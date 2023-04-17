16.04.2023, 13:00 4076
Православные Казахстана празднуют Пасху
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В воскресенье отмечается главный для православных христиан праздник - Пасха, или Светлое Христово Воскресение. В этом году Пасха выпала на 16 апреля, пишет издание АПН.
Праздник посвящен краеугольному событию всей христианской философии - воскресению Иисуса Христа, произошедшему после его распятия на горе Голгофа в Страстную пятницу.
Символическое значение Воскресения Христова заключается не только в победе над смертью, но и в том, что своей жертвой Сын Божий спас человечество, взяв грехи людей на себя.
Кроме того, Пасха знаменует собой завершение самого длительного христианского поста - Великого, который длился 48 дней.
Каждый год дата Пасхи меняется, ее вычисляют по солнечно-лунному календарю. Праздник выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния, которым считается полнолуние, наступившее после весеннего равноденствия. При этом Пасха не должна совпадать с еврейским праздником Песах.
В преддверии праздника глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев, отметив особую роль Пасхи.
Приближается священное событие - праздник Светлого Христова Воскресения. Этот праздник невозможно представить без добрых дел, помощи тем, кому трудно. Вне зависимости от того, верующий он или нет, православный или нет. Традиционно священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Желаю нашему священному народу ясного неба, мира, любви и терпения", - пожелал глава Православной церкви Казахстана митрополит Александр.
Как празднуют Пасху
В предшествующую Пасхе Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова происходит чудо сошествия Благодатного огня. Оно символизирует Воскресение Спасителя. В тот же день самолетами Благодатный огонь доставляют в главные храмы в других странах.
Затем, с полуночи воскресенья, во всех храмах начинается пасхальная служба. Происходит крестный ход вокруг храма, проводится особая Божественная литургия. Верующим возвещают о Воскресении Господнем, также священнослужители переоблачаются в белые одеяния. Пасхальные службы продолжаются в течение недели, до следующего воскресенья.
Верующие же поздравляют друг друга фразой "Христос воскресе - воистину воскресе!". Главные символы праздника - крашенные яйца, куличи и пасха (творожная масса с сахаром, медом и сливочным маслом). Все эти яства напрямую связаны с пасхальными преданиями и верованиями, они напоминают о торжестве жизни над смертью.
В Пасху принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, а также обязательно посетить храм. Так как Великий пост завершается, позволено накрывать застолья, но постившимся лучше не налегать на тяжелую пищу и сохранять умеренность в еде.
Чего нельзя делать на Пасху
Как и в другие великие церковные праздники, на Пасху запрещается заниматься любым трудом - будь то работа или домашние хлопоты. Также нельзя ругаться, сквернословить, скупиться, грустить и унывать. Поверье гласит, что нужно помириться даже с теми, кто нанес сильную обиду.
Также в народе распространена традиция ходить в Пасху на кладбища. Многие богословы считают, что делать этого нельзя: праздник - не время для скорби. Однако на предпасхальной пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подчеркнул, что ничего плохого в том, чтобы помянуть усопших и посетить погост, нет.
Народные приметы на Пасху
Идет дождь - к дождливой весне, а если небо хмурилось, но дождь не пошел - жди прохладного лета.
Гроза на Пасху или в Великую Субботу сулит позднюю и теплую осень. Если же всю неделю перед Пасхой грозы не было, то осень будет прохладной и дождливой.
Густая облачность на Пасху сулит прохладное лето.
Если на Пасху солнечно и ясно - будет теплое лето с богатым урожаем.
На Пасху пошел снег - год выдастся урожайным и богатым на свершения.
Легкий мороз на Пасху - к солнечному и сухому лету.
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12.04.2023, 11:16 11836
С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 62 года
Фото: Ревизор.ru
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12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. В этот день в 09.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток".
Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.
Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля, сообщает historyrussia.org.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Как и планировалось, на высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10 час. 55 мин. по московскому времени.
Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.
14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Алексеевичу Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Первый полет человека в космос имел важнейшее значение для дальнейшего развития космонавтики и всего человечества.
По современным оценкам успешный исход полета составлял не более 46 процентов, на что тогда сильно влияла спешка, с которой готовили первый полет человека в космос. К тому же не было доподлинно известно, как может отразиться пребывание в космосе на психике человека. Но, к счастью, все прошло лучшим образом, сообщает "Комсомольская правда".
Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
Это событие - колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса.
10.04.2023, 11:57 17546
Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет
Фото: AP Photo/Pool Photo/Armin Weigel
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Бен Ференц, который добился обвинительных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти в ходе "крупнейшего процесса по делу об убийстве в истории" в Нюрнберге, скончался в возрасте 103 лет. Его сын подтвердил NBC News факт его смерти 8 апреля, сообщает газета "Известия".
Ференц был последним из живших обвинителей на судебных процессах, которые впервые в истории привели к судебному преследованию массовых убийц за военные преступления. Ему в то время было 27 лет, и он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.
В недавнем интервью NBC News Ференц рассказал о том, что Нюрнбергский процесс был назван "крупнейшим судебным процессом по делу об убийстве в истории". Когда Ференца спросили, какими были его последние слова в адрес главного обвиняемого после того, как судья приговорил его к смертной казни в 1948 году, он ответил, что сказал: "До свидания, мистер Олендорф", имея в виду Отто Олендорфа, командира СС.
11 марта Ференцу исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Twitter, он изображен в инвалидном кресле держащим в руках маленький листок бумаги с надписью: "Занимайся тем, что любишь".
Бен Ференц родился в 1920 году в семье венгерских евреев. Ему было 10 месяцев, когда они иммигрировали в США и поселились в Нью-Йорке. Он вырос в бедности на грязных улицах Адской кухни (район Манхэттена, также известный как Клинтон), где его отец работал уборщиком, а затем маляром.
Ференц учился в городском колледже Нью-Йорка и получил стипендию в Гарвардской школе права. Он завербовался в армию после окончания учебы, когда Вторая мировая война охватила Европу, высадился в Нормандии и участвовал в битве при Арденнах. Позже его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений, когда союзные войска приблизились к центру Берлина.
Ференц побывал во многих концентрационных лагерях - Бухенвальде, Маутхаузене, Флоссенбурге, Эбензее. Часто он их посещал в течение нескольких дней, а иногда и часов после освобождения.
