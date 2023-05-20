Программная речь председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "Китай - Центральная Азия"
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Уважаемые коллеги! Дамы, господа и друзья!
Рад приветствовать вас на Саммите "Китай - Центральная Азия" в городе Сиане. Эта уникальная площадка позволяет нам обсудить перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
Сиань в древние времена назывался Чанъань, был местом зарождения китайской цивилизации и колыбелью китайской нации, считался восточной отправной точкой Великого Шелкового пути. Чжан Цянь более 2100 лет назад в качестве посланника династии Хань отправился из Чанъаня в Западный край, заложив начало дружественных контактов Китая и Центральной Азии. В течение столетий народы Китая и стран Центральной Азии вместе проложили Великий шелковый путь и веками были свидетелями его процветания, внося исторический вклад в обмен и бурное развитие мировых цивилизаций. Ли Бо, китайский поэт династии Тан, написал: "Новая встреча и добрая беседа бесценна". Сегодняшний саммит в Сиане, призванный продолжить тысячелетние традиции дружбы и открыть новые перспективы, имеет очень важное значение.
В 2013 году после избрания председателем КНР я впервые посетил страны Центральной Азии с визитом и предложил инициативу о совместном строительстве Экономического пояса Шелкового пути. За 10 лет мы с центральноазиатскими партнерами продвигаем всестороннее возрождение Великого шелкового пути, развиваем ориентирующееся на будущее сотрудничество, выводим двусторонние отношения в новую эпоху.
Транстяньшаньское шоссе Китай - Кыргызстан - Узбекистан, автодорога Китай - Таджикистан вдоль Памирского нагорья, китайско-казахстанский трубопровод через просторную пустыню, газопровод Китай - Центральная Азия - современные шелковые пути. Регулярный железнодорожный экспресс Китай - Европа, потоки грузовых автомобилей, прямые воздушные рейсы - современный караван. Деловые предприниматели, противоковидные медицинские работники, дружественные деятели культуры, усердно учащиеся и у нас, и у вас студенты - дружеские посланники нашего времени.
Отношения Китая и стран Центральной Азии базируются на глубоких исторических корнях, обусловлены реальной востребованностью и обладают прочным общественным фундаментом. В новую эпоху они полны энергичной жизненной силой.
Уважаемые коллеги,
Набирают обороты глобальные перемены на глазах. Мир, эпоха и исторические условия претерпевают невиданные изменения. Центральная Азия, расположенная в самом центре Евразийского континента, соединяет его север и юг, восток и запад.
Мир нуждается в стабильной Центральной Азии. Суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны.
Мир нуждается в процветающей Центральной Азии. Динамично развивающаяся ЦА не только отвечает чаяниям народов региона на прекрасную жизнь, но и придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики.
Мир нуждается в гармоничной Центральной Азии. "Доброе братство милее богатства". Межэтнические конфликты, религиозные трения и межкультурные различия в ЦА далеко не являются проблемами не преодолимыми. Народы едины в стремлении укреплять солидарность, инклюзивность и согласие. Никто не имеет права создать разлад и даже противоборство в регионе, тем более претендовать на корыстные политические интересы.
Мир нуждается во взаимосвязанной Центральной Азии. Располагая уникальным географическим положением, ЦА имеет все предпосылки, условия и возможности утвердиться как важный транспортный узел на евразийском континенте, внося собственный вклад в глобальную торговлю, межцивилизационные обмены и научно-техническое развитие всего мира.
Коллеги!
На прошлогоднем видео-саммите, приуроченном к 30-летию установления дипотношений между Китаем и странами ЦА, было объявлено о создании Сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии. Это исторический выбор, сделанный нами в новых условиях с учетом коренных интересов и во имя будущего народов региона. Чтобы формировать сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии, необходимо придерживаться следующих 4 направлений.
Первое, оказать друг другу взаимопомощь и поддержку.
Необходимо укреплять стратегическое взаимодоверие, оказать друг другу решительную и твердую поддержку в обеспечении наших основных интересов, прежде всего в вопросах суверенитета, независимости, национального достоинства, долгосрочного развития, вместе создать сообщество, характеризующееся взаимопомощью и поддержкой, солидарностью и взаимным доверием.
Второе, содействовать совместному развитию.
Мы должны дальше идти вперед в совместном строительстве ОПОП, продвигать реализацию Инициативы по глобальному развитию, полностью выявлять потенциал сотрудничества в таких традиционных сферах, как экономика и торговля, промышленность, энергетика, транспорт, культивировать новые точки роста в таких сферах, как финансы, сельское хозяйство, ликвидация бедности, зеленое и низкоуглеродное развитие, медицина и здравоохранение, цифровые инновации, вместе создать сообщество, характеризующееся взаимовыгодным сотрудничеством и совместным развитием.
Третье, обеспечить всеобщую безопасность.
Следует совместными усилиями претворять в жизнь "Инициативу по глобальной безопасности", решительно выступать против попыток извне вмешиваться во внутренние дела государств региона и провоцировать "цветные революции", сохранять нулевую терпимость к "трем силам зла", прилагать большие усилия для укрепления безопасности в регионе, вместе создать сообщество, характеризующееся долгосрочной стабильностью и вечным спокойствием.
Четвертое, укреплять многовековую дружбу.
