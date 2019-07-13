Система Orphus

Литературное чаепитие в Алматы

12.07.2019, 14:57 5914
Литературное чаепитие, посвящённое 125-летию со дня рождения писателя, переводчика, выдающегося пушкиниста Николая Алексеевича Раевского, состоялось 9 июля 2019 года в филиале ЦБС детской библиотеке имени Сапаргали Бегалина. Его участниками стали представители литературной общественности города, люди, близко знавшие Николая Алексеевича и дружившие с ним, его младшие современники.
 
Все гости библиотеки смогли ознакомиться с редчайшими фотографиями из личной коллекции известного алматинского журналиста и фотографа Валерия Коренчука, близко знавшего Николя Раевского и запечатлевшего многие мгновения его личной и общественной жизни.
 
Приветствуя участников встречи, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что форма мемориального мероприятия была выбрана организаторами не случайно. Чай, чаепитие в советские времена были неотъемлемой частью научной и художественной среды. За чашкой чая люди становились единомышленниками, горячо спорили, обсуждали важные события, вспоминали друзей. 
 
Обсуждение и воспоминание о том, какими были тридцать лет жизни Николая Раевского в советской Алма-Ате, вызвало огромный интерес у аудитории. Знавшие его младшие современники говорили о том, какое невероятное впечатление на них произвели его ставшие бестселлерами литературные шедевры "Если заговорят портреты" и "Портреты заговорили". 
 
В свободной беседе прозвучало много интересных деталей из биографии Николая Раевского, которые он сам рассказывал друзьям: как его сначала в Праге арестовывало гестапо по подозрению в антигитлеровской пропаганде, а потом советский СМЕРШ - за сотрудничество с фашистами, и оба раза он сидел в одной и той же камере; почему после освобождения из сталинских лагерей он поселился именно в Алма-Ате и многое другое. 
 
Все участники литературного чаепития были едины в своём мнении о том, что творчество и жизнь Николая Раевского - ярчайший пример крепости духа Человека с большой буквы, испытавшего на себе все самые трагические события двадцатого века. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая