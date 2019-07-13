Литературное чаепитие в Алматы

Литературное чаепитие, посвящённое 125-летию со дня рождения писателя, переводчика, выдающегося пушкиниста Николая Алексеевича Раевского, состоялось 9 июля 2019 года в филиале ЦБС детской библиотеке имени Сапаргали Бегалина. Его участниками стали представители литературной общественности города, люди, близко знавшие Николая Алексеевича и дружившие с ним, его младшие современники.

Все гости библиотеки смогли ознакомиться с редчайшими фотографиями из личной коллекции известного алматинского журналиста и фотографа Валерия Коренчука, близко знавшего Николя Раевского и запечатлевшего многие мгновения его личной и общественной жизни.

Приветствуя участников встречи, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что форма мемориального мероприятия была выбрана организаторами не случайно. Чай, чаепитие в советские времена были неотъемлемой частью научной и художественной среды. За чашкой чая люди становились единомышленниками, горячо спорили, обсуждали важные события, вспоминали друзей.

Обсуждение и воспоминание о том, какими были тридцать лет жизни Николая Раевского в советской Алма-Ате, вызвало огромный интерес у аудитории. Знавшие его младшие современники говорили о том, какое невероятное впечатление на них произвели его ставшие бестселлерами литературные шедевры "Если заговорят портреты" и "Портреты заговорили".

В свободной беседе прозвучало много интересных деталей из биографии Николая Раевского, которые он сам рассказывал друзьям: как его сначала в Праге арестовывало гестапо по подозрению в антигитлеровской пропаганде, а потом советский СМЕРШ - за сотрудничество с фашистами, и оба раза он сидел в одной и той же камере; почему после освобождения из сталинских лагерей он поселился именно в Алма-Ате и многое другое.

Все участники литературного чаепития были едины в своём мнении о том, что творчество и жизнь Николая Раевского - ярчайший пример крепости духа Человека с большой буквы, испытавшего на себе все самые трагические события двадцатого века.

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