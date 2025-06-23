В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война

Фото: wikipedia.org

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Ровно 62 года назад Валентина Терешкова отправилась в космос и стала первой в истории женщиной-космонавтом.





Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Ярославской области в простой крестьянской семье. В годы финской войны ее отец пропал без вести, и мать с тремя детьми перебралась в Ярославль. Там Терешкова отучилась в школе, поступила в техникум легкой промышленности. Она работала браслетчицей на шинном заводе, потом - на текстильной фабрике, сообщает gazeta.ru.





Как и многие в то время, Терешкова увлекалась планерным спортом. С 1959 года она совершила 163 прыжка с парашютом. Первыми людьми, побывавшими в космосе, были мужчины, и "отец советской космонавтики" Сергей Королев решил попробовать отправить в космос женщину - это было продиктовано в том числе стремлением "догнать и перегнать Америку", где американские летчицы не могли добиться, чтобы их включили в отряд астронавтов. Кандидаток для полета искали в том числе и в аэроклубах. В итоге из сотен кандидаток было выбрано пятеро, в их числе - Терешкова.





16 июня 1963 года Терешкова совершила свой полет, получив на его время позывной "Чайка". Во время старта космического корабля "Восток-6" она произнесла измененную цитату из поэмы "Облако в штанах" Маяковского: "Эй небо, сними шляпу! Я к тебе иду!".





Одновременно с "Чайкой" совершал полет космонавт Валерий Быковский. Впервые на орбиту вышли два пилотируемых космических корабля. Они постоянно поддерживали радиосвязь - это был важнейший и прорывной для того времени эксперимент. В переговорах Валерия и Валентины проявилась разница в характерах: Терешкова несколько раз предлагала ему вместе спеть - чтобы русская мелодия прозвучала над Землей. Он отшутился: "Я не певчий дрозд", а Валентина в полете и пела, и читала стихи. Пушкина, Некрасова. А потом ей пришлось столкнуться со смертельным риском, сообщает iz.ru.









Инженеры, работавшие над автоматикой корабля, допустили ошибку: при спуске "Востока-6" программа ориентировала его не на снижение, а на новый виток по более высокой орбите. Терешкова сориентировалась в нештатной ситуации. И, несмотря на переутомление третьего дня полета, сумела вовремя проконсультироваться с Москвой и в ручном режиме перенаправить корабль на снижение, к Земле. После приземления Сергей Королев попросил ее держать в тайне этот программный сбой. Терешкова сдержала обещание и раскрыла правду только через 30 лет, после того как эта информация уже просочилась в прессу. Признался один из виновников ошибки.





Приземление тоже вышло непростым: спускаемый аппарат отклонился от курса и чуть не упал в озеро. Но Терешковой повезло: ветер отнес ее на пастбище, что неподалеку от села Мурашкина, на Алтае. И тут началось новое испытание. Девушку в скафандре обступили колхозники, каждый хотел ее угостить, обнять. И она стряхнула усталость, постаралась уделить внимание каждому. Валентина понимала: репутация космонавтики складывается в том числе и из таких встреч.





Терешковой восхищался весь мир. Не только союзники Советского Союза, но и американцы, британцы, французы отдавали должное "космической красавице с модной стрижкой". Истинно современной женщине, участь которой - не "кухонное рабство", а открытие новых миров, испытание неведомых человеческих возможностей.





Фото: wikipedia.org





В 1968 году Валентина Владимировна возглавила Комитет советских женщин. Во многом именно ее стараниями все матери в СССР независимо от семейного положения на момент рождения ребенка получили права на алименты. А в 1981 году женщины, кроме четырехмесячного оплачиваемого отпуска по беременности и родам, получили право на частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до полутора лет.





В 1982 году кандидатуру Валентины Терешковой рассматривали в качестве командира полностью женского экипажа корабля "Союз", но в итоге от этой идеи отказались. И вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая отправилась на орбиту в составе мужского экипажа. Но даже после этого Терешкова продолжала мечтать о новом полете. Много лет она изучала планету Марс и не расставалась с идеей когда-нибудь побывать на Красной планете. А уже в ХХI веке признавалась, что готова отправиться на Марс, даже если это будет путешествие в одну сторону, без возвращения.