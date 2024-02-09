08.02.2024, 12:43 4746
Токаев провел расширенное заседание правительства
Фото: Акорда
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Под председательством президента Касым-Жомарт Токаева состоялось расширенное заседание правительства. В заседании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель администрации президента Айбек Дадебаев, члены правительства, председатель Национального банка, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, сообщает Акорда.
Открывая заседание, глава государства отметил, что сегодня будут подведены итоги ушедшего года и обозначены актуальные задачи на ближайшую перспективу.
В целом в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - заявил президент.
По его словам, правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение развития экономики.
Выступая перед участниками заседания, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на ряд ключевых задач текущей экономической повестки.
Требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик. За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров. Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса. Еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи", - заметил глава государства.
Лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, правительству предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Он указал, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладываются средства, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста.
Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного инвестиционного штаба. Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное - своевременно принимать необходимые решения. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях - перед президентом. Проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне. Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных", - отметил президент.
Он сообщил, что по результатам первого полугодия будут подведены итоги работы инвестиционного штаба и предметно оценена эффективность деятельности каждого министра и акима.
Спрос будет жесткий. Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов. Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия. Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю - в этой работе нельзя перегибать палку, произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал. Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу, поэтому дискредитировать ее никому не позволено", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще одним приоритетом обозначена реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирования строительной отрасли. Это направление должно органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций, а также эффективного использования бюджетных средств.
В настоящее время активно обсуждается вопрос возврата государственной монополии на экспертизу в строительной сфере. Безопасность граждан - это главный приоритет, поэтому повышать контроль качества строительства надо. Но правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка. В отрасли также накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ. Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет. До конца года жду от правительства конкретных результатов в данном направлении", - подчеркнул глава государства.
Наряду с этим в выступлении была обозначена необходимость принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.
Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню. Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации", - заявил президент.
Правительству поручено пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации, а также совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики.
Лидер Казахстана также потребовал придать новый импульс промышленному развитию страны.
Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты. Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны. Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще одна приоритетная задача - это развитие агропромышленного комплекса и рациональное использование водных ресурсов.
Проблемы, которые сдерживают развитие АПК, хорошо известны. Наиболее острая из них - хроническая недофинансированность отрасли. Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность - в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты - до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза", - сообщил глава государства.
Он считает, что правительству следует уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Президент подчеркнул важность широкого внедрения водосберегающих технологий. По его словам, предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления - вода у нас расходуется как попало.
Лидер Казахстана призвал ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Как было сказано в выступлении, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов - одна из базовых функций правительства и акиматов.
Каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы. В целом, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды", - сказал президент.
Он поручил правительству разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.
Также отмечена важность активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Поручено в первом полугодии 2024 года принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли.
Теперь о ситуации с автодорогами. До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы Астана - Балхаш - Алматы, который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: Атырау - Астрахань, Актобе - Кандыагаш, Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели - казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается", - указал на проблемы в сфере Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, президент подчеркнул крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Отметив существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке.
Особое внимание на расширенном заседании было уделено социальной сфере. Лидер Казахстана сообщил о необходимости полного пересмотра структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. По его мнению, надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Не остались в стороне и вопросы системы здравоохранения.
Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным. Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, акимам регионов и фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов "Модернизация сельского здравоохранения" и "Комфортная школа".
Для придания нового импульса экономике правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами. Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата. Пора прекратить формализм, бюрократическую волокиту. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность. Правительство получило широкие полномочия. В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач", - подытожил свое выступление глава государства.
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05.02.2024, 23:50 12686
103 года назад город Верный получил имя Алма-Ата
Фото: bangkokbook.ru
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Ровно 103 года назад город Верный получил новое название - Алма-Ата.
Одно из наиболее ранних известных упоминаний об Алма-Ате содержится в знаменитом сочинении Мавлана Шараф ад-Дина Али Йазди "Зафар-наме", написанном в 1425 года на персидском языке. В одном из отрывков описывается, как основатель империи Тимуридов, полководец Амир Тимур отправился в захватнический поход на Могулистан. Путь его пролегал через Алмалыг, сообщает sputnik.kz.
После "Зафар-наме" сообщение о городе Алмату содержится в произведении "Бабур-наме", написанном падишахом Индии и Афганистана Захиром ад-Дином Мухаммадом Бабуром (1483-1530) на языке тюрки.
Фергана - область в пятом климате, находится на границе возделанных земель. На востоке от нее - Кашгар, на западе - Самарканд, на юге горы Бадахшанской границы; на севере, хотя раньше и были такие города, как Алмалык, Алмату и Янги, название которого пишут в книгах Отрар, но теперь из-за моголов и узбеков они разрушены и там совсем не осталось населенных мест", - пишет правитель, полководец, ученый и поэт.
По словам доктора исторических наук Жулдыз Тулибаевой, это краткое упоминание современного города является наиболее ценным сведением, так как впервые упоминается как город.
Также это сообщение проливает свет на судьбу города, который в XIV веке был разрушен могулами во время междоусобной войны", - отмечает Жулдыз Тулибаева.
Согласно историческим данным, в Средние века на территории нынешнего города находилось поселение Алмату. Однако в XVI веке после нашествия джунгар на месте древнего города остался лишь небольшой поселок, отмечает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В феврале 1854 года царским правительством на месте будущего города Алма- Ата было решено основать свой форпост. Весной 1854 года началось строительство Заилийского укрепления, позднее названного "Укрепление Верное". К осени того же года все работы были завершены. В бревенчатых деревянных домах и казармах разместились 470 солдат и офицеров Заилийского отряда. Вскоре укрепление разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда активно прибывали поселенцы, в основном из центральных регионов России.
Рядом с укреплением возникли Большая и Малая станицы, Татарская слободка. В 1856 году был заложен "Казенный сад" (ныне Центральный парк культуры и отдыха), а в 1857 году в районе Татарской слободки была построена первая водяная мельница. Вошедший в строй в 1858 году первый пивоваренный завод положил начало местной обрабатывающей промышленности. В 1859 году командированный из Петербурга геодезист Голубев отметил Верное точкой, и это место впервые появилось на картах мира. К маю 1859 года в укреплении уже насчитывалось пять тысяч жителей. В 1860 году открылись первое почтовое отделение и госпиталь. В 1867 году было учреждено Семиреченское казачье войско. И в том же году Верный стал центром Семиреченской области.
В 1887 году в Верном произошло сильнейшее землетрясение, в котором погибло 332 человека. Было разрушено 1798 кирпичных домов. Впоследствии в городе была организована сейсмическая и метеорологическая станция под руководством архитектора Андрея Зенкова и разработана система учета сейсмичности при постройке зданий.
В 1910 года произошло Кеминское землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое затронуло Верный. Было разрушено 776 домов, из них 94 дома казаков Большеалмаатинской станицы. Погибло 35 человек. Для обеспечения пострадавших от землетрясения бедняков в Верном было устроено семь бесплатных столовых, при помощи войсковых кухонь.
В 1921 году, уже при советской власти, город Верный был переименован в город Алма-Ата.
В 1929 году в город была перенесена столица Казахской АССР, находившаяся до этого в Кызылорде, а с 1936 года Алма-Ата стала столицей Казахской Советской Социалистической Республики, информирует kazembassy.ru
Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны Алма-Ата стала пристанищем для эвакуированных людей со всего Союза и госпиталем, куда привозили сотни тысяч раненых солдат, отмечает tengrinews.kz.
Кроме того, в военное время практически все эвакуированные предприятия могли выпускать зажигательные смеси и другое оружие для фронта.
По информации историков, с первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта. В 1941-1945 годах в КазССР было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных производств. В их число вошли и эвакуированные предприятия, в том числе металлообрабатывающие и машиностроительные заводы, выпускавшие мины и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, радиостанции и другие виды оружия и военной техники.
За время войны казахстанские фабрики отправили на фронт около 25 тонн теплой одежды, а каждый третий патрон был отлит в КазССР. В целом с августа 1941 года по январь 1942-го в республику прибыли более 300 тысяч эвакуированных, а в течение четырех лет войны Казахстан отправил на фронт более миллиона человек.
Наряду с промышленной эвакуацией город принял культурную эвакуацию. В годы войны город стал домом для трех тысяч деятелей кино и театра. Как тогда шутили жители, Алма-Ата "была станицей, а стала столицей", сообщает sxodim.com.
В городе разместились крупнейшие киностудии Союза - "Ленфильм" и "Мосфильм". Выбор пал именно на Алма-Ату благодаря солнечному климату и зеленым улицам, на которых можно устраивать натурные съемки вместо дорогостоящих павильонных.
