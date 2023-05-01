30.04.2023, 20:56 3376
Знамя Победы водрузили над рейхстагом 78 лет назад
Фото: МИД РФ
Рассказать друзьям
30 апреля 1945 года в ходе штурма Рейхстага на его фасаде было установлено первое красное знамя. Его водрузили бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов.
Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 Булатов и Кошкарбаев "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это было первое из знамен, водруженных над Рейхстагом воинами-освободителями, говорится в сообщении телеграм-канала МИД России.
За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице республики Астане, а Булатову - в Кирове.
новости по теме
01.05.2023, 12:09 1486
История 1 Мая - Дня международной солидарности трудящихся
Фото: back-in-ussr.com
Рассказать друзьям
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием 8-часового рабочего дня (она закончились тогда кровопролитным столкновением с полицией), принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся.
В резолюции конгресса отмечалось: "Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения всех других постановлений Международного конгресса в Париже… Трудящиеся различных наций организуют эту манифестацию так, как это будет подсказано условиями их страны…"
В Российской империи День международной солидарности трудящихся впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве проведением стачки, собравшей 10 тысяч рабочих.
В 1891 году группа социал-демократов М.И. Бруснева организовала в Петербурге первую маевку - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом. Присутствовало около 200 человек, которые пришли к выводу о необходимости объединения для совместной борьбы. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями.
В 1901 году по инициативе газеты "Искра" была издана общепартийная первомайская прокламация РСДРП, сформулировавшая политические задачи пролетариата. На демонстрациях в Гомеле, Тифлисе и Харькове впервые прозвучали лозунги "Долой самодержавие!" и "Да здравствует республика!", а в Петербурге произошло первое столкновение рабочей демонстрации с войсками. В 1905 году 1 Мая отмечали уже в 177 городах и промышленных зонах России.
В 1912 году в первомайских стачках и демонстрациях принимали участие 400 тысяч рабочих, годом позже их количество возросло до 420 тысяч, в 1914 году - до 500 тысяч. Выдвигались требования о 8-часовом рабочем дне, конфискации помещичьих земель, свержении самодержавия. Впоследствии количество участников первомайских манифестаций ежегодно увеличивалось, кроме рабочих, в них принимали участие крестьяне, солдаты и матросы.
После победы Февральской революции 1917 года 1 Мая впервые отмечали свободно с лозунгами: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
После Октябрьской революции 1917 года Первомай в России государственным праздником, первоначально он назывался "День Интернационала" и с 1918 года был нерабочим днем. С 1928-го нерабочим праздничным днем стало и 2 мая.
Первого мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады - первый первомайский парад Красной Армии состоялся в 1918 году на Ходынском поле. На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили "маевки" - массовые празднования на природе.
В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его также 1 и 2 мая, но демонстрации по-прежнему проводили в первый день. Последний раз официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года
После распада СССР, в 1992 году, появилось новое название - Праздник Весны и Труда, сообщает kprfrzn.ru.
22.04.2023, 10:58 20371
153 года исполняется со дня рождения Владимира Ленина
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947
Рассказать друзьям
Сегодня, 22 апреля 2023 года, исполняется 153 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.
В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного. В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре 1985 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), информирует РИА "Новости".
Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".
После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".
С 1901 года он стал использовать псевдоним Ленин и с тех пор был известен в партии под этим именем.
С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.
Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми Апрельскими тезисами, где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.
В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года в Петрограде произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.
По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.
После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.
Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.
Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.
С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.
В декабре 1922 года Ленин сыграл решающую роль в формировании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) как федеративного государства с правом союзных республик на выход из его состава. С момента образования Советского Союза возглавлял Совнарком и Совет труда и обороны СССР.
В 1917-1924 годы Ленин возглавлял Совнарком РСФСР (с 1923 г. - СССР), также руководил военно-хозяйственными органами: Советом рабоче-крестьянской обороны (1918-1920) и Советом труда и обороны (1920-1923). После прихода к власти установил в России однопартийную диктатуру, в январе 1918 года по его приказу было разогнано Учредительное собрание. В марте 1918 годы по инициативе Ленина РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков).
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.
Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.
