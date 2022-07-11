В Пекине состоялся V Медиафорум БРИКС

В Пекине 8 июля 2022 года состоялся V Медиафорум БРИКС с участием известных представителей политического и медийного пространства организации стран-участниц договора.
В ходе V Медиафорума БРИКС, прошедшего под названием "Достижение консенсуса БРИКС содействие глобальному развитию" в выступлениях высокопоставленных официальных лиц, в частности, правительственных чиновников Китая, должностных лиц организаций системы ООН были обсуждены вопросы Плана действий Медиафорума БРИКС (2022-2023 гг). В Форуме приняли участие:
Татьяна Валовая, Генеральный директор отделения ООН в Женеве
Сиддхарт Чаттерджи, постоянный координатор ООН в Китае
Шахбаз Хан, директор Бюро ЮНЕСКО в Пекине
Представителей СМИ, членов президиума Медиафорума БРИКС
Фу Хуа, президент информационного агентства Синьхуа.
Хосе Хуан Санчес, президент CMA Group
Сергей Кочетков, первый заместитель главного редактора международного информационного агентства Sputnik.
Нарасимхан Рам, директор, индуистская издательская группа
Икбал Сурв, исполнительный председатель Independent Media
Выступление представителей СМИ и организаций БРИКС
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора, ТАСС
Дэвид Моньяэ, директор Центра африканско-китайских исследований Университета Йоханнесбурга
Г-н Ван Сяочжэнь, вице-президент China Media Group
Г-н Марсело Бенез, исполнительный коммерческий директор, Folha de S. Paulo
Павел Негоица, генеральный директор, Российская газета
Маркос Коста де Оливейра, издатель, Monitor Mercantil
Валерий Симонов, главный редактор Еженедельника Труд, Россия
Мусио де Агияр, президент Ассоциации прессы Пернамбуку
Дарья Иванкова, заместитель генерального директора TV BRICS
Рахул Шившанкар, главный редактор, TIMES NOW, Индия
Цуй Шисинь, заместитель главного редактора People's Daily
Лю Яньсонг, главный редактор информационного агентства Синьхуа
Тема 1: Профессионализм и объективность: роли и обязанности СМИ в постпандемическую эпоху
Тема 2: Инновации и интеграция: трансформация и развитие СМИ благодаря новым технологиям
Тема 3: Единство и солидарность: объединяя усилия для качественного развития сотрудничества БРИКС
Тема 4: Прагматизм и расширение: голос БРИКС в защите устойчивого развития
Представители СМИ могут способствовать нашим усилиям глобального характера, имеют доступ к аудиториям и соответственно смогут способствовать реализации СЮР и повысить сознание каждого гражданина для внесения своего вклада для устойчивого будущего, если хорошо взаимодействуете с парламентом, гражданским обществом, местным правительством, научным кругом, то вы будете иметь объективную работу. Это позволит вам предоставить обоснованные факты для вещания. И заставить правительство не бросать свои слова на ветер. Уважаемые участники форума, вы являетесь важными ключевыми действующими лицами для реализации СУРА, ООН нуждается в вашей поддержке, чтобы вы передали важную информацию миру. Только сплоченностью, совместными усилиями сможем построить устойчивое и процветающее будущее".
В прошлом месяце во время 14 встречи была принята "Пекинская декларация", которая указала направление нашего сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин так же выступил с инициативой и председательствовал на диалоге высокого уровня 24 июня… Представители разных развивающихся стран из разных регионов представляют разные организации в облачном онлайн формате, встречались и обсудили вопросы о сплоченности и сотрудничестве в устранении бедности, несправедливости и именно в этот исторический момент развивающиеся страны должны стать стабилизатором и акселератором поддержания международной справедливости. Уважаемые друзья, страны БРИКС занимают по площади 26% земли, 42% населения и 25% экономического объема вселенной и представляет исторический тренд подъема такой группы стран и имеют все основания для объединения и усиления мощности. Председатель указал, что именно мы являемся важной силой для придания импульса и позитивной энергии для стабилизации международных отношений. Это наша историческая миссия и действительно, сможем играть больше роль. В этой связи у меня несколько предложений.
