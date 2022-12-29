Медео - 50 лет! История и современность

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Великая Октябрьская социалистическая революция - процесс революционного установления советской власти на территории России с октября 1917 года по март 1918 года, в результате которого было свергнуто буржуазное временное правительство, а власть была передана Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сообщает издание kommynist.ru

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась результатом внутренних конфликтов, накапливавшихся в российском обществе по меньшей мере с середины XIX века, порожденного ими революционного процесса, переросшего позже в первую мировую войну. Ее победа в России обеспечила практическую возможность глобального эксперимента по построению социализма в отдельно взятой стране. Революция имела глобальный характер, фактически полностью изменив историю человечества в ХХ веке, и привела к формированию на политической карте мира социалистического лагеря, существующего по сей день и каждодневно демонстрирующего всему миру преимущества социалистического строя над капиталистическим.

Причины и предпосылки

После реформ 60-70-х гг. XIX века, затронувших все стороны жизни общества, в России ускорился процесс развития капитализма. Но ускоряя сверху рост промышленного производства, самодержавие стремилось не допустить усиления политического влияния буржуазии, сохранить архаичную систему землевладения. В результате первой русской революции 1905-1907 гг. был сделан еще один шаг по превращению феодальной монархии в буржуазную. Царизм пошел на ряд уступок: была разрешена деятельность политических партий, профсоюзов, других общественных организаций; создана Государственная дума; расширены права печати. Однако целостное буржуазное общество в России не сложилось. Его внутренние противоречия до предела обострила Первая мировая война.

С середины 1916 года в России начался спад промышленного и сельскохозяйственного производства. Укрепившиеся в Думе, земствах, городских думах, военно-промышленных комитетах представители либерально-буржуазной оппозиции настаивали на создании Думы и правительства, пользующихся доверием страны. Праворадикальные круги, наоборот, призывали к роспуску Думы. Царь, осознавая пагубные последствия проведения радикальных, политических и других реформ в ходе войны, требующей политической стабильности, не спешил, однако, и с "закручиванием гаек". Он надеялся, что успех намеченного на весну 1917 г. наступления на Германию войск Антанты с востока и запада внесет успокоение в умы. Однако таким надеждам уже не суждено было сбыться.





Февральская буржуазно-демократическая революция и свержение самодержавия

С 23 февраля 1917 года в Петрограде в связи с продовольственными трудностями начались митинги, забастовки, демонстрации рабочих. 26 февраля власти попытались подавить народные выступления силой оружия. Это в свою очередь вызвало неповиновение в запасных частях Петроградского гарнизона, не желавших отправки на фронт, и восстание части из них утром 27 февраля. В результате восставшие солдаты соединились с бастующими рабочими. В этот же день в Государственной думе был образован Временный комитет Государственной думы во главе с председателем Думы М. В. Родзянко. В ночь с 27 на 28 февраля Комитет объявил о взятии власти "в свои руки восстановления государственного и общественного порядка". В тот же день был создан Петроградский Совет рабочих депутатов, призвавший народ к окончательному свержению старой власти. К утру 28 февраля восстание в Петрограде победило.

В ночь с 1 на 2 марта по соглашению Временного комитета Государственной думы с Исполнительным комитетом Петроградского Совета было сформировано Временное правительство во главе с Председателем Главного комитета Всероссийского земского Союза князем Г. Е. Львовым. В правительство вошли представители различных буржуазных партий: лидер кадетов П. Н. Милюков, лидер октябристов А. И. Гучков и другие, а также социалист А. Ф. Керенский.

В ночь на 2 марта Петроградский Совет принял приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, где говорилось об избрании солдатских комитетов в частях и подразделениях, подчинении воинских частей во всех политических выступлениях Совету, передаче оружия под контроль солдатских комитетов. Аналогичные порядки устанавливались и за пределами Петроградского гарнизона, что подрывало боеспособность армии.

Вечером 2 марта император Николай II отрекся от престола. В результате в стране возникло двоевластие со стороны буржуазного Временного правительства ("власть без силы") и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ("сила без власти").