Под киностудию приспособили городской Дворец культуры. Сегодня здесь находится Казахская государственная филармония имени Жамбыла. Условия работы в Алма-Ате сильно отличались от столичных: зачастую снимать приходилось по ночам из-за проблем с электричеством.
После окончания войны основные цеха киностудий месте с оборудованием были полностью переданы Алма-Атинской киностудии, позже переименованной в "Казахфильм".
Сегодня Алма-Ата - крупнейший город страны, который на протяжении почти 70 лет был столицей Казахстана. Город называют "южной столицей", ведь по интенсивности экономической, общественной и культурной жизни - это действительно столичный город, отмечает пресс-служба посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
Город остается ключевым научным, культурным, производственным и финансовым центром страны, посещение которого для всех гостей Казахстана является непременным пунктом путешествия
27.01.2024, 17:17 30991
80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда
Фото: wikipedia.org
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Ровно 80 лет назад советскими войсками была полностью снята фашистская блокада Ленинграда.
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом (ныне - Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города - снята, сообщает РИА Новости.
Сколько длилась блокада
Блокада города-героя, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов, погибло 632 тысячи человек, по другим данным, эта цифра достигает 1 млн. 97% погибших жителей Ленинграда умерли от голода и только 3% - погибли во время бомбежек.
История блокады Ленинграда
Германское командование придавало захвату города важное стратегическое и политическое значение, поэтому фашистские войска приступили к наступлению на Ленинград в июле 1941 года, а в августе тяжелые бои уже шли на подступах к городу.
Начало
К началу июля 1941 года немецкие войска уже захватили большую часть Прибалтики и вступили на территорию Ленинградской области. После падения защиты Пскова (9 июля) захватчикам открылся короткий путь к Северной столице. Созданный советскими войсками в первые дни войны Лужский оборонительный рубеж задержал продвижение врага почти на месяц и дал возможность защитникам города укрепить оборону. Одновременно с немцами в конце июля началось наступление финских войск, которые смогли перекрыть Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал - главные маршруты, по которым доставлялись грузы в Ленинград. В начале сентября был захвачен Шлиссельбург, что позволило заблокировать Ленинград с суши. Именно с этого момента началась блокада города-героя.
В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. В условиях блокады промышленность города не прекращала работать, ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Продовольствие в блокадном городе
Хуже всего пришлось гражданскому населению, которое, несмотря на помощь с Большой земли, страдало от голода. Хотя город имел развитую пищевую промышленность и в мирное время обеспечивал не только потребности свои и области, но и других регионов, значительных запасов на складах не имелось.
С 18 июля в городе была введена карточная система, нормы продуктов по которой неоднократно сокращались.
Нормальную еду приходилось заменять суррогатами. Хлеб, который был почти единственным продуктом питания большинства блокадников, содержал до 40% примесей.
Меню столовой Кировского завода состояло из котлет из свекольной ботвы, биточков из лебеды, шницелей из капустного листа, печенья из жмыха, соуса из дрожжей и супа из подорожника. 125 граммов хлеба в день получало большинство ленинградцев с ноября по декабрь 1941 года, норма рабочего составляла 250 граммов, солдатская пайка - 500 граммов. Весной 1942-го, как только появилась трава, жители города воспользовались ею для приготовления пищи, и за короткий срок растительности не осталось.
Дорога жизни
Огромное значение для блокадников имела Дорога жизни - ледовый путь через Ладожское озеро, который функционировал с 22 ноября 1941 года по 23 апреля 1942-го. Именно эта связь с Большой землей позволила к весне 1942 года создать в городе продовольственный запас на 2 месяца, в результате которого, наконец, была увеличена норма выдачи хлеба.
Дорога начала действовать в те дни, когда норму продовольствия в городе урезали до минимума, а люди массово умирали от голода. Строительство Дороги жизни стало грандиозным проектом, помогающим решить множество задач. Через Ладожское озеро были проложены телефонно-телеграфный, электрический кабели, которые обеспечивали связь с Большой землей и электроснабжение Ленинграда. На дне озера построен трубопровод для снабжения топливом, Ладожская военная флотилия защищала коммуникации, а Северо-Западное речное пароходство перевозило грузы в то время, когда льда на озере не было. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение.
Попытки прорыва блокады
Осенью 1941 года советские войска предприняли две Синявинские операции, но успеха они не принесли. Войска Невской оперативной группы захватили и удерживали небольшую территорию, которая известна как "Невский пятачок". С него во время второй Синявинской операции предпринимались особенно ожесточенные попытки прорвать блокаду. Еще две операции были проведены в 1942 году, но и они не принесли результата. В конце 1942 года совет Ленинградского фронта подготовил план еще двух наступательных операций: Шлиссельбургскую и Урицкую. От Шлиссельбургской было принято решение отказаться, а Урицкую потом переименовали в операцию "Искра". Она была назначена на начало января 1943 года и результатом проведения стал прорыв кольца немецких войск.
Окончательное снятие блокады Ленинграда
Окончательно снять блокаду города советским войскам удалось лишь через год - 27 января 1944 года. После прорыва положение города значительно улучшилось, но угроза городу оставалась. В конце 1943 года была разработана операция по освобождению Ленинградской области. Наступление советских войск началось 14 января 1944 года силами Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов. В результате операции советские войска вышли на границу Латвии и Эстонии.
Увековечение памяти
Память о блокадном Ленинграде и его героических защитниках увековечена в монументальных скульптурах и музеях. В самом городе существует музей обороны и блокады Ленинграда, в котором хранятся сотни вещей блокадников и рассказывается о тех страшных днях и ночах.
Также в городе существует Монумент героическим защитникам Ленинграда, обелиск "Городу-герою Ленинграду", мемориал "Разорванное кольцо", символизирующий Дорогу жизни, и многие другие. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге захоронены сотни тысяч жертв блокады и воинов Ленинградского фронта, в 1960 году здесь зажжен Вечный огонь.
15.01.2024, 15:28 62251
Секретариату Шанхайской организации сотрудничества - 20 лет
Фото: rus.sectsco.org
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Ровно 20 лет назад, 15 января 2004 года, в Пекине состоялась торжественная церемония открытия секретариата Шанхайской организации сотрудничества, в которой приняли участие министры иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Чжаосин, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Аскар Айтматов, Российской Федерации Игорь Иванов, Республики Таджикистан Талбак Назаров, Республики Узбекистан Содик Сафоев и исполнительный секретарь ШОС Чжан Дэгуан.
В связи с этим событием в адрес первого исполнительного секретаря ШОС (впоследствии должность была преобразована в генерального секретаря ШОС) поступили поздравительные телеграммы от глав государств - членов ШОС, а также послание Генерального секретаря ООН.
Сегодня секретариат ШОС успешно выполняет возложенную на него важную и ответственную миссию по координации и информационно-аналитическому обеспечению деятельности организации, проведению предварительной юридической и финансовой экспертизы договорных и нормативных документов ШОС.
Секретариат также является депозитарием документов, принимаемых в рамках ШОС, осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний и совещаний органов ШОС, координирует взаимодействие ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу, международными организациями.
Секретариат возглавляется генеральным секретарем, который утверждается советом глав государств по представлению совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.
Функционирует институт постоянных представителей государств-членов при секретариате ШОС.
Личный состав секретариата насчитывает 36 должностных лиц, направляемых государствами членами по страновым квотам, а также ряд технических сотрудников, нанимаемых из числа граждан страны пребывания.
В структуру секретариата входят 6 департаментов, занимающихся политическими, экономическими, гуманитарными, информационно-аналитическими, административно-правовыми вопросами и международными связями.
Напомним, 5 июля 2023 года Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года. Алматы получил статус туристической и культурной столицы ШОС.
На саммите ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства страны в организации: усиление потенциала ШОС; укрепление сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности; расширение торгово-экономических связей; углубление культурно-гуманитарного сотрудничества; расширение ШОС и дальнейшее развитие ее международных связей.
03.01.2024, 08:24 89066
Токаев рассказал о внутренней, внешней политике и социально-экономическом развитии страны
Фото: Акорда
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan рассказал о внутренней и внешней политике, социально-экономическом развитии страны, январских событиях 2022 года, семейно-бытовом насилии, строительстве АЭС и других актуальных темах, сообщает Kazpravda.kz
- Благодарю Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, за то, что нашли время в своем плотном рабочем графике для интервью газете Egemen Qazaqstan. Казахская пресса ждала Вашего мнения по вопросам, волнующим наше общество. Поэтому сегодня я бы хотел с Вами откровенно поговорить на эти темы.
Чем Вам запомнился прошедший год?
- Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить всех соотечественников с Новым годом!
2023 год выдался для нашей страны насыщенным на значимые события. Мы подошли к завершению основных политических реформ. Начал работу Конституционный суд. По новым правилам прошли выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней. Впервые состоялись выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжилось проведение выборов глав сел и городов районного значения, по итогам которых в прошлом году были избраны около 700 сельских акимов.
Мы приступили к построению справедливой и конкурентной экономической системы. Занялись вопросами диверсификации и демонополизации экономики, обновления инфраструктуры, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций.
Последовательно решались наболевшие вопросы социальной сферы. По всей стране началось строительство школ, в том числе "комфортных школ", в селах возводятся медицинские объекты. Внедрен Социальный кодекс, нацеленный на комплексную поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата лицам, занятым во вредных условиях труда. Установлена доплата сотрудникам природоохранных служб за риски для жизни и здоровья. Повышены зарплаты медицинских работников, педагогов школ, колледжей, детских садов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда. Принята новая методика определения минимальной заработной платы, учитывающая ключевые экономические показатели, в том числе уровень инфляции.
Вся эта работа будет наполняться новым содержанием в 2024 году. Мы будем действовать скрупулезно и планомерно, неуклонно двигаясь к намеченным целям. Этот год особенно важен, поскольку он закладывает фундамент ближайшего пятилетнего цикла развития страны.
- А какие ожидания Вы связываете с наступившим новым годом? Какие главные задачи стоят перед страной?
- В сентябрьском Послании мною поставлена задача перейти на новую экономическую модель. В качестве стратегической цели обозначена задача удвоения ВВП к 2029 году. В скором времени состоится расширенное заседание правительства, на котором мы подведем итоги социально-экономического развития и определим тактику дальнейших действий в этом направлении.
Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Традиционно они проходили летом, но в этом году мы скорее всего проведем заседание весной.
Таким образом, в течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
Мы продолжим конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов государства. В 2024 году в нашей стране пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.
Большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников. Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами - наследниками номадической цивилизации Великой степи.
Полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей нашего народа. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов.
Помимо множества важных событий, будет еще больше рутинной каждодневной работы. От усилий всех граждан зависит, каким этот год останется в истории страны. В своем новогоднем обращении я сказал, что в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации, но всем нам придется хорошо поработать для достижения этой цели.
- Прошло ровно два года с трагических январских событий. Қаңтар стал рубежом, открывшим новую эпоху в истории Казахстана. В своих выступлениях и интервью Вы уже давали оценку тем трагическим событиям. Однако вопросы еще остаются. Имеют место различные интерпретации. Как сегодня, по прошествии времени, Вы можете охарактеризовать эти события? Какими видятся их основные причины и предпосылки?
- Долго думал над этими вопросами и продолжаю размышлять над ними. На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом.
После моего избрания президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики. К разработке и реализации реформ активно подключились общественники, гражданские активисты, эксперты. Многие инициативы прорабатывались на различных диалоговых площадках, в том числе на заседаниях специально созданного мною Национального совета общественного доверия.
Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры.
Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года. Затем правительство приняло непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации.
Правительство по моему поручению создало специальную комиссию, которая выехала в регион для встреч с представителями общественности и принятия компромиссного решения. Но протесты приобрели экстремистский характер, чем воспользовались заговорщики.
Расследование Генеральной прокуратуры показало, что развитие январских событий носило "волнообразный" характер.
Вначале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. Несмотря на все усилия центральной власти и акиматов, ситуация в стране приобрела характер дестабилизации, переговоры и диалог для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений.
Начались первые столкновения во многих регионах страны. Все это было на руку заговорщикам, которые через специально подготовленных людей всячески потворствовали нагнетанию обстановки. Но даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы. Это была вторая волна.
Третья волна началась, когда в дело вступили криминальные банды, лидеры которых были подконтрольны заговорщикам и имели контакты с террористами, в том числе прибывшими извне. Используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. В условиях хаоса к происходящему подключились вооруженные бандиты, террористы, которые одновременно, по единой команде устроили атаки на здания органов власти, силовых структур, оружейные магазины, арсеналы сил правопорядка и воинских частей. Причем речь идет не только об Алматы, но и целом ряде областных центров. Напомню, во время январских событий было похищено более трех тысяч единиц оружия, в том числе автоматов, пулеметов и даже гранатометов. Кроме того, нападениям подверглись транспортная инфраструктура и объекты телекоммуникаций. Повторюсь: бандиты и террористы действовали организованно, в тесной координации друг с другом.
В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и, в конечном итоге, захватить власть.
Ситуация тогда была крайне сложной и напряженной - страна была близка к тому, чтобы погрязнуть в хаосе. Чтобы не допустить этого, все меры контролировались мною лично, ежечасно и круглосуточно. По линии МВД поступали сведения о подготовке различных атак на Акорду, в том числе с использованием грузовиков. Мне неоднократно рекомендовали покинуть резиденцию, даже эвакуироваться, в том числе за рубеж, но я с этим решительно не согласился и в одном из телевизионных обращений заявил, что при любых обстоятельствах останусь на рабочем месте. В течение двух недель я находился в служебной резиденции Акорда. Оперативные совещания проходили и глубокой ночью, и ранним утром. В те дни самая главная задача состояла в том, чтобы сохранить наше государство, восстановить в стране верховенство закона и порядок.
- Насколько было правильным решение пригласить военнослужащих России в Казахстан? В соседней стране много говорят о ее спасительной роли во время беспорядков в Казахстане.
- В условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета безопасности было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в нашу страну на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности. Подчеркиваю: обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан.
На момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану. Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами - участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно.
Миротворческий контингент ОДКБ не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела. Армянский контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат "Аксай", белорусский - аэродром в Жетыгене, таджикский и кыргызский - соответственно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы, российский - ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций. Были угрозы совершения терактов на объектах жизнеобеспечения, поэтому контингент был направлен именно туда. Но самое главное - это позволило высвободить наши силы для проведения контртеррористической операции.
- Получается, это была неудавшаяся попытка государственного переворота. Что тогда Вы скажете тем, кто утверждает, что это было народное восстание и чуть ли не революция?
- Весь мир был свидетелем тех трагических событий, когда мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки и погромы. Разве на мирные демонстрации приходят с автоматами, пистолетами и холодным оружием? Разве там избивают и убивают военнослужащих, издеваются над ними, используют их в качестве живого щита во время нападений на административные здания? Разве после мирных демонстраций остаются разграбленные магазины и банки, сожженные автомобили? Я уже не говорю о нападениях на здания органов власти и полицейские участки. Общая сумма ущерба от этих бесчинств составила порядка трех миллиардов долларов.
На причинах и последствиях Қаңтара не следует выстраивать спекулятивные версии. Скажу прямо: рассуждения о якобы народном восстании способствуют оправданию и обелению преступных деяний. Такие безответственные, по сути, провокационные разговоры приводят к героизации настоящих бандитов, укоренению в обществе пагубной криминальной психологии. А значит, призывают к новым беспорядкам в ущерб национальной безопасности и благополучию народа. Это очень серьезная угроза. Поэтому государство и общество должны быть едины в осуждении беззакония - я в этом уверен.
- В таком случае, как граждане страны могут выразить свое критическое отношение к действиям властей?
- У нас созданы все условия для публичного выражения несогласия с действиями власти. Граждане могут открыто говорить о существующих проблемах. В соответствии с концепцией "слышащего государства" я требую от государственных органов учитывать общественное мнение. У нас действует демократический закон о мирных собраниях. Недавно принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций.
Поэтому нужно предельно ясно понимать: мирные протесты допустимы, но массовые беспорядки неприемлемы и будут жестко пресекаться. В стране должен царить закон - это моя принципиальная позиция. Посмотрите, ведь в странах Запада, цитадели демократии, особо не церемонятся с теми, кто устраивает уличные беспорядки и нападения на здания органов власти.
Полиция выявила организаторов январских беспорядков - всех тех, кто призывал сопротивляться законным требованиям властей, занимался доставкой и распространением оружия, нагнетал атмосферу агрессии, руководил толпой в ходе погромов, поджогов и актов насилия. При этом от бандитов были отделены рядовые и зачастую случайные участники беспорядков. Мною было принято решение амнистировать граждан, попавших под влияние провокаторов. Амнистия применена в отношении 1 095 граждан из 1 205 осужденных ранее. А организаторы беспорядков и лица, получившие сроки за теракты, государственную измену, попытку насильственного захвата власти и другие тяжкие преступления, в полной мере отбудут свое наказание.
