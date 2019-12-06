Круглый стол в Алматы

Круглый стол, посвящённый творчеству двух классиков мировой литературы - Александра Сергеевича Пушкина и Абая Кунанбаева, - состоялся 5 декабря 2019 года в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая. В нём приняли участие преподаватели и студенты кафедры филологии для иностранных студентов вуза, учёные-филологии, известные педагоги.

Обращаясь к присутствующим, заведующая кафедрой филологии КазНПУ Сауле Бегалиева рассказала о важности изучения будущими преподавателями русского языка культуры народов России и Казахстана. В этом контексте творчество двух корифеев национальных литератур даёт прекрасные примеры, воспевающие лучшие качества человека. Выступившие в ходе круглого стола преподаватели познакомили коллег с новыми методами преподавания русского языка как иностранного.

Молодые люди из Кореи, Китая, Турции, Туркмении, Конго, Ганы, Нигерии, Мадагаскара, Индии читали произведения Пушкина и Абая на русском, казахском и своих родных языках. Бурными аплодисментами были встречены сцены из "Сказки о царе Салтане" и отрывки из романа "Евгений Онегин". Прекрасная литературно-музыкальная композиция представила историю первого перевода поэзии Пушкина на казахский язык, сделанного великим Абаем.

Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан передала в дар кафедре новые методические пособия и учебную литературу по изучению русского языка как иностранного.

Круглый стол состоялся в рамках мероприятий, посвящённых Году книги в СНГ, 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.

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