В годы советской власти на различных зданиях, связанных с деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, в городах установлены памятники вождю. Были учреждены: орден Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина. Именем Ленина был назван ряд предприятий, учреждений и учебных заведений.
В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В.И. Ленина, а в 1932 году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгельса был образован единый Институт Маркса - Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве этого института (ныне - Российский государственный архив социально-политической истории) хранится более 30 тысяч документов, автором которых является Владимир Ленин.
Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.
Ленин - это величайший человек XX столетия" - Александр Зиновьев о Ленине и Октябрьской революции
Сколько лжи и грязи вылито на Ленина и его деятельность, начиная с деятелей горбачевской перестройки и заканчивая нынешними российскими "верхами", которые обвиняют Владимира Ильича во многих проблемах и бедах России. Хотя, думаю, всем понятно, что таким образом эти люди пытаются найти на самом деле оправдание собственным ошибкам и просчетам.
Но вернемся к Владимиру Ильичу Ленину, день рождения которого сегодня отмечается.
На мой взгляд, объективную оценку Ленину и результатам его деятельности дал в свое время всемирно известный советский и русский философ, социолог и писатель Александр Александрович Зиновьев (1922 - 2006).
Ленин - величайший человек XX столетия, человек номер один
Так вот, в интервью 2004 года Александр Александрович дал такую оценку деятельности Владимира Ильича Ленина
Моя оценка Ленина, которую я не раз высказывал, такова: это один из величайших людей в истории человечества и величайший человек XX века. Когда меня просили назвать самых великих людей минувшего столетия, я называл и сейчас повторю: Ленин и Сталин. XX век - это век Ленина и Сталина.
По мнению Зиновьева, человека нужно оценивать по тому, что он сделал. Писатель считал, что если так смотреть на Ленина, он заслуживает, в том числе по личностным качествам, великого восхищения.
Александр Александрович подчеркивал, что он не знает в истории другого примера такой же масштабности, когда роль личности отдельного человека была такой большой:
Не было бы Ленина, Великой Октябрьской социалистической революции и потом Советского Союза, в истории не возникла бы целая эволюционная линия, сомасштабная той, которую представлял западный капиталистический мир. Она, эта новая эволюционная линия, оказала громадное влияние на всё последующее развитие человечества. Если с этой точки зрения рассматривать, то Ленин, конечно, человек номер один".
Об октябрьской революции и ее историческом значении
Александр Зиновьев считал, что Октябрьская революция и коммунистический социальный строй в России появились вовсе не как некое уклонение от российской истории:
Это было закономерное продолжение русской истории. Благодаря коммунистической революции сохранилось лучшее, что было создано в русской истории. Необходимо обратить внимание на то, что Октябрьская революция была подготовлена десятилетиями, если не столетиями русской истории
Дела Ленина были востребованы временем и соответствовали ему
Александр Александрович вспоминал, что в юности, по незнанию, он увлекался критикой, а потом, помудрев, стал прибегать к такому приему, задавая самому себе такой вопрос: ну хорошо, Зиновьев, ты недоволен, скажем, действиями Ленина или Сталина, но сам-то ты на их месте как бы поступил?
И сам же, по словам Зиновьева, приходил к такому выводу: иначе поступить не смог бы. Так что не надо спекулировать на "жестокости", "репрессиях" и т.д. Избежать этого исторически было нельзя. Всё, что делалось, - делалось в силу необходимости:
Более того, если сейчас по этой теме в чем-то упрекнуть Сталина и Ленина, я бы сказал: не добили. Сколько мр...зи осталось и теперь повылезало! И какой вред нанесла эта мр...зь нашей стране! Вред, не соизмеримый ни с какими ошибками Ленина и Сталина, - в десятки, в сотни раз больше.
Ведь впервые в истории смертность стала у нас преобладать над рождаемостью, и численность русских начала такими стремительными темпами сокращаться. Нас уничтожают в полном смысле слова! А на этом фоне продолжают поносить Ленина и Сталина, заставляя народ забыть, какая ими была создана страна.
Ленин спас Россию
Александр Зиновьев считал, что для Запада, который вёл и продолжает вести войну против нашей страны, коммунизм был в определенном смысле лишь предлогом и если бы не произошла Октябрьская революция, не сложился бы советский строй в России, то Запад разгромил и захватил бы этот регион уже давным-давно.