- Не знаю, насколько приятным или неприятным будет для Вас следующий вопрос, но не могу не задать его. После Вашего вступления на пост президента в 2019 году в стране заговорили, что у нас сложилась система двоевластия. Кто-то сравнивал нашу политическую модель с иранской, кто-то - с сингапурской. И действительно, складывалось впечатление, будто в стране два центра власти. Это было так?
- Коль скоро Вы поставили такой острый вопрос, я должен быть предельно откровенным. Президент в соответствии с Конституцией определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, назначает и освобождает от занимаемых постов высших должностных лиц государства, высшее командование Вооруженных сил. Глава государства является верховным главнокомандующим.
Однако попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации "транзита власти" политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии.
Скажу больше: эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса. Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или "тандема". Помните, наверное, заявления ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Елбасы стоит выше президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну.
Считаю, что вообще не должно быть "старшего и младшего президентов". "Уходя - уходи". Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества.
К огромному сожалению, в решающие моменты внутриполитического кризиса свой непрофессионализм и даже предательство проявили руководители ключевых правоохранительных органов.
Қаңтар показал необходимость строительства устойчивой и эффективной системы государственных институтов, действующих в соответствии с Основным законом. Мы всем народом преодолели этот кризис, выстояли и стали еще сильнее. Мы предотвратили еще большую катастрофу и стабилизировали ситуацию в стране только благодаря сплоченности наших граждан и решительным действиям всей вертикали власти. Потом, уже во время следствия, некоторые заговорщики признались, что не ожидали увидеть такой уровень консолидации народа и политической воли власти.
- После Қаңтара Вы приступили к осуществлению глубоких политических реформ, что признали даже на Западе. Можно ли сказать, что пройдена точка невозврата, критическая черта, которая отделяет нас от недавнего прошлого? Есть ли сегодня гарантии необратимости перемен?
- Как я сказал, политические реформы начались еще в 2019 году. Был образован Национальный совет общественного доверия, который разработал и реализовал важные законодательные инициативы. Были внесены существенные изменения в законодательство о выборах, политических партиях, парламенте. В стране впервые открыто заговорили о диктатуре олигополии.
Эти нововведения создали угрозу тем, кто вольготно чувствовал себя в условиях политической и экономической монополии. Поэтому они предприняли безуспешную попытку повернуть все вспять.
После Қаңтара высказывались опасения, что власть, дескать, "закрутит гайки", начнет консервацию режима. Однако мы поступили наоборот, пойдя по более сложному, но правильному пути.
В 2022 году процесс политической модернизации, конечно же, ускорился. И одной из главных задач реформ стало формирование более справедливой и сбалансированной политической системы. Кроме того, важно было создать такие условия, чтобы обеспечить необратимость политических реформ, сделать их постоянным фактором общественной жизни.
Для этого в рамках конституционной реформы было установлено несколько заслонов.
Во-первых, мы воссоздали Конституционный Суд, который является, по сути, высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Кому-то может показаться, что прежний Конституционный совет просто сменил вывеску, но здесь дело обстоит иначе. Решения Конституционного суда имеют окончательную силу, даже президент не может подвергнуть ревизии его решения, в том числе касающиеся конституционных прав граждан.
Любые изменения и дополнения в Конституцию могут выноситься на республиканский референдум или на рассмотрение парламента только при наличии соответствующего заключения Конституционного суда.
И напомню, что из одиннадцати судей Конституционного суда шестеро, то есть большинство, назначаются палатами парламента. А председатель, хоть и назначается президентом, но только с согласия сената.
Во-вторых, в самой Конституции принципиальные позиции утверждены однозначно. Например, статья 91 Основного закона гласит, что установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности республики и, подчеркиваю, положение об однократном семилетнем сроке для президента являются неизменными.
В-третьих, в результате реформ существенно расширены полномочия мажилиса, который стал формироваться по новой избирательной модели - партийным спискам и одномандатным округам.
Одним словом, возврат к старой системе невозможен. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что политические реформы в Казахстане имеют не просто системный, но, что критически важно, необратимый характер, потому что политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований. Народ уже не допустит отката назад и, убежден, будет твердо отстаивать свершившиеся перемены.
- Между тем некоторые критики власти, в том числе на Западе, утверждают, что в нашей стране до сих пор есть политические заключенные. Так ли это?
- Главные признаки политических преследований - это цензура, специальные законы и карательные органы. Ничего подобного в современном Казахстане не существует. В нашем законодательстве нет ни одного указа, ни одного закона, ни одного другого нормативного документа, по которому граждане могли бы преследоваться за свои политические взгляды.
Наоборот, реформы укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, усиливающие независимость судов. Расширены категории дел для судов присяжных. В стране полноценно функционирует институт Уполномоченного по правам человека, который получил конституционный статус. Последовательность и глубину реформ показывает тот факт, что в декабре прошлого года мною подписан уже второй Указ в области прав человека.
Главная задача власти - неукоснительное обеспечение законности и порядка. Поэтому любое нарушение закона наказуемо. А политические взгляды и идеологические предпочтения людей к закону и правопорядку не имеют никакого отношения.
Отдельные личности, несмотря на предупреждения органов прокуратуры, со странной настойчивостью нарушают закон, видимо, таким образом пытаясь получить широкую общественную известность. Другими словами, ставят себя выше закона.
О каких политических преследованиях можно говорить в стране, в которой работает множество независимых СМИ, а политическая цензура не существует?
Более того, после принятия нового закона о митингах, когда вместо разрешительного был введен уведомительный порядок, число мирных митингов в Казахстане увеличилось кратно.
В своих выступлениях я неоднократно говорил, что все проблемы нужно решать цивилизованно, в конструктивном ключе - не криками и провокациями на площадях, а в рамках специально созданных диалоговых платформ и механизмов и, прежде всего, в стенах парламента.
Сейчас в парламенте представлена самая широкая политическая палитра, отражающая взгляды всех основных слоев нашего общества. Законодательно закреплен институт парламентской оппозиции.
Напомню, что в мажилис по итогам последних выборов прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты. При этом одна из парламентских партий изначально является оппозиционной.
Многие зарубежные политики и эксперты, в том числе из стран Запада, выражают поддержку нашим демократическим реформам, отмечая их передовой характер. Действительно, в нашем геополитическом окружении мы единственная страна, которая провела такую масштабную демократическую трансформацию и добилась большого прогресса в деле защиты прав человека.
- В соцсетях "ходит" новость, будто Вы планируете провести референдум по Конституции и в 2026 году намерены вновь принять участие в президентских выборах. Это правда?
- Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон.
Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства.
Раз мы коснулись этой темы, воспользуюсь случаем и раскрою некоторые подробности. Идею однократного семилетнего срока я высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад. Тогда это предложение не поддержали. После избрания президентом взвешивал все "за" и "против", много размышлял, как можно воплотить эту идею на практике.
В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано.
- Перейдем к экономике. В Послании 2023 года Вы провозгласили новый экономический курс Справедливого Казахстана и поставили цель удвоить объем национальной экономики к 2029 году, доведя его до 450 миллиардов долларов. Между тем, по прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2023-2024 годах рост экономики в Казахстане составит не более 3-4%. Насколько реалистично при такой динамике достичь поставленной цели?
- Это вполне достижимая цель. По оценкам аналитиков Международного валютного фонда, по итогам 2023 года объем ВВП в текущих ценах в Казахстане должен составить свыше 259 миллиардов долларов, что на 15% больше чем в 2022 году. Это самый значительный номинальный рост в Центральной Азии.
Положительная динамика отмечается и по ВВП на душу населения, прогнозный показатель на 2023 год составил почти 13 тысяч долларов, годовой рост оценивается в 1,6 тысячи долларов. По прогнозу МВФ, к 2028 году данный показатель вырастет на треть - до 16,8 тысячи долларов.
Правда, должен отметить, что для меня макроэкономические показатели не являются первостепенными по своему значению, все же главное - это реальное благополучие граждан.
Благоприятные прогнозы станут реальностью при условии использования правительством новых подходов к управлению экономикой. Я вижу два основных направления.
Первое - это решение ряда точечных задач, способных стимулировать страновое развитие. К ним относится реализация крупных промышленных проектов. В сентябрьском Послании правительству поручено определить перечень возможных крупных проектов и подготовить План инфраструктурного развития. Эти проекты прорабатываются, проводятся консультации с крупным бизнесом, институциональными инвесторами и экспертным сообществом.
Нужно также решить важную задачу привлечения инвестиций, в том числе путем приватизации и возврата активов. Масштабные инвестиции способны "разогнать" экономику и сформировать новые точки роста. Поэтому моим указом недавно создан Инвестиционный штаб, наделенный широкими полномочиями для улучшения инвестиционного климата и качественной реализации инвестиционных проектов.
