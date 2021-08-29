Под руководством КПК работает единый фронт по укреплению единства и солидарности китайского народа

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Работа единого фронта КПК прозрачна и открыта, заявил заместитель заведующего Отделом единого фронта ЦК КПК Сюй Юшэн на пресс-конференции, отвергая называемое некоторыми враждебными силами "проникновение".

По его словам, единый фронт под руководством КПК привержен укреплению единства и солидарности китайского народа, проживающего как в стране, так и за рубежом, в целях построения сильной и процветающей страны.

Мы ценим роль проживающих за границей соотечественников и обучающихся за границей студентов, которые служат мостом, связывающим Китай и другие страны мира. Наша цель заключается в содействии гуманитарным обменам и развитии дружественных отношений между Китаем и другими странами", - сказал Сюй Юшэн.

Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и никогда не стремится экспортировать свою идеологию и социальный строй, отметил Сюй Юшэн на пресс-конференции, посвященной публикации документа "КПК: историческая миссия и вклад".

Китай никогда не стремится экспортировать свою идеологию, ценности или модель развития

Китай никогда не стремится экспортировать свою идеологию, ценности или модель развития, заявил заместитель главы Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Лю Цзяньчао.

По его словам, Китай непоколебимо уважает путь развития других стран, который они выбирают в соответствии с их реалиями и суверенными правами и который соответствует их национальным особенностям.

Он сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос во время проходящей в Пекине пресс-конференции, посвященной публикации важного документа под названием "КПК: историческая миссия и вклад".

Китай отвергает необоснованные обвинения в том, что он играет доминирующую роль в международном сообществе и международных делах, отметил Лю Цзяньчао.

По его словам, Китай поддерживает страны с различными культурами, системами и религиями в осуществлении обменов и взаимного обучения на основе равенства и взаимного уважения.

Китай готов делиться опытом собственного развития с другими странами и в то же время учиться у них, добавил Лю Цзяньчао.

Китайский народ высоко одобряет демократическую систему в стране

Заместитель главы Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Лю Цзяньчао выразил уверенность в демократической системе Китая и отверг опасения по поводу того, что она бросает вызов демократическим системам на Западе.

Китайская демократическая система оказалась успешной, поскольку она внесла вклад в дело обеспечения социально-экономического развития и повышения уровня жизни пятой части населения мира. В то же время она предоставила возможности для развития и благополучия народов во всем мире, заявил Лю Цзяньчао на пресс-конференции, посвященный публикации документа "КПК: историческая миссия и вклад" .

В мире не должно быть только одной модели демократии. Выбор демократической системы страны должен основываться на ее национальных особенностях, исторических и культурных традициях, а также на воле ее народа. Это противоречит принципу демократии, когда одна страна хочет навязать свою демократическую модель другим", - сказал Лю Цзяньчао.

Руководство КПК и социалистический строй в Китае, в том числе демократическая система страны, являются историческим выбором, который сделал народ Китая, добавил он.

Китайский народ - строитель, выгодополучатель и защитник социализма с китайской спецификой. Народ Китая высоко одобряет и решительно поддерживает демократическую систему страны и полностью доверяет нашей собственной системе", - прокомментировал Лю Цзяньчао.

*По материалам Синьхуа и Жэньминь Жибао

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