Необходимо претворять в жизнь Глобальную инициативу цивилизации, приумножать традиции дружбы, уплотнять взаимные поездки людей, активизировать обмен опытом в сфере государственного управления, углублять культурно-гуманитарные связи, укреплять взаимопонимание, упрочивать основу многовековой дружбы между народами Китая и стран Центральной Азии, сообща формировать сообщество дружбы и единодушия.
Коллеги,
Сегодняшний саммит позволил нам создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА. Пусть саммит станет уникальной возможностью для уплотнения взаимодействия по планированию, продвижению и развитию сотрудничества "Китай - Центральная Азия".
Первое, усиливать работу по становлению формата.
Уже созданы механизмы встречи глав МИД, торгово-экономических ведомств и таможенных служб, а также деловой совет. Нами еще инициировано создание механизмов встречи и диалога в сферах индустриализации и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, реагирования на ЧП, образования, межпартийного сотрудничества с целью иметь универсальные платформы для развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества шестерки.
Второе, расширять торгово-экономические связи.
Китайская сторона намерена принимать дополнительные шаги для упрощения процедур торговли, актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций, распространять практику "зеленый коридор" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, проводить тематическую онлайн-презентацию товаров стран ЦА, создать торговый центр биржевых товаров, поднять объем торговли на новый уровень.
Третье, углублять взаимосвязанность.
Будем всесторонне повышать пропускную способность трансграничной перевозки, поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, увеличивать пропускную способность автодороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Китай - Таджикистан - Узбекистан, продвигать консультации по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Важно ускорять модернизацию действующих пунктов пропуска, открыть новый КПП "Бедель", существенно расширять доступ на рынки авиаперевозок и развивать региональную логистическую сеть. Считаю целесообразным наращивать потенциал железнодорожных контейнерных терминалов по маршруту Китай - Европа, поощрять конкурентоспособные предприятия к созданию зарубежных складов в государствах Центральной Азии, формировать цифровую платформу универсальных услуг.
Четвертое, расширять энергетическое сотрудничество.
Предлагаем создать партнерские отношения "Китай - Центральная Азия" по энергетическому развитию, ускорить строительство четвертой линии газопровода Китай - Центральная Азия, продолжить увеличение объема торговли углеводородами, развить взаимодействие по всей производственной цепочке, укрепить кооперацию в области альтернативных источников энергии и мирного атома.
Пятое, продвигать зеленые инновации.
Мы заинтересованы в активизации сотрудничества с государствами Центральной Азии в области мелиорации засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, создать совместную лабораторию сухого земледелия, содействовать преодолению экологического кризиса в Приаралье, поддерживаем создание в Центральной Азии высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков ИКТ. Китайская сторона приветствует присоединение государств Центральной Азии к целевым программам сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" в области технологий устойчивого развития, инноваций и предпринимательства, космических информационных технологий.
Шестое, наращивать потенциал развития.
Китай планирует выработать целевую научно-техническую программу Китая и государств ЦА по сотрудничеству в области сокращения бедности, реализовать Программу по повышению технической квалификации "Китай - Центральная Азия", увеличивать количество "мастерских Лу Баня" в государствах ЦА и поощрять китайские предприятия в создании новых рабочих мест для местного населения. Для содействия сотрудничеству Китая и государств Центральной Азии и национальному развитию стран ЦА будем выделять денежные средства общей суммой в 26 млрд китайских юаней в виде финансового сопровождения и безвозмездной помощи.
Седьмое, активизировать межцивилизационный диалог.
Приглашаем государства ЦА подключиться к реализации проекта "Культурный Шелковый путь". Будем создавать еще больше центров традиционной медицины в ЦА, ускорять взаимное учреждение культурных центров и продолжать практику выделения государствам ЦА квоты на правительственную стипендию, поддерживать присоединение вузов государств ЦА к Университетскому альянсу Шелкового пути, обеспечивать успешное проведение мероприятий в рамках Года культуры и искусства народов стран Китая и Центральной Азии, диалога высокого уровня по линии СМИ "Китай - ЦА", способствовать проведению конкурса столицы культуры и туризма "Китай - ЦА", запустить туристические ж/д маршруты в направлении ЦА.
Восьмое, поддержать мир в регионе.
Китай готов помогать государствам ЦА в укреплении правоохранительного и оборонного потенциала, поддерживать усилия центральноазиатских партнеров, нацеленные на самостоятельное обеспечение региональной безопасности и борьбу с терроризмом, намерен развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Следует и впредь выявлять роль формата стран - соседей Афганистана в интересах мирного восстановления этой страны.
Коллеги!
В октябре прошлого года успешно состоялся XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, по итогам которого поставлена первоочередная задача - осуществление намеченной к столетию КНР цели полного построения могущественного модернизированного социалистического государства, всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации путем китайской модернизации. Был намечен грандиозный план дальнейшего развития страны. Мы готовы с партнерами Центральной Азии укреплять обмен опытом в области идей и практики модернизации, продвигать сопряжение национальных стратегий развития, открывать новые возможности сотрудничества во имя модернизации наших стран.
Коллеги,
В народе провинции Шэньси говорят: "Упорный труд позволит извлечь золото из земли". В Центральной Азии есть пословица: "Дашь - возьмешь, посеешь - пожнешь". Пусть совместные усилия и солидарность помогут нам активно продвигать общее процветание и зажиточность, открывать прекрасные перспективы для развития наших шести государств!
Благодарю за внимание.
Председатель Китайской Народной Респубублики Си Цзиньпин