Писатель был убежден, что советский строй сложился именно как средство выживания народов бывшей Российской империи и русского народа прежде всего, в той ситуации, которая складывалась в мире:
Если бы не произошло у нас того, что произошло под руководством Ленина, Россия давно уже стала бы колонией и была растащена на кусочки.
Ну и в заключении хочу привести вот эти слова Александра Зиновьева, которые на мой взгляд, объясняют в полной мере стремление всех антисоветчиков в российской "элите" принизить Владимира Ильича Ленина.
19.04.2023, 23:00 24601
Социально-экономические реформы в Казахстане: как это будет
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил принять ряд мер по реформированию социально-экономического устройства страны:
● необходим переход к реальной рыночной экономике, критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций;
● следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, акцентированно работать над продвижением семейных ценностей;
● ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК, это позволит получить рыночный антиинфляционный инструмент;
● необходимо провести ревизию деятельности ФОМС;
● признать неэффективность реформы ОСИ, в таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется;
● повысить тарифы на комуслуги и цена на топливо, учитывая уровень доходов конкретных групп потребителей;
● необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов, закрепить сопровождение прокуратуры за каждым значимым инвестиционным проектом;
● обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 6% для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода;
● обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2 и не допустить повторения прошлогодней кризисной ситуации;
● обратить самое серьезное внимание на обустройство наших городов и столицы, так как города выглядят плохо;
● принять меры по отношению к бродячим собакам.
16.04.2023, 13:00 33566
Православные Казахстана празднуют Пасху
Рассказать друзьям
В воскресенье отмечается главный для православных христиан праздник - Пасха, или Светлое Христово Воскресение. В этом году Пасха выпала на 16 апреля, пишет издание АПН.
Праздник посвящен краеугольному событию всей христианской философии - воскресению Иисуса Христа, произошедшему после его распятия на горе Голгофа в Страстную пятницу.
Символическое значение Воскресения Христова заключается не только в победе над смертью, но и в том, что своей жертвой Сын Божий спас человечество, взяв грехи людей на себя.
Кроме того, Пасха знаменует собой завершение самого длительного христианского поста - Великого, который длился 48 дней.
Каждый год дата Пасхи меняется, ее вычисляют по солнечно-лунному календарю. Праздник выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния, которым считается полнолуние, наступившее после весеннего равноденствия. При этом Пасха не должна совпадать с еврейским праздником Песах.
В преддверии праздника глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев, отметив особую роль Пасхи.
Приближается священное событие - праздник Светлого Христова Воскресения. Этот праздник невозможно представить без добрых дел, помощи тем, кому трудно. Вне зависимости от того, верующий он или нет, православный или нет. Традиционно священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Желаю нашему священному народу ясного неба, мира, любви и терпения", - пожелал глава Православной церкви Казахстана митрополит Александр.
Как празднуют Пасху
В предшествующую Пасхе Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова происходит чудо сошествия Благодатного огня. Оно символизирует Воскресение Спасителя. В тот же день самолетами Благодатный огонь доставляют в главные храмы в других странах.
Затем, с полуночи воскресенья, во всех храмах начинается пасхальная служба. Происходит крестный ход вокруг храма, проводится особая Божественная литургия. Верующим возвещают о Воскресении Господнем, также священнослужители переоблачаются в белые одеяния. Пасхальные службы продолжаются в течение недели, до следующего воскресенья.
Верующие же поздравляют друг друга фразой "Христос воскресе - воистину воскресе!". Главные символы праздника - крашенные яйца, куличи и пасха (творожная масса с сахаром, медом и сливочным маслом). Все эти яства напрямую связаны с пасхальными преданиями и верованиями, они напоминают о торжестве жизни над смертью.
В Пасху принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, а также обязательно посетить храм. Так как Великий пост завершается, позволено накрывать застолья, но постившимся лучше не налегать на тяжелую пищу и сохранять умеренность в еде.
Чего нельзя делать на Пасху
Как и в другие великие церковные праздники, на Пасху запрещается заниматься любым трудом - будь то работа или домашние хлопоты. Также нельзя ругаться, сквернословить, скупиться, грустить и унывать. Поверье гласит, что нужно помириться даже с теми, кто нанес сильную обиду.
Также в народе распространена традиция ходить в Пасху на кладбища. Многие богословы считают, что делать этого нельзя: праздник - не время для скорби. Однако на предпасхальной пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подчеркнул, что ничего плохого в том, чтобы помянуть усопших и посетить погост, нет.
Народные приметы на Пасху
Идет дождь - к дождливой весне, а если небо хмурилось, но дождь не пошел - жди прохладного лета.
Гроза на Пасху или в Великую Субботу сулит позднюю и теплую осень. Если же всю неделю перед Пасхой грозы не было, то осень будет прохладной и дождливой.
Густая облачность на Пасху сулит прохладное лето.
Если на Пасху солнечно и ясно - будет теплое лето с богатым урожаем.
На Пасху пошел снег - год выдастся урожайным и богатым на свершения.
Легкий мороз на Пасху - к солнечному и сухому лету.
12.04.2023, 11:16 41326
С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 62 года
Фото: Ревизор.ru
Рассказать друзьям
12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. В этот день в 09.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток".
Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.
Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля, сообщает historyrussia.org.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Как и планировалось, на высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10 час. 55 мин. по московскому времени.
Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.
14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Алексеевичу Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Первый полет человека в космос имел важнейшее значение для дальнейшего развития космонавтики и всего человечества.
По современным оценкам успешный исход полета составлял не более 46 процентов, на что тогда сильно влияла спешка, с которой готовили первый полет человека в космос. К тому же не было доподлинно известно, как может отразиться пребывание в космосе на психике человека. Но, к счастью, все прошло лучшим образом, сообщает "Комсомольская правда".
Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
Это событие - колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса.
10.04.2023, 11:57 47036
Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет
Фото: AP Photo/Pool Photo/Armin Weigel
Рассказать друзьям
Бен Ференц, который добился обвинительных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти в ходе "крупнейшего процесса по делу об убийстве в истории" в Нюрнберге, скончался в возрасте 103 лет. Его сын подтвердил NBC News факт его смерти 8 апреля, сообщает газета "Известия".
Ференц был последним из живших обвинителей на судебных процессах, которые впервые в истории привели к судебному преследованию массовых убийц за военные преступления. Ему в то время было 27 лет, и он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.
В недавнем интервью NBC News Ференц рассказал о том, что Нюрнбергский процесс был назван "крупнейшим судебным процессом по делу об убийстве в истории". Когда Ференца спросили, какими были его последние слова в адрес главного обвиняемого после того, как судья приговорил его к смертной казни в 1948 году, он ответил, что сказал: "До свидания, мистер Олендорф", имея в виду Отто Олендорфа, командира СС.
11 марта Ференцу исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Twitter, он изображен в инвалидном кресле держащим в руках маленький листок бумаги с надписью: "Занимайся тем, что любишь".
Бен Ференц родился в 1920 году в семье венгерских евреев. Ему было 10 месяцев, когда они иммигрировали в США и поселились в Нью-Йорке. Он вырос в бедности на грязных улицах Адской кухни (район Манхэттена, также известный как Клинтон), где его отец работал уборщиком, а затем маляром.
Ференц учился в городском колледже Нью-Йорка и получил стипендию в Гарвардской школе права. Он завербовался в армию после окончания учебы, когда Вторая мировая война охватила Европу, высадился в Нормандии и участвовал в битве при Арденнах. Позже его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений, когда союзные войска приблизились к центру Берлина.
Ференц побывал во многих концентрационных лагерях - Бухенвальде, Маутхаузене, Флоссенбурге, Эбензее. Часто он их посещал в течение нескольких дней, а иногда и часов после освобождения.
По его словам, это было "чертовски мрачно" и ему пришлось постараться, чтобы это не задело его эмоционально и не помешало работе по обеспечению сохранности свидетельств нацистских преступлений.
Моя цель была проста: захватить документы. Я направился в главный офис и закрыл его. Никто не входит и не выходит без моего разрешения. Ни немец, ни американец - никто. Я хочу получить полный контроль над архивами, и я получил", - говорил он.