Во-первых, укреплять нашу уверенность и смелость чтобы рассказать больше хороших историй о БРИКС, - эти истории являются представительством и ракурсом развивающихся стран. И мы должны активно рассказать о себе - о БРИКС, освещать такие достижения, которые достигнуты в социально-экономической, культурной, различных сферах. Чтобы укреплять взаимопонимание населения, а также, чтобы международное сообщество побольше узнавало о БРИКС. И мы должны поделиться и консолидировать общее использование информационных ресурсов, должны предпринять различные меры, чтобы вести репортаж в облачной форме и репортажи, вести совместную съемку документальных фильмов, посещать друг друга. Во-вторых придерживаться принципа объективности и справедливости и создать хороший голос БРИКС. Некоторые отдельные страны в целях защиты своего абсолютного преимущества и безопасности и гегемонии фабрикуют и распространяют фейки, вмешиваются во внутренние дела других стран, вводят незаконные односторонние санкции, что вызвало всяческий кризис, как экономический, так и энергетический, и финансовый, и продовольственный, мы должны (противостоять) этим явлениям в качестве представителей СМИ, мы должны выступать против фейков, менталитета холодной войны, незаконных односторонних санкций, конфронтации и иных стандартов. Мы должны (на этом) настаивать, рассказать о фактах, истине, мы должны стать яркими фонарями в тени фейков, источником, чтобы отчистить грязную ложь.
В-третьих, усиливать сплоченность и сотрудничество, чтобы демонстрировать позитивную энергию БРИКС. Развивающиеся страны являются важной силой для поддержания международного порядка и способствовать миру и развитию. Мы должны придерживаться настоящего одностороннего подхода и настаивать на общих ценностях человечества, обмениваться в культурной сфере, настаивать защитить общие интересы развивающихся стран и только таким образом мы можем внести больший вклад для того, чтобы народ жил счастливой жизнью.
Дорогие друзья, сегодня мы находимся в выставочном зале истории Компартии Китая, который всесторонне показывает исторический ход развития Компартии Китая за 100 лет. Этот зал построен менее чем за 1000 дней, (в его создании) участвовали более 200 различных организаций, которые объединили свои силы и интеллект, в условиях пандемии коронавируса продолжили свои работы, вовремя выполнили такую задачу, которая казалась невозможной. Именно упорство, (способность) не боятся трудностей, преодолевать сложности - это причина по которой Китай мог выполнить невероятные задачи достижения чуда. Председатель на диалоге высокого уровня отметил, что мы находимся в такой эпохе, которая полна вызовов и полна надежд. Я глубоко уверена, что если мы сплотимся, приложим совместные усилия, настоим на стороне исторической правды и справедливости, представить больше голосов БРИКС, то мы можем увеличить наше право голоса и влияние на международной арене и защитить общие интересы развивающихся стран и внесем наш вклад для устойчивого развития мира и наших стран".
Прошедшие насколько лет показывают, что путем честного освещения, основанные на фактах сообщения в общественных СМИ могут быть жизненно важным усилителем в глобальном в построении более справедливого и устойчивого будущего… Напоминаю, что общественная информация, предоставляемая СМИ, имеет жизненно важное значение для продвижения прав человека, сохранения мира и безопасности достижения устойчивого развития, которые являются тремя опорами ООН. Таким образом, мы рассматриваем СМИ как важный мост в данном процессе".
Си Цзиньпин призвал наше агентство ускорить развитие, активизировать работу по распространению информации за пределами страны, приложить усилия для создания новых медиа организаций передового мирового уровня, в соответствии с его указаниями, которые были сделаны в Сяньмыне, в основе которых лежит усиление информационного агенства, и которое, при этом, охватывает газеты, журналы, телевидение, интернет, аналитические центры, экономическую информацию и издательские услуги. Мы также работаем над созданием бизнес-кластера нового типа.
Тема нынешнего форума - формирование консенсуса БРИКС. Продвижение глобального развития, что указывает на важную миссию, которую несут СМИ и определяют направление будущего сотрудничества. В настоящее время мир вступил в новый период турбулентности и преобразований, СМИ должны принести в мир позитивную энергию, продвигать эпоху БРИКС, характеризующуюся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и всеобщим выигрышем. Мы должны бороться с фейками, защитить интересы равивающихся стран. В этой связи я хотел бы озвучить 4 предложения.
Во-первых, нам нужно сосредоточиться на лейтмотиве нашей эпохи и содействовать мирному развитию, чтобы продвигать лейтмотива мира и развития. Председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу по глобальному развитию в области глобальной безопасности, привнося китайские варианты китайской мудрости для устранения дефицита. Эти две инициативы отражают стремление народа всей планеты к миру, сотрудничеству и развитию были тепло восприняты и высоко оценены международным сообществом. Факты показали и будут продолжать показывать, что Китай всегда является строителем мира во всем мире, вносит вклад в мир во всем мире и (является) защитником международного порядка. Мы будем вместе с другими странами решительно противостоять Менталитету холодной войны и логике гегемонии, а также твердо придерживаться основных целей и принципов основного устава ООН. СМИ должны идти в ногу со временем и поддерживать мирное развитие, (политику) открытости и сотрудничества. А также реализацию о повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 20230 года.
Мы должны выполнять свои обязанности в качестве СМИ, интересно рассказывая о БРИКСе.
Мы должны бороться с фейками. Выдавать только правдивые репортажи. Достоверность - это жизненно важный фактор в журналистике. Достоверность, точность, полнота и объективность являются основными принципами кодекса профессиональной этики. Но очень жаль, что некоторые СМИ из западных стран нарушают журналистскую этику, фабрикуют дезинформацию, распространяют фейки, постоянно выдавая черное за белое, они стремятся посеять страх, разжечь ненависть и спровоцировать конфликты между разными странами и их народами. Ищут предлоги для создания таких разделительных линий, осуществления практики разъединения и разрыва связей, а также вмешательства во внутренние дела других стран. СМИ БРИКС должны укреплять сплоченность и сотрудничество, строго соблюдать объективность и справедливость, отстаивать истинное положение вещей, поддерживать нравственность, совесть и значимость хорошего голоса БРИКС".
Если говорить об инновациях и трансформации СМИ с внедрением новых технологий, то в этой сфере мы также развиваем партнерство с нашими коллегами из стран БРИКС. С 2020 года с нашими коллегами мы работаем над проектом взаимной интеграции информационных лент в новостные терминалы.
Продолжает функционировать мобильное приложение "Россия-Китай главное", проект Sputnik-China с Международным радио Китая.
Проект кажется нам перспективным и мы видим большой отклик аудитории, поэтому, вероятно, президиум медиа форума БРИКС мог бы рассмотреть подобный пятисторонний проект.
В социальной сфере усиливаются такие феномены как неравенство, Концентрация богатства, обесценивание человеческого труда. В политической сфере сам народ, который на протяжении десятилетий принимал западную демократию, начинает сомневаться в этой системе. Как мы сегодня видим, усиление конкуренции приводит к конфликтам, которые могут привести к войнам.
Информация, доходящая до населения по-прежнему искажается фильтром, применяемым доминирующими СМИ. Большая часть информации, циркулирующая в мировой прессе, поступает из нескольких одних и тех же источников и все 5 групп связаны с крупными компаниями финансового сектора. И в образе больших групп с самыми просматриваемыми теле- и радио ресурсами, а также самыми тиражируемыми газетами публикуют аналогичную информацию с большими ограничениями для социальных групп, не входящих в эту элиту".
В Российских СМИ было подмечено, что уровень заболевания (коронавирусом) шел резко вниз, когда того требовала политическая обстановка, на кануне крупных государственных компаний или праздников.
СМИ мировые и локальные испытывают ощутимый дефицит экспертов, которым доверяет большинство. В российских СМИ про ковид регулярно говорили около трехсот специалистов: ученых, врачей, политиков, представители бизнеса и власти. Однако обилие точек зрения, противоречивых оценок и фейков не переплавилось в качество этих оценок. Это внесло определенную сумятицу в головы людей, вызвало общее недоверие к СМИ. Люди ищут ответы в сомнительных источниках. Прежде всего в соцсетях. Это общее недоверие мешает объективно оценивать шаги власти, науки и медицины. Отсутствие авторитетных, как в научном, так и в моральном понимании этого слова источников, персон - это сегодня проблема, которая сама по себе носит признаки общемировой пандемии. Официальные сообщения все чаще воспринимаются не как полноценная, пусть даже и ограниченная информация, но как определенная политическое лукавство, призванное маскировать истинную картину и истинные намерения. Такая тенденция усиливается. В таких условиях, повышается ценность эксклюзивной информации и ее надежных источников. Журналистика во многом, на глазах превращается в рупор пропаганды, при чем не самых лучших мыслей и деяний…Надо стремиться к объективности, отстаивая интересы большинства, интересы общества, а не отдельных политических групп".
