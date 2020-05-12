Шесть наставлений жизни Си Цзиньпина

В 2015 году на вечере, посвященном празднованию китайского Нового года по Лунному календарю, Си Цзиньпин проникновенно продекламировал строки стихотворения "Путник" поэта периода правления династии Тан Мэн Цзяо (751 – 814 гг.):

У матушки милой в руках с длинной ниткой иголка:

Халат свой накинуть торопится путник – в дорогу спешит.

Чем ближе прощанье, тем чаще и чаще стежки на одежде,

Ведь страшно и думать, когда же домой теперь его жди?

Кто знает, заплатит ли колос растущий, родной

За теплую ласку весны своей силою, сердцем, душой?

Председатель КНР отметил, что эти строки символизируют глубокую ценность крепких семейных уз всего китайского народа. Семья - первая и самая главная школа человека. А родители - первые учителя своих детей, сообщает CRI Online

Мать Си Цзиньпина, Ци Синь с детства прививала сыну чувства ответственности, патриотизма и долга перед страной и народом. Наставления и само поведение матери оказали сильное влияние на всю жизнь Си Цзиньпина.

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