Ференц и его команда собрали тысячи документов в лагерях и на объектах в Берлине, включая подробные отчеты об айнзацгруппах, специальных подразделениях СС, которые бродили по оккупированной нацистами Европе и убили более 1 млн человек. Эти документы позже помогли решить судьбу командиров нацистских эскадронов смерти во время судебного процесса. 14 из 22 осужденных были приговорены к смертной казни. Но казнены были только четверо, включая Олендорфа.
У Ференца осталось четверо детей. Его жена Гертруда умерла в 2019 году, говорится на его сайте.
01.04.2023, 13:51 64761
80 лет назад начал свою работу Центральный государственный архив кинофотодокументов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Ровно 80 лет назад архив начал свою работу Центральный государственный архив кинофотодокументов.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 29 марта 1941 года № 723 "Об утверждении Положения о государственном фонде СССР и сети государственных архивов СССР", Совет Народных Комиссаров КазССР принял постановление от 27 января 1943 года № 25 "Об организации с 1 апреля 1943 года в городе Алма-Ате Центрального Республиканского Государственного архива кинофонофотодокументов", - сообщили в архиве.
Согласно положению Центральный республиканский государственный архив кинофонофотодокументов являлся научно-исследовательским учреждением и находился в ведении архивного отдела НКВД КазССР.
Сообщается, что в состав ЦГА КФФД входили все кинофонофотодокументы, образовавшиеся на территории республики, имеющие политическое, историческое, культурное значение.
В конце 1957 года в связи с реорганизацией сети центральных архивов республики ЦГА КФФД КазССР входил на правах отдела в Центральный Государственный архив КазССР.
С января 1992 года в связи с образованием Республики Казахстан архив стал называться "Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан".
С 1943 года в фондах архива стали накапливаться первые километры кинопленки - живой истории Второй мировой войны. Формированию богатого документального наследия архива того времени помогла Центральная объединенная киностудия страны (ЦОКС), созданная силами кинематографистов Москвы, Ленинграда и Алма-Аты", - проинформировали в учреждении.
Также на базе ЦОКСа в Алма-Ате периодически выходили выпуски "Союзкиножурнал", часть которых по окончании войны осталась в Казахстане и сейчас составляет золотой фонд архива.
Кинофонд архива располагает первыми по времени создания документальными очерками, снятыми операторами студии "Востоккино" и кинотрестом "Межрабпром". Особую ценность среди фильмов тех лет представляют ленты "Жизнь и быт казахов" (1927 год), "Алма-Ата - столица Казахстана" (1929 год), "Турксиб" (1930 год).
Кроме того, отдельными страницами истории республики являются документальные фильмы-портреты участников гражданской и Отечественной войны, героев труда, деятелей науки и культуры: "Турар Рыскулов", "Алия", "Дина", "Амангельды Иманов", "Маншук", "Высокое небо Талгата", "Мажит Бегалин", "Сакен Сейфуллин".
Фильмы, журналы, спецвыпуски, сюжеты, хранящиеся в архиве, составляют уникальную кинолетопись Казахстана (это более 30 000 единиц хранения).
Также обширен и разнообразен фонд фотодокументов. Наиболее ранние из них относятся к концу XIX - началу XX века.
В основном это бытовые и видовые снимки, ценность которых как документальных свидетельств эпохи сегодня возрастает с каждым днем. Особую гордость архива составляют переданные ему в дар и на хранение личные фонды и коллекции. Своеобразной визитной карточкой архива является богатая по содержанию и выполненная на стеклянных пластинах коллекция фотодокументов Д.П. Багаева", - подчеркнули в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи РК.
250 000 единиц хранения - таким количеством негативов располагает фотофонд архива.
Уникален фонофонд архива, составляющий 15 000 единиц хранения в магнитных звукозаписях, грампластинках, компакт-кассетах, компакт-дисках.
Это записи казахской народной музыки, произведений в авторском исполнении, записи айтысов, первых казахских опер, живых голосов выдающихся современников. Сегодня фонды пополняются материалами, рассказывающими уже о новом Казахстане - свободном и суверенном государстве. Без осмысления и понимания прошлого невозможно построить новое общество. Практическому и фактическому изучению, осмыслению истории призван помочь архив - кладовая нашей общей памяти", - заявили в архиве.