По его словам, это было "чертовски мрачно" и ему пришлось постараться, чтобы это не задело его эмоционально и не помешало работе по обеспечению сохранности свидетельств нацистских преступлений.
Моя цель была проста: захватить документы. Я направился в главный офис и закрыл его. Никто не входит и не выходит без моего разрешения. Ни немец, ни американец - никто. Я хочу получить полный контроль над архивами, и я получил", - говорил он.
Ференц и его команда собрали тысячи документов в лагерях и на объектах в Берлине, включая подробные отчеты об айнзацгруппах, специальных подразделениях СС, которые бродили по оккупированной нацистами Европе и убили более 1 млн человек. Эти документы позже помогли решить судьбу командиров нацистских эскадронов смерти во время судебного процесса. 14 из 22 осужденных были приговорены к смертной казни. Но казнены были только четверо, включая Олендорфа.
У Ференца осталось четверо детей. Его жена Гертруда умерла в 2019 году, говорится на его сайте.
01.04.2023, 13:51 35271
80 лет назад начал свою работу Центральный государственный архив кинофотодокументов
Фото: Depositphotos
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Ровно 80 лет назад архив начал свою работу Центральный государственный архив кинофотодокументов.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 29 марта 1941 года № 723 "Об утверждении Положения о государственном фонде СССР и сети государственных архивов СССР", Совет Народных Комиссаров КазССР принял постановление от 27 января 1943 года № 25 "Об организации с 1 апреля 1943 года в городе Алма-Ате Центрального Республиканского Государственного архива кинофонофотодокументов", - сообщили в архиве.
Согласно положению Центральный республиканский государственный архив кинофонофотодокументов являлся научно-исследовательским учреждением и находился в ведении архивного отдела НКВД КазССР.
Сообщается, что в состав ЦГА КФФД входили все кинофонофотодокументы, образовавшиеся на территории республики, имеющие политическое, историческое, культурное значение.
В конце 1957 года в связи с реорганизацией сети центральных архивов республики ЦГА КФФД КазССР входил на правах отдела в Центральный Государственный архив КазССР.
С января 1992 года в связи с образованием Республики Казахстан архив стал называться "Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан".
С 1943 года в фондах архива стали накапливаться первые километры кинопленки - живой истории Второй мировой войны. Формированию богатого документального наследия архива того времени помогла Центральная объединенная киностудия страны (ЦОКС), созданная силами кинематографистов Москвы, Ленинграда и Алма-Аты", - проинформировали в учреждении.
Также на базе ЦОКСа в Алма-Ате периодически выходили выпуски "Союзкиножурнал", часть которых по окончании войны осталась в Казахстане и сейчас составляет золотой фонд архива.
Кинофонд архива располагает первыми по времени создания документальными очерками, снятыми операторами студии "Востоккино" и кинотрестом "Межрабпром". Особую ценность среди фильмов тех лет представляют ленты "Жизнь и быт казахов" (1927 год), "Алма-Ата - столица Казахстана" (1929 год), "Турксиб" (1930 год).
Кроме того, отдельными страницами истории республики являются документальные фильмы-портреты участников гражданской и Отечественной войны, героев труда, деятелей науки и культуры: "Турар Рыскулов", "Алия", "Дина", "Амангельды Иманов", "Маншук", "Высокое небо Талгата", "Мажит Бегалин", "Сакен Сейфуллин".
Фильмы, журналы, спецвыпуски, сюжеты, хранящиеся в архиве, составляют уникальную кинолетопись Казахстана (это более 30 000 единиц хранения).
Также обширен и разнообразен фонд фотодокументов. Наиболее ранние из них относятся к концу XIX - началу XX века.
В основном это бытовые и видовые снимки, ценность которых как документальных свидетельств эпохи сегодня возрастает с каждым днем. Особую гордость архива составляют переданные ему в дар и на хранение личные фонды и коллекции. Своеобразной визитной карточкой архива является богатая по содержанию и выполненная на стеклянных пластинах коллекция фотодокументов Д.П. Багаева", - подчеркнули в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи РК.
250 000 единиц хранения - таким количеством негативов располагает фотофонд архива.
Уникален фонофонд архива, составляющий 15 000 единиц хранения в магнитных звукозаписях, грампластинках, компакт-кассетах, компакт-дисках.
Это записи казахской народной музыки, произведений в авторском исполнении, записи айтысов, первых казахских опер, живых голосов выдающихся современников. Сегодня фонды пополняются материалами, рассказывающими уже о новом Казахстане - свободном и суверенном государстве. Без осмысления и понимания прошлого невозможно построить новое общество. Практическому и фактическому изучению, осмыслению истории призван помочь архив - кладовая нашей общей памяти", - заявили в архиве.
Также в рамках проекта "Асыл мура" (Музыкальное наследие Казахстана) ЦГА КФДЗ на основе фонодокументов архива подготовлены и выпущены тринадцать компакт-дисков с произведениями в исполнении Гарифуллы Курмангалиева, Куляш Байсеитовой, Болата Сарыбаева, Жамал Омаровой, Елебека Жусупбекова, Ришата и Муслима Абдуллиных, народных артистов СССР- Бибигуль Тулегеновой, Ермека Серкебаева, Розы Джамановой, Алибека Днишева, Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Бахытжан Байкадамова и других.
В соответствии с программой развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годах архивом приобретена видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура, которая решила вопросы перевода кинодокументов с традиционных (пленочных) на современные (цифровые) носители, активизировать инициативное документирование в целях пополнения Национального архивного фонда Республики Казахстан", - добавили в учреждении.
21.03.2023, 11:55 52936
Перекройка политического контура всего региона: к каким последствиям привело американское вторжение в Ирак
Фото: Khalid Mohammed
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20 марта 2003 года коалиция во главе с США начала военную операцию против Ирака, который возглавлял Саддам Хусейн. Предлогом для вторжения стали обвинения в адрес официального Багдада в разработке оружия массового уничтожения, сообщает RT.
Однако, как выяснилось впоследствии, доказательства, которые предъявляла американская и британская разведка, были ложными. По мнению экспертов, истинная причина агрессии против Багдада заключалась в стремлении Вашингтона помешать интеграции арабских стран. Таким образом США намеревались упрочить свой статус мирового гегемона. Между тем, как считают востоковеды, именно такая политика привела к всплеску межконфессиональных конфликтов, разгулу терроризма и череде гражданских войн на всем Ближнем Востоке.
20 лет назад США и их союзники без санкции Совбеза ООН вторглись в Ирак. Операция получила название "Шок и трепет". Боевые действия начались с высокоточных ударов военно-морских сил и ВВС по военным и государственным объектам арабской страны. Вслед за этим после артиллерийской подготовки сухопутные войска США пересекли ирако‑кувейтскую границу. Пользуясь военно-техническим превосходством, американцы быстро подавили организованное сопротивление иракской армии и уже 9 апреля заняли Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш - младший объявил о завершении операции и начале военной оккупации Ирака.
Лидер Ирака Саддам Хусейн укрылся в одном из домов вблизи его родного города Тикрита (около 200 км от столицы). В конце 2003 года он был взят в плен, а 30 декабря 2006-го казнен через повешение.
В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что интервенция показала готовность и способность Вашингтона вмешиваться в дела суверенных стран с применением военной силы, полностью разрушая их государственность.
Соединенные Штаты продемонстрировали, что являются абсолютным гегемоном и вольны по своему усмотрению решать судьбы даже весьма крупных государств. С помощью иракской кампании США отчётливо дали понять всему миру, что для них важны только их собственные интересы и что они готовы устранять тех, кто им неугоден", - сказал Брутер.
Сохранить гегемонию"
Основным поводом к вторжению в Ирак послужили обвинения в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ).
В конце января 2002 года в речи перед конгрессом президент США заявил о существовании так называемой оси зла, объединяющей Ирак, Иран и Северную Корею. Буш-младший утверждал, что эти страны производят ОМУ и являются пособниками терроризма. Осенью глава Белого дома перешёл к открытым угрозам в адрес Хусейна и санкционировал резкое увеличение военного бюджета.
5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл на Совбезе ООН заявил о наличии у режима Хусейна химического оружия. В качестве доказательства чиновник продемонстрировал пробирку с белым веществом, сообщив, что это и есть образцы ОМУ.
Пауэлл рассказал, что иракцы якобы производят биологическое оружие в неких передвижных лабораториях. Ранее такая информация была опубликована в докладе ученого-микробиолога, советника Министерства обороны Великобритании по проблемам биологического оружия Дэвида Келли.
Впрочем, ученый после вторжения коалиционных сил в Ирак признался, что руководствовался ошибочными сведениями. Он заявил, что никаких мобильных лабораторий у Хусейна не было. В июле 2003 года его тело обнаружили в 8 км от его дома в графстве Оксфордшир. По версии следствия, Келли совершил самоубийство.
В период оккупации Ирака коалиция также не представила никаких доказательств разработки оружия массового уничтожения. И уже в 2010 году Пентагон публично признал факт несостоятельности подозрений, которые послужили предлогом для вторжения в арабскую страну.
По словам Владимира Брутера, надуманные обвинения были необходимы для демонизации образа Хусейна как на национальном, так и на глобальном уровне. Таким образом Вашингтон и Лондон рассчитывали обосновать свои агрессивные действия. Однако этот план провалился - многие страны НАТО отказались участвовать в боевых действиях, а американцы устраивали масштабные антивоенные протесты, напоминает аналитик.
Основной целью свержения Хусейна эксперты считают стремление Вашингтона разрушить динамично развивавшиеся интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Для этого, как полагали американские стратеги, требовалось ликвидировать иракскую государственность и раскачать ситуацию в других странах региона.
На публику в администрации Буша-младшего очень много говорили про важность защиты свободы и демократических ценностей, но в реальности там исходили из представления о том, что залогом сохранения глобальной гегемонии США должен быть курс на разрушение интеграционных процессов, которые неподконтрольны Вашингтону", - сказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ Дмитрий Жантиев.
По его мнению, вторжение в Ирак было направлено прежде всего на остановку интеграции арабских стран в рамках Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Аналогичной точки зрения придерживается политический обозреватель арабист Вячеслав Матузов. В комментарии RT он пояснил, что демонтаж иракской государственности позволял США ослабить сотрудничество между странами Персидского залива и запустить процесс "перекройки политического контура всего региона".
После Югославии главным "врагом" Америки стал ислам и исламский мир. Против него Вашингтон мобилизовал большие ресурсы. Американцам были нужны революционные преобразования, которые выражались бы в дезинтеграции, дестабилизации, смене режимов и хаосе межконфессиональных и гражданских войн. К сожалению, многое из этого плана было претворено в жизнь", - отметил Матузов.
Так, реформы, инициированные главой Коалиционной временной администрации в Ираке Полом Бремером, привели к тому, что значительную часть новой политической элиты страны составили шииты. Это вызвало сильное недовольство местных суннитов, которые составляли численное большинство и занимали высокопоставленные должности при Хусейне.
Ранее правящая партия "Баас" была объявлена вне закона, а ее члены, в том числе рядовые, были лишены возможности работать в органах госслужбы и занимать прежние должности.
Миллионы людей в оккупированном Ираке оказались без средств к существованию. Это были не только сотрудники силовых структур. Из-за номинальной принадлежности к "Баас" безработными в одночасье стало множество врачей, учителей, инженеров. Недовольство суннитов и бывших членов "Баас" в итоге вылилось в мощное повстанческое движение, которое противостояло американцам и новым властям", - говорит Жантиев.
Более того, разрушение иракской государственности стало одной из причин радикализации суннизма и зарождения "Исламского государства"*, в ряды которого вступили бывшие баасисты и племенные союзы юго-запада Ирака.
Несмотря на ухудшение ситуации для нового правительства страны, американские военные не собирались сохранять там масштабное военное присутствие. В 2008 году Вашингтон и Багдад договорились о постепенном выводе войск коалиции из республики в течение трёх последующих лет. Этот процесс был завершен в декабре 2011 года.
С начала операции американская армия потеряла свыше 4,4 тыс. человек. Точных данных о гибели иракских военных и гражданского населения нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, других структур и СМИ, жертвами боевых действий в период вторжения и в ходе оккупации могли стать сотни тысяч человек.
Иракский сценарий
Как считают эксперты, уход американской армии привел к стремительной деградации обстановки в Ираке. Суннитские группировки заметно активизировались, а силы безопасности, которые обучал и вооружал Пентагон, оказались неспособны им противостоять.