Икбал Сурв, исполнительный директор Independent Media
Во время локдауна, пандемии коронавируса порядка 80-90% людей в среднем еженедельно тратят 24 часа на осмотр новостей и развлекательных программ. После вспышки пандемии коронавируса ВОЗ обратила внимание на ошибочное донесение информации и её распространение, чрезвычайное, поэтому появилось такое слово "инфодемия".
В этих условиях СМИ БРИКСа должны понять, что наши форумы играют всё больше и больше важные роли. Мы должны обмениваться информацией, обменами между корреспондентами и другими форумами, ресурсами. Таким образом, мы можем обещать точность и эффективность распространения информации для публики. Достоверность как никогда является совершенно важной.
В условиях пандемии коронавируса и украинского кризиса появляются негативные последствия. Это создаёт нагрузку для африканских стран и их системы здравоохранения, именно это и замедляет социально-экономический прогресс нашего континента.
Мир стоит перед кризисом жизненной себестоимости, это, прежде всего, касается бедных рабочих и среднего класса. В этих условиях мы должны защитить уязвимый слой населения.
Продолжается ещё пандемия коронавируса, продолжается украинский кризис - все это бросает большие вызовы для стран Африки, а те достижения, которые были достигнуты Африкой за последние несколько десятков лет замедлляются.
Инициатива "Один Пояс Один Путь" позволяет укреплять сотрудничество, и мы готовы поднять уровень сотрудничества и его качество. В последующем году ЮАР примет эстафету из Китая в качестве председателя БРИКСа. В следующем году также исполнится 25 годовщина со дня установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР. В этой связи я хотел бы сказать, что в Кейптауне уже состоялся подобный форум высокого уровня для СМИ. Я надеюсь, что в постковидный период мы сможем провести очную встречу и именно вас я приглашаю в город Кейптаун на следующий год. Я предлагаю уже сейчас начать подготовительные работы. ЮАР вместе с Китаем преодолеет эти трудности и вызовы. И Китай и ЮАР, и другие страны БРИКС в нашей пятёрке должны внести совместный вклад для создания прекрасного будущего для человечества. Это наша общая миссия, которая стоит перед странами БРИКСа. Вместе с этим мы должны укреплять наши обмены и сотрудничество, особенно в СМИ, для медиасообщества."
Павел Негоица, генеральный директор "Российской газеты"
Мы считаем, что "плохо" на мировом информационном поле - все больше места занимает непроверенная информация, любительский контент, я хочу подчеркнуть - не профессиональный, а любительский контент и безжалостные агрессивные фильмы.
Современные технологии одинаково служат и профессиональным журналистам и тем, кто создаёт не контент, а создаёт больше информационный шум.
Плохо, что современные технологии будучи интегрированным процессом создания и распространения контента обеспечивает также мгновенное распространение по всему миру откровенно ложных новостей. Плохо, что созданные благодаря новым технологиям глобальные поисковые и социальные сети могут в течение часа или нескольких минут оказаться закрытыми не только для отдельных СМИ, но и для целый стран. И такие примеры тоже есть. Ни один телеканал, ни одна газета, ни одна радиостанция не располагает сегодня такой большой монополией диктата в мировом информационном пространстве.
Плохо, что наиболее технологичные СМИ, платформы, сети с их многократными возможностями беззастенчиво используются политиками разных стран для достижения страновых и блоковых интересов для недобросовестной протекционистской политики, не имеющей ничего общего с рыночной конкуренцией. Постоянное усовершенствование применяемых в СМИ технологиий не гарантирует полную защиту от уязвимости, связанной со спамом и противоправным контентом.
Инновации и технологии растут, а финансовый результат, это мы все хорошо знаем - не всегда очевиден. И тем не менее, я думаю, что и нам, россиянам и коллегам из стран БРИКС не нужно останавливаться, потому что благодаря технологиям мы наращиваем новые компетенции.
Стремительные перемены, конечно, могут кого-то вогнать в стресс, испугать. Я в таких ситуациях вспоминаю китайское изречение "Человек, который прочувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу". Словом, не изменения должны страшить нас, а возможность пропустить самое важное изменение. Мне кажется, что такие форумы, как форумы, организуемые в рамках стран БРИКС, благодаря агентству Синьхуа и другим участникам этого процесса, они во многом помогают нам освоить те самые технологии, которыми мы пользуемся и которые ставят перед нами все новые и новые вопросы."
