В Алматы прошла презентация новой книги "Возвращение"

Презентация новой книги "Возвращение" известного казахстанского писателя, исследователя, общественного деятеля Исмаилжана Иминова состоялась 23 июня 2020 года в Алматы на виртуальной площадке Россотрудничества.



Выступая перед зрителями канала, Исмаилжан Иминов особо подчеркнул, что посвящает свою новую книгу своим землякам, чьи судьбы станут известны новым поколения благодаря огромной и напряжённой поисковой работе, предшествовавшей созданию сборника. В страшной и кровопролитной войне приняли участие все без исключения нации и народности Советского Союза, и каждый человек на фронте и в тылу внёс свой вклад в Великую Победу. И всё же для него, как автора, было крайне важным отдать дань памяти представителям уйгурского народа.



Исмаилжан Иминов известен далеко за пределами Казахстана как неутомимый исследователь, путешественник, первым из наших современников прошедший тропой Шокана Уалиханова. Его книги "Родники моего детства", "Первая Каргалинская", "Тува, где предков древний род", "Моя Кашгария" хорошо известны читателям всех возрастов.



В новую книгу Исмаилжана Иминова вошли рассказы, очерки, статьи об участие уйгуров в Великой Отечественной войне и их вкладе в общую победу над фашисткой Германией. Автор в занимательной форме знакомит с героическими судьбами людей, возвращает из небытия сотни забытых имён. Среди них Герои Советского Союза, полный кавалер ордена Славы, защитники Брестской крепости, участники исторического Парада Победы на Красной площади, труженики тыла.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства