Премьера монооперы Григория Фрида "Дневник Анны Франк"

В Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая прошла долгожданная премьера спектакля- монооперы Григория Фрида "Дневник Анны Франк" в постановке российского режиссера Алексея Смирнова. Спектакль-действие поставлен на основе дневника 13-летней девочки подростка, который стал историческим документом большой человеческой трагедии, обличающей нечеловеческое лицо войны.





Текст, который поется в опере, - это подлинные слова из дневника Анны Франк. Домик, в который девочка играет на сцене, - это макет убежища, в котором пряталась ее семья. И там есть комната, в которой жила сама Анна, стол, за которым она писала свой дневник, ее кровать, столовая, чердак. Три дома - это макеты подлинных домов в Амстердаме, в них сейчас музей Анны Франк", - рассказал режиссер-постановщик спектакля Алексей Смирнов (Москва).

В 2020 году исполнилось 75 лет со победы в Великой Отечественной войне и 75 лет со дня смерти Анны Франк. Записи, сделанные в дневнике ребенком, до сих пор потрясают читателей всех возрастов и национальностей в иной раз больше, чем мастерски написанные книги опытными художниками. "Дневник Анны Франк" стал всемирным культурным достоянием, был переведен на 70 языков и включен в регистр "Память мира" программы ЮНЕСКО.

Я занимаюсь этой оперой около шести лет и в течение всего этого времени замысел всей этой постановки только углублялся, становился более точным и за эти годы история Анны Франк для меня стала очень личной. Я рад, что этот спектакль впервые пройдет на сцене исторического театра Казахстана, Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Музыкальный язык оперы непростой, так как написан на стыке классического и современного композиторского стилей. Я уверен, что Алматинская публика хорошо воспримет музыку ХХ века. Когда мы говорим о трагедии Второй мировой войны, музыкальный язык, который мы используем для этой истории, безусловно, отличается от музыкального языка Моцарта или Вагнера. Это абсолютно другое ощущение времени - ощущение Трагичного. Трагедия холокоста нашла очень точное музыкальное выражение в опере Григория Фрида. История Анны Франк учит нас всегда надеяться на лучшее и проживать каждый день, как последний!" - говорит режиссер-постановщик Алексей Смирнов.

Иммерсивный спектакль, действие которого проходит на сцене, где зритель сам "прикоснётся" к атмосфере присутствия и сопереживания главной героине и "проживает" все моменты спектакля вместе с ней, является новой формой и, надеемся, вызовет большой интерес у зрителя.

Ведущие солистки оперной труппы Венера Алпысбаева (сопрано) и Надия Наденова (сопрано) воссоздадут среди черно-белых воспоминаний, сошедших с "фотографий", цветной образ Анны Франк, которая по сей день живет на страницах своего дневника и в этом им помогает необычная сценография художницы Елены Бодровой.

В работе над этой постановкой было важно найти образ тех волнений и переживаний, которые происходили в душе девочки-подростка. Для меня, как художника, было важно найти решение и показать зрителю, как из Маленького и Личного вырастает Большая трагедия. В работе над спектаклем, постепенно углубляясь в документальные материалы, появился образ чемодана, до которого сжалась вся жизнь Анны Франк. Поэтому в декорациях спектакля есть много тонких нюансов, которые очень символичны и важны для передачи образов и волнующих моментов, происходящих в душе у нашей героини", - делится Елена Бодрова, художник-постановщик (Москва).

Дирижером постановщиком оперы выступил заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров. Любителей оперы удивит и необычный состав оркестра, в котором всего 15 музыкантов, будут размещены не в оркестровой яме, а практически над сценой, создавая иллюзию парящего звучания музыки.

Драматургически опера построена от "мрака к свету", хотя сюжет диктует обратное. Контраст ощущается с первых нот: беззаботная болтовня героини о школе, об уроках сопровождается сложным потоком звукового поля, символизирующего предвестника близкой трагедии. И в дальнейшем, когда текст оперы повествует об ужасах происходящего, музыкальная часть произведения наоборот высветляется, символизируя душевный мир человека, противопоставляя его трагедии происходящего. Композитору удается с помощью музыкальной линии передать перепады в настроении подростка: от лирических чувств к озорству, от веселья к печали и трагедии", - пояснила директор театра Ая Калиева.

Стоит ли говорить, что премьера прошла при полном аншлаге. Готовясь к долгожданной встрече со зрителем и заботясь о его безопасности, театр ввел дополнительные правила посещения, которые предусматривают масочный режим, социальную дистанцию и новые условия рассадки в зрительном зале.

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