Уже 3 марта Временное правительство заявило о своём стремлении довести войну до победного конца, пообещало ввести ряд политических свобод, приступить к подготовке созыва Учредительного собрания, провести экономические реформы. Впоследствии выборы в Учредительное собрание и реформы оттягивались по принципу: сначала победа на фронте, потом - реформы. Лидеры Петросовета, исходившие из тезиса о незрелости России для социализма, заняли позицию условной поддержки буржуазного Временного правительства и контроля за его действиями.

Большевики активно участвовали в февральских массовых выступлениях, но первоначально уступали по популярности меньшевикам и эсерам. Так, в исполком Петрограда из 15 человек были избраны только 2 большевика. До апреля 1917 года большевики стояли на позициях условной поддержки Временного правительства. 3 апреля в Петроград из эмиграции вернулся лидер большевиков В. И. Ленин. В своей знаменитой работе "Апрельские тезисы", одобренной VII Всероссийской конференцией РСДРП(б), он обосновал радикальный политический курс партии: "никакой поддержки Временному правительству", ни малейших уступок "революционному оборончеству", пропаганда идеи о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую, переход всей власти Советам, конфискация помещичьих земель и их национализация.

Тем временем ситуация накалялась. Заявление министра иностранных дел П. Н. Милюкова вести войну до победного конца вызвало апрельский кризис. Мощные демонстрации протеста вынудили уйти в отставку ряд министров Временного правительства. Кроме того, в него вошли представители меньшевиков и эсеров. Большевики тем временем приобретали всё большую популярность. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года Ленин открыто заявил, что его партия "готовая взять власть целиком". Это заявление было подкреплено мощными демонстрациями под лозунгом "Вся власть Советам!".





Июльский кризис и диктатура Временного правительства

18 июня началось плохо подготовленное наступление не желавшей воевать русской армии на Юго-Западном фронте. Правительство, связанное обязательствами с союзниками, рассчитывало в случае успеха поднять свой авторитет. Но наступление захлебнулось. И уже 4 июля в Петрограде, Москве, Киеве и других городах прошли антиправительственные манифестации рабочих и солдат. В Петрограде демонстрация собрала около полумиллиона человек. На улицах возникли стихийные перестрелки. Это обстоятельство позволило Временному правительству объявить город на военном положении. Ряд частей были разоружены и выведены из города, был закрыт печатный орган РСДРП(б) газета "Правда". 6 июля правительство приказало арестовать Ленина и других руководителей большевистской партии. 7 июля Г. Е. Львов ушел в отставку, а Временное правительство возглавил Керенский. Заручившись поддержкой ЦИК Советов, правительство сосредоточило в своих руках неограниченные полномочия, фактически установив свою диктатуру. 12 июля на фронте была введена смертная казнь и учреждены "военно-революционные" суды.

Корниловский мятеж

Правительство, стремясь заручиться поддержкой общественности, 12-15 августа созвало в Москве государственное совещание, на котором присутствовали около 2,5 тыс. представителей различных организаций. Совещание подтвердило растущую популярность Верховного главнокомандующего русской армией генерала Л. Г. Корнилова, потребовавшего в начале августа от Керенского милитаризации фабрик и заводов, железных дорог, введения смертной казни в тылу. По договоренности с Керенским Корнилов 25 августа двинул фронтовые части в Петроград. Керенский неожиданно объявил Корнилова мятежником и отстранил от занимаемых полномочий, но Корнилов не подчинился. Однако его выступление парализовала массовая мобилизация трудящихся, в которой активное участие приняли большевики. Были созданы отряды Красной гвардии, блокированы железные дороги, в корниловские части посланы агитаторы. Борьба с корниловским мятежом способствовала полевению масс: 31 августа Петроградский, 5 сентября Московский Советы приняли большевистские резолюции о переходе всей власти к Советам. Петросовет возглавил Л. Д. Троцкий, Московский - В. П. Ногин. В итоге правые обвинили Керенского в предательстве, левые не простили ему "соглашательства" с буржуазией.

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде

1 сентября Временное правительство после нескольких месяцев безуспешных попыток установить в стране конституционную монархию, провозгласило Россию республикой и созвало совещание представителей общественных организаций. Это Всероссийское демократическое совещание Керенский, чувствуя падение своего влияния в Советах, пытался противопоставить авторитету II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, намеченного на октябрь.