Также в рамках проекта "Асыл мура" (Музыкальное наследие Казахстана) ЦГА КФДЗ на основе фонодокументов архива подготовлены и выпущены тринадцать компакт-дисков с произведениями в исполнении Гарифуллы Курмангалиева, Куляш Байсеитовой, Болата Сарыбаева, Жамал Омаровой, Елебека Жусупбекова, Ришата и Муслима Абдуллиных, народных артистов СССР- Бибигуль Тулегеновой, Ермека Серкебаева, Розы Джамановой, Алибека Днишева, Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Бахытжан Байкадамова и других.
В соответствии с программой развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годах архивом приобретена видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура, которая решила вопросы перевода кинодокументов с традиционных (пленочных) на современные (цифровые) носители, активизировать инициативное документирование в целях пополнения Национального архивного фонда Республики Казахстан", - добавили в учреждении.
21.03.2023, 11:55 82326
Перекройка политического контура всего региона: к каким последствиям привело американское вторжение в Ирак
Фото: Khalid Mohammed
Рассказать друзьям
20 марта 2003 года коалиция во главе с США начала военную операцию против Ирака, который возглавлял Саддам Хусейн. Предлогом для вторжения стали обвинения в адрес официального Багдада в разработке оружия массового уничтожения, сообщает RT.
Однако, как выяснилось впоследствии, доказательства, которые предъявляла американская и британская разведка, были ложными. По мнению экспертов, истинная причина агрессии против Багдада заключалась в стремлении Вашингтона помешать интеграции арабских стран. Таким образом США намеревались упрочить свой статус мирового гегемона. Между тем, как считают востоковеды, именно такая политика привела к всплеску межконфессиональных конфликтов, разгулу терроризма и череде гражданских войн на всем Ближнем Востоке.
20 лет назад США и их союзники без санкции Совбеза ООН вторглись в Ирак. Операция получила название "Шок и трепет". Боевые действия начались с высокоточных ударов военно-морских сил и ВВС по военным и государственным объектам арабской страны. Вслед за этим после артиллерийской подготовки сухопутные войска США пересекли ирако‑кувейтскую границу. Пользуясь военно-техническим превосходством, американцы быстро подавили организованное сопротивление иракской армии и уже 9 апреля заняли Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш - младший объявил о завершении операции и начале военной оккупации Ирака.
Лидер Ирака Саддам Хусейн укрылся в одном из домов вблизи его родного города Тикрита (около 200 км от столицы). В конце 2003 года он был взят в плен, а 30 декабря 2006-го казнен через повешение.
В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что интервенция показала готовность и способность Вашингтона вмешиваться в дела суверенных стран с применением военной силы, полностью разрушая их государственность.
Соединенные Штаты продемонстрировали, что являются абсолютным гегемоном и вольны по своему усмотрению решать судьбы даже весьма крупных государств. С помощью иракской кампании США отчётливо дали понять всему миру, что для них важны только их собственные интересы и что они готовы устранять тех, кто им неугоден", - сказал Брутер.
Сохранить гегемонию"
Основным поводом к вторжению в Ирак послужили обвинения в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ).
В конце января 2002 года в речи перед конгрессом президент США заявил о существовании так называемой оси зла, объединяющей Ирак, Иран и Северную Корею. Буш-младший утверждал, что эти страны производят ОМУ и являются пособниками терроризма. Осенью глава Белого дома перешёл к открытым угрозам в адрес Хусейна и санкционировал резкое увеличение военного бюджета.
5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл на Совбезе ООН заявил о наличии у режима Хусейна химического оружия. В качестве доказательства чиновник продемонстрировал пробирку с белым веществом, сообщив, что это и есть образцы ОМУ.
Пауэлл рассказал, что иракцы якобы производят биологическое оружие в неких передвижных лабораториях. Ранее такая информация была опубликована в докладе ученого-микробиолога, советника Министерства обороны Великобритании по проблемам биологического оружия Дэвида Келли.