Второе направление включает в себя меры по реализации системных реформ, которые закрепят новые "правила игры" для всей экономики.
Правительством по моему поручению разрабатывается новый Налоговый кодекс, призванный перезапустить взаимоотношения государства и бизнеса. Совершенствуя налоговую систему, очень важно отойти от исключительно фискального подхода. Нужен баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня доходной части бюджета.
Большое значение имеет новый Бюджетный кодекс. Мы должны кардинально поменять отношение к бюджетным деньгам, поставив во главу угла рациональность, бережливость, актуальность их использования.
Здесь серьезную роль призваны сыграть новые законы о государственных закупках и государственно-частном партнерстве. Эти документы позволят обеспечить прозрачность госзакупок и создать финансовую основу для развития экономики.
Особое внимание следует уделить повышению эффективности квазигосударственного сектора. Меры по его модернизации уже определены, сейчас идет их практическая реализация.
Отвечая на Ваш вопрос, хочу также отметить, что экономическая конъюнктура в мире, безусловно, влияет на нашу страну. Но любые сложности всегда открывают и новые возможности. Правительство должно иметь детально просчитанный план действий с учетом всех возможных вариантов развития событий. Важно, чтобы все меры по стимулированию экономического роста сопровождались структурными реформами, направленными на развитие предпринимательства и конкуренции, защиту частной собственности, обеспечение справедливости правосудия. При таком подходе мы добьемся всех поставленных целей, в том числе и по удвоению объема национальной экономики в намеченные сроки.
- В нашу газету часто поступают звонки и письма от граждан, которые не в состоянии расплатиться с долгами по потребительским кредитам. В этой связи хотелось бы спросить, какие меры принимаются для решения данной проблемы?
- Закредитованность граждан вызывает у меня серьезную тревогу, потому что эта проблема напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы. Одним из моих первых решений на посту президента был указ 2019 года о сокращении долговой нагрузки граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Тогда в качестве разовой акции были списаны беззалоговые кредиты 500 тысяч человек. Затем, в 2023 году, вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Это были важные шаги, снизившие остроту вопроса. В своем прошлогоднем Послании я поручил правительству принять новые системные меры для кардинального исправления ситуации, которая в основном связана с низкой финансовой грамотностью граждан. С другой стороны, очевидно, что нужно ужесточать регулирование потребительского кредитования и деятельности коллекторских компаний.
Кое-что в этом направлении уже сделано. К примеру, за последние годы в пять раз увеличены требования к банкам и микрофинансовым организациям по объему капитала потребительского кредитования. Введен запрет на получение новых займов при наличии просрочки по кредитам, а также запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки. На постоянной основе проводятся проверки коллекторских агентств.
Для защиты прав заемщиков разработаны поправки в законодательство о кредитовании, которые еще больше ужесточат требования к микрофинансовым организациям, коллекторским агентствам и банкам. Предлагается ограничить продажу кредитов коллекторам. Процедура урегулирования приобретенной задолженности станет обязанностью коллекторских компаний. Расширяются полномочия и банковского омбудсмена. Документ уже рассматривает мажилис парламента. Готов поддержать эти инициативы.
- Сегодня многих наших соотечественников беспокоят рост цен, повышение тарифов, вопросы занятости, общая ситуация в регионах. Способно ли нынешнее правительство, занятое множеством оперативных вопросов, решать задачи стратегические? Как Вы оцениваете эффективность работы правительства в целом?
- Перед правительствами всех стран стоят и оперативные, и стратегические задачи. И Казахстан здесь не исключение. Главный вопрос - оптимальное распределение ресурсов и эффективное планирование.
Нынешний состав правительства сформирован только весной прошлого года. Конституционная реформа и парламентские выборы "обнулили" мандат парламента и правительства. Согласно Конституции, правительство сложило полномочия перед вновь избранным составом мажилиса. Кандидатуру нового главы кабинета министров представила партия Amanat, занявшая большинство мест в мажилисе. Не буду скрывать, партия сделала это, проведя консультации с президентом. Экономический блок ее предвыборной платформы был сформирован на основе программы действующего правительства.
Полномочия правительства значительно расширены. После сентябрьской реорганизации администрация президента сосредоточилась на стратегических направлениях социально-экономического развития страны и больше не занимается детальной опекой правительства, отдельных министерств и ведомств. Теперь администрация выступает как политический штаб, не вмешивающийся в работу исполнительной власти в режиме "ручного управления". Дублировавшиеся ранее функции переданы правительству. Прерогатива принятия отраслевых решений также перешла на уровень правительства и профильных органов. Повысилась бюджетная самостоятельность регионов.
Одним словом, инструментов у правительства хватает. С его стороны требуется продуманная стратегия действий и, конечно, воля для успешного решения поставленных задач. Правительство просило предоставить ему самостоятельность и дополнительные полномочия - оно их получило. Но надо понимать, что и спрос теперь будет особый.
- На мой взгляд, правительство с большим трудом справляется с задачами по обеспечению бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны. В экстренном порядке приходится заниматься ликвидацией аварий, поддерживать подачу тепла, энергии и воды в населенных пунктах по всему Казахстану. Почему сложилась такая ситуация?
- Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия. Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям.
Отрицательно влияют на ситуацию и некоторые информационные "сетевики", намеренно нагнетающие штатные ситуации на объектах электроэнергетики, называя положение с теплообеспечением "трагедией".
Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране - это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается.
В весенне-летний период правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим.
Сейчас задача-минимум - не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум - ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу.
В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер правительства и акимов не обойтись.
- Напряженная ситуация с теплоснабжением заставляет задуматься о состоянии энергетической безопасности страны. В Послании Вы заявили о том, что вопрос строительства АЭС в нашей стране будет вынесен на всенародный референдум. Несмотря на то, что АЭС относится к "зеленой" генерации, однозначного мнения по вопросу ее возведения в обществе нет. Планы по АЭС имеют и определенное геополитическое измерение. Какова Ваша позиция?
- Чистая атомная энергия очень важна для Казахстана. Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений.
Среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС. Это вполне объяснимо, многие хорошо помнят трагические последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты.
Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Это и есть реализация на практике концепции "слышащего государства" и принципов Справедливого Казахстана.
Впереди нас ждут широкие общественные слушания. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов "за" и "против" для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа.
- Прошлый год был очень насыщенным во внешнеполитической сфере. Позиция Казахстана весьма весомо прозвучала на множестве саммитов и форумов. Вы провели много встреч с мировыми лидерами, весьма востребованным стал региональный формат С5+. В значительной степени это связано и с Вашим авторитетом в мировой дипломатии. Какие знаковые внешнеполитические события ожидаются в предстоящий период?
- Проводя сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, Казахстан защищает национальные интересы и решает стоящие перед нами стратегические задачи. Наши приоритеты неизменны - это обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста. Будучи министром иностранных дел в течение десяти лет, я принимал самое непосредственное участие в разработке этих приоритетов.
В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями.
Вы верно подметили актуальность формата "С5+", ведь Центральная Азия - это динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий, широкими возможностями в торговле, инвестициях, бизнесе, инновациях. Именно поэтому в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии, повышается востребованность диалоговой площадки "С5+".
Активное развитие отношений стран региона с влиятельными внешними игроками было бы невозможно без регулярного и доверительного диалога на высшем уровне. В этом плане за последние годы достигнут значительный прогресс, продуктивными стали ежегодные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. К слову, в этом году Казахстан проведет у себя очередное заседание встречи такого формата.
Как я уже сказал, 2024 год пройдет под знаком председательства Казахстана в нескольких влиятельных региональных и международных организациях и объединениях.
Важным событием станет "Международный форум Астана" в июне текущего года с участием лидеров ряда государств и глобальных компаний. На этой площадке традиционно обсуждаются такие общемировые проблемы, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.
Большое значение имеет договоренность с Францией о совместной организации на полях Генеральной Ассамблеи ООН Международного форума "One Water Summit", который призван внести вклад в глобальную климатическую повестку.
- На март 2024 года назначены президентские выборы в России. Как повлияет это событие на глобальную и региональную повестку?
- В плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств. Помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Конечно, мы будем внимательно следить за этими электоральными процессами.
Президентские выборы в России, безусловно, представляют для нас особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой. Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах.
Интенсивно развивается политический диалог на высшем уровне. Мы взаимодействуем в рамках многосторонних структур, а также в вопросах обеспечения региональной стабильности и международной безопасности.