Однако антивоенное, стачечное и крестьянское движение продолжало шириться. Под давлением Ленина 10 октября большевистский ЦК принял решение о подготовке вооруженного восстания. Под предлогом защиты столицы от наступавшей германской армии большевики предложили Петроградскому Совету создать Революционный комитет обороны. 12 октября исполком Петросовета утвердил положение о Петроградском Военно-Революционном комитете (ВРК), дававшее ему крайне широкие полномочия. 16 октября на заседании ЦК РСДРП(б) для руководства восстанием создаётся военно-революционный партийный центр, в который вошли А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. Урицкий. 21 октября избирается бюро ВРК: большевики - Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, А. Д. Садовский; левые эсеры - П. Е. Лазимир, Г. Н. Сухарьков. ВРК направил своих комиссаров в воинские части, на склады оружия и боеприпасов, в Петропавловскую крепость, на промышленные предприятия, железные дороги, учреждения, в штаб Петроградского военного округа. В ответ на отказ командующего Петроградским военным округом Г. Н. Полковникова признать полномочия комиссаров ВРК 22 октября призвал петроградский гарнизон не исполнять приказов командования без его санкции. Начиная с этого времени, без разрешения комиссаров ВРК не выполнялось ни одно распоряжение.

24 октября, выступая в Предпарламенте, А. Ф. Керенский заявил о начале большевистского восстания и потребовал чрезвычайных полномочий для его подавления. Вечером 24 октября делегация умеренно социалистических групп Предпарламента посетила Керенского и сообщила о принятой резолюции, отказывающей Временному правительству в решительной поддержке. Керенский заявил, что завтра Временное правительство подаст в отставку. Один из лидеров меньшевиков и эсеро-меньшевистского ВЦИК Советов Ф. И. Дан отметил, что Керенский своим вмешательством мешает им вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания. А тем временем отряды ВРК, состоявшие из революционных солдат, матросов и рабочих-красногвардейцев стали занимать ключевые пункты столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции и другие стратегически важные учреждения. Попытки Временного правительства оказать сопротивление успехом не увенчались.

К утру 25 октября Зимний дворец, в котором оно размещалось, оказался полностью изолированным, что позволило Петроградскому ВРК обратиться с воззванием "К гражданам России", написанным Лениным, в котором говорилось, что Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки ВРК - органа Петроградского Совета.

Днём 25 октября революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился Предпарламент, и распустили его; матросами были заняты Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб.

В 14:35 открылось экстренное заседание Петроградского совета. Совет заслушал сообщение о том, что Временное правительство низложено. С докладом о текущем моменте выступил Ленин. К 6 часам дня революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. В 21:40 по сигналу из Петропавловской крепости прогремел холостой выстрел "Авроры", начался штурм Зимнего дворца. Керенский накануне штурма бежал из Петрограда. В 2 часа ночи 26 октября Зимний дворец был полностью занят восставшими. Временное правительство было арестовано.

Когда штурм Зимнего дворца был в самом разгаре, в Петрограде в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на который прибыло 649 депутатов, из них 390 большевиков, 160 эсеров, 72 меньшевика. Группа меньшевиков и правых эсеров огласила декларацию протеста "против военного заговора и захвата власти" большевиками, после чего покинула съезд. Съезд принял Декрет о мире (с предложением воюющим странам приступить к переговорам о заключении мира без аннексий и контрибуций) и Декрет о земле (вся земля, объявленная всенародной собственностью, без выкупа передавалась крестьянам), избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). На съезде также было сформировано новое правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком). Его возглавил В. И. Ленин, наркомом внутренних дел был избран А. И. Рыков, иностранных дел - Л. Д. Троцкий, по делам национальностей - И. В. Сталин. В ноябре 1917 года в совнарком вошли также левые эсеры.





Вооруженное восстание в Москве

25 октября рано утром, еще до получения сообщения из Петрограда о происшедшем перевороте, состоялось заседание московского комитета большевиков, на котором образован боевой центр партии и было принято решение о создании боевого центра Московского совета - Военно-революционного комитета. В ночь на 26 октября Московский ВРК издал приказ о приведении всех частей Московского гарнизона в боевую готовность. Одновременно с происходящим пленумом московских советов состоялось заседание гласных Московской городской думы, на котором, в противовес ВРК, был избран из представителей меньшевиков, эсеров, кадетов и других партий "Комитет общественной безопасности".