Летом 2014 года боевики под черными знаменами ИГ заняли около 40% территории Ирака. В августе того же года президент США Барак Обама санкционировал новую операцию на территории Ирака для борьбы с "Исламским государством", защиты курдов-езидов и американского консульства в Эрбиле - столице иракского Курдистана.
К операции под названием "Непоколебимая решимость" были привлечены десятки государств. При этом Соединенные Штаты не стали разворачивать собственные сухопутные войска, а сделали ставку на огневую поддержку местных вооруженных формирований.
Непоколебимая решимость" распространялась и на территорию Сирии - в этой арабской республике также было сильно ИГ и находились противостоящие террористам курды. Однако долгое время американцам не удавалось добиться серьезных успехов.
Ситуация существенно поменялась лишь в ходе сирийской операции, которую начала Россия в конце сентября 2015 года. Удары ВКС РФ и наступление местных наземных сил привели к разгрому ИГ и других террористических группировок, отмечают эксперты.
Как полагает Матузов, именно Соединенные Штаты несут главную ответственность за разгул терроризма на всём Ближнем Востоке.
Вашингтон создал условия для того, чтобы и без того неспокойный регион заполыхал. Вторжение в Ирак было только началом. В 2010-2011 годы произошла так называемая арабская весна, когда массовые протесты и беспорядки захлестнули почти весь Ближний Восток. В некоторых странах начались гражданские войны, заметно окрепло влияние террористов", - отметил Матузов.
Трагедией для Ближнего Востока эксперт называет разрушение ливийской государственности. Напомним, в 2011 году США и их союзники оказали военную поддержку повстанцам. Мятежники смогли добиться значительных военных успехов и зверски расправились с Муаммаром Каддафи. Гибель ливийского лидера была с восторгом встречена Хиллари Клинтон, которая на тот момент занимала пост госсекретаря США.
В Ливии произошло, по сути, то же самое, что и в Ираке. Каддафи был независимым политиком, выступал за интеграцию арабского мира. В итоге государственность Ливии была разрушена, её лидер убит. Ливия не выдержала потрясений, спровоцированных грубейшим внешним вмешательством. Страна по-прежнему расколота, не имеет возможности нормально развиваться", - подчеркнул Матузов.
С точки зрения Владимира Брутера, далек от завершения гражданский конфликт и в самом Ираке - там периодически происходят волнения на религиозной и политической почве.
Кроме того, обстановка в Ираке осложняется тем, что США сохраняют там ограниченное военное присутствие, пользуясь им главным образом для борьбы с Ираном, говорит Брутер. Так, в начале января 2020 года в Багдаде американские ВС с помощью удара БПЛА убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Обстановка в Ираке спустя 20 лет остается напряженной и характеризуется политической неустойчивостью. И США никак не пытаются решить проблемы страны. Более того, они пользуются военным присутствием там для противодействия Ирану. Американцы ведут свою игру, вмешиваются в дела страны, оказывают давление на местную политическую элиту благодаря таким рычагам влияния, как сунниты и стремящиеся к независимости курды", - пояснил Брутер.
Дмитрий Жантиев также считает, что Соединенные Штаты по-прежнему имеют значительное влияние на Ирак. При этом, по его словам, даже у лояльных Вашингтону политиков республики нет доверия к США.
Под предлогом борьбы с ИГ американцы вернули в Ирак часть войск и усилили влияние на руководство страны. Багдад пытается балансировать и избегает конфликтов с Вашингтоном. Есть в Ираке и лояльные силы, но даже они не доверяют американцам. С моей точки зрения, вторжением 2003 года и последующей политикой США показали себя на Ближнем Востоке силой, которая способна лишь разрушать и навязывать свои интересы", - заключил Жантиев.
09.03.2023, 14:30 71991
89 лет назад родился первый в истории космонавт Юрий Гагарин
Фото: histrf.ru
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Сегодня, 9 марта 2023 года, могло исполниться 89 лет Юрию Гагарину - первому человеку, полетевшему в Космос. Его имя вписано золотыми буквами как в российскую, так и в мировую историю, а для русского народа он стал настоящим национальным героем.
Это и неудивительно, ведь Гагарин сильно раздвинул представления о возможностях человечества, сообщает riafan.ru.
Ранние годы
Юрий Гагарин родился в 1934 году в деревне Клушино Смоленской области (тогда - Западная область РСФСР с центром в Смоленске). Будущий покоритель космоса происходил из многодетной крестьянской семьи: его отец, Алексей Иванович Гагарин, был плотником, а мать, Анна Тимофеевна Матвеева, работницей молочно-товарной фермы. Известно, что родители души не чаяли в своих четверых детях и много занимались ими.
Через год после того, как Юра пошел в школу, началась Великая Отечественная война, и деревня, в которой он жил, почти на полтора года оказалась в немецкой оккупации. Его уже достаточно взрослых брата и сестру нацисты увезли на работы в Германию, где те чудом остались живы. После войны они вернулись домой. Тогда же семья решила переехать в город Гжатск.
В 1949 году Гагарин уехал в Москву к родственникам, где через пару лет поступил в Саратовский индустриальный техникум и записался в клуб авиалюбителей. Именно там будущий покоритель космоса познакомился с трудами Константина Циолковского - полученные благодаря им знания сыграли едва ли не определяющую роль в его судьбе.
Армия
После окончания техникума юноша отправился в военное авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова, где учился у известного в то время летчика-инструктора Акбулатова. Гагарин показывал выдающиеся результаты, однако посадки самолетов давались ему плохо: летательный аппарат все время клевал носом, и этот незначительный огрех едва не стоил карьеры будущему космонавту. Требования к курсантам были очень высоки, и Гагарина уже собирались отчислить, когда начальник училища понял, в чем проблема начинающего пилота. Дело в том, что из-за невысокого роста у юноши были проблемы с углом обзора для посадки. Специально для него сиденье самолета переоборудовали, и с того момента проблем с приземлением у Гагарина больше не было.
Окончив авиационное училище в 1957 году, молодой офицер начал служить в Мурманской области.
Подготовка к космосу
Военно-воздушные силы СССР начали отбор и подготовку космонавтов в 1959 году. Уже тогда было ясно, что полетят они на корабле "Восток-1", сконструированном Сергеем Королевым. Всего кандидатов должно было быть 20, и 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой стать одним из них.
Психологи, участвующие в отборе претендентов на полет в космос, отметили такие качества Гагарина, как лидерство, выносливость, и целеустремленность. Также им понравился уровень его интеллектуального развития и, в частности, прекрасная память.
В итоге Юрий Гагарин стал одним из шестерых, кому специальная комиссия дозволила быть космонавтом. Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский также оказались в числе счастливчиков. В период с декабря 1960 года по январь 1961 года они все готовились к первому полету в космос в городе Жуковском. Тренировками кандидатов в космонавты занимался знаменитый летчик-испытатель и Герой Советского Союза Марк Галлай.
Выпускные экзамены, прошедшие 17-18 января 1961 года, все шестеро сдали на отлично. Однако лучшим оказался именно Гагарин - его в итоге и назначили командиром отряда космонавтов.
Первый человек в космосе
Руководство СССР ожидало полета американцев в космос в 20-х числах апреля, поэтому решило сработать на опережение. Корабль "Восток-1" пришлось запускать на орбиту в менее безопасном для пилота состоянии, чем планировалось изначально. Из его конструкции были убраны такие элементы, как система аварийного спасения на старте, система мягкой посадки корабля и дублирующий тормозной механизм. Последнее решение было обосновано тем, что даже при полном отказе тормозов "Восток-1" провел бы на орбите не более 10 дней, а затем, вследствие естественного торможения о верхние слои атмосферы, сам бы вернулся на Землю.
Однако ситуация повернулась так, что, если бы базовый тормоз отказал, Гагарин мог вернуться на поверхность планеты уже мертвым. Дело в том, что при запуске отказал другой механизм - система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени - из-за чего ракета поднялась не на 180-200 километровую высоту, а на 302 километра выше уровня моря. При отказе тормозов на такой высоте Гагарину пришлось бы провести в космосе от 20 до 50 дней, а не 10 суток, как планировали конструкторы корабля, создавая систему жизнеобеспечения пилота "Восток-1".
К счастью, этого не произошло. Произнеся свое легендарное "Поехали!", Юрий Гагарин отправился вверх - навстречу звездам и собственному бессмертию. На орбите он сообщал о своих ощущениях, видах Земли, звезд и солнца. Также космонавт смог первым из людей увидеть состояние невесомости: карандаш, которым он делал записи, "улетал" от него.
Проведя там в общей сложности 108 минут, "Восток-1" начал снижение. Спуск происходил по баллистической траектории, в результате чего Гагарин испытывал 8-10-кратные перегрузки. Будучи прекрасно подготовленным, космонавт сумел их вынести, однако факт того, что его корабль при соприкосновении со слоями атмосферы начал гореть, не мог его не беспокоить. По стеклам иллюминатора потекли струйки расплавленного металла, а кабина начала потрескивать.
Герой
Гагарин катапультировался из своей капсулы на 7-километровой высоте, однако приземлился совсем не там, где планировалось: он спустился с неба в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе сел Смеловка и Подгорное. Тренировки и здесь оказались полезны: первый человек, полетевший в космос, мог утонуть ледяных водах Волги, однако благодаря превосходному владению парашютом, сумел приземлиться в 1,5-2 километрах от ее берега.
Гагарина встретили и отвезли в Москву. Перед самим приездом космонавта в столицу первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев срочно позвонил министру обороны маршалу Малиновскому и потребовал от того немедленно повысить пионера советской космонавтики в звании. Тот, согласно воспоминаниям сына Хрущева, нехотя согласился присвоить тогда еще старшему лейтенанту Гагарину звание капитала. Руководитель СССР рассердился: "Какого капитана? Вы ему хоть майора дайте".
В итоге во всех сообщениях ТАСС 12 апреля уже говорилось о "майоре Юрии Гагарине". Космонавт прилетел в Москву с почетным авиационным эскортом. Он показался в небе над столицей и приземлился во Внуково, где молодого человека ожидал поистине роскошный прием: ликующие люди, журналисты, цветы, награды и благодарности от руководства страны. На Красной площади прошел митинг, на котором Никита Хрущев объявил о присвоении Гагарину званий Герой Советского Союза и "Летчик-космонавт".
Бессмертие
Юрий Гагарин стал героем не только в своей стране, но и во всем мире - человечество справедливо рассматривало его достижение как огромный шаг вперед для всего вида Homo sapiens. Следующие семь лет космонавт провел в поездках по стране и за рубежом, вел большую общественно-политическую работу. Справедливо будет отметить, что за всю историю существования коммунистических идей никто не сделал для их популяризации больше, чем он. Тот факт, что первым человеком в космосе был именно советский гражданин, для многих стал поводом поверить в идеалы коммунизма.
Спустя годы Гагарин начал готовиться к новому полету на космическом корабле. Однако 27 марта 1968 года случилась трагедия: выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области, первый космонавт потерпел крушение и погиб.
Смерть Гагарина стала невосполнимой утратой. Несмотря на то, что в космос от СССР уже успели отправиться Герман Титов и Валентина Терешкова, именно Гагарин был символом превосходства человека над бесконечностью небесной тверди. Его авторитет был невероятно высок, и любое сказанное им в публичном пространстве слово было способно влиять на мир. Сложно угадать, как сложилась бы российская и мировая история, проживи Юрий Гагарин вплоть до сегодняшнего дня. К сожалению, мы об этом уже никогда не узнаем.
Ранее генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов заявил, что российские космонавты выйдут в открытый космос предположительно в апреле-мае 2023 года.
08.03.2023, 12:25 76371
8 Марта - Международный женский день. История праздника: когда появился, традиции, как празднуют
Фото: Depositphotos
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8 марта в ряде стран (Казахстан, Россия, Китай, Украина, Белорусь, Бразилия и др.) отмечается Международный женский день. Изначально он возник в качестве солидарности женщин, которые отстаивали свое право быть наравне с мужчинами, боролись против дискриминации, различных ограничений и социальной зависимости, сообщает научно-популярный журнал "Как и почему?".
Как появился Международный женский день. История возникновения
История возникновения Международного женского дня берет начало в 20-м веке. 28 февраля 1908 в Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15 тысяч женщин. Инициатором данного шествия стала социал-демократическая женская организация. Причина митинга - стремление женщин получить равные права с мужчинами (преимущественно трудовые), а также иметь возможность участвовать в выборах.
Ровно через год социалисты учредили национальный день женщин. С 1909-го по 1913-й его отмечали строго в последнее воскресенье февраля. Говоря о борьбе женщин за равноправие, часто упоминают Клару Цеткин. Именно ее считают основательницей Международного женского дня.
Клара Цеткин - известная политическая деятельница родом из Германии, активистка движения, которое сейчас называется феминизмом, принимала участие в формировании Коммунистической партии Германии. 27 августа 1910 она посещала Вторую Международную социалистическую женскую конференцию в Копенгагене, где встречалась с американскими делегатками.
Интересный факт: в США, где и был учрежден праздник 8 марта, сейчас он мало кому известен и никак не отмечается. Женщин поздравляют в другие даты, такие как День Святого Валентина и День матери. При этом они считаются наиболее уязвимой социальной группой.
На этой конференции она и вынесла предложение учредить женский день международного формата, но у него все еще не было конкретной даты. Предполагалось, что в этот день женщины смогут привлекать общественное внимание к своим проблемам при помощи массовых шествий.
Впервые Международный женский день прошел 19 марта 1911 в ряде стран: Германии, Швейцарии, Австрии и Дании. Спустя год его отмечали здесь же, но 12 мая. Первые женские митинги в России, Франции состоялись 2 марта 1913-го. В других странах - 9 и 12 марта. А уже в 1914 году восемь стран (что весьма символично) одновременно провели Международный женский день 8 марта.
1975 год стал Международным годом женщин, и Организация Объединенных Наций начинает всячески его поддерживать. С этого момента ежегодно 8 марта ООН проводит различные мероприятия, которые посвящены борьбе женщин за равноправие.
Также устанавливается определенная тема дня. Например, в 2019 году тема Международного женского дня звучала следующим образом: "Задумайся о равенстве, созидай дальновидно, разрабатывай новые методы в целях изменений".
8 Марта - значение праздника раньше и в наши дни
Первоначально Международный женский день считался не столько праздником, сколько днем, в который женщины могут привлекать внимание общественности к своим проблемам по всему миру. Основательница Клара Цеткин полагала, что выбор единой даты объединит всех женщин.
8 марта проводились различные массовые митинги, собрания, шествия. Женщины выступали за трудовое равноправие с мужчинами, устранение любого рода дискриминации, возможность иметь право голоса на выборах и т.п.
В наши дни 8 марта для большинства утратило первое значение и превратилось в весенний праздник всех женщин любого возраста. Его отмечают как в семейном кругу, так и в различных коллективах.
Однако современное феминистическое движение все же иногда устраивает различные мероприятия с целью привлечения внимания общественности к нынешним проблемам женщин.
Кого именно нужно поздравлять 8 марта
По современным традициям, в день 8 марта поздравляют всех женщин независимо от возраста, национальности, политической ориентированности и прочих различий. Праздник ассоциируется с началом весны, женской красотой и легкостью.
Обязательным символом считаются цветы (в частности, весенние, например, тюльпаны или мимозы). Женщины обычно поздравляют и друг друга, хотя большее внимание им уделяется со стороны мужчин.
Когда начали отмечать Международный женский день
В 1909 году Социалистической партией Америки объявлен национальный женский день, хотя привязки к определенной дате он не имел. Международный женский день учрежден в 1910 году, а в 1911 его отметили в нескольких странах.
Впервые праздник пришелся на 8 марта в 1914 году. В Российской империи 8 марта 1917 года в Петрограде прошла крупная демонстрация - женская манифестация, которая положила начало дальнейшей революции. Позже, в 1921 году, праздник будет учрежден именно в эту дату в честь всех женщин, принявших участие в демонстрации.
Почему Международный женский день празднуют 8 марта
За рубежом днем праздника окончательно выбрано 8 марта после того, как большое количество стран одновременно провели его именно в этот день (1911 год). Прежде женский день проводился в разное время в период с февраля по май.
В России день 8 марта выбран в связи с крупнейшей демонстрацией 1917 года при участии большого количества женщин, которая послужила началом Февральской революции.
Интересный факт: в 1977 ООН предложила странам самостоятельно выбрать любой день для празднования дня всех женщин. Большинство из них ввиду различных исторических событий остановились на 8 марта.
В Российской империи особенно активно борьба женщин пришлась на 1917 год. 8 марта (23 февраля по старому стилю) в Петрограде произошли события, которые положили начало Февральской революции. Несмотря на то что император в ближайшее время своим указом позволил женщинам иметь право голоса, революция на этом не остановилась.
Женские митинги переросли в забастовки и демонстрации не без участия большевиков. В 1921 году принято решение отмечать Международный женский день 8 марта, чтобы удостоить чести всех женщин, участвовавших в революции. Ведь события тех дней привели к свержению монархии.
В 1965 году уже при СССР 8 марта официально перенесено в категорию праздничных нерабочих дней. Если в 20-м веке внимание акцентировалось на женщинах, освоивших мужские профессии и т.п., то в наше время принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола независимо от возраста. Праздник приобрел семейный характер, отмечается также в учебных и трудовых коллективах.
После распада СССР Международный женский день остался праздником государственного уровня в России. Главным его атрибутом считаются цветы, которые принято дарить женщинам в дополнение к подаркам.
Интересный факт: около 60 стран ежегодно отмечают Международный мужской день 19 ноября. Россия в перечень этих стран не входит. Традиционно мужским у нас считается праздник 23 февраля.
В каких странах празднуют 8 Марта
Бытует мнение, что 8 Марта существует только в социалистических странах, однако это не совсем так. Международный женский день действительно отмечают в странах бывшего СССР:
Азербайджан;
Белоруссия;
Армения;
Казахстан;
Грузия;
Латвия;
Молдавия и др.
В Китае этот день считается выходным только для женщин (или сокращенным рабочим). Отношение к празднику сложилось неоднозначное, так как в народе его называют днем либо работающих женщин, либо тех, кто имеет семью и занимается домашним хозяйством.