Лю Яньсонг, главный редактор инфлционного агентства Синьхуа
В плане развития общих ценностей и отставания справедливости страны БРИКС должны работать сообща, чтобы использовать свои достижения и мудрость в развитии цивилизации и прилагать усилия по распространению истории о взаимосвязанности ценности и культуры наших пяти стран, соседствующих с взаимообменом и взаимообгащением между цивилизациями пятёрки, развивающей общечеловеческие ценности. Вместе с тем мы должны объединить усилия, чтобы совместно высказываться по важному международному и региональному вопросу и отстаивать рациональное требование государства.
Мы должны выступать против очернения и клеветы, чтобы наладить порядок в СМИ. Что касается применения технологий и новой модели сотрудничества - СМИ должны использовать свои преимущества через друг друга, ощущать взаимообмен в применений таких технологий, как ведущие спутниковые новости, создание интеллектуального контента, вещание с помощью интеллектуальных медиатехнологий. Мы готовы расширять наш круг друзей и создавать новые партнёрские отношения, кроме того, мы готовы совместно проводить фотовыставку в рамках БРИКСа, а также совершенствовать другие механизмы и выработать новые проекты.
Модератором Медиафорума выступил господин Фу Хуа, исполнительный председатель Медиафорума БРИКС и президент информационного агентства Синьхуа.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
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Глава комиссии Lancet Сакс признал создание коронавируса в лаборатории
03.07.2022, 12:05 5861
Фото: Depositphotos
Коронавирус создали в лаборатории. Об этом профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, заявил на конференции в Испании, сообщает проект Truth Over News газеты The Epoch Times, рассказывают ИЗВЕСТИЯ.
Более того, он (Сакс. - Прим. ред.) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии", - отметил ведущий проекта.
Он подчеркнул, что "невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории", передает RT.
28 июня Гебрейесус заявил в ходе брифинга в Женеве, что уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавирусной инфекции, пишет "Москва 24".
Ранее, 27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что китайские власти не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.
Глава государства принял участие в шестом Каспийском саммите
29.06.2022, 19:48 8531
Фото: akorda.kz
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за теплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита. При этом глава нашего государства назвал проведение этой важной встречи в очном формате оправданным и весьма своевременным, сообщает Акорда.
С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и другие вызовы как никогда требуют от нас объединения усилий для обеспечения стабильности и устойчивого развития Каспийского региона. В условиях беспрецедентного "глобального шторма" возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия", - напомнил президент Казахстана.
Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений этого вопроса. Мы в Казахстане с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения искомого результата", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей государств. По его мнению, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами - более чем на 9%. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения "узких" мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север - Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе. Он сообщил, что в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,5 миллиарда долларов, из них около 70% - с Россией по сухопутному маршруту.
Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном - в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном - в 2 раза. Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн тонн). При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил президент Казахстана.
Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим глава государства назвал сохранение экосистемы Каспия одним из ключевых направлений сотрудничества. Он считает, что экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема.
Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам. Крайне печальным примером является критическое состояние третьей по протяженности в Европе реки Урал, которая на территории Казахстана носит название Жайык. Наблюдается резкое снижение стока воды, сокращение количества биоресурсов, деградация пойменной растительности и антропогенное загрязнение. В результате среднегодовой сток реки в последние годы снизился в три раза. Это пагубно влияет на состояние пойменных нерестилищ и воспроизводство уникальных рыбных ресурсов Каспийского моря. Совместно с Российской Федерацией мы прилагаем большие усилия для недопущения экологического бедствия на общей для наших стран водной артерии", - отметил лидер Казахстана.
Поблагодарив за поддержку в этом вопросе президента России, глава государства призвал стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал. Кроме того, говоря об экологических проблемах общего моря, президент затронул бедственное положение каспийских тюленей.
Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. В прошлом году между Казахстаном и Россией был подписан пятилетний план совместных действий по сохранению популяции каспийского тюленя. Кроме того, с 1974 года в северной части Каспия существуют заповедные зоны Казахстана и России. Однако принимаемых мер все еще недостаточно для сохранения краснокнижного животного. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос переформатирования заповедной зоны в особо охраняемую природную территорию. Призываем каспийские страны поддержать инициативу Казахстана и России и присоединиться к ней", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море. При этом он указал на факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых.
Важно помнить, что при освоении недр Каспия и прибрежных районов присутствуют высокие риски техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул президент Казахстана.
Уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков - мудрый и благословенный Каспий - всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран", - подытожил глава государства.
На шестом Каспийском саммите также выступили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам форума главы государств приняли коммюнике.
Германия напала на СССР в 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года без объявления войны, бомбардировке подверглись города Украинской ССР Киев, Житомир, города Белорусской ССР Гродно, Брест, Лида, города Прибалтики, Севастополь и другие. От первых ударов пострадала советская авиационная техника (1200 самолетов было уничтожено, большинство даже не поднимались в воздух), склады, порты и железнодорожные узлы, рассказывает ГАЗЕТА.RU.
Генерал немецкой пехоты Гюнтер Блюментритт вспоминал: после того как артиллерия вермахта открыла огонь, "случилось то, что показалось чудом" - ответа от советских войск не последовало. Офицер и его коллеги были уверены в том, что противника удалось застать врасплох.
Тем не менее военно-воздушные силы СССР приняли бои и смогли ликвидировать 200 немецких самолетов.
О начале военных действий Сталину доложили примерно в 4 часа утра. Генеральный секретарь собрал совещание и к 7 часам утра вместе с Тимошенко, Жуковым, Молотовым и другими высшими военными и государственными деятелями создал вторую директиву, требовавшую от советских солдат уничтожения вражеской пехоты и авиации.
Однако переходить границу Сталин запретил "до особого распоряжения". Предполагалось, что война не будет иметь столь масштабный характер.
После полудня 22 июня к гражданам Советского Союза по радио обратился министр иностранных дел Вячеслав Молотов. В своем сообщении политик объявлял о "неслыханной", "разбойничьей" атаке немецкой стороны, уточнив, что ранее противником не было предъявлено ни одной претензии.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной. <...> Власти выражают твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един как никогда. <...> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - произнес Молотов.
Рейхсканцлер Адольф Гитлер 22 июня 1941 года в своем выступлении перед немецким народом объяснил, что нападение обусловлено стремлением защитить страну от угрозы, исходящей от СССР.
В то время как Германия в соответствии с Пактом о дружбе далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила области от немецких войск, уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать только как умышленную угрозу Германии. Я пришел к выводу, что интересы рейха будут подорваны роковым образом, если перед лицом мощного сосредоточения большевистских дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции", - заявил председатель Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Военные успехи и поражения
Тревогу после начала военных действий многие части Красной Армии объявляли самостоятельно, аналогично принимались решения об ответных ударах. Первый боевой приказ был отдан ранним утром начальником штаба Черноморского флота Иваном Елисеевым - он поручил уничтожить немецкие самолеты, которые вторглись в воздушное пространство СССР.
После этого военные летчики начали совершать тараны вражеской авиации. Всего в первый день их было выполнено 16.
В тот же день, 22 июня, было совершено нападение на Брестскую крепость. Туда ворвались немецкие солдаты, однако силы Красной Армии отбили их штыковой атакой, многие дрались врукопашную. Часть командного состава погибла, красноармейцы пытались покинуть крепость под постоянными обстрелами.
В кратком боевом отчете по итогам дня было сказано, что "потери учесть не было возможности".
К тому времени как советские граждане услышали о начале войны из объявления Молотова, солдаты уже оказывали активное сопротивление вермахту: были выведены из строя или уничтожены десятки немецких танков, на всех фронтах велись ожесточенные бои, целью которых было задержать противника и не дать ему двинуться вглубь страны.
Одновременно некоторые части теряли много боевых машин и личного состава. В частности, при встрече с силами Западного фронта Германия уничтожила более 700 советских самолетов. Сплошную линию обороны временами создать не удавалось из-за запоздалого выхода навстречу вражеским силам - вермахт прорывался вперед благодаря мастерству военных и качеству техники.
Первый день войны вскрыл ряд недостатков Вооруженных сил СССР. Так, командующий войсками Западного фронта генерал Дмитрий Павлов утверждал, что многие армейские командиры вели себя "неорганизованно и беспечно".
Командиры начинают думать об обеспечении снарядами только тогда, когда они на исходе. Тем временем огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава", - заявил он.
Юго-Западный фронт нес потери по танкам, совершали недостаточное количество самолето-вылетов из-за проблем со связью, коммуникацией между общевойсковым штабом и штабом авиации и дальним расположением аэродромов от мест ведения боевых действий.
На большей части европейской территории Советского Союза было объявлено военное положение, также власти сообщили о мобилизации с 23 июня военнообязанных граждан 1905-1918 годов рождения. В Москве создана новая директива с требованием перейти в решительное наступление против немецких солдат.
Казахстанской кондитерской фабрике "Рахат" исполняется 80 лет
10.06.2022, 18:59 23311
Изделия знаменитой и старейшей в Казахстане кондитерской фабрики "Рахат" с 80-летней историей известны и любимы каждому жителю нашей страны. А голубую с золотом обертку популярного шоколада "Казахстан" в виде национального флага и его великолепный эталонный вкус знают далеко за пределами страны. Рахатовский шоколад возят в качестве подарков родственникам, дарят зарубежным друзьям и знакомым. Это своего рода визитная карточка страны, наряду со снежным барсом или "Золотым человеком".
В этом году у любимого производителя сладостей юбилей – 80 лет со дня основания. История фабрики началась в 1942 году, когда во время Великой отечественной войны в Алма-Ату эвакуировали кондитерское производство из Москвы и Харькова. Производство создали на базе ликероводочного завода и ассортимент был весьма скромен: подушечки, фруктовая карамель, монпансье, драже и различные помадки. Сейчас на "Рахате" делают 400 наименований продукции: от печенья и тортов до подарочного шоколада. На производстве заняты 4 500 человек.
В 2013 году ведущая кондитерская компания Южной Кореи LOTTE Confectionery приобрела основной пакет акций АО "Рахат". А в апреле 2021 года решением совета директоров АО "Рахат" была переименована в акционерное общество "ЛОТТЕ Рахат".
В прошлом году фабрика произвела 65 881 тонн сладостей для 8 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Армении, Азербайджана, Китая и Германии. В этом году компания впервые отгрузила продукцию в Грузию и Израиль, где сильна ностальгия по советским конфетам.
Рахат имеет неоценимое значение для Казахстана не только как историческое наследие. Этот факт бесспорен - с Алма-Атинской фабрики началась кондитерская промышленность в стране. Любимая всеми компания вносит ощутимый вклад в экономику республики. Только за последние восемь лет в развитие предприятия было инвестировано порядка 72 миллионов долларов. Налоговые выплаты компании только за 2020-2021 годы составляют порядка 12 миллиардов тенге", - отметил на пресс-конференции, посвященной юбилею компании Константин Федорец.
Он подчеркнул, что, несмотря на экономическую и эпидемиологическую ситуации в последние годы в стране и в мире, "Рахат" демонстрирует стабильные показатели в объемах производства и продажах. За прошлый год было продано 339 тыс. тонн товара. Стабильной популярностью пользуется шоколад, которого только за прошлый год произвели 87,5 тыс. тонн.
Шоколадное" направление компания намерена сохранять и в будущем. Так, к своему дню рождения бренд выпустил первый казахстанский шоколадный батончик. Новинка получила название Snatch. Новая линия позволит производить около 500 килограммов батончиков в час.
По словам Константина Федорца, новинка не имеет аналогов в Казахстане, а мировым аналогам может составить достойную конкуренцию.
Как лидеры рынка, мы стараемся запускать продукты, которые у нас не производятся. Один из таких продуктов, который мы запустили в прошлом году - "сложное" печенье под вкусным названием "Rakhat Bаkery". Также мы рады анонсировать запуск шоколадных батончиков. Покупательский спрос в этом сегменте очень высок и имеет стабильные показатели в объемах продаж. В последние годы в фокусе компании молодая, активная аудитория, которая станет основным потребителем этого продукта. Линейка батончиков будет выпускаться в разных ценовых категориях, вкусах, и в нескольких форматах - 45, 90 и 15 грамм", - рассказал Федорец. Также в числе новинок, по его словам – молочный шоколад и шоколад с молочной начинкой.
Руководитель "Рахат" особенно подчеркнул вклад компании в развитие таких сфер, как образование, искусство и здравоохранение. Для реализации социально-значимых проектов в 2010 году компания создала собственный благотворительный фонд "Рахат-Демеу". Только за последние 10 лет фонд передал на благотворительные проекты свыше 200 миллионов тенге.
С 2019 года компания поддерживает Центр паллиативной помощи детский хоспис "Я с тобой" - в рамках проекта часть средств от продажи некоторых видов продукции и выручка от продажи пакетов в сети фирменных магазинов ежемесячно перечисляются на нужды Центра.
А в 2020 году компания запустила уникальный проект "Qazaqstan oneri", цель которого познакомить казахстанцев с современным искусством Казахстана, а также поддержка творческой молодежи нашей страны в продвижении богатой школы казахстанского искусства в целом. В рамках проекта в 2021 году, совместно с галереей Art Future, была открыта арт-резиденция, в которой 30 детей из детских домов на безвозмездной основе прошли образовательный курс художественного мастерства по живописи, графике, современному искусству.
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
06.06.2022, 16:17 28966
"Нововведения, которые вынесли на голосование казахстанцев, могут изменить общественную жизнь страны, где на передний план выходят права человека", - подчеркнул глава государства.
Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
Завершился подсчет на всех 10 012 участках. Референдум в соответствии с конституционным законом считается состоявшимся, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила - 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Мухтар Ерман.
По его данным, всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан. Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.
Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
по Акмолинской области - 73,81%
по Актюбинской области - 58,06%
по Алматинской области - 72,83%
по Атырауской области - 67,68%
по Западно-Казахстанской области - 69,37%
по Жамбылской области - 69,59 %
по Карагандинской области - 77,39%
по Костанайской области - 72,28%
по Кызылординской области - 79,89%
по Мангистауской области - 61,19%
по Павлодарской области - 75,53%
по Северо-Казахстанской области - 75,49%
по Туркестанский области - 80,66%
по Восточно-Казахстанской области - 77,49%
по г. Нур-Султан - 57,06%
по г. Алматы - 33,30%
по г. Шымкент - 72,53%
В 20.00 явка избирателей составляла 67,65%.
Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Завтра мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге", - заключил секретарь ЦКР РК.
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от "суперпрезидентской" к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в основной закон.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.
Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса
26.05.2022, 19:23 37516
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Намерение России выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно (…) наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Хосай Абраимов.
Он подчеркнул, что "возврат к бывшей советской системе Россия делает правильно".
Она даст им новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Раньше они все пользовались уважением, большим уважением", - пояснил кандидат исторических наук.
Профессор отметил, что " у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование".
Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов.
В свою очередь директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов считает, что азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии.
Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов.
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.
Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.
В Министерстве образования и науки РК считают Болонскую систему успешной для Казахстана.
Болонский процесс стал важнейшим компонентом Европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК.
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран-участников Болонского процесса.
Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, Казахстан второй раз за 12 лет включается в руководящий состав исполнительной структуры Болонского процесса Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG). В 2014 и текущем 2022 году Казахстан утвержден в качестве страны-сопредседателя BFUG (BFUG Board).
Высокая мобильность наших граждан за рубеж в рамках образовательной и трудовой миграции является подтверждением преимуществ, которые дает Болонский процесс", - добавили в ведомстве.
Также доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, заявил о необходимости единой образовательной программы и единой системы образования в рамках Евразийского экономического союза, сообщает ИА REGNUM.
Российский эксперт отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо неё новую.
Какая именно будет новая образовательная система, пока неизвестно. Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран-членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений средне-профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.
Кроме того, по словам члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, проводимая ЕЭК работа касается, главным образом, снятия всевозможных барьеров на едином экономическом пространстве. Это относится и к рынку труда, информирует 24.kg.
Нам удалось добиться снятия барьеров в части признания дипломов о высшем образовании, подготовлено соглашение о прямом признании документов об ученых степенях и званиях. Сейчас нужно работать над общими программами образования по тем специальностям, которые востребованы в едином экономическом пространстве", - отметил Сергей Глазьев.
Напомним, Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса.
К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации
19.05.2022, 08:50 55641
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Сегодня, 19 мая, исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Поступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР - пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.
В 50-х - 60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница".
Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).
За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".
Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве
16.05.2022, 19:39 49526
Фото: akorda.kz
В заседании, посвященном юбилейным датам, – 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ – принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
На повестке дня Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы ситуации в зоне ответственности Организации, перспективы её развития, а также принятие заявления, посвященного юбилею ОДКБ.
В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения, сообщает Sputnik
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?