27 октября командующий войсками Московского военного округа Рябцев предъявил ВРК ультиматум: в течение 15 минут ликвидировать ВРК, вывести революционный гарнизон из Кремля и сдать вывезенное из арсенала Кремля оружие. ВРК отклонил ультиматум и призвал рабочих и солдат к борьбе с контрреволюционными мятежниками. Вечером на чрезвычайном общем собрании гласных районных дум принята резолюция большевиков о полном доверии ВРК как единственному органу власти в Москве. Меньшевики, эсеры и кадеты не участвовали в голосовании и демонстративно ушли с собрания.

В ночь на 28 октября ввиду перехода Рябцева в наступление, произошли столкновения революционных войск с юнкерами. Отряды юнкеров заняли центр города, в том числе Кремль, Арбат, Смоленский рынок, Бородинский мост, Брянский вокзал, Остоженку, Крымский мост. В ответ на это ВРК призвал рабочих к всеобщей политической забастовке.

На следующий день Московские революционные войска заняли Малый театр, дом губернатора в Леонтьевском переулке, Симоновский пороховой склад, Крымскую площадь с интендантскими складами и Катковским лицеем, Курско-Нижегородский и Александровский вокзалы, Почтамт и Главный телеграф. Московское бюро Викжеля сделало предложение ВРК прекратить борьбу и заключить с "Комитетом общественного спасения" перемирие. Перемирие было заключено на 24 часа и началось в 12 часов ночи.

Однако в связи с нарушениями условия перемирия 30-31 октября ВРК и отряды Красной Гвардии возобновили борьбу и заняли Алексеевское военное училище; Брянский вокзал, где белогвардейцы ожидали подкреплений с фронта; Крутицкие казармы; гостиница "Метрополь" и Продовольственная управа. Был взят в плен "батальон смерти", украинские полки присоединились к революционным войскам. В Московский ВРК в 6 часов вечера 31 октября прибыли делегаты от Совета крестьянских депутатов для переговоров о прекращении вооруженной борьбы. Переговоры ни к чему не привели. Совет крестьянских депутатов, находящийся под руководством эсеров, добивался восстановления свергнутой буржуазной власти. Начиная переговоры, эсеры добивались оттяжки военных действий до подхода белогвардейских подкреплений.

Тем временем к 1 ноября революционные войска контролировали уже практически всю Москву.

В 12 часов ночи 2 ноября меньшевистско-эсеровская делегация прибыла в ВРК Москвы для выяснения условий прекращения борьбы. ВРК выдвинул следующие условия: вся власть принадлежит Советам; "Комитет безопасности" должен быть распущен; белая гвардия и юнкера должны быть разоружены, им гарантируется личная неприкосновенность. До принятия этих условий ВРК отказался от каких бы то ни было переговоров. В результате "Комитет общественной безопасности" вынужден был принять все условия ВРК. В 9 часов вечера Московский ВРК отдал приказ войскам о прекращении военных действий.

3 ноября была распущена Московская городская дума, а на 13 ноября были назначены новые выборы. По призыву Московского ВРК и Совета профсоюзов закончена всеобщая политическая стачка в Москве в связи с победой революционного восстания. Также по предписанию ВРК освобождено 135 революционных солдат и крестьян, арестованных Временным правительством.

Триумфальное шествие советской власти

Советская власть утвердилась на большей части бывшей Российской империи с конца октября 1917 года по февраль 1918 года. Так как власть Советам передавалась относительно легко и почти без сопротивления, этот процесс был назван В. И. Лениным "Триумфальным шествием Советской власти" и под таким названием закрепился в советской историографии.

Более затяжным, по сравнению с восстанием в Петрограде, было руководимое большевиками вооруженное восстание в Москве. Здесь оно сопровождалось огромными жертвами с обеих сторон. В большинстве крупных промышленных центров власть переходила в руки Советов в конце октября - начале ноября 1917 года без каких-либо серьезных столкновений. Из 84 крупных городов только в 15 советская власть установилась в результате вооруженной борьбы.

