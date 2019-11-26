Юбилей Пушкина в Алматы

Торжественные мероприятия по случаю 220-летия Александра Сергеевича Пушкина продолжаются в Алматы.

Судьба и творчество великого поэта не оставляли равнодушным никого и повлияли на его современников. Одним из почитателей таланта Пушкина стал великий казахский поэт Абай Кунанбаев. Переплетение творчества двух поэтов - поле для фантазии почитателей их творчества. Ученики Международной школы-лицея "Достар", подводя итоги Недели русского языка, проводимой в их школе, представили 23 ноября 2019 года постановку о встрече Абая и Пушкина.

Преподаватели и гости праздника высоко оценили подготовку и творческий подход учеников. Руководство лицея пообещало всячески поддерживать все инициативы ребят.

Этим же вечером в Театре юного зрителя имени Н. Сац профессионалы своего дела показали широкой публике новый медиаспектакль "Пушкин Live" режиссера Ольги Бобрик. В премьере спектакля приняли участие актеры-лауреаты Республиканских и международных конкурсов.

В фойе театра будет представлена выставка в честь 175-летию великого поэта Абая Кунанбаева. Композитор, философ, новатор своего времени был первым среди казахов, кто перевел пушкинские строки на язык Великой степи и породнил свой народ с Солнцем русской поэзии.

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