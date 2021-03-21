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Весеннее равноденствие в 2021 году: что можно делать и что нельзя

20.03.2021 30187
Весеннее равноденствие в 2021 году: что можно делать и что нельзя
Весеннее равноденствие дает начало новому астрономическому году, и это событие играет огромную роль в жизни людей. В это время каждый может изменить жизнь к лучшему, если прислушается к рекомендациям астрологов и откажется от всего, что может навлечь беды.
 
В 2021 году весеннее равноденствие пройдет 20 марта, и эти сутки будут наполнены позитивной энергетикой. Несмотря на то, что прогнозы благоприятны, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к происходящим событиям и не игнорировать внутренний голос. Подсказки астрологов помогут провести субботу на позитивной волне и дадут рекомендации о том, что можно и нельзя делать в этот день.
 
Что можно делать 20 марта
 
Привлекать удачу. Начало нового астрономического года — время, когда важно оставить за спиной беды и настроиться на удачу. В день равноденствия принято привлекать в жизнь успех, настраиваясь на новые победы и достижения.
 
Освобождаться от вредных привычек. От любой привычки, мешающей счастливой жизни, а также внутренних блоков сознания можно избавиться, и весеннее равноденствие прекрасно подходит для воплощения в жизнь этой задачи.
 
Привлекать любовь. Весна — время, когда пробуждается не только природа, но и сердца. В день равноденствия каждый сможет привлечь в жизнь любовь и наладить семейные отношения, позабыв о конфликтах.
 
Загадывать желания. Энергетика пространства благоволит к исполнению заветной мечты, поэтому в день весеннего равноденствия можно сделать карту желаний, чтобы мечты воплотились в жизнь.
 
Что нельзя делать в весеннее равноденствие
 
Потакать дурным эмоциям. Известно, что как встретишь год, так и его проведешь, поэтому астрологи рекомендуют начать новый жизненный цикл с позитива, оставив в прошлом все то, что причиняло боль и вело к неприятностям.
 
Провоцировать конфликты. В день равноденствия агрессия и злость станут источником бед и проблем на долгое время, поэтому так важно отказываться от любых негативных порывов и обходить стороной агрессивно настроенных людей.
 
Желать зла. Любое проявление негатива в день весеннего равноденствия вернется к тому, кто не сдержан в эмоциях. В этот день нельзя желать никому ничего дурного ни на словах, ни в мыслях. Серьезные неудачи ждут тех, кто замыслит проведение черных ритуалов.
 

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