Впрочем, ученый после вторжения коалиционных сил в Ирак признался, что руководствовался ошибочными сведениями. Он заявил, что никаких мобильных лабораторий у Хусейна не было. В июле 2003 года его тело обнаружили в 8 км от его дома в графстве Оксфордшир. По версии следствия, Келли совершил самоубийство.
В период оккупации Ирака коалиция также не представила никаких доказательств разработки оружия массового уничтожения. И уже в 2010 году Пентагон публично признал факт несостоятельности подозрений, которые послужили предлогом для вторжения в арабскую страну.
По словам Владимира Брутера, надуманные обвинения были необходимы для демонизации образа Хусейна как на национальном, так и на глобальном уровне. Таким образом Вашингтон и Лондон рассчитывали обосновать свои агрессивные действия. Однако этот план провалился - многие страны НАТО отказались участвовать в боевых действиях, а американцы устраивали масштабные антивоенные протесты, напоминает аналитик.
Основной целью свержения Хусейна эксперты считают стремление Вашингтона разрушить динамично развивавшиеся интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Для этого, как полагали американские стратеги, требовалось ликвидировать иракскую государственность и раскачать ситуацию в других странах региона.
На публику в администрации Буша-младшего очень много говорили про важность защиты свободы и демократических ценностей, но в реальности там исходили из представления о том, что залогом сохранения глобальной гегемонии США должен быть курс на разрушение интеграционных процессов, которые неподконтрольны Вашингтону", - сказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ Дмитрий Жантиев.
По его мнению, вторжение в Ирак было направлено прежде всего на остановку интеграции арабских стран в рамках Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Аналогичной точки зрения придерживается политический обозреватель арабист Вячеслав Матузов. В комментарии RT он пояснил, что демонтаж иракской государственности позволял США ослабить сотрудничество между странами Персидского залива и запустить процесс "перекройки политического контура всего региона".
После Югославии главным "врагом" Америки стал ислам и исламский мир. Против него Вашингтон мобилизовал большие ресурсы. Американцам были нужны революционные преобразования, которые выражались бы в дезинтеграции, дестабилизации, смене режимов и хаосе межконфессиональных и гражданских войн. К сожалению, многое из этого плана было претворено в жизнь", - отметил Матузов.
Так, реформы, инициированные главой Коалиционной временной администрации в Ираке Полом Бремером, привели к тому, что значительную часть новой политической элиты страны составили шииты. Это вызвало сильное недовольство местных суннитов, которые составляли численное большинство и занимали высокопоставленные должности при Хусейне.
Ранее правящая партия "Баас" была объявлена вне закона, а ее члены, в том числе рядовые, были лишены возможности работать в органах госслужбы и занимать прежние должности.
Миллионы людей в оккупированном Ираке оказались без средств к существованию. Это были не только сотрудники силовых структур. Из-за номинальной принадлежности к "Баас" безработными в одночасье стало множество врачей, учителей, инженеров. Недовольство суннитов и бывших членов "Баас" в итоге вылилось в мощное повстанческое движение, которое противостояло американцам и новым властям", - говорит Жантиев.
Более того, разрушение иракской государственности стало одной из причин радикализации суннизма и зарождения "Исламского государства"*, в ряды которого вступили бывшие баасисты и племенные союзы юго-запада Ирака.
Несмотря на ухудшение ситуации для нового правительства страны, американские военные не собирались сохранять там масштабное военное присутствие. В 2008 году Вашингтон и Багдад договорились о постепенном выводе войск коалиции из республики в течение трёх последующих лет. Этот процесс был завершен в декабре 2011 года.
С начала операции американская армия потеряла свыше 4,4 тыс. человек. Точных данных о гибели иракских военных и гражданского населения нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, других структур и СМИ, жертвами боевых действий в период вторжения и в ходе оккупации могли стать сотни тысяч человек.
Иракский сценарий
Как считают эксперты, уход американской армии привел к стремительной деградации обстановки в Ираке. Суннитские группировки заметно активизировались, а силы безопасности, которые обучал и вооружал Пентагон, оказались неспособны им противостоять.
Летом 2014 года боевики под черными знаменами ИГ заняли около 40% территории Ирака. В августе того же года президент США Барак Обама санкционировал новую операцию на территории Ирака для борьбы с "Исламским государством", защиты курдов-езидов и американского консульства в Эрбиле - столице иракского Курдистана.