Одним из ключевых событий в обширной двусторонней повестке прошлого года стал официальный визит Владимира Путина в Казахстан. В ходе переговоров мы подтвердили неизменно дружественный характер отношений стратегического партнерства между нашими государствами.
Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. И это не удивительно, ведь между нами самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница.
Традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов. К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов.
Надо понимать, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин - это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт.
Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира.
- Особое место во внешней политике Казахстана занимают отношения с Китаем. За несколько лет в казахстанском обществе произошли позитивные сдвиги в восприятии восточного соседа. Каковы перспективы дальнейшего строительства отношений с КНР?
- Сегодня отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства, вечного стратегического партнерства.
Вместе с председателем Си Цзиньпином мы запустили новое "золотое тридцатилетие" сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Наглядным свидетельством этому являются два визита, которые я совершил в Китай в прошлом году.
Во время содержательных переговоров с лидером Китая в Сиане и Пекине мы достигли важных договоренностей и наметили конкретные пути их реализации.
Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень связей Астаны и Пекина. Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми.
Взаимный товарооборот демонстрирует беспрецедентный рост - по итогам 10 месяцев 2023 года он достиг 24,3 миллиарда долларов, установив новый рекорд. Мы активно работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру экспорта нашей продукции и увеличить объемы поставок в КНР.
К тому же, Китай традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране уже накоплено 24 миллиарда долларов китайских инвестиций.
Общая граница с Китаем, выгодное географическое положение Казахстана между Востоком и Западом - все это открывает для нашей страны широкие перспективы для транзита китайских товаров в различных направлениях. В ходе моего участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине были подписаны такие важные договоренности, как соглашение по совместному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и меморандум по совместному строительству железной дороги "Аягоз - Тачэн". Уверен, они придадут дополнительный импульс развитию транспортно-логистической сферы нашей страны. Казахстан твердо поддерживает китайский мегапроект "Один пояс, один путь", о чем лишний раз свидетельствует мое выступление на форуме в Пекине в октябре прошлого года.
Крайне важное значение имеет вступление в силу безвизового режима между Казахстаном и Китаем - у казахстанцев появилось право свободного посещения этой страны. Надеюсь, многие наши сограждане воспользуются открывшейся возможностью.
В отношении Китая у нас не должно быть страхов, привнесенных извне или основанных на представлениях давно минувших дней. Сейчас Китай - это в высшей степени развитое государство, в том числе в сфере высоких технологий. Это признает весь мир. Поэтому Казахстану крайне важно сотрудничать с нашим восточным соседом, эффективно использовать все преимущества таких дружественных отношений и взаимного доверия.
- На недавней церемонии награждения лауреатов премий "Парыз" и "Алтын сапа" Вы призвали соотечественников смотреть вперед, ориентироваться на долгосрочные цели. В частности, Вы сказали, что общество не должно скатываться в архаику и сворачивать с пути прогресса. Что Вы имели в виду? На чем, на Ваш взгляд, нужно сосредоточиться нашему обществу?
- Помимо текущих задач, для нас очень важно фокусироваться на долгосрочных целях. Мы часто придаем большое значение второстепенным вопросам, тратим свою энергию на мелкие темы или еще хуже - ведемся на чью-то ложную повестку. Мы не должны отвлекаться на все это и терять из виду наши стратегические национальные ориентиры.
Тем более нам нельзя скатываться в архаику, предаваясь пустопорожним дискуссиям о былом величии или обидах. Конечно, история - это важная составляющая нашей общенациональной идентичности, поэтому государство именно сейчас ведет системную деятельность в этом направлении. Издается много тематической литературы, создаются профильные научные учреждения и модернизируются действующие институты. Недавно завершена большая исследовательская работа по реабилитации жертв сталинских репрессий. Одним словом, изучение нашей многовековой истории, восстановление исторической справедливости всегда будет одной из наших приоритетных задач.
Но гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и, самое главное, кем будем. Мы должны быть едины в понимании не только того, какой сложный путь мы прошли, но и того, к чему мы стремимся. Нам нужно жить не воспоминаниями о прошлом, а устремлениями в будущее, делом доказывать величие нашей нации.
Нам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства. При этом надо не закрывать глаза на имеющиеся недостатки, а работать над их устранением. То, о чем я говорю, имеет критически важное значение для будущего Казахстана в этом постоянно турбулентном мире.
Для нового подъема нашей нации мы должны постоянно впитывать в себя все прогрессивное и избавляться от всего, что тянет страну назад. В нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни. Должен сказать правду, не все представители интеллигенции, выдающие себя за "совесть нации", достойно выполняют эту благородную миссию. Вместо настоящего духовного пастырства мы слышим нытье вокруг мелкотемья, привычные самовосхваления и жалобы на власть за невнимание к их материальным вопросам. Тем самым пускают развитие национальной идеологии по ложному пути.
Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, думать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет. Во главу угла нужно поставить общенациональные ценности. Я неоднократно о них говорил, но повторю вновь. Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость - это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов. Именно они сделают нашу нацию сильнее и позволят достичь успеха. Культивируя эти идеалы, мы сможем сформировать новое качество нашей нации.
- Не могу обойти еще одну тему, волнующую все общество. В последнее время участились случаи насилия и жестокости. Каждый день приходят новости об избиениях женщин, детей, нередки случаи изнасилований. Какие меры принимаются государством для искоренения подобных преступлений?
- По моему поручению уже принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение подобных преступлений. Введена специализация женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, восстановлен штат и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия.
В прошлом году мы пошли еще дальше и пересмотрели подходы к реагированию на семейно-бытовые правонарушения. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер их регистрации. Теперь полицейским, чтобы завести дело, не требуется заявление от жертвы бытового насилия. Существенно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Чтобы исключить давление на пострадавших, устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам.
Кроме того, в рамках реализации моего Послания группа депутатов мажилиса готовит законопроект, в котором будут предусмотрены новые эффективные меры по противодействию семейно-бытовому насилию.
- После резонансного убийства в ноябре прошлого года женщины своим мужем в Сети стала набирать подписи неофициальная петиция об ужесточении наказания за насилие в отношении женщин и детей в семейно-бытовой сфере. Однако позже возникли вопросы к ее легитимности, поскольку закон о петициях вступит в силу только в апреле этого года. Многие беспокоятся, что проблема не сдвинется с мертвой точки. Скажите прямо: Вы за или против ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие?
- Я выступаю за укрепление принципа "закон и порядок", поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено - в этом сомнений быть не может.
Вместе с тем важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия. Согласитесь, выглядит странно, когда люди с одной стороны требуют ужесточения наказания за насилие, а с другой - восхищаются "романтикой" криминального мира, возводят в кумиры героев кинокартин, попирающих законы, или даже реальных преступников. Мы должны вместе противодействовать любым попыткам оправдания деструктивного, антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма. Следует решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости. Мы как общество должны отторгать любое нарушение норм и правил, любое неуважение к общечеловеческим ценностям.
- Люди, с которыми Вы работаете, характеризуют Вас как требовательного руководителя. Какими принципами Вы руководствуетесь в кадровой политике, как выстраиваете отношения с подчиненными?
- Для меня принципиально важно, чтобы государственные служащие были не просто профессионалами, безупречно исполняющими свои прямые обязанности, а проявляли инициативу и личным примером доказывали полезность и необратимость перемен. Они должны иметь соответствующий багаж знаний и компетенций, обладать высокими человеческими качествами, быть собранными, дисциплинированными.
Мне не столько важна личная преданность подчиненных, сколько их приверженность идее построения Справедливого Казахстана.
Главным требованием к чиновникам и руководителям всех уровней является их способность держать руку на пульсе общественных настроений и событий, слушать и слышать чаяния людей, своевременно и результативно реагировать на них, принимать правильные решения. Они должны следовать принципу "не человек для государства, а государство для человека".
- В продолжение вопроса по кадрам… Благодаря реформам многие молодые люди получили возможность реализовать себя на госслужбе. Молодежь сегодня представлена на всех уровнях, включая парламент, маслихаты, министерства. Вы неизменно поддерживаете представителей нового поколения. Однако есть мнение, что молодым управленцам не хватает опыта и глубины взглядов. Что Вы думаете по этому поводу?
- Я верю в нашу молодежь. Поэтому приняты комплексные меры, открывшие дорогу молодежи в исполнительную и законодательную власть. Был создан президентский молодежный кадровый резерв. Молодые профессионалы, прошедшие несколько этапов отбора, получили возможность занять руководящие посты на государственной службе.
В рамках политических реформ введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Многие молодые патриоты смогли стать депутатами мажилиса и маслихатов, голос молодежи в органах представительной власти стал громче. Такие шаги придали импульс обновлению органов власти.
