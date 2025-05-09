Путин поздравил Токаева и казахстанцев с 80-й годовщиной Великой Победы

Фото: historyrussia.org

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В этот день был подписан документ, ознаменовавший победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе, сообщает historyrussia.org.

Акт о капитуляции подписывался дважды. В первый раз акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе.

От имени германского Верховного командования его подписал начальник оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны - начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит, от СССР - представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Он не получил к этому времени инструкций от Верховного Главнокомандования и подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Акт также в качестве свидетеля подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст был признан официальным.

Кроме того, союзниками был разработан и согласован документ, озаглавленный "Безоговорочная капитуляция Германии", который был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР - 21 августа 1944 года и правительством Англии - 21 сентября 1944 года. Он состоял из четырнадцати статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В свою очередь, текст, подписанный в Реймсе, содержал пять статей, затрагивающих только вопрос о капитуляции немецких армий на поле боя.

8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались: подписанный реймский акт немецкая сторона нарушила - канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.

Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине:

"Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".

Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил в Берлине, сообщает РИА Новости.

Подходящее помещение было найдено в Карлхорсте, так как в Берлине было сложно найти целое здание.

Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено командующему 1-м Белорусским фронтом Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, отмечает ТАСС. 8 мая 1945 года в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, где должна была пройти церемония подписания. Церемонию открыл маршал Жуков, поприветствовавший представителей союзных армий в занятом Советской Армией Берлине.

Акт был составлен в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). От германской стороны документ подписали: начальник Верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург.

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являлись английский и русский тексты. Один экземпляр акта был сразу же вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в Ставку Верховного главнокомандования Красной армии. Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранится в фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США, говорится в материале РИА Новости.

Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.

Этот день стал одной из главных дат в истории человечества. 9 мая мы в буквальном смысле "со слезами на глазах" отмечаем праздник, важный абсолютно для каждого из нас, - День Победы.





