ряд юбилейных наград.
Победный май 1945 года ветеран встретил в Праге, но его воинский путь не завершился - служба продолжилась в Германии.
Вернувшись после службы в Казахстан, Иван Матвеевич работал прорабом на кызылординском предприятии "Казстроймонтаж". В 1957 году в Кызылорде он встретил свою любовь - Тамару Ким. Счастливый брак с Тамарой Сергеевной продлился 65 лет. У них родились сын Владимир и дочь Ирина.
После переезда в 1973 году в Алма-Ату (ныне Алматы) Иван Бегунов до самой пенсии работал в "Казэлектромонтаже". На всех участках работы он пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Свой 100-летний юбилей ветеран Иван Бегунов встретит в Алматы со своими родными и близкими.
Сегодня у Ивана Матвеевича пятеро внуков, одиннадцать правнуков и один праправнук.
Иван Матвеевич по-прежнему сохраняет бодрость духа, интересуется новостями и событиями в стране, беседует с внуками.
Его жизненный путь - пример для подрастающего поколения!
12.04.2025, 10:46 25066
64 года назад человек впервые совершил полет в космос
Фото: Ревизор.ru
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Москва. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В День космонавтики Роскосмос опубликовал видеопоздравление российского экипажа МКС с праздником. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поблагодарили всех работников ракетно-космической отрасли и пожелали успехов и новых побед.
Исторический полет Юрия Гагарина стал началом новой эры, дал мощный импульс развитию науки, техники и вдохновил поколения на работу в космической сфере. За этим подвигом стояли не только мужество первопроходца, но и труд тысяч людей.
Сегодня космонавты продолжают дело предшественников: в невесомости проводят научные эксперименты, результаты которых делают нашу жизнь на Земле лучше, выполняют задачи в открытом космосе и готовятся к дальним миссиям.
12 апреля 1961 года стал поворотной точкой в истории человечества - именно в этот день на околоземную орбиту впервые был выведен космический корабль с человеком на борту. Это событие положило начало новой эре и стало основанием для ежегодного празднования.
По инициативе президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года официально был учрежден День космонавтики - в честь первого успешного полета человека в космос. С тех пор 12 апреля отмечается как памятная дата, посвященная великому достижению науки и техники.
Желание покорить космос волновало умы изобретателей и ученых многие десятилетия. И 12 апреля 1961 года мечта стала реальностью: космический корабль "Восток" с человеком на борту отправился в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Он мгновенно превратился в национального героя и символ научного прогресса XX века. Руководили историческим запуском такие выдающиеся инженеры, как Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Ракета стартовала успешно, и после отделения последних ступеней корабль "Восток" начал свободное движение вокруг Земли.
Полный оборот вокруг планеты занял всего 108 минут. Приземление состоялось в запланированном месте близ деревни Смеловка в Саратовской области.
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
10.04.2025, 11:15 33046
В мире отмечается Международный день движения сопротивления
Фото: wikipedia.org
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Сегодня, 10 апреля, в мире отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный тем, кто боролся против немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха и его союзников, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
На борьбу с бесчеловечным нацистским порядком поднялись жители Франции, Греции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Югославии, Норвегии, Чехословакии и других стран Европы.
В частности, в Бельгии образовалось несколько десятков самостоятельных организаций сопротивления, которые занимались в основном антифашистской пропагандой, сбором развединформации, саботажем мероприятий оккупационных властей и другими подобными акциями. По оценкам бельгийских историков, в движении сопротивления приняли участие от 40 до 50 тысяч бельгийцев, из которых погибли около 17 тысяч человек.
Между тем в Болгарии ядром формирования антифашистских групп являлся Отечественный фронт, который координировал партизанские отряды по всей стране, нанося значительный материальный урон коллаборационистам и гитлеровцам.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, борьба с оккупантами носила интернациональный характер, так как имела общую для всех боровшихся с фашизмом народов цель - разгром гитлеровских сил, освобождение захваченных территорий, изничтожение человеконенавистнической идеологии.
По данным МИД РФ, в Латвии активными участниками борьбы с гитлеровскими захватчиками на фронте и в подполье стали примерно 125 тысяч латышей и граждан Латвийской ССР. Действовавшим на оккупированной немцами территории латышским партизанам оказывали помощь отряды с "Большой земли" и из соседних районов РСФСР и БССР. Партизаны атаковали небольшие гитлеровские гарнизоны, карали предателей, препятствовали угону мирного населения в Германию.
Сообщается, что в годы войны в Литве с захватчиками сражались свыше 9 тысяч советских партизан, которые уничтожили более 10 тысяч оккупантов и их литовских пособников, разгромили десятки гитлеровских военных городков и баз хранения боеприпасов и вооружения, выводили из строя железнодорожные пути и линии связи. Их деятельность отличалась исключительным мужеством.
Также Мария Захарова рассказала о подвиге двадцатилетней Марии Мельникайте. Она была захвачена немецкими карателями при выполнении боевого задания. Перед казнью гитлеровцы подвергли ее нечеловеческим пыткам. За проявленное мужество и стойкость дочери литовского народа Марии Мельникайте было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Вооруженная борьба партизан в СССР и участников движения сопротивления в других государствах внесла огромный вклад в Победу над фашизмом и приблизила окончание самой кровопролитной войны в мировой истории", - заявила официальный представитель МИД.
