Спектакль об Анне Ахматовой в Алматы

Показ спектакля "Стихов моих белая стая", посвящённого судьбе и творчеству великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, состоялся 1 февраля 2020 года в Государственном музее искусств имени Кастеева в Алматы.

Юные воспитанники общественного фонда "Право на любовь" под руководством Марии Макаровой представили на суд взыскательной публики спектакль, рассказывающий о нелёгкой судьбе целого поколения, на долю которого выпали тяжелейшие испытания: войны, революции, сталинские репрессии. Ребята вдохновенно читали ахматовские строки, обращаясь к залу, задавали важнейшие взрослые вопросы о цене свободы творческой личности, верности, предательстве, плате за успех.

В спектакле звучала живая музыка, были исполнены исторические танцы, воссоздававшие особый колорит эпохи. Трепетность повествования подчеркивалась и тем, что всё действие разыгрывалось на фоне портретной галереи образов работы известного российского художника Клима Ли.

По окончании спектакля многочисленная публика стоя приветствовала артистов, вызывая их на поклон более десяти раз. Всем участникам и творческой группе спектакля были вручены памятные подарки от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и традиционные тульские пряники.

Показом спектакля представительство Россотрудничества в Республике Казахстан открыло новую программу "Литературная суббота", реализуемую им в содружестве с общественными организациями соотечественников и деятелями культуры Республики Казахстан. Партнёрами показа спектакля "Стихов моих белая стая" стали общественный фонд "Право на любовь", RArt Gallery, Государственный музей искусств имени Кастеева.

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