Таким образом, власть Советов была установлена:

25 октября - в Иваново-Вознесенске, Шуе, Костроме, Твери, Брянске, Ярославле, Рязани, Владимире, Коврове, Серпухове и Подольске;

26 октября - в Двинске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Козлове и Уфе;

27 октября - в Ижевске и Самаре;

28 октября - в Сызрани;

29 октября - в Саратове, Иркутске и Киеве;

30 октября - в Красноярске, Перовске, Воронеже;

1 ноября - в Ташкенте, Белгороде;

2 ноября - в Минске, Нижнем Новгороде, Баку и Ярославле;

4 ноября - в Царицыне;

5 ноября - в Севастополе;

25 ноября - в Орле;

26 ноября - в Курске;

28 ноября - в Калуге;

29 ноября - во Владивостоке и Иркутске;

4 декабря - в Самарканде;

6 декабря - в Барнауле и Томске;

7 декабря - в Туле.

В ноябре-декабре 1917 г. советская власть получила поддержку на фронтах. Первые попытки контрреволюции начать борьбу, опираясь на казачьи войска, - выступления осенью 1917 г. Корпуса генерала П. Н. Краснова под Петроградом, атаманов казачьих войск А. М. Каледина на Дону и А. И. Дутова в Оренбургской губернии - были подавлены относительно легко. Сложнее установление советской власти шло на национальных окраинах. Важную роль в ее победе сыграла "Декларация прав народов России", принятая 2 ноября 1917 г. и обещавшая народам суверенитет, равенство и право на самоопределение. В октябре 1917 г. в Белоруссии, в ноябре - в Туркестане, в январе - феврале 1918 г. На Украине и в Казахстане была провозглашена советская власть. Националистическим правительствам удалось удержаться только в Закавказье. 3 января 1918 г. ВЦИК объявил Россию Социалистической Федеративной Республикой Советов рабочих и крестьянских депутатов (РСФСР).

Большевики, определявшие политическую линию советской власти, которой левые эсеры пытались придерживаться (по крайней мере до марта 1918 г.), столкнулись с ожесточенным сопротивлением чиновничества (саботаж служащих госучреждений), предпринимателей (закрытие фабрик и заводов, сокрытие документации, финансовых средств в ответ на введение рабочего контроля), буржуазно-помещичьих партий (попытка организации заговоров). Ответные действия не заставили себя долго ждать. Была ограничена свобода печати, партия кадетов была объявлена партией врагов народа, стимулирована низовая инициатива масс: национализация под давлением рабочих значительного числа промышленных предприятий, "черный" уравнительный передел земли в деревне.

Роспуск Учредительного собрания

Учитывая популярность лозунга об Учредительном собрании, советское правительство в ноябре провело выборы в Учредительное собрание и 5 января 1918 созвало его. Поскольку выборы проводились по партийным спискам, подготовленным органами Временного правительства, и в период, когда еще только шло установление советской власти и её декреты не были известны значительной части населения, большинство депутатов Учредительного собрания оказалось представителями партий (меньшевики, эсеры, кадеты, националистические партии и организации), свергнутых Октябрьской революцией. Состав Учредительного собрания не отражал нового соотношения классовых сил в стране. Контрреволюционно настроенное большинство Учредительного собрания отказалось признать советскую власть, утвердить Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Поэтому 6 января по постановлению ВЦИК Учредительное собрание было распущено. Этот акт встретил повсеместную поддержку рабочих, солдат, крестьян и их Советов.





Последствия

Брестский мир

Занятое решением проблем внутри страны молодое советское правительство уже не могло принимать участие в Первой мировой войне, особенно после собственных заявлений о необходимости выхода России из империалистической войны.