К операции под названием "Непоколебимая решимость" были привлечены десятки государств. При этом Соединенные Штаты не стали разворачивать собственные сухопутные войска, а сделали ставку на огневую поддержку местных вооруженных формирований.
Непоколебимая решимость" распространялась и на территорию Сирии - в этой арабской республике также было сильно ИГ и находились противостоящие террористам курды. Однако долгое время американцам не удавалось добиться серьезных успехов.
Ситуация существенно поменялась лишь в ходе сирийской операции, которую начала Россия в конце сентября 2015 года. Удары ВКС РФ и наступление местных наземных сил привели к разгрому ИГ и других террористических группировок, отмечают эксперты.
Как полагает Матузов, именно Соединенные Штаты несут главную ответственность за разгул терроризма на всём Ближнем Востоке.
Вашингтон создал условия для того, чтобы и без того неспокойный регион заполыхал. Вторжение в Ирак было только началом. В 2010-2011 годы произошла так называемая арабская весна, когда массовые протесты и беспорядки захлестнули почти весь Ближний Восток. В некоторых странах начались гражданские войны, заметно окрепло влияние террористов", - отметил Матузов.
Трагедией для Ближнего Востока эксперт называет разрушение ливийской государственности. Напомним, в 2011 году США и их союзники оказали военную поддержку повстанцам. Мятежники смогли добиться значительных военных успехов и зверски расправились с Муаммаром Каддафи. Гибель ливийского лидера была с восторгом встречена Хиллари Клинтон, которая на тот момент занимала пост госсекретаря США.
В Ливии произошло, по сути, то же самое, что и в Ираке. Каддафи был независимым политиком, выступал за интеграцию арабского мира. В итоге государственность Ливии была разрушена, её лидер убит. Ливия не выдержала потрясений, спровоцированных грубейшим внешним вмешательством. Страна по-прежнему расколота, не имеет возможности нормально развиваться", - подчеркнул Матузов.
С точки зрения Владимира Брутера, далек от завершения гражданский конфликт и в самом Ираке - там периодически происходят волнения на религиозной и политической почве.
Кроме того, обстановка в Ираке осложняется тем, что США сохраняют там ограниченное военное присутствие, пользуясь им главным образом для борьбы с Ираном, говорит Брутер. Так, в начале января 2020 года в Багдаде американские ВС с помощью удара БПЛА убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Обстановка в Ираке спустя 20 лет остается напряженной и характеризуется политической неустойчивостью. И США никак не пытаются решить проблемы страны. Более того, они пользуются военным присутствием там для противодействия Ирану. Американцы ведут свою игру, вмешиваются в дела страны, оказывают давление на местную политическую элиту благодаря таким рычагам влияния, как сунниты и стремящиеся к независимости курды", - пояснил Брутер.
Дмитрий Жантиев также считает, что Соединенные Штаты по-прежнему имеют значительное влияние на Ирак. При этом, по его словам, даже у лояльных Вашингтону политиков республики нет доверия к США.
Под предлогом борьбы с ИГ американцы вернули в Ирак часть войск и усилили влияние на руководство страны. Багдад пытается балансировать и избегает конфликтов с Вашингтоном. Есть в Ираке и лояльные силы, но даже они не доверяют американцам. С моей точки зрения, вторжением 2003 года и последующей политикой США показали себя на Ближнем Востоке силой, которая способна лишь разрушать и навязывать свои интересы", - заключил Жантиев.
Читаемое
01.05.2023, 09:04Праздник единства народа отмечают в Казахстане 01.05.2023, 09:237981Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа 01.05.2023, 14:114496Что ждет казахстанцев в мае 01.05.2023, 14:063181Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана 01.05.2023, 10:342646"КазТрансОйл" повысил тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан 27.04.2023, 18:27162241Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске 27.04.2023, 16:09161181Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре 27.04.2023, 19:56160516В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях 27.04.2023, 15:28150156Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни 27.04.2023, 13:18138676На введение безвиза в этом году надеется посол Китая в Казахстане 01.04.2023, 12:05222001Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07193091Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 07.04.2023, 16:53180631Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 01.04.2023, 09:13176086Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь174181Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?