По ее словам, более 300 тысяч советских партизан были награждены орденами и медалями. 249 из них получили звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения - Сидор Ковпак и Алексей Федоров были удостоены этого высокого звания дважды.
В партизанском движении участвовали и сотрудники Народного комиссариата иностранных дел Николай Певцов, Владимир Шестаков, Игорь Дементьев.
07.04.2025, 17:21 44871
Международный фестиваль "Истории Победы" объединяет казахстанцев
Фото: Россотрудничество
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В Казахстане проходит масштабная акция к 80-летию Великой Победы, организованная Русским домом в Алматы, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
В рамках фестиваля прошла международная конференция "Медики Победы. О подвигах медработников в годы Великой Отечественной войны", которую поддержали музей Победы в Москве, Национальная медицинская ассоциация и КазНМУ имени Асфендиярова", - заявили в пресс-службе.
В частности, казахстанская сторона поделилась историей Героя Советского Союза Маншук Маметовой, которая перед войной закончила два курса медицинского института, нынешнего Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.
Кроме того, студенты Казанского федерального университета рассказали о фактах самоотверженного служения хирургов Вишневского и святителя Луки.
Подчеркивается, что участники конференции отметили беспримерное мужество и самоотверженность врачей, сумевших вернуть к жизни миллионы людей на фронте и в тылу и сделать фундаментальные научные открытия, определившие дальнейшее развитие медицины.
Также международный фестиваль поддержали и в Талдыкоргане.
Здесь прошел памятный вечер, посвященный 80-летию Великой Победы, взрослые и дети делились воспоминаниями о фронтовиках и тружениках тыла, читали стихи и исполняли песни военных лет. Это событие стало важной частью сохранения памяти о наших героях. Инициативу Русского дома в Алматы поддержали областной и городской филиалы РОО "Организация ветеранов", а также средняя школа-гимназия № 16 и средняя школа-гимназия № 12. Музей Победы, партнер фестиваля "Истории Победы", предоставляет возможность участникам внести сведения о своих героях, фронтовиках и тружениках тыла, во Всенародный исторический проект "Лица Победы", - сообщили в Россотрудничестве.
Помимо этого, на днях в Алматы состоялась встреча участников исторического клуба, которая также вошла в программу международного фестиваля "Истории Победы".
Обсуждали роль казачества в Великой Отечественной войне и делились семейными историями о героях Победы. Во встрече участвовали старейшины Союза казаков Семиречья, Союза казаков Степного края, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического клуба "Киров". Почетным гостем стал ветеран войны Изюмников Виктор Карпович. После просмотра короткометражного фильма о боевых приемах казачества в годы войны приступили к рассказам о том, как сражались казаки", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что молодежь пришла с портретами ветеранов и каждый участник рассказал о подвиге своего героя.
Не забывать свои корни, дружить и стремиться к благополучию общества - вот что нам нужно добиваться. Меня особенно тронуло выступление молодежи, которая искренне, с большим уважением хранит память о подвиге советского народа", - добавил Виктор Изюмников.
14.03.2025, 21:19 113651
Налоговая реформа, ядерный кластер и сохранение биоразнообразия - о чем говорил Токаев на заседании Национального курултая
Фото: Telegram/Aqorda
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в четвертом заседании Национального курултая, сообщает Акорда.
Подводя итоги общественно-политических реформ, осуществленных в рамках реализации мартовского послания 2022 года, президент подчеркнул, что значительный вклад в модернизацию страны внесли члены Национального курултая.
Прежде всего, глава государства высказался по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе.
Налоговая система - основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство - социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев указал на актуальность затронутых членами Национального курултая вопросов и высказал свою позицию по таким темам, как регулирование общественной этики; противодействие деструктивным течениям, чуждой нашей культуре идеологии, различным видам мошенничества; идеологическое осмысление отечественного кино-и анимационного производства; улучшение условий содержания в женских колониях и пересмотр норм уголовно-исполнительного законодательства в отношении беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей; развитие системы профессионально-технического образования.
Глава государства обратил внимание на упущения в сферах ономастики, государственных и ведомственных наград, искоренения социальных пороков, развития гражданского общества. Он поручил подготовить единый концептуальный документ, упорядочивающий идеологическую работу в сфере внутренней политики.
Президент отметил, что большую роль в укреплении национальной идентичности играет культура. Подчеркнув, что в Казахстане растет интерес к театральному искусству. Касым-Жомарт Токаев призвал сделать упор на развитие театров в регионах и привлечь к этому делу бизнес.
В канун 180-летнего юбилея Абая Кунанбайулы поручил Министерству иностранных дел и фонду "Отандастар" совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по открытию института Абая за рубежом и трансформации этого проекта в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса.
Кроме того, президент определил задачи по поддержке инициатив Международного общества "Қазақ тілі", включению нашего документального наследия в реестр ЮНЕСКО "Память мира", интеграции национального цифрового архива в системы искусственного интеллекта, активизации исторических исследований.