Возникшая острая необходимость в перемирии была удовлетворена в декабре 1917 года в городе Брест-Литовске. Однако требования Германии отдать ей территории в 150 000 кв. км (Польша, часть Прибалтики и Белоруссии) вызвали разногласия в правительстве. Меньшая его часть во главе с Лениным настаивала на безоговорочном принятии германских условий. Большая - поддерживала Н. И. Бухарина, призывавшего к "революционной войне" с Германией всеми возможными средствами. Л. Т. Троцкий, возглавлявший делегацию и действовавший в соответствии со своими собственными взглядами, по сути, спровоцировал мощное наступление германских войск. В результате советскому правительству пришлось заключить грабительский Брестский мир 3 марта 1918 года на значительно более тяжелых условиях, передав Германии 750 000 кв. км территории и обязавшись выплатить огромную контрибуцию.

Гражданская война и интервенция

Ушедшие в подполье после установления советской власти контрреволюционные силы не собирались просто так расставаться с потерянными привилегиями и, воспользовавшись восстанием чехословацкого корпуса, перешли в наступление на Юге и Урале, тем самым спровоцировав затянувшуюся до конца 1920 года гражданскую войну. Первые атаки генерала Краснова были успешно отбиты.

Однако после окончания Первой мировой войны, страны Антанты, решив воспользоваться слабостью обессиленной войной и революцией Советской России для подчинения ее себе, высадили свои десанты на Юге и на Дальнем Востоке. Ставка была сделана на белых генералов. В итоге уже к осени в Сибири устанавливается диктатура адмирала Колчака; на севере главенствующую роль стал играть генерал Миллер; на северо-западе - генерал Юденич; на юге укрепляется власть командующего Добровольческой армией генерала Деникина.

Попытки Антанты силовым путем свергнуть советское правительство вызвали волну возмущения среди рабочего движения по всему миру. В Европе и Америке прошли массовые демонстрации под лозунгом "Руки прочь от Советской России".

Уже весной 1919 года, хорошо вооруженные и укомплектованные за счет Антанты армии белогвардейцев окружили советскую республику кольцом фронтов. Однако белые генералы действовали крайне несогласованно. К тому же их стремление установить на подконтрольных территориях порядки царской России вызвало бурю недовольства со стороны народных масс, что и проявилось в массовом партизанском движении.

В тоже время советская власть сумела стабилизировать положение в тылу, создать наконец укомплектованную и боеспособную Красную Армию, приняв политику "военного коммунизма": продразверстка и всеобщая трудовая повинность, перевод на военное положение и централизация управления промышленностью. Благодаря этому, Колчак, направлявшийся к Волге, был остановлен и отброшен войсками Восточного фронта, которые затем перешли в наступление в Сибири. Деникин был разгромлен и начал отступление, которое завершилось весной 1920 г. в Крыму.

В апреле 1920 года началась Советско-польская война, завершившаяся Рижским миром, по которому Польша получала значительную часть Украины и Белоруссии. Завершающим событием гражданской войны стал разгром генерала Врангеля в Крыму.

Образование Союза Советских Социалистических Республик

После того как советская власть была восстановлена на большей части бывшей Российской империи, руководства дружественных советских республик инициировали процесс создания союзного государства. В результате этого процесса 30 декабря 1922 года I съезд Советов СССР провозгласил образование нового государства - Союза Советских Социалистических Республик.

Союзное государство было образовано на основе РСФСР, ЗСФСР, Украинской и Белорусской ССР. С течением времени число союзных республик достигло 15.

Третий (Коммунистический) Интернационал

Практически сразу после провозглашения советской власти в России руководство РКП(б) выступило с инициативой оформления нового интернационала с целью объединения и сплочения рабочего класса планеты.

В январе 1918 г. В Петрограде прошло совещание представителей левых групп ряда стран Европы и Америки. А 2 марта 1919 г. В Москве начал свою работу I учредительный конгресс Коммунистического Интернационала.

Коминтерн ставил перед собой задачи поддержки рабочего движения по всему миру с целью осуществления мировой революции, которая бы окончательно заменила мировое капиталистическое хозяйство мировой системой коммунизма.

Во многом именно благодаря деятельности Коммунистического Интернационала были образованы коммунистические партии во многих странах Европы, Азии и Америки, что в конечном счете привело к их победе в Китае, Монголии, Корее и Вьетнаме и установлению в них социалистического строя.

Таким образом, Великая Октябрьская революция, создавшая первое социалистическое государство - Советский Союз, положила начало краху капиталистической системы во многих странах мира.