Сейчас мир меняется очень быстро, уже не из года в год, а практически изо дня в день. Появляются новые технологии, профессии и отрасли, пересматриваются подходы в работе и управлении. В этих условиях возрастает роль молодежи, которая способна осваивать новые навыки и эффективно применять передовые знания. Она обладает прогрессивным мышлением, ориентирована на будущее, на поступательное развитие. Поэтому не могу согласиться с тем, что молодежи не хватает глубины взглядов. Но пока во властных структурах должен присутствовать сплав опыта и новых идей, эксперименты здесь неуместны. Знаю, некоторые недобросовестные "эксперты" упорно продвигают тезис, мол, Президент Токаев законсервировал систему, ничего нового и хорошего не произошло, старые кадры остались на местах. Это большое лукавство, имеющее конечной целью дестабилизацию и подрыв государственности. Поспешность может привести к непоправимым последствиям.
Да, у молодых управленцев недостаточно опыта, амбиции и отсутствие критической самооценки порой мешают им в должной мере самореализоваться. Тем не менее, мы даем шанс новой генерации профессионалов проявить себя. Эта политика будет продолжена.
- Мемуары первого президента вызвали бурную реакцию в обществе. Вы, наверное, тоже ознакомились с этой книгой. Каковы Ваши впечатления как непосредственного свидетеля многих решений и событий, упомянутых в книге. Собираетесь ли Вы сами писать мемуары?
- На мой взгляд, эта книга представляет интерес как летопись строительства Независимости. Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что если там только 50 процентов правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий.
Нурсултан Назарбаев - историческая личность, свидетель нескольких эпох. Он начал карьеру как комсомольский активист при Хрущеве, ушел в отставку спустя более шестидесяти лет. Его вклад в становление независимого Казахстана очевиден, он заслуживает справедливой исторической оценки.
Я обычно с интересом читаю мемуары, публицистику, политические очерки. Но что касается написания собственных мемуаров, то мне сейчас не до этого.
- Говорят, что Вы в свое время запретили руководству регионов встречать Вас с цветами у трапа и, тем более, устраивать застолья, помпезные концерты и шоу. Это действительно так?
- Во время моих первых поездок по стране в качестве президента акимы на местах пытались устраивать пышные церемонии, роскошные застолья, устанавливать билборды. Эта практика была прекращена. Я посещаю регионы с рабочими целями, с деловой программой. Уверен, такая практика работы на местах укоренится, и мы полностью отойдем от торжественных церемоний с привлечением общественности и большими тратами финансовых средств.
- Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю Вас за содержательную беседу. Уверен, нас ожидает насыщенный событиями год. В завершение хочу задать еще один личный вопрос: как Вы отметили наступление нового 2024 года?
- Новый год - это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения. К тому же не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.
Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности.
В заключение хочу пожелать всем соотечественникам счастья и благополучия! Самое главное, пусть в нашей стране будет согласие и спокойствие! Пусть процветает наш родной Казахстан!
26.12.2023, 08:25 134326
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов
Фото: telegram/Аqorda
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В Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов, сообщает Акорда.
Также в заседании принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.
Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние - это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны "евразийской пятерки". Вместе с тем для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами - от полутора до трех процентов", - заявил президент.
Как отметил глава государства, ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно, также ощутит это замедление.
Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене. Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".
Касым-Жомарт Токаев считает, что новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС - свободы движения товаров. Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.
Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", - подчеркнул глава государства.
В выступлении еще одним важным направлением сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс. По словам президента, сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности.
Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более двух процентов. И это в то время, когда на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек", - сообщил президент.
Поэтому, по словам главы государства, налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из приоритетных задач.
Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе", - предложил лидер Казахстана.
Наряду с этим глава государства предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь". По его мнению, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.
Предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне", - отметил президент Казахстана.
Он подчеркнул важность в это непростое время последовательно укреплять потенциал ЕАЭС на внешнем контуре, развивая торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.
В конце своей речи лидер Казахстана поздравил Владимира Путина с успешным завершением председательства Российской Федерации, а также пожелал Николу Пашиняну продуктивного председательства в органах ЕАЭС в 2024 году. Кроме этого, глава государства выразил благодарность Михаилу Мясниковичу, завершающему свою миссию на посту председателя Евразийской экономической комиссии.
Также лидеры стран ЕАЭС избрали председателем коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана - Бакытжана Сагинтаева.
Ранее ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
22.12.2023, 08:12 120321
День зимнего солнцестояния - 2023: суть, традиции и приметы
Фото: Depositphotos
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День зимнего солнцестояния ежегодно отмечается в конце декабря. Это особое природное явление считается началом астрономической зимы, которая длится несколько месяцев, пишет "Телеканал "78" на dzen.ru.
Что такое зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние - своеобразное астрономическое событие, которое происходит каждый год. В определенный день Солнце достигает самой низкой точки. В момент, когда все происходит, ось вращения Земли наклонена наиболее сильно относительно светила, и в Северном полушарии наступает самый короткий день, а в Южном - самый длинный. Ко всему прочему это природное явление, которое сигнализирует о начале астрономической зимы, длящейся вплоть до весеннего равноденствия 20 марта.
Когда день зимнего солнцестояния в 2023 году
Так как наступающий, 2024-й год будет високосным, то зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 22 декабря. Астрономы вычислили, что в этот момент Солнце расположится на минимальной высоте.
Сколько длится день и ночь в зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние в Северном полушарии отличается самым коротким днем и самой длинной ночью. 22 декабря 2023 года световой день продлится всего 6 часов 59 минут, а ночь - 17 часов. На северных территориях, что расположены за полярным кругом, наступит полярная ночь.
После зимнего солнцестояния дни постепенно станут длиннее. Многие представляют, что после 22 декабря световой день станет как летом, но это не так. К 1 января его продолжительность увеличится буквально на 6-7 минут.
Праздник зимнего солнцестояния
Празднование самого короткого дня в году так или иначе есть во всех культурах и религиях мира. Например, в древности скандинавы отмечали Йоль (сейчас этот праздник распространен у неоязычников), отмечает rbc-ru.turbopages.org.
Важной частью даты были жертвоприношения богам и другим сверхъестественным существам. Также в день зимнего солнцестояния и несколько дней после жгли полено. Со временем традиция видоизменилась: вместо сожжения полена стали готовить десерт в форме полена, так называемое Святочное полено.
Позже Йоль, как и многие другие языческие праздники, заменили христианские торжества. Черты и некоторые традиции Йоля перешли в Рождество. В современности западные христиане отмечают его 25 декабря, близко к дате зимнего солнцестояния.
На Руси зимнее солнцестояние чаще всего называли Спиридон-солнцеворот, так как в этот день (12 декабря по старому стилю) православная церковь вспоминала святого Спиридона. Также день был известен как "солноворот" или "поворот".
Еще до принятия христианства по горам и пригоркам в солнцеворот разжигали костры, приветствуя Солнце. Этот обычай в некоторых местностях сохранялся вплоть до начала XX века, однако в более поздние времена костры зимой начали разжигать уже в ночь под Рождество, Сочельник или даже Новый год.
На Спиридона-солнцеворота говорили, что зима поворачивает на мороз (то есть приближаются холода), а "медведь в берлоге поворачивается на другой бок". Также отмечали, что увеличивается солнечный день: "После солноворота хоть на воробьиный скок да прибудет дня".
Приметы в день зимнего солнцестояния
- С какой стороны подует на Спиридона ветер, с той и будет дуть он "до сорока мучеников" (День памяти сорока Севастийских мучеников, день весеннего равноденствия).
- Если зима ходит в этот день по полю, то за ней вереницами пойдут метели.
- Если Солнце "играет-пляшет своими лучами", то быть ясным дням на Святках (12 дней Рождества, в православной традиции - с 6 по 19 января).
- Если будет на деревьях иней, то Святки придут и ясными, и теплыми.
- Если в этот день цена упадет на хлеб, то потом цена еще снизится.
08.12.2023, 22:21 144751
Период распада: последний декабрь Союза. 8 декабря 1991 года
Фото: dzen.ru
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8 декабря 1991 года на встрече глав России, Украины и Белоруссии было заключено соглашение о создании СНГ. По сути, стороны объявили о прекращении существования Советского Союза, официально объявят две с половиной недели спустя, сообщает РБК.
Союз к началу декабря 1991 года
17 марта. В СССР прошел референдум о сохранении Союза. При явке в 79,5% (148,5 млн человек) единое государство поддержали 76,4% проголосовавших.
Март-август. Идет так называемый Новоогаревский процесс, в ходе которого идет работа над новым союзным договором, который должен заменить действующий, принятый в 1922 году. Нарастает противостояние союзного центра (президент СССР Михаил Горбачев) с руководством России (президент Борис Ельцин).
19-22 августа. Августовский путч - неудачная попытка госпереворота - произошел в Москве. В его результате резко ослабели позиции Горбачева, а подписание союзного договора, намеченное на 20 августа, было сорвано.
Август-ноябрь. Большинство союзных республик заявляют о своей независимости и объявляют даты президентских выборов.
Начало декабря. Лидеры Украины, Белоруссии и России анонсировали встречу в Минске, на которой стороны должны обсудить вопросы отношений между республиками. Президент СССР Михаил Горбачев активно призывает стороны как можно скорее подписать новый союзный договор.
Беловежское соглашение
Трое глав союзных республик: Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украинская ССР) и Станислав Шушкевич (Белорусская ССР) собрались в белорусском городке Вискули 7 декабря 1991 года. Днем позже именно в ходе этой встречи был подписан документ под названием "Соглашение о создании Содружества независимых государств", больше известный как Беловежские соглашения, в котором стороны заявляли о том, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".
Совместную работу над проектом документа начали три президента, позже к ним присоединились первый зампред российского правительства Геннадий Бурбулис, председатель белорусского кабинета министров Вячеслав Кебич и премьер-министр Украины Витольд Фокин. По словам Шушкевича, для начала стороны договорились о концептуальных вещах: СССР де-факто распался, этот процесс неконтролируем, три республики должны сохранить военную связку.
Мы сошлись на том, что это нужно оформить официальным документом, и дали поручения рабочей группе, в которую входили представители от каждой стороны. И было сказано: за ночь - сделать", - говорил Шушкевич в интервью "Огоньку".
Российская сторона занималась только теми параграфами, которые имели политические цели. Их не волновало, что мы напишем по экономическим вопросам. Поэтому экономическую часть создавали мы с Фокиным... Больше всего обсуждалась судьба президента Горбачева, как быть с государствами, которые не участвуют в совещании, схема внешнеполитической деятельности и схема обороны страны". Из воспоминаний главы кабинета министров Белоруссии Вячеслава Кебича.
Тот же Кебич позднее опровергал ставшей народной легенду о том, что работа над текстом Беловежских соглашений сопровождалась большим количеством выпитого спиртного. "Во время работы, когда получалось сформулировать особенно сильную фразу, мне давали задание: иди налей по рюмке шампанского. Крепленые и крепкие напитки, когда мы работали, вообще не употребляли. Только потом, когда уже все закончилось", - вспоминал он.
Окончания работы группы с нетерпением ожидали представители прессы. По словам белорусского журналиста Якова Алексейчика, работников СМИ поселили в сельской неотапливаемой гостинице в деревне Каменюки на окраине Беловежской пущи. "Мы там чуть богу душу не отдали за ночь... Журналисты ходили голодные и холодные. После 13 часов в фойе внесли белые столы и нам сказали: будут подписывать какой-то документ", - вспоминал Алексейчик.
После того как работа над текстом соглашения была закончена, президенты трех стран договорились о том, что в известность должны быть поставлены президенты СССР и США. По воспоминаниям Шушкевича, Горбачеву пришлось сообщать ему, а Бушу должен был позвонить Ельцин.
Реакция в Кремле
В момент подписания соглашения между Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком президент СССР Михаил Горбачев давал интервью украинскому телевидению, в котором рассуждал о необходимости сохранить Союз, аргументируя свои слова тем, что в этом заинтересован сам многонациональный народ.
Я получаю на этот счет очень много информации. Месяц назад был опрос в Киеве, в Москве, в Ленинграде, в Красноярске, в Алма-Ате, в Новосибирске, кажется. Данные известны. Сейчас почти в тех же местах провели новый опрос. И вот: в Москве 80% высказались за сохранение Союза, естественно, обновленного, нового. В Киеве - 64% опрошенных, в Алма-Ате - 72%", - говорил Горбачев.
В тот момент, когда в Белоруссии главы трех республик подписывали договор, фактически ставящий точку в существовании Советского Союза, Горбачев говорил, что децентрализация власти в СССР не даст никакого положительного эффекта и лишь распылит управленческую бюрократию на уровень руководства республик.
Ну что мы глупее всех? В Испании, в Мадриде, Буш, король Хуан Карлос, Гонсалес три часа убеждали в необходимости сохранить Союз. Это поразительно. До чего же мы дожили... Валенса, президент Польши, призывал по нашему телевидению поддержать Горбачева в его стремлении сохранить Союз, не делить страну... Иначе развал. И все погибнем в этом развале", - говорил Горбачев.
Фрагменты интервью Горбачева вышли в эфир по московскому и киевскому телевидению, но текст этой беседы не появился ни в одной из газет.
Полночь. Только что радио принесло весть: Ельцин, Кравчук, Шушкевич объявили о прекращении существования Советского Союза как субъекта международного права, о недействительности всех законов, относящихся к нему как государству. Договорились, как совместно финансировать оборону... Об экономическом механизме договорятся в течение декабря.
Перед тем я полтора часа слушал записанное вчера интервью М. С. [Горбачева] (по украинскому ТВ), где он яростно и страстно доказывал, что "разойтись" невозможно и что отказ от Союза - гибель для всех. Интервьюеру-украинцу слова не давал вставить... Обещал через головы "этих новоявленных политиков, возникших за два года" обратиться к народу, и будто у него есть еще "средства, о которых он сейчас говорить не будет". Словом, с этого момента я живу в другом государстве - России, и я в ней уже фактически безработный". Анатолий Черняев, "Дневник помощника президента СССР"
Реакция прессы
Президенты трех славянских республик подвели черту под существованием Советского Союза, рожденного большевистской революцией. Решающее значение будет иметь заседание Госсовета 9 декабря, которое в свете последних событий может принять самый драматический оборот. Главный вопрос - как отреагирует Михаил Горбачев на "политическую бомбу", заложенную под него Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем" (France Presse).
Россия, Украина и Беларусь, договорившись о создании нового содружества государств, готовятся к столкновению с лишенным власти и униженным Горбачевым, которое должно произойти на Госсовете" (Reuters).
Горбачев был отстранен от власти в результате бескровного переворота" (Daily Express).
Отчаянная попытка советского президента построить новый Союз закончилась провалом" (Associated Press).
День 8 декабря в 1991 году пришелся на воскресенье, поэтому советские медиа отреагировали на новости из Белоруссии лишь на следующий день.
05.12.2023, 16:24 153791
Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства
Фото: Акорда
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22 ноября 2023 года, Минск
Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
- отмечают стремительный характер происходящих в мире перемен, глубокую трансформацию международной архитектуры, необратимость тенденции становления многополярного миропорядка, ускорение процессов в этом направлении;
- с сожалением констатируют повышение роли фактора силы в международных отношениях и расширение конфликтного пространства. Дестабилизирующие наращивание и модернизация наступательных военных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями, провокационные действия подрывают глобальную стабильность, наносят ущерб международной и региональной безопасности;
- убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. В этой связи они выражают обеспокоенность вызовами в сфере международной и региональной безопасности, включая кризис системы европейской безопасности;
- отмечают, что возникшие на фоне региональных и международных противоречий новые геополитические реалии и ускорение становления многополярного мира подчеркивают востребованность формирования устойчивой системы безопасности на евразийском пространстве. Исходя из принципа неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах, государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности открыты к совместным действиям по формированию архитектуры безопасности со всеми заинтересованными государствами и межгосударственными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН;
- выражают свою заинтересованность в укреплении атмосферы добрососедства, которая становится все более насущной для динамично развивающихся государств евразийского пространства, в обеспечении для них условий подлинного и прочного мира, гарантирующих защиту от любой угрозы их безопасности;
- заявляют о своем намерении укреплять координацию и взаимодействие с целью внести позитивный вклад в дело обеспечения безопасности, стабильности и мира на евразийском пространстве и развивать потенциал сотрудничества на этом направлении в рамках ОДКБ и с другими государствами и их объединениями;
- полагают также необходимым укреплять взаимодействие по совершенствованию общих механизмов по обеспечению безопасности на евразийском пространстве в интересах поддержания устойчивого мира и стабильности, недопущения углубления разделительных линий в регионе, конфликтов, военного присутствия внерегиональных игроков и создания угроз друг другу;
- призывают все государства мира строго соблюдать принцип суверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития;
- обращаются ко всем странам с призывом придерживаться принципа неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах, стимулировать формирование более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, минимизировать конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях, обеспечивать всеобщую, комплексную, устойчивую безопасность, основанную на сотрудничестве, задействуя соответствующие международные механизмы.
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