Получается, что молодые незамужние девушки в эту категорию не попадают, поэтому они устраивают себе отдых днем ранее, 7 марта, и называют его праздником юных красавиц. Китайцы 8 марта дарят цветы мамам, родственницам, преподавателям, коллегам по работе. Молодежь обменивается поздравительными сообщениями. В целом праздник более политизированный.
В Казахстане 8 марта считается выходным для всех. Принято дарить женщинам подарки, в особенности матерям, поскольку с ними этот праздник ассоциируется в первую очередь. Организовываются различные поздравительные программы и мероприятия.
Во Вьетнаме к дате относятся более чем серьезно и уважительно. У здешних женщин, кроме 8 Марта, есть еще один праздник - 20 октября. Отмечать эти праздники начали с 1930 года благодаря активной деятельности общественного движения вьетнамских женщин. Традиции празднования отличаются по стране, но вручение цветов и проведение минимальных мероприятий - обязательны.
Большое значение праздник имеет на Кубе. В 1959 году Фидель Кастро заявил, что женщины участвовали в военных действиях наравне с мужчинами. Это стало отправной точкой для учреждения Международного женского дня, который кубинцы начали отмечать наравне с остальными странами. Здесь уважают разносторонность женщин и не видят их исключительно в роли жен и матерей.
В Германии 8 марта отмечают выходным днем только в Берлине и то лишь с 2019 года. Для остальной страны такого праздника не существует. Немки не получают подарков - для них женский день сохранил прежнее значение, поэтому периодически устраиваются митинги за равноправие.
Во Франции и Великобритании нет такого понятия, как Международный женский день. Здесь он остался лишь в истории и соотносится с политическими настроями. Поздравлять женщин принято в другие даты: День матери, День бабушек, День Святого Валентина и т.п.
В Бразилии 8 марта отмечается без выходного дня. Характер празднования здесь сильно отличается от привычного для нас. Бразильянки не получают цветов и подарков - только поздравления. Иногда проводятся разные акции вроде вручения символических подарков. Хотя сами женщины в последнее время не слишком довольны этим, а представители власти также выражают желание привить зарубежные традиции своим гражданам.
Среди стран дальнего зарубежья, которые так или иначе отмечают женский день 8 Марта, стоит отметить африканские: Анголу, Замбию, Камбоджу, Кению, Мадагаскар, Уганду. Также праздник существует в КНДР, Монголии и Лаосе.
Традиции праздника
Главная современная традиция 8 Марта во многих странах - вручение цветов всем женщинам. И главное в этом не их положение, а просто принадлежность к прекрасному полу. Зачастую мужчины освобождают своих жен от работы по дому, такой как уборка или приготовление еды.
В современном обществе также принято отмечать 8 Марта внутри учебных и рабочих коллективов. В школах и учебных заведениях мальчики поздравляют девочек и учителей. Организовываются поздравительные мероприятия, концерты. В организациях и на рабочих местах устраиваются "корпоративы". Женщины получают поздравления, подарки, премии и т.п.
В остальном, как именно поздравлять с 8 марта, зависит от личных предпочтений каждого. Традиционно "женскими" подарками считаются сладости, украшения, парфюмерия и прочее. Открытки к Международному женскому дню с изображением цветов появились давно - еще во времена СССР и не утратили своей популярности сейчас. Популярный детский подарок для мам и бабушек - что-либо сделанное своими руками.
05.03.2023, 22:13 80556
70 лет назад скончался Иосиф Сталин
Фото: Мир24
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Ровно 70 лет назад - 5 марта 1953 года - скончался Иосиф Сталин. Его личность по сей день вызывает бурные дискуссии, но тогда, в 1953-м, эта смерть стала настоящим шоком и трагедией для подавляющего большинства советских людей. Лишь восемь лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, нарастало противостояние с бывшими союзниками, и многие опасались за хрупкий мир. "Как мы будем жить?", "И что теперь?" - такими вопросами задавались люди, не сумевшие сдержать слез после новости, озвученной по радио и через уличные громкоговорители. О том, как проходили прощание со Сталиным и его похороны, превратившиеся в трагедию, какими эти дни запомнили очевидцы, - в материале "Известий".
Масштаб личности
На дворе был 1953 год, прошло всего восемь лет с окончания Великой Отечественной войны. СССР закрепил за собой статус одной из сверхдержав, обзавелся ядерным потенциалом. Образование восточноевропейского блока социалистических стран вроде бы показало, что распространение левых идей по всему земному шару - не утопия. А символом побед и глобальных изменений был, безусловно, Иосиф Сталин. В большинстве советских семей к нему относились как к спасителю и безоговорочному лидеру.
Мы тогда жили в Волгореченске Костромской области. У нас в доме висел портрет вождя. Еще у нас был его бюст", - рассказала "Известиям" Мария Кондрашина. - День смерти Сталина я помню очень хорошо, мне тогда было 16 лет. Я готовилась идти в школу, до нее пешком километра два, поэтому просыпаться приходилось в пять утра. Родители собирались на завод, и, когда мы вышли на улицу, по громкоговорителю объявили о смерти Иосифа Сталина. На мгновение показалось, что вся деревня замерла. А потом все женщины, которые были на улице, принялись рыдать.
Мария Кондрашина посмотрела на отца и увидела скупую слезу. После чего не выдержала и сама героиня.
Весь день прошел как в тумане. Занятия в школе у нас отменили, а вечером отец сказал всем собираться - поедем в Москву прощаться со Сталиным", - поделилась воспоминаниями женщина.
В школе новость о смерти лидера страны застал будущий народный артист России Василий Бочкарев.
В учительской педагоги плакали, кто-то рыдал. И был один вопрос: "Как нам жить дальше? Как мы будем без отца?", - вспоминал он в недавнем интервью "Известиям". - В момент все осиротели. Воспоминания настолько яркие, что я до сих пор помню тот запах валерьянки, который стоял по всем коридорам и кабинетам школы. Потом были похороны Сталина, на которых меня чуть не задавили.
Прощание проходило с 6 по 9 марта в Колонном зале Дома союзов, расположенном на улице Большая Дмитровка. В последний раз посмотреть на Иосифа Сталина шли десятки тысяч людей.
В скорбном молчании проходят мимо гроба люди. Матери высоко поднимают на руках детей. Дети наши, учась произносить первые слова, вместе с именем матери произносят имя Сталина, великое и бесконечно родное им", - писали в репортаже с прощания "Известия" 8 марта.