В выступлении были затронуты и ключевые аспекты реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
По словам Касым-Жомарта Токаева, главная задача государства - акцентировать внимание на инициативах, которые стимулируют экономический рост регионов и устраняют неравенство в развитии областей. В этом году объем финансирования реального сектора экономики увеличится в два раза - до 8 триллионов тенге. При этом президент подчеркнул важность своевременной и качественной реализации проектов развития сферы образования, здравоохранения, туризма и спорта в регионах.
Сильные регионы - сильная страна" - один из незыблемых принципов моего политического курса. Следуя ему, правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы областей должны рационально и рачительно расходовать бюджетные средства с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу. Уверен, что представленные сегодня инициативы и проекты будут содействовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу нашей страны", - отметил глава государства.
В ходе своего выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался по поводу дискуссии о переходе на единый часовой пояс.
Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и тем более не следует политизировать данный вопрос", - заявил он.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о решении создать Агентство по ядерной энергетике при президенте.
Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер. С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте", - сообщил Токаев.
Президент отметил, что стране предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии.
Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени (...) Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы", - сказал глава государства.
Кроме того, он подчеркнул, что чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в нашей стране, известной во всем мире своими природными богатствами и, прежде всего, животным миром, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания фонда охраны биологического разнообразия.
Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать фонд охраны биологического разнообразия. Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы", - заявил президент.
Он также напомнил, что в 2019 году по были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство.
Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть сейчас для их популяции как раньше нет угрозы. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение. Мы приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра в Прибалхашье. Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди - сохранение и преумножение численности снежных барсов", - добавил глава государства.
09.03.2025, 11:30 131781
91 год назад родился первый космонавт Юрий Гагарин
Фото: wikipedia.org
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Ровно 91 год назад в селе Клушино Гжатского района Смоленской области Союза Советских Социалистических Республик родился первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
В 1941 году Юрий Гагарин начал учиться в средней школе села Клушино, но учебу прервала война. Возобновить учебу он смог только в 1943 году. После окончания войны семья Гагариных переехала в город Гжатск, где Юрий Гагарин продолжил свое обучение. После окончания шестого класса он поступил в ремесленное училище в подмосковном городе Люберцы и в Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи. В 1951 году он окончил седьмой класс и с отличием ремесленное училище, получив специальность формовщика-литейщика. В том же году продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил в 1955 году, сообщает РИА Новости.
С 4 сентября 1954 года по 1 октября 1955 года обучался в Саратовском аэроклубе на самолете Як-18. Выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 минуты. По завершении летных курсов в аэроклубе поступил в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова, которое окончил с отличием в 1957 году. С декабря 1957 года служил военным летчиком в 169-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. К октябрю 1959 года имел общий налет 265 часов.
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты. Выдержав множество различных тестов и проверок, он был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, с 11 марта приступил к тренировкам.
11 октября 1960 года приказом главкома ВВС был зачислен в группу для подготовки к первому пилотируемому полету, а 8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен пилотом космического корабля "Восток".
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле "Восток", за один час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".
Указом президиума Верховного совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
23 мая 1961 года был назначен командиром 1-го отряда, старшим инструктором-космонавтом, с 16 января 1963 года - командир отряда космонавтов, старший инструктор-космонавт. С 20 декабря 1963 года был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке, начальником отдела летно-космической подготовки.
С 20 марта 1964 года - начальник 3-го отдела, старший инструктор-космонавт, заместитель начальника ЦПК, с 14 марта 1966 года - заместитель начальника ЦПК по летно-космической подготовке, старший инструктор-космонавт.
В 1968 году с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности "Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним" и получил квалификацию "летчик-космонавт-инженер".
С сентября 1965 года по апрель 1967 года проходил подготовку по программе "Стыковка" к полету в качестве командира активного КК "Союз" в составе второго экипажа. Во время старта КК "Союз-1" 23 апреля 1967 года был дублером пилота корабля Владимира Комарова.
Юрий Гагарин вел большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской дружбы. С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
27 марта 1968 года полковник Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Урна с прахом Юрия Гагарина находится в Кремлевской стене в Москве.
Сегодня именем первого космонавта названы улицы и площади многих городов мира. В разных городах установлены памятники Юрию Гагарину, в том числе в Москве, в Гагарине, в Звездном городке и др. Всего установлено порядка 50 бюстов и памятников первому космонавту планеты. На месте приземления первого космонавта близ деревни Смеловка возведен архитектурный комплекс "Гагаринское поле".
Также именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны и малая планета № 1772.
Кроме того, в целях увековечения памяти космонавта город Гжатск Смоленской области переименован в город Гагарин. Международной авиационной федерацией в 1968 году была учреждена медаль имени Гагарина. Первым ее лауреатом стал летчик-космонавт СССР Георгий Береговой.
Помимо этого, имя Гагарина было присвоено Военно-воздушной академии, Центру подготовки космонавтов. Его имя присвоено созданному в Гагарине мемориальному музею-заповеднику, музею Центра подготовки космонавтов.
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