Я была еще ребенком, шести лет от роду и мало что понимала", - поделилась с "Известиями" воспоминаниями Тамара Балонова. - Но такого количества людей никогда не видела. Огромные толпы с черными повязками, у всех траурные лица. Я видела, как мама плакала, а отец обсуждал с прохожими, как страна будет жить дальше. Больше всего боялись, что опять начнется война.
Семья Тамары решила попрощаться с Иосифом Сталиным 7 марта. Правда, путь до Дома советов растянулся на 5-6 часов. Увидеть тело вождя она смогла только вечером.
Сталин лежал в гробу в своем серо-зеленом мундире. Его грудь украшало огромное количество различных медалей, играла траурная музыка. Многие не хотели уходить от его гроба, громко плакали. Домой мы вернулись уже ближе к ночи. Везде стояли огромные военные грузовики с прожекторами, которые светили так ярко, словно был день", - рассказала Тамара Балонова.
Кровавое прощание
Сами похороны Иосифа Сталина состоялись спустя четыре дня после его смерти. Подготовка маршрута от Дома союзов до Красной площади началась в семь утра. У Кремля выстроились 4,4 тыс. солдат и около 12 тыс. гражданских. Гроб несли главные лица страны, в числе которых был Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие.
Похороны запомнились гражданам СССР и ужасной давкой, которая образовалась в районе Трубной площади. Писатель Эдвард Радзинский назвал этот эпизод "кровавым прощанием Сталина с народом", так как сам чудом уцелел тогда.
В результате давки, по официальным данным, озвученным тогда властями, погибло около ста человек. Однако, по словам свидетелей, картина была настолько ужасающей, что реальных жертв могло быть больше. Но достоверной информации о количестве погибших в тот день нет до сих пор - все данные засекречены.
В какой-то момент из толпы стали доноситься громкие крики", - вспоминает Мария Кондрашина. - Люди стали идти настолько близко друг к другу, насколько это в принципе возможно. Папа быстро среагировал, крепко схватил нас с мамой за руки и начал уводить из толпы.
Семья Марии Кондрашиной чудом вырвалась из потока людей и сразу направилась к друзьям, которые жили неподалеку.
На следующий день за завтраком знакомые рассказали, что вчера погибли люди. Соседи узнали, что ночью милиция собирала трупы и вещи", - добавила наша собеседница.
Несмотря на молчание властей, масштаб трагедии, который случился во время похорон, накрыл москвичей уже утром следующего дня. Если еще 9 марта люди толпились у Дома союзов, то теперь - у столичных моргов.
Символ страны
Сейчас тяжело осознать масштаб личности Иосифа Сталина, который сложился в сознании жителей Советского Союза, так как для них он был не просто человеком, а символом великой победы, считает историк Армен Гаспарян.
Смерть Иосифа Сталина вызвала у советских людей боль, сравнимую разве что с чувствами после смерти Владимира Ленина в 1924 году. Конечно, умирали и другие вожди Советского Союза, но это не вызывало такой реакции, потому что реакция была другой, все-таки Сталин даже на фоне других лидеров страны - другая фигура. И, конечно, тогда многим казалось, что жизнь закончилась. Люди боялись, что сразу снова начнется война", - рассказал "Известиям" историк.
Но были и те, для кого новость о смерти Сталина стала радостной, подчеркнул Армен Гаспарян. Например заключенные, осужденные по 58-й статье УК СССР - за антисоветскую или контрреволюционную деятельность. У них появилась надежда на новую жизнь и пересмотр приговоров.
В целом Сталин на тот момент был тем человеком, с которым ассоциировалось спасение страны от фашизма. Его профиль был на медали за победу в Великой Отечественной войне. Конечно, сейчас сложно понять такое отношение к руководителю страны, но была другая эпоха. Для тех людей Сталин был больше, чем человек. Его фигура имела некий едва ли не религиозный смысл", - подчеркнул Армен Гаспарян.
Личность Иосифа Сталина была неоднозначной, в частности, из-за его политики репрессий. Но даже несмотря на то, что коммунистическая идеология считалась в Европе враждебной, мировые политики испытывали к руководителю СССР уважение, рассказал "Известиям" кандидат исторических наук Владислав Федотов.
Экс-президент США Гарри Трумэн называл Сталина честным и очень умным человеком. Уинстон Черчилль считал, что России повезло, что во главе страны встал такой сильный лидер", - отметил эксперт.
Но всё же большинство зарубежных политиков считало, что смерть Сталина ослабит страну и выведет ее из ранга "сверхдержавы", а будущие руководители будут более уступчивы.
22.02.2023, 10:42 99676
Китай опубликовал "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности"
Фото: Генконсульство КНР
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Китай опубликовал "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности" на основе предложений, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должны стать стремлением всего международного сообщества.
Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и глобальному развитию.
В апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности.
Опубликованная во вторник концепция содержит шесть ключевых принципов глобальной безопасности. Кроме того, Китай обозначил 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества в области глобальной безопасности.
Шесть принципов
Первый принцип включает в себя необходимость придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, в частности уважать и гарантировать безопасность каждой страны, продвигать сотрудничество, обеспечивать безопасность путем политического диалога и мирных переговоров.
Во-вторых, необходимо сохранять приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что все страны - большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - являются равноправными членами международного сообщества. Необходимо уважать их суверенитет и право самостоятельно выбирать социальную систему и путь развития. Вмешательство в их внутренние дела недопустимо.
В-третьих, необходимо сохранять приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН. Китай призывает все страны придерживаться многостороннего подхода, отстаивать международную систему с центральной ролью ООН. В документе также указывается, что менталитет холодной войны, односторонность, блоковая конфронтация и гегемонизм противоречат духу Устава ООН и должны быть отвергнуты.
Четвертый принцип заключается в серьезном отношении к законным озабоченностям в сфере безопасности всех стран. Подчеркивается, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Любая страна, стремясь к собственной безопасности, должна принимать во внимание разумные озабоченности в области безопасности других стран.
В-пятых, необходимо сохранять приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами путем диалога и консультаций. Как указывается, война и санкции не являются фундаментальными решением споров. Международное сообщество должно поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию кризисов, и поощрять конфликтующие стороны к укреплению доверия, урегулированию споров и укреплению безопасности путем диалога.
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